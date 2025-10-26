Les 10 meilleures alternatives à ShotGrid pour la gestion de projet créative en 2025

À mesure que les flux de travail créatifs deviennent plus complexes et que les échéanciers se resserrent, les équipes ont besoin d'outils de gestion de projet flexibles, intuitifs et conçus pour fournir une assistance à la collaboration et aux validations.

Bien que ShotGrid soit une solution robuste, elle ne convient pas forcément à toutes les équipes, en particulier celles qui recherchent une interface plus moderne, une prise en main plus facile ou des options de personnalisation plus étendues.

Dans cet article, nous avons sélectionné les meilleures alternatives à ShotGrid, idéales pour les équipes créatives qui recherchent les mêmes fonctionnalités puissantes avec une expérience utilisateur plus adaptable.

Aperçu des meilleures alternatives à ShotGrid

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour *Tarifs ClickUp • IA pour toutes les tâches, tous les documents et toutes les mises à jour • ClickUp Docs, tableaux blancs et tableaux de bord en un seul endroit • Automatisations et modèles pour des flux de travail répétables Équipes créatives interfonctionnelles qui souhaitent regrouper leurs projets, leurs ressources, leurs outils d'IA et d'automatisation et leur gestion des connaissances en un seul endroit Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Prism Pipeline • Suivi des ressources et contrôle des versions • Flexibilité open source et modèles de pipeline • Prise en charge multi-OS Équipes d'effets visuels et d'animation 3D qui ont besoin d'un contrôle du pipeline au sein des DCC Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 22 $/mois par utilisateur Frame. io • Commentaires précis à l'image près et annotations à l'écran • Gestion automatique des versions et comparaisons • Partage sécurisé avec permission et filigranes Équipes vidéo qui ont besoin d'un retour rapide et précis de la part des clients Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois par membre ftrack • Suivi de la production avec chronologies et dépendances • Révision intégrée avec commentaires en temps réel • Vues et tableaux de bord de type diagramme de Gantt pour les studios Studios qui souhaitent bénéficier d'un suivi et d'une révision complets de la production Les forfaits payants commencent à 10 $ par mois et par utilisateur Krock • Pipelines visuels et révision de storyboards • Commentaires image par image sur les vidéos, les images et les PDF • Portails clients avec liens de partage personnalisés Agences et équipes de storyboard qui souhaitent des révisions axées sur le visuel Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14 $/mois par utilisateur ReviewStudio • Annotations précises sur les vidéos, les images, les PDF et les pages Web • Comparaison côte à côte des versions pour des validations plus rapides Équipes créatives qui ont besoin d'approbations structurées pour tous les médias Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Cage • Commentaires au niveau du pixel sur les vidéos, les images et les PDF • Transformez les commentaires en tâches assignables • Flux de travail d'approbation et de validation avec historique Équipes commerciales et créatives axées sur le design nécessitant l'accord des clients Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 8 $/mois par utilisateur Monday. com • Tableaux personnalisables et modèles prêts à l'emploi • Automatisations, formulaires et mises à jour en temps réel • Tableaux de bord pour une visibilité de haut niveau Équipes qui souhaitent bénéficier d'une planification flexible et visuelle sans installation complexe Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/mois par place Trello • Tableaux Kanban glisser-déposer • Checklist, date d'échéance et pièces jointes • Power-ups pour les calendriers, les vues et plus encore Petites équipes et freelances qui souhaitent un suivi simple des tâches Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur Wrike • Détection et hiérarchisation des risques par IA • Formulaires de demande, approbations et dépendances • Diagrammes de Gantt, charge de travail et tableaux de bord Les moyennes et grandes entreprises qui coordonnent du travail complexe entre plusieurs équipes Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur

Pourquoi opter pour des alternatives à ShotGrid ?

ShotGrid ne répond pas toujours aux besoins changeants des petites équipes ou de celles qui recherchent plus de flexibilité. Voici pourquoi de nombreuses équipes créatives recherchent des alternatives :

Courbe d'apprentissage abrupte : l'interface complexe et l'installation technique de ShotGrid peuvent ralentir la prise en main, en particulier pour les petites équipes ou les équipes non techniques

Coût élevé : Son prix convient souvent aux grands studios, mais peut être excessif pour les équipes indépendantes, les freelances ou les agences disposant de budgets plus serrés

