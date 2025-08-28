Campfire ou Slack : quel outil de discuter d'équipe est le meilleur ?

Vous en avez assez des trop nombreux discuter, des mises à jour manquées et des changements d'applications incessants ?

Des outils tels que Slack et Campfire sont conçus pour remédier à cela, en aidant les équipes à communiquer, à partager et à travailler ensemble plus facilement.

Bien que les deux visent à simplifier la communication interne, ils travaillent différemment et conviennent à différents types d'équipes. Dans cet article, nous allons détailler ce que Slack et Campfire ont à offrir et leurs forfaits d'abonnement.

De plus, nous vous présenterons un outil bonus qui rationalise la collaboration pour toute votre équipe, en vous offrant un environnement de travail où vous n'avez pas besoin de jongler !

*campfire et Slack en un coup d'œil

Vous souhaitez un aperçu rapide ? Voici un comparatif entre Slack et Campfire en un coup d'œil :

Fonctionnalité Slack Campfire (via Basecamp) 🌼 Bonus : ClickUp Collaboration Canaux, messages privés, réunions quotidiennes, Clip, Slack Connect, mises à jour en temps réel, partage de fichiers plus de 2 000 intégrations, notamment Google Drive, Salesforce et des fonctionnalités d'IA Discuter intégré avec tâches, commentaires, documents, chat, tableaux blancs, mises à jour en temps réel, partage de fichiers et modification en cours de documents *gestion de projet Flux de travail personnalisé, suivi des tâches avec listes, modèles, canevas et automatisations Partage de fichiers et de Messages de base dans les projets Basecamp plus de 2 000 intégrations, notamment Google Drive, Salesforce et des fonctionnalités d'IA Intégrations plus de 1 000 intégrations, notamment Google Drive, Slack, GitHub et des fonctionnalités d'IA intégrées plus de 1 000 intégrations, notamment Google Drive, Slack, GitHub et des fonctionnalités d'IA intégrées Teams de toute taille ayant besoin d'une solution tout-en-un pour la gestion de projet, la collaboration, l'IA et l'automatisation Recherche et historique Recherche de niveau entreprise dans les discussions, les fichiers et les outils connectés Historique de discuter consultable avec Messages en fil de discussion Recherche puissante basée sur l'IA dans les tâches, les documents, les chats, les pièces jointes et les commentaires Facilité d'utilisation Fonctionnalités complètes, mais peut nécessiter une formation initiale Interface simple, installation facile pour les petites équipes Interface intuitive avec des vues personnalisables à afficher, adaptée à toutes les tailles d'équipes Idéal pour Équipes de taille moyenne à grande ayant besoin d'outils robustes et d'intégrations approfondies Petites équipes utilisant Basecamp ou recherchant une communication minimale, axée sur le discuter Teams de toute taille ayant besoin d'une solution tout-en-un pour la gestion de projet, la collaboration, l'IA et l'automatisation

*qu'est-ce que Slack ?

via Slack

Plateforme de messagerie cloud dédiée à la gestion de projet, Slack facilite la communication au sein des équipes, quelle que soit leur taille.

Si votre équipe apprécie les discussions rapides et le partage de fichiers, vous avez de la chance. La plateforme comprend des espaces dédiés où les membres de l'équipe peuvent accéder rapidement aux informations pour comprendre le contexte des projets dès le début.

Grâce à des fonctionnalités supplémentaires telles que les canaux, la messagerie directe, le partage de fichiers et l'intégration d'applications, Slack permet d'organiser les discussions et d'assurer le bon déroulement du flux de travail.

L'objectif ? Remplacer les interminables fils de discussion par e-mail par des discussions d'équipe rapides et flexibles !

En savoir plus : Stratégies de communication d'équipe pour une collaboration efficace

Fonctionnalités de Slack

Slack propose un modèle freemium, idéal pour les équipes de différentes tailles et ayant des besoins variés.

La plateforme regorge d'outils puissants qui facilitent et accélèrent le travail d'équipe. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : collaboration

via Slack

Avec Slack, il n'est pas nécessaire de discuter dans une multitude d'e-mails. Teams peuvent communiquer via des canaux thématiques qui permettent d'organiser et de rendre transparents les fichiers, les discussions et les mises à jour. Vous pouvez l'installer à la fois sur votre mobile et sur votre bureau pour une communication fluide.

