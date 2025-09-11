Modèles gratuits de découverte de clients personnalisés pour vos études de marché

Vous avez lancé une nouvelle fonctionnalité très prometteuse. Vous en êtes fier. Mais vos utilisateurs ? Ils la remarquent à peine.

Cette difficulté vient souvent du fait que l'on néglige la découverte client ou que l'on s'y attaque sans structure. Parler aux clients est une chose, mais apprendre d'eux est encore plus crucial.

Un modèle de découverte client oriente votre recherche, vous aide à poser les bonnes questions et transforme les commentaires épars en informations exploitables. 🧭

Dans cet article, nous allons explorer des modèles gratuits de découverte de clients pour vous aider à démarrer sur les chapeaux de roue, à apprendre rapidement et à éviter de créer du contenu pour un public qui ne vous connecte pas. 📑

Que sont les modèles de découverte client ?

Les modèles de découverte client sont des outils ou des cadres qui aident les équipes à comprendre leurs clients cibles, à valider les besoins du marché et à recueillir des informations avant de développer un produit ou un service.

C'est à ce stade que vous déterminez qui sont vos clients, quelles sont leurs difficultés et si votre solution peut les aider. Des cadres tels que Lean Startup et Design Thinking insistent sur ce point, et à juste titre.

Les modèles de découverte client vous offrent une structure claire pour planifier vos études de marché, mener des entretiens, mapper le parcours client, identifier les points faibles et hiérarchiser les éléments importants.

Aperçu des meilleurs modèles de découverte client

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de découverte client ?

Un bon modèle de découverte client ne consiste pas tant à remplir des cases qu'à guider une réflexion plus efficace.

Voici les éléments à surveiller :

coordonnées complètes : *Incluez les noms, les rôles, les adresses e-mail et même les identifiants sociaux, afin de faciliter le suivi et de savoir qui est qui

questions d'évaluation des besoins : *Ajoutez des invitations ouvertes qui explorent les défis et les objectifs commerciaux réels et vont au-delà des souhaits superficiels

Matrice de priorisation : Utilisez un système de classement simple pour trier les besoins des clients par urgence et importance

étapes de suivi : *Laissez de l'espace pour noter clairement les éléments à entreprendre et les échéanciers après chaque discussion afin de ne rien oublier

Phases d'hypothèse et de validation : Divisez votre processus en plusieurs étapes : ce que vous pensez être vrai, comment vous allez le tester et les commentaires que vous recevrez

*cartographie du parcours client : mappez l'ensemble de l'expérience client afin d'identifier les points de contact clés, les points de friction et de mettre en évidence les opportunités à exploiter

cartographie de l'empathie et développement de personas : *Ajoutez des mapper d'empathie et créez des sections consacrées aux personas afin de comprendre ce que les clients pensent, ressentent et savent faire

Que vous vous lanciez dans une nouvelle activité ou que vous cherchiez à vous développer dans un nouveau secteur, ces modèles de découverte vous aideront à améliorer vos recherches préalables et à découvrir ce qui suscite l'intérêt des clients et comment ils aiment dépenser leur argent.

Modèles de découverte client

Vous ne voulez pas vous lancer sur un nouveau marché ou lancer une fonctionnalité en vous basant sur des hypothèses. Les modèles vous aident à orienter vos questions, à suivre les réponses, à faciliter les discussions pertinentes, à acquérir des clients et à repérer les tendances parmi les comptes, les personas et les secteurs verticaux.

