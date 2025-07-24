Découvrez les 10 meilleurs outils d'IA pour la formation et le développement en 2025

L'apprentissage n'est plus ce qu'il était. Nous avons abandonné les sessions d'intégration obsolètes et jeté les manuels de formation poussiéreux. Aujourd'hui, l'apprentissage est partout : dans notre travail, nos erreurs, nos moments « Attendez... comment je fais ça ? ». Dans certains cas, c'est même... amusant

Et devinez qui vous accompagne dans cette aventure ? L'IA.

71 % des professionnels de la formation et du développement explorent, expérimentent ou intègrent déjà l'IA dans leur travail

Qu'il s'agisse d'enseigner à une classe ou de former une équipe, les outils d'IA redéfinissent notre façon d'apprendre. Du contenu qui s'écrit pratiquement tout seul aux modules de RA/RV qui font honte à la formation traditionnelle, les entreprises abandonnent les méthodes obsolètes et adoptent des moyens plus intelligents et plus attrayants pour développer les talents.

Grâce à ces outils d'IA pour la formation et le développement, vous pouvez générer instantanément des documents d'intégration, concevoir des supports visuels personnalisés pour vos cours, rédiger des plans de cours, définir des modules d'apprentissage complets et personnaliser le contenu de la formation en fonction des différents rôles, le tout sans effort !

Voici un aperçu des meilleurs outils d'IA pour la formation et le développement :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Création de contenu alimentée par l'IA, tutoriels vidéo, tableaux blancs, modèles, automatisations, analyses, modèles LMS Équipes L&D de toutes tailles qui souhaitent intégrer du contenu de formation à leurs flux de travail Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Synthesia plus de 200 modèles, plus de 140 langues, avatars IA, collaboration en équipe, bibliothèque vidéo Des équipes de petite taille aux grandes entreprises créent des vidéos de formation attrayantes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 18 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Jasper Éditeur de documents IA, contrôle du ton de la marque, génération rapide de contenu Équipes de petite taille ou d'entreprise rédigeant des scripts et des manuels de formation Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 49 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises ElevenLabs Synthèse vocale dans plus de 32 langues, tonalité/styles personnalisables Des équipes de petite taille aux grandes entreprises créant des voix off raffinées Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Pictory Texte/URL vers vidéo, collaboration en équipe, sous-titres, distribution de clips Petites et moyennes équipes produisant des vidéos de formation sans expertise en modification Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Quizgecko Fichiers-quiz/fiches, répétition espacée, conversion de podcasts Équipes L&D de petites et grandes entreprises déployant des quiz interactifs Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises HeyGen plus de 175 langues, avatars réalistes, clonage d'avatars, modification en cours de vidéos par IA Équipes de petite taille à grande entreprise produisant des programmes d'intégration/formation guidés par des avatars Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Zavvy Création de vidéos, intégration Slack, coaching automatisé, rappels, plans de carrière Équipes RH/L&D des petites et grandes entreprises qui élaborent des programmes d'apprentissage structurés Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Virti Simulations sans code, vidéos interactives à 360°, humains virtuels, analyses Des équipes de petite taille aux grandes entreprises proposant des formations immersives basées sur les rôles Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 99 $/administrateur/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises 7taps Copilote de micro-apprentissage IA, conversion de contenu en micro-cours, intégrations LMS/Slack Teams propose des micro-apprentissages concis pour les moyennes et grandes entreprises Les équipes L&D de toutes tailles intègrent du contenu d'apprentissage dans leurs flux de travail

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Voici notre liste d'outils d'IA qui peuvent simplifier vos programmes de formation et de développement tout en maintenant l'engagement de vos employés :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de la formation et du développement basée sur l'IA)

Essayez ClickUp Brain, c'est gratuit Utilisez ClickUp Brain pour générer instantanément des modules de formation complets grâce à l'IA

Vous pensez que ClickUp est uniquement destiné à la gestion de projet ? Détrompez-vous ! Avec une installation adéquate, ClickUp devient une plateforme L&D dynamique qui vous aide à concevoir, dispenser et suivre l'apprentissage dans toute votre organisation. C'est véritablement l'application qui fait tout pour le travail.