Slack Connect étend cette même facilité aux clients ou partenaires extérieurs à votre entreprise. Vous pouvez discuter par texte, organiser des réunions quotidiennes rapides pour des appels vocaux ou visioconférences, partager votre écran ou créer des Clip, de courts enregistrements permettant à tout le monde de rester informé malgré des emplois du temps différents.

Fonctionnalité n° 2 : gestion de projet

Slack offre de puissantes fonctionnalités de gestion de projet qui rationalisent l'ensemble du cycle de vie du projet, de la planification à l'exécution, le tout au sein d'une seule et même plateforme. Vous pouvez démarrer vos projets à l'aide de modèles qui fournissent des canaux, des listes, des canevas et des flux de travail préconfigurés, tous prêts à être personnalisés.

Les canevas servent de hub central pour votre projet, vous permettant d'intégrer du contenu essentiel, de collaborer avec votre équipe via des commentaires et même d'ajouter des automatisations pour simplifier les tâches routinières. Pour gérer le travail lié au projet, les listes offrent un espace collaboratif permettant aux équipes de suivre les tâches et de rester organisées.

Ensemble, ces fonctionnalités créent un environnement cohérent et intuitif qui facilite la forfait, l'organisation et l'exécution du travail directement dans Slack.

Fonctionnalité n° 3 : intégrations

Grâce à Workflow Builder, Slack vous permet d'automatiser facilement les tâches quotidiennes, des processus simples aux plus complexes. Slack s'intègre à des outils populaires tels que Google Drive et Salesforce, ce qui vous permet de créer des flux de travail automatisés qui fonctionnent directement dans Slack.

Vous pouvez même intégrer l'IA à vos flux de travail et automatiser des actions, résumer des canaux et établir une connexion avec des données CRM pour prendre des décisions plus intelligentes.

via Slack

💡 Conseil de pro : vous avez du mal à trouver et trier les discuter, intégrer des applications et personnaliser votre environnement de travail ? Consultez ces astuces Slack pour améliorer la communication au travail. ✅

Fonctionnalité n° 4 : informations consultables

La recherche d'entreprise de Slack va au-delà de la simple correspondance de mots-clés. Elle crée un hub unifié et consultable en effectuant une connexion à toutes vos applications tierces et sources de données clés, telles que Google Drive, Salesforce, etc.

Grâce à l'IA, la recherche comprend les questions en langage naturel et fournit des réponses complètes et résumées, plutôt qu'une simple liste de liens. Elle respecte également les permissions des utilisateurs, vous garantissant ainsi de ne voir que les informations auxquelles vous avez accès.

Agentforce prend cette étape encore plus loin en introduisant des agents IA autonomes qui agissent comme une main-d'œuvre numérique.

Par exemple, un agent peut être configuré pour répondre aux demandes d'assistance informatique, résumer l'historique du compte d'un client à partir de Salesforce et même automatiser des actions Slack telles que la création d'un nouveau canal pour un projet ou la mise à jour d'un canvas de projet avec des détails clés.

*tarifs Slack

Free Forever

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Entreprise + : 18 $/mois par utilisateur

*enterprise Grid : tarification personnalisée

➡️ En savoir plus : Les meilleurs concurrents de Slack

Qu'est-ce que Campfire ?

via Basecamp

Campfire est l'outil pour discuter de groupe en temps réel intégré à Basecamp, conçu pour rationaliser la communication au sein des Teams. Au lieu de s'appuyer sur les e-mails traditionnels ou les messages dispersés, Campfire crée une salle virtuelle centralisée où les membres de l'équipe échangent des textes, des fichiers, des extraits de code et des idées en temps réel.

Faisant partie de la suite Basecamp, il s'intègre parfaitement aux flux de travail des projets, rendant la collaboration en temps réel plus fluide et plus efficace. Ses fonctionnalités sont particulièrement utiles pour les mises à jour rapides, les sessions de brainstorming et pour discuter informellement entre membres de l'équipe.

Fonctionnalités de Campfire

Campfire offre un espace simple et organisé pour la collaboration des petites équipes.

Teams peuvent accéder à des discussions privées (ou « Pings ») et profiter d'un historique de discuter illimité afin de s'assurer que toutes les informations importantes sont conservées pour l'avenir. Voici tout ce que Campfire a à offrir :

Fonctionnalité n° 1 : collaboration

Campfire permet la messagerie instantanée entre les membres d'une équipe au sein d'un projet Basecamp. Votre équipe peut favoriser le partage de mises à jour, poser des questions rapides et avoir des discussions informelles, ce qui est parfait pour collaborer sans changer d'outil.

