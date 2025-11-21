Diagramme de Gantt Jira ou diagramme de Gantt ClickUp : lequel est le mieux adapté à la planification de projets ?

Lorsque votre équipe planifie le travail entre les différentes phases, dépendances et échéances, les diagrammes de Gantt ne se contentent pas de visualiser le travail. Ils sont la raison pour laquelle vous choisissez un outil de gestion de projet plutôt qu'un autre.

Entre ClickUp et Jira, qui promettent tous deux des fonctions de diagramme de Gantt (ou du moins similaires), lequel correspond le mieux à votre façon de travailler ?

Si vous hésitez entre Jira et ClickUp comme outil de gestion de projet, nous sommes là pour vous aider.

À faire-t-il l'outil qui offre des échéanciers natifs par glisser-déposer, ou celui qui dispose de fonctionnalités de diagramme de Gantt derrière des plugins et des mises à niveau payantes ?

Comparons les fonctionnalités du diagramme de Gantt Jira et du diagramme de Gantt ClickUp afin que vous puissiez faire un choix éclairé.

Scénarios idéaux pour utiliser cette fonctionnalité

En 1903, Karol Adamiecki, un ingénieur polonais, a développé un outil visuel de planification de projet qu'il a appelé « harmonogramme ». Bien qu'il ressemblait beaucoup au diagramme de Gantt moderne, il n'était pas très connu en dehors de l'Europe de l'Est en raison des barrières linguistiques et d'une distribution limitée.

En 1910, Henry L. Gantt, ingénieur en mécanique et consultant en gestion américain, a créé de manière indépendante un diagramme similaire afin d'améliorer l'efficacité des projets industriels et militaires. Sa version a rencontré un plus grand succès aux États-Unis et dans les pays occidentaux, si bien que ce format est devenu connu sous le nom de diagramme de Gantt.

Aujourd'hui encore, les diagrammes de Gantt sont un élément indispensable des outils modernes de gestion de projet.

Avec Kanban, Échéancier, Scrum et une douzaine d'autres affichages désormais disponibles, pourquoi le diagramme de Gantt tient-il toujours le coup ? Et quand devriez-vous l'utiliser ?

Gérez les projets avec des dépendances séquentielles : lorsqu'un retard dans une tâche affecte l'ensemble de l'échéancier, les diagrammes de Gantt vous aident à visualiser le chemin critique et à comprendre l'impact du report d'une seule tâche sur le travail en aval.

Affichez le projet en un coup d'œil : aucun autre afficher ne permet de visualiser l'ensemble du calendrier, la hiérarchie des tâches, les dépendances, les jalons et les échéances en un seul endroit comme le fait le diagramme de Gantt.

Équilibrez les charges de travail dans les environnements aux ressources limitées : les diagrammes de Gantt indiquent quand une personne est surchargée ou sous-utilisée, ce qui facilite la réattribution des tâches sans perturber le calendrier du projet.

Gérez les projets impliquant de nombreux intervenants : lorsque les équipes de direction attendent des mises à jour claires, les diagrammes de Gantt offrent un moyen simple de communiquer les progrès, les goulots d'étranglement et les risques.

Gérez des initiatives complexes en plusieurs phases : pour les projets à long terme, les diagrammes de Gantt vous offrent une vue d'ensemble des phases tout en suivant la progression quotidienne, afin que vous restiez en phase avec les jalons importants.

Collaborez entre équipes interfonctionnelles : les diagrammes de Gantt offrent une visibilité partagée sur les workflows dépendants, aidant ainsi une équipe à comprendre l'impact de ses livrables sur les autres.

Conçu pour les délais : Scrum peut vous aider à accomplir vos tâches. Kanban peut vous aider à rester flexible. Mais diagramme de Gantt vous permet de Scrum peut vous aider à accomplir vos tâches. Kanban peut vous aider à rester flexible. Mais diagramme de Gantt vous permet de garder une visibilité sur votre chemin critique , en veillant à ce que les délais impératifs ne soient pas noyés sous les tâches en attente.

🧠 Anecdote : Les diagrammes de Gantt ont été utilisés pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale. L'armée américaine les utilisait pour planifier la production de navires et d'armes. À cette époque, les diagrammes de Gantt étaient connus pour deux fonctionnalités : le temps sur l'axe des x et les tâches ou activités sur l'axe des y, avec des barres horizontales indiquant la durée.

En bref : Tableau de comparaison des fonctionnalités du diagramme de Gantt ClickUp et du diagramme de Gantt Jira

ClickUp et Jira vous permettent tous deux d'organiser et de gérer vos projets de manière visuelle grâce à des diagrammes de Gantt et des échéanciers. Ils offrent des fonctionnalités essentielles de gestion de projet qui vous permettent de créer des flux de travail personnalisés, de suivre la progression, d'établir des dépendances et de gérer efficacement les jalons.

