Les 10 meilleures alternatives à Excel pour Mac pour une meilleure productivité en 2025

Si Microsoft Excel est l'outil incontournable pour le suivi des budgets, la création de modèles financiers, l'automatisation des rapports, etc., les utilisateurs Mac sont souvent laissés pour compte.

Des fonctionnalités clés telles que Power Pivot et Power Query sont absentes ou limitées, les macros ne fonctionnent pas toujours correctement et les mises à jour ont tendance à arriver plus tard que sur Windows.

De plus, le prix élevé de la suite Microsoft Office donne l'impression de payer un supplément pour un outil qui n'est qu'à moitié optimisé pour votre système.

Si vous en avez assez de ces obstacles, il est temps d'essayer une alternative à MS Excel pour les utilisateurs Mac qui vous permettra de travailler efficacement. Mais avec autant d'options disponibles, comment choisir la bonne ? C'est exactement ce dont traite cet article.

Que rechercher dans une alternative à Excel pour Mac ?

Lorsque vous évaluez des alternatives à Excel pour Mac, gardez à l'esprit les critères suivants :

Compatibilité et assistance pour les fichiers : si vous partagez souvent des fichiers avec un utilisateur Excel moyen, assurez-vous que l'outil peut ouvrir et enregistrer des fichiers Excel (. xlsx) sans altérer les formules, les diagrammes ou la mise en forme

Caractéristiques et fonctions : Si vous utilisez des tableaux croisés dynamiques, des formules complexes ou des macros dans Excel, recherchez un logiciel qui prend en charge les tâches complexes liées aux données. Envisagez également Si vous utilisez des tableaux croisés dynamiques, des formules complexes ou des macros dans Excel, recherchez un logiciel qui prend en charge les tâches complexes liées aux données. Envisagez également des outils d'IA pour Excel qui vous aideront à analyser les données, à repérer les tendances et même à suggérer des formules

Collaboration en temps réel : les applications Web permettent à plusieurs personnes de modifier simultanément un document et d'éviter les fameux fils de discussion par e-mail « vFinal_final. xlsx »

Modèles et automatisation : les bonnes alternatives à Excel sont fournies avec les bonnes alternatives à Excel sont fournies avec des modèles de feuilles de calcul ou de bases de données prêts à l'emploi pour des usages spécifiques, tels que les budgets, le suivi de projets, les factures, etc.

Automatisation intégrée : l'automatisation Excel peut sembler compliquée en raison des multiples variables ou des algorithmes d'apprentissage automatique. Recherchez donc des plateformes capables d'effectuer automatiquement des tâches telles que la planification de rapports ou le déclenchement de calculs

Tarification et licence : si votre budget est limité, vérifiez le modèle de tarification. Certains proposent une offre gratuite à vie (avec des limitations potentielles en termes de stockage ou de fonctionnalités), tandis que d'autres proposent des options d'achat unique

Aperçu des alternatives à Excel

Comparons ensuite les meilleures alternatives à Excel pour Mac afin de voir comment elles se comparent en termes de fonctionnalités, de convivialité et de prix.

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Vue Tableur, champs de formule, résumés IA, documents, automatisation, modèles Petites entreprises, entreprises Forfait Free disponible, personnalisations disponibles pour les entreprises LibreOffice Calc plus de 300 fonctions, diagrammes, mode hors ligne, DataPilot, gestionnaire de scénarios Petites entreprises, Particuliers Free Forever Apple Numbers Modèles personnalisés, synchronisation iCloud, diagrammes interactifs et modification en cours Petites entreprises, Particuliers Free Forever Tableurs WPS Office Boîte à outils intelligente, OCR, optimisation pour mobile, compatibilité des formats Petites entreprises Tarification personnalisée Google Sheets Collaboration en temps réel, Apps Script, remplissage intelligent, intégration GPT Entreprises, petites entreprises Forfait Free disponible, forfaits payants à partir de 3,60 $/utilisateur/mois SoftMaker PlanMaker Compatibilité Excel, plus de 430 fonctions, léger, types de diagrammes Petites entreprises Forfaits payants à partir de 14,99 $/mois OnlyOffice Co-édition en temps réel, assistance sur site/cloud, plus de 200 modèles Entreprises, petites entreprises Forfait Free disponible, forfaits payants à partir de 20 $/utilisateur/mois Zoho Sheet Assistant IA, validation des données, macros, intégration Zoho CRM Petites entreprises, grandes entreprises Free Forever Airtable Base de données relationnelle, affichages multiples, automatisations, extensions Petites entreprises, entreprises Forfait Free disponible, forfaits payants à partir de 20 $/utilisateur/mois Smartsheet Diagrammes de Gantt, tableaux de bord, rapports, intégrations et conformité Entreprises, petites entreprises Forfait Free disponible, forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois

Les meilleures alternatives à Excel pour Mac

Découvrons maintenant les dix meilleures alternatives à Excel pour les utilisateurs Mac.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets, le suivi des tâches, l'automatisation des flux de travail et la collaboration en équipe)

Si vous gérez des tâches ou des projets dans Excel sur votre Mac, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous offre une installation 10 fois plus structurée, claire et exploitable.

Personnalisez facilement vos feuilles de calcul avec la vue Tableur de ClickUp

Vue Tableur ClickUp

La vue Tableur de ClickUp propose des lignes et des colonnes comme un tableur, mais avec des fonctionnalités supplémentaires telles que l'attribution de tâches, les statuts, les dates d'échéance, les champs personnalisés, les formules, les filtres et l'automatisation, le tout intégré.

Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez suivre tout ce dont vous avez besoin, comme la progression des tâches, les pièces jointes, les évaluations, etc.

Créez, modifiez et personnalisez vos feuilles de calcul via la vue Tableur de ClickUp

Vous pouvez également connecter les clients aux commandes, les commerciaux aux transactions ou les employés à leurs tâches. L'organisation des données devient ainsi plus intuitive.

ClickUp Brain

Pour améliorer la gestion des données, utilisez ClickUp Brain pour résumer rapidement vos données.

Par exemple, posez-lui des questions telles que « Combien de tâches sont encore en attente ? » ou « Quel commercial a réalisé le plus de ventes ? », et il vous donnera une réponse claire. C'est très utile lorsque vous travaillez avec des tonnes de données et que vous souhaitez obtenir rapidement des informations sans avoir à faire vous-même les calculs ou à tout filtrer.

Champs de formule ClickUp

Si vous souhaitez effectuer des calculs similaires à ceux d'Excel, les champs de formule ClickUp peuvent vous aider. Ils vous permettent d'automatiser les calculs directement dans vos tâches en direct, par exemple en calculant le nombre de jours entre la date de début et la date d'échéance d'une tâche ou en soustrayant le « montant dépensé » du « budget alloué » pour afficher le solde restant.

Ainsi, à mesure que vos projets avancent, vos nombres restent automatiquement à jour.

Trouvez instantanément des nombres précis à l'aide de formules simples ou avancées dans les champs personnalisés ClickUp

Avec les automatisations de champs de formule de ClickUp, vous pouvez également automatiser les flux de travail et les calculs de routine en fonction de déclencheurs et de conditions basés sur des formules. Par exemple, mettez automatiquement à jour le statut d'une tâche ou envoyez une notification si un champ de formule évalue une certaine valeur.

Suivez automatiquement le nombre de jours estimés grâce au champ de formule avancée de ClickUp

Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp

Le modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp est un excellent moyen de gérer vos données sans travail manuel. Il comprend l'importation automatisée des données et la possibilité d'ajouter des formules personnalisées pour des calculs rapides tels que les totaux ou les moyennes. Vous pouvez également suivre des éléments tels que les ventes ou les dépenses grâce à des champs adaptés à vos besoins.