Flux de travail rigides : Conçu principalement pour les pipelines de films, d'effets spéciaux et d'animation, ShotGrid peut sembler peu flexible pour les équipes ayant des processus plus variés ou hybrides

expérience utilisateur limitée : *L'interface peut sembler obsolète et peu intuitive, ce qui a un impact sur l'efficacité quotidienne et la dynamique créative

Forte dépendance à la personnalisation : De nombreuses équipes constatent qu'elles ont besoin d'experts techniques ou de scripts personnalisés pour adapter la plateforme à leurs besoins

Il existe désormais de meilleures options : les nouveaux outils offrent une interface utilisateur moderne, les nouveaux outils offrent une interface utilisateur moderne, une collaboration intégrée sur le lieu de travail , des fonctionnalités natives dans le cloud et des intégrations faciles, sans les frais généraux de ShotGrid

Les meilleures alternatives à ShotGrid

Prêt à vous lancer ? Découvrez ces solutions de gestion de projet triées sur le volet que vous pouvez utiliser à la place de ShotGrid :

1. ClickUp (idéal pour le suivi de projets et la collaboration)

Créez des flux de travail collaboratifs, créatifs et basés sur l'IA sur ClickUp

Si le travail de votre équipe créative se résume à des fils de discussion Slack chaotiques, des documents Google Docs éparpillés et des e-mails du type « Où est le dernier fichier ? », ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est la solution que vous attendiez.

Il est conçu non seulement pour les gestionnaires de projet, mais aussi pour les designers, les éditeurs de vidéo, les rédacteurs et les directeurs artistiques qui ont besoin d'un espace de travail aussi rapide qu'eux. En fait, des organisations telles que Sequeent ont centralisé leur travail et augmenté leur productivité de 50 % grâce à ClickUp.

Le hub de gestion de projet de conception de ClickUp est spécialement conçu pour les équipes créatives qui jonglent entre plusieurs clients, des délais serrés et des boucles de rétroaction sans fin. Il vous permet de créer des flux de travail clairs, de visualiser les projets du brief à la livraison et de collaborer en temps réel, sans avoir à changer constamment d'onglet ou à rechercher la dernière version

Regardez cette vidéo pour découvrir comment gérer le travail créatif et créer une bibliothèque de ressources dans ClickUp 👇

Coordonnez les équipes créatives et les campagnes avec ClickUp Gestion de projet

Et avec la suite ClickUp Project Management, vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour concevoir vos pipelines, qu'il s'agisse de gestion de projet d'animation, de post-production, d'évaluation de ressources de jeux ou de lancement de campagnes.

Vous bénéficiez également d'un contrôle total sur l'avancement des projets, de la « conception » à la « livraison finale » (ou « le client a encore changé d'avis »). Vous pouvez personnaliser le statut des tâches, attribuer des priorités, ajouter des dépendances et même configurer les automatisations ClickUp pour gérer les étapes répétitives. Que votre processus de développement ou de production de jeux vidéo comporte deux ou vingt étapes, il s'adapte à vos besoins.

⭐ Bonus Les utilisateurs bénéficient de l'IA du travail la plus achevée au monde avec ClickUp AI. Elle élimine complètement la prolifération de l'IA en répondant à tous les besoins des travailleurs du savoir modernes en matière d'IA. Des agents IA aux automatisations, en passant par l'accès à des modèles IA externes haut de gamme directement depuis l'environnement de travail ClickUp, tels que ChatGPT, Gemini et Claude, vous n'aurez plus jamais besoin d'activer/désactiver entre des applications ou de rechercher du contexte. Voici comment les fonctionnalités IA de ClickUp peuvent vous aider dans vos projets créatifs : Analysez les exigences du projet et générez automatiquement des tâches, attribuez-les aux bons membres de l'équipe et fixez des délais en fonction de la charge de travail et des priorités à l'aide des automatisations ClickUp et des agents IA . Automatisez les actions routinières telles que le déplacement des tâches entre les étapes, l'envoi de rappels ou la mise à jour des statuts afin de libérer les équipes créatives pour qu'elles puissent se consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée

Générez des idées, des plans et des brouillons de contenu pour des blogs, des campagnes ou des briefs créatifs afin d'accélérer le processus créatif à l'aide de ClickUp Brain

Transcrivez les discussions, résumer les points clés et consignez les éléments à prendre issus des réunions afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde grâce à ClickUp AI Notetaker

Trouvez rapidement les ressources pertinentes, les projets passés ou les documents de référence pour maintenir la cohérence et réutiliser les idées à l'aide de ClickUp Enterprise Search

Utilisez la fonction Talk to Text dans ClickUp Brain MAX pour parler naturellement afin d'attribuer des tâches, capturer vos idées ou rédiger des documents, tout en conservant le contexte complet, car Brain MAX connaît vos projets, votre équipe et vos fichiers dans ClickUp et d'autres outils. Voici un échantillon de ClickUp Brain au travail👇

Créez différentes vues ClickUp pour votre flux de travail, comme un tableau Kanban pour votre équipe de conception, un diagramme de Gantt pour votre producteur et une simple liste à faire pour les freelances, afin que chacun puisse travailler comme il le souhaite, sans perturber le système.

