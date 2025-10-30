Les 13 meilleurs LMS pour les petites entreprises en 2025

Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise ou responsable des ressources humaines, voici comment un système de gestion de l'apprentissage (LMS) adapté peut vous aider :

Former les nouvelles recrues sans surcharger votre équipe

Assurer le suivi de la conformité sans microgestion

Aider les employés à apprendre, et pas seulement à cliquer sur des cours en ligne

Pourtant, les responsables RH et les chefs d'équipe hésitent encore. Non pas parce qu'ils ne voient pas la valeur d'un LMS, mais parce qu'ils s'inquiètent d'un deuxième niveau de friction :

Qui va créer tous ces programmes de formation ?

Les employés vont-ils simplement se déconnecter et cliquer sur « Suivant » ?

Ai-je vraiment le temps de gérer un autre outil ?

Voici notre liste des meilleures plateformes LMS pour les petites entreprises qui répondent directement à ces préoccupations. Nous avons sélectionné des outils qui facilitent la vie grâce à des modèles, des automatisations intelligentes et des fonctionnalités d'engagement qui satisfont vos employés (et vos administrateurs).

Que vous organisiez des programmes d'intégration, de formation des employés ou de perfectionnement, ces systèmes de gestion de l'apprentissage vous aident à le faire sans épuiser votre équipe RH.

Si vous recherchez une comparaison rapide des meilleurs systèmes de gestion de l'apprentissage, ce tableau est fait pour vous.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp ClickUp Brain, créez des listes à faire, et ClickUp Clips pour enregistrer et partager des formations. Idéal pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une plateforme tout-en-un pour la formation, l'intégration et la gestion de projet. Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. TalentLMS Plus de 1 000 cours prêts à l'emploi, création de sondages, intégration avec BambooHR et Salesforce. Idéal pour l'apprentissage tout-en-un des entreprises en pleine croissance Les forfaits payants commencent à partir de 149 $ par mois pour 1 à 40 utilisateurs. AbsorbLMS Créez une IA, des validations des apprenants et des checklist observationnelles. Idéal pour les formations sur la conformité Tarification personnalisée Docebo Architecture headless, recommandation de cours basée sur l'IA et fonctionnalité d'invitation à regarder Idéal pour gérer les formations et certifications en matière de conformité Tarification personnalisée LearnUpon Parcours d'apprentissage multi-cours, logique « si-alors » pour l'automatisation de la formation et portails dédiés. Idéal pour former plusieurs publics Tarification personnalisée Thinkific Apprentissage en marque blanche, domaines personnalisés, espaces communautaires et rôles personnalisés Idéal pour les entreprises qui souhaitent vendre des cours en ligne Les forfaits payants commencent à partir de 49 $ par utilisateur/mois Blackboard Marque multi-locataires, certification ISO, étape de test, vérificateur d'accessibilité intégré. Idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une plateforme de formation évolutive et personnalisée à leur image. Tarification personnalisée Moodle Cadre de compétences personnalisé, messagerie de matrice, connecteur IA Idéal pour les organisations à but non lucratif qui recherchent un LMS personnalisable et économique. Free Tovuti 40 types de contenu, Dizi IA, création de groupes et sous-groupes d'utilisateurs Idéal pour des expériences de formation interactives et immersives Tarification personnalisée 360 Learning Authentification unique (SSO), ajout de fichiers web, définition des dates d'expiration des certificats Idéal pour la formation collaborative Les forfaits payants commencent à partir de 8 $ par utilisateur et par mois. iSpring Learn Auteur de cours basé sur PowerPoint, authentification unique et domaine personnalisé pour l'image de marque. Idéal pour dispenser et automatiser les formations en entreprise Les forfaits payants commencent à partir de 770 $ par utilisateur/an. Litmos 98 000 cours prêts à l'emploi, plus de 100 connecteurs, utilisation de l'IA pour analyser les vidéos envoyées, consultation de l'historique des cours. Idéal pour dispenser des formations à fort impact Tarification personnalisée LearnDash Progression vidéo, assistance multiple formats de contenu Idéal pour les petites entreprises qui souhaitent créer et gérer des formations Les forfaits payants commencent à partir de 199 $/an pour 1 site web.

Que rechercher dans un LMS pour petite entreprise ?

Lorsque vous choisissez un système de gestion de l'apprentissage (LMS) pour une petite entreprise, vous recherchez des fonctionnalités qui vous font gagner du temps, réduisent les frais d'administrateur et évoluent avec vous. Et qui ne surchargent pas votre équipe ni votre budget.

Un LMS facile à utiliser qui offre à votre équipe la formation dont elle a besoin pour améliorer ses compétences.

Voici une checklist pratique des fonctionnalités clés à rechercher :

Modules d'apprentissage interactifs : maintenez l'intérêt de vos employés grâce à des vidéos interactives, des quiz et des simulations qui favorisent la mémorisation et rendent la formation moins fastidieuse.

Options de personnalisation : adaptez le système de gestion de l'apprentissage aux besoins de votre entreprise grâce à des cours personnalisés, du contenu personnalisé pour les modules de formation et des parcours d'apprentissage personnalisés.

Évolutivité : assurez-vous que votre LMS évolue avec votre équipe, offrant l'assistance à davantage d'utilisateurs, de cours et d'emplacements sans ralentir ni nécessiter de mise à niveau coûteuse.