Cela dit, voici les différences fondamentales entre la manière dont ces outils proposent la fonctionnalité diagramme de Gantt à diverses entreprises avec des équipes diverses.

Analysons-les à l'aide de cet aperçu de tableau :

Analyse du chemin critique Calcule et met automatiquement en évidence la séquence de tâches qui détermine la durée la plus courte du projet. Disponible via la liaison avancée des problèmes dans Advanced Roadmaps (forfaits payants), mais ne permet pas le calcul automatique et réel du chemin critique. Des solutions manuelles ou une application tierce sont nécessaires. Marge Calcule et affiche automatiquement le délai maximal pendant lequel une tâche peut être retardée sans affecter la date d'achever du projet. Ce calcul est généralement absent des fonctionnalités natives de Jira. Comparaison de base Vous permet d'enregistrer un instantané de l'échéancier d'origine afin de comparer la progression prévue et réelle. Nécessite une création manuelle à l'aide de champs personnalisés ou d'une application Marketplace. Assistance IA IA profondément intégrée pour la création de tâches, les résumés et les suggestions Généralement disponible dans les forfaits payants. Se concentre sur les résumés, la génération de contenu et la recherche intelligente dans la suite Atlassian (non spécifiquement intégrée à la vue de type Gantt). Accès gratuit au forfait Free Disponible dans le cadre du forfait Free Forever. L'échéancier de base (afficher un seul projet) est disponible. Les feuilles de route avancées (véritable feuille de route multi-projets) sont limitées aux forfaits payants. Dépendances entre les tâches Il suffit de dessiner et de relier visuellement les tâches pour créer des dépendances. La replanification automatique est une fonctionnalité clé. La création et la gestion avancées des dépendances visuelles sont une fonction essentielle des forfaits Advanced Roadmaps (forfaits payants). Les forfaits de base s'appuient sur la liaison des problèmes. Cas d'utilisation idéal Planification des tâches et de l'échéancier des projets pour les équipes interfonctionnelles qui ont besoin immédiatement de fonctionnalités complètes de gestion de projet visuelle. Planification et planification des capacités pour les équipes techniques dans des environnements agiles, hautement intégrées au suivi des problèmes et aux flux de travail de développement.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Visualisez vos projets avec la vue en diagramme de Gantt ClickUp.

ClickUp est une application tout-en-un pour le travail qui regroupe la gestion de projet, le suivi des tâches, la collaboration en équipe et l'analyse dans une plateforme unifiée.

Au-delà d'un outil de gestion de projet que vous pouvez adapter à mesure que vous vous développez, ClickUp offre un espace de travail convergent basé sur l'IA qui rassemble tous vos flux de travail.

Il prend en charge diverses méthodologies de gestion de projet, notamment les flux de travail Agile, la gestion de projet traditionnelle, les approches en cascade et les méthodologies hybrides. Il convient ainsi à tous les types de projets et vous aide à éviter la prolifération du travail, c'est-à-dire la gestion de plusieurs flux de travail déconnectés entre des outils dispersés.

L'une de ses fonctionnalités exceptionnelles est qu'il offre plus de 15 vues personnalisables (dont la vue Gantt). Vous pouvez l'utiliser pour visualiser les projets de la manière qui convient le mieux à votre équipe.

Si vous souhaitez ajouter des vues à vos projets dans ClickUp, regardez cette vidéo.

Fonctionnalités du diagramme de Gantt ClickUp

Examinons maintenant les fonctionnalités spécifiques de la vue Gantt de ClickUp qui vous offrent à la fois une vue d'ensemble et un contrôle détaillé de vos projets.

Fonctionnalité n° 1 : visualisation des dépendances entre les tâches et du chemin critique

Analysez les chemins critiques de votre projet avec la vue diagramme de Gantt ClickUp.

ClickUp vous permet de créer des dépendances entre n'importe quelles tâches en cliquant simplement dessus et en traçant une ligne entre elles. Ces dépendances créent une représentation visuelle claire de la manière dont les tâches s'articulent tout au long de l'échéancier de votre projet.

La plateforme utilise principalement des relations « bloque » et « est bloqué par », garantissant que les tâches ne peuvent pas démarrer tant que les tâches dont elles dépendent ne sont pas achevées.

Si vous recherchez des exemples de diagrammes de Gantt, pensez à la planification de sprints, aux échéanciers de lancement, ou aux pipelines de contenu, chaque tâche étant clairement connectée à ce qui précède ou suit.

Voici tout ce que vous pouvez réaliser grâce aux dépendances dans la vue du diagramme de Gantt de ClickUp :

Analyse du chemin critique : identifie les tâches qui doivent être terminées à temps pour éviter de retarder l'ensemble du projet. ClickUp calcule et affiche automatiquement la plus longue séquence de tâches dépendantes qui détermine le temps minimum nécessaire à l'achèvement de votre projet.

