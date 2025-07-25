les 12 meilleures alternatives à NotePlan pour la planification quotidienne et la prise de notes

Peut-être avez-vous toujours compté sur NotePlan pour synchroniser toutes vos données.

Vos notes Markdown sont liées aux évènements du calendrier. Les notes quotidiennes et celles relatives aux projets sont affichées côte à côte. Les tâches peuvent être glissées dans des blocs de temps. Tout reste local, en texte simple et structuré selon votre façon de penser et de planifier.

Mais NotePlan atteint rapidement ses limites lorsque vos besoins dépassent la planification de tâches personnelles. Il manque une véritable collaboration en équipe, des automatisations avancées des flux de travail et une assistance complète en dehors de l'écosystème Apple. Le système de plugins et les modèles sont flexibles, mais peuvent s'avérer insuffisants lorsque vous avez besoin de fonctionnalités telles que des tableaux Kanban, des automatisations personnalisables ou des applications Windows et Android.

Ce blog présente les meilleures alternatives à NotePlan, des outils qui améliorent votre expérience de prise de notes et offrent la même combinaison de notes, de tâches et de calendrier, mais vont encore plus loin.

Les alternatives à NotePlan en un coup d'œil

Ce tableau présente certaines des meilleures alternatives à NotePlan, en mettant en évidence les points forts de chaque outil de prise de notes, ses principales fonctionnalités et ses tarifs généraux :

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Équipes de toutes tailles qui souhaitent remplacer des outils dispersés par un environnement de travail organisé Tâches, documents, calendrier, résumés IA, rappels et automatisation unifiés Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $ Supernotes Équipes qui ont besoin d'une liaison de notes atomique, rapide et sécurisée Système de fiches, graphiques 2D/3D, assistance Markdown, chargement rapide Gratuit ; forfaits à partir de 11 $ Amplenote Équipes qui souhaitent équilibrer les tâches et les notes longues Notes, tâches et calendrier avec cryptage et affichage par priorité Gratuit ; forfaits à partir de 5,84 $/mois + taxes (facturés annuellement) Craft Équipes qui ont besoin d'une solution de prise de notes simple, open source et axée sur la confidentialité Modification en bloc, publication Web, outils d'IA et assistance hors ligne Gratuit ; forfaits à partir de 9,99 $/mois Joplin Équipes qui ont besoin d'une solution de prise de notes simple, open source et axée sur la confidentialité Éditeur Markdown, chiffrement de bout en bout, synchronisation locale, assistance pour les plugins Gratuit ; Cloud Forfaits de base à partir d'environ 3,51 $ ou 2,99 € par mois Obsidian Équipes qui souhaitent créer un graphe de connaissances personnel Notes Markdown locales, affichage graphique, écosystème de plugins, aucune restriction Gratuit ; forfaits synchronisés à partir de 5 $/mois Logseq Les équipes qui souhaitent structurer et mettre en réseau leurs idées Bullet journaling, liens retour, requêtes et affichage graphique Free Zettlr Rédacteurs universitaires qui travaillent avec des notes contenant de nombreuses citations Intégration Zotero, LaTeX, options d'exportation, écriture multilingue Free agenda Les personnes qui ont besoin d'organiser leurs notes en fonction du temps Affichage sous forme d'échéancier, intégration du calendrier, assistance Markdown Gratuit ; tarification personnalisée disponible Bear Utilisateurs Apple qui souhaitent se concentrer sur l'écriture dans un environnement sans distraction Étiquettes imbriquées, Markdown, notes sécurisées, formats d'exportation Gratuit ; forfaits payants à partir de 2,99 $/mois Notion Équipes qui souhaitent combiner notes, bases de données et collaboration Notes par blocs, bases de données, modèles, contenu synchronisé Gratuit ; tarification personnalisée disponible pour les entreprises Tana Les équipes qui souhaitent créer un deuxième cerveau dynamique grâce à l'IA Notes quotidiennes, résumés alimentés par l'IA, supertags, graphe de connaissances Gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/mois

Que rechercher dans les alternatives à NotePlan ?

