10 modèles rétrospectifs Miro pour améliorer chaque sprint

Vous connaissez cette sensation lorsque votre dernier sprint est terminé, mais qu'au lieu d'un sentiment d'achèvement, vous vous retrouvez avec un backlog confus et une équipe trop épuisée pour s'y plonger ? Tout le monde veut passer à autre chose, mais quelque chose ne va pas, et personne n'a le temps d'en parler.

C'est là que les idées rétrospectives entrent en jeu : elles créent un espace propice à des discussions honnêtes, à une réflexion saine et à des idées qui changent réellement votre façon de travailler.

Et si vous utilisez déjà Miro, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Les modèles de rétrospective Miro adaptés peuvent transformer une revue de sprint épuisante en un puissant bouton de réinitialisation. Alors, avant que votre équipe Scrum ne se précipite pour gérer le prochain cycle de sprint, voici quelques modèles gratuits de brainstorming pour la gestion de projet qui feront toute la différence.

👀 Le saviez-vous ? Le Lean Coffee (réunions structurées sans agenda) a vu le jour à Seattle en 2009, lorsque Jim Benson et Jeremy Lightsmith ont voulu explorer les techniques Lean sans créer d'organisation formelle. Il a créé un espace ouvert où les gens peuvent générer de nouvelles idées, les partager à l'aide de notes autocollantes et apprendre ensemble sans agenda rigide.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rétrospective Miro ?

Un modèle de rétrospective Miro efficace donne à votre équipe la structure nécessaire pour communiquer clairement, réfléchir rapidement et prendre des décisions en toute confiance. Ainsi, si la disposition visuelle est importante, vous avez également besoin d'éléments pratiques qui favorisent la clarté, la concentration et l'obtention de résultats concrets.

Voici les aspects à prendre en compte :

Disposition claire : fournit des espaces séparés pour ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui doit changer, afin que les équipes ne perdent jamais de temps à organiser leurs idées

Zones de saisie personnalisables : Permet aux équipes de modifier différentes catégories et formulations, ce qui rend les modèles Permet aux équipes de modifier différentes catégories et formulations, ce qui rend les modèles de rétrospective de sprint adaptés à toutes les phases de lancement, tous les processus de brainstorming et tous les types de projets

Invite détaillée : Affiche des invites claires dans le modèle afin que les équipes restent concentrées pendant Affiche des invites claires dans le modèle afin que les équipes restent concentrées pendant les réunions de revue de sprint ou votre prochaine session de brainstorming sans documents supplémentaires

Segments de temps : Divise la rétrospective en blocs de temps fixes, ce qui permet à chaque segment d'avancer et évite les discussions sans but ou les distractions

Collaboration en direct : Assiste les contributions simultanées par le biais de la saisie, du vote et des notes autocollantes, ce qui permet à chacun de participer sans attendre ni se chevaucher, tout en maintenant le flux créatif

Suivi des actions : Suivez les étapes suivantes, attribuez des noms et incluez les dates d'échéance directement sur le tableau, afin qu'aucune tâche ne soit perdue ou retardée après la rétrospective

Archives des sessions : Permet aux équipes d'enregistrer et de réutiliser rapidement des modèles, ce qui leur permet de se concentrer sur l'amélioration des performances plutôt que de recréer des mises en forme

Les modèles rétrospectifs de sprint Miro, dotés de ces fonctionnalités, sont des outils rétrospectifs utiles qui font réellement avancer le sprint.

📖 À lire également : Modèles gratuits de rétrospective de sprint dans ClickUp, Excel et Word

10 modèles rétrospectifs Miro

👀 Le saviez-vous ? 91 % des employés admettent avoir déjà rêvassé pendant une réunion. 39 % d'entre eux avouent même s'être assoupis. Oups.

Les rétrospectives agiles ne fonctionnent que lorsque toute l'équipe participe activement. Cependant, si vous continuez à utiliser le même format à chaque sprint, votre équipe perdra tout intérêt avant même que vous ayez pu dire « actions à mener ». La répétition tue la dynamique.

