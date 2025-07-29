les 11 meilleurs outils logiciels de formation à distance pour autonomiser les équipes dispersées (2025)

Si votre idée de la formation à distance se résume à une présentation PowerPoint de 50 diapositives et à un appel Zoom « rapide », nous devons discuter.

Les logiciels de formation à distance modernes sont bien plus performants que cela. Nous parlons ici de créateurs de cours par glisser-déposer, d'évaluations ludiques et d'outils qui ne donneront pas envie à votre équipe de simuler une panne Wi-Fi.

Et ce n'est pas tout. Pensez à des quiz interactifs, des vidéos explicatives, des tableaux de bord de progression et peut-être même un badge ou deux pour motiver vos collaborateurs.

Que vous intégriez une équipe commerciale entièrement à distance ou que vous déployiez une formation sur la conformité auprès de 300 employés dans trois pays, le bon outil de formation à distance rend le processus simple, évolutif et beaucoup moins ennuyeux.

Dans cet article, nous aborderons les meilleures plateformes de formation à distance pour garantir l'efficacité de l'apprentissage, même lorsque votre équipe est dispersée sur plusieurs continents et fuseaux horaires.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de formation à distance ?

La formation à distance des employés ne se limite pas au partage de quelques diaporamas ou à l'enregistrement d'une session Zoom. Le bon logiciel de formation à distance doit être considéré comme une extension de votre équipe L&D, vous aidant à dispenser une formation à fort impact à grande échelle. Voici ce qu'il faut rechercher :

Création facile de cours et gestion du contenu : votre logiciel doit vous permettre de créer et d'organiser facilement votre logiciel doit vous permettre de créer et d'organiser facilement des manuels de formation . Il doit vous permettre de créer des programmes de formation à partir de zéro, mais aussi de télécharger des documents, des vidéos et des présentations existants

Salle de classe virtuelle et outils de collaboration en temps réel : recherchez des plateformes qui prennent en charge les sessions en direct, les salles de réunion, le partage d'écran et les discussions afin de recréer l'expérience d'apprentissage en présentiel dans un environnement virtuel

Suivi de la progression et rapports : les analyses intégrées doivent indiquer qui a achevé le cours en ligne, où se situent les difficultés et comment vous pouvez améliorer votre programme de formation en continu

Automatisation et rappels : gagnez du temps grâce à l'automatisation des attributions de cours, des rappels de dates limites et des notifications de progression. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous gérez des formations dans plusieurs fuseaux horaires

Intégrations avec votre infrastructure technologique : la plateforme de formation doit se connecter à vos outils existants, tels que les systèmes RH, la plateforme de formation doit se connecter à vos outils existants, tels que les systèmes RH, les logiciels de formation , les applications de productivité et les logiciels de visioconférence, sans solution de contournement supplémentaire

Évolutivité et expérience des apprenants : choisissez une plateforme facile à naviguer, adaptée aux appareils mobiles et suffisamment flexible pour prendre en charge différents rôles, services et formats de formation à mesure que votre entreprise se développe

Avec ces incontournables en tête, vous êtes prêt à explorer les meilleurs outils pour former vos équipes à distance.

🧠 Le saviez-vous ? 74 % des employés déclarent avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour rester compétents dans leur travail.

Comparaison rapide : les meilleurs logiciels de formation à distance

Pour vous éviter des heures de recherche, nous avons sélectionné les meilleures plateformes logicielles de formation à distance.

Nom de l'outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Équipes ayant besoin d'un environnement de travail tout-en-un pour la formation Documents, assistant IA, clips, tableaux blancs, automatisations, tableaux de bord, suivi du temps Gratuit pour toujours ; personnalisations disponibles pour les entreprises TalentLMS Création rapide de cours pour les petites et moyennes équipes Créateur de cours, quiz, accès mobile, certifications Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 149 $ par mois et par utilisateur Docebo Expériences d'apprentissage de niveau entreprise Contenu alimenté par l'IA, segmentation des utilisateurs, outils de rapports Pas de forfait Free ; forfaits payants sur demande 360Learning Apprentissage collaboratif et formation par les pairs Création de cours, forums de discussion, analyses Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/utilisateur/mois Absorb LMS Personnalisation de la marque et conformité SCORM Dispense des cours, certification et intégration avec les outils RH Pas de forfait Free ; forfaits payants sur demande Trainual Procédures opératoires normalisées et formation aux processus pour les équipes en pleine croissance Guides étape par étape, organigrammes, formation basée sur les rôles Pas de forfait Free ; forfaits payants à partir de 249 $ par mois (facturés annuellement) LearnUpon Apprentissage mixte pour la formation en entreprise Rapports personnalisés, gamification et assistance multilingue Pas de forfait gratuit ; forfaits payants sur demande Seismic Learning (Lessonly) Formation des équipes commerciales et du service client Parcours basés sur les rôles, leçons interactives, outils de feedback Pas de forfait Free ; tarification personnalisée BrainCert Salle de classe virtuelle polyvalente et surveillance Quiz en temps réel, streaming vidéo HD, plateforme d'apprentissage en ligne Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 59 $/mois (facturés mensuellement) MapleLMS Formation avec intégration Salesforce Parcours basés sur les rôles, leçons interactives et outils de feedback Pas de forfait gratuit ; forfaits payants sur demande SkyPrep Simplification de la formation et de la gestion des utilisateurs Créateur de cours, évaluations et personnalisation de la marque Pas de forfait gratuit ; forfaits payants sur demande

