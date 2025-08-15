Anthropic vs OpenAI : quel outil d'IA l'emporte ?

Une mauvaise décision prise par une IA peut réduire à néant des mois de travail : délais non respectés, produits défectueux et équipes d'entreprise qui se démènent pour trouver des solutions en raison de protocoles de sécurité insuffisants.

Les leaders technologiques ont besoin de technologies d'IA conçues pour gérer des déploiements en direct sans faillir. Les chefs d'entreprise exigent des systèmes dotés d'une solide compréhension du langage naturel, une IA qui fonctionne là où cela compte, et pas seulement lors des démonstrations.

Anthropic et OpenAI ont tous deux développé des modèles prometteurs en matière d'innovation, de sécurité et de performances. Mais les promesses ne suffisent pas pour conclure des contrats, livrer des produits ou développer des entreprises.

Comparons OpenAI et Anthropic : au-delà des gros titres, nous nous intéresserons aux différences réelles qui compteront lors de la création, de la mise à l'échelle et du déploiement rapide. Nous nous concentrerons sur leurs modèles les plus populaires, à savoir ChatGPT et Claude.

Et si vous souhaitez vraiment choisir une entreprise d'IA capable de faire avancer votre travail, ClickUp a le cerveau et les muscles.

Anthropic et OpenAI en un coup d'œil

Voici une comparaison directe entre les capacités d'Anthropic et d'OpenAI :

Fonctionnalité Anthropic OpenAI ⭐️ Bonus : ClickUp Objectif principal Axé sur des modèles d'IA sûrs, alignés et éthiques IA polyvalente pour les développeurs et les entreprises Gérez vos projets d'IA avec des documents, des tâches, des discussions et les connaissances de votre entreprise au même endroit pour éliminer la fragmentation Approche unique L'IA la plus complète au monde, aussi polyvalente que son contexte RLHF + formation multimodale : équilibre entre apprentissage par renforcement et commentaires des utilisateurs L'IA la plus complète au monde pour le travail, aussi polyvalente que sensible au contexte Force du dialogue La mémoire multi-tours est idéale pour les discussions longues et les flux de travail détaillés L'écosystème ChatGPT prend en charge les images, les fichiers, les données en direct et les interactions dynamiques Obtenez des réponses contextuelles basées sur les connaissances de votre environnement de travail Outils de développement et API API publiques limitées (plus axées sur la fiabilité que sur le développement ouvert) API robustes pour GPT, DALL·E, Codex et plus encore, idéales pour les intégrations IA personnalisées Accédez à tous les derniers LLM, de Claude à ChatGPT en passant par Gemini, dans un écosystème IA intégré et puissant Mieux connu pour IA constitutionnelle et recherche axée sur la sécurité Variété des modèles et outils de développement de l'IA Combiner l'IA avec la gestion de projet et l'automatisation Facilité d'utilisation Interface utilisateur simple pour discuter avec des commandes limitées Interface conviviale avec des commandes flexibles Une interface utilisateur épurée conçue pour les équipes de toutes tailles Collaboration en équipe Flux de travail de recherche en solo avec des fonctionnalités d'équipe limitées De meilleurs outils d'équipe dans ChatGPT Team et Enterprise Documents en temps réel, discussion et collaboration sur les tâches Préparation à l'intégration Basé sur une API, intégrations intégrées limitées Écosystème API solide et assistance pour les plugins Fonctionne avec des outils tels que Slack, Notion, GitHub, etc À qui s'adresse-t-il ? Chercheurs en IA et équipes axées sur la sécurité Développeurs, start-ups et équipes d'entreprise Responsables IA, équipes techniques et responsables des opérations à grande échelle

Qu'est-ce qu'Anthropic ?

Anthropic est une société de recherche en IA qui se concentre sur la création de modèles linguistiques à grande échelle qui sont sûrs, fiables et faciles à diriger. Fondée par d'anciens employés d'OpenAI, Anthropic a pour mission d'aligner l'IA et de créer des systèmes d'IA orientables, garantissant que les modèles se comportent de manière prévisible, même dans des situations complexes.

