les 15 meilleurs outils d'IA pour les agents immobiliers en 2025

L'immobilier repose sur les relations, mais il croule sous la paperasse. Vous passez des heures à rédiger des descriptions de propriétés, à suivre des prospects et à gérer des listes alors que vous pourriez conclure des ventes.

Grâce aux outils d'IA pour agents immobiliers, vous pouvez désormais accomplir rapidement des tâches qui vous prenaient auparavant des heures. Pendant que vous vous concentrez sur les visites et les négociations, ils s'occupent de tout, de la génération de rapports à la mise à jour de votre CRM, en passant par les réponses aux requêtes courantes des clients.

Prêt à travailler plus intelligemment ? C'est parti ! 💪🏼

Voici un aperçu des meilleurs outils qui offrent une assistance à l'utilisation de l'IA dans l'immobilier.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Flux de travail client de bout en bout avec automatisation IA pour les équipes immobilières de toutes tailles Formulaires alimentés par l'IA, modèles CRM, documents intelligents, assistant IA intégré pour des réponses contextuelles, discussion pour des mises à jour rapides de l'équipe Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises REimagineHome. ai Mise en scène virtuelle avec conception d'intérieur IA pour les photographes immobiliers et les agents indépendants Placement de meubles par IA, transformations de pièces, exportations compatibles MLS Les cinq premières transformations sont gratuites ; à partir de 14 $/mois Zillow Données complètes sur le marché et les biens immobiliers pour les agents qui gèrent plusieurs listes locales Analyse des tendances des prix, répartition démographique, historique des propriétés Gratuit pour les FSBO et les annonces ; les publicités payantes commencent à 300 $/mois Restb. ai Analyse automatisée des photos immobilières pour les agents immobiliers et les inspecteurs Détection de fonctionnalités, signalement de sécurité, extraction de métadonnées Tarification personnalisée HouseCanary Analyses prédictives du marché pour les agents immobiliers axés sur les investisseurs Scores de risque, prévisions de prix, alertes de marché Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois OpusClip Création de vidéos pour les réseaux sociaux à partir de visites guidées pour les équipes immobilières axées sur la vidéo Légendes automatiques, score de viralité, plusieurs formats d'image Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois Collov IA Visualisation de la rénovation de maisons anciennes pour les agents spécialisés dans la rénovation Concevez des thèmes, modifiez la disposition, créez des maquettes de rénovation Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 21 $/mois Canva Supports marketing et publications sur les réseaux sociaux pour les équipes marketing immobilier en interne Modèles créatifs, création de contenu IA, bibliothèques d'actifs de marque Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois Reonomy Propriété commerciale et recherche de prospects pour les agents immobiliers commerciaux Recherche de propriétaires, données sur les baux, suivi des permis Essai gratuit ; tarification personnalisée Cotality Informations sur les biens immobiliers et le marché alimentées par l'IA pour les agences immobilières axées sur les données Modèles d'évaluation automatisés, rapports sur les risques, analyses prédictives Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 189 $/mois ChatGPT Rédaction d'annonces, de suivis et de scripts pour les agents immobiliers indépendants ou les petites équipes Rédaction IA, modèles, planification de contenu Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Getfloorplan génération de plans 2D/3D à partir de photos pour les agents immobiliers qui organisent des visites à distance et des visites virtuelles Scan de pièces, calcul de superficie, panoramas 3D Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 25 $ Tableau IA Visualisation des tendances et des analyses pour les agents immobiliers et les analystes Tableaux de bord personnalisés, informations sur les clients, assistance à l'intégration Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois Ylopo Génération de prospects et campagnes publicitaires basées sur l'IA pour les pipelines d'acheteurs/vendeurs à fort volume Publicités sur les réseaux sociaux, suivis IA, notation des prospects Tarification personnalisée LocalizeOS Qualification, maturation et suivi automatiques des prospects pour les conseillers immobiliers et les équipes Discutez et entretenez vos prospects grâce à l'IA, recevez des suggestions de listes personnalisées et évaluez vos prospects Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 249 $/mois

Avant de choisir un outil d'IA pour les agents immobiliers, vous devez vous poser la question suivante : « Cela me facilitera-t-il la vie ? » Voici ce qu'il faut rechercher avant de télécharger ou de sortir votre carte. 💳

Précision du lead scoring : identifiez les meilleurs prospects en analysant leurs comportements grâce à l'IA pour un suivi plus intelligent

Prévision des tendances du marché : Prévoyez les fluctuations des prix et la demande à l'aide des informations fournies par l'IA afin de positionner vos annonces de manière compétitive

Facilité de synchronisation CRM : Intégrez-les facilement aux outils Intégrez-les facilement aux outils CRM de gestion immobilière pour centraliser les données clients et rationaliser les flux de travail

La magie de la mise en scène virtuelle : Créez de superbes visites en 3D ou des visuels mis en scène pour mettre en valeur les propriétés sans effort

Protection des données des clients : Sécurisez les informations sensibles grâce à un cryptage de haut niveau et à la conformité aux protocoles GDPR ou SOC 2

Accès mobile en priorité : Gérez vos prospects, vos annonces et vos tâches où que vous soyez grâce à une application mobile rapide et intuitive

Démarchage automatisé : Envoyez des e-mails personnalisés ou des publicités en ligne pour Envoyez des e-mails personnalisés ou des publicités en ligne pour communiquer avec vos clients et les fidéliser sans effort manuel

Assistance par chatbot 24 h/24, 7 j/7 : Traitez les demandes et réservez des visites instantanément grâce à des chatbots basés sur l'IA

Analyses pertinentes : Suivez la progression et les performances des transactions grâce à des rapports personnalisés afin d'optimiser vos stratégies

🧠 Anecdote : En 2021, une propriété virtuelle sur la plateforme métaverse Decentraland s'est vendue pour 2,4 millions de dollars. Le terrain était entièrement numérique, mais suivait néanmoins la logique des prix du monde réel : emplacement, rareté et visibilité par rapport au trafic piétonnier virtuel.

Les meilleurs logiciels d'IA pour les agents immobiliers

Voici les meilleurs outils d'IA pour les agents immobiliers afin de les aider dans l'automatisation des flux de travail, la gestion des prospects et tout ce qui se trouve entre les deux. 🗂️

1. ClickUp (Idéal pour les équipes immobilières qui gèrent les flux de travail de bout en bout de leurs clients)

Demandez à ClickUp Brain de rédiger des e-mails soignés pour vos clients

Le logiciel de gestion de projet immobilier ClickUp vous offre un espace centralisé pour gérer les annonces, suivre les transactions, traiter la paperasse et rester en contact avec vos clients.