Pour des discussions plus précises, des décisions plus rapides et moins de regards vides, remplacez la routine par la variété. Ces modèles rétrospectifs Miro offrent de nouvelles idées qui vous aident à gérer le cycle de sprint sans endormir personne.

1. Modèle de carte mentale Miro

via Miro

Vous avez une idée qui germe dans votre tête ? Le modèle Carte mentale est le terrain de jeu visuel idéal pour générer des idées, explorer des possibilités et stimuler la créativité lors de toute session de brainstorming, sans les règles rigides de la prise de notes traditionnelle.

Le modèle Miro vous offre la liberté de créer des concepts visuellement par simple glisser-déposer, permettant à votre équipe de se connecter et de commencer à visualiser des idées naturellement et de manière collaborative sur une toile infinie.

Ce modèle vous aidera à :

Commencez par un concept central et développez des branches qui reflètent les idées, les tâches ou les sous-thèmes associés

Collaborez en temps réel ou de manière asynchrone avec votre équipe à l'aide de commentaires, de réactions et de @mentions

Personnalisez les couleurs, les polices de caractères et les dispositions pour refléter votre processus de réflexion et le style de votre marque

Utilisez des notes autocollantes, des images ou même des emojis pour ajouter du contexte et rendre le tout plus attrayant

Exportez facilement depuis Miro au format PDF ou image pour partager votre carte mentale achevée où vous le souhaitez

🎯 Idéal pour : Les équipes et les individus qui cherchent à trouver des idées, résoudre des problèmes ou organiser visuellement des informations avec flexibilité

📖 À lire également : Comment mettre en œuvre une planification agile des versions

2. Entonnoir d'idées Backlog

via Miro

Vous avez une pile croissante de demandes de fonctionnalités, de rapports de bugs et d'idées à moitié mûries ?

Le modèle de backlog d'idées vous aide à transformer cette liste interminable en une stratégie produit ciblée et exploitable. En combinant une structure de tableau Kanban avec un flux de backlog de produit, ce modèle offre à votre équipe un système clair pour trier les idées existantes, hiérarchiser les fonctionnalités et planifier vos prochaines étapes de manière ciblée.

Ce modèle vous aidera à :

Capturez les idées brutes, les besoins techniques et les commentaires des clients dans un espace collaboratif centralisé

Classez les tâches à l'aide de libellés de priorité flexibles tels que « À faire » ou « À faire éventuellement », ou personnalisez-les avec vos propres étiquettes

Glissez-déposez les éléments prioritaires dans votre zone de sprint pour rester concentré sur les tâches à fort impact

Établissez un rythme durable pour organiser votre backlog et rendez vos modèles de backlog de produit plus intelligents, sans les alourdir

🎯 Idéal pour : les chefs de produit et les équipes agiles qui ont besoin de filtrer le surplus d'idées pour obtenir un backlog rationalisé et prêt pour les sprints

3. Modèle de rétrospective Rose, épine, bourgeon

via Miro

Vous vous demandez comment identifier rapidement ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré et où se trouvent les nouvelles opportunités ?

Le modèle de rétrospective Rose, Épine, Bourgeon de Miro guide votre équipe à travers un exercice simple pour faire émerger des commentaires honnêtes, des leçons apprises et des idées nouvelles. Que vous soyez en plein milieu d'un projet ou à la recherche d'une activité de team building amusante, cet exercice vous aide à clarifier les choses et à inspirer des améliorations.

Comment ça marche :

Partagez les roses (ce qui fonctionne bien), les épines (les défis) et les bourgeons (les opportunités potentielles) liés à un sujet ou un problème spécifique

Regroupez les thèmes communs et découvrez les modèles qui donnent forme aux prochaines étapes ou aux plans d'action

Créez un espace propice à une communication ouverte et identifiez les forces et les faiblesses de manière collaborative

Vous pouvez utiliser ce modèle de tableau rétrospectif Miro pour faciliter des rétrospectives rapides et ciblées avec des équipes de 2 à 10 participants ou plus, guider les discussions lors d'ateliers, de réunions ou de sessions de feedback, aligner votre équipe sur des idées communes et créer un état d'esprit positif et tourné vers l'avenir.