Suivi de la progression : suivez la progression des apprenants et affinez la formation grâce à des quiz intégrés, suivez la progression des apprenants et affinez la formation grâce à des quiz intégrés, des sondages de satisfaction , des certificats et des évaluations de performances.

Capacités d'intégration : créez la connexion entre votre LMS et des outils tels que Slack, Google Workspace, des logiciels de formation ou votre SIRH afin de rationaliser l'intégration, d'automatiser les affectations et de synchroniser les données des employés.

Accès mobile : permettez à vos équipes d'accéder aux supports de formation lors de leurs déplacements grâce à une plateforme de formation adaptée aux appareils mobiles, destinée aux travailleurs sur le terrain, aux équipes hybrides ou aux leçons rapides entre deux tâches.

Rapports et analyses : obtenez la visibilité sur qui apprend quoi, où les participants rencontrent des difficultés et comment vous pouvez améliorer la formation au sein des équipes à l'aide de tableaux de bord et de rapports en temps réel.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Le meilleur LMS pour les petites entreprises

Voici les meilleurs systèmes de gestion de l'apprentissage pour les petites entreprises comme la vôtre.

ClickUp (idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une plateforme tout-en-un pour l'intégration et la gestion de la formation continue)

ClickUp, le premier espace de travail IA convergent, est un système de gestion de l'apprentissage léger et personnalisable qui simplifie les flux de travail et améliore la gestion des tâches dans tous les projets.

Grâce à la puissante combinaison de ClickUp Brain + ClickUp Docs, vous pouvez créer des manuels de formation, des guides pour les bénévoles, des guides d'intégration et même des forfaits d'apprentissage personnalisés.

Pour rendre le contenu plus interactif, vous pouvez télécharger des vidéos ou des infographies intégrées afin d'enrichir le contenu. Grâce au partage public, ceux-ci peuvent être accessibles aux bénévoles ou aux parties prenantes sans qu'ils aient besoin d'un accès complet à ClickUp, ce qui facilite l'intégration.

Générez du matériel de formation, des tâches, des calendriers et bien plus encore grâce à l'espace de travail alimenté par l'IA de ClickUp.

Si vos manuels de formation sont dispersés entre des fichiers PDF, des feuilles de calcul, des documents Google Docs et d'autres canaux, votre équipe passera plus de temps à les rechercher qu'à travailler. Cependant, la recherche d'entreprise basée sur l'IA vient faciliter cette partie du processus, vous permettant de rechercher n'importe quoi dans votre espace de travail et dans les applications tierces intégrées en quelques secondes.

Au fur et à mesure que votre bibliothèque de formation des employés s'enrichit, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de gestion des connaissances de ClickUp pour trouver les documents et les réponses pertinents sans avoir à fouiller dans les dossiers. Cette fonctionnalité permet d'assurer un stockage facile et un accès instantané à toutes les connaissances de l'entreprise. Pour ce faire, vous pouvez convertir tous vos documents et guides de formation en wikis internes.

Vous avez besoin d'une assistance plus personnalisée ? Demandez aux agents de ClickUp ! Ces outils d'IA pour la gestion des connaissances peuvent répondre patiemment à des questions répétitives et déclencher des flux de travail sans submerger votre petite équipe !

Répondez aux questions répétitives dans les canaux de discuter ClickUp, automatisez les rapports quotidiens et hebdomadaires, triez et attribuez les messages, ajoutez des rappels, et bien plus encore avec ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp propose également un modèle prédéfini pour vous aider à standardiser le déploiement des programmes de formation. Par exemple, le modèle de plan de déploiement de la formation de ClickUp garantit que tous vos supports de formation sont organisés et accessibles de manière centralisée.

Obtenir un modèle gratuit Créez et suivez vos plans de formation à l'aide du modèle de plan de déploiement de formation de ClickUp.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Suivez le suivi des différentes étapes de vos plans de formation grâce à des statuts personnalisés.

Enregistrez, organisez et visualisez les informations relatives aux sessions de formation à l'aide de champs personnalisés.

Suivez la progression du plan de déploiement grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Que vous formiez de nouveaux employés ou gériez le développement des compétences de toute votre équipe, les fonctionnalités de ClickUp répondent à vos besoins en matière de formation et assurent votre croissance.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

L'application mobile fonctionne parfois plus lentement que la version de bureau, en particulier lors du traitement de projets complexes ou de la gestion de plusieurs tâches.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

Mon équipe a particulièrement apprécié la possibilité d'attribuer des tâches pour responsabiliser les collaborateurs et le haut niveau de personnalisation ! Nous avons pu créer des espaces adaptés à chacun de nos besoins et suivre la progression de chaque tâche. L'outil est facile à utiliser et le service client s'est montré très utile lorsque nous en avons eu besoin ! Il n'a pas fallu longtemps à toute notre équipe pour mettre en œuvre et intégrer ClickUp, et tout le monde l'utilise désormais quotidiennement !

Mon équipe a particulièrement apprécié la possibilité d'attribuer des tâches pour responsabiliser les collaborateurs et le haut niveau de personnalisation ! Nous avons pu créer des espaces adaptés à chacun de nos besoins et suivre la progression de chaque tâche. L'outil est facile à utiliser et le service client s'est montré très utile lorsque nous en avons eu besoin ! Il n'a pas fallu longtemps à toute notre équipe pour mettre en œuvre et intégrer ClickUp, et tout le monde l'utilise désormais quotidiennement !

