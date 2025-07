Modèles Excel gratuits pour les entreprises afin de rationaliser les opérations et les finances

Vous passez des heures à gérer des feuilles de calcul chaque mois ? Vous n'êtes pas seul !

Un employé de bureau passe en moyenne 20 heures à organiser ses données. Ce temps pourrait être mieux utilisé pour hiérarchiser votre travail et vos objectifs.

Des modèles prêts à l'emploi pour les opérations commerciales peuvent simplifier la planification commerciale. Que vous assuriez le suivi des finances, gériez des projets ou créiez des plans marketing, les modèles vous offrent un format structuré pour démarrer rapidement.

Nous avons rassemblé 15 modèles Excel gratuits pour vous aider à rationaliser vos opérations et à vous concentrer sur vos objectifs commerciaux. Et si ceux-ci ne vous conviennent pas, nous proposons également des modèles provenant d'autres alternatives populaires !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel pour les entreprises ?

Un modèle Excel gratuit bien conçu pour les entreprises est un outil structuré et préformaté qui améliore l'efficacité, la précision et l'automatisation des flux de travail. Il comprend des colonnes, des lignes et des sections clairement définies pour la saisie et l'organisation des données.

Grâce à des formules et des fonctions intégrées, ils automatisent les calculs, minimisent les erreurs manuelles et gèrent les opérations logiques.

💡 Astuce pro : Une astuce Excel pour les chefs d'entreprise : au lieu d'utiliser la fonction RECHERCHEV, utilisez INDEX-MATCH. RECHERCHEV ne fonctionne que de gauche à droite, mais INDEX-MATCH permet d'effectuer des recherches dans toutes les directions.

Modèles Excel pour les entreprises

Les modèles Business garantissent la cohérence entre les projets et les équipes. Choisissez parmi cette liste de modèles gratuits de Microsoft Excel et commencez à travailler sur votre projet.

1. Modèle d'agenda de réunion personnalisable Excel par Microsoft

La plupart des réunions récurrentes ne disposent pas d'agenda. Cela entraîne des discussions longues et peu claires. Cependant, vous pouvez commencer à organiser des discussions plus courtes et plus productives grâce au modèle d'agenda de réunion personnalisable Excel.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Attribuez des responsabilités aux participants, en garantissant la responsabilité de chaque élément de l'agenda

Documentez les résultats des réunions grâce à des sections de notes intégrées pour les décisions et les suivis

Calculez le temps alloué à chaque intervenant et évitez les chevauchements

🔑 Idéal pour : Réunions d'équipe récurrentes, discussions de tableau ou sessions avec des clients où la flexibilité est clé.

2. Modèle de calendrier des tâches Excel par Microsoft

Adapté aux étudiants, aux enseignants et aux chefs de projet, le modèle Excel de calendrier des tâches organise les tâches et les échéances dans un format structuré.

Grâce à ce modèle personnalisable, vous pouvez :

Forfait et suivi des missions avec dates d'échéance, niveaux de priorité et mises à jour du statut d'achèvement

Suivez la progression sans effort grâce à la mise en forme automatique qui met en évidence les tâches en retard

Améliorez la gestion du temps en visualisant les tâches dans un format hebdomadaire ou mensuel

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les enseignants à la recherche d'un logiciel de base de données gratuit pour suivre les devoirs, les projets et les échéances des cours.

3. Modèle de relevé de temps hebdomadaire Excel par Microsoft

Contrairement à un journal de temps général, le modèle Excel de relevé de temps hebdomadaire fournit un format structuré pour le suivi des heures de travail quotidiennes, des heures supplémentaires et du nombre total d'heures hebdomadaires. Cela garantit un enregistrement précis qui simplifie le traitement des salaires.

Ce modèle vous aide à :

Calculez le salaire total à l'aide de formules intégrées pour les heures normales, les heures supplémentaires et les déductions

Garantissez l'exactitude des paies en totalisant automatiquement les heures travaillées à des fins de facturation ou pour les ressources humaines

Suivez les heures supplémentaires pour vous conformer à la réglementation du travail

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les freelances qui doivent documenter leurs heures de travail à des fins de paie et de facturation.