🎯 Idéal pour : les équipes de projet, les animateurs et les managers qui recherchent un moyen simple mais puissant d'examiner la progression et de susciter des idées concrètes

4. modèle de rétrospective 5G

via Miro

Vous cherchez un moyen simple de conclure votre sprint avec des informations utiles ? Le modèle de rétrospective 5G aide votre équipe à réfléchir à ce qui a bien fonctionné, à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que vous pouvez améliorer ensemble.

Cette activité rapide et ciblée vous guide à travers cinq domaines clés pour recueillir des commentaires honnêtes et planifier vos prochaines étapes. Utilisez ce modèle pour mener des rétrospectives de sprint efficaces qui capturent à la fois les sentiments et les faits, encouragent les membres de l'équipe à partager ouvertement de manière structurée et créent des conclusions claires et exploitables afin de générer des résultats positifs pour votre prochain sprint.

Les 5G signifient :

Bon : Qu'est-ce qui s'est bien passé pendant ce sprint ? Célébrez les réussites et les victoires

Glum : Qu'est-ce qui vous a déprimé ou frustré ? Identifiez les défis et les points faibles

Compris : Quelles nouvelles idées ou leçons avez-vous tirées ? Mettez en évidence ce que l'équipe a appris

Reconnaissance : Qui ou quoi mérite vos remerciements ? Reconnaissez les contributions et l'assistance

Aller de l'avant : quelles mesures allez-vous prendre ensuite ? Définissez des améliorations et des forfaits pour l'avenir

🎯 Idéal pour : les équipes agiles et les managers de projet qui souhaitent ajouter de la profondeur émotionnelle et de la clarté aux revues de sprint

5. Modèle de rétrospective Design Sprint

via Miro

Le modèle Retrogramme de sprint de conception de Miro aide les équipes à réfléchir à leur expérience du sprint et à identifier les domaines à améliorer. En guidant les animateurs à travers des commentaires structurés sur le processus, la collaboration et les résultats, ce modèle établit une base solide pour des sprints plus efficaces à l'avenir.

Ce modèle vous aidera à :

Réfléchissez à la mise en forme et au calendrier de vos sprints en passant en revue le déroulement des sessions, la structure de l'équipe, la durée des sprints et le rythme

Évaluez la collaboration de votre équipe grâce à des commentaires sur la communication, la prise de décision, l'inclusivité, la responsabilité et la sécurité psychologique

Évaluez les résultats des sprints de conception, notamment l'alignement sur les objectifs à long terme, la clarté des questions relatives aux sprints, la qualité des esquisses de solutions, la fidélité des prototypes et les informations issues des tests utilisateurs

🎯 Idéal pour : les animateurs de sprints de conception qui souhaitent conclure chaque sprint par des commentaires honnêtes et affiner le suivant pour un impact plus important

6. Modèle de rétrospective « Wrap »

via Miro

Vous en avez assez des rétrospectives répétitives qui ressemblent à un exercice consistant à cocher des cases ?

Le modèle de rétrospective WRAP de Miro apporte énergie et profondeur à vos synthèses de sprint en invitant les équipes à réfléchir à quatre domaines clés : les souhaits, les risques, les appréciations et les énigmes. Ce format structuré mais flexible suscite des discussions honnêtes et renforce la conscience d'équipe sans submerger le groupe.

Ce modèle vous aidera à :

Recueillez les souhaits de l'équipe pour les futurs sprints, notamment les améliorations, les espoirs et les idées susceptibles de booster le moral ou l'efficacité de l'équipe

Identifiez les risques susceptibles d'avoir un impact sur la livraison, la collaboration ou la concentration de l'équipe lors du prochain sprint

Reconnaissez les personnes, les actions ou l'assistance qui ont contribué à la réussite de l'équipe

🎯 Idéal pour : les Scrum Masters et les propriétaires de produits qui cherchent à rafraîchir leurs rétrospectives de sprint et à enrichir les discussions au sein de leur équipe

7. Modèle de tableau agile

via Miro

Que vous soyez en train de sprinter vers une date limite ou d'itérer sur des versions de fonctionnalités, le modèle Tableau Agile permet à toute votre équipe de rester sur la même page, visuellement et fonctionnellement. Vous pouvez configurer un tableau efficace en quelques minutes grâce à des notes autocollantes glissables, des couloirs intégrés et des flux de travail entièrement personnalisables.