Ses principaux produits sont la gamme de modèles Claude, conçus pour le traitement avancé du langage naturel, la génération de contenu et les cas d'utilisation en entreprise où la précision et la sécurité sont primordiales.

Fonctionnalités d'Anthropic

👀 Le saviez-vous ? Entre octobre 2023 et mai 2024, le score de transparence d'Anthropic a bondi de 15 points (pour atteindre 51 sur 100). C'est un grand pas en avant pour rendre ses modèles plus fiables.

La transparence résulte de choix de conception plus intelligents qui rendent le paysage de l'IA plus sûr et plus fiable. Voici comment Anthropic construit une IA fiable et pourquoi son approche se démarque.

Fonctionnalité n° 1 : IA constitutionnelle

Au lieu de s'appuyer sur des corrections humaines constantes, Anthropic forme ses modèles à suivre un ensemble écrit de principes éthiques. Cette approche, appelée IA constitutionnelle, aide les modèles Claude à rester cohérents dans des tâches complexes, ce qui permet aux équipes de former plus facilement leur propre IA sans se soucier de comportements imprévisibles.

via Anthropic

Fonctionnalité n° 2 : optimisation des dialogues à plusieurs tours

Les modèles Claude ne se contentent pas de répondre aux questions : ils se souviennent de la discussion, gardent une trace des détails et restent pertinents au fil du temps. Cela en fait un choix idéal pour les entreprises qui développent des outils de collaboration basés sur l'IA où les discussions longues, les interactions avec les clients et les flux de travail des équipes doivent rester clairs et bien organisés.

via Anthropic

Fonctionnalité n° 3 : garde-fous de sécurité pour l'IA en entreprise

Anthropic s'efforce de détecter et de corriger les erreurs des modèles dès leur apparition, avant qu'elles ne causent des problèmes à grande échelle. Grâce à une évaluation LLM plus intelligente, ils ajustent les modèles Claude afin qu'ils restent précis, stables et prêts à être utilisés dans le monde réel, qu'il s'agisse d'outils internes ou d'applications destinées aux clients.

via Anthropic

Tarifs d'Anthropic (Claude)

Free

Avantage : 20 $/mois

Équipe : 30 $/mois/utilisateur

Max : À partir de 100 $ par personne

Entreprise : Tarification personnalisée

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passe-t-il si l'IA est intégrée à votre environnement de travail et est déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites, les instructions et les questions en langage clair, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en connectant vos discussions, vos tâches, vos documents et vos connaissances dans tout l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Qu'est-ce qu'OpenAI ?

OpenAI est une société de recherche et de déploiement dans le domaine de l'intelligence artificielle qui veille à ce que l'IA profite à toute l'humanité. La mission d'OpenAI consiste à créer des systèmes d'IA compétents, sûrs, alignés sur les valeurs humaines et largement accessibles.

🧠 Anecdote : ChatGPT d'OpenAI a atteint 100 millions d'utilisateurs plus rapidement que TikTok ou Instagram, ce qui en fait l'une des applications à la croissance la plus rapide de tous les temps !

Les principales versions d'OpenAI comprennent la famille ChatGPT (GPT-3. 5, GPT-4 et les tout derniers modèles, GPT-4o mini, GPT-4. 5 et GPT-o3) et des outils tels que DALL·E pour la génération d'images, Codex pour la génération de code et Whisper pour la reconnaissance vocale.

Fonctionnalités d'OpenAI

👀 Le saviez-vous ? En avril 2024, plus de 90 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisaient la technologie OpenAI, soit un taux d'adoption plus rapide que celui de l'Internet à ses débuts.

Ce taux d'adoption en dit long. Loin de simplement gagner du terrain, les modèles d'OpenAI sont en train de devenir les outils d'IA par défaut pour les utilisateurs quotidiens. Voici comment OpenAI façonne cette transition.