💟 Bonus : Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui fait également office de LMS intelligent et intuitif pour les petites entreprises. Grâce à une intégration approfondie de vos documents, supports de formation et communications d'équipe, Brain MAX facilite la création, l'organisation et la diffusion de contenu d'apprentissage, le tout à partir d'une seule plateforme. Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale pour créer rapidement des modules de formation, attribuer des cours, suivre la progression des employés et même générer des quiz ou des formulaires de commentaires. Brain MAX automatise les rappels, rassemble les ressources pertinentes et fournit des informations en temps réel sur l'apprentissage de l'équipe, rendant l'intégration et le perfectionnement des compétences fluides, efficaces et parfaitement adaptés aux besoins de votre entreprise.

📚 En savoir plus : Comment notre équipe d'intégration utilise ClickUp

2. TalentLMS (le meilleur outil d'apprentissage tout-en-un pour les entreprises en pleine croissance)

via TalentLMS

TalentLMS est un système de gestion de l'apprentissage qui aide les petites entreprises à former leurs employés, leurs partenaires ou leurs clients avec une installation minimale. Il est basé sur le cloud et compatible avec les appareils mobiles.

Grâce à leur interface conviviale, même les équipes qui n'ont aucune expérience préalable des LMS peuvent créer des cours en ligne en quelques heures.

Vous pouvez gérer les utilisateurs, attribuer des parcours d'apprentissage et suivre la progression grâce à des rapports intégrés et à l'automatisation. Les outils d'IA offrent l'assistance pour la génération de contenu pour les documents d'intégration et la détection des lacunes en matière de compétences, tandis que les fonctionnalités de gamification, telles que les classements et les badges, contribuent à maintenir l'intérêt des apprenants.

Avec une tarification flexible et une implication informatique minimale, c'est un choix pratique pour les équipes en pleine croissance qui ont besoin d'une solution LMS évolutive.

Les meilleures fonctionnalités de TalentLMS

Proposez des cours interactifs avec une variété d'options (QCM, glisser-déposer, questions ouvertes) qui répondent aux normes de contenu e-learning telles que SCORM, xAPI et cmi5.

Créez des sondages pour recueillir et analyser les résultats concernant les apprenants et la formation.

Intégrez-les à des plateformes telles que BambooHR et Salesforce pour faciliter l'intégration des nouveaux employés et assurer le suivi de la progression des formations de l'équipe commerciale.

Limites de TalentLMS

Les fonctionnalités de rapports sont basiques, sans possibilité de créer des rapports pour les cours regroupés sous forme de programme.

Tarifs TalentLMS

Core : 149 $ par mois pour 1 à 40 utilisateurs

Grow : 299 $ par mois pour 1 à 70 utilisateurs

Pro : 579 $ par mois pour 1 à 100 utilisateurs

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TalentLMS

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels de TalentLMS ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie particulièrement la possibilité d'utiliser l'IA et de disposer d'un intervalle gratuit de personnalisation. Il existe de nombreux domaines que nous pouvons exploiter pour améliorer les formations que nous fournissons. Les rapports sont extrêmement utiles et fournissent des données précieuses. Nous avons pu mettre en œuvre le contenu facilement et rapidement, avec un taux d'adoption extrêmement élevé.

J'apprécie particulièrement la possibilité d'utiliser l'IA et de disposer d'un intervalle gratuit de personnalisation. Il existe de nombreux domaines que nous pouvons exploiter pour améliorer les formations que nous fournissons. Les rapports sont extrêmement utiles et fournissent des données précieuses. Nous avons pu mettre en œuvre le contenu facilement et rapidement, avec un taux d'adoption extrêmement élevé.

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits de forfaits de formation des employés

3. AbsorbLMS (idéal pour les formations en matière de conformité)

via AbsorbLMS

AbsorbLMS propose un apprentissage basé sur l'IA appelé Absorb Skills qui vous aide à offrir des parcours de formation personnalisés à vos employés.

Vous créez rapidement des cours et des quiz à l'aide de l'IA générative, même sans équipe L&D dédiée.

Les administrateurs peuvent utiliser des commandes en langage naturel pour extraire des rapports ou automatiser les inscriptions, ce qui leur permet de gagner un temps précieux. /IA vous permet de personnaliser les expériences d'apprentissage. Cette fonctionnalité recommande du contenu aux apprenants en fonction de leur progression individuelle.

Absorb propose plus de 20 000 cours prêts à l'emploi, basés sur des méthodes de formation traditionnelles, dans divers secteurs et niveaux de compétences, et soutenus par des conseils d'experts. C'est une solution idéale pour les petites entreprises qui ne veulent pas dépenser une fortune pour créer des cours de base.

Les meilleures fonctionnalités d'AbsorbLMS

Utilisez Create IA pour rechercher, structurer et concevoir des cours, et inclure des éléments interactifs pour susciter l'intérêt des apprenants.

Enregistrez les signatures des apprenants à la fin des cours afin de disposer d'une preuve documentée de leur achèvement et de leur acceptation.

Suivez et évaluez la capacité des apprenants à appliquer leur formation à des tâches et procédures réelles essentielles à leur rôle, à l'aide de checklist observationnelles*.