Réorganisation automatique : le fait de faire glisser une tâche comportant des dépendances réorganise automatiquement toutes les tâches dépendantes de la chaîne, avec une option permettant de masquer et d'ignorer les week-ends, afin que vos équipes de développement logiciel puissent bénéficier de délais réalistes.

Dépendances entre projets : vous permet de créer des dépendances entre différents projets et environnements de travail, ce qui signifie que vous pouvez relier des tâches provenant de plusieurs projets afin de maintenir la coordination dans l'ensemble de votre portfolio.

Gestion groupée des dépendances : grâce à cet outil de gestion de projet agile, vous pouvez sélectionner plusieurs tâches et créer des dépendances en bloc. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous paramétrez des échéanciers complexes tels que des sprints, des lancements de produits ou des campagnes marketing, où plusieurs tâches dépendent d'un livrable clé.

Détection et avertissement des conflits de dépendance : la vue Gantt signale les problèmes de planification entre les dépendances du projet, c'est-à-dire que si une tâche d'évaluation de la qualité est accidentellement planifiée avant le développement de la fonctionnalité, ClickUp enverra des avertissements de conflit.

👀 Le saviez-vous ? Bien que l'utilisation d'un diagramme de chemin critique vous aide à visualiser les dépendances et les échéanciers correspondants, il s'agit d'une tâche fastidieuse et source d'erreurs. C'est pourquoi la plupart des gestionnaires de projet utilisent un logiciel de diagramme de Gantt pour identifier automatiquement le chemin critique d'une tâche.

ClickUp Insight : *31 % des managers préfèrent les tableaux visuels, tandis que d'autres s'appuient sur des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord ou des vues de ressources. Mais la plupart des outils vous obligent à choisir l'un ou l'autre. Si l'afficher ne correspond pas à votre façon de penser, cela ne fait qu'ajouter une source de friction supplémentaire. Avec ClickUp, vous n'avez pas à choisir. Passez d'un diagramme de Gantt alimenté par l'IA à un tableau Kanban, un tableau de bord ou une vue Charge de travail en un seul clic. Et avec ClickUp AI, vous pouvez générer automatiquement des vues ou des résumés personnalisés en fonction de l'utilisateur, que ce soit vous, un cadre ou votre concepteur. 💫 Résultats réels : CEMEX a accéléré le lancement de ses produits de 15 % et réduit les délais de communication de 24 heures à quelques secondes grâce à ClickUp.

Fonctionnalité n° 2 : gestion de l'échéancier et calcul de la marge

Transformez vos projets en échéanciers dans la vue du diagramme de Gantt ClickUp.

La vue Gantt de ClickUp vous permet de gérer les échéanciers des tâches directement sur le diagramme. Vous pouvez faire glisser les barres de tâches pour reprogrammer les dates de début ou de fin sans avoir à cliquer à plusieurs endroits. Vous pouvez également zoomer et dézoomer pour afficher votre calendrier par jour, semaine, mois ou trimestre, en fonction du niveau de détail requis pour votre planification.

Chaque barre de tâche affiche également des barres de progression visuelles et le pourcentage d'achèvement directement sur le diagramme de Gantt. Ces indicateurs de progression sont mis à jour en temps réel lorsque les membres de l'équipe marquent les tâches comme achevées ou mettent à jour leur statut.

Pour optimiser l'allocation des ressources, vous pouvez activer les calculs de marge afin de voir qui dispose de la bande passante requise. Le calcul de marge indique le temps pendant lequel une tâche peut être retardée sans affecter le chemin critique du projet. Par exemple, si une révision de conception dispose de 3 jours de marge, vous savez qu'elle peut être repoussée (jusqu'à 3 jours) sans retarder le développement.

En tant que chef de projet, cette fonctionnalité vous permet de hiérarchiser les tâches nécessitant une attention immédiate et de réattribuer le travail sans surcharger les membres de l'équipe.

💡 Conseil de pro : si vos tâches suivent des schémas répétitifs, comme les approbations, les transferts ou les étapes interfonctionnelles, l'utilisation de modèles de gestion des tâches peut vous faire gagner un temps considérable. Ils vous offrent une structure prédéfinie pour les flux de travail récurrents, vous évitant ainsi de devoir recréer manuellement la même répartition des tâches à chaque fois. Découvrez comment ClickUp gère cela pour un flux de travail agile :

Fonctionnalité n° 3 : Rapports et tableaux de bord

ClickUp vous permet d'intégrer des diagrammes de Gantt directement dans des tableaux de bord personnalisables, ce qui facilite la communication de l'état d'avancement des projets et justifie les décisions d'allocation des ressources auprès de la direction. Vous pouvez associer les diagrammes de Gantt à d'autres widgets tels que la progression des tâches, le suivi du temps ou la vélocité des sprints afin d'obtenir une vue d'ensemble de l'avancement du projet.