Que vous recherchiez des plans de cours ou des flux de travail personnalisés, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin grâce aux fonctionnalités basées sur l'IA de ClickUp. Voyons cela de plus près !

Création de contenu et suivi de la progression basés sur l'IA qui permettent de gagner du temps

ClickUp Brain, l'IA de travail la plus complète au monde, vous aide à créer rapidement du contenu de formation. Tapez une invite, telle que « Créer un module de formation à la cybersécurité pour les équipes à distance », et regardez-la générer des plans détaillés couvrant tout, des simulations de phishing aux protocoles VPN.

Utilisez-le pour adapter les suggestions de contenu à la nature unique de votre lieu de travail. Créez des modules spécifiques à chaque rôle, réécrivez les leçons dans le ton de votre marque et générez même des questions de quiz basées sur vos documents internes, afin que votre programme d'apprentissage soit moins standardisé et plus personnalisé.

Vous pouvez stocker ces plans et ces documents dans ClickUp Docs.

💡 Conseil de pro : dictez le contenu des modules, les questions des quiz ou les notes de feedback à l'aide de la fonction Talk-to-Text dans ClickUp Brain MAX. Brain MAX est la « super application » de bureau alimentée par l'IA de ClickUp qui comprend l'ensemble de votre contexte de travail (tâches, documents, discussions et applications intégrées) et vous permet de rechercher, de parler et d'agir directement avec les derniers modèles d'IA tels que GPT-4, Claude et Gemini. Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement avec Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

Vous souhaitez aller plus loin ?

Utilisez les agents Autopilot de ClickUp pour vous aligner sur les jalons et les points de contrôle de votre programme d'apprentissage. Les agents sont comme des assistants IA intelligents qui exécutent des actions autonomes en fonction de déclencheurs et de conditions spécifiés :

Créez du contenu de manière proactive : lorsqu'un stagiaire marque un module « En cours », un agent peut automatiquement partager un document de présentation, une checklist ou des ressources pour l'aider

Automatisez les commentaires et les résumés : une fois que les apprenants ont soumis leurs réponses aux quiz ou leurs devoirs, un agent peut résumer les réponses clés ou signaler les lacunes courantes

Gérer les rappels : si une échéance est dépassée ou si un statut reste « Non commencé », l'agent peut déclencher des rappels auprès des apprenants ou des formateurs

Les clips ClickUp vous permettent d'enregistrer rapidement des tutoriels vidéo et des présentations directement dans votre navigateur. Pas besoin d'équipement sophistiqué : il suffit d'appuyer sur « Enregistrer » et de partager vos connaissances instantanément. Vous pouvez commenter et expliquer facilement des sujets complexes, rendant ainsi l'apprentissage plus attrayant et mémorable.

De plus, avec ClickUp Brain, les transcriptions de ces Clips sont générées en temps réel, ce qui permet à votre équipe de rechercher, de consulter ou de réviser le contenu sans effort. Posez des questions et obtenez des réponses directement à partir de la transcription !

Enregistrez des présentations rapides avec ClickUp Clips et assurez la cohésion de votre équipe

Utilisez ses fonctionnalités intégrées pour :

Créez automatiquement des transcriptions consultables

Ajoutez des horodatages pour faciliter la navigation

Suivez qui a regardé quoi

Partagez des vidéos en toute sécurité avec des membres spécifiques de votre équipe

Tableaux blancs interactifs pour un meilleur engagement

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour mapper les flux d'apprentissage et les plans de formation

Dites adieu aux présentations PowerPoint ennuyeuses. Les tableaux blancs de ClickUp transforment les sessions de formation en expériences collaboratives. Visualisez les parcours d'apprentissage, mappez les parcours de développement des compétences et brainstormez des idées avec votre équipe en temps réel

📌 Par exemple, esquissez un flux de formation pour votre programme d'intégration dans les tableaux blancs ClickUp. Ensuite, convertissez chaque module en tâches, organisez-les dans une liste par sujet ou par service, puis passez à la vue Gantt pour planifier des échéanciers, définir des jalons et gérer les dépendances entre les cohortes.