ClickUp Docs vous permet de rédiger, d'organiser et de partager des briefs créatifs directement dans votre espace de travail. Vous pouvez les lier à des tâches, les attribuer à des membres de l'équipe et les commenter en temps réel. Cet outil est idéal pour tout type de document, des synopsis de scénarios aux guides de marque, grâce à ses fonctionnalités de modification en cours de texte enrichi, de checklist et de médias intégrés.

Esquissez vos idées, recueillez des commentaires centralisés et créez des flux de travail sur les tableaux blancs ClickUp.

Vous réfléchissez à une nouvelle campagne ou à la manière de mapper l'évolution d'un caractère ?

Les tableaux blancs ClickUp offrent à votre équipe un espace visuel où glisser-déposer, dessiner, planifier et réfléchir à voix haute, sans quitter la plateforme. Vous pouvez instantanément transformer des notes autocollantes en tâches, attribuer des propriétaires et maintenir le flux de l'idéation à l'exécution.

Il est particulièrement utile pour présenter des concepts aux clients ou pour forfaiter les visuels pendant la phase de préproduction.

Avec ClickUp Suivi du temps, les concepteurs et les éditeurs peuvent enregistrer nativement les heures consacrées à chaque tâche, et les chefs de projet peuvent enfin cesser d'utiliser trois applications différentes pour gérer un seul projet. Vous pouvez définir des objectifs, suivre la progression par rapport aux jalons et visualiser l'avancement des projets par rapport aux délais ou aux budgets.

Vous avez besoin de suivre le temps facturable et non facturable ? Nous avons également ce qu'il vous faut.

Grâce aux intégrations ClickUp avec Figma, Adobe Creative Cloud, InVision et bien d'autres, vous pouvez joindre des pièces jointes de conception, insérer des aperçus en direct dans les tâches et recueillir des commentaires en un seul endroit. Les concepteurs n'ont pas besoin d'interrompre leur flux pour informer l'équipe, et les chefs de projet n'ont pas besoin de demander sans cesse : « Est-ce que c'est prêt ? ».

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limite l'accès grâce à des contrôles de confidentialité avancés et des permission basées sur le rôle.

Partagez des liens publics ou privés pour les tâches, les documents et les tableaux de bord.

Forfait votre capacité grâce à la gestion de la charge de travail et aux estimations de durée.

Synchronisez votre Google Agenda et votre calendrier Outlook avec le calendrier ClickUp pour rester au courant de vos réunions et de vos horaires.

Enregistrez des procédures pas à pas à l'écran grâce à la fonction d'enregistrement d'écran native de ClickUp Clips dans les tâches.

Planifiez des tâches récurrentes grâce à des options de répétition flexibles.

Importez facilement des données à partir d'outils tels qu'Asana, Trello, Jira et Excel.

Limites de ClickUp

Au premier abord, la plateforme peut sembler intimidante, en particulier pour les équipes qui souhaitent abandonner des outils plus basiques.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique de G2 déclare :

ClickUp offre une flexibilité inégalée avec des vues personnalisables (liste, tableau, diagramme de Gantt, calendrier), des automatisations puissantes et des documents, des objectifs et un suivi du temps intégrés, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration entre les équipes et la gestion de projets, nous permettant de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un seul système cohérent.

ClickUp offre une flexibilité inégalée avec des vues personnalisables (liste, tableau, diagramme de Gantt, calendrier), des automatisations puissantes et des documents, des objectifs et un suivi du temps intégrés, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration entre les équipes et la gestion de projets, nous permettant de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un seul système cohérent.

💡 Conseil de pro : ClickUp Docs se connecte directement aux tâches, de sorte que votre brief de conception n'est pas seulement un fichier, mais un document vivant lié au travail réel.