Ce modèle de rétrospective sous forme de tableau Miro vous offre la structure nécessaire pour gérer les tâches de manière transparente et collaborative, que vous travailliez selon la méthode Kanban, Scrum ou un processus hybride.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualisez et suivez les tâches d'un projet dans des colonnes et des couloirs personnalisables

Assurez l'autonomie de votre équipe d'assistance en permettant aux membres d'attribuer et de gérer eux-mêmes leurs propres flux de travail

Identifiez rapidement les défis et réorganisez les tâches pour éviter les retards ou la surcharge de travail

Synchronisez-les avec des outils tels que Jira pour une collaboration multiplateforme plus fluide

Organisez des résumés rapides quotidiens et des rétrospectives à l'aide d'un flux de travail visuel qui assiste votre équipe

🎯 Idéal pour : les équipes de développement logiciel, les chefs de produit et les praticiens Agile qui cherchent à rationaliser la gestion des tâches et à favoriser l'alignement des équipes

💡 Conseil de pro : le diagramme Lotus est une technique de brainstorming structurée qui vous aide à décomposer un sujet central en idées connexes. C'est un excellent moyen de visualiser des thèmes, d'explorer des pistes alternatives et de rester concentré sur la créativité lors de votre prochaine session de brainstorming.

Limites de Miro

Miro est une plateforme de tableau blanc en ligne très populaire pour la collaboration à distance et le brainstorming. Mais malgré ses points forts, elle présente certaines limites notables qui peuvent ralentir votre équipe si elle utilise des modèles rétrospectifs dans Miro.

Assistance limitée pour certaines plateformes : Miro prend en charge Windows et Mac, mais n'offre pas d'assistance native pour Linux, ce qui empêche certains utilisateurs de bénéficier d'une expérience fluide

Pas de suivi du temps consacré aux tâches : Bien que Miro inclue un chronomètre pour les sessions, il ne permet pas de suivre en détail le temps consacré à chaque tâche, ce qui rend plus difficile le contrôle de l'utilisation réelle du temps de votre équipe

Forfait gratuit limité : La version gratuite ne permet de modifier que trois tableaux à la fois. De nombreuses fonctionnalités clés, telles que les chronomètres, le chat vidéo et le partage de modèles personnalisés, ne sont pas disponibles sans passer à un forfait payant

Si vous trouvez ces limitations frustrantes, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez essayer les méthodes habituelles, telles que les feuilles de calcul ou les agendas, pour gérer les rétrospectives et les projets, mais elles sont souvent chronophages et inefficaces.

Vous cherchez une meilleure solution que les modèles Miro pour vos rétrospectives ?

Comme alternative aux modèles rétrospectifs de projet Miro, ClickUp propose une collection de modèles rétrospectifs qui vous aident à organiser des réunions plus fluides, à suivre les éléments d'action et à recueillir les idées de l'équipe à partir d'un tableau de bord unique.

Il s'agit d'une application professionnelle complète qui combine la gestion des tâches, l'automatisation et des fonctionnalités basées sur l'IA pour aider votre équipe à rester concentrée et à atteindre ses objectifs.

Modèles Miro alternatifs

Contrairement aux outils de tableau blanc traditionnels, les modèles ClickUp s'intègrent directement à vos tâches, échéanciers et objectifs de projet, vous permettant ainsi de gagner du temps et d'obtenir des informations plus claires.

Comme le dit Ansh Prabhakar, analyste en amélioration des processus d'entreprise chez Airbnb

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et rendre compte facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression, la planification future a été facile.

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et rendre compte facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression, la planification future a été facile.

Si vous souhaitez améliorer vos rétrospectives grâce à un suivi plus intelligent et à une collaboration en temps réel, ClickUp propose certains des meilleurs modèles de rétrospective qui méritent d'être explorés.