Cette fonctionnalité est essentielle pour maintenir un flux de travail agile et garantir que tout le monde reste sur la même page. Vous pouvez gérer le flux d'informations à l'aide de notifications personnalisées et de mentions (@) pour alerter spécifiquement les membres de l'équipe lorsque leur contribution est nécessaire. Cela évite que des messages importants ne se perdent dans la discussion et garantit des réponses rapides.

Fonctionnalité n° 2 : gestion de projet

via Basecamp

Le partage de fichiers dans Campfire est fluide et intuitif. Qu'il s'agisse d'un document, d'une image ou d'un extrait de code, vous pouvez facilement télécharger et afficher des fichiers directement dans le discuter.

Cela élimine le besoin de pièces jointes ou de liens externes encombrants, et permet de garder toutes les communications et ressources du projet bien organisées et regroupées au même endroit.

Des intégrations telles qu'Enchant peuvent également déclencher des mises à jour automatisées avec toutes les informations contenues dans la salle Basecamp Campfire.

Fonctionnalité n° 3 : intégrations

Campfire s'intègre à plus de 30 outils, ce qui permet à votre équipe de gérer les discussions sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

Campfire étant intégré à Basecamp, vous pouvez également lier plusieurs plateformes tierces pour le suivi du temps, les contrats, les propositions, etc.

Fonctionnalité n° 4 : informations consultables

via Basecamp

Toutes les discussions dans Campfire sont automatiquement enregistrées et entièrement consultables. Cela crée un historique complet qui peut être consulté à tout moment, ce qui est inestimable pour les nouveaux membres de l'équipe et ceux déjà en place qui souhaitent se mettre à jour ou se référer à des décisions passées.

Pour organiser et cibler les discussions animées, Campfire utilise des fils de discussion, qui vous permettent de vous brancher d'une discussion principale pour discuter de points spécifiques. Il est ainsi facile de suivre plusieurs discussions simultanément et de trouver les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

Tarifs Campfire

Campfire a été fusionné avec Basecamp et est disponible pour intégration. Voici les détails des tarifs de Basecamp :

Free Forever

Plus : 15 $ par utilisateur et par mois

Pro Unlimited : 299 $/mois (facturé annuellement)

Campfire vs Slack : comparaison des fonctionnalités

Slack et Campfire sont deux outils conçus pour rationaliser la communication et la collaboration au sein d'une équipe, mais ils répondent à des besoins organisationnels différents. Slack est une plateforme de collaboration puissante et riche en fonctionnalités, idéale pour les équipes de grande taille et les flux de travail complexes.

Campfire, fusionné avec Basecamp, se concentre quant à lui sur la simplicité et la communication en temps réel pour la gestion de projet.

Comparons ces deux plateformes en fonction de leurs fonctionnalités clés pour voir comment elles se distinguent l'une de l'autre.

Fonctionnalité n° 1 : collaboration

Slack offre un large intervalle de fonctionnalités qui vont au-delà de la messagerie de base. Grâce aux canaux, à la messagerie directe, au partage de fichiers et à de puissantes fonctionnalités de recherche, Teams peuvent communiquer de manière organisée et efficace.

Campfire se concentre sur le discuter en temps réel et le partage de fichiers en parallèle des projets, offrant une approche plus simple et plus ciblée. Cela permet de maintenir un flux constant d'informations, ce qui vous permet de fermer vos projets plus rapidement.

🏆 Gagnant : Campfire remporte cette manche. L'approche intégrée de Campfire permet une meilleure communication contextuelle et éclairée sur les projets, ce qui est idéal pour garantir la rapidité des échanges entre les différents services.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de communication asynchrone

Fonctionnalité n° 2 : gestion de projet

Slack, bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de gestion de projet, s'intègre parfaitement aux outils de gestion de projet, vous permettant de recevoir des mises à jour et de gérer des tâches au sein de vos canaux.

Campfire est une fonctionnalité de discuter en temps réel intégrée directement à Basecamp, une plateforme complète de gestion de projet. Comme elle fait partie intégrante de Basecamp, qui comprend des outils pour les listes à faire, la planification et le partage de documents, vous bénéficiez d'une intégration native par défaut, ce qui vous évite d'avoir à utiliser un outil distinct pour le suivi des tâches ou la gestion des flux de travail.