2. Prism Pipeline (idéal pour les équipes de production 3D et d'effets spéciaux)

via Prism Pipeline

Prism Pipeline est une solution légère, conçue pour les artistes, qui met de l'ordre dans tous vos projets multimédias. Elle organise discrètement les ressources, gère les versions et s'intègre à vos outils existants, offrant ainsi une gestion pratique des ressources numériques en complément de votre logiciel de gestion de projet.

Spécialement conçu pour les pipelines CG dans Maya, Blender, Houdini, Nuke et Unreal, il structure la conceptualisation, la gestion des fichiers, le contrôle des versions et les rendus sans nécessiter de doctorat en développement de pipelines. Il est open source à la base et est devenu un outil prêt à l'emploi auquel font confiance les équipes indépendantes et les grandes sociétés d'effets visuels, y compris celles qui travaillent sur des productions cinématographiques et télévisuelles.

Pour les équipes qui ont besoin d'une communication visuelle claire, Prism prend en charge les flux de travail de révision et d'approbation ainsi que la gestion intégrée des tâches dans les DCC, ce qui vous permet de gérer les équipes créatives sans avoir à changer constamment d'outil.

Les meilleures fonctionnalités de Prism Pipeline

Organisez automatiquement vos fichiers multimédias et leurs versions à l'aide de conventions de nommage intelligentes et de dossiers structurés.

Attribuez et gérez les tâches directement dans les DCC (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal).

Vérifiez le travail dans un lecteur multimédia intégré avec des annotations et des notes pour les commentaires internes.

Collaborez sur tous les systèmes d'exploitation avec l'assistance pour Windows, Mac et Linux.

Personnalisez vos pipelines grâce à la flexibilité open source pour les extensions et les outils internes

Limites de Prism Pipeline

Ne propose pas d'outils de gestion de projet traditionnels tels que des échéanciers ou des rapports sur la charge de travail

Peut sembler axé sur les développeurs dans certaines parties, en particulier pour les équipes sans responsable technique

Tarifs de Prism Pipeline

Free

Plus : 22 $/mois par utilisateur

Pro : 52 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Prism Pipeline

G2 : aucun avis disponible

Capterra : aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de Prism Pipeline ?

Un critique Reddit déclare :

J'utilise Prism depuis plusieurs années en tant qu'utilisateur chez moi et je trouve que c'est un outil très fiable.

J'ai été utilisateur de Prism depuis plusieurs années chez moi et je trouve que c'est un outil très fiable.

👀 Le saviez-vous ? Les effets spéciaux d'Avengers : Endgame ont nécessité plus de 2 500 plans, et plusieurs studios ont collaboré à distance à travers les continents.

3. Frame. io (Idéal pour la révision vidéo et les commentaires rapides des clients)

Les délais n'attendent pas les fils d'e-mail. Et Frame.io existe précisément pour aider à résoudre ce problème.

Il est conçu pour les créatifs qui travaillent avec la vidéo et qui ne peuvent pas se permettre de perdre du temps à rechercher des validations, à fouiller dans les messages Slack ou à expliquer pour la cinquième fois quelle version est « final_final3. mp4 ». (Oui, nous sommes tous passés par là. )

Frame. io est utilisé par les éditeurs, les producteurs, les concepteurs de mouvements et les clients. Il se connecte directement à votre logiciel de modification en cours et de divertissement, ce qui permet d'accélérer les retours d'information là où le travail est effectué.

Meilleures fonctionnalités de Frame.io

Téléchargez et organisez instantanément vos séquences grâce à un stockage cloud optimisé pour les vidéos haute résolution

Recueillez des commentaires précis sur le logiciel de révision en ligne grâce à des commentaires précis à l'image près et des annotations à l'écran (plus besoin de deviner « quelle partie ? »)

Convertissez automatiquement les médias pour une lecture fluide dans le navigateur, tout en conservant les fichiers sources intacts pour la livraison finale

Intégrez directement Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects et DaVinci Resolve pour des révisions fluides dans la timeline

Gérez automatiquement les versions et conservez un historique clair des révisions pour pouvoir vous y référer rapidement

Contrôlez l'accès grâce à des permissions, des filigranes et une protection par mot de passe pour le contenu destiné aux clients

Collaborez en temps réel avec les parties prenantes où que vous soyez, sur bureau, mobile ou même iPad

Limites de Frame.io

Idéal pour les équipes vidéo ; moins utile pour la planification de projets créatifs plus généraux

Le forfait Free peut sembler restrictif pour les équipes qui traitent des fichiers multimédias volumineux ou qui ont des cycles de révision intensifs

Tarifs Frame.io

Free

Pro : 15 $/membre + taxes

Équipe : 25 $/membre + taxes

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Frame.io

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Frame.io ?