Et au cœur de tout cela se trouve ClickUp Brain, votre partenaire IA intégré qui travaille sur toutes les tâches, tous les documents et toutes les discussions.

ClickUp Brain vous aide à écrire plus rapidement et à organiser vos pensées. Vous pouvez l'utiliser pour rédiger des descriptions de propriétés, résumer des réunions avec des clients, réécrire des mises à jour ou lui poser des questions sur votre environnement de travail.

Imaginons que vous venez de terminer la visite d'un bien immobilier d'une valeur de 1,2 million de dollars. À l'aide de vos notes, demandez à l'IA de rédiger un e-mail de suivi qui met en avant les choix préférés du client, inclut des questions ouvertes et se termine par un appel pour planifier la prochaine visite. Ou demandez à ClickUp Brain ce qui doit être fait pour la clôture de Pacific Heights, et il extraira les informations nécessaires de votre environnement de travail en quelques secondes.

Prochaine étape : les flux de travail.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées pour n'importe quelle partie de votre processus commercial grâce à l'IA

Les automatisations ClickUp vous aident à fluidifier votre pipeline, et vous pouvez désormais créer les vôtres en saisissant simplement ce que vous souhaitez.

Par exemple, vous pouvez écrire : « Si le statut d'une annonce passe à Sous contrat, informez le service juridique et attribuez une tâche pour télécharger les documents de clôture ».

ClickUp Brain lit ce que vous écrivez et crée les étapes d'automatisation pour vous. Cela fonctionne pour les suivis après les journées portes ouvertes, les échéanciers de mise en scène, les transferts de prospects et tout le reste.

Améliorez votre guide de déménagement grâce à ClickUp Brain dans Documents

ClickUp simplifie également la gestion de la documentation. ClickUp Docs est votre espace de travail partagé pour le contenu marketing, les modèles d'équipe et les ressources clients. Rédigez, modifiez et améliorez vos brouillons grâce à l'IA intégrée et attribuez des tâches sans changer d'onglet.

Imaginons que vous travaillez sur un guide de déménagement pour les acheteurs qui s'installent à Austin. Donnez à l'IA un aperçu général et elle épaissira les sections achevées. Vous pouvez également raccourcir le contenu des flyers, réécrire les introductions ou corriger la grammaire avant de publier.

Les équipes marketing peuvent créer des séquences d'e-mails ou des articles de blog dans Docs, puis demander à l'outil de rédaction IA de modifier les titres, d'ajuster le ton ou de suggérer de nouveaux textes en fonction des campagnes précédentes.

La meilleure fonctionnalité pour les équipes est toutefois ClickUp Chat. Elle permet à votre équipe de rester connectée et les discussions se déroulent juste à côté du travail en cours.

Restez informé grâce à AI CatchUp , qui récapitule les fils importants, les décisions clés et les éléments d'action que vous avez peut-être manqués

Travaillez plus rapidement sans perdre le contexte grâce à la création de tâches IA , avec Brain qui génère automatiquement des tâches, ajoute des détails et les relie à la discussion d'origine

Communiquez sans changer d'onglet grâce aux messages directs ou aux visioconférences audio et vidéo

Obtenez de l'aide quand vous en avez besoin grâce aux agents automatisés préconfigurés de ClickUp , des assistants prêts à l'emploi qui peuvent publier des résumés quotidiens, gérer des flux de travail simples ou traiter les mises à jour de projets directement dans le chat

Faites avancer vos projets grâce aux agents Autopilot préconfigurés dans ClickUp Chat

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les agents indépendants ou les petites équipes peuvent se sentir dépassés par l'intervalle des outils disponibles au départ

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 440 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Extrait d'un avis publié sur Reddit:

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est très pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle modifie également ce que j'ai écrit (incroyable !). Les documents m'aident également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

🔍 Le saviez-vous ? Dans la Rome antique, les immeubles appelés insulae pouvaient compter jusqu'à sept étages. Ces gratte-ciel étaient construits en bois et en pierre, et beaucoup n'avaient pas l'eau courante. Ils abritaient pourtant la plupart de la classe ouvrière de la ville et étaient considérés comme des biens immobiliers urbains de premier choix.

2. REimagineHome. ai (Meilleur pour les solutions de mise en scène virtuelle IA)

via REimagineHome.ai

Les pièces vides font échouer les transactions.

REimagineHome. ai en est conscient et y remédie en transformant des espaces fades en pièces dignes d'un magazine grâce à l'intelligence artificielle. Ses fonctionnalités principales comprennent la mise en scène virtuelle de pièces vides, la redécoration d'espaces meublés avec des intérieurs modernes et même l'aménagement paysager pour les prises de vue extérieures.

Vous téléchargez des photos de propriétés vacantes, choisissez parmi différents styles de design et obtenez des images mises en scène de manière professionnelle en une fraction du temps et des efforts que pourrait prendre une mise en scène conventionnelle.

Grâce à sa capacité à générer des images photoréalistes, Reimagine Home garantit que chaque annonce est présentée sous son meilleur jour, faisant ainsi une excellente première impression auprès des clients potentiels. Parmi les outils d'IA destinés aux agents immobiliers, celui-ci se distingue par sa capacité à conserver la qualité des photos originales tout en ajoutant un attrait visuel.

REimagineHome. ai meilleures fonctionnalités

Transformez plusieurs pièces simultanément pour créer des thèmes de design cohérents dans l'ensemble de vos propriétés

Passez d'un design contemporain à un design traditionnel ou moderne pour attirer différents types d'acheteurs et répondre aux préférences du marché

Remplacez le mobilier existant dans les maisons occupées pour montrer d'autres possibilités de disposition

Téléchargez des images haute résolution immédiatement prêtes à être utilisées dans les MLS et les supports marketing sans traitement supplémentaire

Comparez des pièces vides d'origine à des versions mises en scène pour démontrer l'impact de la transformation lors des présentations de listes

Limites de REimagineHome.ai

Dans certains cas, la mise en scène générée par l'IA peut ne pas représenter fidèlement les dimensions réelles des pièces

Options de personnalisation limitées pour des meubles spécifiques ou des demandes de conception uniques

Les coûts d'abonnement peuvent s'accumuler pour les agents traitant un volume élevé et mettant en scène plusieurs propriétés chaque mois