Dans cette section, nous allons explorer quelques modèles créés directement dans Formulaire et Document pour vous aider à démarrer ! 💪

1. Modèle de document de découverte client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez les informations détaillées sur le client dès le début grâce au modèle de document de découverte agence/client

Le modèle de document de découverte agence/client est conçu pour guider les discussions en étape avec des clients potentiels. Lors d'entretiens ou d'appels clients, utilisez la colonne Notes d'appel pour saisir des informations brutes telles que « Difficultés à intégrer de nouveaux membres de l'équipe en raison du manque d'outils de formation centralisés. »

Ensuite, traduisez-les en hypothèses ou en étapes suivantes dans la colonne Mesures à prendre, par exemple « Étudier l'ampleur de ce défi d'intégration dans des entreprises similaires »

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Guide chaque discussion à l'aide de invitations structurées, afin que vous ne manquiez jamais une information clé

Traduisez vos notes brutes en étapes claires et en hypothèses pour une validation rapide

Conservez toutes les informations relatives à la découverte de manière organisée et accessible pour l'ensemble de votre équipe

📌 Idéal pour : les fondateurs de start-ups, les chefs de produit et les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un moyen rapide et structuré pour organiser des sessions de découverte, recueillir les avis des clients et valider l'adéquation entre le produit et le marché de manière claire et cohérente.

2. Modèle de document de découverte des services ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une feuille de route complète pour vos services grâce au modèle de document de découverte des services ClickUp

Le modèle de document de découverte des services ClickUp offre aux équipes produit, aux fondateurs et aux chercheurs un cadre prêt à l'emploi pour documenter toutes les informations, depuis les entretiens en phase initiale jusqu'aux points faibles des utilisateurs, en passant par les objections liées aux prix et les comportements décisionnels.

Au lieu d'activer/désactiver entre des notes éparses, ce document unique fait office de plateforme de gestion des clients, centralisant l'information telle que les coordonnées des clients, les échéanciers des projets, la portée, la méthodologie et les forfaits financiers.

Chaque section de ce modèle vous aide à recueillir des informations brutes issues des discussions avec les clients, à consigner les hypothèses internes et à suivre leur évolution à mesure que votre équipe recueille davantage de preuves. Il comprend même des invites intégrées pour définir les objectifs du projet, identifier les risques et aligner les parties prenantes des services marketing, équipe commerciale, produit et ingénierie.

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Centralisez l'information sur les clients, la portée des projets et les insights dans un document facile à consulter

Des invitations intégrées vous aident à saisir les objectifs, les risques et les hypothèses en constante évolution au fur et à mesure que vous apprenez

Harmonisez les parties prenantes entre les équipes en documentant chaque étape du processus de découverte

📌 Idéal pour : les fondateurs de start-ups, les chefs de produit et les chercheurs en expérience utilisateur qui mènent des entretiens à l'étape précoce, testent de nouvelles idées ou valident l'adéquation entre le produit et le marché avant le lancement.

3. Modèle d'étude de marché ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez compétitif grâce à une analyse détaillée des études de marché avec le modèle d'étude de marché ClickUp

Vous avez du mal à donner un sens à toutes vos données d'étude de marché ? Le modèle d'étude de marché ClickUp peut vous aider. Ce modèle vous garantit de ne rien oublier grâce à une checklist intégrée pour mettre en place votre équipe de recherche, définir le problème, identifier les questions clés, créer un calendrier et présenter les résultats.

Vous disposez également d'un hub unifié pour rassembler toutes vos données de recherche, telles que les sondages, les entretiens, les informations sur la concurrence, etc. Vous pouvez les analyser clairement à l'aide de composants personnalisés, suivre chaque étape du parcours de recherche des utilisateurs et partager facilement vos conclusions avec votre équipe.

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Fournisseur, prestataire d'un hub unifié pour toutes vos recherches : sondages, entretiens et informations sur la concurrence

Des checklists et des échéanciers intégrés vous permettent de suivre votre processus de recherche

Facilite l'analyse des résultats et le partage d'informations exploitables avec votre équipe

📌 Idéal pour : les chefs de produit qui mènent des études de marché afin d'éclairer leur stratégie produit, de valider de nouvelles idées ou d'analyser les besoins des clients à différentes étapes de croissance.