Obtenez plus rapidement les mises à jour de vos projets grâce aux résumés générés par l'IA dans les tableaux de bord ClickUp.

Ses fonctionnalités avancées de rapports vous permettent de filtrer les données du diagramme de Gantt par assignés, date d'échéance, niveau de priorité ou phase du projet. Vous pouvez même aller plus loin et automatiser et planifier la création de rapports via l'interface intuitive afin de les distribuer régulièrement aux membres de l'équipe et aux parties prenantes.

Fonctionnalité n° 4 : modèle d'échéancier de Gantt

Le modèle d'échéancier de Gantt ClickUp élimine le temps d'installation généralement nécessaire pour créer des diagrammes de Gantt à partir de zéro. Le modèle fournit un cadre prêt à l'emploi que les équipes peuvent personnaliser en fonction des besoins spécifiques de leur projet, tout en conservant des éléments structurels éprouvés pour une couverture complète du projet.

Obtenir un modèle gratuit Affichez plusieurs projets sur un seul diagramme de Gantt grâce au modèle ClickUp Gantt.

Avec le modèle d'échéancier de Gantt de ClickUp, vous pouvez :

Accédez à plusieurs perspectives d'échéancier : passez d'une vue hebdomadaire pour vous concentrer sur les tâches immédiates à une vue mensuelle pour les phases du projet, puis à une vue annuelle pour la planification stratégique à long terme.

Tirez parti des fonctionnalités de gestion de projet intégrées : le modèle comprend des fonctionnalités de suivi du temps, des avertissements de dépendance, des e-mails automatisés et des étiquettes pour améliorer la coordination du projet dès le début.

Standardisez la planification des projets entre les équipes : grâce à des regroupements de tâches, des statuts et des jalons prédéfinis, le modèle aide les différentes équipes à suivre une structure cohérente tout en permettant des modifications personnalisées si nécessaire.

Filtrer à l'aide des champs personnalisés : vous pouvez filtrer le diagramme de Gantt par assigné, priorité ou phase de tâche afin d'obtenir un aperçu très précis des éléments clés nécessaires à la prise de décision.

Fonctionnalité n° 5 : allocation des ressources et gestion de la charge de travail

La vue Gantt de ClickUp permet de repérer les surcharges ou les lacunes en affichant les échéanciers des tâches à côté des personnes assignées. Si deux tâches de haute priorité se chevauchent pour la même personne, vous le verrez instantanément et pourrez déplacer ou réassigner le travail pour éviter les conflits.

Pour une planification plus approfondie des ressources, vous pouvez passer à la vue Charge de travail de ClickUp. Elle tient compte des estimations de durée et de la capacité de chaque personne, vous permettant ainsi de planifier les tâches en fonction des capacités de votre équipe.

Visualisez la charge de travail et la capacité de votre équipe grâce à la vue « Charge de travail » de ClickUp.

Utilisées conjointement, les vues Gantt et Charge de travail permettent de maintenir des plannings équilibrés et d'éviter les surréservations.

💡 Conseil de pro : pensez à utiliser des modèles de calendrier de projet si vous gérez du travail en plusieurs phases avec des échéanciers serrés. Ils vous aident à mapper à l'avance les tâches clés, les dépendances et les jalons, afin que vous n'ayez pas à reconstruire la structure à partir de zéro à chaque fois qu'un nouveau projet commence.

Diagramme de Gantt ClickUp : taille d'équipe optimale et cas d'utilisation SaaS

Les diagrammes de Gantt de ClickUp s'adaptent à différentes tailles d'équipes et complexités de projets, ce qui les rend polyvalents pour divers environnements SaaS.

ClickUp se distingue par ses nombreuses options de personnalisation. Des statuts et champs personnalisés aux workflows entièrement adaptables qui correspondent au mode de fonctionnement de votre équipe.

Voici comment différentes équipes peuvent tirer parti du diagramme de Gantt ClickUp :

Type d'équipe Cas d'utilisation principal Avantage clé Équipes de développement logiciel Lancements de fonctionnalités, planification de sprint, feuilles de route produit Gère les dépendances entre les phases de développement et les cycles de test Équipes marketing Coordination des campagnes, calendriers de contenu, séquences de lancement Synchronise les ressources créatives, les flux de travail d'approbation et les échéanciers de publication. Équipes produit Cycles de développement des fonctionnalités, phases de recherche utilisateur et planification de la mise sur le marché Aligne les livrables transversaux, de la recherche au lancement. Services professionnels Gestion de projet client, missions de conseil et prestation de services Suivi des jalons du projet et de l'allocation des ressources pour plusieurs clients Équipes opérationnelles Mise en œuvre de processus, migrations de systèmes et initiatives interdépartementales Coordonnez des flux de travail complexes impliquant plusieurs services et parties prenantes.