Les meilleurs logiciels de formation à distance

Ces 11 outils vous aident à élaborer des programmes de formation reproductibles et attrayants pour tout, de l'intégration des nouveaux employés à l'amélioration des compétences des équipes à distance.

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui ont besoin d'un environnement de travail tout-en-un pour gérer leurs programmes de formation interne)

Organisez toutes vos ressources de formation dans ClickUp pour le télétravail

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, vous permet de créer, gérer et dispenser des formations à vos employés. Elle vous offre bien plus qu'un simple LMS.

ClickUp fait également office de système évolutif pour la gestion d'équipes à distance. Il vous aide à former vos équipes à distance et à documenter les connaissances acquises lors des formations.

Structurez votre formation avec des documents et des clips

Avec ClickUp Knowledge Management, vous pouvez oublier les documents éparpillés, les informations obsolètes et le temps perdu à chercher des réponses. Tout est organisé, facilement accessible et à jour, ce qui permet à votre équipe de travailler plus intelligemment, sans travailler plus dur.

Vous pouvez créer des manuels interactifs, des procédures opératoires normalisées et des manuels de formation spécifiques à chaque rôle à l'aide de ClickUp Docs. Ils peuvent être liés à des tâches et recherchés dans tout votre environnement de travail.

Créez des documents d'intégration attrayants pour la formation à distance avec ClickUp Docs

Avec ClickUp Clips, vos formateurs et chefs d'équipe peuvent instantanément enregistrer de courtes présentations, des démonstrations d'outils ou des guides étape par étape. Aucune session en direct supplémentaire n'est nécessaire entre les fuseaux horaires. Ces instructions vidéo sont intégrées aux tâches ou aux documents, afin que l'apprentissage reste connecté à la pratique.

Créez et partagez des démos en direct pour former votre équipe à l'aide de ClickUp Clips

Comme vous pouvez définir des délais, attribuer des propriétaires et intégrer des clips ou des documents, chaque tâche de formation comporte des étapes claires et des ressources d'assistance.

La gestion des ressources humaines à son meilleur

Pour les équipes RH, ClickUp devient le hub central pour tout gérer, de l'intégration des nouvelles recrues à la formation continue.

Avec ClickUp pour les ressources humaines, vous pouvez attribuer des checklists d'intégration, automatiser les flux de travail d'approbation et suivre l'achèvement des formations. Vous n'avez plus besoin de recourir à des outils distincts ou à des suivis par e-mail.

Vue Tableur des projets RH ClickUp affichant les tâches de formation à distance pour gérer les flux de travail distribués liés à l'intégration et à la conformité

Utilisez l'IA pour concevoir vos modules de formation

Le plus intéressant, c'est qu'avec l'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, vous pouvez créer des politiques et des directives à l'aide de quelques invites, instructions et modèles.

Voici un exemple de la façon dont nous avons utilisé ClickUp Brain MAX pour générer le contenu d'un module de formation à distance. Brain MAX est un compagnon de bureau IA qui vous permet d'utiliser plusieurs modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini au sein d'une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour les entreprises

Utilisation de ClickUp Brain pour créer des programmes de formation à distance

Vous pouvez également rechercher instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications connectées + le Web pour trouver des webinaires de formation et des documents existants.

Oui, vos équipes RH ou L&D peuvent affiner le résultat initial, mais Brain fournit un excellent point de départ.

Vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de l'IA pour rédiger du matériel de formation destiné à vos employés à distance ? Regardez cette vidéo 👇

Organisez des sessions de formation à distance à l'aide de ClickUp Syncups

Vous recherchez une alternative à Zoom qui s'intègre à votre environnement de travail ? Essayez ClickUp Syncups! Grâce à ses fonctionnalités vidéo et audio complètes, vous pouvez organiser votre session, l'enregistrer, attribuer des tâches et continuer à travailler dans votre environnement de travail tout en collaborant !

Vous pouvez démarrer ou rejoindre une session Syncup directement depuis ClickUp Chat, ce qui est idéal pour les tutoriels rapides et improvisés ou le dépannage.