4. Modèle ClickUp pour la phase de découverte

Obtenir un modèle gratuit Comprenez et répondez efficacement aux besoins des clients grâce au modèle ClickUp Discovery Phase Template

Le modèle ClickUp Discovery Phase Template aide les équipes à recueillir, organiser et transformer les informations recueillies à l'étape initiale en stratégies concrètes. Vous pouvez mapper des entretiens avec les clients, des analyses concurrentielles, des retours d'information des parties prenantes et des études de marché dans un cadre flexible mais clair.

Son organisation structurée des tâches le distingue des autres outils. Les tâches sont regroupées de manière claire dans des listes telles que « Recueillir des informations », « Identifier les problèmes » et « Définir les opportunités », ce qui permet de visualiser facilement l'ensemble du processus, de la découverte à la prise de décision

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organise chaque étape de la découverte, de la collecte d'informations à la définition des opportunités

La structure basée sur les tâches vous aide à visualiser la progression et à attribuer la propriété

Suffisamment flexible pour s'adapter à toutes les équipes (UX, produit ou innovation) qui mènent des sprints de découverte

📌 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les chefs de produit ou les équipes d'innovation qui effectuent des analyses sectorielles et des sprints de découverte pour le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités numériques.

🔍 Le saviez-vous ? Sears a contribué à révolutionner les retours d'information au XIXe siècle grâce à ses catalogues de vente par correspondance. Les clients pouvaient retourner des éléments et donner leur avis, un peu comme sur Amazon aujourd'hui.

📖 À lire également : Les meilleurs exemples de logiciels CRM et leurs cas d'utilisation

5. Modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les besoins des clients et les moyens dont dispose votre entreprise pour y répondre grâce au modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp

Le modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp aide les équipes à recueillir, organiser et exploiter clairement les informations sur les clients. Dans ce modèle, vous pouvez lier des formulaires d'évaluation, télécharger des pièces jointes et suivre les points de données qui fournissent un contexte à chaque besoin.

Par exemple, lorsque vous analysez les points faibles des clients, vous pouvez voir des sous-tâches suggérées telles que « Résumer les informations sur les clients » ou « Hiérarchiser les demandes de fonctionnalités ». Cette structure est très utile pendant la phase de découverte, car elle vous aide à repérer rapidement les tendances. Vous remarquerez également un emoji à côté des sous-tâches indiquant les dépendances, un excellent rappel visuel pour recueillir des informations à chaque étape.

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Relie les formulaires d'évaluation, les pièces jointes et les points de données pour obtenir un aperçu achevé des besoins

Suggère automatiquement des sous-tâches pour vous aider à agir immédiatement sur la base des informations recueillies

Les indicateurs visuels facilitent le suivi des dépendances et permettent de repérer rapidement les tendances

📌 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les chefs de produit ou les équipes chargées de l'expérience client qui mènent des sondages auprès des clients.

💡 Conseil de pro : fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. Assurez-vous que vos objectifs sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps (SMART). Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à savoir exactement ce qu'il faut mesurer.

6. Modèle de profil utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez et gérez plusieurs profils d'utilisateurs pour n'importe quel produit ou service grâce au modèle de profil d'utilisateur ClickUp

Le modèle de profil utilisateur ClickUp transforme vos études d'audience en profils clairs et détaillés qui éclairent chaque décision relative aux produits, à la conception ou au marketing. Ce modèle personnalisé vous permet de saisir différents attributs pour la segmentation de la clientèle, afin que votre équipe puisse s'accorder sur le profil réel de vos utilisateurs.

Vous pouvez classer et ajouter des étiquettes détaillées telles que « Tranche d'âge », « Situation familiale », « Frustrations » et « Utilisation de logiciels de conception ». De plus, vous pouvez segmenter les personas par rôle, tranche d'âge ou comportement à l'aide de vues personnalisées telles que « Par sexe » ou « Liste des personas »

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Transformez les études d'audience en profils détaillés et exploitables pour toute votre équipe

Les champs et les vues personnalisables vous permettent de segmenter les utilisateurs par rôle, âge ou comportement

Permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde quant à la raison d'être de votre projet et son importance

📌 Idéal pour : les concepteurs de produits et les chercheurs en expérience utilisateur qui cherchent à humaniser les données sur les personas et à créer des expériences plus ciblées et centrées sur l'utilisateur.