4. Modèle Excel de suivi commercial par Microsoft

Au lieu de vous perdre en conjectures, améliorez vos prévisions financières grâce aux calculs automatiques du chiffre d'affaires et des bénéfices totaux dans le modèle Excel Suivi des ventes.

Les outils de visualisation des données intégrés enrichissent vos informations grâce à des détails essentiels sur les dépenses de l'entreprise.

Ce modèle est conçu pour :

Identifiez les produits les plus vendus grâce à une ventilation intuitive des tendances des équipes commerciales

Optimisez la gestion des stocks en identifiant les éléments qui se vendent rapidement et ceux qui se vendent lentement

Surveillez les performances de votre équipe en évaluant les contributions individuelles de l'équipe commerciale

🔑 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprises de commerce électronique et les vendeurs en ligne qui souhaitent suivre les tendances des ventes et les transactions en temps réel.

5. Modèle Excel de suivi des prévisions commerciales par Microsoft

Plus de la moitié des responsables commerciaux (55 %) ne font pas confiance à la précision des prévisions commerciales de leur entreprise. Ils s'appuient souvent sur des suppositions plutôt que sur des données, mettant ainsi en péril des prospects clés.

Pour y remédier, utilisez le modèle Excel de suivi des prévisions commerciales, conçu pour une approche prospective. Plutôt que de simplement enregistrer les ventes passées, il vous aide à prévoir les performances commerciales futures, à maintenir vos objectifs d'entreprise sur la bonne voie et à améliorer la productivité.

Utilisez ce modèle pour :

Comparez les performances réelles aux projections

Définissez des objectifs commerciaux réalistes basés sur les performances historiques et les tendances saisonnières

Ajustez vos prévisions pour vous adapter aux conditions changeantes de votre entreprise

🔑 Idéal pour : Les analystes commerciaux et les planificateurs financiers qui doivent prévoir les tendances des revenus et définir des objectifs pour l'équipe commerciale.

💡 Conseil de pro : si vous utilisez souvent le même format, créez votre propre modèle Excel et enregistrez-le. Vous pourrez ainsi y accéder rapidement et le réutiliser pour vos futurs projets, ce qui vous fera gagner du temps et vous épargnera des efforts.

6. Modèle de liste d'inventaire Excel par Microsoft

Contrairement à un simple registre, le modèle de liste d'inventaire Excel met automatiquement en évidence les éléments en rupture de stock ou en stock faible à l'aide d'une mise en forme conditionnelle. Cela vous aide à suivre l'inventaire, à éviter les ruptures de stock et à assurer le bon déroulement des processus de l'entreprise.

Utilisez ce modèle pour :

Améliorez la gestion de la chaîne logistique en surveillant les modèles d'utilisation et les délais de production des fournisseurs

Réduisez les excédents et les ruptures de stock grâce à des alertes pour les éléments en rupture de stock

Classez facilement vos produits grâce aux sections intégrées pour les références, les fournisseurs et les prix

🔑 Idéal pour : Les responsables d'entrepôt et les propriétaires de magasins de détail qui ont besoin de suivre les niveaux de stock et d'éviter les ruptures.

7. Modèle de rapport de dépenses Excel par Microsoft

Vous vous demandez où passe l'argent de votre entreprise ? La catégorisation des dépenses vous aide à identifier les habitudes de dépenses et à découvrir des possibilités de réduction des coûts. Utilisez le modèle de rapport de dépenses Excel pour suivre chaque dollar et contrôler les dépenses excessives.

Utilisez ce modèle pour :

Classez vos dépenses par service, fournisseur ou type de dépense

Améliorez la transparence financière grâce à des ventilations claires et détaillées des dépenses

Générez des rapports résumés pour l'analyse financière et la préparation des déclarations fiscales

🔑 Idéal pour : Les employés d'entreprise et les équipes financières qui doivent enregistrer et rembourser les dépenses liées à leur activité.