Limites d'AbsorbLMS

La gestion d'une grande bibliothèque de cours prend actuellement beaucoup de temps, car les options de modification en cours de masse ne sont pas disponibles.

Tarifs AbsorbLMS

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AbsorbLMS

G2 : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels de TalentLMS ?

Voici un avis publié sur G2:

L'interface intuitive et conviviale d'Absorb est facile à prendre en main et à utiliser. Elle offre une grande flexibilité, tout en étant stable et robuste. Les souhaits et les besoins des utilisateurs sont pris en compte pour le développement de nouvelles fonctionnalités. Le service client est excellent et toujours prêt à vous aider !

L'interface intuitive et conviviale d'Absorb est facile à prendre en main et à utiliser. Elle offre une grande flexibilité, tout en étant stable et robuste. Les souhaits et les besoins des utilisateurs sont pris en compte pour le développement de nouvelles fonctionnalités. Le service client est excellent et toujours prêt à vous aider !

​​📮 ClickUp Insight : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui suscite le plus leur intérêt. Par exemple, les employés non techniques peuvent souhaiter apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce cas, plus l'IA dispose d'informations sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques ou même effectuer des tâches telles que la création facile d'extraits de code.

4. Docebo (idéal pour gérer les formations et certifications en matière de conformité)

via Docebo

Les initiatives de formation échouent souvent lorsqu'elles sont manuelles, incohérentes ou difficiles à mettre en œuvre à grande échelle. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de former efficacement les employés à l'utilisation d'un nouveau logiciel. Si rien n'est fait, cela ralentit la productivité et augmente les coûts d'intégration.

Docebo résout ce problème grâce à un LMS alimenté par l'IA qui automatise la création de cours, personnalise les parcours d'apprentissage et rationalise les certifications. Grâce à son architecture headless, vous pouvez créer des cours attrayants et les intégrer à vos outils existants. De cette façon, vous intégrez les objectifs et les programmes de formation dans vos flux de travail quotidiens.

Avec une assistance mobile, un accès multilingue et des intégrations telles que Salesforce et Zoom, Docebo s'intègre parfaitement à votre infrastructure existante.

Les meilleures fonctionnalités de Docebo

Accédez facilement et en temps réel à du contenu de formation qui fournit l'assistance aux parcours d'apprentissage avec Docebo Content, LinkedIn Learning et Skills.

Utilisez l'IA pour recommander des cours adaptés au comportement et aux besoins de chaque apprenant. En exemple, la fonctionnalité « Inviter à regarder » aide les apprenants à partager du contenu avec leurs pairs lorsqu'ils souhaitent qu'ils regardent cette ressource.

Créez des espaces uniques pour les groupes d'utilisateurs afin d'encourager la participation grâce à des discussions modérées, des jeux amusants, des récompenses et des badges.

Limites de Docebo

Les limites en matière d'automatisation au niveau des sessions et de permission des formateurs ont pour résultat un surcroît de travail manuel et de solutions de contournement.

Tarifs Docebo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Docebo

G2 : 4,3/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Docebo ?

Voici un avis publié sur G2:

Docebo est un fournisseur, prestataire de plateforme hautement personnalisable qui nous permet d'adapter l'expérience d'apprentissage afin de refléter l'image de marque et la voix de notre entreprise.

Docebo est un fournisseur, prestataire de plateforme hautement personnalisable qui nous permet d'adapter l'expérience d'apprentissage afin de refléter l'image de marque et la voix de notre entreprise.

📚 En savoir plus : Outils d'IA pour les organisations à but non lucratif

5. LearnUpon (idéal pour former plusieurs publics)

via LearnUpon

LearnUpon est un LMS basé sur le cloud qui s'intègre à vos plateformes existantes, telles que HRIS et CRM.

Dès qu'un nouvel employé rejoint l'entreprise ou qu'un client s'inscrit, LearnUpon lui attribue automatiquement des parcours de formation adaptés. Avec une assistance de plus de 20 langues, le LMS multilingue de LearnUpon rend l'apprentissage accessible à un public international.

Grâce à une personnalisation de la marque, des fonctionnalités axées sur l'engagement et des tableaux de bord intuitifs, LearnUpon aide les petites équipes RH à mettre en place des processus d'apprentissage professionnels et adaptés à la marque. Tout cela sans ajouter de complexité technique, ce qui permet à vos équipes de se concentrer sur la croissance et la fidélisation.

Les meilleures fonctionnalités de LearnUpon

Structurez l'apprentissage grâce à des modules flexibles, des parcours d'apprentissage multi-cours et un catalogue de cours en libre-service qui permet aux apprenants de naviguer et de s'inscrire à leur propre rythme.

Automatisez les processus de formation à l'aide d'une logique « si/alors » intelligente et d'objets d'apprentissage réutilisables pour créer des parcours d'apprentissage sur mesure.

Formez la formation pour différents publics grâce à des portails dédiés, qui vous permettent de gérer plusieurs environnements d'apprentissage à partir d'une seule plateforme LMS.

Limites de LearnUpon

Les rapports standard disponibles manquent de la profondeur nécessaire pour une analyse avancée.

Tarifs LearnUpon

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LearnUpon

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LearnUpon ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie l'expérience utilisateur dans son ensemble. Il est facile de trouver les informations, vous pouvez programmer vos cours, limite l'accès uniquement au public cible et autoriser les évaluations dans vos cours afin d'en savoir plus sur l'expérience des apprenants.