1. Le modèle de rétrospective de projet ClickUp

Vous souhaitez conclure vos projets avec des informations claires, des conclusions exploitables et des idées géniales ? Le modèle de rétrospective de projet ClickUp est là pour vous aider à évaluer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez vous améliorer la prochaine fois.

Ce modèle de rétrospective agile est un excellent outil pour saisir les leçons clés apprises, identifier les tendances et transformer vos conclusions en un rapport rétrospectif structuré après chaque projet majeur.

La vue Tableau rétrospective vous aidera à identifier les domaines à améliorer et à planifier des solutions, tandis que la vue Liste des activités vous permettra de suivre toutes les activités achevées au cours du projet.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Identifiez les erreurs et les défis à éviter pour ne pas les répéter

Recueillez les commentaires de votre équipe sur les réussites et les points à améliorer

Créez un rapport rétrospectif complet pour éclairer vos futurs projets

Encouragez l'amélioration continue de vos flux de travail Agile en mettant l'accent sur la résolution de problèmes et l'apprentissage itératif

🎯 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes Agile et les dirigeants d'entreprise qui souhaitent affiner leurs processus et obtenir de meilleurs résultats à chaque projet

🧠 Anecdote : le terme « scrum » vient du rugby, où les joueurs se regroupent en formation serrée pour pousser le ballon vers l'avant en équipe.

2. Le modèle de rétrospective ClickUp

Le modèle de rétrospective de projet ClickUp est votre ressource incontournable pour passer en revue les projets achevés et améliorer les résultats futurs. Que le projet se soit déroulé sans encombre ou ait été semé d'embûches, ce modèle aide votre équipe à réfléchir, à apprendre et à progresser.

Sa mise en forme structurée permet aux équipes de rester concentrées pendant les réunions.

Ce modèle vous aidera à :

Identifiez les erreurs, les obstacles et les échecs afin que votre équipe puisse les éviter à l'avenir

Mettez en avant ce qui a bien fonctionné, identifiez les réussites à reproduire et faites émerger des idées d'amélioration connexes

Transformez les points de discussion en éléments d'action clairs pour une amélioration continue

Créez un rapport rétrospectif pour partager les points clés à retenir et découvrir le thème central derrière la réussite ou l'échec de chaque sprint dans toute l'entreprise

🎯 Idéal pour : les équipes agiles, les chefs de projet et les organisations axées sur les améliorations itératives et la réflexion post-projet

3. Le modèle de brainstorming rétrospective de sprint ClickUp

Vous venez de terminer un sprint ? Avant de passer à la tâche suivante, prenez le temps de réfléchir avec votre équipe. Le modèle de brainstorming rétrospectif de sprint ClickUp vous aide à identifier facilement les réussites, les défis et les opportunités de croissance afin que votre prochain sprint soit encore meilleur.

Ce modèle de tableau blanc vous aidera à :

Réfléchissez ensemble aux commentaires sur les sprints à l'aide de colonnes claires et codées par couleur pour les objectifs, les réussites, les points faibles et les mots aléatoires afin d'inspirer des idées créatives

Organisez les éléments d'action en fonction des contributions de l'équipe pour une mise en œuvre rapide

Encouragez la transparence interfonctionnelle et les discussions ouvertes sur l'amélioration des processus

Maintenez une boucle d'amélioration continue à travers la conception UX, les cycles de développement et les flux de travail à l'échelle de l'équipe

🎯 Idéal pour : les équipes agiles, les environnements de start-up et les chefs de projet qui souhaitent rendre leurs rétrospectives pertinentes, rapides et exploitables

4. Le modèle rétrospectif ClickUp 4Ls

Vivez toutes les victoires (et les défaites) avec le modèle rétrospective ClickUp 4Ls. Que votre projet se soit déroulé comme dans un rêve ou ait rencontré quelques obstacles en cours de route, ce modèle aide votre équipe à tout assimiler.