🤝 Rappel amical : restez simple ! Évitez d'utiliser du jargon ou des formulations complexes. Lorsque vos questions de découverte client sont simples, il est plus facile pour les clients de vous donner des commentaires honnêtes et utiles. De plus, vous devez vous en tenir à l'essentiel. Concentrez-vous sur les indicateurs et les questions qui sont directement liés à ce que vous voulez apprendre. Les données non pertinentes peuvent brouiller les pistes, alors restez sur la bonne voie.

7. Modèle de tableau blanc ClickUp User Persona

Obtenir un modèle gratuit Dessinez une image concrète de votre client grâce au modèle de tableau blanc ClickUp User Persona

Les personas statiques sont souvent oubliés. Le modèle de tableau blanc ClickUp User Persona, intégré à ClickUp Whiteboards, vous aide à créer des profils dynamiques et évolutifs avec des informations pertinentes.

Vous pouvez saisir des informations telles que l'origine ethnique, les motivations, les frustrations, les objectifs et même les habitudes en matière de logiciels. Ces champs ont une incidence directe sur la manière dont vous identifiez les besoins des utilisateurs, affinez votre message et développez de meilleurs produits.

L'une de ses meilleures fonctionnalités est le système d'évaluation par emojis pour des champs tels que l'utilisation de l'application mobile et l'utilisation des réseaux sociaux. Il suffit de passer la souris sur les emojis pour effectuer une sélection ou mettre à jour rapidement une évaluation, ce qui rend facile et amusant le suivi des comportements des différents profils.

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez des personas dynamiques et collaboratifs qui évoluent au fur et à mesure que vous apprenez

Les évaluations basées sur des emojis permettent le suivi des habitudes et des motivations des utilisateurs de manière ludique et visuelle

Idéal pour les ateliers et les sessions d'équipe afin de mapper les comportements réels des utilisateurs

📌 Idéal pour : les spécialistes du marketing produit, les concepteurs UX et les équipes de recherche qui souhaitent disposer d'un environnement de travail collaboratif pour mapper l'évolution des comportements des utilisateurs

📖 À lire également : ICP pour l'équipe commerciale : comment identifier et cibler pour obtenir des discussions plus élevées

8. Modèle de sondage de satisfaction sur les produits ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un produit réussi grâce à des commentaires précieux avec le modèle d'enquête sur les commentaires relatifs aux produits ClickUp

Le modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp vous offre un système personnalisable pour recueillir, organiser et exploiter les commentaires des clients avec clarté et rapidité. Intégré à ClickUp Forms, il vous permet de savoir ce que les utilisateurs apprécient, ce qui leur pose problème et ce qu'ils attendent pour l'avenir.

Grâce à des fonctionnalités intégrées de suivi des scores de satisfaction, des habitudes d'utilisation et de la perception des prix, vous pouvez prendre des décisions fondées sur des données en un clin d'œil. Ce modèle d'enquête de satisfaction sur les produits est idéal si vous lancez un nouveau produit ou améliorez un produit existant.

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Recueillez les avis, la satisfaction et les demandes de fonctionnalités des utilisateurs en un seul endroit

Les analyses intégrées vous aident à repérer les tendances et à hiérarchiser rapidement les améliorations

Intégré à ClickUp Brain pour la génération instantanée de questions de sondage et d'informations

📌 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes CX et les fondateurs de start-ups qui ont besoin d'un moyen rapide de recueillir et d'analyser les sentiments des utilisateurs lors des lancements.