🏆 Gagnant : Campfire remporte la palme dans ce domaine. Les fonctions de Slack sont davantage axées sur une collaboration fluide, tandis que Campfire aide également à gérer les échéanciers des projets.

Fonctionnalité n° 3 : intégrations

L'un des principaux atouts de Slack réside dans ses capacités d'intégration, qui permettent aux utilisateurs de se connecter à plus de 2 000 applications tierces. Ce niveau d'intégration garantit que Slack s'intègre parfaitement aux flux de travail existants, offrant ainsi aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour utiliser les outils qu'ils connaissent déjà.

Si Campfire (la fonctionnalité de discuter) offre certaines intégrations de base, la plateforme Basecamp plus large propose un nombre croissant d'intégrations, bien qu'elles ne soient pas aussi nombreuses que celles de Slack. Les intégrations de Basecamp sont souvent conçues pour améliorer ses capacités natives de gestion de projet, en mettant l'accent sur les outils de suivi du temps, de facturation et de rapports.

Vous pouvez utiliser des services tels que Zapier pour établir la connexion entre Basecamp et d'autres plateformes.

🏆 Gagnant : Slack remporte la palme dans cette catégorie. Ses fonctionnalités riches et sa polyvalence permettent de garantir un flux de travail fluide en toute simplicité.

Fonctionnalité n° 4 : informations consultables

En matière de recherche d'informations, la fonction de recherche enterprise de Slack est sans égale. Considérez-la comme une barre de recherche unique pour l'ensemble des connaissances de votre entreprise.

Campfire de Basecamp, quant à lui, vous aide à éviter que les discussions ne deviennent confuses.

Alors que Campfire est destiné aux discussions informelles en temps réel, Basecamp dispose également d'un tableau séparé pour les discussions plus formelles. C'est là que vous pouvez organiser les discussions en fils de discussion clairs et faciles à lire. Cette installation garantit que les décisions importantes relatives aux projets et les informations clés sont faciles à trouver et à consulter ultérieurement, ce qui évite qu'elles ne se perdent dans les discussions quotidiennes.

🏆 Vainqueur : Égalité. Slack a l'avantage en termes d'échelle, tandis que Campfire prend la tête pour ceux qui ont un intérêt pour un espace simple et clair.

slack vs Campfire sur Reddit*

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour savoir quel outil les entreprises préfèrent. Lorsque vous recherchez « Slack vs Campfire », de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que Slack dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités.

Si Campfire est idéal pour la communication au sein d'une équipe, Slack offre des fonctionnalités avancées qui contribuent à garantir un flux de travail fluide.

Mais certains utilisateurs apprécient sa simplicité. Un utilisateur sur Reddit a déclaré

Campfire est une application de chat de groupe prometteuse que vous pouvez utiliser dans votre entreprise pour discuter avec vos Teams. Elle est simple et ne propose pas de fonctionnalités complexes ou puissantes comme Slack ou Teams. Vous pouvez utiliser cette application pour sa fonction principale : communiquer avec vos équipes.

Campfire est une application de discuter de groupe prometteuse que vous pouvez utiliser dans votre entreprise pour communiquer avec vos équipes.

Elle est simple et ne propose pas de fonctionnalités complexes ou puissantes comme Slack ou Teams. Vous pouvez utiliser cette application pour sa fonction principale : communiquer avec vos équipes.

Certains utilisateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la suppression de l'historique des discussions sur le serveur Slack et ont recommandé d'utiliser Campfire pour la sauvegarde des discussions.

rendez-vous ClickUp, la meilleure alternative à Slack et Campfire*

ClickUp, l'application tout pour le travail, remplace les discussions dispersées, les fils de discussion manqués et les outils déconnectés.

Le plus gros avantage ? Les discussions, les tâches, les documents et la collaboration sont désormais regroupés dans un seul et même environnement de travail fluide. Tout ce dont votre équipe a besoin, sans jamais quitter l'application.

Découvrons ensemble ses fonctionnalités pour voir comment vous pouvez faciliter la collaboration !

l'atout n° 1 de ClickUp : ClickUp Discuter*

Les discuter interrompus, les tâches désorganisées et les fils de discussion manqués ne seront plus un problème.