Les 4L signifient Aimé, Désiré, Détesté et Appris, une technique créative qui apporte une vision approfondie. Elle donnera à chaque partie prenante un moyen structuré de réfléchir à son expérience du projet

Ce modèle vous aidera à :

Capturez ce que votre équipe a aimé et apprécié (Adoré)

Identifiez les besoins non satisfaits et les opportunités manquées (Longed for)

Mettez en évidence les frustrations et les obstacles (Loathed)

Mettez en évidence les leçons et les enseignements précieux (appris)

Créez un espace sûr pour les commentaires, le brainstorming inversé et la croissance continue de l'équipe, particulièrement utile pour les équipes à distance qui ont besoin d'une structure pour s'épanouir

🎯 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes Agile, les collaborateurs interfonctionnels et tous ceux qui souhaitent renforcer la communication et les résultats de leur équipe.

5. Modèle ClickUp Backlogs et Sprints

Vous êtes submergé par les tâches en attente et vous courez contre la montre pour respecter les délais des sprints ? Les équipes agiles évoluent rapidement, vos outils doivent en faire autant. Le modèle Backlog & Sprints de ClickUp offre aux Scrum Masters et aux chefs de projet agiles tout ce dont ils ont besoin pour organiser, hiérarchiser et exécuter leurs tâches avec clarté et rapidité.

Ce modèle puissant simplifie la gestion du backlog et la planification des sprints afin que votre équipe reste concentrée et alignée sur ce qui compte le plus.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez un calendrier de sprints fiable grâce à des listes prédéfinies pour les sprints, le suivi des bugs, la gestion du backlog et un moyen simple de visualiser la progression

Hiérarchisez clairement les tâches afin que chacun sache ce qu'il doit faire ensuite, ou utilisez un diagramme en lotus pour organiser les tâches autour d'une idée centrale

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et assurez le suivi de la propriété

Utilisez plus de 20 options de statut et plusieurs vues (Liste, Tableau, Formulaire, Discuter) pour visualiser les flux de travail

Utilisez des champs personnalisés prédéfinis pour les points d'histoire, les informations sur les fonctionnalités ou les dépendances, un moyen utile d'approfondir de nombreuses idées issues de chaque sprint

Ajoutez des limites de travail en cours (WIP), des jalons et des estimations de durée pour maintenir la dynamique

🎯 Idéal pour : les managers agiles, les équipes produit et les Scrum Masters qui souhaitent établir un calendrier de sprints cohérent, maîtriser le backlog et livrer un travail de haute qualité.

🧠 Anecdote : lorsque le Manifeste Agile a été créé, Martin Fowler craignait que les Américains ne prononcent mal le mot « Agile ». (Il se prononce « a-jile », comme « file », et non « a-jill » !)

6. Le modèle « Démarrer, arrêter, continuer » de ClickUp

Vous souhaitez obtenir des commentaires honnêtes et constructifs de votre équipe après chaque sprint ? Le modèle ClickUp « Start, Stop, Continue » vous permet de le faire facilement.

Ce modèle aide votre équipe Scrum à réfléchir à ce qu'elle souhaite commencer, arrêter et continuer à faire à partir d'un espace collaboratif. Avec deux statuts et plusieurs options d'affichage, il permet d'organiser les commentaires et de les rendre exploitables. Utilisez les informations recueillies pour créer des tâches claires et hiérarchisées directement à partir du tableau blanc.

Ce modèle vous aidera à :

Recueillez les commentaires ciblés de votre équipe de manière structurée

Identifiez les améliorations à apporter aux processus et les domaines à maintenir

Transformez les commentaires en tâches concrètes, que vous ayez une ou huit idées, sans perdre votre élan

Rationalisez les rétrospectives de sprint pour une croissance continue

🎯 Idéal pour : les équipes Scrum, les coachs Agile et les chefs de projet engagés dans l'évolution de leurs flux de travail et l'amélioration des performances de leur équipe

📖 À lire également : Modèles gratuits de planification de sprint pour les équipes agiles

7. Le modèle d'évènements Sprints agiles de ClickUp

Gardez votre équipe Agile sur la bonne voie grâce au modèle ClickUp Agile Sprint Events, l'outil idéal pour consigner toutes les notes, décisions et actions de chaque réunion sans rien oublier.