8. Modèle Excel Business Budget mensuel par Microsoft

Utilisez le modèle Excel Budget mensuel pour gérer les finances de votre entreprise. Il vous offre une image précise en comparant les dépenses réelles à votre budget prévu, vous aidant ainsi à garder le cap sur toutes vos dépenses professionnelles.

Utilisez ce modèle si vous souhaitez :

Identifiez les possibilités de réduction des coûts en analysant les tendances en matière de dépenses

Ajustez vos stratégies budgétaires en fonction de l'évolution de vos besoins financiers

Planifiez et allouez vos fonds en définissant des limites mensuelles pour vos revenus et vos dépenses

🔑 Idéal pour : Les entrepreneurs et les planificateurs financiers qui ont besoin d'un moyen structuré pour gérer les revenus et les dépenses de leur entreprise

9. Modèle d'échéancier de projet Excel par Microsoft

Le modèle d'échéancier de projet Excel indique qui est responsable de quoi, ce qui aide les équipes à rester organisées et à respecter le calendrier tout au long du projet.

Personnalisez ce modèle pour :

Visualisez les calendriers de projet grâce à une disposition structurée en échéancier de quatre semaines

Améliorez le suivi des projets grâce à des jalons et des indicateurs de progression codés par couleur

Simplifiez la planification en décomposant les projets complexes en phases gérables

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les responsables d'équipe qui ont besoin d'une feuille de route Excel à court terme pour la gestion de projet.

10. Modèle de rapport de performance de projet Excel par Microsoft

85 % des chefs de projet se sentent dépassés par des projets au rythme effréné et des délais serrés.

Si c'est votre cas, essayez le modèle de rapport de performance de projet Excel. Suivez les tâches, les budgets et la santé des projets en un coup d'œil pour rester organisé et garder le contrôle.

Utilisez cette approche structurée pour :

Identifiez les goulots d'étranglement des projets en repérant les retards et les inefficacités

Résumez la progression des projets à l'aide d'indicateurs de performance clés et de jalons

Générez des rapports destinés aux parties prenantes dans un format professionnel axé sur les données

🔑 Idéal pour : Les cadres et les parties prenantes qui ont besoin d'un tableau de bord de projet pour obtenir des informations basées sur des données concernant la progression, les risques et les résultats.

11. Modèle Excel de planificateur d'évènements par Microsoft

Le modèle Excel Planificateur d'évènements vous aide à tout suivre, des conférences d'entreprise aux célébrations personnelles, en organisant chaque détail.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Surveillez votre budget et vos dépenses pour respecter vos contraintes financières

Assurez une exécution fluide en veillant à ce que tous les membres de l'équipe connaissent leurs responsabilités

Restez organisé en conservant une liste détaillée des réponses

🔑 Idéal pour : Les coordinateurs d'évènements et les organisateurs de mariages qui doivent gérer la logistique, les budgets et les listes d'invités.

12. Modèle Excel de liste des tâches à faire pour un projet par Microsoft

Se précipiter pour terminer une tâche que vous avez oubliée est une pensée stressante, n'est-ce pas ?

Le modèle Excel de liste des tâches du projet vous aide à suivre les tâches, à respecter les délais et à visualiser la progression grâce à la mise en forme conditionnelle. Restez organisé et gardez votre équipe sur la bonne voie, sans surprises de dernière minute !

Utilisez ce modèle pour :

Suivez la progression en continu grâce aux mises à jour du statut de chaque élément

Personnalisez les catégories de tâches pour différentes équipes ou phases de projet

Respectez les délais grâce aux rappels automatiques pour les tâches en retard

🔑 Idéal pour : Les professionnels et les équipes axées sur les tâches qui ont besoin d'un outil de suivi de projet pour décomposer les détails importants en étapes réalisables.

13. Modèle Excel de planification de projet avec diagramme de Gantt par Microsoft

Vous êtes plutôt visuel ? Le modèle Excel de planification de projet avec diagramme de Gantt offre une vue claire et structurée des dépendances entre les tâches et des phases du projet. Restez organisé, suivez la progression et assurez le bon déroulement de votre prochain projet, sans avoir à deviner quoi que ce soit !