Le choix de la bonne alternative à NotePlan dépend de la façon dont vous planifiez, des fonctionnalités dont vous avez besoin et de la manière dont vous attribuez les responsabilités. Voici les fonctionnalités clés à prendre en compte lorsque vous recherchez un remplacement :

Notes et tâches liées : notes quotidiennes, hebdomadaires et de projet avec liens retour ou liens contextuels

Intégration du calendrier : synchronisation avec Google Agenda, Apple Calendrier ou le calendrier intégré à l'application pour gérer les évènements et les tâches

Assistance Markdown ou texte enrichi : une expérience d'écriture épurée avec une mise en forme qui fonctionne sur tous les outils

Disponibilité multiplateforme : accès depuis macOS, Windows, iOS, Android et le Web pour plus de flexibilité

Tâches récurrentes et blocage de temps : automatisation des actions répétitives et planification visuelle de votre journée

Fonctionnalités avancées pour les tâches : étiquettes, filtres, priorités et dépendances pour gérer des flux de travail complexes

Outils de collaboration : espaces partagés, modification en cours et permissions au niveau de l'équipe pour la planification en groupe

Confidentialité et contrôle des données : stockage local, accès hors ligne ou options de synchronisation cryptée

Affichages et modèles personnalisés : dispositions flexibles et structures réutilisables adaptées à votre flux de travail

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives à NotePlan

Ces meilleures alternatives offrent une nouvelle approche de la prise de notes, de la planification et de la productivité :

Essayez ClickUp dès maintenant Unifiez vos notes, tâches, réunions et plus encore grâce à l'IA via ClickUp

Contrairement à NotePlan, qui met l'accent sur la planification individuelle avec des intégrations limitées, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rassemble l'ensemble de votre flux de travail (notes, tâches, rappels et planification) dans un environnement de travail dynamique.

Il est conçu pour les personnes qui en ont assez de passer d'un outil à l'autre et d'un onglet à l'autre pour accomplir la même tâche. ClickUp rassemble tout dans une seule interface, ce qui facilite la planification de votre journée, la capture de vos idées et leur mise en œuvre sans friction.

Cela peut aider les organisations à récupérer jusqu'à une heure par jour qui serait autrement consacrée à la recherche d'informations. Alors que NotePlan se concentre sur les notes quotidiennes liées, ClickUp Docs prend en charge tout, des notes quotidiennes aux documents structurés et à la collaboration en temps réel, tout en veillant à ce que vos notes deviennent réellement des plans d'action !

Utilisez ClickUp Docs pour noter vos idées spontanées et les transformer en plans d'action complets

Utilisez-le pour créer des documents soigneusement mis en forme avec des en-têtes, des tableaux, des checklists de gestion de projet et des intégrations. Chaque document se trouve dans votre environnement de travail et peut être lié à des tâches, des objectifs ou des tableaux de bord.

Vous pouvez également définir des permissions de partage des notes, ajouter des commentaires et même insérer des vues en direct, telles qu'une liste de tâches ou un calendrier, directement dans votre document. Que vous planifiiez votre semaine ou rédigiez des procédures opératoires normalisées, Docs vous permet de tout centraliser en un seul endroit, aux côtés d'autres outils qui évoluent avec votre flux de travail.

Transformez les éléments d'action en tâches ClickUp faciles à suivre

Lorsque vient le moment de passer à l'action, les tâches ClickUp vous aident à décomposer votre travail en étapes claires. Mettez en surbrillance n'importe quelle ligne d'un document (par exemple, « faire le point avec l'équipe de conception d'ici jeudi ») et transformez-la en tâche en un seul clic.

Vous pouvez l'attribuer à un collègue, définir une date d'échéance, ajouter des sous-tâches ou des dépendances, et la relier au document d'origine pour plus de contexte. Chaque tâche prend en charge les indicateurs de priorité, le suivi du temps, l'automatisation et les champs personnalisés. Ainsi, vos notes ne restent pas inutilisées, mais se transforment en éléments de travail organisés et faciles à suivre.

Pour rester au courant de vos suivis personnels ou ponctuels, ClickUp Reminders offre un moyen convivial de définir des invites rapides directement à partir des tâches, des documents ou de votre vue Accueil.

Par exemple, si vous prenez des notes lors d'une réunion et que vous souhaitez vous rappeler de vérifier demain, vous pouvez créer un rappel à partir de cet endroit précis. Les rappels s'affichent sur votre tableau de bord pour que vous ne perdiez jamais le fil.

Organisez toutes vos réunions, échéances et engagements en un seul endroit avec le Calendrier ClickUp

Passez à l'étape suivante en matière d'organisation et utilisez ClickUp Calendar. Le planificateur alimenté par l'IA peut se synchroniser avec Google Agenda pour vous offrir une visibilité complète sur votre emploi du temps et vous aider à trouver les meilleurs créneaux pour vos tâches hautement prioritaires.

De plus, vous pouvez rejoindre vos réunions Zoom, Google Meets ou Microsoft Teams directement depuis ClickUp, sans avoir à passer d'un onglet à l'autre. Vous pouvez également ajouter automatiquement le ClickUp AI Notetaker pour automatiser la documentation de vos réunions.

Il relie vos appels et vos enregistrements, transcrit la discussion et génère un résumé intelligent.