Avec ClickUp Discuter, vous pouvez démarrer des discussions dans des canaux publics pour tenir tous les membres de votre équipe informés de ce qui se passe.

Voici comment vous pouvez l'utiliser :

*ne perdez jamais le suivi des éléments à mener : attribuez instantanément les commentaires à la bonne personne ou convertissez-les en tâches, afin que rien ne passe entre les mailles du filet

transformez les discussions en résultats :* en un seul clic, transformez les discussions en tâches concrètes — plus jamais de suivi oublié

*gardez le contexte à portée de main : reliez automatiquement les tâches, les documents et les discuter afin que votre équipe ait toujours une vue d'ensemble

*travaillez plus rapidement grâce à l'IA : bénéficiez de suggestions intelligentes pour créer automatiquement des tâches, résumer des fils de discussion et bien plus encore, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'économiser vos efforts

*partagez les mises à jour importantes : créez des publications pour les annonces, les mises à jour et les discussions afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

*organisez et récapitulez vos réunions en toute simplicité : lancez des appels d'un simple clic et recevez des résumés automatiques mettant en évidence tous les points clés

*collaborez en temps réel : utilisez Syncups pour passer des appels audio ou des visioconférences directement dans ClickUp, sans avoir besoin d'outils supplémentaires

ClickUp One Up #2 : Tâches ClickUp

Assurez la transparence des échéanciers de projet et des flux de travail de l'équipe grâce à Tâche ClickUp

Vous recherchez une fonctionnalité qui vous permette d'organiser vos tâches afin de réduire les allers-retours ? Tâche ClickUp automatise le travail, améliore la collaboration et établit la connexion de tous vos outils de productivité, tels que Docs, Discuter et Tableau blanc, grâce à une IA intégrée.

Voici comment cela facilite la collaboration en équipe pour chaque tâche :

*adaptez les tâches à votre flux de travail : utilisez des champs personnalisés, des catégories et des types de tâches qui correspondent aux processus uniques de votre équipe

Automatisez les tâches fastidieuses : gagnez du temps grâce à l'attribution automatisée des tâches, aux notifications et aux mises à jour de statut, et concentrez-vous sur l'essentiel

Centralisez et rationalisez : ajoutez des tâches à plusieurs listes de projets et regroupez toutes les discussions au même endroit pour éliminer les doublons

*restez informé de la progression des projets : surveillez d'un seul coup d'œil l'état d'avancement des projets et les performances pour prendre de meilleures décisions

*transformez les données saisies en actions : convertissez automatiquement les envois de formulaires en tâches grâce à des suggestions basées sur l'IA

*définissez vos priorités avec précision : définissez des statuts et des niveaux de priorité personnalisés pour que votre équipe reste concentrée sur ce qui est le plus important

Visualisez les connexions : reliez les tâches associées avec des dépendances pour voir l'impact sur le projet et gérer efficacement les échéanciers

*gestion tout-en-un : gérez les tâches, les calendriers, les rappels et les listes de choses à faire à partir d'une plateforme unique et unifiée

clickUp's One Up #3 : ClickUp Brain*

ClickUp Brain est votre assistant de travail intelligent, conçu pour permettre à votre équipe d'avancer sans perdre de temps. Grâce à lui, vous n'aurez plus jamais à vous poser de questions !

Il suffit de demander, et l'IA extraira automatiquement le contexte de vos discuter et tâches ClickUp. ClickUp Brain veille à ce que tout le monde reste aligné, informé et concentré sur ce qui compte le plus.

Voici comment ClickUp Brain apporte de la valeur ajoutée et assure le bon déroulement de votre travail :

contexte instantané, toujours à portée de main : *ne perdez jamais le suivi des détails importants. ClickUp Brain affiche les informations pertinentes issues de vos discussions et tâches au moment où vous en avez besoin

*collaboration sans effort : en reliant les informations issues des fils de discussion et des mises à jour des tâches, ClickUp Brain aide votre équipe à collaborer plus efficacement et à prendre des décisions plus rapidement

*assistance proactive : recevez des rappels, des suggestions et des résumés en temps opportun, basés sur les discussions en cours et l'activité du projet, afin que rien ne passe entre les mailles du filet