Obtenez un modèle gratuit Suivez et approuvez vos dépenses avec le modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp

Le modèle comprend plusieurs vues, telles que la vue États financiers pour surveiller les données financières clés telles que le chiffre d'affaires brut, les dépenses et les profits/pertes, et la vue Feuille de calcul pour modifier et calculer les données. Vous pouvez également utiliser des statuts de tâche personnalisés tels que « En attente d'approbation » ou « Achevé » pour suivre la progression.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisation des données : vous permet de créer des rapports visuels, tels que des résumés sous forme de tableaux croisés dynamiques, des diagrammes burndown, etc. , via vous permet de créer des rapports visuels, tels que des résumés sous forme de tableaux croisés dynamiques, des diagrammes burndown, etc. , via les tableaux de bord ClickUp

Documentation intégrée : fournit fournit ClickUp Docs pour intégrer des tableaux ou des feuilles de calcul dans un document. Cette fonctionnalité est pratique si vous rédigez un rapport et souhaitez inclure des données à côté du texte

Collaboration en temps réel : permet à plusieurs membres d'une équipe de modifier simultanément des documents. Les utilisateurs peuvent également ajouter des commentaires n'importe où dans le document et le partager publiquement ou en privé avec des permissions basées sur les rôles

Modèles prédéfinis : Offre des feuilles de calcul prêtes à l'emploi et des modèles de gestion de projet pour vous aider à organiser et calculer vos données tout en gérant vos budgets, en assurant le suivi des coûts de vos projets ou en enregistrant vos chiffres de vente

Téléchargeable pour Mac : fournit une : fournit une application de bureau dédiée pour Mac , vous permettant de gérer vos feuilles de calcul sans avoir à changer de navigateur. Idéal pour les utilisateurs qui préfèrent une application native avec toutes les fonctionnalités

Limites de ClickUp

Le large éventail de fonctionnalités peut rendre ClickUp intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Découvrez l'avis d'un utilisateur G2:

J'ai besoin d'un blog pour écrire tout ce que j'aime à propos de ClickUp. Ils ont TOUT : tâches (en vue liste, tableur, tableau, calendrier, plan, etc.), documents, IA, tableaux de bord, automatisations... Vous pouvez partager des liens publics vers des tâches ou des documents. Les tâches ont un onglet « Activité » qui vous permet de voir tout l'historique de la tâche. C'est tellement flexible et professionnel. Avec ClickUp, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas être extrêmement productif.

2. LibreOffice Calc (meilleure alternative gratuite avec des fonctions étendues)

via LibreOffice Calc

Si vous recherchez une alternative basique à Excel, LibreOffice Calc est faite pour vous. Cette application open source et gratuite fait partie de la suite LibreOffice qui offre une interface conviviale et des fonctionnalités de mise en forme conditionnelle similaires à celles d'Excel.

Calc prend en charge une bibliothèque de plus de 300 fonctions et vous permet de créer des diagrammes et des tableaux croisés dynamiques pour une analyse avancée des données. Vous pouvez également télécharger des modèles de tableurs prêts à l'emploi à partir du référentiel LibreOffice. Ceux-ci sont fournis avec des formules intégrées, vous pouvez donc y insérer vos données et vous mettre immédiatement au travail.

Comme il est hors ligne, vos données restent locales (sauf si vous choisissez de les synchroniser via Dropbox/iCloud). C'est idéal pour les données sensibles et pour travailler en déplacement (comme dans les avions) sans dépendre d'applications Web.

Meilleures fonctionnalités de LibreOffice Calc

Gestionnaire de scénarios : compare différents scénarios (par exemple, une équipe commerciale forte, moyenne ou faible) pour voir comment les modifications apportées aux données d'entrée affectent les résultats, sans modifier les données d'origine

Composant Solveur : trouve la meilleure valeur pour une cellule spécifique, en fonction des conditions ou des limites définies dans d'autres cellules

Technologie avancée DataPilot : Extrayez les données brutes des bases de données de votre entreprise, puis croisez-les, résumez-les et convertissez-les en informations exploitables

Limites de LibreOffice Calc

Contrairement à certaines alternatives basées sur le cloud, Calc ne prend pas en charge la modification en temps réel par plusieurs utilisateurs

Il peut ouvrir et enregistrer des fichiers Excel, mais peut rencontrer des problèmes avec les mises en forme complexes

Tarifs de LibreOffice Calc

Free Forever

Évaluations et avis sur LibreOffice Calc

G2 : 4,3/5 (plus de 25 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 225 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LibreOffice Calc ?

Lisez ce que cet utilisateur G2 a à dire :

Il est beaucoup moins compliqué qu'Excel et c'est un logiciel gratuit.