💟 Bonus : Vous ne savez pas quelles questions poser à votre public cible ? Tournez-vous vers ClickUp Brain. L'assistant IA intégré à la plateforme génère rapidement des questions de sondage personnalisées avant ou après une réunion lorsque vous êtes bloqué. Demandez à ClickUp Brain de vous rédiger quelques questions de sondage faciles De plus, vous pouvez demander à Brain de mettre en évidence ou de résumer des informations si vous travaillez sur un produit spécifique, comme une application de commerce électronique. Il vous suffit de poser des questions en langage naturel, telles que « Quels sont les points faibles communs qui émergent parmi les différents segments d'utilisateurs ? » ou « Comment pouvons-nous regrouper les commentaires pour découvrir des opportunités cachées ? » afin de mettre en évidence les points faibles.

9. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les interactions avec les clients grâce au modèle de carte du parcours client ClickUp

Le modèle de carte du parcours client ClickUp aide les équipes à visualiser chaque étape de l'expérience client, de la sensibilisation à la réflexion et à la conversion. Il s'agit d'un espace dynamique où les équipes marketing, produit et service client peuvent s'aligner sur ce que font, ressentent et attendent les utilisateurs à chaque point de contact.

Pour chaque étape, vous pouvez décomposer les actions des clients, les points de contact et les émotions, offrant ainsi une vue à 360° de l'expérience. Vous pouvez également attribuer un chef d'équipe à chaque étape du parcours, garantissant ainsi la responsabilité du service et l'intégration sans effort des clients.

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez chaque point de contact, émotion et action des clients tout au long de leur parcours

Affectez des chefs d'équipe à chaque étape pour une responsabilité et un suivi clairs

Vous aide à transformer vos idées en améliorations grâce à un espace dédié aux solutions et aux opportunités

📌 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles, notamment celles chargées du marketing, de l'expérience utilisateur et de la réussite client, qui souhaitent mapper, attribuer et optimiser chaque étape de l'expérience client sur les points de contact hors ligne et numériques.

🚨 ClickUp Insights : Nos données montrent que près de 40 % des professionnels ressentent la pression de devoir donner suite aux éléments à prendre en charge immédiatement après chaque réunion. Il est épuisant d'essayer de maintenir cette dynamique. Avec ClickUp, vous pouvez éviter la cohue après les réunions. Transformez automatiquement les notes de réunion en éléments à mener, attribuez des tâches en temps réel et assurez la coordination de tous, sans lever le petit doigt. Laissez les flux de travail gérer le suivi afin que vous puissiez rester concentré sur la vue d'ensemble.

10. Modèle ClickUp pour la description des problèmes clients personnalisés

Obtenir un modèle gratuit Identifiez et analysez les problèmes des clients pour créer des produits innovants grâce au modèle de déclaration de problème client ClickUp

Le modèle de description des problèmes clients de ClickUp commence par la création d'un profil client, dans lequel vous pouvez saisir des informations telles que le nom, l'âge, le sexe, le statut familial, l'origine ethnique, la profession et l'adresse.

Ensuite, le modèle passe à ce que le client souhaite accomplir, ce qui l'en empêche et pourquoi ces obstacles existent. C'est essentiel pour développer des produits qui résolvent des problèmes réels et importants. Ce modèle est également intelligent car il organise les problèmes en onglets, comme Problème n° 1, 2, 3, ce qui vous permet de traiter les problèmes individuellement sans submerger l'équipe.

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Ancrez chaque problème dans un contexte client réel pour une empathie plus profonde

Organisez les points faibles dans des onglets faciles à gérer afin que rien ne soit oublié

Aidez votre équipe à identifier les problèmes et à proposer des solutions ciblées et efficaces

📌 Idéal pour : les équipes de développement de produits des startups SaaS ou des agences de design qui ont besoin de documenter et d'analyser en détail les points faibles de chaque client.