Certaines images générées peuvent sembler légèrement artificielles aux yeux des utilisateurs avertis

Tarifs REimagineHome. ai

Les cinq premières transformations sont gratuites

Essentiel : 14 $/mois (30 crédits)

Optimal : 29 $/mois (200 crédits)

Avancé : 49 $/mois (500 crédits)

Premium : 99 $/mois (1 200 crédits)

Évaluations et avis sur REimagineHome.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de REimagineHome.ai ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

J'ai brièvement travaillé comme agent immobilier, j'ai donc essayé cet outil et je l'ai trouvé très utile. Il offre de bonnes options de personnalisation et des fonctionnalités très intéressantes. C'est un outil sympa à avoir, mais pas indispensable si vous travaillez dans l'immobilier.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail automatisé à partir d'une invite en texte simple de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment pour résumer les fils de discussion, rédiger ou peaufiner du texte, extraire des informations de l'environnement de travail, générer des images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

3. Zillow (le meilleur pour des données complètes sur le marché)

via Zillow

Tout le monde connaît Zillow, mais la plupart des agents n'exploitent qu'une infime partie de ses capacités. Bien sûr, les clients consultent obsessionnellement les Zestimates, mais la plateforme recèle des données bien plus précieuses pour les professionnels qui creusent davantage.

Vous pouvez obtenir l'historique complet d'un bien immobilier, suivre l'évolution des prix dans le quartier et accéder à des informations démographiques qui vous aideront à trouver le quartier idéal pour vos clients. Grâce à l'application mobile, vous pouvez répondre aux questions de vos clients sur place, pendant les visites.

Une fonctionnalité clé est la recherche en langage naturel alimentée par l'IA, qui permet aux utilisateurs de trouver des propriétés en décrivant leur maison idéale en termes courants, notamment le temps de trajet, la proximité des écoles et même les caractéristiques spécifiques de la maison. Cela aide les agents à identifier et à partager rapidement les annonces pertinentes qui correspondent aux besoins uniques de leurs clients.

Les meilleures fonctionnalités de Zillow

Recherchez l'historique des taxes foncières et les changements d'évaluation afin d'identifier les possibilités d'économies et d'aider vos clients à comprendre les coûts de propriété à long terme

Extrayez des données démographiques, notamment les tranches d'âge, les niveaux de revenus et la composition des familles par zone, afin de mettre en relation les clients avec les communautés qui leur correspondent

Affichez des images satellites et des photos de rue pour évaluer à distance les conditions du quartier avant de planifier des visites

Suivez les tendances saisonnières des prix et la vitesse du marché afin de conseiller vos clients sur le moment optimal pour mettre leurs biens en vente tout au long de l'année

Améliorez votre visibilité auprès des acheteurs immobiliers et générez des prospects grâce aux services pour agents immobiliers de Zillow

Limites de Zillow

La précision de Zestimate varie considérablement selon les marchés et les types de biens immobiliers

Les outils professionnels nécessitent des abonnements distincts, en plus de l'accès de base pour les consommateurs

Les mises à jour des données peuvent être en retard par rapport aux évolutions réelles des marchés en forte mutation

Données immobilières internationales limitées pour les agents travaillant avec des clients en relocation

Tarifs Zillow

Liste FSBO : Gratuit

Agent répertorié via MLS : Gratuit

Annonce de location de base : Gratuit

Liste de locations premium : 39,99 $ (paiement unique)

Publicité Premier Agent : 300 à 1 000 $+/mois (varie selon le code postal et le marché)

Coût par prospect : 20 à 500 $+ (selon la compétitivité de la région)

Évaluations et avis Zillow

G2 : 4,1/5 (plus de 295 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 85 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zillow ?

Une critique de G2 note :

Ce que j'apprécie le plus chez Zillow, c'est la stabilité qui me permet de sélectionner mes clients pour mes locations, ainsi que la possibilité de mettre en liste mes propriétés à vendre. Zillow dispose d'un très vaste réseau d'acheteurs, de vendeurs et de professionnels de l'immobilier. Le portail de location pour propriétaires et locataires est de loin le meilleur et le plus complet du secteur ! Ai-je mentionné l'abondance de prospects gratuits illimités ? Zillow regorge de fonctionnalités qui vous aideront dans vos activités immobilières quotidiennes. Il n'y a pas mieux que Zillow.

💡 Conseil de pro : Analysez chaque semaine les tendances du marché local. Les outils d'IA pour les agents immobiliers (comme ClickUp Brain !) peuvent résumer en quelques secondes les évolutions du marché, les tendances en matière de prix et les modèles de durée de mise sur le marché. Vous n'avez pas besoin de lire cinq rapports, il vous suffit d'obtenir les informations qui comptent. Résumez vos rapports avec l'aide de ClickUp Brain

4. Restb. ai (Le meilleur pour la documentation immobilière automatisée)

via Restb.ai

Visiter des propriétés et prendre des notes devient vite fastidieux. Restb. ai utilise la vision par ordinateur pour analyser vos photos et extraire les détails que vous pourriez manquer ou oublier de documenter.

La technologie IA identifie tout, des parquets en bois massif aux plans de travail en granit, en passant par les problèmes de sécurité et d'entretien potentiels. Vous prenez des photos pendant votre visite, vous les téléchargez et vous recevez un rapport détaillé qui se lit comme un résumé d'inspection professionnel.

Il détecte même des éléments tels que les détecteurs de fumée manquants ou les installations électriques obsolètes qui pourraient compromettre la vente par la suite.

Au-delà de la simple entrée de données, l'analyse d'images alimentée par l'IA de Restb. ai améliore l'ensemble de l'expérience marketing et de recherche. Elle peut générer des textes alternatifs optimisés pour le référencement descriptifs pour les images, rendant les annonces plus visibles pour les moteurs de recherche et accessibles aux utilisateurs malvoyants.