Utilisez ce modèle pour :

Ajustez facilement les échéanciers de projet en cas de retards ou de nouvelles priorités

Gérez les dépendances entre les tâches en liant les activités connexes pour une meilleure coordination

Suivez la progression au fil du temps en indiquant les pourcentages d'achèvement

🔑 Idéal pour : Les chefs de chantier et les développeurs de logiciels qui ont besoin d'un modèle de diagramme de Gantt pour décomposer visuellement les phases et les dépendances d'un projet.

14. Compte de résultat Excel par Microsoft

Le modèle Excel de compte de résultat permet de suivre les revenus et d'analyser les performances financières sur 12 mois. Il peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à maintenir les finances de votre entreprise sur la bonne voie.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Analysez la rentabilité de votre entreprise en effectuant un suivi des recettes et des dépenses

Comparez vos revenus mensuels ou annuels pour évaluer votre croissance financière

Calculez automatiquement le bénéfice net pour évaluer les performances financières

🔑 Idéal pour : Les comptables et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'un rapport financier détaillé sur les revenus, les coûts et la rentabilité.

15. Modèle de facture de service Excel par Microsoft

Le modèle de facture de service Excel vous permet de personnaliser vos factures avec votre logo, vos couleurs et vos polices de caractères pour une touche professionnelle. Cela permet de mettre votre marque au premier plan et rend votre entreprise plus mémorable pour vos clients.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Calculez automatiquement les totaux et les taxes pour une facturation précise

Modifiez le texte, les couleurs et la mise en forme selon vos besoins

Incluez les calculs fiscaux pour une facturation précise et conforme

🔑 Idéal pour : Les freelances et les entreprises de services qui souhaitent générer des factures professionnelles pour leurs clients.

Limites de l'utilisation d'Excel pour les entreprises et la finance

Avant de commencer à personnaliser ces modèles de feuilles de calcul gratuits, passons en revue quelques obstacles potentiels auxquels vous pourriez être confronté :

Voici cinq raisons pour lesquelles vous pourriez envisager des alternatives à Excel:

La saisie manuelle des données augmente le risque d'erreurs, ce qui peut entraîner des rapports financiers inexacts ou des budgets de projet mal calculés

Le traitement de grands ensembles de données ralentit les performances, provoque des plantages et rend la récupération des données inefficace

Les macros et les formules automatisent les tâches, mais nécessitent des connaissances techniques

La création de rapports et de tableaux de bord avancés nécessite des efforts manuels et ne fournit pas d'informations en temps réel

La gestion de processus métier avancés tels que le CRM ou l'ERP nécessite une personnalisation poussée, contrairement aux logiciels de gestion de projet

Jodi Salice, directrice créative chez United Way Suncoast, donne son avis sur ClickUp :

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je l'apprécie. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je l'apprécie. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Modèles Excel alternatifs pour les opérations commerciales

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Il offre une solution unique pour tous vos besoins professionnels tout en vous offrant une plus grande flexibilité pour gérer vos données. Par exemple, contrairement aux feuilles de calcul traditionnelles, la vue Tableur de ClickUp transforme les données statiques en une base de données interactive sans code.

Glissez-déposez des tâches dans la vue Tableur ClickUp

Vous pouvez facilement organiser vos données financières, définir des limites de dépenses et suivre vos dépenses pour une comptabilité précise de vos projets. La fonctionnalité de tri et de filtrage vous aide à analyser les coûts, la rentabilité et les prévisions. De plus, vous pouvez lier les dépenses, les factures et les enregistrements entre eux pour un meilleur suivi !

Et grâce aux modèles ClickUp, vous pouvez accélérer encore davantage vos opérations commerciales et financières. En voici quelques-uns pour vous aider à démarrer :

1. Modèle de forfait Business ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez votre vision d'entreprise dans le modèle de forfait Business ClickUp

Le format convivial du modèle de forfait Business de ClickUp aide les start-ups et les entreprises établies à élaborer un plan professionnel et soigné. Présentez clairement vos objectifs commerciaux, votre stratégie et vos finances, car un plan solide fait bonne impression !