Capturez des transcriptions précises de vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Vous n'obtenez pas seulement une transcription, mais aussi des éléments d'action, des décisions et des questions clairement libellés, qui peuvent tous être transformés en tâches en un seul clic. C'est idéal pour maintenir la cohésion des équipes et gagner du temps lors des suivis après les réunions.

Vous souhaitez que toutes vos informations vous soient plus utiles ? Découvrez ClickUp Brain, votre assistant IA formé à partir des données de votre environnement de travail.

Trouvez des réponses pertinentes dans vos environnements de travail grâce à ClickUp Brain

Vous pouvez lui demander de résumer un long document, d'extraire des éléments d'action à partir de notes de réunion ou de répondre à des questions spécifiques à l'environnement de travail, telles que « Quelles sont les tâches en retard dans le dossier lancement T2 ? » ou « Résume les mises à jour étiquetées « marketing » de cette semaine. »

Cela réduit le temps passé à rechercher, trier et passer au crible le contenu, vous offrant ainsi des informations pertinentes et exploitables à la demande.

Obtenez un modèle gratuit Structurez votre journée avec le modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp

Prêt à vous lancer ? Le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp fournit une disposition prédéfinie pour gérer votre charge de travail quotidienne. Il comprend des sections pour les tâches hautement prioritaires, les gains rapides et les objectifs personnels, et vous pouvez le personnaliser avec des étiquettes de couleur, des dates d'échéance ou même intégrer des documents.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre les tâches , les documents, les objectifs et les calendriers dans une vue personnalisée

Utilisez la recherche globale pour trouver instantanément tout ce que vous cherchez (tâches, notes, fichiers ou commentaires) dans votre environnement de travail

Collaborez en temps réel à l'aide de commentaires assignés , de @mentions et de modifications en cours sur toutes les tâches et tous les documents

Créez des sous-tâches imbriquées et des checklists pour décomposer vos projets en unités précises et faciles à suivre

Appliquez des champs personnalisés pour classer les tâches avec des libellés, des budgets, des statuts ou des listes de priorités

Limites de ClickUp

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 480 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique de Capterra déclare :

Un outil de gestion de projet tout-en-un, un bloc-notes, un wiki client et bien plus encore. De manière générale, ClickUp est la meilleure solution pour moi, car elle combine les fonctionnalités d'un système de gestion de projet classique avec des fonctionnalités similaires à celles de Notion. J'apprécie particulièrement le fait de pouvoir le personnaliser autant...

Un outil de gestion de projet tout-en-un, un bloc-notes, un wiki client et bien plus encore. En général, ClickUp est la meilleure solution pour moi, car elle combine les fonctionnalités d'un système de gestion de projet classique avec des fonctionnalités similaires à celles de Notion. J'adore le fait de pouvoir le personnaliser autant...

💟 Astuce bonus : Vous voulez quadrupler votre productivité ? Essayez Brain MAX, votre compagnon IA dédié qui unifie tout votre travail, vos recherches et votre automatisation en un seul endroit. Il vous suffit d'exprimer vos pensées, vos tâches ou vos questions, et la fonction de reconnaissance vocale de Brain MAX transforme instantanément vos mots en actions. Plus besoin de taper, plus besoin de jongler entre les applications, juste une productivité fluide et mains libres qui vous permet de rester concentré et d'avancer rapidement.

Essayez la fonctionnalité « Parler à texte » dans Brain MAX pour quadrupler votre productivité

2. Supernotes (Idéal pour la liaison de notes atomique, rapide et sécurisée)

via Supernotes

Supernotes s'articule autour de cartes courtes et pertinentes plutôt que de longs documents ou dossiers. Chaque carte peut inclure du Markdown, des images, des tableaux, des checklists et du LaTeX, ce qui les rend polyvalentes pour divers contenus.

Vous regroupez les cartes par sujet, les connectez à l'aide de liens ou d'étiquettes et explorez vos connaissances visuellement grâce à des graphiques intégrés, qui vous aident à voir les relations entre les idées. La confidentialité est prise très au sérieux : vos notes multimédias sont cryptées à la fois pendant leur transfert et au repos, et le service offre des vitesses d'interaction rapides, de 100 ms.

Meilleures fonctionnalités de Supernotes

Activez le mappage visuel des concepts à l'aide de vues graphiques interactives en 2D et 3D

Étiquetez et filtrez les cartes par sujet pour faire apparaître instantanément le contenu pertinent

Commencez à taper n'importe où pour créer une nouvelle fiche sans attendre

Exportez vos notes au format Markdown ou PDF pour garantir leur portabilité

Collaborez en temps réel via des cartes partagées, des commentaires et des modifications en cours

Limites de Supernotes

Ne dispose pas de fonctionnalités d'annotation PDF ou EPUB intégrées, nécessitant souvent des outils externes

Ne propose pas encore d'applications mobiles ou de bureau natives avec assistance hors ligne complète

Tarifs Supernotes

Starter : Gratuit

Unlimited : 11 $/mois

Évaluations et avis sur Supernotes

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Supernotes ?