💡 Conseil de pro : créez un hub centralisé de ressources d'apprentissage en liant vos documents ClickUp directement aux tâches de vos flux de travail de formation. Par exemple, joignez un document ClickUp contenant des guides d'intégration détaillés ou des procédures opératoires normalisées spécifiques à chaque rôle à chaque module de votre flux Tableau blanc. Vous pouvez également intégrer des vidéos, des quiz ou des formulaires de commentaires directement dans le document, afin que les apprenants aient tout ce dont ils ont besoin, dans leur contexte, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Modèles qui accélèrent l'installation

Obtenez un modèle gratuit Passez du concept à la mise en œuvre grâce au modèle de mise en œuvre du système de gestion de l'apprentissage de ClickUp

C'est la première fois que vous configurez un système de gestion de l'apprentissage (LMS) ? Commencez simplement ! Le modèle de mise en œuvre LMS de ClickUp vous guidera tout au long de votre projet. Voici comment :

Utilisez la vue Diagramme de Gantt du projet pour créer un échéancier pour chaque tâche du projet

Organisez les tâches dans des statuts personnalisés tels que « En cours de révision », « En cours » et « Achevé »

Mettez à jour les statuts au fur et à mesure de la progression des tâches afin de tenir les parties prenantes informées

Surveillez et analysez les tâches pour vous assurer que chaque étape est respectée

D'autre part, le modèle de cadre de formation de ClickUp fournit une base solide pour vos programmes. Son interface utilisateur intuitive vous aide à planifier, structurer et gérer votre programme de formation. Voici comment :

Standardisez les parcours d'apprentissage entre les équipes à l'aide de tâches, de documents et d'objectifs prédéfinis

de ClickUp Surveillez le statut d'achèvement, les heures de formation et les notes d'évaluation en temps réel à l'aide des tableaux de bord et des champs personnalisés

Identifiez les abandons ou les faibles résultats grâce à des rapports visuels et réattribuez rapidement les supports ou planifiez des suivis

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, organisez et exécutez vos formations grâce au modèle de cadre de formation ClickUp

Ce modèle fournit les analyses nécessaires pour créer un programme de formation adapté à la fois aux formateurs et aux apprenants. Utilisez-le pour suivre la progression des employés et améliorer le matériel de formation en fonction des données des utilisateurs.

Si vous recherchez un outil de gestion de la productivité tout-en-un alimenté par l'IA pour maximiser le rendement de vos programmes de formation, ClickUp est le choix idéal.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des parcours d'apprentissage structurés à l'aide de ClickUp Docs avec des tâches liées, des médias intégrés et des checklists claires

Utilisez ClickUp Chat pour collaborer sur des supports de formation, clarifier les objectifs et harmoniser les résultats. Au lieu d'utiliser des canaux dispersés, lancez une discussion dans le cadre d'une tâche ou d'un module de formation spécifique, afin que les questions, les mises à jour et les commentaires restent liés au contenu ou à la tâche auxquels ils se rapportent

Attribuez et suivez facilement les modules de formation en combinant des statuts personnalisés, des dates d'échéance et les automatisations ClickUp . Par exemple, lorsqu'un apprenant marque un module comme « En cours », une automatisation peut instantanément informer le formateur ou attribuer la tâche suivante

Résumez, rédigez et générez du contenu instantanément avec ClickUp Brain, des procédures opératoires normalisées aux documents d'intégration, en passant par les quiz et les FAQ

Centralisez tout le contenu de formation dans un espace ClickUp dédié à la formation et au développement, avec des permissions personnalisées, des vues personnalisées et des modèles flexibles

Limites de ClickUp

Peut ne pas offrir une personnalisation approfondie pour les besoins de formation spécialisés

Les nombreuses fonctionnalités de la plateforme peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Une critique de G2 qualifie ClickUp de « révolutionnaire » en déclarant :

Je peux voir quand les tâches sont terminées au sein de l'équipe, j'ai mis en place de nombreuses procédures opératoires normalisées pour former nos nouveaux employés beaucoup plus rapidement qu'auparavant, et je peux libérer mon esprit et me concentrer sur le flux de travail.

Je peux voir quand les tâches sont terminées au sein de l'équipe, j'ai mis en place de nombreuses procédures opératoires normalisées pour former nos nouveaux employés beaucoup plus rapidement qu'auparavant, et je peux libérer mon esprit et me concentrer sur le flux de travail.