Restb. ai meilleures fonctionnalités

Calculez approximativement la superficie en mètres carrés à partir de photos standard prises avec un smartphone, sans avoir recours à des outils de mesure manuels lors des visites immobilières

Détectez les marques et modèles spécifiques d'appareils électroménagers afin d'inclure des spécifications détaillées dans les descriptions des propriétés et les supports marketing

Signalez les risques potentiels pour la sécurité, tels que les rampes manquantes, les escaliers endommagés ou les problèmes électriques qui pourraient influencer les décisions des acheteurs ou les résultats des inspections

Catégorisez automatiquement les types de pièces pour rationaliser l'entrée des données MLS et réduire le temps consacré aux tâches administratives

Extrayez les métadonnées des photos, telles que les horodatages et les coordonnées GPS, pour obtenir une documentation complète prouvant quand et où les photos ont été prises

Améliorez vos annonces grâce à des textes descriptifs générés par IA pour les images

Limites de Restb. ai

La précision de l'analyse dépend fortement de la qualité des photos et des conditions d'éclairage

Peut manquer des détails subtils que les inspecteurs humains remarqueraient lors de visites physiques

Capacité limitée à évaluer les problèmes structurels non visibles sur les photos standard des propriétés

Nécessite des angles de prise de vue et une couverture cohérents pour des résultats d'analyse optimaux

Tarifs Restb. ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Restb. ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Le concept de la journée portes ouvertes remonte aux années 1910. Les premiers agents immobiliers organisaient des fêtes thématiques élaborées, avec thé, quatuor à cordes et invitations manuscrites, afin d'attirer des acheteurs fortunés.

5. HouseCanary (le meilleur pour l'analyse des prévisions du marché)

via HouseCanary

HouseCanary est une plateforme d'analyse immobilière basée sur l'IA qui fournit aux agents des données précises et complètes pour éclairer leurs décisions commerciales.

Il analyse des millions de points de données (indicateurs économiques, croissance de l'emploi, évolution de la population et taux d'intérêt) pour prévoir l'évolution de la valeur des propriétés. Vous pouvez montrer à vos clients des diagrammes prédisant la valeur de leur maison dans six mois ou deux ans, sur la base de données réelles.

Grâce à ses scores « Propensity to List » (propension à figurer sur une liste), les agents peuvent identifier les prospects hors marché qui ont une forte probabilité d'être vendus

Cet outil d'IA pour les agents immobiliers évalue également les propriétés et les quartiers à l'aide de données telles que les évaluations des écoles et les statistiques sur la criminalité, aidant ainsi les clients à décider où ils préfèrent acheter. Il met également à jour ses prévisions en continu à mesure que de nouvelles données sont disponibles.

Les meilleures fonctionnalités de HouseCanary

Évaluez le rendement locatif potentiel et les projections de flux de trésorerie des immeubles de placement afin d'aider les investisseurs à planifier leur portfolio

Générez rapidement des rapports d'analyse comparative du marché (CMA) fiables, et économisez des heures de recherche manuelle

Évaluez rapidement les propriétés et obtenez des informations sur le marché à partir d'une vaste base de données grâce à Canary AI

Comparez les profils de risque entre des propriétés similaires situées dans différents quartiers afin d'aider vos clients à comprendre les facteurs de stabilité du marché

Recevez des alertes lorsque les conditions du marché changent de manière significative dans vos zones cibles, ce qui vous permet de contacter vos clients de manière proactive

Accédez à des données économiques détaillées, telles que les tendances en matière d'emploi et les modèles de croissance de la population qui influencent la valeur à long terme des propriétés

Limites de HouseCanary

L'interface complexe de cet outil peut nécessiter une formation pour utiliser efficacement les fonctionnalités analytiques avancées

Les données historiques disponibles sont limitées pour les nouveaux développements ou les propriétés rurales

Tarifs HouseCanary

Basique : 19 $/mois

Pro : 79 $/mois

Teams : 199 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HouseCanary

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de HouseCanary ?

Découvrez ce qu'en pense cet utilisateur:

HouseCanary fait toutes les recherches pour vous ! La meilleure fonctionnalité est le classement des propriétés comparables sur une échelle de 1 à 100. Plus besoin de passer au crible les mauvaises comparaisons ! HouseCanary m'a fait gagner des heures de travail sur les CMA. Ce qui me prenait auparavant 30 à 45 minutes ne me prend plus que 5 à 10 minutes, maximum ! Je ne trouve vraiment rien à redire à HouseCanary. Vraiment.

📖 À lire également : Les meilleurs modèles de CRM immobilier pour une meilleure gestion des clients

6. OpusClip (Idéal pour transformer les visites immobilières en clips sociaux)

via OpusClip

Considérez OpusClip comme votre assistant vidéo personnel qui regarde vos visites immobilières d'une heure et en extrait les moments les plus marquants. Cet outil alimenté par l'IA transforme vos longues vidéos en clips viraux de haute qualité, en identifiant automatiquement les meilleurs segments de vos annonces, des témoignages de vos clients ou des mises à jour du marché.

Vous téléchargez vos séquences brutes, et l'IA d'OpusClip analyse le contenu pour créer des vidéos courtes et attrayantes, parfaites pour Instagram Reels, TikTok et YouTube Shorts.

De plus, vous pouvez utiliser le planificateur de réseaux sociaux intégré pour publier automatiquement vos vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram et LinkedIn.

Les meilleures fonctionnalités d'OpusClip

Ajoutez automatiquement des légendes précises à vos vidéos immobilières afin de les rendre accessibles et attrayantes pour les spectateurs qui les regardent sans le son

Optimisez votre contenu pour différentes plateformes de réseaux sociaux en créant des clips dans plusieurs formats (9:16, 16:9, 1:1)

Utilisez le scoring de viralité basé sur l'IA pour identifier les segments de vos vidéos immobilières les plus susceptibles d'intéresser vos clients potentiels

Appliquez des modèles et des superpositions à l'image de votre marque pour garantir une présentation cohérente et professionnelle de tous vos contenus sur les réseaux sociaux

Limites d'OpusClip

Options de personnalisation limitées pour les fonctionnalités de modification avancées par rapport aux logiciels de montage vidéo traditionnels

L'efficacité du score de viralité peut varier en fonction du type de contenu spécifique

La version gratuite inclut des filigranes sur vos vidéos et limite le traitement mensuel à 60 minutes

Tarifs OpusClip

Free

Starter : 15 $/mois

Pro : 29 $/mois

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OpusClip

G2 : 4,6/5 (plus de 110 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels d'OpusClip ?

D'après une évaluation G2:

Le principal avantage d'OpusClip est qu'il vous permet de créer rapidement de courtes vidéos de marque à partager sur les réseaux sociaux. La fonctionnalité de sous-titrage est excellente. Elle génère des sous-titres très précis que vous pouvez très facilement modifier (même si cela est rarement nécessaire) et changer la police de caractères, la couleur et la position. Il est également très pratique de pouvoir enregistrer jusqu'à cinq modèles de marque.