💡 Conseil de pro : suivez le cadre IDIC: identifiez qui sont vos clients, différenciez-les en fonction de leur valeur ou de leurs besoins, interagissez de manière significative et personnalisez vos offres ou vos messages. C'est un moyen intelligent de faire en sorte que votre CRM serve à la fois votre équipe et vos clients.

Obtenir un modèle gratuit Restez en contact avec vos clients comme ils le souhaitent grâce au modèle de formulaire de contact client ClickUp

Le modèle de formulaire de contact client ClickUp est un excellent moyen de gérer l'assistance produit, les remboursements, les requêtes sur les commandes, ou les mises à jour de service. En un coup d'œil, la disposition est intuitive et de style Kanban. Vous disposez de colonnes de statut claires telles que Nouvelle demande, En cours d'examen, Bloc et Achevé, afin que votre équipe sache toujours ce qui nécessite une attention particulière et ce qui a déjà été traité.

Les libellés Concern (préoccupations) codés par couleur (jaune pour le remplacement, rouge pour le remboursement, vert pour le service après-vente) ajoutent une couche de clarté visuelle, aidant votre équipe d'assistance à trier les problèmes rapidement et de manière appropriée.

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Rationalise les demandes entrantes grâce à des colonnes de statut claires et codées par couleur

Capturez toutes les informations clés (priorité, identifiant de commande, type de problème) pour un triage rapide

Garantit que chaque demande est suivie, attribuée et résolue sans confusion

📌 Idéal pour : les équipes de service client et d'expérience client des entreprises de commerce électronique ou basées sur un système d'abonnement qui gèrent un volume important de demandes entrantes et souhaitent rationaliser la gestion de la communication avec les clients.

12. Modèle de sondage de satisfaction client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez des décisions éclairées concernant vos produits et améliorez vos relations avec vos clients grâce au modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp

Le modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp est un système visuellement riche, axé sur les commentaires, qui permet de recueillir les expériences des clients. La vue Knowledge Rating utilise une disposition Kanban pour trier les réponses des clients en fonction de leur évaluation des connaissances de l'équipe d'assistance, symbolisées de manière créative à l'aide d'icônes Apple ! 🍏

Chaque colonne représente un niveau de connaissance différent, allant d'intervalle de cinq pommes (excellente connaissance) à une pomme (connaissance insuffisante). Les cartes de chaque colonne contiennent les commentaires individuels des clients. Chaque entrée comprend des informations clés : e-mail, commentaires écrits, évaluation des connaissances, de l'utilité et de la clarté de l'agent d'assistance, et un indicateur binaire indiquant si le problème a été résolu.

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilise des visuels créatifs (comme des icônes en forme de pomme !) pour faciliter les commentaires et les rendre plus attrayants

Trie les réponses par connaissance, utilité et clarté pour des améliorations ciblées

Transformez chaque entrée au sondage en une tâche traçable pour un suivi transparent

📌 Idéal pour : les équipes d'assistance, les responsables de la réussite client et les équipes produit qui souhaitent améliorer en permanence l'expérience client grâce à des commentaires exploitables après interaction.

🧠 Anecdote : les années 1980 ont vu l'apparition des entretiens téléphoniques assistés par ordinateur ( CATI ), rendant les sondages plus dynamiques. Considérez cela comme un chatbot qui vous a appelé.

13. Modèle de présentation du cadre de découverte client personnalisé par Slide Team

via SlideTeam

Vous en êtes aux premières étapes du développement d'un produit et vous avez besoin d'une approche structurée pour valider votre marché?

Le modèle de cadre de découverte client de SlideTeam peut vous guider dans la formulation et le test d'hypothèses liées aux besoins des clients, à la tarification des produits et aux stratégies de distribution.

Il vous aide à évaluer la viabilité commerciale de votre produit ou service, en vous assurant que vous répondez aux demandes des clients. Vous pouvez également y exposer vos hypothèses, forfait des expériences et documenter vos conclusions. Le modèle comprend des diagrammes et des infographies pour illustrer de manière attrayante les informations et les tendances.