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et l'idéation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos invites, instructions ou descriptions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

2. Synthesia (Idéal pour la création de tutoriels et de vidéos d'apprentissage basés sur l'IA)

via Synthesia

Les vidéos courtes et captivantes remplacent les longues sessions de formation monotones, et à juste titre. Mais le tournage, la modification en cours et la production de vidéos à partir de zéro demandent du temps, des efforts et une installation complète. C'est là qu'interviennent les outils vidéo d'IA tels que Synthesia.

Synthesia transforme du texte simple en vidéos de formation professionnelles à l'aide d'avatars IA réalistes, sans caméra, microphone ni outils de modification. Que vous lanciez des modules d'intégration, des formations sur la conformité ou du contenu de perfectionnement, Synthesia aide les équipes L&D à créer rapidement des vidéos de haute qualité. Cela réduit le temps de production et aide à maintenir l'engagement des apprenants.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Choisissez parmi plus de 200 modèles de vidéos gratuits pour commencer à créer des vidéos, même si vous êtes débutant

Touchez un public mondial grâce au doublage et à la traduction dans plus de 140 langues

Collaborez avec vos équipes et modifiez des vidéos en fonction des commentaires, grâce à une bibliothèque vidéo mise à jour

Limites de Synthesia

La gestion des coûts peut s'avérer délicate si vous avez des besoins importants en matière de vidéo

Il serait difficile de faire exprimer des émotions aux avatars comme le feraient des êtres humains, car ils sont générés par l'IA

Tarifs Synthesia

Free

Starter : 29 $/mois par utilisateur

Créateur : 69 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Synthesia ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie le niveau de personnalisation qu'il offre, tout en fournissant une excellente assistance IA pour les parties avec lesquelles je ne suis pas tout à fait à l'aise. Je ne suis pas quelqu'un de très créatif, j'ai donc besoin d'aide pour créer du contenu de formation, et Synthesia comble parfaitement mes lacunes.

J'apprécie le niveau de personnalisation qu'il offre tout en fournissant une excellente assistance IA pour les parties avec lesquelles je ne suis pas tout à fait à l'aise. Je ne suis pas quelqu'un de très créatif, j'ai donc besoin d'aide pour créer du contenu de formation et Synthesia comble parfaitement mes lacunes.

📖 À lire également : Les meilleures applications d'IA pour optimiser les flux de travail

3. Jasper (Idéal pour la rédaction de contenu de formation basé sur l'IA)

via Jasper IA

Derrière chaque session de formation efficace se cachent des plans de cours, des directives d'apprentissage, des manuels d'initiation et, bien sûr, un script solide. C'est là que Jasper AI intervient. Cette plateforme alimentée par l'IA peut générer tout ce dont vous avez besoin, des scripts aux manuels de formation complets, en quelques secondes.

Vous avez une présentation à transformer en guide de formation soigné ? Il vous suffit d'entrer une invite dans Jasper Chat, et le tour est joué. Que vous partez de zéro ou que vous peaufiniez des documents existants, Jasper rend la création de contenu rapide, facile et évolutive.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Améliorez le contenu de vos formations d'entreprise grâce à l'éditeur de documents basé sur l'IA

Définissez vos propres règles d'utilisation des termes, de grammaire ou même de ponctuation, afin de garantir une cohérence constante du ton de votre marque

Passez en « mode boss » et générez en quelques secondes des idées de formation prêtes à être mises en œuvre dans votre entreprise

Limites de Jasper

Vous devez vérifier l'exactitude du contenu généré

Tarifs Jasper

Créateur : 49 $/mois par place

Pro : 69 $/mois par place

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper IA ?

Un évaluateur G2 déclare :

Il génère rapidement un contenu de haute qualité lorsque je dois rédiger des textes qui nécessitent de décomposer des phénomènes complexes en leurs différents éléments, d'expliquer des processus commerciaux, d'évaluer différentes options ou de décrire des pratiques de gestion conventionnelles au lecteur.