Modèle de forfait de déploiement de formation ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez votre forfait de déploiement de formation à distance grâce au modèle de forfait de déploiement de formation à distance de ClickUp

Lorsque vos équipes ont du mal à coordonner la formation entre les équipes et les fuseaux horaires, le modèle de plan de déploiement de formation de ClickUp vous aide à standardiser les processus. Il vous offre une structure prête à l'emploi pour planifier les phases, attribuer la propriété et maintenir chaque initiative de formation sur la bonne voie.

Il est temps d'abandonner les feuilles de calcul et la confusion liée à l'historique des versions.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités avancées, telles que l'IA et les capacités d'automatisation complète, sont limitées aux forfaits tarifaires supérieurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis G2:

Mon équipe a adoré la possibilité d'attribuer des tâches pour responsabiliser les employés et le haut niveau de personnalisation ! Nous avons pu créer des espaces adaptés à chacun de nos besoins et suivre la progression de chaque tâche. Il est facile à utiliser et le service client a été très utile lorsque nous en avons eu besoin ! Il n'a pas fallu longtemps à toute notre équipe pour mettre en œuvre et intégrer Clickup, et tout le monde l'utilise désormais quotidiennement !

2. TalentLMS (Idéal pour l'intégration des employés à distance et la formation à la conformité)

via TalentLMS

TalentLMS est un système de gestion de l'apprentissage basé sur le cloud, conçu pour simplifier la formation en ligne des équipes dispersées. Vos responsables RH et L&D peuvent créer des cours structurés à l'aide de vidéos, de quiz et de fichiers SCORM grâce au générateur de cours IA.

Vous pouvez attribuer des parcours d'apprentissage en fonction des rôles ou des services, automatiser les rappels et suivre la progression en temps réel. La plateforme propose des évaluations prédéfinies, des parcours de formation et un suivi des certifications.

Leur bibliothèque de cours prêts à l'emploi facilite l'intégration des employés répartis sur plusieurs sites géographiques et la mise en œuvre de programmes de conformité à grande échelle. Grâce à l'apprentissage à leur propre rythme, vos employés peuvent achever des programmes de formation à distance selon leur propre rythme.

Les meilleures fonctionnalités de TalentLMS

L'apprentissage basé sur les compétences, grâce à l'IA qui mappe les points forts de votre organisation, identifie les lacunes et met les employés en relation avec le manuel de formation approprié lorsqu'ils commencent un nouvel emploi

Vidéoconférence intégrée pour les sessions en direct, ainsi que du matériel de formation asynchrone

Conformité SCORM et xAPI pour une assistance interactive et un suivi du contenu des formations

Limites de TalentLMS

Flexibilité limitée des rapports pour des analyses plus approfondies sans intégrations avancées

Tarifs TalentLMS

Core : À partir de 149 $ par mois et par utilisateur (facturation mensuelle)

Grow : À partir de 299 $ par mois et par utilisateur (facturation mensuelle)

Pro : À partir de 579 $ par mois et par utilisateur (facturation mensuelle)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TalentLMS

G2 : 4,6/5 (plus de 780 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 580 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de TalentLMS ?

Un avis G2 partage :

Talent LMS est simple à gérer : il est facile de télécharger des cours, de les attribuer et d'assurer le suivi des formations suivies. Le passage de l'interface héritée à la nouvelle interface a été un changement rafraîchissant. Elle semble plus claire, plus moderne et rend la navigation plus fluide. L'interface utilisateur est claire et permet aux administrateurs et aux apprenants de trouver facilement ce dont ils ont besoin.

Talent LMS est simple à gérer : il est facile de télécharger des cours, de les attribuer et d'assurer le suivi des formations suivies. Le passage de l'interface héritée à la nouvelle interface a été un changement rafraîchissant. Elle est plus claire, plus moderne et rend la navigation plus fluide. L'interface utilisateur est claire et permet aux administrateurs comme aux apprenants de trouver facilement ce dont ils ont besoin.

🧠 Conseil pratique : intégrez la résilience dans le parcours d'apprentissageRécompensez les employés qui restent calmes sous pression et s'adaptent au changement, car ils donnent le ton aux autres. Renforcez la résilience dans la formation à l'aide de vidéos courtes, d'invitations à la réflexion ou d'exemples concrets sur le stress, la motivation et l'incertitude. Ce n'est pas du vent, c'est une compétence indispensable dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui.

3. Docebo (Idéal pour l'apprentissage personnalisé à grande échelle basé sur l'IA)

via Docebo

Plus vite vos nouveaux employés seront opérationnels, mieux ce sera pour vous. Le LMS de Docebo offre un accès à la demande à tout ce dont ils ont besoin pour accélérer leur prise en main.

Pour un programme d'intégration réussi pour chaque apprenant, vous pouvez créer des forfaits personnalisés et les adapter en fonction du diagramme des branches et des groupes de votre organisation.

Vous pouvez télécharger des supports de formation dans différents formats, notamment des vidéos, des documents, des fichiers SCORM et des formations virtuelles dispensées par un formateur. Cela s'avère utile lors du déploiement de nouvelles fonctionnalités ou d'initiatives d'adoption interne de produits, où les équipes ont besoin de plusieurs points de contact pour comprendre les cas d'utilisation, les politiques ou les outils.