Un critique de Capterra déclare :

Je pense que mon point de vue sur l'utilisation de Frame est un peu particulier, car je ne l'utilise pas directement pour créer, mais plutôt pour partager et présenter des concepts créatifs à mes clients, et c'est un outil fantastique pour cela. Il est très facile de faire des présentations et de rester organisé.

Je pense que mon point de vue sur l'utilisation de Frame est un peu particulier, car je ne l'utilise pas directement pour créer, mais plutôt pour partager et présenter des concepts créatifs à mes clients, et c'est un outil fantastique pour cela. Il est très facile de faire des présentations et de rester organisé.

👀 Le saviez-vous ? Mad Max: Fury Road a nécessité plus de 480 heures de tournage pour un film de deux heures. Cela représente un ratio de tournage d'environ 240:1, l'un des plus élevés de l'histoire du cinéma moderne. Les éditeurs ont passé des mois à visionner les rushes quotidiens.

4. ftrack (idéal pour le suivi de bout en bout de la production créative)

via ftrack

Conçu pour les équipes d'effets spéciaux, d'animation et de post-production, ftrack combine le suivi de la production, la révision et la collaboration d'équipe dans une plateforme structurée. Il est conçu pour comprendre le mode de travail des créatifs.

Déjà utilisé par de grands studios, notamment les fournisseurs de Netflix, ftrack apporte de la clarté aux pipelines complexes. Il permet aux producteurs et aux artistes de voir qui fait quoi, quand cela doit être fait et comment cela s'inscrit dans le tableau d'ensemble, sans le chaos habituel lié à la planification créative.

Et il s'adapte à toutes les tailles, des petites équipes internes aux studios à distance à part entière.

les meilleures fonctionnalités de ftrack

Suivez différentes tâches et ressources tout au long du processus de production en vous concentrant sur les échéanciers détaillés et les dépendances

Examinez les médias dans votre navigateur avec des commentaires en temps réel et des comparaisons de versions

Collaborez entre équipes grâce à des notes, des mises à jour de statut et des notifications liées aux étapes du projet

Visualisez l'avancement des projets à l'aide de calendriers de type diagramme de Gantt et de tableaux de bord adaptés à la gestion des flux de travail créatifs

Intégrez des outils DCC tels que Maya, Nuke et After Effects pour permettre aux artistes de rester dans leur flux

Automatisez les flux de travail grâce à l'API Python et aux intégrations pour une personnalisation avancée

limites de ftrack

Peut sembler fastidieux pour les petites équipes qui n'ont pas besoin d'un suivi approfondi au niveau de la production

Les prix peuvent être élevés pour les studios indépendants ou les freelances qui débutent

tarifs ftrack

Avis : 10 $/mois par utilisateur

Studio : 25 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur ftrack

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ftrack ?

Un critique de Capterra déclare :

Bonne visibilité des ressources et bon aperçu des tâches. J'apprécie beaucoup le fait que cet outil soit personnalisable et puisse être adapté à différents besoins. Bonne interface.

Bonne visibilité des ressources et bon aperçu des tâches. J'apprécie beaucoup le fait que cet outil soit personnalisable et puisse être adapté à différents besoins. Bonne interface.

👀 Le saviez-vous ? 20 % des chefs de produit citent le manque d'organisation comme le principal frein à la productivité, un défi auquel les équipes créatives en post-production et en effets spéciaux sont souvent confrontées lorsqu'elles gèrent des flux de travail complexes.

5. Krock (idéal pour les agences créatives et la collaboration sur les storyboards)

via Krock

Conçu pour les agences, les producteurs de vidéo, les illustrateurs et les storyboarders, Krock simplifie les révisions créatives sans submerger les utilisateurs avec trop de boutons et de cadrans.

Il excelle lorsque les visuels et les flux de travail d'approbation des clients sont au cœur de vos processus. Considérez-le comme une plateforme axée sur le visuel où les échéanciers, les fils de commentaires et les attributions de tâches cohabitent sans chaos.

Vous pouvez créer des pipelines personnalisés, partager des ressources, obtenir des commentaires image par image et impliquer vos clients sans avoir à échanger d'innombrables e-mails.