3. Apple Numbers (idéal pour une intégration transparente avec l'écosystème Apple)

via Apple Numbers

Apple Numbers est un tableur développé par Apple Inc. pour les appareils macOS, iPadOS et iOS. Il fait partie de la suite de productivité iWork, qui est préinstallée sur la plupart des appareils Apple ou peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store.

La fonctionnalité qui distingue Numbers est son interface claire et moderne. Contrairement à Excel, qui s'ouvre sur une grille, Numbers commence par une page vierge sur laquelle vous pouvez ajouter des tableaux, des diagrammes, des images et du texte n'importe où. Cette approche axée sur le design le rend particulièrement utile pour créer des rapports, des tableaux de bord et des présentations visuellement attrayants.

Le plus intéressant ? Vous pouvez créer une feuille de calcul sur votre Mac, la mettre à jour sur votre iPad et modifier une valeur sur votre iPhone, le tout grâce à la synchronisation fluide via iCloud. Elle s'intègre également à Siri Raccourcis, AppleScript, Keynote et d'autres fonctionnalités macOS.

Les meilleures fonctionnalités d'Apple Numbers

Modèles personnalisables : offre une grande variété de modèles prédéfinis pour vous aider à démarrer rapidement et à les personnaliser facilement en fonction de vos besoins

Collaboration en temps réel : permet aux utilisateurs de partager des fichiers via iCloud afin qu'ils puissent les modifier simultanément sur tous leurs appareils Apple

Visualisation des données : assistance pour un large intervalle de types de diagrammes 2D, 3D et interactifs (colonne, barre, ligne, zone, circulaire, anneau, radar) qui se mettent à jour dynamiquement en fonction des modifications des données

Limites d'Apple Numbers

Les mises à jour sont peu fréquentes et les améliorations des fonctionnalités sont lentes, ce qui peut laisser certains utilisateurs sur leur faim

Il n'est pas conçu pour traiter des ensembles de données volumineux ni pour effectuer des calculs complexes

Tarifs Apple Numbers

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis sur Apple Numbers

G2 : 4,2/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Apple Numbers ?

Lisez ce que cet utilisateur G2 a à dire :

Ce que j'aime le plus dans Apple Numbers, c'est la conception des diagrammes. Le design est incroyable et se démarque de tous les autres tableurs.

4. WPS Office Spreadsheets (meilleure alternative pour mobile)

via WPS Office Spreadsheets

WPS Office Spreadsheets est un outil convivial doté d'une interface, de fonctionnalités et d'une conception générale similaires à celles d'Excel. Cela réduit la courbe d'apprentissage et facilite la transition pour les utilisateurs familiarisés avec Excel.

La conception légère et le fonctionnement fluide de WPS sur les appareils mobiles le distinguent des autres. Il est entièrement optimisé pour iPhone/iPad : vous pouvez commencer un tableur sur votre Mac et continuer la modification en cours sur votre téléphone avec un minimum de compromis.

Il prend également en charge divers formats de fichiers, notamment .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv et .txt. Vous pouvez ouvrir, modifier et enregistrer des fichiers sans altérer les formules, les diagrammes ou les dispositions sur tous les appareils et toutes les plateformes.

Meilleures fonctionnalités de WPS Office Spreadsheets

Smart Toolbox : comprend plus de 60 mini-outils pour simplifier les tâches, telles que l'extraction de texte d'une cellule, la conversion par lots de formats de feuilles de calcul et la division de texte en colonnes

Image vers texte : intègre la reconnaissance optique de caractères (OCR) qui extrait le texte des images et l'insère dans des feuilles de calcul

Division intelligente des colonnes : divise intelligemment les données d'une même colonne en plusieurs colonnes en fonction de leur contenu

Limites de WPS Office Spreadsheets

WPS manque de fonctions avancées par rapport à Microsoft Excel

Certains utilisateurs ont constaté des ralentissements, des décalages ou des plantages lors d'une utilisation intensive ou en mode multitâche

Tarifs des tableurs WPS Office

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WPS Office Spreadsheets

G2 : 4,4/5 (plus de 55 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de WPS Office Spreadsheets ?