Docebo propose des rapports personnalisés pour mesurer la réussite ou l'échec de vos programmes de formation. Dans ce tableau de bord, vous pouvez suivre les contenus d'apprentissage qui produisent les meilleurs résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Docebo

Automatisez les inscriptions au sein de votre LMS et entre votre LMS et d'autres plateformes, telles que les systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH) et les systèmes de gestion du capital humain (HCM)

Tirez parti des recommandations de contenu basées sur l'IA, des parcours d'apprentissage adaptatifs et du coaching virtuel pour un apprentissage hyper-personnalisé

Centralisez les commentaires quantifiables des nouvelles recrues et les données issues des outils LMS et BI afin d'analyser l'impact de l'intégration sur les résultats clés de l'entreprise

Limites de Docebo

Une personnalisation plus poussée, comme la modification des pages de cours ou des styles de connexion, nécessite une assistance CSS ou un développeur

Tarifs Docebo

Elevate : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Docebo

G2 : 4,3/5 (plus de 660 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 230 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Docebo ?

Un avis G2 partage :

Il est très convivial dans la plupart des aspects liés à l'administration de la formation. J'ai déjà été administrateur d'autres LMS, et Docebo est tellement intuitif et convivial par rapport aux autres, qui sont beaucoup plus lourds. J'apprécie également beaucoup le fait que Docebo apporte toujours des améliorations majeures à chaque mise à jour.

Il est très convivial dans la plupart des aspects liés à l'administration de la formation. J'ai déjà été administrateur pour d'autres LMS, et Docebo est tellement intuitif et convivial par rapport aux autres, qui sont beaucoup plus compliqués. J'apprécie également beaucoup le fait que Docebo apporte toujours des améliorations majeures à chaque mise à jour.

​​📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés (57 %) perdent du temps à rechercher des informations liées à leur travail dans des documents internes ou dans la base de connaissances de l'entreprise. Et lorsqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent ? 1 personne sur 6 a recours à des solutions personnelles, comme fouiller dans d'anciens e-mails, des notes ou des captures d'écran pour rassembler les informations nécessaires. ClickUp Brain élimine les recherches en fournissant des réponses instantanées basées sur l'IA, extraites de l'ensemble de votre environnement de travail et d'applications tierces intégrées, afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin, sans tracas.

4. 360Learning (Idéal pour la formation collaborative entre pairs)

via 360Learning

360Learning est un système de gestion de l'apprentissage (LMS) collaboratif et alimenté par l'IA. Il vous permet de convertir l'expertise en matière de contenu en expériences d'apprentissage interactives et sociales qui s'adaptent à toutes les équipes distribuées.

Au lieu d'attendre une équipe centrale de formation et de développement, vos managers à distance et vos experts internes peuvent enregistrer des leçons vidéo, ajouter des quiz et créer des parcours structurés. Les outils d'IA intégrés à la plateforme facilitent la rédaction de contenu, l'étiquetage automatique et la traduction.

L'utilisation de l'IA pour la documentation vous aide à réduire considérablement le temps nécessaire au lancement du programme de formation. Grâce à des fils de discussion en temps réel, des réactions et des commentaires de pairs directement intégrés au flux du cours, vos employés à distance peuvent apprendre de manière collaborative, plutôt que de manière isolée.

les meilleures fonctionnalités de 360Learning

Convertissez les contributions d'experts en cours structurés grâce à des plans alimentés par l'IA et des suggestions de questions intelligentes

Utilisez le tableau de bord du gestionnaire pour afficher les données de progression et d'achèvement par cohorte, apprenant ou cours

Invitez des experts internes à enregistrer, tester et publier des contenus de formation attrayants à l'aide d'un outil de création alimenté par l'IA

limites de 360Learning

Les utilisateurs trouvent que l'outil de création natif pourrait être plus robuste

tarifs 360Learning

Équipe : 8 $ par utilisateur enregistré et par mois (jusqu'à 100 utilisateurs)

Business : tarification personnalisée

évaluations et avis sur 360Learning

G2 : 4,6/5 (plus de 480 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 430 avis)

Que disent les utilisateurs de 360Learning dans la vie réelle ?

Un avis G2 partage :

Ce que j'apprécie le plus chez 360Learning, c'est l'intuitivité et la collaborativité de la plateforme. Du point de vue des RH et de la formation, elle favorise véritablement une culture de l'apprentissage continu en permettant aux experts métier de toute l'entreprise de contribuer facilement au contenu des formations, sans avoir besoin de compétences avancées en conception pédagogique.