Utilisez ce modèle pour :

Organisez des sections pour l'analyse de marché, les projections financières et les objectifs de l'entreprise

Utilisez les jalons ClickUp pour suivre chaque phase de l'exécution de votre forfait Business

Générez des rapports et exportez des forfaits Business soignés pour vos investisseurs ou partenaires

🔑 Idéal pour : Les entrepreneurs et les start-ups qui souhaitent créer un plan d'affaires structuré et prêt à être présenté aux investisseurs.

2. Modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les principaux objectifs et les initiatives clés dans le modèle de feuille de route stratégique ClickUp

La planification de vos objectifs généraux ne devrait pas prendre des jours de travail. Le modèle de feuille de route stratégique ClickUp vous facilite la tâche ! Mappez votre vision, suivez la progression et assurez-vous que chaque projet fait avancer votre entreprise vers la réussite.

Ce modèle vous aide à :

Diagrammez vos objectifs de croissance, d'expansion et d'innovation

Mettez à jour vos stratégies à mesure que les priorités évoluent sans perdre les données historiques

Utilisez des diagrammes de Gantt et des échéanciers pour suivre les jalons clés

🔑 Idéal pour : Les cadres et les équipes de direction qui cartographient la vision, les initiatives et les stratégies de croissance à long terme de l'entreprise.

3. Le modèle de budget d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos revenus, vos dépenses et vos marges bénéficiaires grâce au modèle de budget ClickUp Business

Vous souhaitez contrôler votre budget ? Le modèle de budget d'entreprise ClickUp vous aide à dépenser judicieusement, à éviter les dépenses excessives et à ajuster vos budgets en temps réel. Fini les approximations !

Profitez de ce modèle pour :

Utilisez les données historiques pour projeter les dépenses et les revenus futurs

Générez des rapports budgétaires à jour en un clic

Créez des budgets structurés pour vos services ou vos projets

🔑 Idéal pour : Les équipes financières et les comptables qui gèrent la budgétisation, le suivi des dépenses et les prévisions financières à l'échelle de l'entreprise.

4. Le modèle ClickUp Business Launch

Obtenir un modèle gratuit Gérez chaque phase de lancement de manière systématique grâce au modèle ClickUp Business Launch

Transformez un concept en une entreprise pleinement opérationnelle grâce au modèle ClickUp Business Launch. Ce modèle prêt à l'emploi suit une exécution structurée de tous les processus commerciaux, de l'étude de marché au développement de produits.

Utilisez-les pour :

Définissez des échéances pour le développement de produits, le marketing et les opérations

Mesurez la réussite grâce à l'analyse et à la collecte de commentaires

Répartissez les rôles et les responsabilités entre les équipes

🔑 Idéal pour : Les fondateurs et chefs de produit qui organisent étape par étape le processus de mise sur le marché d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau produit.

5. Modèle de tableau blanc pour échéancier de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez vos projets avant leur exécution grâce au modèle de tableau blanc Échéancier de projet ClickUp

Contrairement aux feuilles de calcul ou aux listes, le modèle de tableau blanc Échéancier de projet ClickUp permet aux utilisateurs de glisser-déposer des éléments, de marquer des dépendances et d'ajuster les calendriers. Réduisez les entrées manuelles et adoptez un moyen plus rapide de mettre à jour vos forfaits Business.

Laissez ce modèle vous guider pour :

Utilisez une vue Tableau blanc ClickUp partagée pour réfléchir et ajuster vos forfaits

Convertissez instantanément les éléments du tableau en tâches exploitables

Identifiez les goulots d'étranglement en mappant les relations entre les tâches

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes créatives qui ont besoin d'un moyen très visuel et flexible pour planifier et suivre les échéanciers de projet.

6. Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concentrez-vous sur les indicateurs détaillés de vos projets grâce au modèle de feuille de calcul de gestion de projet ClickUp

Vous préférez les grilles structurées et le suivi basé sur les données ? Le modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp présente tout : tâches, échéances et ressources. Ainsi, rien ne passe entre les mailles du filet.