*plusieurs modèles d'IA pour des résultats plus intelligents : ClickUp Brain vous permet d'accéder à plusieurs modèles linguistiques de grande taille (LLM) afin de fournir les réponses les plus précises, pertinentes et nuancées en tant que fournisseur, prestataire, pour vos besoins spécifiques

*génération d'images et assistance créative : générez instantanément des images et des ressources visuelles directement dans votre flux de travail, ce qui vous aide à donner vie à vos idées sans quitter ClickUp

Recherche sur le Web et réponses en temps réel : accédez à des informations actualisées sur le Web via Brain, afin de toujours disposer des dernières données et informations pour prendre vos décisions

Flux de travail rationalisés : cela réduit les recherches manuelles et les changements de contexte, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le travail important plutôt que sur la recherche d'informations

Collaborez avec votre équipe où que vous soyez grâce à ClickUp Documents

Que faire si vous souhaitez effectuer une modification en cours en temps réel avec les membres de votre équipe ? Nous avons également la solution qu'il vous faut ! ClickUp Documents vous aide à organiser toutes vos informations. Voici comment cela fonctionne :

transformez vos idées en actions :* liez directement des documents à vos tâches et projets afin que chaque idée puisse être mise en œuvre

*créez des documents à votre façon : utilisez des pages imbriquées, des options de mise en forme riches et des modèles prêts à l'emploi pour créer le document parfait pour tous vos besoins

impliquez votre équipe :* organisez les informations à l'aide de signets imbriqués, de tableaux et bien plus encore, idéal pour les feuilles de route, les wikis et les bases de connaissances

*collaborez en temps réel : réfléchissez, modifiez et résolvez les problèmes ensemble grâce à la modification en cours instantanée et en direct

*gardez les connaissances au front : marquez les documents importants comme wiki afin que votre équipe puisse facilement les consulter et s'y référer chaque fois que nécessaire

Vous avez manqué des commentaires ? Perdu des tâches ? Vous avez pris du retard dans le respect des délais de réunion ? Cela vous semble trop difficile à gérer et à contrôler ? Pas avec ClickUp Comments. Cet outil vous permet d'attribuer des commentaires qui nécessitent une action, afin que le membre de l'équipe concerné sache ce qui doit être fait.

Une fois vos tâches terminées, vous pouvez facilement résoudre ces commentaires pour éviter toute confusion !

Voici ce que Marianela Fernandez, consultante en traitement de l'eau chez Eco Supplier Panamá, pense de l'utilisation de ClickUp :

En intégrant diverses fonctions telles que les notifications, les calendriers, les e-mails et le flux de travail dans l'exécution du projet, ClickUp permet aux employés de ne plus se concentrer sur la vérification constante des différents mécanismes technologiques et de se concentrer sur les tâches qui génèrent de la valeur.

En intégrant diverses fonctions telles que les notifications, les calendriers, les e-mails et le flux de travail dans l'exécution du projet, ClickUp permet aux employés de ne plus se concentrer sur la vérification constante des différents mécanismes technologiques et de se concentrer sur les tâches qui génèrent de la valeur.

💡 Conseil de pro : une communication efficace nécessite un forfait complet que tous les membres de l'équipe comprennent et suivent. Consultez ces modèles de forfait de communication de projet pour obtenir une approche structurée de la création d'un forfait. 🧮

*facilitez la communication au sein de votre équipe grâce à ClickUp !

Le choix de la bonne plateforme de communication peut faire la différence entre la réussite et l'échec des efforts de coordination de l'équipe et influencer directement la fluidité du flux de travail.

Slack offre des fonctionnalités avancées avec des intégrations, une recherche avancée et une communication multicanale. La plateforme est parfaite si vous recherchez une application qui combine gestion de projet et communication.

Campfire, quant à lui, privilégie la simplicité, avec des discussions claires, un minimum de distractions et un accent particulier mis sur la collaboration.

Mais si vous recherchez une plateforme tout-en-un pour collaborer, discuter et gérer des projets, pensez à ClickUp. Avec ClickUp Chats, Comments, Tasks et Docs, vous pouvez transformer vos discussions en actions, en gardant une communication fluide et votre travail organisé. C'est plus qu'un simple outil de discuter, c'est un environnement de travail ClickUp complet où rien ne passe entre les mailles du filet.

Découvrez ClickUp dès maintenant et transformez la communication au sein de votre équipe : inscrivez-vous pour obtenir un compte gratuit!