Ce que j'apprécie le plus chez 360Learning, c'est l'intuitivité et la collaborativité de la plateforme. Du point de vue des RH et de la formation, elle favorise véritablement une culture de l'apprentissage continu en permettant aux experts métier de toute l'organisation de contribuer facilement au contenu des formations, sans avoir besoin de compétences avancées en conception pédagogique.

5. Absorb LMS (Idéal pour la mise à niveau des compétences et la formation à la conformité au niveau de l'entreprise)

via Absorb LMS

Le LMS Absorb, basé sur le cloud et alimenté par l'IA, prend en charge l'apprentissage à votre rythme et l'apprentissage dirigé par un formateur. En tant que logiciel de formation à distance, il offre des expériences d'apprentissage attrayantes et personnalisées pour les équipes à distance, hybrides et internationales.

Grâce à des parcours d'apprentissage personnalisés, vous pouvez identifier, développer et exploiter les compétences de vos collaborateurs. Vous pouvez même les encourager à s'approprier leur apprentissage et leur développement.

Vous avez besoin d'un canal d'apprentissage qui permette à tous vos employés, quel que soit leur emplacement, d'accéder aux mêmes informations. La plateforme de communication bidirectionnelle offre des informations générales, des mises à jour en temps réel et des informations spécifiques à chaque rôle.

Découvrez les meilleures fonctionnalités d'Absorb LMS

Capturez tous les éléments de l'expérience de vos apprenants grâce à des tableaux de bord prédéfinis et personnalisables

Accédez instantanément à plus de 20 000 cours de formation faciles à utiliser

Accédez à du contenu pédagogique de haute qualité grâce à trois bibliothèques soigneusement sélectionnées par des experts : Amplify, Amplify Plus et Amplify Max

Contournez les limites de LMS

Les rapports peuvent être un peu compliqués à moins que vous ne vous plongiez dans leurs outils avancés

Tarifs Absorb LMS

Tarification personnalisée en fonction de la taille des équipes

Évaluations et avis sur Absorb LMS

G2 : 4,6/5 (plus de 670 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Absorb LMS ?

Un avis G2 partage :

Ce que j'apprécie le plus chez Absorb LMS, c'est son interface utilisateur et sa flexibilité. Même si vous n'êtes pas familier avec les logiciels LMS, l'expérience backend est assez facile à naviguer. La plateforme facilite la tâche des administrateurs et des apprenants, ce qui réduit considérablement la courbe d'apprentissage.

Ce que j'apprécie le plus chez Absorb LMS, c'est son interface utilisateur et sa flexibilité. Même si vous n'êtes pas familier avec les logiciels LMS, l'expérience backend est très facile à naviguer. La plateforme facilite la tâche des administrateurs et des apprenants, ce qui réduit considérablement la courbe d'apprentissage.

6. Trainual (idéal pour l'intégration et la documentation des procédures opératoires normalisées pour les équipes en pleine croissance)

via Trainual

Vous pouvez utiliser Trainual comme outil de formation à distance en transformant les connaissances, les politiques et les processus reproductibles de votre entreprise en modules en libre-service. Les nouveaux employés comme les employés existants peuvent y accéder à tout moment pour suivre une formation sur les produits.

Il existe également une base de connaissances consultable. Grâce à la recherche alimentée par l'IA, lorsque votre équipe cherche des réponses, il lui suffit de poser la question et Trainual lui fournit la politique exacte. Cette fonctionnalité devient encore plus puissante lorsqu'elle est associée à des outils robustes de partage des connaissances qui garantissent l'accessibilité des mises à jour à toutes les équipes.

Trainual vous aide à documenter votre travail et à le transmettre à votre équipe. Il vous permet de faire évoluer votre documentation relative à l'intégration et aux procédures opératoires normalisées sans avoir recours à des sessions de formation en direct ou à des systèmes d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Trainual

Utilisez l'éditeur pré-intégré pour créer du contenu, rédiger des guides étape par étape, intégrer des vidéos et ajouter des images

Les vidéos de formation et l'enregistrement d'écran vous permettent d'expliquer visuellement des processus complexes lorsque vous ne pouvez pas former vos employés en personne

Centralisez vos formations en matière de conformité dans une base de connaissances unique et restez à la pointe des règles de conformité en constante évolution grâce à des mises à jour automatiques des formations

Limites de Trainual

L'absence de dossier ou de structure hiérarchique rend difficile pour les administrateurs et les auteurs de contenu l'organisation et la navigation dans la bibliothèque de contenu en constante expansion.

Tarifs Trainual

Petite entreprise : 249 $ par mois (facturé annuellement)

Moyenne : 279 $ par mois (facturé annuellement)

Croissance : 419 $ par mois (facturé annuellement)

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trainual

G2 : 4,7/5 (plus de 460 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 480 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Trainual ?

Un avis G2 partage :

Trainual a considérablement amélioré la manière dont nous documentons, partageons et standardisons nos processus aérospatiaux AS9100. Il est devenu un hub centralisé où notre personnel peut facilement accéder aux informations dont il a besoin pour comprendre les politiques, achever les formations et consulter les procédures sans avoir à compter sur des transmissions verbales ou des connaissances tribales.