Il génère rapidement un contenu de haute qualité lorsque je dois rédiger des textes qui nécessitent de décomposer des phénomènes complexes en leurs différents éléments, d'expliquer des processus commerciaux, d'évaluer différentes options ou de décrire des pratiques de gestion conventionnelles au lecteur.

👀 Le saviez-vous ? Les organisations qui ont une forte culture de l'apprentissage ont des taux d'engagement et de rétention de 30 à 50 % plus élevés.

4. ElevenLabs (Idéal pour la génération de discours réalistes)

via ElevenLabs

Si la création de plans de cours élaborés est un aspect de l'enseignement, maintenir l'engagement des employés tout au long d'une session de formation en entreprise en est un autre. C'est là qu'il est utile de disposer d'un outil capable de convertir facilement du texte en parole.

ElevenLabs est l'un de ces outils de voix off basés sur l'IA. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, il constitue un excellent choix pour convertir des contenus ennuyeux en vidéos de formation captivantes ou pour tirer parti de l'IA afin de doubler la voix off dans plusieurs langues.

Les meilleures fonctionnalités d'ElevenLabs

Choisissez parmi plus de 32 langues différentes pour créer des vidéos IA uniques

Donnez une voix à vos avatars IA grâce à des conversions texte-parole faciles

Personnalisez la langue, le ton, la voix et le style de vos vidéos IA

Limites d'ElevenLabs

Les forfaits bas de gamme peuvent s'avérer restrictifs pour une production à grande échelle

Tarifs ElevenLabs

Free

Starter : 5 $/mois

Créateur : 11 $/mois

Pro : 99 $/mois

Évaluations et avis sur ElevenLabs

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ElevenLabs ?

Un avis publié sur G2 indique :

Une grande variété d'accents est disponible, de l'anglais britannique à l'américain, ainsi que différents personnages et âges. Très facile à utiliser. J'ai réussi à trouver ma voix préférée et à l'enregistrer comme préréglage afin de pouvoir générer rapidement des fichiers vocaux à la volée. Je recommande vivement ElevenLabs.

Une grande variété d'accents est disponible, de l'anglais britannique à l'américain, ainsi que différents personnages et âges. Très facile à utiliser. J'ai réussi à trouver ma voix préférée et à l'enregistrer comme préréglage afin de pouvoir générer rapidement des fichiers vocaux à la volée. Je recommande vivement ElevenLabs.

5. Pictory (Idéal pour les vidéos de formation générées par l'IA)

via Pictory

Que faire si vous n'avez aucune expérience dans la création de vidéos, mais que vous souhaitez utiliser des vidéos pour former votre équipe ? Auparavant, vous auriez dû faire appel aux services d'un éditeur vidéo expérimenté, attendre qu'il crée le contenu, effectuer plusieurs itérations et produire une seule vidéo.

Mais ce n'est plus le cas. Grâce à une plateforme de création vidéo basée sur l'IA telle que Pictory, vous pouvez créer des vidéos de formation et du matériel pédagogique stimulant sans aucune compétence en modification vidéo. Collaborez avec votre équipe en temps réel pour faire de l'apprentissage une expérience enrichissante.

Les meilleures fonctionnalités de Pictory

Convertissez du texte et des URL en vidéos longues et captivantes

Collaborez avec plusieurs équipes en temps réel pour obtenir les meilleurs résultats

Créez de courts clips à partir de longues vidéos pour obtenir un contenu concis et partageable

Limites de Pictory

Difficulté à créer des personnalisations individuelles avec des options de voix off et de modèles limitées

Tarifs Pictory

Starter : 25 $/mois

Professionnel : 49 $/mois

Équipe : 119 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pictory

G2 : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 160 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pictory ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il est simple à utiliser et dispose de fonctionnalités intéressantes. Ce que j'apprécie le plus, c'est qu'à partir de mon script vidéo, il génère automatiquement la vidéo complète et y ajoute les sous-titres. Si vous disposez d'une voix off ou souhaitez en créer une, le logiciel la synchronise automatiquement avec la vidéo, ce qui est incroyable !

Il est simple à utiliser et dispose de fonctionnalités intéressantes. Ce que j'apprécie le plus, c'est qu'à partir de mon script vidéo, il génère automatiquement la vidéo complète et y ajoute les sous-titres. Si vous disposez d'une voix off ou souhaitez en créer une, le logiciel la synchronise automatiquement avec la vidéo, ce qui est incroyable !