Un avis G2 dit :

J'utilise Supernotes depuis un certain temps déjà, c'est un excellent outil pour enregistrer vos notes organisationnelles (comptes rendus de réunion), vos idées pendant les sessions de brainstorming, qui peuvent ensuite être consultées ultérieurement. Vous pouvez créer des listes de tâches. L'application est facile à utiliser et son installation ne prend pas beaucoup de temps.

J'utilise Supernotes depuis un certain temps déjà, c'est un excellent outil pour consigner vos notes organisationnelles (comptes rendus de réunion), vos idées lors de sessions de brainstorming, qui peuvent ensuite être consultées ultérieurement. Vous pouvez créer des listes de tâches. L'application est facile à utiliser et son installation ne prend pas beaucoup de temps.

👀 Le saviez-vous ? Les smartphones sont l'une des principales raisons pour lesquelles les applications de prise de notes sont si populaires . Nous utilisons toujours nos téléphones, il est donc facile de prendre des notes à tout moment et en tout lieu. Ce besoin constant de prendre des notes rapidement stimule le marché des applications.

3. Amplenote (Idéal pour équilibrer les tâches et les notes longues)

via Amplenote

Si vous accordez de la valeur à la réflexion approfondie et à l'exécution structurée, Amplenote pourrait vous intéresser. Il vous permet de capturer des idées longues, de les convertir en tâches et d'organiser tout autour de vos priorités réelles.

L'application s'articule autour de cinq modes principaux (Jots, Notes, Tasks, Calendrier et Vault) qui travaillent ensemble pour transformer des pensées éparses en actions planifiées. Les Jots fonctionnent comme un bloc-notes quotidien, idéal pour tenir un journal, noter des idées ou des fragments de notes. Au fil du temps, ils peuvent être convertis en notes structurées ou importés dans la vue Tasks.

Meilleures fonctionnalités d'Amplenote

Transformez vos notes en tâches avec des dates d'échéance, des étiquettes ou des paramètres récurrents

Utilisez le tri flexible des tâches pour établir des priorités en fonction de l'effort, de l'urgence ou de l'importance

Protégez vos notes grâce à un chiffrement complet de bout en bout dans tous les forfaits

Naviguez dans votre graphique à l'aide de liens retour, d'étiquettes et de dossiers hiérarchiques

Passez des notes aux tâches et au calendrier sans quitter votre espace d'écriture

Limites d'Amplenote

Pas de collaboration en direct ni d'environnements de travail partagés, ce qui limite son utilisation aux équipes

L'interface minimaliste peut sembler trop simple pour les utilisateurs qui préfèrent un style plus visuel

Tarifs Amplenote

Personnel : Gratuit

Pro : 5,84 $/mois + taxes (facturé annuellement)

Unlimited : 10,00 $/mois + taxes (facturé annuellement)

Fondateur : 20 $/mois + taxes (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Amplenote

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amplenote ?

Un critique Reddit dit :

J'utilise AN pour prendre des notes. C'est génial. J'adore. Pour les tâches et le calendrier, j'utilise une application de tâches et un calendrier.

J'utilise AN pour prendre des notes. C'est génial. J'adore. Pour les tâches et le calendrier, j'utilise une application de tâches et un calendrier.

💡 Conseil de pro : si vous utilisez beaucoup de notes manuscrites, des outils tels qu'Apple Notes peuvent vous aider à faire le pont entre le papier et le numérique. Vous pouvez prendre des notes avec un Apple Pencil tout en conservant la possibilité de rechercher, synchroniser et sauvegarder toutes vos notes, sans avoir à les scanner.

4. Craft (idéal pour les notes structurées visuellement et les documents collaboratifs)

via Craft

Craft allie la flexibilité d'un éditeur de documents à une structure de prise de notes par blocs. Chaque paragraphe, liste ou image est un bloc mobile que vous pouvez réduire, imbriquer et réorganiser, ce qui est idéal pour créer des agendas de réunion clairs et organisés, des wikis et des documents internes soignés.

Vous pouvez partager n'importe quelle page sous forme de lien web, ce qui facilite les commentaires et la publication sans outils supplémentaires. La modification en temps réel, les commentaires et les @mentions font également de Craft un choix idéal pour les équipes qui ont besoin d'une documentation collaborative et visuellement claire.