Capacités d'IA dans le diagramme de Gantt ClickUp

ClickUp Brain (l'assistant IA intégré à ClickUp) apporte une automatisation intelligente et des informations contextuelles directement dans la vue Gantt.

Grâce à lui, vous pouvez créer un diagramme de Gantt simplement en décrivant votre projet. Donnez-lui une brève description telle que « Lancer la mise à jour de notre produit au troisième trimestre avec des études utilisateurs, des itérations de conception, des sprints de développement, des phases de test et un déploiement marketing », et il élaborera les phases, les tâches, les échéanciers et les dépendances (sans nécessiter des heures de configuration).

The Brain peut également extraire des données de votre diagramme de Gantt (pensez : progression des tâches, commentaires, taux d'achevé) pour résumer les tâches et répondre à des questions telles que :

Qu'est-ce qui est en retard ?

Sommes-nous en suivi pour le lancement ?

Qu'est-ce qui nous ralentit cette semaine ?

Et comme les diagrammes de Gantt sont liés aux statuts et aux dates d'échéance, vous pouvez déclencher l'automatisation du flux de travail, comme des alertes, des affectations ou des suivis, en fonction de la progression. Lorsqu'une tâche du chemin critique prend du retard, l'IA peut automatiquement en informer les membres de l'équipe et escalader les problèmes aux gestionnaires de projet.

Cette automatisation contextuelle transforme votre diagramme de Gantt en un système intelligent de gestion de projet qui vous permettra de respecter votre échéancier sans intervention manuelle constante.

📍 Bonus : les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir parmi plusieurs modèles d'IA externes, notamment GPT-4o, Claude et Gemini, pour diverses tâches d'écriture, de raisonnement et de code, directement depuis leur plateforme ClickUp ! Optimisez l'efficacité de vos projets grâce au modèle IA de votre choix avec ClickUp.

Avantages et inconvénients (accompagnés d'avis d'utilisateurs)

Avantages

Transition fluide entre plus de 15 affichants les mises à jour en temps réel

Gestion des tâches intégrée pour centraliser et consolider les flux de travail au sein d'une seule plateforme

Réduisez le temps d'installation manuelle grâce à des modèles de diagrammes de Gantt prédéfinis.

Résume les échéanciers et déclenche des automatisations grâce à l'assistance IA intégrée.

Planification intuitive grâce à la fonction glisser-déposer

Analyse intégrée du chemin critique et calcul du temps de marge

Widget de diagramme de Gantt pouvant être intégré directement dans le tableau de bord

Inconvénients

Les utilisateurs qui gèrent des tâches complexes peuvent rencontrer des ralentissements lorsqu'ils zooment ou font défiler plusieurs chronologies.

En raison de ses nombreuses fonctions, la maîtrise de ses fonctionnalités nécessite un apprentissage considérable.

Qu'est-ce qui distingue le diagramme de Gantt de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

Si Jira et ClickUp prennent tous deux en charge les workflows agiles, l'approche de ClickUp en matière de diagrammes de Gantt le rend plus accessible à un plus large éventail d'équipes, et pas seulement aux développeurs. ClickUp offre une gamme impressionnante de fonctionnalités qui facilitent la personnalisation des workflows, la gestion des tâches et le suivi des progrès en un seul endroit. J'apprécie particulièrement la possibilité de créer des vues adaptées à chaque projet, de définir des automatisations et de les intégrer à d'autres outils que j'utilise déjà. Il est très polyvalent, que ce soit pour le suivi de tâches personnelles ou pour des opérations commerciales complexes. Les modèles et les tableaux de bord sont particulièrement utiles pour tout organiser et faciliter le suivi.

Si Jira et ClickUp prennent tous deux en charge les workflows agiles, l'approche de ClickUp en matière de diagrammes de Gantt le rend plus accessible à un plus large intervalle d'équipes, et pas seulement aux développeurs. ClickUp offre une gamme impressionnante de fonctionnalités qui facilitent la personnalisation des workflows, la gestion des tâches et le suivi des progrès en un seul endroit. J'apprécie particulièrement la possibilité de créer des vues adaptées à chaque projet, de définir des automatisations et de les intégrer à d'autres outils que j'utilise déjà. Il est très polyvalent, que ce soit pour le suivi de tâches personnelles ou pour des opérations commerciales complexes. Les modèles et les tableaux de bord sont particulièrement utiles pour tout organiser et faciliter le suivi.

Structure tarifaire

Remarque : les diagrammes de Gantt sont disponibles pour tous les forfaits payants.

Qu'est-ce que Jira ?

via Atlassian

Jira est un outil de suivi des problèmes et de gestion de projet initialement conçu pour les équipes de développement logiciel. Il s'appuie sur des méthodologies agiles, telles que les tableaux Scrum et Kanban, pour aider les équipes techniques à gérer les sprints, suivre les bugs et coordonner les flux de travail de développement.