Les meilleures fonctionnalités de Krock

Créez des pipelines visuels adaptés aux différentes étapes d'un projet créatif, de la conception à la livraison, dans une interface conviviale

Recueillez des commentaires contextuels précis sur les vidéos, les images, les PDF et les modèles de storyboard

Attribuez des tâches et gérez les actions à effectuer à côté des ressources visuelles

Partagez facilement avec vos clients grâce à des portails personnalisés et des liens protégés par mot de passe

Suivez automatiquement les versions grâce à des comparaisons côte à côte

Collaborez en temps réel avec vos clients, vos collègues et vos freelances

Limites de Krock

Ne convient pas aux pipelines de production de grande envergure ni aux intégrations techniques

Les fonctions mobiles sont limitées : l'expérience optimale est offerte sur bureau

Tarifs Krock

Free

Pro : 14 $/mois par utilisateur

Illimité : 400 $/mois

Évaluations et avis Krock

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Krock ?

Un critique Reddit déclare :

Cela a amélioré la collaboration entre les membres de l'équipe et les clients externes. Nos collègues ont salué la plateforme pour ses fonctionnalités robustes de suivi de projet et de retour d'information.

Cela a amélioré la collaboration entre les membres de l'équipe et les clients externes. Nos collègues ont salué la plateforme pour ses fonctionnalités robustes de suivi de projet et de retour d'information.

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent l'IA principalement pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous n'arrivez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel basé sur votre invite, instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, de visualiser et d'exécuter plus rapidement !

6. ReviewStudio (idéal pour les révisions créatives et les validations par les clients)

via ReviewStudio

Si votre projet croule sous les commentaires éparpillés dans des e-mails, des fils de discussion Slack et des post-it collés sur votre écran, ReviewStudio peut vous aider. Il est conçu pour les équipes qui ont besoin de révisions créatives structurées et contrôlées par version pour tous leurs projets multimédias, sans les fioritures inutiles de la gestion de projet.

ReviewStudio se consacre entièrement à aider les créatifs, les agences et les équipes vidéo à recueillir, organiser et exploiter les commentaires. Il fonctionne avec tous les types de médias (téléchargement de vidéos, d'images, de PDF et même de sites web) et transforme les échanges chaotiques en discussions claires et contextuelles.

Au lieu d'essayer de deviner ce que le client entendait par « faites ressortir », vous disposez de commentaires visuels horodatés et d'outils d'annotation qui ne laissent aucune place à la confusion. Et comme il ne cherche pas à tout faire, il est léger et rapide, facile à utiliser pour les clients, même s'ils ne sont pas férus de technologie.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de ReviewStudio

Recueillez des commentaires visuels sur des vidéos, des PDF, des images et des pages Web à l'aide d'outils d'annotation précis

Comparez les versions côte à côte pour accélérer les validations et le contexte

Suivez les étapes de révision grâce aux mises à jour de statut et aux attributions des réviseurs

Personnalisez les flux de travail avec des rôles, des permission et une image de marque

Partagez facilement avec vos clients via des liens sécurisés, sans avoir besoin de vous connecter

Recevez des notifications en temps réel pour que personne ne rate un cycle de révision

Limites de ReviewStudio

Se concentre uniquement sur le processus de révision/approbation, sans outils intégrés de gestion de tâche ou de gestion de projet

L'interface peut sembler un peu dépassée pour les équipes habituées aux tableaux de bord modernes

Tarifs ReviewStudio

Starter : Gratuit

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Avancé : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et les avis sur Studio

G2 : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ReviewStudio ?

Un critique de G2 déclare :

Review Studio est très simple à utiliser. Toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin sont réunies dans cet excellent outil. 100 % de nos clients l'approuvent. C'est vraiment le meilleur outil que j'ai utilisé pour échanger avec mes clients. Nous l'utilisons tous les jours et pour chaque projet (CGI ou animations)

Review Studio est très simple à utiliser. Toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin sont réunies dans cet excellent outil. 100 % de nos clients l'approuvent. C'est vraiment le meilleur outil que j'ai utilisé pour échanger avec mes clients. Nous l'utilisons tous les jours et pour chaque projet (CGI ou animations)

7. Cage (idéal pour la collaboration visuelle sur les ressources de l'équipe commerciale et les commentaires des clients)

via Cage

Pour les équipes commerciales qui travaillent avec des supports très visuels, tels que des présentations, des propositions de marque ou des démos vidéo, il est essentiel de disposer d'un outil simplifiant le retour visuel. C'est là que Cage intervient.