7. Collov IA (Idéal pour la visualisation de rénovations)

via Collov IA

Les acheteurs ont du mal à voir le potentiel des propriétés obsolètes ou mal entretenues. Collov IA comble ce manque d'imagination en montrant exactement à quoi pourraient ressembler les espaces après rénovation.

La plateforme analyse les photos des pièces ou les plans d'étage et crée plusieurs variantes de conception (différentes couleurs de peinture, options de revêtement de sol et agencements de mobilier, par exemple). Grâce à cette solution de mise en scène virtuelle, vous pouvez montrer comment l'abattement d'un mur permettrait d'ouvrir l'espace ou comment des finitions modernes transformeraient une cuisine vieillotte.

L'IA crée des rendus photoréalistes qui ressemblent à des présentations professionnelles de design d'intérieur, facilitant ainsi la vente de propriétés. Vous pouvez également utiliser ses outils intégrés pour créer des visites virtuelles afin de rendre les annonces plus attrayantes.

Les meilleures fonctionnalités de Collov AI

Essayez différentes couleurs et finitions de peinture, ou visualisez des modifications structurelles pour montrer à vos clients les possibilités de transformation et de rénovation

Présentez plusieurs thèmes de conception pour un même espace afin de répondre aux goûts et aux préférences de différents acheteurs

Créez des tableaux d'ambiance détaillés pour vos rénovations afin d'inspirer vos clients et de fournir des directives claires aux entrepreneurs et aux designers

Montrez comment différents luminaires et habillages de fenêtres peuvent modifier l'ambiance d'une pièce et son esthétique générale

Limites de Collov IA

Les conceptions générées peuvent ne pas tenir compte des limitations structurelles ou des codes du bâtiment

Capacité limitée à intégrer des meubles spécifiques ou des éléments de design personnalisés

La qualité du rendu peut varier en fonction de la qualité de la photo originale et de la complexité de la pièce

Il se peut que cela ne reflète pas exactement les coûts ou la faisabilité des rénovations suggérées

Tarifs de Collov IA

Essai gratuit

Standard : 21 $/mois

Avancé : 49 $/mois

Premium : 79 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Collov IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le Capitole américain est situé sur ce qui était autrefois des terres agricoles privées. George Washington et Pierre L'Enfant ont personnellement négocié les droits fonciers avec les agriculteurs afin de créer ce qui est aujourd'hui Washington, D.C.

8. Canva (le meilleur pour la création de contenu marketing)

via Canva

Canva vous propose des modèles professionnels pour la gestion immobilière, que ce soit pour des flyers immobiliers, des publications sur les réseaux sociaux, des panneaux pour les journées portes ouvertes ou encore des présentations PowerPoint.

L'interface glisser-déposer vous permet de personnaliser les couleurs, les polices de caractères et les dispositions sans avoir à apprendre à utiliser un logiciel de conception complexe. Cela vous aide à maintenir la cohérence de votre marque sur tous vos supports tout en vous laissant une grande liberté créative pour chaque annonce.

Les outils d'IA de Canva font office d'assistant marketing, avec des fonctionnalités telles que Magic Write qui aide à rédiger des descriptions immobilières convaincantes ou des légendes attrayantes pour les réseaux sociaux. Ses outils de modification de photos basés sur l'IA, tels que Magic Eraser et Magic Edit, vous permettent de nettoyer rapidement les photos de vos annonces en supprimant les objets indésirables ou en modifiant certains détails.

La plateforme gère également la planification des publications sur les réseaux sociaux, vous pouvez ainsi créer une semaine de publications et laisser Canva les publier automatiquement.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Produisez des supports marketing de haute qualité en quelques minutes à l'aide de l'IA et de modèles

Créez des publications animées pour les réseaux sociaux et des contenus vidéo courts qui génèrent des taux d'engagement plus élevés que les images statiques

Collaborez avec les membres de votre équipe sur des projets de conception tout en garantissant la cohérence de votre marque sur tous vos supports marketing

Stockez les ressources de votre marque, telles que les logos, les palettes de couleurs et les polices de caractères, dans des bibliothèques partagées pour un accès facile et une utilisation cohérente dans tous vos supports

Limites de Canva

Une approche basée sur des modèles peut donner lieu à des documents similaires entre différents agents

Les fonctionnalités de conception avancées nécessitent un abonnement premium pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Les options de personnalisation sont limitées pour les exigences de conception très spécifiques ou uniques

La sélection des polices de caractères et des graphiques peut ne pas correspondre aux directives spécifiques de la marque du courtier

Tarifs Canva

Free

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Teams : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 5 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 870 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Canva ?

Comme partagé sur Reddit:

Canva est un excellent outil pour les professionnels comme pour les amateurs. Je peux m'y référer si quelqu'un me dit « j'ai besoin d'une publicité animée dans les dix prochaines minutes », et si quelqu'un vient me voir avec une tâche si petite ou si simple qu'elle ne vaut pas la peine que je m'y attarde, comme une carte de visite ou une invitation à un mariage, je peux simplement lui conseiller Canva et passer à autre chose. C'est comme une caisse automatique pour le design.

💡 Conseil de pro : Certains outils d'IA destinés aux agents immobiliers aident à préparer les visites. Collez les détails de la propriété dans un outil d'IA et demandez-lui quelles objections un acheteur pourrait soulever. Vous serez ainsi mieux préparé à répondre aux questions concernant la disposition, l'emplacement ou le prix.

9. Reonomy (Idéal pour la recherche de biens commerciaux)

via Reonomy

L'immobilier commercial fonctionne différemment de l'immobilier résidentiel, et Reonomy l'a bien compris. La plateforme est spécialisée dans le suivi de la propriété des biens commerciaux, des expirations de baux et des activités de développement qui signalent des opportunités.

Vous pouvez rechercher qui est le propriétaire de ce centre commercial, quand les baux de ses locataires expirent et si le propriétaire pourrait être intéressé par une vente. Ces informations vous aident à identifier des clients potentiels avant qu'ils ne commencent à rechercher activement un espace ou un représentant.

La technologie IA de Reonomy passe au crible de vastes quantités de données publiques et privées afin d'identifier les propriétés susceptibles d'être vendues mais qui ne sont pas encore listées. Elle surveille également les permis de construire et les changements de zonage qui indiquent des projets de développement à venir.

Grâce à plus de 200 filtres, les agents peuvent effectuer des recherches très ciblées pour trouver les propriétés qui correspondent parfaitement aux critères de leurs clients.