Jira est utile pour décomposer des projets logiciels complexes en tâches, récits et épopées gérables. Cet outil de gestion de projet agile est utilisé par les développeurs de logiciels, les chefs de produit, les chefs de projet et les testeurs d'assurance qualité. Il est également utilisé par des équipes interfonctionnelles qui gèrent des projets complexes comportant de multiples éléments mobiles.

Remarque : Jira n'offre pas de fonctionnalité native de diagramme de Gantt comme ClickUp. Il offre une visualisation de type Gantt grâce à sa fonctionnalité Échéancier and Plans. Si la fonctionnalité de diagramme de Gantt est indispensable pour vous, envisagez des alternatives à Jira.

Fonctionnalités du diagramme de Gantt Jira

Découvrons maintenant les principales fonctionnalités de Jira qui permettent de suivre l'avancement des projets, de rationaliser les flux de travail et de gérer les projets interfonctionnels.

Fonctionnalité n° 1 : visualisation de l'échéancier

La vue Chronologie de Jira fournit une visualisation de base de la feuille de route qui affiche les épopées, les récits et les tâches sur une chronologie horizontale. Elle extrait les données de vos tableaux Jira (Scrum et Kanban) et affiche les problèmes par ordre chronologique à l'aide de barres simples avec des couleurs de statut de base. Vous pouvez appliquer des filtres pour vous concentrer sur des flux de travail, des versions ou des assignés spécifiques et avoir une idée rapide de la répartition du travail sur l'échéancier.

Les équipes logicielles peuvent utiliser la vue Échéancier pour voir comment les épopées se décomposent en récits et où se situent les limites des sprints.

Cependant, la vue est limitée. Elle ne permet pas d'afficher les tâches individuelles, les sous-tâches ou la répartition détaillée du travail requise par la plupart des projets. Jira manque également d'informations détaillées sur la progression des sprints, à moins d'être associé à des rapports ou à des outils tiers.

📚 En savoir plus : diagramme de Gantt et échéancier : que sont-ils et comment les utiliser?

Fonctionnalité n° 2 : Forfaits

Plans (anciennement Advanced Roadmaps) est une fonctionnalité premium de Jira qui offre une visualisation avancée du calendrier pour plusieurs projets et équipes. Cette fonctionnalité prend en charge les dépendances entre projets, la hiérarchie à plusieurs niveaux avec visibilité des sous-tâches, la planification des capacités de développement logiciel et le suivi des jalons. Toutes les fonctionnalités avancées que vous n'obtenez pas dans la fonctionnalité de calendrier de base.

Cette fonctionnalité prend en charge le calcul et la prévision des ressources, permettant aux équipes logicielles de comprendre la distribution de la charge de travail entre les différents projets et individus. Cependant, cette fonctionnalité ne dispose toujours pas de certaines fonctionnalités essentielles du diagramme de Gantt. Par exemple, la comparaison de référence (la possibilité d'enregistrer un instantané du plan initial pour mesurer les écarts) n'est pas une fonctionnalité native de Jira, ce qui oblige les utilisateurs à recourir à des champs personnalisés créés manuellement ou à des applications tierces.

📚 En savoir plus : diagramme de Gantt vs feuille de route : guide à l'intention des chefs de projet sur les similitudes et les différences

Fonctionnalité n° 3 : plugins et intégrations

Comme Jira ne propose pas de fonctionnalité native de diagramme de Gantt, les petites équipes comme les grandes entreprises s'appuient sur des intégrations tierces disponibles sur Atlassian Marketplace pour accéder à toutes les fonctionnalités de Gantt. Ces outils permettent l'analyse du chemin critique, la comparaison des références, le suivi des jalons et la gestion avancée des dépendances, des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l'installation par défaut de Jira.

Jira s'intègre parfaitement aux outils de développement populaires tels que Bitbucket, GitHub et Jenkins, ce qui le rend idéal pour les équipes d'ingénieurs déjà intégrées à l'écosystème Atlassian.

Parmi les intégrations Jira les plus populaires, on trouve BigGantt, WBS diagramme de Gantt for Jira, Structure. diagramme de Gantt et Advanced diagramme de Gantt for Jira. Bien que puissants, ces plugins ajoutent de la complexité à une courbe d'apprentissage déjà raide (de Jira), en particulier pour les équipes non techniques. Le coût supplémentaire et les efforts d'installation nécessaires les rendent également moins attrayants pour les équipes à la recherche d'un outil de gestion de projet simplifié.

Diagramme de Gantt Jira : tailles d'équipe optimales et cas d'utilisation SaaS

La fonction de diagramme de Gantt de Jira convient particulièrement aux équipes techniques ayant des besoins spécifiques en matière de gestion de projet, mais elle nécessite des plugins supplémentaires pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Gantt.