Fonctionnalité n° 1 : l'écosystème ChatGPT

ChatGPT a peut-être commencé comme un chatbot amusant, mais aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui prend en charge le traitement d'images, l'analyse de documents, la génération de code et les outils de données en direct, auquel font confiance aussi bien les entreprises que les utilisateurs quotidiens. Si vous recherchez les meilleures applications d'IA pour vous aider dans votre travail, la plateforme multimodale de ChatGPT est déjà en train de façonner la manière dont les équipes automatisent, créent et collaborent.

via OpenAI

Fonctionnalité n° 2 : API et kits de développement

Les API d'OpenAI permettent aux développeurs d'exploiter facilement des modèles puissants tels que GPT, DALL ·E et Codex. Des bots de service client à l'automatisation de la conception, OpenAI offre aux équipes des moyens flexibles de créer rapidement des outils innovants, souvent améliorés par des techniques d'IA plus récentes telles que l'apprentissage par renforcement et le réglage fin pour de meilleurs résultats.

via OpenAI

Fonctionnalité n° 3 : personnalisation de niveau entreprise

ChatGPT Enterprise offre les contrôles et la flexibilité dont les entreprises ont besoin, notamment des outils d'administration, des fonctionnalités de sécurité et des options de déploiement privé. Pour les entreprises qui comparent des plateformes d'IA alliant puissance et confidentialité, OpenAI facilite le déploiement de l'IA sans céder le contrôle des données sensibles.

via OpenAI

Tarifs d'OpenAI (ChatGPT)

Free

En plus : 20 $/mois

Avantage : 200 $/mois

Équipe : 30 $/utilisateur/mois

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Anthropic vs OpenAI : comparaison des fonctionnalités

Anthropic et OpenAI apportent chacun des atouts différents, allant de modèles de discussion plus sûrs à des cycles d'innovation plus rapides. Alors que l'IA passe du stade de projet expérimental à celui d'outil commercial quotidien, il est plus important que jamais de comprendre les subtilités de ces plateformes.

Découvrons les fonctionnalités qui comptent vraiment si vous développez l'IA dans votre entreprise et que vous avez besoin qu'elle fonctionne sous pression, pas seulement en théorie.

1. Comportement et alignement des modèles

Les modèles Claude sont entraînés à l'aide d'une IA constitutionnelle et conçus pour respecter un ensemble écrit de considérations éthiques. Claude affiche un comportement de refus marqué, un faible taux d'hallucination et une meilleure autocorrection dans les invites complexes.

Les dirigeants d'OpenAI confirment que GPT utilise les commentaires des utilisateurs, des ajustements et des niveaux de modération pour guider son comportement. Le système s'améliore, mais il est encore sujet à donner des réponses excessives ou à se montrer trop confiant sur des sujets incertains.

🏆 Gagnant : Anthropic mène en matière d'alignement. Les modèles Claude affichent systématiquement un comportement plus sûr dès leur sortie de la boîte, ce qui les rend mieux adaptés aux cas d'utilisation à haut risque où la confiance et la prévisibilité sont indispensables.

2. Contrôle et personnalisation pour les entreprises

Claude est disponible via API et intégrations (Slack, Notion), mais ne dispose pas d'outils d'administration centralisés ni d'une personnalisation complète. Il n'existe pas encore de déploiements auto-hébergés ou privés.

ChatGPT Enterprise offre des tableaux de bord pour les administrateurs, des permissions pour les équipes, des instances privées et des analyses d'utilisation. Les modèles peuvent être personnalisés grâce à un réglage fin et à une assistance à l'intégration.

🏆 Gagnant : OpenAI l'emporte grâce à sa pile d'entreprise conçue pour évoluer, avec des contrôles granulaires, des déploiements privés et la personnalisation des modèles. Pour les équipes qui utilisent l'IA pour gérer leurs opérations internes ou prendre en charge une production à grande échelle, cette solution est tout simplement plus aboutie.

3. Expérience des développeurs et flexibilité de développement

Anthropic propose l'API Claude avec des SDK légers et une priorité accordée à la simplicité. Elle offre un contrôle moins modulaire et des outils de développement limités au-delà des intégrations de base.

OpenAI fournit une plateforme complète pour les développeurs, avec des API pour le chat, les images, le code et l'audio. Elle prend en charge les GPT personnalisés, le réglage fin et le déploiement transparent dans les applications et les flux de travail.

