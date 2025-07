Modèles gratuits de relevés de temps pour avocats pour un suivi efficace du temps consacré aux tâches juridiques

Avez-vous déjà eu l'impression que votre journée disparaît entre les audiences, les appels des clients et la paperasse interminable ? Dans le monde juridique, chaque minute compte, littéralement. Mais le suivi des heures facturables ne devrait pas être considéré comme un autre dossier à défendre.

Un modèle de relevé de temps pour avocat bien conçu peut vous aider à enregistrer le temps avec précision, à simplifier la facturation et même à rationaliser la gestion des congés. Au lieu de vous démener pour reconstituer vos heures à la fin de la semaine, vous disposerez d'un registre clair et organisé, prêt à être facturé aux clients, et vous garderez le contrôle de votre charge de travail.

Découvrez plus de 15 modèles gratuits pour vous aider (ou aider votre cabinet) à suivre le temps, à facturer plus intelligemment et à vous concentrer sur les dossiers à gagner, plutôt que sur la paperasse.

📌 Le saviez-vous ? Les avocats consacrent environ 63 % de leur temps à des tâches non facturables , telles que l'administration, les réunions et la recherche. Un modèle de relevé de temps intelligent peut vous aider à récupérer ce temps et à vous concentrer davantage sur le travail facturable pour vos clients.

15 modèles gratuits de relevés de temps pour avocats

Ne serait-il pas formidable de pouvoir tout organiser sans avoir à passer d'un tableur à un autre, d'un relevé de temps à un e-mail ou à une discussion ?

La réponse se trouve dans ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail. Elle résout ce problème en regroupant les projets, les connaissances et les discussions sur une seule plateforme, alimentée par l'IA la plus cohérente au monde.

ClickUp pour cabinets d'avocats simplifie le suivi du temps, facilite l'exportation des journaux et fluidifie la facturation. Il collecte les prospects, fusionne les factures et organise sans effort tous les détails de chaque dossier. Des formulaires d'admission des clients aux notes sur les dossiers, tout est conservé au même endroit, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos dossiers plutôt que de vous noyer dans la paperasse !

Voici 15 modèles gratuits de relevés de temps pour avocats afin de suivre les heures facturables, gérer les dossiers et rationaliser votre flux de travail ! ⚖️

1. Modèle de suivi du temps pour avocats ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez votre cabinet juridique grâce à des listes de dossiers organisées, au suivi du temps et à des rappels de délais, le tout en un seul endroit avec le modèle de suivi du temps pour avocats de ClickUp

Le modèle de suivi du temps pour avocats de ClickUp aide les cabinets d'avocats à relever leur défi le plus urgent : tenir des registres précis des heures facturables tout en jonglant avec plusieurs dossiers et échéances.

Ce modèle simplifie le suivi du temps en vous offrant un hub centralisé pour :

Configurez des rappels automatiques pour les relevés de temps des avocats afin de vous assurer qu'aucune heure facturable n'est oubliée

Créez des champs personnalisés pour suivre les détails des dossiers, les informations sur les clients et les tarifs de facturation dans une vue organisée

Surveillez les heures de travail des avocats grâce à des outils d'organisation des tâches qui trient le temps par type de dossier, date de priorité, etc

Intégrez le suivi du temps aux fonctionnalités de gestion de projet pour définir des dates d'échéance, recevoir des avertissements de dépendance et suivre chaque échéance

Regardez cette vidéo pour découvrir le meilleur 𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗲𝗮𝗺’𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 ! ⏰

Idéal pour : Les cabinets d'avocats et les équipes juridiques qui cherchent à gérer la précision du suivi du temps et à rationaliser la gestion des dossiers.

2. Modèle ClickUp pour le suivi et la facturation des dossiers juridiques

Obtenir un modèle gratuit Suivez les dossiers, gérez la facturation et gagnez en efficacité grâce au modèle de suivi et de facturation des dossiers juridiques ClickUp

Vous avez besoin d'un meilleur moyen de suivre les heures facturables et les détails des dossiers ? Le modèle ClickUp de suivi des dossiers juridiques et de facturation peut vous aider à organiser vos activités quotidiennes. En tant qu'avocat, vous pouvez tout suivre, des comparutions au tribunal aux réunions avec les clients, en un seul endroit, sans perdre une minute de temps facturable.