Voici comment les équipes techniques peuvent tirer parti de Jira :

Type d'équipe Cas d'utilisation principal Avantage clé Équipes de développement logiciel Planification agile des sprints, flux de travail de suivi des bugs S'intègre aux flux de travail de développement existants et au suivi des problèmes Équipes DevOps Mise en œuvre de systèmes, migrations techniques Relie les tâches d'infrastructure aux cycles de développement Équipe technique produit Développement des fonctionnalités, planification des versions Réalise la connexion entre les récits utilisateurs et les épopées à la visualisation de l'échéancier.

Capacités d'IA dans le diagramme de Gantt Jira

Atlassian (la société parent de Jira) a intégré Atlassian Intelligence, sa plateforme d'IA sous-jacente, à l'ensemble de ses produits. La nouvelle expérience IA unifiée, baptisée Rovo, regroupe des fonctionnalités telles que la recherche, discuter et des agents personnalisables. Elle peut résumer les tâches, répondre aux questions liées aux projets et utiliser le langage naturel pour créer des règles d'automatisation et suggérer une répartition du travail.

Il est important de noter que la fonction principale de Rovo reste centrée sur la gestion des problèmes et la recherche d'informations, et non sur la planification visuelle de projets. Sa fonction directe dans la vue Échéancier ou Plans de Jira limite généralement aux tâches qui alimentent ces vues.

Cela signifie que, tout comme vous comptez sur des plugins pour les fonctions traditionnelles du diagramme de Gantt (chemin critique, lignes de base), vous avez toujours besoin d'application tierce telle que Visor pour bénéficier de toutes les fonctions de l'IA qui permettent véritablement de manipuler et d'améliorer la vue Gantt lui-même.

🧠 Le saviez-vous ? Malgré l'essor des alternatives au diagramme de Gantt, telles que les tableaux Kanban, les échéanciers et les vues calendaires, cette méthode visuelle reste la référence pour près de 45 % des gestionnaires de projet qui gèrent du travail complexe en plusieurs phases.

Avantages et inconvénients (accompagnés d'avis d'utilisateurs)

Avantages

Offre une connexion directe aux tableaux agiles, synchrochronisant les épopées, les récits et les tâches en temps réel.

Assistance à la planification et au suivi inter-projets à l'aide de Plans.

Permet à l'équipe de planifier ses capacités afin de détecter rapidement les contraintes en matière de ressources.

Offre des niveaux de hiérarchie personnalisés pour s'adapter à la structure de votre produit ou de votre sprint.

Convient parfaitement aux équipes d'ingénierie et de production qui utilisent Jira au quotidien.

Inconvénients

Nécessite des plugins supplémentaires pour bénéficier de toutes les fonctions du diagramme de Gantt.

Présente une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniciens.

Les fonctionnalités avancées telles que les plans ne sont disponibles que dans les forfaits Premium et Enterprise.

Qu'est-ce qui distingue le diagramme de Gantt de Jira ?

Voici un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus, c'est la personnalisation et la structure de Jira pour la gestion des projets et des tickets. Il prend en charge le suivi détaillé des tâches, nous permet de créer des flux de travail personnalisés et offre une visibilité sur l'avancement grâce aux tableaux Kanban ou Scrum. L'intégration avec des outils tels que Confluence, Slack et GitHub le rend encore plus puissant. Il est facile de collaborer, d'attribuer des tâches, de fixer des dates d'échéance et de maintenir la responsabilité entre les services. Jira vous permet de créer des flux de travail personnalisables grâce à son éditeur de schémas, mais la courbe d'apprentissage est plus élevée pour les équipes non techniques. Cependant, Jira peut être un peu complexe à apprendre au début, en particulier lors de la configuration de nouveaux flux de travail ou de la compréhension des schémas de permission. Parfois, l'interface utilisateur semble encombrée et les performances peuvent être plus lentes avec des projets à grande échelle.

Ce que j'apprécie le plus, c'est la personnalisation et la structure de Jira pour la gestion des projets et des tickets. Il offre l'assistance pour le suivi détaillé des tâches, nous permet de créer des flux de travail personnalisés et offre une visibilité sur l'avancement grâce aux tableaux Kanban ou Scrum. L'intégration avec des outils tels que Confluence, Slack et GitHub le rend encore plus puissant. Il est facile de collaborer, d'attribuer des tâches, de fixer des dates d'échéance et de maintenir la responsabilité entre les services. Jira vous permet de créer des flux de travail personnalisables grâce à son éditeur de schémas, mais la courbe d'apprentissage est plus élevée pour les équipes non techniques. Cependant, Jira peut être un peu complexe à apprendre au début, en particulier lors de la configuration de nouveaux flux de travail ou de la compréhension des schémas de permission. Parfois, l'interface utilisateur semble encombrée et les performances peuvent être plus lentes avec des projets à grande échelle.