🏆 Gagnant : OpenAI offre aux développeurs plus de liberté pour créer. Grâce à la gamme complète d'outils GPT, les équipes peuvent passer plus rapidement du prototype à la production sans atteindre les limites de la plateforme.

Anthropic vs OpenAI sur Reddit

Les commentaires issus du monde réel révèlent souvent des détails que vous ne trouverez pas dans les listes de fonctionnalités. Pour mieux comprendre les performances d'Anthropic et d'OpenAI dans les flux de travail quotidiens, nous avons exploré les discussions Reddit où les utilisateurs ont partagé leurs expériences personnelles.

Voici ce qu'ils ont à dire.

Un utilisateur de Reddit a salué la capacité de Claude à gérer des tâches complexes et créatives, soulignant ses atouts dans les discussions, les tâches rédactionnelles et l'analyse approfondie de textes.

J'adore Opus, je l'utilise pour des analyses créatives et approfondies, cela m'aide à réfléchir à des idées complexes et à rédiger des textes plus longs. Lorsque la version 3.5 est sortie, j'ai arrêté d'utiliser Opus et, comme tout le monde, j'étais vraiment frustré par cette expérience médiocre en tant que client payant. Je suis récemment revenu à Opus et je me suis rappelé à quel point cet outil pouvait être incroyable.

J'adore Opus, je l'utilise pour mes analyses créatives et approfondies, car il m'aide à réfléchir à des idées complexes et à rédiger des textes longs. Lorsque la version 3.5 est sortie, j'ai arrêté d'utiliser Opus et, comme tout le monde, j'étais très frustré par cette expérience médiocre en tant que client payant. Je suis récemment revenu à Opus et je me suis rappelé à quel point il pouvait être incroyable.

Cependant, un ingénieur logiciel a expliqué comment les API d'OpenAI ont facilité l'intégration de l'IA dans ses projets, soulignant la solide assistance aux développeurs et la courbe d'apprentissage minimale de la plateforme.

Les API d'OpenAI sont comme toutes les autres, donc d'un point de vue technique, il ne devrait y avoir aucune courbe d'apprentissage. Tous les points de terminaison, paramètres et exemples de réponses sont bien documentés.

Les API d'OpenAI sont comme toutes les autres, donc d'un point de vue technique, il ne devrait y avoir aucune courbe d'apprentissage. Tous les points de terminaison, paramètres et exemples de réponses sont bien documentés.

Alors qu'Anthropic se concentre sur des directives éthiques pour des discussions plus sûres et une assistance créative fiable, OpenAI se distingue par ses outils de développement rapides et flexibles. Le choix qui vous convient dépend de vos priorités : fiabilité créative ou flexibilité technique.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Anthropic et OpenAI

L'IA évolue rapidement. Mais pour de nombreuses équipes, le travail concret avec l'IA semble encore lent. La recherche se fait à un endroit, les projets se déroulent ailleurs et le contenu nécessite un troisième outil pour démarrer.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, change la donne et minimise la prolifération de l'IA. Elle rassemble plusieurs modèles d'IA dans une plateforme qui permet de gérer simultanément les tâches, de générer du contenu et d'automatiser les flux de travail, sans la complexité liée à l'intégration de cinq applications différentes. Le résultat ? Les équipes gagnent une journée entière chaque semaine et économisent 86 % sur leurs coûts !

Voyons en quoi ClickUp est un choix plus intelligent pour créer des flux de travail alimentés par l'IA.

L'avantage n° 1 de ClickUp : créez des flux de travail plus intelligents avec la gestion de projet par l'IA ClickUp

Priorisez, attribuez et résumez automatiquement les tâches grâce à la plateforme de gestion de projet alimentée par l'IA de ClickUp

L'IA est en train de transformer la manière dont les équipes planifient, suivent et livrent leurs projets, mais les outils traditionnels de gestion de projet ont encore du retard à rattraper.

La plateforme de gestion de projet ClickUp intègre l'IA dans chaque étape de votre flux de travail, du suivi automatique des échéances à la génération de mises à jour et de résumés de projet sans saisie manuelle. C'est ainsi que les équipes qui évoluent rapidement gardent le rythme sans perdre le contrôle.