J'apprécie l'expérience utilisateur dans son ensemble. Il est facile de trouver les informations, vous pouvez programmer vos cours, limite l'accès uniquement au public cible et autoriser les évaluations dans vos cours afin d'en savoir plus sur l'expérience des apprenants.

🧠 Le saviez-vous ? 74 % des employés affirment qu'ils doivent continuer à acquérir de nouvelles compétences pour rester compétitifs dans leur travail.

6. Thinkific (idéal pour les créateurs qui souhaitent vendre des cours en ligne)

via Thinkific

Thinkific n'est pas un LMS classique, mais un outil de création de cours par glisser-déposer qui offre l'assistance aux vidéos, aux fichiers audio, aux présentations, aux PDF, au téléchargement et au contenu compatible SCORM.

Grâce à des fonctionnalités telles que les générateurs de plans et les importateurs en masse, les créateurs peuvent concevoir des cours sans compétences techniques, ce qui constitue une excellente option pour les petites entreprises où les membres de l'équipe peuvent être amenés à jongler entre plusieurs rôles.

Pour que les apprenants restent motivés, Thinkific propose des quiz, des devoirs, des sondages, des certificats de réussite et un suivi ludique des progrès. Vous bénéficiez également d'une application mobile et personnalisée pour accéder à la formation où que vous soyez.

Les meilleures fonctionnalités de Thinkific

Offrez une expérience d'apprentissage personnalisée et en marque blanche en personnalisant l'apparence, les domaines personnalisés, la modification en cours des thèmes et les outils de création de sites.

Permettez aux créateurs de contenu de créer des espaces communautaires dédiés et interactifs directement dans leur environnement d'apprentissage pour un apprentissage en groupe et des zones réservées aux membres.

Créez des rôles personnalisés avec des permission granulaires, afin que les parties prenantes ne voient et ne gèrent que les éléments relevant de leurs responsabilités.

Limites de Thinkific

Les modules d'apprentissage ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers SCORM pour être utilisés sur d'autres plateformes LMS, ce dont les grandes entreprises pourraient avoir besoin.

Tarifs Thinkific

Basique : 49 $ par utilisateur/mois

Démarrage : 99 $ par utilisateur/mois

Grow : 199 $ par utilisateur/mois

Thinkific Plus : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Thinkific

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Thinkific ?

Voici un avis publié sur G2:

Il est facile à utiliser, c'est le plus simple de tous les LMS que j'ai utilisés. Il répond à mes besoins, en particulier grâce à son aspect Wysiwyg. Vous pouvez être sûr d'obtenir une belle académie qui offre une excellente expérience à vos apprenants, même avec le forfait de base ! Les prix sont raisonnables et l'équipe d'assistance est formidable ! Elle vous répond rapidement et assure un suivi à chaque fois.

Il est facile à utiliser, c'est le plus simple de tous les LMS que j'ai utilisés. Il répond à mes besoins, en particulier grâce à son aspect Wysiwyg. Vous pouvez être sûr d'obtenir une belle académie qui offre une excellente expérience à vos apprenants, même avec le forfait de base ! Les prix sont raisonnables et l'équipe d'assistance est formidable ! Elle vous répond rapidement et assure un suivi à chaque fois.

🧠 Le saviez-vous ? En 1924, Sidney Pressey a créé la toute première machine d'apprentissage. Cette machine ressemblait à une machine à écrire qui empêchait les utilisateurs de continuer tant qu'ils n'avaient pas fourni la bonne réponse.

7. Blackboard (idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une plateforme de formation évolutive et personnalisée)

via Blackboard

Blackboard est un module complémentaire de niveau entreprise et basé sur un navigateur, intégré à la boîte à outils Video Studio.

En tant que système de gestion de l'apprentissage, il permet aux enseignants d'enregistrer, de télécharger, de modifier en cours, de sous-titrer et de partager des vidéos directement dans Blackboard. Vous n'avez besoin d'aucun outil ou identifiant supplémentaire.

Il offre une image de marque multi-locataires et une sécurité de niveau entreprise (certifié FedRAMP et ISO), ce qui facilite la formation des employés, des clients personnalisés et des partenaires à l'aide de portails distincts pour chaque marque ou même chaque produit.

Blackboard se distingue des autres plateformes LMS en offrant l'assistance pour la vidéo immersive à 360° et le transfert vers des casques VR pour des cours captivants et exploratoires.

Les meilleures fonctionnalités de Blackboard

Enregistrez et effectuez la modification en cours des vidéos de formation directement dans l'environnement d'apprentissage de vos programmes de développement.

Proposez une étape de test où vous pouvez tester en toute sécurité le contenu de la formation ou préparer une mise à jour logicielle.

Identifiez et corrigez les problèmes d'accessibilité à l'aide du vérificateur d'accessibilité intégré à l'éditeur de contenu Blackboard.

Limites de Blackboard

Le système rencontre parfois des problèmes de performances, tels que des temps de chargement lents et des dysfonctionnements occasionnels, qui perturbent l'expérience de l'utilisateur.

Tarifs Blackboard

Essai gratuit de 30 jours

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Blackboard

G2 : 4,0/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Blackboard ?