Lisez ce qu'en dit cet utilisateur G2:

WPS Spreadsheets me permet de créer des feuilles de calcul, des présentations et des documents incroyables. Il dispose de toutes les fonctions complètes d'un tableur. J'apprécie vraiment WPS Spreadsheets car il est plus facile à lancer et à utiliser grâce à sa grande compatibilité avec Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF et le format OpenOffice.

5. Google Sheets (idéal pour la collaboration en temps réel et la flexibilité du cloud)

via Google Sheets

Google Sheets est un tableur en ligne qui fait partie de Google Workspace. L'une de ses fonctionnalités phares est la collaboration en temps réel, qui permet à jusqu'à 50 utilisateurs situés à différents emplacements de travailler simultanément sur le même tableur, de voir les modifications apportées par leurs collègues et de laisser des commentaires à l'intention des autres.

Il s'intègre également aux applications Google Workspace telles que Google Analytics, Formulaires et Looker Studio. Par exemple, vous pouvez transformer les données de votre feuille de calcul en visualisations avancées via Looker Studio ou importer des données Analytics pour créer des diagrammes et suivre les tendances.

Meilleures fonctionnalités de Google Sheets

Partage et permissions faciles : partagez facilement une feuille avec d'autres personnes via un lien ou une invitation par e-mail et définissez leur niveau d'accès (affichage, commentaire ou modification)

Google Apps Script : fournit un outil de script intégré qui vous permet d'écrire des fonctions JavaScript simples pour automatiser les flux de travail, envoyer des e-mails, vous connecter à des API ou déclencher des actions en fonction des valeurs des cellules

Remplissage intelligent : Utilise l'apprentissage automatique pour détecter des modèles dans vos données et suggérer comment remplir les cellules restantes

GPT for Sheets : intègre les modèles OpenAI directement dans votre feuille de calcul, vous permettant de créer des formules, d'extraire des données structurées à partir de données brutes et d'automatiser les tâches répétitives

Limites de Google Sheets

Il n'est pas à la hauteur des outils avancés tels qu'Excel pour les analyses approfondies

Bien qu'il offre un accès hors ligne, certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas sans une connexion Internet stable

Tarifs de Google Sheets

Gratuit : Inclus avec un compte Google gratuit

Google Workspace Individual : 9,99 $ par mois

Google Workspace Business Starter : 3,60 $/utilisateur par mois

Google Workspace Business Standard : 14,40 $/utilisateur par mois

Google Workspace Business Plus : 27,33 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Sheets

G2 : 4,6/5 (plus de 42 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Sheets ?

Lisez ce que cet utilisateur G2 a à dire :

Des outils tels que Google Docs, Sheets et Slides permettent à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même document. Les commentaires intégrés et les « modifications suggérées » facilitent la communication. Tous les fichiers sont stockés dans Google Drive, ce qui les rend accessibles depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet. Certains outils fonctionnent également hors ligne, garantissant ainsi la productivité même sans Internet. Gmail, Agenda, Drive, Meet et d'autres applications sont étroitement intégrées, offrant ainsi un flux de travail cohérent.

🧠 Anecdote : Google Sheets est issu d'une application de tableur en ligne appelée XL2Web, développée par 2Web Technologies. Lorsque Google a racheté XL2Web en 2006, l'application est finalement devenue Google Labs Spreadsheets avant d'être officiellement lancée sous le nom de Google Sheets.

6. SoftMaker PlanMaker (idéal pour une gestion légère et rapide des données)

via SoftMaker PlanMaker

SoftMaker PlanMaker est une application de tableur conforme au RGPD conçue pour les utilisateurs qui exigent une compatibilité approfondie avec Excel. Elle peut ouvrir et enregistrer les formats XLS et XLSX d'Excel, prend en charge les fichiers protégés par mot de passe et gère des feuilles de calcul à grande échelle pouvant contenir jusqu'à un million de lignes et 16 384 colonnes.

Cela permet aux utilisateurs de traiter de grands volumes de données sans aucune limite. PlanMaker prend également en charge plus de 430 fonctions de calcul intégrées, couvrant l'analyse financière et statistique, l'ingénierie et les opérations de base de données.