Gagnez du temps grâce à ce modèle et :

Classez les projets, les échéances et les membres de l'équipe responsables

Connectez vos feuilles de calcul aux tableaux de bord ClickUp pour un suivi continu

Utilisez des formules pour suivre la progression des projets

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet axés sur les données qui préfèrent un suivi structuré et tabulaire des tâches et une surveillance de la progression.

7. Modèle de rapports de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les informations et les résultats avec le modèle de rapports de projet ClickUp

Les chefs de projet peuvent passer des jours à assembler des rapports, ce qui représente une perte de temps considérable ! Évitez ces tracas grâce au modèle de rapport de projet ClickUp. Il consolide les données de plusieurs projets en rapports de progression clairs et complets en un rien de temps.

Personnalisez ce modèle pour :

Présentez vos conclusions à l'aide de graphiques et de cartes thermiques

Configurez des rapports hebdomadaires ou mensuels sans mises à jour manuelles

Suivez les indicateurs clés de performance (KPI)

🔑 Idéal pour : Évaluer la productivité, garantir le bon déroulement des projets grâce à des indicateurs clés de performance mesurables.

8. Le modèle de suivi de production ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Engagez-vous dans le suivi en temps réel des processus de production avec le modèle de suivi de production ClickUp

Concentrez-vous sur l'efficacité avec le modèle de suivi de production ClickUp et assurez le bon déroulement de vos projets et de votre production. Suivez la progression, gérez les ressources et veillez à ce que tous les délais soient respectés sans chaos de dernière minute.

Suivez ce modèle pour :

Suivez les flux de travail liés à la fabrication, à la chaîne logistique ou à la production de contenu

Recevez une notification lorsqu'une étape est retardée ou achevée

Liez la production aux stocks disponibles pour le traitement des commandes

🔑 Idéal pour : Les équipes de fabrication et de production multimédia qui surveillent l'efficacité des flux de travail, les délais et le contrôle qualité.

9. Modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Obtenir un modèle gratuit Facturez à l'heure avec des informations complètes dans le modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Le modèle de suivi du temps ClickUp Consultant n'est pas un simple outil de suivi générique : il enregistre les heures facturables, suit les projets et facilite même la facturation. Moins de tracas, plus de revenus !

Vous pouvez utiliser son approche structurée pour :

Suivez le temps passé sur chaque client ou projet

Convertissez les heures suivies en factures professionnelles

Identifiez les contrats à forte valeur ajoutée et optimisez les tarifs

🔑 Idéal pour : les consultants et les freelances qui ont besoin d'un système pour enregistrer leurs heures facturables et suivre des techniques de gestion du temps .

10. Le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp pour exécuter votre stratégie marketing

Vous souffrez du chaos des campagnes marketing ? Le modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp organise chaque détail. Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des e-mails ou du PPC, ce modèle permet de tout coordonner, et tout le monde aussi.

Vous pouvez :

Définissez les objectifs de vos campagnes, suivez vos dépenses publicitaires, surveillez les indicateurs de performance et optimisez votre retour sur investissement

Alignez les équipes marketing, commerciales et créatives pour une exécution fluide

Utilisez des flux de travail pour attribuer automatiquement les responsabilités

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing qui coordonnent des campagnes multicanales, assurent le suivi des performances et optimisent le retour sur investissement.

11. Modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Exportez des rapports destinés aux investisseurs, aux dirigeants ou aux équipes grâce au modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise de ClickUp

Le modèle de rapport mensuel sur l'état d'avancement des activités de ClickUp facilite la planification globale. Vous avez besoin de savoir si le marketing a atteint ses cibles ou si le développement des produits est dans les délais ? Suivez l'exécution, la productivité et la progression en un seul endroit, sans avoir à utiliser plusieurs feuilles de calcul éparpillées !

Utilisez ce modèle pour :

Résumez les performances de votre entreprise en assurant le suivi des revenus, des dépenses et des indicateurs clés

Comparez la progression actuelle et celle des mois précédents pour identifier les tendances

Rassemblez les informations de différentes tâches ClickUp dans un seul rapport et automatisez la collecte des données

🔑 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprises et les chefs de service génèrent des résumés exécutifs sur les performances de l'entreprise et les réalisations mensuelles clés.