📌 Voici un scénario qui illustre cela en pratique :

Votre équipe lance une nouvelle fonctionnalité cette semaine. Vous ajoutez une tâche dans ClickUp intitulée « Lancer la collaboration en direct dans les documents »

Grâce à l'assistance IA native de ClickUp, vous n'avez pas besoin de créer manuellement des sous-tâches. Regardez-la générer automatiquement les étapes clés : définition des exigences, transfert de la conception, tickets de développement, tests et déploiement. Sélectionnez ensuite les sous-tâches que vous souhaitez réellement créer et intégrez-les à votre système en un seul clic.

Générez automatiquement des sous-tâches à partir de vos tâches ClickUp et de leurs descriptions via ClickUp AI

Au fur et à mesure que ces tâches apparaissent dans votre liste de projets, vous activez les champs personnalisés « AI Assign » (Attribuer à l'IA) et « AI Prioritize » (Prioriser par l'IA) dans ClickUp. Vous les avez déjà configurés avec des invites, des instructions, des paramètres, des champs personnalisés et des champs de remplissage automatique.

« Si la description inclut « bug urgent », marquez-le comme priorité élevée. »

« Attribuez les tâches dont le titre contient design à Akash » (votre responsable UX)

Découvrez comment l'IA remplit automatiquement les indicateurs de priorité et attribue les tâches aux propriétaires, puis effectue des mises à jour régulières pour que rien ne passe entre les mailles du filet. En milieu de semaine, le travail bat son plein et reste ciblé.

Au fait, regardez cette vidéo pour configurer AI Assign et AI Prioritize :

À tout moment, depuis votre tableau de bord ClickUp, vous pouvez consulter les cartes IA pour obtenir des mises à jour sans avoir à analyser des nombres et des diagrammes :

Une carte StandUp par l'IA qui résume ce qui a été fait cette semaine et ce qui reste à faire, par personne

Une carte de mise à jour du projet d'IA donnant en temps réel l'état d'avancement, les obstacles et les étapes à venir

Une carte Ask AI personnalisée où vous demandez : « Quels sont les principaux risques qui retardent ce sprint ? » Et ClickUp AI répond en fonction du contexte de l'environnement de travail

Utilisez les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp pour consulter le statut et la santé de vos projets en un coup d'œil

Ces cartes sont dynamiques. À mesure que les tâches changent, que les statuts sont mis à jour ou que des obstacles apparaissent, votre tableau de bord s'actualise immédiatement sans modification manuelle.

Pendant ce temps, votre équipe reçoit des mises à jour quotidiennes sans avoir à les demander à plusieurs reprises : un compte rendu quotidien de l'IA rassemble les activités de chaque individu dans un résumé clair, éliminant ainsi la corvée de rédaction des mises à jour.

Le vendredi, vos enregistrements d'écran, également appelés Clips ClickUp ou notes vocales, sont automatiquement transcrits et résumés en éléments d'action et décisions concis par l'IA intégrée de ClickUp.

Atout n° 2 de ClickUp : accélérez vos tâches quotidiennes avec ClickUp Brain, Brain MAX et Talk to Text

Obtenez des réponses instantanées à vos questions depuis votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Les équipes qui utilisent bien l'IA ne se contentent pas d'expérimenter. Elles livrent plus rapidement avec moins de travail manuel.

ClickUp Brain permet à votre équipe d'éliminer les tâches fastidieuses, de réduire les changements de contexte et d'accomplir ses tâches plus rapidement sans passer d'une douzaine d'applications d'IA à l'autre. Il vous offre ChatGPT, Claude, Gemini (et plus encore), le tout activable/désactivable depuis une seule interface afin que vous puissiez choisir le modèle adapté à chaque tâche. Par exemple, vous pouvez utiliser GPT‑4o pour un raisonnement nuancé, passer à Claude pour les tâches nécessitant un contexte long, ou vous appuyer sur Gemini lorsque vous avez besoin de rapidité ou d'expérimentation.