Et contrairement à Excel, qui occupe plusieurs gigaoctets, PlanMaker s'installe en moins de 200 Mo. Cela signifie une installation et un lancement plus rapides, en particulier sur les systèmes plus anciens ou ceux dont le stockage est limité.

Les meilleures fonctionnalités de SoftMaker PlanMaker

Visualisation des données : Prend en charge plus de 80 types de diagrammes (barres, circulaires, histogrammes, etc.), ainsi que la rotation 3D, les ombres et les effets d'éclairage pour des visuels prêts à être présentés

Aucune dépendance au cloud : bénéficiez d'un accès hors ligne et d'une conformité au RGPD, ce qui convient aux utilisateurs soucieux de la confidentialité ou aux environnements réglementés

Fonctionnalité Filtre automatique : vous permet d'appliquer des filtres à des colonnes individuelles afin d'afficher uniquement les données qui répondent aux conditions que vous avez choisies

Limites de SoftMaker PlanMaker

PlanMaker ne dispose pas d'outils de collaboration multi-utilisateurs intégrés

Il ne peut pas exécuter les macros intégrées dans les documents Excel

Tarifs SoftMaker PlanMaker

Forfait Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SoftMaker PlanMaker

Avis G2 : pas assez d'avis

Avis Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de SoftMaker PlanMaker ?

Lisez ce que cet utilisateur G2 a à dire :

Familier, multi-appareils, riche en fonctionnalités.

7. OnlyOffice (idéal pour une utilisation dans le cloud et sur site)

via OnlyOffice

ONLYOFFICE est une autre alternative gratuite et open source à Microsoft Excel pour les utilisateurs Mac. Il s'intègre à la fois aux environnements cloud et sur site, ce qui le rend idéal pour les particuliers soucieux de la sécurité et les organisations ayant des besoins de conformité stricts.

Il prend en charge la collaboration en temps réel, ce qui vous permet, à vous et à votre équipe, de modifier ensemble des feuilles de calcul, de laisser des commentaires et de discuter sans quitter l'éditeur. Vous pouvez même parcourir l'historique des versions et restaurer des modifications spécifiques si nécessaire, ce qui en fait une alternative viable à Google Sheets.

ONLYOFFICE utilise les formats standard Microsoft Excel (XLSX) comme type de fichier par défaut, ce qui réduit les problèmes de conversion lors de l'échange de fichiers avec des utilisateurs MS Office.

Les meilleures fonctionnalités d'OnlyOffice

Interface unique : vous permet d'ouvrir ou de créer tous les types de documents, tels que des documents, des feuilles de calcul, des présentations et des formulaires PDF, dans un environnement de travail unifié

Plus de 200 modèles : créez tout, des formulaires fiscaux aux cartes de bingo, en quelques minutes, puis personnalisez la disposition et les visuels selon votre style

Sécurité : Protégez vos données sensibles en définissant des mots de passe, en verrouillant des cellules ou des feuilles spécifiques, en masquant les formules et en attribuant des droits d'accès en modification à certains utilisateurs

Limites d'OnlyOffice

L'utilisation sur site nécessite un matériel puissant, ce qui peut décourager les petits utilisateurs

Certains utilisateurs ont indiqué que la vitesse de chargement initiale pourrait être améliorée

Tarifs OnlyOffice

Docs Space : Startup : Gratuit Business : 20 $/mois par utilisateur Enterprise : À partir de 6550 $ par serveur

Démarrage : Gratuit

Business : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : À partir de 6 550 $ par serveur

Docs Enterprise : Pour les particuliers : 149 $ (paiement unique pour un maximum de 10 utilisateurs) Pour les familles : 330 $ pour un maximum de 5 utilisateurs Pour les entreprises : personnalisable, prix à partir de 1 500 $ pour un maximum de 50 utilisateurs

Pour les particuliers : 149 $ (paiement unique pour un maximum de 10 utilisateurs)

Pour les familles : 330 $ pour jusqu'à 5 utilisateurs

Pour les entreprises : personnalisable, prix à partir de 1 500 $ pour un maximum de 50 utilisateurs