Créez les meilleures fonctionnalités

Intégrez du contenu dans des cartes à l'intérieur des pages pour une organisation modulaire et hiérarchisée

Collaborez en temps réel sur plusieurs appareils et environnements de travail partagés

Utilisez des outils de communication IA pour réécrire, résumer ou mettre en forme des sections à la demande

Publiez des pages sur le Web en un seul clic, grâce à une conception épurée et réactive

Travaillez hors ligne ou en ligne sur tous vos appareils, avec synchronisation automatique

Limites de Craft

Pas de gestion avancée des tâches — mieux adapté à la rédaction et à la collaboration qu'à l'exécution de projets

La structure des documents peut sembler rigide aux utilisateurs qui préfèrent la prise de notes libre ou sous forme de graphiques

Tarifs Craft

Starter : Gratuit

Craft Solo : 9,99 $/mois

Craft Together : 17,99 $/mois

Évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Craft ?

Un avis Capterra dit :

Dans l'ensemble, je pense que nous avons pris la bonne décision en adoptant Craft. Cela nous permet d'organiser les documents de notre entreprise de manière plus esthétique.

Dans l'ensemble, je pense que nous avons pris la bonne décision en adoptant Craft. Cela nous permet d'organiser les documents de notre entreprise de manière plus esthétique.

📮 ClickUp Insight : Notre récent sondage montre que si 88 % des utilisateurs utilisent déjà l'IA pour des tâches personnelles telles que la planification quotidienne et les rappels, plus de la moitié ne l'ont pas encore intégrée à leurs routines de travail. Les principales raisons ? Des intégrations difficiles, l'incertitude quant à la manière de commencer et des préoccupations concernant la confidentialité des données. ClickUp Brain peut répondre à ce besoin. Il est intégré directement à votre environnement de travail, sans module complémentaire ni outil supplémentaire, et est conçu pour garantir la sécurité. Vous pouvez utiliser le langage naturel pour résumer des documents, extraire des éléments d'action ou obtenir des réponses à partir de votre base de connaissances. Aucune installation n'est requise. Il vous suffit de saisir une demande et d'obtenir ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, pour achever vos tâches quotidiennes à l'aide de l'IA.

5. Joplin (Idéal pour la prise de notes open source axée sur la confidentialité)

via Joplin

Joplin est une application gratuite et open source de prise de notes qui vous donne un contrôle total sur vos données. Stockez vos notes localement, synchronisez-les via votre propre serveur ou utilisez des services tels que Dropbox ou Nextcloud. Il n'y a pas d'abonnement obligatoire ni de verrouillage fournisseur. Il prend en charge Markdown, avec modification en cours et aperçu pour une écriture claire et concentrée.

Organisez les comptes rendus de réunion dans des carnets, ajoutez des étiquettes et cryptez-les de bout en bout. Grâce à un écosystème de plugins en pleine expansion, vous pouvez ajouter des tableaux Kanban, des chronomètres Pomodoro ou des vues graphiques, le tout sans quitter l'application.

Meilleures fonctionnalités de Joplin

Écrivez en Markdown avec un affichage fractionné pour un aperçu en direct et une mise en forme claire

Clip des pages web directement dans vos carnets à l'aide d'extensions de navigateur

Conservez un accès hors ligne complet sur tous vos appareils, avec une synchronisation manuelle ou automatique

Limites de Joplin

Manque d'outils de collaboration en temps réel natifs pour les équipes

L'interface utilisateur peut sembler obsolète ou peu intuitive pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs Joplin

Free

Joplin Cloud Basic : 3,26 $/mois (2,99 €/mois)

Joplin Cloud Pro : 6,53 $/mois (5,99 €/mois)

Joplin Cloud Teams : 8,71 $/mois (7,99 €/mois)

Évaluations et avis sur Joplin

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Joplin ?

Un critique G2 déclare :

Excellente application de prise de notes, idéale pour l'organisation et la structuration.

Excellente application de prise de notes, idéale pour l'organisation et la structuration.

6. Obsidian (Idéal pour créer un graphe de connaissances personnelles)

via Obsidian

Vous pensez en connexions visuelles plutôt qu'en dossiers ? Obsidian offre un moyen rapide de mapper vos connaissances et de connecter vos notes.

Il stocke vos notes sous forme de fichiers Markdown en texte simple sur votre disque local, sans verrouillage fournisseur ni cloud obligatoire. Sa véritable force réside dans la façon dont il vous permet de relier entre elles des notes pertinentes à l'aide de liens internes et de visualiser ces liens sous forme de graphique dynamique.

Sa flexibilité vous permet de créer votre propre système à l'aide de dossiers et d'étiquettes ou d'utiliser des plugins pour ajouter des répétitions espacées, des tableaux Kanban, des vues Calendrier, et plus encore.

Meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Basculez entre plusieurs volets pour modifier ou consulter plusieurs notes côte à côte

Utilisez les plugins communautaires pour ajouter des fonctionnalités telles que des cartes mémoire, des filtres graphiques ou des outils de publication

Étiquetez et regroupez vos notes à l'aide de vos propres métadonnées personnalisées et opérateurs de recherche

Publiez les notes sélectionnées sous forme de site Web léger à l'aide d'Obsidian Publish (module complémentaire payant)

Naviguez visuellement parmi vos idées grâce à un graphe de connaissances interactif

Limites d'Obsidian

Pas d'outils intégrés de gestion des tâches ou de planification

Peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs sans aide ni modèles d'installation

Tarifs Obsidian

Free

Obsidian Sync : 5 $/mois

Obsidian Publish : 10 $/mois

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Obsidian ?

Un critique de Capterra déclare :

Excellent logiciel de prise de notes pour les notes Markdown

Excellent logiciel de prise de notes pour les notes Markdown

🧠 Anecdote : les principaux acteurs du marché des applications de prise de notes misent de plus en plus sur les plateformes communautaires basées sur le cloud pour stimuler la collaboration et l'engagement. Ces plateformes prennent en charge la co-édition en temps réel et contribuent à la création de hubs de connaissances axés sur les utilisateurs.

7. Logseq (Idéal pour les plans et les réflexions en réseau)

via Logseq

Logseq est conçu pour les utilisateurs qui pensent en plans. Il s'ouvre sur un journal à puces où chaque ligne peut être liée, référencée ou planifiée, ce qui est idéal pour transformer des notes quotidiennes en connaissances à long terme.

Son approche axée sur le journal encourage les entrées datées, à partir desquelles vous pouvez organiser des tâches, des étiquettes et des liens sans interrompre le flux.

Au fil du temps, vos notes forment une structure non linéaire que vous pouvez explorer à l'aide de liens retour, de filtres et d'une vue graphique. Cette structure est parfaite pour relier des idées et construire votre propre système de connaissances personnelles.

Meilleures fonctionnalités de Logseq

Utilisez des commandes slash pour insérer rapidement des modèles, des tâches ou du contenu lié

Effectuez des requêtes dans vos notes pour faire apparaître des modèles, des listes de tâches ou des pages connexes à l'aide de filtres avancés

Activez/désactivez l'affichage journal et graphique pour une réflexion linéaire ou latérale

Intégrez des blocs ou des pages entières pour réutiliser vos idées sans les dupliquer

Synchronisez vos données en toute sécurité via votre service cloud ou des sauvegardes locales

Limites de Logseq

Manque de fonctionnalités natives robustes pour la collaboration en équipe

L'installation de la synchronisation nécessite davantage de configuration manuelle par rapport aux outils tout-en-un

Tarifs Logseq

Free

Évaluations et avis sur Logseq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Logseq ?

Un critique Reddit dit :

Logseq me donne entière satisfaction. Je n'ai pas eu besoin d'emacs.

Logseq me donne entière satisfaction. Je n'ai pas eu besoin d'emacs.

8. Zettlr (Idéal pour la rédaction académique et les notes contenant de nombreuses citations)

via Zettlr

Conçu pour les flux de travail universitaires, Zettlr combine la rédaction de texte simple et la gestion des citations, ce qui le rend idéal pour les chercheurs, les étudiants et les travailleurs du savoir qui ont besoin de plus que des fonctionnalités de base ou des notes autocollantes.

Il prend en charge la syntaxe LaTeX, les options d'exportation intégrées et les dossiers de projet, qui sont utiles pour gérer les projets de rédaction académique ou de thèse de longue haleine.

Zettlr est entièrement open source et ne propose aucune synchronisation cloud propriétaire. Cela le rend particulièrement attrayant pour les utilisateurs qui recherchent le contrôle, la transparence et un environnement conçu pour l'écriture sérieuse.

Meilleures fonctionnalités de Zettlr

Intégrez Zotero pour insérer des citations académiques et gérer vos bibliographies

Utilisez le mode projet pour gérer facilement des dossiers, des brouillons et des documents longs

Exportez votre travail dans plusieurs formats, notamment PDF, Word, HTML et LaTeX

Écrivez dans plusieurs langues avec la mise en évidence de la syntaxe et l'assistance à la vérification orthographique

Étiquetez et filtrez vos notes à l'aide du frontmatter YAML et de métadonnées personnalisées

Limites de Zettlr

Manque d'applications mobiles natives, ce qui limite l'accès lors de vos déplacements

L'interface peut sembler technique ou dépassée par rapport aux outils commerciaux modernes

Tarifs de Zettlr

Free

Évaluations et avis sur Zettlr

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zettlr ?

Un avis sur Reddit dit :

J'apprécie le fait que Zettlr soit gratuit et dispose d'une fonction d'exportation epub très pratique.