Passez d'un LLM à l'autre depuis un seul environnement de travail grâce à ClickUp Brain : gagnez du temps et de l'argent

Avec ClickUp Brain MAX, votre compagnon d'IA sur votre bureau, vous pouvez regrouper votre environnement de travail et vos LLM en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une fenêtre ChatGPT à l'autre, d'un onglet ClickUp à l'autre ou d'un outil d'IA à l'autre.

Grâce à Talk to Text dans Brain MAX, vous pouvez littéralement parler à votre travail pour lui donner vie :

Dictez vos plans de sprint, vos e-mails ou vos notes de résumé rapide dans Brain MAX, qui les transcrit, les modifie et les met en forme pour obtenir un contenu soigné, accompagné de @mentions pour vos collègues et de liens vers les tâches ou documents ClickUp appropriés

Vous parlez, l'IA agit. Jusqu'à 4 fois plus rapide que la saisie au clavier

Comme Brain Max s'intègre profondément à vos applications, vous pouvez demander : « Les relations publiques pour la page des emplois ont-elles fusionné ? » ou « Quels fichiers Figma sont liés à cette tâche ? » et obtenir des réponses instantanées et contextuelles

Faites de votre voix un outil de productivité grâce à la fonctionnalité Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

De la rédaction des premières ébauches à la résumisation des notes et à la création de nouvelles tâches, il facilite l'exécution quotidienne. Vous pouvez également utiliser les modèles d'invites de l'IA de ClickUp pour automatiser le contenu, les e-mails et l'installation des tâches récurrentes.

🗣️Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp AI :

Un avis G2 indique :

ClickUp Brain est vraiment un gain de temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils, rédiger des documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils complémentaires.

ClickUp Brain est vraiment un gain de temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils, rédiger des documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins de modules complémentaires.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de rôles et de secteurs aussi divers. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il vit directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

ClickUp's One Up #3 : Continuez à travailler avec les automatisations et les agents Autopilot de ClickUp

Déclenchez instantanément le transfert des tâches en fonction de leur statut grâce aux automatisations ClickUp

L'IA change la façon dont le travail des clients est effectué, et les équipes qui automatisent tôt avancent plus vite, avec moins d'erreurs. Les automatisations ClickUp utilisent l'IA pour gérer les transferts de tâches, les suivis des clients et les mises à jour internes. Plus besoin de courir après les mises à jour de statut ou de vous souvenir d'assigner du travail, tout se fait tout seul.

Créez des automatisations à l'aide d'un langage simple, sans installation ni code complexe

Attribuez des tâches de manière dynamique en fonction de déclencheurs tels que des formulaires ou des dates d'échéance

Envoyez des e-mails automatiques lors d'un changement de statut d'une tâche ou de l'envoi d'un formula

Utilisez des modèles prédéfinis pour accélérer le travail de vos clients et réduire le temps d'installation

Surveillez et ajustez les flux d'automatisation grâce à des journaux d'audit transparents

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Autopilot Agents lorsque vous avez besoin que l'IA prenne des décisions à votre place, et ne se contente pas de suivre des règles. Alors que les automatisations ClickUp sont idéales pour les actions prévisibles et déclenchées par des conditions (comme « lorsque le statut passe à Terminé, déplacer la tâche vers les archives »), les agents Autopilot vont encore plus loin. Ils évaluent le contexte, s'adaptent aux conditions changeantes et peuvent exécuter des flux de travail en plusieurs étapes, tels que : « Chaque vendredi, résumez l'activité de la semaine, signalez les tâches en retard et attribuez des suivis en fonction des priorités. » Il ne s'agit pas seulement d'une logique IF/THEN. Ils réfléchissent, établissent des priorités et agissent comme le ferait un coéquipier. Et grâce à la personnalisation, vous pouvez développer des agents IA pour les rapports récurrents, le routage des tâches ou les séquences de suivi que vous ne voulez pas surveiller !

ClickUp's One Up #4 : Créez, gérez et collaborez sur votre travail avec ClickUp Docs

Organisez les connaissances de votre équipe et reliez-les à des flux de travail réels avec ClickUp Docs

Les documents sont le point de départ des idées, mais ils ne doivent pas être le point d'arrêt. ClickUp Docs transforme le contenu statique en environnements de travail collaboratifs et dynamiques où l'IA aide les équipes à rédiger, organiser et agir, sans passer d'un outil à l'autre ni perdre le contexte.