Meilleures fonctionnalités de Reonomy

Surveillez les dates d'expiration des baux pour identifier les locataires qui pourraient avoir besoin d'un nouvel espace et entrez en contact avec les entreprises qui prévoient de déménager

Suivez les demandes de permis de construire qui indiquent des projets d'agrandissement ou de rénovation, révélant ainsi des opportunités potentielles de location ou de vente

Analysez l'historique des transactions et les ventes comparables pour les biens commerciaux afin de fournir une analyse précise du marché et des recommandations de prix

Restez informé des changements et des opportunités du marché grâce à des alertes pour des types de biens immobiliers spécifiques ou des zones géographiques qui vous intéressent

Limites de Reonomy

Axé principalement sur l'immobilier commercial plutôt que résidentiel

La précision des données varie selon les marchés géographiques et les types de biens immobiliers

Courbe d'apprentissage nécessaire pour utiliser efficacement les outils de recherche et d'analyse avancés

Tarifs Reonomy

Essai gratuit

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Reonomy

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,2/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Reonomy ?

Un petit extrait d'un utilisateur réel :

Facile à utiliser : il suffit d'entrer une adresse pour obtenir toutes les informations sur le comté et les coordonnées. Les analyses sont fantastiques. Reonomy vous indique quand une propriété est susceptible d'être vendue. Vous pouvez également générer un rapport indiquant les propriétés en difficulté. Ils travaillent actuellement sur un projet qui vous permettra de voir toutes les relations entre les propriétaires et les entreprises dans lesquelles ils sont impliqués. Il affiche toutes les propriétés associées au propriétaire.

💡 Conseil de pro : Utilisez des outils immobiliers basés sur l'IA pour résumer les contrats ou les documents juridiques en langage clair. Cela ne remplacera pas votre avocat, mais vous aidera à expliquer les points clés aux acheteurs nerveux d'une manière qui ne les submergera pas.

10. Cotality (le meilleur pour une analyse complète du marché et des risques)

via Cotality

Cotality, anciennement CoreLogic, est une plateforme d'intelligence immobilière basée sur l'IA qui aide les agents immobiliers à fournir à leurs clients une compréhension approfondie des tendances historiques et du potentiel futur des quartiers et des propriétés.

L'IA de la plateforme, CoreAI, analyse des milliards de points de données pour fournir des modèles d'évaluation automatisés (AVM) très précis et des analyses de marché approfondies.

Realist et Araya, leurs outils professionnels d'intelligence immobilière, fournissent aux agents des données complètes sur les biens et les marchés. Vous pouvez accéder à des informations sur l'historique fiscal, les caractéristiques des biens, les comparaisons hors MLS, les antécédents commerciaux et l'historique des transferts de propriété.

Le score de « probabilité de vente » utilise l'analyse prédictive pour identifier les propriétés susceptibles d'être mises en vente dans un avenir proche. Cela permet aux agents immobiliers de cibler de manière proactive leurs efforts de marketing et de génération de prospects.

La plateforme fournit également des rapports détaillés sur les risques, notamment sur les risques d'inondation et d'incendie, ce qui est essentiel pour aider les clients à prendre des décisions éclairées.

Les meilleures fonctionnalités de Cotality

Obtenez des analyses et des informations approfondies sur le marché afin de renforcer la confiance de vos clients

Accédez à des données fiables provenant de plus de 22 000 sources couvrant 99,9 % des propriétés aux États-Unis

Trouvez les meilleurs prospects pour cibler vos efforts de génération de prospects

Accédez aux statistiques sur la criminalité et aux évaluations de la sécurité dans différents quartiers, y compris des analyses des tendances sur plusieurs années

Suivez l'évolution des performances des districts scolaires et les changements démographiques qui influent sur la valeur des biens immobiliers et les décisions des familles

Surveillez les indicateurs économiques, notamment les tendances en matière d'emploi, le développement des entreprises et la croissance de la population

Limites de Cotality

La quantité de données disponibles peut être écrasante pour les agents qui n'ont pas d'expérience en analyse

Les coûts d'abonnement peuvent être prohibitifs pour les nouveaux agents ou les petites agences immobilières

Les évaluations des risques peuvent ne pas tenir compte des récentes améliorations apportées aux infrastructures ou des changements de politique

Tarifs Cotality

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cotality

G2 : 4,1/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cotality ?

Voici un aperçu concret:

CoreLogic nous permet d'obtenir rapidement les informations dont nous avons besoin, et leur service client est exceptionnel. Nous n'avons encore rencontré aucun problème, et les informations sont toujours exactes.

11. ChatGPT (le meilleur pour l'aide à la génération de contenu)

via ChatGPT

Rédiger des descriptions de propriétés convaincantes et des e-mails professionnels prend du temps, que vous n'avez pas. ChatGPT vous aide à rédiger des communications qui semblent soignées et attrayantes sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.

Vous pouvez lui fournir des informations de base sur les propriétés et obtenir des descriptions mettant en avant les fonctionnalités uniques et les atouts susceptibles d'intéresser les acheteurs potentiels ciblés.

Cet outil de marketing immobilier aide également à rédiger des e-mails de suivi, des publications sur les réseaux sociaux et des présentations clients qui conservent un ton professionnel cohérent. Les agents l'utilisent également pour simuler des scénarios de négociation, développer des séquences d'e-mails de suivi personnalisés et même créer des scripts pour des visites vidéo de propriétés.

Au-delà de la génération de contenu, les agents avancés utilisent ChatGPT comme un outil stratégique d'analyse et de communication avec les clients. Il peut résumer de longs rapports de marché ou des articles d'actualité locale, fournissant ainsi des points de discussion clés pour les réunions avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Rédigez des modèles de gestion des clients pour différentes étapes de la transaction, du premier contact jusqu'aux félicitations pour la conclusion de la transaction

Recherchez rapidement les tendances du marché local et des informations sur le quartier pour faciliter les discussions et les présentations avec vos clients

Créez des calendriers de contenu pour les réseaux sociaux et des plans de publication de blog qui vous aideront à maintenir une présence en ligne cohérente

Élaborez des points de discussion pour vos présentations et des agendas pour vos réunions avec vos clients afin de couvrir tous les sujets importants

Limites de ChatGPT

Les réponses peuvent contenir des inexactitudes qui doivent être vérifiées avant utilisation par le client

Vous ne pouvez pas accéder aux données du marché en temps réel ni aux listes de propriétés actuelles

Les descriptions de propriétés générées par l'IA peuvent manquer de connaissances du marché local et des spécificités régionales

Modification en cours afin de garantir la conformité avec les réglementations et normes immobilières

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Team : 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 825 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 220 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Selon un critique:

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est la façon dont il m'aide à démarrer mes tâches quotidiennes de rédaction avec facilité et clarté. Je l'utilise régulièrement pour rédiger des lettres, des e-mails et des politiques, des tâches qui prennent souvent du temps à peaufiner. ChatGPT me donne un point de départ solide basé sur les réflexions ou les points que je partage, m'aidant à donner forme à mes idées pour en faire quelque chose de structuré et cohérent. Cela enlève la pression de la page blanche, qui peut être l'un des plus grands obstacles lorsqu'on écrit quelque chose à partir de zéro.