Trainual a considérablement amélioré la manière dont nous documentons, partageons et standardisons nos processus aérospatiaux AS9100. C'est devenu un hub centralisé où notre personnel peut facilement accéder aux informations dont il a besoin pour comprendre les politiques, achever les formations et consulter les procédures sans avoir à compter sur des transmissions verbales ou des connaissances tribales.

👀 Le saviez-vous ? Chez McKinsey, l'intégration ne consiste pas seulement à mettre les nouvelles recrues à niveau, c'est aussi le point de départ d'un développement à long terme . Dans le cadre de l'expérience d'intégration, chaque participant achève une évaluation du leadership basée sur une simulation. Le premier jour, ils reçoivent un plan de croissance personnalisé qui met en évidence leurs points forts, identifie les domaines à développer et mappe clairement les prochaines étapes. Ce forfait Growth s'intègre à l'écosystème de certification plus large de McKinsey, offrant des parcours d'apprentissage sur mesure dans des domaines tels que la finance, la réflexion stratégique, le risque et les compétences spécifiques à un secteur. Il ne s'agit pas seulement d'un instantané, mais d'un tremplin. Pour les employés, il répond à la question « Quelle est la prochaine étape ? ». Pour l'entreprise, il instaure une culture d'apprentissage continu, axée sur la propriété.

7. LearnUpon (Idéal pour gérer la formation interne et externe des employés à grande échelle)

via LearnUpon

Les défis liés à l'intégration des employés peuvent nuire à une expérience d'apprentissage positive, en particulier pour les nouvelles recrues. Ces défis vont des barrières de communication au décalage culturel, en passant par le manque de motivation. Pour y remédier, vous pouvez envisager d'utiliser un programme de formation personnalisé.

Le LMS LearnUpon basé sur le cloud vous aide à y parvenir. La fonctionnalité Learning Journeys vous permet de créer des parcours de formation visuellement mappés, en plusieurs étapes, qui s'adaptent dynamiquement en fonction des données des utilisateurs et des résultats des cours précédents.

Par exemple, les employés peuvent être automatiquement dirigés vers différents modules en fonction de leur rôle, de leur emplacement ou des résultats obtenus à des quiz. Cela garantit que chaque apprenant à distance bénéficie d'un contenu adapté à ses besoins.

Meilleures fonctionnalités de LearnUpon

Assistance pour la formation asynchrone (cours à rythme libre, vidéos à la demande, points de contrôle des connaissances) et synchrone (webinaires en direct, formation virtuelle avec instructeur)

Connectez vos systèmes RH ou CRM à LearnUpon et inscrivez automatiquement les utilisateurs dans des groupes ou des parcours d'apprentissage

Envoyez des e-mails personnalisés ou des rappels Slack, générez automatiquement des certificats et configurez même des flux de travail de recertification

Limites de LearnUpon

La mise en place d'un seul cours peut prendre beaucoup de temps

Tarifs LearnUpon

Essentiel : Tarification personnalisée pour un maximum de 150 utilisateurs

Premium : Tarification personnalisée pour jusqu'à 500 utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée pour plus de 500 utilisateurs

Évaluations et avis sur LearnUpon

G2 : 4,6/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 480 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LearnUpon ?

Un avis G2 partage :

J'apprécie l'expérience utilisateur dans son ensemble. Il est facile de trouver les informations, vous pouvez planifier vos cours, limiter l'accès à la population cible et autoriser les commentaires dans vos cours pour en savoir plus sur l'expérience des apprenants.

J'apprécie l'expérience utilisateur dans son ensemble. Les informations sont faciles à trouver, vous pouvez planifier vos cours, limiter l'accès à votre public cible et autoriser les commentaires dans vos cours pour en savoir plus sur l'expérience des apprenants.

8. Seismic Learning (Lessonly) (Idéal pour les équipes en contact avec la clientèle qui ont besoin d'une pratique et d'un accompagnement en temps réel)

via Seismic Learning

Seismic Learning, anciennement Lessonly, est une plateforme de formation et de coaching conçue pour les équipes commerciales et d'assistance.

Au lieu de s'appuyer sur des modules statiques, Lessonly met l'accent sur la pratique encadrée, permettant aux représentants à distance de s'entraîner à des scénarios réels. Cela inclut la gestion des objections, la rédaction d'e-mails de remboursement et l'obtention de commentaires sans avoir besoin d'un responsable en direct.

Les simulations de jeux de rôle et les commentaires instantanés dans Seismic contribuent à améliorer la rétention des connaissances dans les scénarios en contact avec la clientèle, où la répétition et la pratique sont essentielles.

Il s'intègre également aux outils d'habilitation plus larges de Seismic, offrant aux équipes un accès à des formations, des guides pratiques et des bibliothèques de contenu dans un environnement unifié.