Environnement de travail Enterprise : Enterprise : 2 200 $ par serveur Enterprise Plus : 3 300 $ par serveur Enterprise Premium : 4 450 $ par serveur

Enterprise : 2 200 $ par serveur

Enterprise Plus : 3 300 $ par serveur

Enterprise Premium : 4 450 $ par serveur

Démarrage : Gratuit

Business : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : À partir de 6 550 $ par serveur

Pour les particuliers : 149 $ (paiement unique pour un maximum de 10 utilisateurs)

Pour les familles : 330 $ pour jusqu'à 5 utilisateurs

Pour les entreprises : personnalisable, prix à partir de 1 500 $ pour un maximum de 50 utilisateurs

Enterprise : 2 200 $ par serveur

Enterprise Plus : 3 300 $ par serveur

Enterprise Premium : 4 450 $ par serveur

Évaluations et avis sur OnlyOffice

Avis G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Avis Capterra : 4,5/5 (plus de 320 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Sheets ?

Lisez ce que cet utilisateur G2 a à dire :

Il dispose d'outils faciles à utiliser, quelles que soient les fonctions que vous utilisez.

8. Zoho Sheet (Idéal pour la gestion automatisée des données)

via Zoho Sheet

Zoho Sheet est un outil de tableur basé sur le cloud permettant de créer, gérer et automatiser des feuilles de calcul fonctionnelles. Il offre plus de 350 fonctions intégrées, un traitement avancé des données et plus de 1 000 intégrations d'applications pour automatiser les flux de travail et importer des données depuis des sources telles qu'Excel.

Zoho Sheet dispose d'un assistant IA, Zia, qui vous aide à analyser les données, à suggérer des diagrammes ou des fonctions et à identifier les incohérences. Il s'intègre également à Zoho CRM et à d'autres applications Zoho afin que vous puissiez travailler en toute fluidité au sein du même système.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Sheet

Collaboration en temps réel : permet la collaboration multi-utilisateurs avec des mises à jour en temps réel, des commentaires sur les cellules/intervalles, des fils de discussion et des permissions personnalisables pour des flux de travail efficaces en équipe

Outils de nettoyage et de validation des données : détecte les doublons, les incohérences et les entrées vides pour garantir des données propres et précises

IA générative : Génère facilement des ensembles de données échantillons, des formules et des codes macro VBA grâce à Zia, optimisé par ChatGPT

Limites de Zoho Sheet

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur de la plateforme obsolète et difficile à naviguer

Des problèmes de performances peuvent survenir lors du travail avec des feuilles de calcul volumineuses

Tarifs de Zoho Sheet

Free Forever

Évaluations et avis sur Zoho Sheet

G2 : 4,4/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Sheets ?

Lisez ce que cet utilisateur G2 a à dire :

J'adore Zoho Sheet car son automatisation vous permet de définir des macros qui vous aident à terminer des tâches complexes en cliquant simplement sur un bouton. De plus, pour le travail en équipe, une approche collaborative du tableur aide les membres de l'équipe à être sur la même page.

9. Airtable (meilleure option avec fonctionnalités de base de données)

via Airtable

Airtable présente une disposition en grille qui ressemble à une feuille de calcul, mais chaque « ligne » s'apparente davantage à un enregistrement dans une base de données. Il vous permet de définir des types de champs spécifiques pour chaque colonne, tels que texte, nombre, menu déroulant ou pièce jointe. Vous pouvez également lier des enregistrements entre des tableaux pour créer des relations, par exemple en liant des tâches d'un tableau à des projets d'un autre.