⚡️ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Vous guide à travers les tests d'hypothèses et la validation du marché grâce à une structure claire

Comprend des diagrammes et des infographies pour visualiser les tendances et les résultats

Vous aide à documenter, présenter et affiner votre processus de découverte pour les parties prenantes

📌 Idéal pour : les fondateurs de start-ups, les chefs de produit et les équipes marketing qui souhaitent valider leurs hypothèses d'entreprise et s'assurer de l'adéquation entre le produit et le marché avant de développer leurs activités.

💡 Conseil de pro : le cadre AARRR (Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue) vous aide à identifier précisément les lacunes de vos efforts d'engagement. Les utilisateurs s'inscrivent-ils sans activer leur compte ? Les clients fidèles recommandent-ils votre produit à d'autres personnes ? Utilisez ces étapes pour mener des expériences ciblées et combler les lacunes.

Découvrez votre chemin vers la réussite avec ClickUp

Quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez dans le cycle de vie de votre produit, c'est la compréhension de vos clients qui vous permet de rester ancré dans la réalité et de continuer à vous développer. Avec les bons modèles de découverte client, vous pouvez cesser de douter et commencer à créer ce que les gens veulent réellement.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rend l'ensemble du processus plus fluide que jamais. Intégrée à ClickUp Formulaires, Docs, Brain et Tableau blanc, elle vous permet de tout faire, de la collecte des données à leur documentation et leur visualisation, sur une seule et même plateforme.

Vous souhaitez sérieusement créer des produits personnalisés centrés sur le client ?

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

Foire aux questions

1. Quelles sont les 4 phases de la découverte client ?

Les quatre phases de la découverte client sont les suivantes : énoncer vos hypothèses, tester le problème, tester la solution et vérifier ou pivoter. Tout d'abord, vous identifiez et documentez vos hypothèses concernant le client, ses problèmes et la solution que vous proposez. Ensuite, vous testez si le problème que vous avez identifié est réel et significatif en interrogeant des clients potentiels. Puis, vous présentez votre solution à ces clients pour voir si elle répond à leurs besoins et recueillir leurs commentaires. Enfin, vous analysez les commentaires pour déterminer si vos hypothèses étaient correctes et décider de poursuivre, d'ajuster votre approche ou de pivoter vers une nouvelle idée.

2. Quelle méthode est couramment utilisée dans la découverte client ?

La méthode la plus couramment utilisée pour découvrir les clients consiste à mener des entretiens avec eux. Ces entretiens consistent à avoir des discussions directes avec des clients potentiels afin de comprendre en profondeur leurs besoins, leurs difficultés et leurs comportements. Bien que les sondages, les observations et les groupes de discussion puissent également être utilisés, les entretiens sont préférables car ils permettent une exploration plus détaillée et plus flexible des points de vue des clients.

3. Quelle est la meilleure façon de formuler une hypothèse dans le cadre de la découverte client ?

Une bonne façon de formuler une hypothèse dans le cadre de la découverte client consiste à créer une affirmation claire et vérifiable qui lie un segment de clientèle spécifique à un problème et à une solution potentielle. Par exemple, vous pourriez dire : « Nous pensons que [segment de clientèle] rencontre [problème] et que [solution] l'aidera à atteindre [résultat souhaité]. » Cette approche vous aide à orienter votre processus de découverte et facilite la validation ou l'invalidation de vos hypothèses grâce à des commentaires concrets

4. Quel est l'objectif de nombre 1 du processus de découverte client ?

Le nombre un objectif du processus de découverte client est de valider l'existence d'un problème réel pour un groupe spécifique de clients et de vérifier que la solution que vous proposez répond efficacement à ce problème. Cela vous permet de vous assurer que vous développez un produit ou un service dont les gens ont réellement besoin, réduisant ainsi le risque d'investir du temps et des ressources dans quelque chose qui pourrait ne pas trouver de marché.