Structure tarifaire

Free Forever

Standard : 7,91 $/mois par utilisateur

Premium : 14,54 $/mois par utilisateur

Entreprise : Personnalisé

Note : la fonctionnalité Plans (feuille de route avancée) est disponible uniquement dans les forfaits Premium et supérieurs.

Diagramme de Gantt ClickUp vs diagramme de Gantt Jira sur Reddit

Pour conclure le débat, nous nous sommes tournés vers Reddit. Bien qu'aucun fil de discussion spécifique ne compare la vue Gantt de ClickUp à celle de Jira, voici quelques avis d'utilisateurs sur les deux outils.

Les utilisateurs ont constaté une courbe d'apprentissage considérable avec Jira et ClickUp. Cependant, selon un utilisateur, une fois la courbe d'apprentissage de ClickUp franchie, la création de flux de travail personnalisés et la gestion globale des tâches deviennent assez faciles.

C'est sans aucun doute un outil robuste, mais je dois admettre que la courbe d'apprentissage est réelle. Il m'a fallu un certain temps pour le configurer comme je le souhaitais, mais une fois que je l'ai fait, cela a vraiment facilité la gestion des projets et la collaboration avec mon équipe.

C'est sans aucun doute un outil robuste, mais je dois admettre que la courbe d'apprentissage est réelle. Il m'a fallu un certain temps pour le configurer comme je le souhaitais, mais une fois que je l'ai fait, cela a vraiment facilité la gestion des projets et la collaboration avec mon équipe.

Bien que les feuilles de route avancées de Jira offrent des fonctionnalités d'extension, leur manque de fonctionnalités natives est à la fois coûteux et chronophage pour les utilisateurs. Selon un utilisateur:

Il faut beaucoup compter sur les modules complémentaires et les plugins pour corriger des choses que Jira devrait offrir d'emblée. Par exemple, le CFD de mon projet est en quelque sorte inutilisable, car le cumul « Terminé » ne compte pas la période sélectionnée. Je n'aime pas non plus le fait qu'il ne soit pas possible de colorer les cartes en fonction de leur ancienneté WIP dès l'installation.

Il faut beaucoup compter sur les modules complémentaires et les plugins pour corriger des choses que Jira devrait offrir d'emblée. Par exemple, le CFD de mon projet est en quelque sorte inutilisable, car le cumul « Terminé » ne tient pas compte de la période sélectionnée. Je n'aime pas non plus le fait qu'il ne soit pas possible de donner de la couleur aux cartes en fonction de leur ancienneté travail en cours (WIP) dès l'installation.

D'un autre côté, la limite de 60 utilisations du diagramme de Gantt de ClickUp (dans le cadre d'un forfait Free) peut poser problème à certains. Selon un utilisateur:

Nous utilisons actuellement le forfait gratuit, car il répond à tous nos besoins, mais nous avons atteint la limite de « 60 utilisations » pour le diagramme de Gantt. Il s'agit d'un élément essentiel de notre processus de développement, et nous ne pouvons pas justifier que chacun d'entre nous dépense 10 dollars par mois pour débloquer toutes les fonctionnalités, alors que nous voulons simplement utiliser la fonctionnalité du diagramme de Gantt.

Nous utilisons actuellement le forfait Free, car il répond à tous nos besoins, mais nous avons atteint la limite de « 60 utilisations » pour le diagramme de Gantt. Il s'agit d'un élément essentiel de notre processus de développement, et nous ne pouvons pas justifier que chacun d'entre nous dépense 10 dollars par mois pour débloquer toutes les fonctionnalités, alors que nous voulons simplement utiliser la fonctionnalité du diagramme de Gantt.

Quel outil de diagramme de Gantt convient le mieux à votre équipe ?

Le verdict est tombé : ClickUp remporte la palme.

Jira et ClickUp s'adressent chacun à des publics différents. Jira s'adresse principalement aux équipes de développement logiciel, tandis que ClickUp offre des fonctionnalités plus étendues de diagramme de Gantt à tous, du marketing à l'ingénierie.

Si Jira excelle dans la gestion de projet grâce à des méthodologies agiles, il est largement adopté par les équipes techniques et de développement logiciel. L'absence de fonctionnalités avancées de type diagramme de Gantt (ou de type Gantt) signifie que vous devrez vous appuyer sur des plugins tiers. Pour cela, vous devrez tenir compte du temps et des coûts liés à l'installation et à l'intégration.

ClickUp, cependant, est un outil complet de gestion du travail conçu pour les équipes qui souhaitent bénéficier de toutes les fonctionnalités du diagramme de Gantt sans avoir à installer de plugins supplémentaires ni à effectuer de configuration particulière.

De la création de calendriers à la cartographie des dépendances, en passant par le suivi des jalons et l'ajustement des plannings, vous pouvez gérer des workflows agiles avec une personnalisation extrême dans la vue Gantt de ClickUp.