Principales fonctionnalités de Seismic Learning

Formation spécifique à chaque rôle avec des outils de coaching en temps réel

Utilisez le générateur de leçons par glisser-déposer pour créer des modules de formation structurés avec des vidéos, des quiz, des documents et du texte

Intégrez la formation dans des outils quotidiens tels que Slack, Salesforce, Zendesk et Microsoft Teams afin de proposer du micro-apprentissage sur les plateformes que vos équipes à distance utilisent déjà

Limites de Seismic Learning

Toutes les leçons doivent être créées à partir de zéro ; il n'existe pas de modèle ni de bibliothèque de contenu pour démarrer rapidement l'intégration ou les parcours de formation courants

Tarifs Seismic Learning

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Seismic Learning

G2 : 4,7/5 (plus de 590 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 210 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LearnUpon ?

Un avis G2 partage :

Seismic Learning est notre solution de prédilection pour l'intégration et la formation continue. J'ai créé plusieurs programmes et je peux ajouter des leçons à n'importe lequel d'entre eux. Lorsque je mets à jour les leçons, les programmes sont également mis à jour.

Seismic Learning est notre solution privilégiée pour l'intégration et la formation continue. J'ai créé plusieurs programmes et je peux ajouter des leçons à n'importe lequel d'entre eux. Lorsque je mets à jour les leçons, les programmes sont également mis à jour.

9. BrainCert (Idéal pour les équipes qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour leurs salles de classe virtuelles et leurs tests)

via BrainCert

BrainCert propose une suite d'outils pour la formation, combinant une salle de classe virtuelle, un créateur de cours et une plateforme de test dans une seule solution. La plateforme prend en charge la collaboration en temps réel avec des vidéoconférences HD, des salles de réunion, des tableaux blancs et le partage d'écran.

Vous pouvez également concevoir des quiz et des tests interactifs, suivre les performances et délivrer des certificats à vos collaborateurs à distance. Que vous formiez de nouveaux employés ou organisiez des sessions en direct dans différents fuseaux horaires, BrainCert vous offre l'infrastructure nécessaire pour tout gérer et tout faire évoluer sous un même toit.

Les meilleures fonctionnalités de BrainCert

Salle de classe virtuelle intégrée avec salles de réunion, tableaux blancs et partage d'écran

Créateur de cours compatible SCORM avec outils de test avancés

Permettez aux apprenants à distance d'achever leurs cours, de rejoindre des sessions en direct, de passer des évaluations et de participer à des discussions communautaires en toute transparence depuis leur navigateur mobile ou une application iOS/Android

Limites de BrainCert

La version mobile de BrainCert n'est pas aussi fluide que la version bureau pour le moment, surtout si l'on préfère apprendre depuis un téléphone ou une tablette

Tarifs BrainCert

Pro : 59 $ par mois (facturé mensuellement)

Elite : 149 $ par mois (facturé mensuellement)

Croissance : 299 $ par mois (facturé mensuellement)

Évaluations et avis sur BrainCert

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 220 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de BrainCert ?

Un avis G2 partage :

Ce que j'apprécie le plus chez BrainCert, c'est qu'il s'agit d'un LMS complet qui comprend des salles de classe virtuelles, des fonctionnalités de gamification, des intégrations pour l'automatisation, pour n'en citer que quelques-unes.

Ce que j'apprécie le plus chez BrainCert, c'est qu'il s'agit d'un LMS complet qui inclut des salles de classe virtuelles, la gamification, des intégrations pour l'automatisation, pour n'en citer que quelques-unes.

10. MapleLMS (Idéal pour les organisations à la recherche d'une formation à distance sécurisée et évolutive)

via MapleLMS

MapleLMS est un système de gestion de l'apprentissage basé sur le cloud qui prend en charge différents styles d'apprentissage. Il combine des cours en direct et un apprentissage à votre rythme pour vos employés à distance.

Pour rendre l'apprentissage à distance plus attrayant, pensez à utiliser la fonctionnalité de gamification. Les apprenants gagnent des points lorsqu'ils terminent des modules, des quiz et des devoirs. Ces points peuvent être échangés contre des badges et affichés dans des classements.

Ses progressions basées sur des défis et ses récompenses numériques sont conçues pour motiver les apprenants en transformant la formation en une expérience ludique. Les utilisateurs débloquent des niveaux ou des certificats à mesure qu'ils atteignent leurs objectifs de formation.