12. Modèle de rapport commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mesurez les revenus, les conversions et les taux de réussite des transactions grâce au modèle de rapport commercial ClickUp

40 % des clients déclarent changer de marque en raison d'une qualité inégale. Gardez une longueur d'avance en suivant les préférences des consommateurs. Surveillez les stratégies commerciales et les tendances du marché grâce au modèle de rapport commercial ClickUp. Satisfaites vos clients et développez votre entreprise !

Gagnez du temps grâce à ce modèle et :

Analysez les offres qui génèrent le plus de ventes afin d'identifier les produits les plus performants

Utilisez les tendances des données pour prévoir le volume des ventes à venir

Connectez-vous à ClickUp CRM pour gérer les rapports de l'équipe commerciale

🔑 Idéal pour : Les responsables commerciaux et les analystes qui suivent les revenus, les taux de conversion et les performances de l'équipe commerciale au fil du temps.

13. Le modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concentrez-vous sur la gestion des prospects et la progression des transactions grâce au modèle de pipeline commercial ClickUp

Conclure des contrats est déjà assez difficile, pourquoi le rendre encore plus difficile avec des tableaux peu intuitifs ? Le modèle de pipeline commercial ClickUp vous aide à visualiser les prospects dans votre entonnoir afin que vous sachiez exactement où concentrer vos efforts.

Grâce à ce modèle structuré, vous pourrez :

Utilisez les automatisations ClickUp pour configurer des rappels et ne manquez jamais une opportunité

Identifiez les tendances et ajustez vos stratégies pour améliorer vos taux de clôture

Analysez le parcours des prospects dans le pipeline

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales qui gèrent les prospects, suivent la progression des transactions et optimisent l'entonnoir de vente.

14. Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les niveaux de stock et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement grâce au modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Le modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp permet d'organiser les relations avec les fournisseurs, les bons de commande et les niveaux de stock en un seul endroit.

Évitez les maux de tête liés à la chaîne logistique et utilisez ce modèle pour :

Surveillez les niveaux de stock pour éviter les ruptures ou les excédents

Configurez des alertes de stock bas pour la gestion des stocks

Analysez les performances des fournisseurs et les tendances d'achat pour les rapports fournisseurs

🔑 Idéal pour : Les équipes chargées de la gestion des achats et des stocks qui gèrent les niveaux de stock, les commandes des fournisseurs et la logistique de la chaîne d'approvisionnement.

15. Le modèle de gestion financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez votre santé financière avec le modèle de gestion financière ClickUp

Au-delà de la budgétisation, le modèle de gestion financière ClickUp vous offre un aperçu financier complet : suivez vos revenus, vos dépenses et la santé globale de votre entreprise en un seul endroit !

Ce modèle vous permet de :

Générez des résumés financiers, automatisez les bilans et gérez les états des flux de trésorerie

Assurez-vous que les services respectent les limites budgétaires

Conservez vos documents financiers organisés au même endroit

🔑 Idéal pour : les directeurs financiers et les services financiers chargés de superviser les flux de trésorerie, les comptes fournisseurs/clients et la santé financière de l'entreprise.

16. Le modèle CRM simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos prospects et personnalisez le suivi de vos clients grâce au modèle CRM simple de ClickUp

Vous avez besoin d'un meilleur moyen de gérer les relations avec vos clients et de fidéliser votre clientèle ? Le modèle CRM simple de ClickUp vous permet de suivre facilement les interactions, de nourrir les prospects et de fidéliser votre clientèle en toute simplicité !

Cela vous permet de :

Analysez les informations clients pour identifier les tendances et optimiser la gestion des relations

Assurez-vous que les prospects sont bien accompagnés et convertis

Centralisez les interactions avec les clients et l'historique

🔑 Idéal pour : Les équipes du service client et des équipes commerciales qui gèrent les relations avec les clients, assurent le suivi des interactions et gèrent les suivis.