12. Getfloorplan (le meilleur pour la création de plans numériques)

via Getfloorplan

Mesurer les pièces et créer des plans d'étage manuellement prend beaucoup de temps et est source d'erreurs. Getfloorplan convertit automatiquement les photos de votre propriété en dessins architecturaux précis et en modèles 3D.

Téléchargez les photos de votre visite virtuelle, et l'IA analyse la disposition des pièces, mesure les dimensions et crée des plans d'étage professionnels qui nécessiteraient normalement les services d'un dessinateur.

Cette technologie génère également des visites virtuelles en 3D qui aident les acheteurs à distance à comprendre les relations spatiales et les flux entre les pièces.

Pour les utilisateurs professionnels, le logiciel offre également la possibilité de choisir le style d'interface et la langue de votre choix, l'affichage des fenêtres, les styles d'intérieur, etc. Vous pouvez également ajouter vos propres éléments de marque au résultat final pour un rendu professionnel.

Les meilleures fonctionnalités de Getfloorplan

Convertissez les photos prises avec votre smartphone en dessins architecturaux professionnels qui répondent aux normes de l'industrie en matière de précision et de présentation

Calculez automatiquement la superficie et les dimensions des pièces, éliminez les erreurs de mesure et gagnez du temps lors des évaluations immobilières

Créez plusieurs vues de plans d'étage, y compris des options de placement des meubles qui aident les acheteurs à visualiser comment les espaces pourraient être utilisés

Exportez vos forfaits dans différents formats adaptés aux listes MLS, aux supports marketing et aux présentations professionnelles

Limitations de Getfloorplan

La précision dépend de la qualité des photos et de l'exhaustivité de la couverture du bien immobilier

Peut présenter des difficultés en raison de dispositions complexes ou de fonctionnalités architecturales inhabituelles

Le temps de traitement peut varier en fonction de la taille et de la complexité du bien immobilier

Capacité limitée à intégrer les espaces extérieurs ou les détails d'aménagement paysager

Tarifs Getfloorplan

Ensemble de base : 25 $

Plus Set : 45 $

Ensemble de rendus : 49 $

Pro Set : 49 $

Prix maximum : 69 $

Évaluations et avis sur Getfloorplan

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Getfloorplan ?

Un utilisateur a partagé cet avis :

Ils vous offrent un ensemble de visites en 2D, 3D et virtuelles. Vous téléchargez un plan en 2D et obtenez un ensemble complet de plans en 2D (sous différents angles), ainsi qu'un panorama en 3D et une superbe visite virtuelle. Aucun inconvénient pour le moment, mais vous ne pouvez pas mélanger les styles.

13. Tableau IA (le meilleur pour la visualisation et l'analyse des données)

via Tableau

Les données immobilières sont partout, mais les comprendre nécessite de solides compétences analytiques. Tableau IA transforme les informations complexes du marché en tableaux de bord visuels qui racontent une histoire.

Vous pouvez combiner les données MLS, les statistiques démographiques et les indicateurs économiques pour créer une analyse de marché complète qui va bien au-delà de simples comparaisons de prix. L'outil commercial d'IA vous aide à identifier les modèles et les tendances qui pourraient indiquer des opportunités émergentes ou des changements potentiels du marché.

Tableau Pulse est une fonctionnalité clé qui surveille automatiquement les indicateurs clés, tels que les sources de prospects, les jours passés sur le marché ou les tendances en matière de prix, et fournit des informations personnalisées et faciles à comprendre dans un langage naturel.

Une autre fonctionnalité importante de l'IA est Tableau Agent, un assistant conversationnel qui permet aux agents de répondre rapidement aux questions, de créer des analyses de marché personnalisées pour leurs clients et d'identifier les micro-tendances dans des quartiers spécifiques.

Meilleures fonctionnalités de Tableau IA

Créez des tableaux de bord interactifs qui visualisent les tendances du marché et les performances des biens immobiliers en fonction de plusieurs variables et périodes

Mettez à jour vos rapports instantanément avec les dernières informations et planifiez leur distribution régulière à vos clients

Concevez des visualisations personnalisées pour des segments de marché ou des types de biens spécifiques qui mettent en évidence les tendances et les opportunités pertinentes

Partagez des rapports interactifs avec vos clients afin qu'ils puissent explorer les données et poser des questions lors des réunions de consultation

Limites de Tableau IA

Nécessite un investissement important en formation pour maîtriser les fonctionnalités analytiques avancées

Les coûts d'abonnement peuvent être élevés pour les agents individuels ou les petites équipes

La qualité des données dépend de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations sources

Son interface complexe peut dérouter les utilisateurs qui n'ont pas d'expérience en analyse de données

Tarifs Tableau IA

Tableau Viewer : 15 $/mois

Tableau Explorer : 42 $/mois

Tableau Creator : 75 $/mois

Enterprise Viewer : 35 $/mois

Enterprise Explorer : 70 $/mois

Enterprise Creator : 115 $/mois

Tableau+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tableau IA

G2 : 4,2/5 (plus de 2 770 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 345 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tableau IA ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Le principal atout de Tableau est la facilité avec laquelle vous pouvez créer de superbes tableaux de bord interactifs une fois que vous maîtrisez l'outil. Il gère très bien les grands ensembles de données et les options de personnalisation visuelle sont impressionnantes. J'adore la façon dont il donne vie aux données, ce qui facilite l'explication des informations aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec la technologie. L'interface glisser-déposer est également très utile pour effectuer des analyses rapides.