Les documents ClickUp facilitent également la génération de mises à jour, l'extraction d'éléments d'action et la liaison de tâches en temps réel, ce qui permet de garder les projets, les personnes et le contenu sur la même page.

Modifiez des documents ensemble grâce à la collaboration en temps réel et à des suggestions intelligentes

Transformez les points forts en tâches directement liées à votre flux de travail

Utilisez des pages imbriquées et des modèles pour organiser par sujet ou par équipe

Ajoutez des tâches, des tableaux, des intégrations et des widgets pour un contexte complet

Définissez des permissions pour contrôler la visibilité et partager en toute sécurité

🗣️ Ce que Julien C. , designer, dit à propos de ClickUp Docs :

J'ai besoin d'un blog pour écrire tout ce que j'aime chez ClickUp. Ils ont TOUT : tâches (en vue Liste, Tableur, Tableau, Calendrier, Plan, etc.), documents, IA, tableaux de bord, automatisations... Vous pouvez partager des liens publics vers des tâches ou des documents.

J'ai besoin d'un blog pour écrire tout ce que j'aime à propos de ClickUp. Ils ont TOUT : tâches (en vue liste, tableur, tableau, calendrier, plan, etc.), documents, IA, tableaux de bord, automatisations... Vous pouvez partager des liens publics vers des tâches ou des documents.

ClickUp's One Up #5 : Centralisez les discussions avec ClickUp Chat

Collaborez sur plusieurs fils, tâches et équipes dans ClickUp Chat

👀 Le saviez-vous ? ClickUp a découvert que 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations.

Les allers-retours dans les messages ne devraient pas ralentir votre travail. ClickUp Chat intègre les discussions en temps réel dans votre environnement de travail, afin que les équipes puissent poser des questions, prendre des décisions et agir sans changer d'outil ni perdre le fil du contexte.

Grâce à ses fonctionnalités d'IA intégrées, ClickUp Chat vous aide à résumer les fils, à extraire les étapes suivantes et à créer des tâches instantanément, en conservant les idées et leur exécution au même endroit.

Discutez là où se déroule le travail, sans passer d'un onglet à l'autre

Créez des éléments d'action directement à partir de n'importe quel message en un seul clic

Résumez de longs fils avec l'IA pour aller plus vite à l'essentiel

Utilisez les agents de discussion pour automatiser les réponses standard ou déclencher des flux de travail

Organisez les conversations par équipe, projet ou sujet pour faciliter le suivi

🗣️ Voici ce que Thymen O. , propriétaire d'une petite entreprise, a à dire à propos de ClickUp Chat :

La fonctionnalité de chat intégrée rend également la collaboration en temps réel très pratique et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ClickUp quotidiennement. De plus, les automatisations et les outils d'IA me font gagner beaucoup de temps sur les tâches répétitives. »

La fonctionnalité de chat intégrée rend également la collaboration en temps réel très pratique et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ClickUp quotidiennement. De plus, les automatisations et les outils d'IA me font gagner un temps considérable sur les tâches répétitives. »

Comparez tous les modèles que vous voulez, puis créez avec ClickUp

Le choix entre Anthropic et OpenAI dépend de ce qui compte le plus pour vous : l'alignement des modèles, la vitesse d'innovation, l'assistance aux entreprises ou la sécurité. Les deux poussent les limites de différentes manières, et le bon choix dépend de vos priorités.

Mais lorsque le moment sera venu de passer de l'évaluation à l'exécution, vous aurez besoin d'un endroit pour planifier, rédiger, lancer et développer votre travail en IA. C'est là que ClickUp entre en jeu.

Avec l'IA intégrée, les documents, le chat et la gestion des tâches, le tout en un seul endroit, ClickUp vous aide à transformer d'excellents modèles en résultats tangibles. De plus, vous n'avez pas à choisir entre OpenAI et Anthropic, car ClickUp vous offre déjà les deux.

Inscrivez-vous à ClickUp et regroupez vos projets, votre équipe et vos flux de travail dans un environnement de travail puissant.