Voici un avis publié sur G2:

Les capacités actuelles de l'IA, récemment fonctionnelles, changent complètement la donne pour nous. Elles permettent d'accélérer la mise en place des cours et des évaluations conçus à l'aide de la structure et des questions de l'IA. L'interface utilisateur, très facile à utiliser pour tout le monde, et la mise en œuvre des outils tiers sont tout simplement incroyables et très faciles. L'intégration est un autre aspect que j'apprécie particulièrement.

Les capacités actuelles de l'IA, récemment dotées d'une fonctionnalité, changent complètement la donne pour nous. Elles permettent d'accélérer la mise en place des cours et des évaluations conçus à l'aide de la structure et des questions de l'IA. L'interface utilisateur, très facile à utiliser pour tout le monde, et la mise en œuvre des outils tiers sont tout simplement incroyables et très faciles. L'intégration est un autre aspect que j'apprécie particulièrement.

⚡ Archive des modèles : Modèles de documentation des processus

8. Moodle (idéal pour les organisations à but non lucratif qui recherchent un LMS personnalisable et économique)

via Moodle

Moodle est un système de gestion de l'apprentissage gratuit et open source destiné aux petites entreprises.

Cet outil élimine les coûts de licence prohibitifs des systèmes de gestion de l'apprentissage propriétaires, rendant immédiatement abordable la formation professionnelle des employés, même avec un budget serré.

De plus, ses capacités de personnalisation avancées permettent aux petites entreprises d'adapter parfaitement le contenu de la formation, l'image de marque et le flux des cours, notamment en utilisant des activités conditionnelles pour garantir un apprentissage efficace et spécifique à chaque rôle, ce qui est essentiel pour maximiser l'impact d'un temps et de ressources de formation limitées.

Cette plateforme sécurisée et personnalisable vous permet d'héberger vous-même Moodle pour une propriété achevée des données ou d'utiliser MoodleCloud pour un déploiement et une adoption plus rapides du produit.

Les meilleures fonctionnalités de Moodle

Importez et créez des cadres de compétences personnalisés et attribuez des forfaits d'apprentissage à vos employés.

Encouragez l'apprentissage collaboratif grâce à des conférences web, des forums et des options de communication pendant les cours avec Matrix Messaging.

Améliorez les capacités de Moodle grâce à des plugins puissants tels que AI Connector, qui intègre des outils d'IA tels que ChatGPT et DALL-E.

Limites de Moodle

Le processus de mise à jour nécessite des étapes manuelles telles que la sauvegarde de la base de données, le remplacement des fichiers principaux et la vérification du bon travail des plugins.

Tarifs Moodle

Free

Évaluations et avis sur Moodle

G2 : 4,0/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Moodle ?

Voici un avis publié sur G2:

Moodle est l'un des systèmes de gestion de l'apprentissage open source les plus flexibles et les plus riches en fonctionnalités qui soient. J'apprécie particulièrement le fait qu'il permette une personnalisation achevée, de la structure des cours aux rôles des utilisateurs, en passant par l'intégration de plugins et les thèmes d'interface utilisateur.

Moodle est l'un des systèmes de gestion de l'apprentissage open source les plus flexibles et les plus riches en fonctionnalités qui soient. J'apprécie particulièrement le fait qu'il permette une personnalisation achevée, de la structure des cours aux rôles des utilisateurs, en passant par l'intégration de plugins et les thèmes d'interface utilisateur.

ClickUp Callout : L'IA connectée de ClickUp lie vos outils, vos documents, vos tâches et vos données, afin que les réponses de l'IA reflètent toujours le contexte le plus actuel et le plus pertinent dans l'ensemble de votre espace de travail.

9. Tovuti (Idéal pour des expériences de formation interactives et immersives)

via Tovuti

Tovuti LMS est un système de gestion de l'apprentissage tout-en-un destiné aux petites entreprises qui vous permet de créer, de dispenser, de vendre et de suivre des programmes de formation. Il vous aide à créer des cours interactifs à partir de plus de 40 types de contenu, notamment des visites virtuelles à 360°, des scénarios à branche et des zones cliquables pour des expériences d'apprentissage immersives.

Dizi IA de Tovuti est votre assistant intégré de création de cours, qui vous aide à transformer vos idées, vos PDF ou vos invitations, instructions en leçons achevées en quelques minutes. Il vous suffit de télécharger une source ou de saisir une invitation, et Dizi génère le contenu du cours, des quiz et même des activités, prêts à être publiés dans votre LMS.

Il dispose d'une bibliothèque de 3 millions d'images et de plus d'une douzaine de mises en forme interactives. Pour les petites équipes ou les responsables RH, cela se traduit par des déploiements plus rapides, des coûts de contenu réduits et plus de temps consacré à l'amélioration de l'efficacité des formations.

Les meilleures fonctionnalités de Tovuti

Générez des cours complets en quelques secondes avec Dizi IA, avec des images et des quiz interactifs.

Connectez Tovuti à vos systèmes HRIS ou ERP à l'aide de connexions API pour transférer et extraire des données.

Créez des groupes et des sous-groupes d'utilisateurs illimités, et attribuez des permissions spécifiques.

Limites de Tovuti

Le centre d'aide est souvent considéré comme générique et ne fournit pas beaucoup de détails sur les workflows spécifiques.

Tarifs Tovuti

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tovuti

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tovuti ?