6. Quizgecko IA (Idéal pour la création de quiz et de supports d'étude basés sur l'IA)

via Quizgecko

Les apprenants retiennent mieux lorsqu'ils sont activement impliqués, alors pourquoi s'en tenir à des méthodes obsolètes ? Quizgecko est un outil alimenté par l'IA qui rend la formation interactive et ludique.

C'est une nouvelle façon d'améliorer vos plans de cours et de maintenir l'intérêt des stagiaires, sans que le contenu ne devienne ennuyeux ou répétitif. Que vous créiez des fiches, des quiz ou même des podcasts, Quizgecko vous aide à dispenser des cours qui marquent les esprits.

Les meilleures fonctionnalités de Quizgecko

Créez du matériel de formation en téléchargeant n'importe quel fichier sur la plateforme et en tirant parti de l'IA pour le convertir en quiz, fiches de révision et autres aides à l'étude

Apprenez mieux avec Quizgecko IA, qui répète automatiquement les informations que vous avez du mal à comprendre

Limites de Quizgecko

Création limitée de quiz avec le forfait Free

Tarifs Quizgecko

Free

Premium : 16 $/mois

Ultra : 29 $/mois

Organisation : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Quizgecko

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Quizgecko ?

Un avis Trustpilot indique :

Gecko est un choix évident en termes de coût et de qualité. J'ai apprécié utiliser cette application intelligente pour créer des quiz avant même qu'elle ne soit enrichie de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Gecko est un choix évident en termes de coût et de qualité. J'ai apprécié utiliser cette application intelligente pour créer des quiz avant même qu'elle ne soit enrichie de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

7. HeyGen (Idéal pour créer des vidéos d'apprentissage et de développement)

via HeyGen

Autre outil de création de contenu IA, HeyGen vous permet de découvrir les avatars les plus réalistes et même de vous cloner pour créer du contenu de formation vidéo.

Le niveau de personnalisation offert par HeyGen est incroyable. Des expressions faciales aux arrière-plans, en passant par l'entraînement de votre avatar IA à répondre de manière intuitive, cette plateforme vous permet d'offrir un contenu de formation sur mesure.

Les meilleures fonctionnalités de HeyGen

Choisissez parmi plus de 175 langues et dialectes différents pour toucher un public plus large

Créez des vidéos nuancées dans lesquelles vos avatars IA sont formés pour montrer des émotions et des mouvements réalistes

Tirez parti du puissant outil de modification en cours de création pour produire des vidéos professionnelles

Limites de HeyGen

Parfois, les expressions de l'avatar peuvent sembler un peu rigides ou robotiques

Tarifs HeyGen

Free

Créateur : 29 $/mois par place

Teams : 39 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HeyGen

G2 : 4,8/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HeyGen ?

Un avis G2 dit :

Cet outil change véritablement la donne. Vous trouverez aujourd'hui de nombreux outils « IA », mais celui-ci est vraiment efficace. Je l'ai déjà utilisé pour plusieurs vidéos de produits, en quelques minutes seulement. Le gain de temps et la réduction des investissements en ressources sont considérables, et les applications sont multiples : relations publiques, promotions, ressources humaines, argumentaires de vente, formation, etc. La créativité est sans limite !

Cet outil change véritablement la donne. Vous trouverez aujourd'hui de nombreux outils « IA », mais celui-ci est vraiment efficace. Je l'ai déjà utilisé pour plusieurs vidéos de produits, en quelques minutes seulement. Le gain de temps et la réduction des investissements en ressources sont considérables, et les applications sont multiples : relations publiques, promotions, ressources humaines, argumentaires commerciaux, formation, etc. La créativité n'a plus de limites !

🧠 Fait intéressant : près de neuf organisations sur dix s'inquiètent de la fidélisation de leurs employés. Selon le rapport Workplace Learning Report 2025 de LinkedIn, offrir des possibilités d'apprentissage et d'évolution est considéré comme la meilleure stratégie pour retenir les employés.