17. Modèle de diagramme de flux de processus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez vos structures de flux de travail grâce au modèle de diagramme de flux de processus ClickUp

Certaines choses prennent tout leur sens lorsqu'on les voit. Le modèle de diagramme de flux de processus ClickUp vous permet de mapper les flux de travail, les procédures opératoires normalisées et les processus métier dans un format clair et visuel. Plus besoin de vous demander quelle est la prochaine étape !

Ce modèle est conçu pour :

Créez des organigrammes pour la gestion des processus d'entreprise

Développez des flux de travail reproductibles et évolutifs pour les équipes

Identifiez les inefficacités dans les processus opérationnels

🔑 Idéal pour : Les analystes commerciaux et les équipes opérationnelles qui conçoivent des flux de travail, des automatisations de processus et des procédures opératoires normalisées.

18. Modèle ClickUp pour les objectifs et les OKR de l'entreprise

Obtenir un modèle gratuit Affinez vos objectifs en fonction des tendances de performance grâce au modèle Objectifs et OKR de l'entreprise ClickUp

Vous poursuivez des objectifs ambitieux pour votre entreprise ? Transformez-les en progrès mesurables et suivis grâce au modèle Objectifs de l'entreprise et OKR de ClickUp. Moins de paroles, plus de résultats !

Avec ce modèle, vous pouvez :

Définissez des objectifs commerciaux clairs avec des indicateurs de performance clés (KPI) pour les équipes

Alignez les équipes sur la vision de l'entreprise afin que tous les services travaillent vers des objectifs communs

Utilisez les tableaux de bord ClickUp et suivez les taux de réalisation des OKR

🔑 Idéal pour : les équipes RH et de direction qui souhaitent assurer le suivi des objectifs et aligner les objectifs de l'entreprise sur des résultats clés mesurables.

19. Modèle de forfait de communication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez les malentendus grâce au modèle de plan de communication ClickUp

Conçu pour la communication interne et externe, le modèle de plan de communication ClickUp vous aide à structurer la messagerie à l'échelle de l'entreprise, à aligner les équipes et à vous assurer que rien ne se perd dans la traduction.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Définissez des messages pour les équipes et les parties prenantes afin de faciliter la communication

Suivez les e-mails, les réunions et les efforts de relations publiques grâce à des canaux organisés

Évaluez les taux de réponse, améliorez la messagerie et renforcez l'engagement

🔑 Idéal pour : les équipes RP et les responsables de la communication interne qui souhaitent garantir la clarté et la cohérence des messages entre les différentes parties prenantes.

20. Le modèle de gestion des réunions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez les décisions clés prises lors des réunions grâce au modèle de gestion des réunions ClickUp

Les réunions tournent souvent en rond sans aboutir à des conclusions claires. Le modèle de gestion des réunions ClickUp permet de rester concentré, orienté vers l'action et productif, car personne n'aime les réunions qui auraient pu être remplacées par un simple e-mail !

Ce modèle vous aide à :

Définissez des agendas, des objectifs et des points de discussion clairs pour planifier et structurer vos réunions

Transformez les notes de réunion en suivis exploitables et attribuez immédiatement des tâches

Réduisez les absences grâce aux notifications programmées

🔑 Idéal pour : Les chefs d'équipe et les cadres qui organisent des réunions structurées avec des agendas, des éléments d'action et des suivis.

Rationalisez votre entreprise avec ClickUp : de la budgétisation au suivi de projet et bien plus encore

Les modèles Excel sont parfaits pour organiser les opérations commerciales, mais avouons-le, ils peuvent sembler introvertis. Même s'ils sont très élaborés, ils restent souvent isolés, loin de votre flux de travail, de vos outils de collaboration et de votre gestion de projet.

Découvrez ClickUp ! C'est comme donner une vie sociale à vos feuilles de calcul. ClickUp intègre des modèles avec la gestion des tâches, la collaboration en équipe et bien plus encore, le tout en un seul endroit. Grâce au partage de fichiers et à l'automatisation intégrés, vos feuilles de calcul font désormais partie d'un système puissant qui rationalise les opérations et les finances sans effort.

Prêt à passer au niveau supérieur dans votre travail ? Inscrivez-vous pour obtenir un compte ClickUp gratuit et harmonisez vos processus d'entreprise avec style !