J'apprécie le fait que Zettlr soit gratuit et dispose d'une fonction d'exportation epub très pratique.

👀 Le saviez-vous ? Les applications de prise de notes par abonnement représentent la plus grande part des ventes, grâce à une forte demande pour des fonctionnalités premium telles que la personnalisation, la synchronisation dans le cloud et la gestion avancée des tâches.

9. Agenda (Idéal pour l'organisation de notes basées sur le temps)

via Agenda

Agenda utilise une approche centrée sur un échéancier, parfaite pour suivre ce qui a été discuté et préparer des notes avant les événements à venir. Vous pouvez joindre des notes aux événements du calendrier, afficher tout par ordre chronologique et marquer les éléments clés comme « À l'ordre du jour »

Conçu pour les utilisateurs Mac, il s'intègre parfaitement à Calendrier et Rappels d'Apple. Sa disposition élégante relie votre calendrier et vos notes, vous permettant de faire défiler le contexte passé et à venir, idéal pour tous ceux qui pensent en termes de temps et veulent que leurs notes suivent le mouvement.

Meilleures fonctionnalités d'Agenda

Regroupez vos notes par catégories telles que réunions, planification ou livrables afin de conserver une structure de projet claire

Joignez des fichiers, des images et des étiquettes pour enrichir vos notes et faciliter leur recherche ou leur filtrage ultérieurement

Utilisez le formatage Markdown et une méthode de prise de notes par phrases pour continuer à écrire de manière légère mais structurée

Créez des modèles de notes pour les flux de travail récurrents tels que les comptes rendus de réunion ou la planification de sprints

Liez les notes entre elles pour suivre les relations entre les idées, les forfaits et la documentation

Limites de l'agenda

Disponible uniquement sur macOS et iOS

Fonctionnalités de collaboration limitées pour les équipes

Tarifs Agenda

Free

Modules complémentaires : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Agenda

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Agenda ?

Un critique de Capterra déclare :

Sa facilité d'utilisation est fantastique pour tous les utilisateurs ! Les clients peuvent réserver directement en ligne ou vous pouvez saisir les réservations via le back-end du logiciel. Les confirmations sont envoyées automatiquement.

Sa facilité d'utilisation est fantastique pour tous les utilisateurs ! Les clients peuvent réserver directement en ligne ou vous pouvez saisir les réservations via le back-end du logiciel. Les confirmations sont envoyées automatiquement.

📚 À lire également : Comment utiliser l'IA pour les tâches quotidiennes : compétences de la vie moderne

10. Bear (Idéal pour écrire sans distraction)

via Bear

Bear offre une expérience d'écriture ciblée et magnifiquement conçue, avec une organisation puissante sous le capot. Il prend en charge Markdown, les aperçus riches et les étiquettes imbriquées telles que #travail/réunions, afin que vous puissiez structurer vos notes sans interrompre votre flux d'écriture. Il n'y a pas d'affichages encombrants, juste une prise de notes propre et rapide.

Les notes sont stockées localement, avec une synchronisation iCloud en option pour un accès sur tous les appareils. Avec ses thèmes et sa typographie personnalisés, Bear ressemble davantage à un studio d'écriture privé qu'à une application de prise de notes classique, ce qui le rend idéal pour les écrivains, les journalistes et tous ceux qui accordent de la valeur à la clarté.

Meilleures fonctionnalités de Bear

Recherchez à l'aide de filtres avancés utilisant des hashtags, des systèmes de listes de tâches et des pièces jointes

Exportez vos notes dans des formats tels que PDF, HTML, DOCX et Markdown

Cryptez vos notes individuelles à l'aide de l'identifiant Face ID ou d'un mot de passe

Épinglez les notes importantes en haut de votre liste pour accéder rapidement au contenu récurrent ou actif

Limites de Bear

Non disponible pour les utilisateurs Windows ou Android

Les fonctionnalités de collaboration sont minimales, voire inexistantes

Tarifs Bear

Free

Bear Pro : 2,99 $/mois

Évaluations et avis sur Bear

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bear ?

Un critique G2 déclare :

J'aime le fait que l'application Bear soit volontairement minimaliste. Il y a donc très peu de distractions si vous utilisez l'application pour prendre des notes, noter des idées ou créer du contenu pour votre blog. Elle est très facile à utiliser, offre de nombreuses optimisations et comprend également de nombreux raccourcis clavier.

J'aime le fait que l'application Bear soit volontairement minimaliste. Il y a donc très peu de distractions si vous utilisez l'application pour prendre des notes, noter des idées ou créer du contenu pour votre blog. Elle est très facile à utiliser, offre de nombreuses optimisations et comprend également de nombreux raccourcis clavier.