8. Zavvy (Meilleur outil pour créer des programmes de formation pour les employés)

via Zavvy

Zavvy by Deel est conçu pour les personnes qui gèrent plusieurs équipes, telles que les responsables RH et les professionnels de la formation et du développement. Qu'il s'agisse de former les employés à donner un meilleur feedback ou d'automatiser les suivis et les rappels de formation, Zavvy utilise l'IA pour gérer les tâches fastidieuses.

Zavvy vous aide à automatiser les tâches répétitives afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : aider vos collaborateurs à améliorer leurs compétences. Il s'agit de créer des parcours professionnels enrichissants, de définir des compétences et d'offrir un véritable accompagnement.

Les meilleures fonctionnalités de Zavvy

Créez des vidéos et d'autres expériences d'apprentissage impeccables en un seul clic

Intégrez des applications externes telles que Slack pour fournir des conseils de coaching, partager des ressources d'apprentissage, et plus encore

Limites de Zavvy

La plateforme peut s'avérer coûteuse pour les utilisateurs disposant d'un budget limité

Tarifs Zavvy

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zavvy

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

📖 À lire également : Comment former efficacement vos employés à l'utilisation d'un nouveau logiciel

📮 ClickUp Insight : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui les intéresse le plus. Par exemple, les travailleurs non techniques peuvent vouloir apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce cas, plus l'IA dispose d'informations contextuelles sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques ou même effectuer des tâches telles que la création facile d'extraits de code.

9. Virti (idéal pour créer des vidéos immersives afin d'améliorer les supports de formation)

via Virti

La plateforme de formation par jeux de rôle et vidéos alimentée par l'IA de Virti transforme l'apprentissage passif en une expérience immersive. Imaginez des vidéos interactives où des avatars répondent aux apprenants en temps réel.

Ce type de formation pratique, basée sur des scénarios, stimule l'engagement et améliore la rétention des connaissances en permettant aux apprenants de s'exercer dans des situations réelles, sans pression.

Les meilleures fonctionnalités de Virti

Générez des simulations interactives pour une main-d'œuvre diversifiée grâce à cette solution sans code

Testez différents scénarios en toute sécurité dans un monde virtuel grâce à des expériences totalement immersives

Analysez des informations détaillées pour obtenir des évaluations de performances basées sur des données

Limites de Virti

Bien qu'il existe de nombreuses possibilités de personnalisation, les utilisateurs ont noté que les avatars et les voix de l'IA pourraient être améliorés pour être plus réalistes

Tarifs Virti

Starter : 99 $/mois par éditeur

Pro : 199 $/mois par éditeur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Virti

G2 : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Virti ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie le fait qu'il soit accessible et facile à utiliser. Aucune connaissance en codage n'est nécessaire, ce qui le rend accessible à tous. Il vous suffit d'un compte et de votre ordinateur portable personnel pour créer un nombre illimité de scénarios, que ce soit via la plateforme vidéo interactive 360 ou la plateforme Virtual Humans.

J'apprécie le fait qu'il soit accessible et facile à utiliser. Aucune connaissance en codage n'est nécessaire, ce qui le rend accessible à tous. Il suffit d'un compte et d'un ordinateur portable personnel pour créer des scénarios illimités, que ce soit via la plateforme vidéo interactive 360 ou la plateforme Virtual Humans.

10. 7taps (Idéal pour les micro-formations en ligne)

via 7taps

Si vous souhaitez éviter le processus fastidieux de création de cours sur mesure pour vos stagiaires, essayez 7taps ! Cette solution crée automatiquement des micro-cours percutants et faciles à mettre en œuvre afin de stimuler l'engagement des apprenants au sein d'une main-d'œuvre diversifiée.

7taps affiche un taux impressionnant de 84 % de rétention des connaissances grâce au micro-apprentissage. Offrant une intégration transparente avec vos flux de travail existants, cet outil vous aide à traduire les connaissances en actions.

les meilleures fonctionnalités de 7taps

Enrichissez votre processus de formation grâce à un copilote de micro-apprentissage alimenté par l'IA

Convertissez des fichiers PowerPoint, PDF et autres formats grâce au transformateur de micro-apprentissage

Intégrez des applications externes telles que Slack ou tout autre LMS pour mettre en œuvre des informations basées sur les données

limites de 7taps

Les utilisateurs ont du mal à convertir des sujets détaillés en contenu de micro-apprentissage avec des fonctionnalités limitées

tarifs 7taps

Free

Starter : 99 $/mois par éditeur

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur 7taps

G2 : 4,8/5 (plus de 240 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de 7taps ?