Voici un avis publié sur G2:

J'utilise Tovuti depuis le début de l'année 2022, et je dois dire que ce partenaire s'est révélé formidable du début à la fin. Ce qui ressortira immédiatement à tous ceux qui décideront de faire appel à Tovuti pour leurs besoins en matière de LMS, c'est qu'ils offrent sans conteste le meilleur service client et le meilleur support technique de toutes les organisations avec lesquelles j'ai eu affaire.

J'utilise Tovuti depuis le début de l'année 2022, et je dois dire que ce partenaire s'est révélé formidable du début à la fin. Ce qui ressortira immédiatement à tous ceux qui décideront de faire appel à Tovuti pour leurs besoins en matière de LMS, c'est qu'ils offrent sans conteste le meilleur service client et le meilleur assistance technique de toutes les organisations avec lesquelles j'ai eu affaire.

📚 Pour en savoir plus : Comment utiliser l'automatisation des flux de travail par IA pour booster la productivité

10. 360 Learning (idéal pour la formation collaborative)

via 360 Learning

La fonctionnalité la plus puissante de 360 Learning est l'intégration d'une base de données massive de 30 000 entrées de compétences et d'un système d'étiquette alimenté par l'IA, qui automatise le mapping du contenu de la formation et des profils des employés aux compétences appropriées.

Cette automatisation permet aux petites équipes de proposer des parcours d'apprentissage très ciblés sans effort manuel, rendant instantanément la formation plus pertinente et plus efficace.

La plateforme offre notamment des rapports entièrement personnalisables qui peuvent être facilement filtrés, enregistrés et programmés, fournissant ainsi aux managers très occupés les données essentielles et exploitables dont ils ont besoin pour suivre rapidement la progression de leurs employés.

Cela signifie être capable de mesurer l'impact de la formation et de démontrer la conformité, toutes les fonctions clés qui garantissent que l'investissement dans la formation offre un retour tangible.

Les meilleures fonctionnalités de 360 Learning

Activez l'authentification unique (SSO) avec des outils tels que Microsoft, Google, Okta et Myportal pour un accès facile et sécurisé.

Ajoutez directement des fichiers web en liant des URL à partir d'outils tels que Google et Prezi, afin que tout soit mis à jour au même endroit.

Définissez les dates de date d'expiration des certificats et recevez des rappels automatiques lorsqu'ils doivent être renouvelés.

Limites de l'apprentissage à 360

Options limitées pour personnaliser l'apparence et la convivialité de la plateforme afin de mieux l'aligner sur les directives de la marque.

Tarifs 360 Learning

Équipe : 8 $ par utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur 360 Learning

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 360 Learning ?

Voici un avis publié sur G2:

En tant que responsable de la formation et du développement à la tête d'une équipe L&D composée d'une seule personne, j'avais besoin d'un LMS intuitif, collaboratif et suffisamment flexible pour fournir l'assistance à la fois aux équipes internes et aux partenaires commerciaux externes. 360Learning a répondu à toutes mes attentes, et même plus.

En tant que responsable de la formation et du développement à la tête d'une équipe L&D composée d'une seule personne, j'avais besoin d'un LMS intuitif, collaboratif et suffisamment flexible pour fournir l'assistance à la fois aux équipes internes et aux partenaires commerciaux externes. 360Learning a répondu à toutes mes attentes, et même plus.

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de base de connaissances au format Word et ClickUp

11. iSpring Learn (idéal pour dispenser et automatiser les formations en entreprise)

via iSpring Learn

iSpring Learn est un LMS basé sur le cloud idéal pour les petites entreprises, car il simplifie considérablement la transition vers la formation numérique professionnelle grâce à son interface familière et sa facilité d'utilisation, similaire à Microsoft PowerPoint. Grâce à ses outils de contenu intégrés, en particulier l'assistance d'iSpring Suite, la plateforme permet aux employés ayant des compétences informatiques de base de convertir rapidement des présentations PowerPoint, des vidéos et des documents existants en cours interactifs et traçables, avec des quiz et des simulations. Cela évite d'avoir à embaucher des concepteurs pédagogiques spécialisés ou à apprendre à utiliser des logiciels complexes à partir de zéro.

L'accent mis par cet outil sur la création rapide de contenu, associé à des rapports d'évaluation en temps réel permettant de suivre facilement la progression, garantit aux petites entreprises de pouvoir rapidement lancer, gérer et mesurer l'efficacité de leurs programmes de formation sans investissement initial important en temps ou en ressources.

Les meilleures fonctionnalités d'iSpring Learn

Gérez toutes les activités de formation, c'est-à-dire les sessions en direct, les ateliers et les réunions, en un seul endroit à l'aide du Calendrier.

Redirigez les utilisateurs depuis le site web de votre entreprise vers iSpring Learn à l'aide de l'authentification unique (SSO) avec la technologie JWT.

Personnalisez l'URL de la plateforme en mapper votre propre domaine à iSpring Learn pour une expérience personnalisée.

Limites d'iSpring Learn

Aligner la voix off avec la vidéo peut s'avérer difficile ; des tutoriels plus clairs seraient utiles.

Tarifs iSpring Learn

300 utilisateurs : 4,46 $ par utilisateur/par mois

500 utilisateurs : 3,97 $ par utilisateur/par mois

1 000 utilisateurs : 3,58 $ par utilisateur/par mois

Évaluations et avis sur iSpring Learn

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'iSpring Learn ?