Ce modèle vous aide à :

Documentez la planification des sprints, les comptes rendus quotidiens et les évènements liés aux sprints, le tout au même endroit

Suivez les détails des réunions, tels que les participants, la durée, les objectifs et les idées issues d'une technique de réflexion à six chapeaux ou de brainstorming

Hiérarchisez et réorganisez les éléments d'action pour passer sans encombre aux étapes suivantes, ou utilisez un tableau d'analyse des causes profondes pour explorer les causes potentielles et les causes profondes des problèmes récurrents

Intégrez-les facilement à vos outils actuels pour que tout reste synchronisé

🎯 Idéal pour : les équipes agiles et les Scrum Masters qui recherchent un moyen simple et organisé de planifier et d'améliorer chaque cycle de sprint

📮 Insight ClickUp : les équipes qui utilisent plus de 15 outils sont 4 fois plus susceptibles d'être moins performantes, tandis que les équipes très performantes s'en tiennent à 9 outils ou moins. Pourquoi compliquer les choses ? ClickUp rassemble les tâches, les projets, les documents, les wikis, les discussions et les appels en un seul endroit, grâce à des flux de travail basés sur l'IA. Avec ClickUp, chaque équipe reste visible, concentrée et productive, tandis que l'IA se charge des tâches fastidieuses.

8. Le modèle ClickUp Agile Scrum Management avec rétrospectives

Le modèle ClickUp Agile Scrum Management and Retrospectives rassemble tous les outils Scrum essentiels dont vous avez besoin, des backlogs et sprints à la gestion des tests et aux rétrospectives, le tout en un seul endroit.

Avec ce modèle, vous pouvez planifier, suivre et gérer efficacement les sprints, en utilisant des statuts prédéfinis tels que En attente, En cours, Terminé et Refusé, ainsi qu'un espace tableau blanc pour un brainstorming structuré de mots aléatoires.

Ce modèle vous aide également à :

Personnalisez les étiquettes et les champs personnalisés, ou ajoutez des champs de texte pour fournir des informations supplémentaires sans encombrer votre environnement de travail

Organisez votre flux de travail à l'aide de six vues polyvalentes, notamment des tableaux Kanban et des listes

Consolidez les requêtes des développeurs, les commentaires des clients et les résultats des tests sur une plateforme unifiée

Adaptez-vous facilement aux changements d'équipe en cours de sprint en définissant de nouvelles vitesses et en reportant les éléments non terminés du backlog

🎯 Idéal pour : les Scrum Masters, les équipes Agile et les chefs de projet qui cherchent à simplifier la planification et l'exécution des sprints grâce à des outils Scrum puissants et intégrés

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Miro

Tirez le meilleur parti de chaque sprint grâce à des rétrospectives efficaces

Les auteurs du Manifeste Agile ont souligné l'importance d'une réflexion régulière et d'une amélioration continue, en déclarant

À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit à la manière d'être plus efficace, puis ajuste son comportement en conséquence.

À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit à la manière d'être plus efficace, puis ajuste son comportement en conséquence.

Bien qu'ils ne l'aient pas explicitement nommé, cette idée a jeté les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la rétrospective agile.

Aujourd'hui, Scrum et d'autres cadres formalisent les rétrospectives comme des moments clés pour examiner la progression, relever les défis et célébrer les victoires après chaque sprint. En se concentrant sur des objectifs clairs dans un délai défini, les équipes ont constaté une augmentation de leur productivité pouvant atteindre 40 %.

Bien que les modèles de rétrospective de sprint de Miro soient intéressants, les outils ne répondent peut-être pas à tous les besoins de votre équipe.

Les modèles rétrospectifs de ClickUp constituent une meilleure alternative. Ils offrent un moyen structuré de recueillir des commentaires, d'encourager une communication honnête et de transformer les idées en améliorations concrètes. Intégrez ces modèles à votre flux de travail pour un apprentissage continu et de meilleurs résultats à chaque sprint.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et commencez à transformer votre façon de travailler !