💡 Conseil de pro : Après une visite, enregistrez des notes vocales avec ClickUp Clips et demandez à ClickUp AI de les transcrire. Il vous suggère ensuite des actions, comme créer une entrée CRM, rédiger un e-mail ou enregistrer les prochaines étapes. Vous continuez à avancer, l'IA s'occupe de l'administration.

14. Ylopo (Idéal pour la génération et la maturation de prospects)

via Ylopo

Générer des prospects cohérents tout en gérant les clients existants est un défi permanent. Ylopo utilise l'IA pour générer des prospects en créant des campagnes publicitaires ciblées sur Facebook, Google et d'autres plateformes.

Cette plateforme de marketing numérique alimentée par l'IA pour les agences immobilières note les prospects entrants en fonction de leur comportement et de leur probabilité de conversion, afin que vous puissiez vous concentrer sur les prospects les plus susceptibles d'acheter ou de vendre. Elle fournit également des suggestions pour entamer la discussion et assurer le suivi en fonction des intérêts et de l'activité spécifiques de chaque prospect.

Ylopo AI agit comme un assistant virtuel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui interagit avec les prospects par texte et par voix. Il peut engager des discussions, qualifier les prospects en leur posant des questions sur leur échéancier, leur budget et leurs besoins, et même planifier des rendez-vous.

Cela en fait l'un des outils d'IA les plus pratiques pour les agents immobiliers qui souhaitent automatiser leur entonnoir de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Ylopo

Lancez simultanément des campagnes publicitaires ciblées sur plusieurs plateformes numériques, en maximisant votre portée tout en conservant un message cohérent

Automatisez les séquences de suivi initiales et les campagnes de maturation pour interagir avec les prospects sur de longues périodes

Suivez les comportements des prospects afin d'optimiser le timing et le contenu de vos messages pour différents segments de prospects

Recevez des idées de discussion et des points de discussion personnalisés pour chaque prospect en fonction de ses intérêts spécifiques et de son activité en ligne

Limites de Ylopo

Nécessite un budget publicitaire continu en plus des coûts d'abonnement à la plateforme

La qualité des prospects peut varier en fonction des conditions du marché et de l'optimisation des campagnes

Cela peut générer des prospects en dehors de la zone géographique ou de l'intervalle de prix préférés de l'agent

Les communications automatisées peuvent manquer de la touche personnelle que certains clients préfèrent

Tarifs Ylopo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Ylopo

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Ylopo ?

Découvrez ce qu'en pense cet utilisateur:

J'apprécie que mon représentant nous donne l'impression que nous sommes ses seuls clients. J'adore également l'intégration de l'IA

15. LocalizeOS (le meilleur pour les informations sur les quartiers)

via LocalizeOS

LocalizeOS est un système d'exploitation basé sur l'IA conçu pour amplifier la capacité d'un agent immobilier à gérer et convertir des prospects à grande échelle.

Son moteur IA central, Hunter, agit comme un assistant virtuel qui interagit de manière proactive avec chaque prospect de votre base de données afin de le nourrir et de le qualifier. Cela vous libère du temps, vous permettant ainsi de concentrer votre énergie sur les clients prêts à conclure une transaction.

En analysant les interactions numériques d'un prospect, telles que son historique de navigation, ses clics et ses réponses aux messages, l'IA peut déterminer sa probabilité de conclure une transaction. Cela permet aux agents et aux équipes de hiérarchiser leur pipeline et de se concentrer sur les opportunités les plus prometteuses.

La plateforme s'intègre parfaitement aux CRM et aux sources de prospects existants, offrant aux agents immobiliers un système centralisé et puissant pour gérer leur entreprise et convertir davantage de prospects en contrats signés.

Les meilleures fonctionnalités de LocalizeOS

Proposez à vos clients des suggestions personnalisées en fonction de leurs interactions passées et de leurs préférences, pour leur offrir une expérience supérieure

Qualifiez et nourrissez vos prospects grâce à l'IA afin de pouvoir vous concentrer sur la conclusion des ventes

Réengagez les prospects inactifs grâce à des messages personnalisés et automatisés

Obtenez des informations sur la propension à la transaction afin de pouvoir vous concentrer sur les prospects les plus proches de la prise de décision

Intégrez-les facilement à votre pile technologique existante d'outils CRM et marketing

Limites de LocalizeOS

Les agents et les équipes à la recherche d'une solution tout-en-un avec des fonctionnalités avancées de gestion des transactions ou de post-clôture devront peut-être l'intégrer à d'autres outils

Les coûts d'abonnement peuvent être difficiles à assumer pour les nouveaux agents ou les petites agences immobilières

Tarifs LocalizeOS

Agents : 249 $/mois par agent + 15 % de commission de parrainage

Teams : 749 $/mois (jusqu'à 5 agents) + 12 % de commission de recommandation

Courtage : Tarification personnalisée

Évaluations et avis LocalizeOS

G2 : 4,8/5 (plus de 25 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 45 avis)

Que disent les utilisateurs réels de LocalizeOS ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

LocalizeOS s'est avéré très utile pour réengager nos anciens prospects auprès de nos agents. Nous avons réussi à réactiver des prospects inactifs, en ravivant leur intérêt pour les annonces immobilières. De plus, ce logiciel et son assistance humaine fonctionnent comme une équipe commerciale interne, planifiant efficacement les rendez-vous de nos agents et maintenant la dynamique d'engagement des prospects afin de faciliter la recherche continue de biens immobiliers.

💡 Conseil de pro : Créez des invites IA réutilisables pour vos flux de travail. Par exemple : « Rédigez un message de suivi convivial après une visite, mentionnant la disposition de la cuisine et invitant à poser des questions. » Enregistrez 3 à 5 invites de ce type et réutilisez-les quotidiennement en y apportant de légères modifications.

Je suis convaincu par ClickUp

Vous travaillez dans l'immobilier pour conclure des ventes, pas pour perdre du temps à réparer des flux de travail défaillants. Si vos systèmes sont dispersés, vous perdez à la fois du temps et du contrôle.

ClickUp rassemble tout en un seul endroit. Tâches, prospects, annonces, suivis, documents, mises à jour de l'équipe : tout est regroupé dans un seul environnement de travail. De plus, l'IA intégrée et l'automatisation basée sur l'IA vous aident à rédiger plus rapidement, à automatiser les tâches et à rester facilement au courant de tout ce qui bouge.

Pour gérer efficacement vos activités immobilières et conclure davantage de transactions, passez dès aujourd'hui à ClickUp! ✅