Voici un avis publié sur G2:

Une bonne interface, de nombreuses possibilités pour créer des cours de haute qualité, un suivi pratique de la progression des employés, et la possibilité d'acheter la suite et de créer des supports exceptionnels.

Une bonne interface, de nombreuses possibilités pour créer des cours de haute qualité, un suivi pratique de la progression des employés, et la possibilité d'acheter la suite et de créer des supports exceptionnels.

📚 En savoir plus : Logiciels de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif

12. Litmos (idéal pour dispenser des formations à fort impact)

via Litmos

Litmos est un système de gestion de l'apprentissage basé sur l'IA destiné aux petites entreprises qui vous aide à intégrer et à former vos employés, à former vos partenaires et à garantir la conformité.

Vous pouvez créer des cours à l'aide de son outil d'auteur intuitif par glisser-déposer, intégrer des vidéos, des quiz et du contenu interactif, et déployer des parcours d'apprentissage pour différents rôles et unités commerciales.

Il offre une bibliothèque prête à l'emploi de plus de 98 000 cours prêts à l'emploi, couvrant des sujets tels que l'équipe commerciale, l'expérience client, la conformité, la sécurité et les compétences relationnelles.

Fonctionnalités de Litmos

Choisissez parmi plus de 100 connecteurs prêts à l'emploi ou utilisez des API ouvertes pour intégrer des outils de flux de travail.

Analysez les vidéos d'envoi des apprenants à l'aide de l'IA pour suivre leur sentiment, leur vitesse d'élocution et leur utilisation des mots-clés.

Consultez l'historique des versions des cours et restaurez les versions précédentes à tout moment pour garantir l'exactitude et éviter les erreurs.

Limites de Litmos

Difficile à mettre à jour et à travailler avec des champs personnalisés

Tarifs Litmos

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Litmos

G2 : 4,3/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Litmos ?

Voici un avis publié sur G2:

Litmos est très convivial, offre une multitude d'options, est en constante évolution et ne cesse de s'améliorer ! J'adore la fonctionnalité « Content Author » (Création de contenu) et je suis très impressionné par les améliorations continues.

Litmos est très convivial, offre une multitude d'options, est en constante évolution et ne cesse de s'améliorer ! J'adore la fonctionnalité « Content Author » (Création de contenu) et je suis très impressionné par les améliorations continues.

13. LearnDash (Idéal pour les petites entreprises pour la gestion de la formation)

via LearnDash

LearnDash améliore instantanément le contenu pédagogique des petites entreprises. Il s'agit d'un puissant plugin WordPress, vous pouvez donc l'utiliser si vous disposez d'un site web.

Son principal atout est la création instantanée de cours. Il suffit d'ajouter un lien vers une playlist YouTube, Vimeo ou Wistia. L'assistant de création de cours intelligent prend le relais. Il convertit automatiquement cette playlist vidéo en un cours en ligne professionnel et entièrement structuré en quelques minutes.

Cela permet aux petites entreprises d'éviter de perdre un temps considérable à mettre en place des formations. Vous pouvez lancer instantanément l'intégration des employés ou la formation des clients, en transformant dès maintenant les vidéos existantes en un atout précieux.

Les meilleures fonctionnalités de LearnDash

Activez la progression vidéo pour marquer automatiquement la leçon comme achevée dès que les apprenants ont fini de regarder les vidéos.

Obtenez des informations sur les modèles d'engagement, le temps passé et les résultats des quiz afin de prendre des décisions basées sur des données.

Assistance aux images, aux vidéos, aux fichiers audio, aux fichiers SWF, à HTML5, à SCORM et à xAPI.

Limites de LearnDash

Des éléments tels que le regroupement de cours et les paniers d'achat sont inutilement complexes.

Tarifs LearnDash

LearnDash LMS : 199 $/an pour 1 site web (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur LearnDash

G2 : 4,2/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LearnDash ?

Voici un avis publié sur G2:

J'ai créé plusieurs sites web avec LearnDash et je dois dire que le service client est l'une de mes fonctionnalités favorites. Quant à LearnDash, la plateforme est incroyablement facile à utiliser.

J'ai créé plusieurs sites web avec LearnDash et je dois dire que le service client est l'une de mes fonctionnalités préférées. Quant à LearnDash, la plateforme est incroyablement facile à utiliser.

📚 À lire également : Meilleurs logiciels de collaboration documentaire pour les équipes

Par quel LMS commencer ?

Si vous débutez, optez pour le LMS qui s'intègre le mieux à votre flux de travail existant. Ne choisissez pas celui qui propose la liste la plus longue de fonctionnalités.

Vous utilisez déjà un outil tel que ClickUp pour la gestion de projet ? Étendez son utilisation à la formation grâce à des documents, des modèles et l'IA. Cela ne vous demandera aucun effort d'apprentissage supplémentaire.

De plus, si vous commencez tout juste à utiliser un système de gestion de l'apprentissage pour une petite entreprise, nous vous recommandons, là encore, de commencer avec ClickUp. Il dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour faire vos premières étapes.

La clé est de commencer modestement. Utilisez des modèles. Testez avec une seule équipe. Le meilleur LMS est celui que vos employés utilisent réellement et vers lequel ils reviennent sans cesse.

✅ Inscrivez-vous sur ClickUp de manière gratuite pour commencer à créer votre LMS.