Il sert de hub central où les équipes internes et les clients peuvent examiner, commenter et approuver le contenu visuel sans aucune confusion. Contrairement aux CRM ou aux gestionnaires de tâches traditionnels, Cage excelle dans un flux de travail axé sur le visuel, où la clarté et l'itération rapide font avancer les choses.

Les meilleures fonctionnalités de Cage

Commentez directement les vidéos, les PDF et les images avec des annotations précises au pixel près

Attribuez des tâches à partir des commentaires de feedback aux concepteurs ou à l'équipe commerciale

Suivez les modifications et les validations grâce à l'historique des versions et aux flux de travail de validation

Invitez des clients ou des parties prenantes sans avoir besoin d'un compte

Centralisez les discussions visuelles et les mises à jour dans un seul fil de discussion traçable

Intégrez-les à Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud et bien d'autres encore

Limites de Cage

Moins efficace pour les équipes commerciales qui utilisent beaucoup de texte ou qui sont axées sur les appels téléphoniques

Outils d'automatisation et de pipeline limite, à utiliser de préférence avec une plateforme d'équipe commerciale

Tarification Cage

Free

Standard : 8 $/mois par utilisateur

Professionnel : 14 $/mois par utilisateur

*entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cage

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cage ?

Un critique de G2 déclare :

Cage est très utile pour superviser la gestion de projet et attribuer des tâches aux membres de votre équipe. Il vous aide à respecter les délais en divisant les projets en tâches plus petites et en tenant tout le monde informé.

Cage est très utile pour superviser la gestion de projet et attribuer des tâches aux membres de votre équipe. Il vous aide à respecter les délais en divisant les projets en tâches plus petites et en tenant tout le monde informé.

🧠 Fait intéressant : l'IA devrait prendre en charge jusqu'à 80 % des tâches de gestion de projet, rendant les outils d'assistance à l'automatisation et aux flux de travail créatifs plus essentiels que jamais.

8. Monday.com (idéal pour la planification visuelle des tâches grâce à des modèles flexibles)

Monday.com offre aux équipes une véritable clarté, non pas celle qui se cache derrière des onglets et des diagrammes, mais celle qui montre ce qui se passe et qui fait quoi.

Il est particulièrement utile pour les équipes créatives qui jonglent simultanément avec les calendriers de production cinématographique, les calendriers de contenu et les lancements de campagnes. Grâce à des tableaux personnalisables, vous pouvez mettre en place un pipeline de post-production, un outil de suivi de la modification en cours de vidéo ou un flux de révision de contenu, sans partir de zéro.

Le plus gros avantage ? Il est accessible aussi bien aux planificateurs qu'aux créatifs.

Bien qu'il ne soit pas spécialement conçu pour les commentaires créatifs ou le contrôle des versions, il s'intègre parfaitement à d'autres outils. Ajoutez-y des échéanciers, de l'automatisation, des formulaires et des tableaux de bord, et vous obtenez un hub opérationnel solide pour les équipes qui apprécient la structure sans règles strictes.

Monday.com : les meilleures fonctionnalités

Créez des tableaux visuels pour gérer les projets, les tâches, les échéanciers et les statuts

Personnalisez des modèles pour les équipes de conception graphique , de marketing, de vidéo ou de production

Suivez la progression à l'aide de colonnes d'état, d'automatisations et de mises à jour en temps réel

Collaborez en contexte grâce aux pièces jointes, aux commentaires et aux checklist

Intégrez facilement des outils tels que Slack, Adobe CC, Google Drive et Dropbox

Créez des tableaux de bord pour obtenir une vue d'ensemble de plusieurs projets

Limites de Monday.com

Ne dispose pas d'outils intégrés de révision créative ou de commentaires précis à l'image près

Peut sembler fastidieux si trop d'automatisations ou de colonnes sont ajoutées

Tarifs Monday.com

Free

Basique : 9 $/mois par place

Standard : 12 $/mois par place

Pro : 19 $/mois par place

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday.com ?

Un critique de G2 déclare :

La plateforme est très intuitive, hautement personnalisable et permet véritablement à tout le monde d'être sur la même page, du suivi des tâches quotidiennes à la planification de projets à long terme.

La plateforme est très intuitive, hautement personnalisable et aide véritablement tout le monde à rester sur la même page, du suivi des tâches quotidiennes à la planification de projets à long terme.