Un avis publié sur G2 indique :

La création de contenu est très simple et, surtout, les employés l'apprécient vraiment et s'impliquent beaucoup dans le contenu. Les fonctionnalités du créateur d'IA sont également très intéressantes.

La création de contenu est très simple et, surtout, les employés l'apprécient vraiment et s'impliquent beaucoup dans le contenu. Les fonctionnalités du créateur d'IA sont également très intéressantes.

Choisir le bon outil d'IA améliorera l'apprentissage et le développement des stagiaires. Lorsque vous choisissez un outil d'apprentissage de l'IA qui place l'humain au premier plan, recherchez les caractéristiques suivantes :

Automatisation : veillez à choisir un outil qui accélère l'apprentissage. L'automatisation des tâches répétitives, telles que la mise en forme de présentations, la mise à jour des dossiers de formation, la réponse aux questions courantes des apprenants ou la planification des sessions, libère du temps pour les formateurs et permet aux apprenants de progresser plus efficacement

Personnalisation : adaptez les parcours de formation aux besoins individuels plutôt que d'adopter une approche unique pour tous. Chaque personne est différente et apprend à sa manière. En tant que formateur, vous devez garantir que votre formation peut être personnalisée en fonction des différents apprenants

Intégration : synchronisez l'outil avec vos plateformes d'apprentissage existantes pour offrir une expérience unifiée, sans interrompre le flux de l'apprenant. Par exemple, la progression d'un cours clé est automatiquement mise à jour dans votre système de gestion des employés et prise en compte dans l'évaluation

Analyse : exploitez des analyses pertinentes pour suivre la progression et optimiser les résultats. Prendre des décisions basées sur les données permet d'améliorer les résultats

Adaptabilité : ajustez dynamiquement le contenu en fonction des performances et de l'engagement des utilisateurs, afin de garantir la motivation des apprenants. Cette technique d'apprentissage adaptatif permet de maintenir l'attention de vos stagiaires

📮 ClickUp Insight : 32 % des travailleurs pensent que l'automatisation ne leur ferait gagner que quelques minutes à la fois, mais 19 % affirment qu'elle pourrait leur débloquer 3 à 5 heures par semaine. En réalité, même les plus petits gains de temps s'additionnent à long terme. Par exemple, gagner seulement 5 minutes par jour sur des tâches répétitives pourrait se traduire par un gain de plus de 20 heures par trimestre, un temps qui peut être réaffecté à un travail plus utile et stratégique. Avec ClickUp, l'automatisation de petites tâches, telles que l'attribution de dates d'échéance ou l'étiquetage de coéquipiers, prend moins d'une minute. Vous disposez d'agents IA intégrés pour les résumés et les rapports automatiques, tandis que des agents personnalisés gèrent des flux de travail spécifiques. Récupérez votre temps ! 💫 Résultats réels : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de rapports personnalisables de ClickUp, ce qui permet à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de formation en ligne pour les employés

Vous cherchez le bon outil d'IA pour la formation ? Optez pour ClickUp !

Maintenant que vous avez découvert quelques outils d'IA pour la formation et le développement, il est temps de choisir celui qui vous convient. Que vous soyez enseignant, responsable RH ou que vous souhaitiez vous lancer à votre compte, il existe toujours un outil capable de simplifier votre flux de travail.

La clé est d'identifier vos points faibles et de trouver une solution qui y répond. Après tout, l'IA est là pour gagner du temps et améliorer l'efficacité. Si vous recherchez un outil alimenté par l'IA qui rationalise la formation, améliore la productivité et réduit les efforts nécessaires à la gestion des tâches, ClickUp est la réponse.

Réviser vos programmes de formation, être plus productif et créer de meilleures expériences d'apprentissage : essayez ClickUp dès aujourd'hui!