11. Notion (Idéal pour combiner notes, bases de données et collaboration)

via Notion

Notion vous permet de donner forme à vos notes, pas seulement de les écrire. Commencez avec une page vierge et créez tout ce que vous voulez, d'un journal à un wiki d'entreprise. Les notes fonctionnent comme des blocs de construction : vous pouvez les faire glisser, les imbriquer et les transformer en bases de données, en listes à bascule ou en pages liées.

Il est facile de passer d'une idée rapide à un projet complet dans le même espace. Avec des modèles flexibles et plusieurs vues, telles que Kanban ou des tableaux, Notion s'adapte à votre façon de penser et de travailler.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Utilisez des tableaux, des calendriers et des tableaux Kanban intégrés pour gérer des données structurées directement dans vos notes

Configurez des modèles de prise de notes personnalisés pour les cas d'utilisation récurrents tels que les agendas de réunion, les spécifications de produits ou les calendriers de contenu

Assignez des tâches dans les pages et suivez-les à l'aide des dates d'échéance, des champs de statut et des assignés

Utilisez des blocs synchronisés pour refléter le même contenu sur plusieurs pages

Limites de Notion

Peut sembler lent ou encombré avec des pages volumineuses ou une utilisation intensive

L'accès hors ligne est limité et n'est pas totalement fiable dans tous les cas d'utilisation

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 750 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 570 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un critique G2 déclare :

Notion facilite considérablement l'organisation des informations, la collaboration avec vos collègues et la création de flux de travail personnalisés sans avoir à écrire de code.

Notion facilite considérablement l'organisation des informations, la collaboration avec vos collègues et la création de flux de travail personnalisés sans avoir à écrire de code.

12. Tana (Idéal pour créer un deuxième cerveau dynamique avec l'IA)

via Tana

Tana combine des données structurées, des notes quotidiennes et des outils de réunion IA dans un système flexible basé sur des graphiques. Des « super étiquettes » personnalisées transforment le texte simple en contenu organisé, comme des plans de projet, des notes de réunion ou des bases de données de contacts. Commencez par de simples puces, puis faites-les évoluer en objets structurés avec des filtres, des attributs et des affichages dynamiques.

Chaque note quotidienne devient partie intégrante d'un graphe de connaissances en constante expansion, où le contenu lié et les outils de réunion IA vous aident à résumer, connecter et développer vos idées à mesure que votre flux de travail évolue.

Meilleures fonctionnalités de Tana

Référencez vos notes dans différents contextes à l'aide des nœuds dynamiques qui se mettent à jour partout où ils sont mentionnés

Utilisez le nœud Quotidien pour organiser automatiquement les tâches quotidiennes, les notes et les liens vers les projets en cours

Recherchez instantanément dans tous les nœuds grâce à la puissante fonction de recherche contextuelle de Tana

Réduisez et développez les plans pour une modification en cours et une expérience d'écriture sans encombrement

Limites de Tana

Encore en version bêta ouverte, certaines fonctionnalités peuvent donc changer ou sembler expérimentales

La courbe d'apprentissage initiale est plus raide que celle des applications traditionnelles de prise de notes

Tarifs de Tana

Free

Plus : 8 $/mois

Pro : 14 $/mois

Évaluations et avis sur Tana

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tana ?

Un avis sur Reddit dit :

J'en avais assez de passer d'une note à l'autre et d'une tâche à l'autre. Je m'inquiétais de classer mes documents. J'avais peur de ne plus jamais les retrouver. Ce n'est plus le cas. C'est phénoménal.

J'en avais assez de passer d'une note à l'autre et d'une tâche à l'autre. Je m'inquiétais de classer mes documents. J'avais peur de ne plus jamais les retrouver. Ce n'est plus le cas. C'est phénoménal.

Pourquoi ClickUp est la meilleure alternative à NotePlan

Si NotePlan est idéal pour une planification ciblée, ClickUp offre un environnement de travail plus puissant et plus flexible. Il propose plusieurs vues (liste, Tableau, Calendrier et diagramme de Gantt) pour que vous puissiez organiser vos notes et vos tâches comme vous le souhaitez.

Utilisez Docs pour prendre des notes détaillées, créer des wikis et bien plus encore. Vous pouvez même transformer vos notes en tâches en un seul clic. Des flux de travail personnalisés, une collaboration en temps réel et des intégrations approfondies avec des outils tels que Google Agenda et Slack font de ClickUp la solution idéale pour tout, des routines personnelles à la planification d'équipe. Plus besoin de passer d'une application à l'autre : vous disposez d'un seul endroit pour capturer, planifier et agir.

Essayez ClickUp gratuitement et découvrez comment améliorer votre planification quotidienne.