Les meilleures fonctionnalités de MapleLMS

Stocke les informations des apprenants à l'aide de normes de cryptage avancées, avec des protocoles tels que OAuth 2. 0 et SAML garantissant un accès et une authentification sécurisés

Les commentaires en temps réel, les récompenses numériques et la reconnaissance par les pairs créent un sentiment d'accomplissement et une dynamique positive

Permettez aux apprenants de collaborer ou de rivaliser entre eux grâce à des groupes, des forums de discussion et des défis en équipe

Limites de MapleLMS

Il ne dispose pas de cours intégrés, ce qui signifie que le développement d'un programme complet peut prendre des semaines (voire des mois)

Tarifs MapleLMS

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MapleLMS

G2 : pas suffisamment d'avis disponibles

Capterra : pas suffisamment d'avis disponibles

🧠 Fait intéressant : Alors que les tendances du numérique et de l'IA continuent de bouleverser le monde du travail, 85 % des chefs d'entreprise s'accordent à dire que le besoin de développement des compétences va considérablement augmenter, selon Gartner, Inc. Voici d'autres informations tirées du sondage : Sur 330 chefs d'entreprise, 93 % ont déclaré que leur rôle était de veiller à ce que leurs employés disposent du temps et des ressources nécessaires pour se former en continu

Les entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats commerciaux grâce à la formation utilisent un ensemble de pratiques de formation agiles au moins 1,5 fois plus que les autres entreprises

Gartner recommande aux responsables L&D de gagner en agilité (en proposant des formations plus rapides, mises en forme sous forme de modules courts et à grande échelle) et en rentabilité afin de s'adapter à l'évolution des besoins en compétences

11. SkyPrep (Idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une formation intuitive à distance pour leurs employés)

via SkyPrep

SkyPrep centralise l'apprentissage à distance en combinant la création rapide de cours, des salles de classe virtuelles, un engagement ludique, une administration automatisée et un suivi pertinent.

L'interface claire et le générateur de cours par glisser-déposer facilitent le lancement de programmes d'apprentissage à distance en libre-service.

Vous pouvez télécharger des supports de formation dans plusieurs formats, notamment des documents, des vidéos, des quiz et des fichiers SCORM. Attribuez ensuite des certifications et suivez la progression des apprenants grâce à des outils d'analyse intégrés. SkyPrep prend également en charge la personnalisation de la marque, ce qui facilite la formation des équipes internes ou des groupes en contact avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de SkyPrep

Organisez des sessions de classe virtuelle en direct via Zoom, Teams, Webex ou BigBlueButton directement depuis la plateforme

Automatisez les flux de travail et les notifications pour les inscriptions, les rappels et la délivrance des certificats

Utilisez des tableaux de bord et des analyses en temps réel pour mesurer l'impact de la formation, identifier les lacunes en matière de connaissances et exporter des données à des fins de conformité ou d'évaluation des performances

Limites de SkyPrep

Moins d'outils de collaboration avancés par rapport aux grandes plateformes LMS

Tarifs SkyPrep

Lite : Tarification personnalisée

Premium : Tarification personnalisée

Enterprise Learning Suite : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SkyPrep

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SkyPrep ?

Un avis G2 partage :

Sky Prep est très convivial pour les apprenants et les administrateurs. Il offre de nombreuses fonctionnalités et s'est facilement intégré à notre boutique Shopify. Son prix est également très raisonnable et il n'a connu AUCUNE interruption de service. La mise en œuvre s'est déroulée sans encombre.

Sky Prep est très convivial pour les apprenants et les administrateurs. Il offre de nombreuses fonctionnalités et s'est facilement intégré à notre boutique Shopify. Son prix est également très raisonnable et il n'a connu AUCUNE interruption de service. La mise en œuvre s'est déroulée sans aucun problème.

Créez des programmes de formation à distance plus intelligents et évolutifs avec ClickUp

Lorsque vous envisagez d'adopter une plateforme de formation à distance, il n'existe pas de solution universelle. Si votre principal obstacle est le savoir tribal et la répétition des processus d'intégration, commencez par un outil qui vous aide à centraliser les procédures opératoires normalisées et à standardiser les parcours de formation.

Si vous déployez une formation produit pour plusieurs rôles ou régions, recherchez une logique de branchement, des parcours d'apprentissage adaptatifs et des analyses détaillées.

Voici quelques conseils simples pour vous aider :

Vous vous développez rapidement ? Choisissez des outils proposant des modèles, des fonctionnalités d'automatisation et des objets réutilisables

Vous dirigez des équipes interfonctionnelles ? Donnez la priorité aux fonctionnalités de collaboration, à l'accès basé sur les rôles et aux présentations vidéo asynchrones

Vous lancez de nouveaux outils ou processus ? Recherchez un logiciel qui facilite l'adoption du produit grâce à des quiz, des parcours conditionnels et des guides pratiques intégrés

Vous gérez du contenu à grande échelle ? Vous aurez besoin d'une fonction de modification en masse, d'un contrôle des versions et d'un assistant IA pour réduire la fatigue liée à la réécriture

Si vous ne savez toujours pas par où commencer, pensez à ClickUp. Il intègre des documents, l'attribution de tâches, la rédaction assistée par IA, l'enregistrement vidéo et des modèles intégrés.

Pour commencer, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.