🧠 Fait intéressant : aujourd'hui, plus de 85 % des entreprises utilisent des logiciels propriétaires pour gérer la gestion de projet et leurs opérations.

9. Trello (idéal pour le suivi simple des tâches à l'aide de tableaux visuels)

via Trello

Trello simplifie les choses. Si votre équipe recherche un outil qui ne nécessite pas des heures d'apprentissage ou de configuration, les tableaux de type Kanban de Trello sont simples et intuitifs dès le premier jour.

Il est parfait pour les petites équipes créatives, les freelances ou les studios qui ont simplement besoin de suivre qui fait quoi et quand. Chaque carte peut contenir des checklist, des dates d'échéance, des pièces jointes (comme des maquettes de conception ou des brouillons vidéo) et des discussions, afin que les commentaires restent à l'endroit où se trouve le travail. Il est visuel, facile à utiliser grâce à la fonction glisser-déposer et n'est pas surchargé de fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Organisez vos projets à l'aide de tableaux et de listes intuitifs par glisser-déposer

Joignez des pièces jointes et conservez les commentaires directement sur les cartes de tâche

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires, aux mentions et aux checklist

Automatisez les tâches grâce à l'automatisation Butler intégrée

Utilisez des modèles adaptés aux projets de conception, aux calendriers de contenu multimédia et aux revues créatives

Déployez des Power-Ups pour créer un flux de travail vidéo personnalisé

Limites de Trello

Structure limitée pour les équipes qui ont besoin d'une gestion détaillée de l'expérience numérique, de flux de travail ou d'étapes d'approbation

Les Power-Ups peuvent sembler indispensables, mais beaucoup d'entre eux nécessitent un forfait payant pour être pleinement accessibles

Tarifs Trello

Free

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un critique de G2 déclare :

Agréable à utiliser. L'interface utilisateur est agréable à l'œil.

Agréable à utiliser. L'interface utilisateur est agréable à l'œil.

10. Wrike (idéal pour gérer des projets commerciaux complexes et des transferts à grande échelle)

via Wrike

La gestion d'un processus de vente à volume élevé ou en plusieurs étapes implique souvent les équipes marketing, juridique, livraison et intégration, et c'est là que Wrike apporte le plus de valeur ajoutée.

Il permet aux équipes commerciales de concevoir et de superviser tout, des flux de travail d'appel d'offres aux séquences d'intégration. Grâce à son IA et à son automatisation intégrées, Wrike identifie les retards potentiels avant qu'ils ne s'accumulent et aide les grandes équipes à faire avancer efficacement les transactions dans tous les services.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Automatisez l'automatisation de la hiérarchisation des tâches grâce à l'IA et à la détection des risques

Personnalisez les flux de travail commerciaux à l'aide de formulaires de demande, d'approbations et de dépendances

Suivez les supports de l'équipe commerciale et les échéanciers de proposition au sein d'équipes de distribution

Visualisez les échéanciers grâce à des diagrammes de Gantt interactifs et des vues Charge de travail

Définissez des permission granulaires pour assurer la sécurité des données sensibles des clients ou des transactions

Générez des rapports et des tableaux de bord pour surveiller l'efficacité des opérations de l'équipe commerciale

Connectez-vous à votre pile technologique grâce à des intégrations avec Salesforce, Google Workspace, Outlook et bien d'autres encore

Limites de Wrike

Plus adapté aux opérations commerciales en arrière-plan qu'à la vente directe

À associer de préférence à un outil CRM ou d'engagement sortant pour une visibilité totale

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (2 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Un critique Reddit déclare :

Le principal avantage de Wrike est qu'il permet de regrouper l'ensemble du projet. Toutes les discussions et toutes les ressources sont regroupées dans le projet, ce qui est utile si nous devons refaire le même projet l'année suivante. Toutes les conversations internes se déroulent dans Wrike et non par e-mail. Nous ajoutons parfois au projet les communications avec les fournisseurs ou les clients provenant d'e-mails afin que tout le monde soit tenu informé.

Le principal avantage de Wrike est qu'il permet de regrouper l'ensemble du projet. Toutes les discussions et toutes les ressources sont regroupées dans le projet, ce qui est utile si nous devons refaire le même projet l'année suivante. Toutes les conversations internes se déroulent dans Wrike et non par e-mail. Nous ajoutons parfois au projet les communications avec les fournisseurs ou les clients provenant d'e-mails afin que tout le monde soit tenu informé.