De plus, cette plateforme de gestion de projet vous permet de basculer entre différents affichages. Par exemple, l'affichage Calendrier affiche les enregistrements avec leurs dates sur un échéancier, Kanban les regroupe dans des colonnes comme les étapes d'une tâche, et la galerie les affiche sous forme de cartes visuelles, ce qui est utile pour les images ou les portfolios.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Partage de données : Créez des liens partageables avec un accès en lecture seule ou modifiable, intégrez des bases dans des sites Web ou utilisez l'API Airtable pour connecter vos données à des applications personnalisées

Extensions intégrées : Offre des outils, tels que des diagrammes, des formulaires ou des widgets de rapports, que vous pouvez ajouter pour prendre en charge des cas d'utilisation spécifiques

Automatisation : vous permet de configurer des règles de déclenchement (par exemple, « Lorsqu'un enregistrement est créé ou lorsque le champ Statut passe à X, envoyer un e-mail ou publier un message Slack »)

Limites d'Airtable

Airtable est davantage destiné au suivi et à la gestion des données relationnelles qu'aux calculs mathématiques avancés ou à la création de rapports Excel avec des diagrammes

À mesure que les bases de données s'agrandissent, la gestion d'installations complexes ou volumineuses peut devenir chaotique

Tarifs Airtable

Free

Team : 20 $/mois par place

Business : 45 $/mois par place

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable ?

Lisez ce que cet utilisateur G2 a à dire :

Airtable est idéal pour le suivi et l'enregistrement des données, et son interface utilisateur est géniale. Il est simple et facile à prendre en main, ses automatisations sont puissantes et il offre de nombreuses possibilités. Ce que je préfère, c'est la possibilité de lier des tableaux, car cela permet de créer des champs de recherche, ce qui facilite grandement la segmentation des données.

10. Smartsheet (idéal pour la gestion de projets volumineux)

via Smartsheet

Smartsheet est un outil destiné aux entreprises qui combine les fonctionnalités des outils de gestion de projet avec la simplicité d'une interface de tableur.

Il utilise des capacités d'IA telles que des informations prédictives, des suggestions de formules intelligentes et des automatisations pour vous aider à créer des flux de travail personnalisés. De plus, il s'intègre à Google Workspace, Microsoft Office 365, Jira et Salesforce pour un flux de données fluide entre les plateformes.

Les utilisateurs peuvent également créer des tableaux de bord pour obtenir une vue d'ensemble des projets et générer des rapports qui extraient des données en temps réel à partir de plusieurs feuilles. Cela évite d'avoir à consolider manuellement les informations entre les fichiers.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Les indispensables de la gestion de projet : offre une vue diagramme de Gantt intégrée et la possibilité de définir des dépendances entre les tâches

Sécurité et conformité : comprend des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise telles que les permissions utilisateur, le chiffrement et la conformité aux normes telles que le RGPD et HIPAA

Flexibilité des cas d'utilisation : Prise en charge d'un large intervalle de scénarios, de la gestion de projets de construction et des opérations universitaires au suivi des flux de travail dans le secteur de la santé et des investissements en capital

Limites de Smartsheet

Il connaît parfois des ralentissements avec des feuilles volumineuses ou complexes

Certains utilisateurs mentionnent une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les membres de l'équipe qui passent d'outils plus simples ou d'applications mobiles

Tarifs Smartsheet

Free

Pro : 12 $ par mois et par membre

Business : 24 $/membre par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 19 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Smartsheet ?

Lisez ce que cet utilisateur G2 a à dire :

J'apprécie de pouvoir consulter les tâches et les données de différentes manières afin de présenter les informations nécessaires à différents publics ayant des besoins différents. J'apprécie également sa convivialité et son intuitivité. J'adore les fonctionnalités du calendrier, l'affichage sous forme de cartes et les rapports. Cela facilite grandement la gestion de projet.

Créez des feuilles de calcul puissantes sur Mac avec ClickUp

Bien qu'Excel fonctionne correctement sur macOS, certaines fonctionnalités avancées et mises à jour sont souvent disponibles plus tard que pour les utilisateurs Windows.

ClickUp intervient comme une solution tout-en-un qui offre une approche collaborative de la gestion des feuilles de calcul sur votre Mac.

La vue Tableur de ClickUp offre une interface intuitive pour créer, afficher et manipuler des données directement dans votre environnement de travail, tandis que les champs de formule vous permettent d'effectuer des calculs aussi puissants que dans Excel. De plus, grâce à l'automatisation des champs de formule, vous pouvez configurer des automatisations pour mettre à jour des valeurs ou déclencher des actions spécifiques en fonction des résultats de vos formules.

Vous souhaitez créer des feuilles de calcul plus intelligentes et plus efficaces sur votre Mac ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickU p.