Voici ce qui rend ce modèle utile :

Créez des profils de dossiers avec des détails clés tels que les numéros de dossier, les informations sur les clients et les dates, clairement structurés pour un accès rapide

Enregistrez les heures facturables à l'aide d'une saisie manuelle ou d'incréments de temps prédéfinis pour simplifier la facturation

Restez synchronisé avec votre équipe grâce à des champs personnalisés et des mises à jour de statut en temps réel

Gérez les échéanciers et évitez les conflits d'horaires grâce à des modèles de feuilles de présence , des calendriers et des diagrammes de Gantt

3. Modèle de suivi des dossiers juridiques ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos dossiers juridiques et suivez les heures facturables grâce au modèle de suivi des dossiers juridiques ClickUp

Gérer plusieurs dossiers tout en assurant le suivi des heures facturables peut s'apparenter à jongler avec des torches enflammées. Le modèle ClickUp de suivi des dossiers juridiques met de l'ordre dans le chaos en vous offrant un hub centralisé pour la gestion des dossiers et les entrées de temps.

Ce modèle aide les cabinets d'avocats à rester au fait de leurs dossiers et de leur facturation grâce à ces fonctionnalités clés :

Suivi du statut intégré pour surveiller la progression des dossiers, de la prise en charge du client à la facturation finale, afin de ne jamais manquer les mises à jour importantes

Champs personnalisés pour enregistrer les heures travaillées et suivre les dépenses, ce qui facilite la génération de factures et de rapports précis sur les dossiers

Intégration d'un calendrier pour planifier et suivre les réunions avec les clients, les dates d'audience et les délais de dépôt, le tout en un seul endroit

Intégrations d'applications de relevé de temps qui extraient automatiquement les données relatives aux heures facturables, éliminant ainsi la nécessité d'une entrée manuelle du temps

Idéal pour : les cabinets d'avocats et les avocats qui souhaitent gérer efficacement leurs dossiers tout en garantissant un suivi précis du temps et une facturation exacte.

💡Conseil de pro : Enregistrez le temps dans le système à l'aide des fonctionnalités de suivi du temps des projets de ClickUp. Indiquez le temps facturable et non facturable, et exportez des rapports détaillés pour une facturation fluide et précise !

4. Modèle ClickUp pour la gestion des clients juridiques

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre cabinet juridique grâce au modèle de gestion des clients juridiques de ClickUp, votre hub central pour le suivi des dossiers et les informations sur les clients

Le modèle ClickUp de gestion des clients juridiques aide les cabinets d'avocats à suivre les dossiers et à gérer les échéances, tout en améliorant l'expérience client.

Voici ce qui distingue ce modèle :

Huit statuts personnalisés permettent de suivre chaque dossier en temps réel, de « Ouvert » à « Avec le client »

Des champs personnalisés pour les détails des dossiers, les heures travaillées et les informations de paiement garantissent une facturation plus précise

Plusieurs vues (Liste, Calendrier et Diagramme) offrent des moyens flexibles de suivre la progression des dossiers et les échéances

Des modèles de checklists prêts à l'emploi rationalisent les tâches routinières et permettent à tous de rester alignés sur les processus

Idéal pour : cabinets d'avocats, consultants juridiques et équipes juridiques internes qui doivent organiser les dossiers des clients et gérer les échéances. Suivez les heures facturables à l'aide de modèles de relevés de temps et rationalisez le travail juridique.

5. Modèle de gestion de projet juridique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'un système structuré pour organiser les tâches, gérer les échéances et coordonner les efforts de l'équipe sur différentes questions juridiques grâce au modèle de gestion de projet juridique ClickUp

Le modèle de gestion de projet juridique ClickUp aide les cabinets d'avocats à suivre avec précision les dossiers et les projets complexes.

Ce modèle se distingue par ses fonctionnalités puissantes :

Statuts personnalisés pour marquer les tâches comme Achevées, Nouvelles, À risque ou En cours, offrant une visibilité claire sur chaque tâche facturable

Logiciel de suivi du temps intégré qui s'intègre à votre processus de facturation pour conserver des enregistrements précis des entrées du diagramme des heures facturables

Champs personnalisés pour suivre les détails clés du projet tels que le coût estimé, l'identifiant du projet, le niveau de complexité et les critères de réussite

Outils de gestion de projet, notamment des diagrammes de Gantt pour la planification des échéanciers, des tableaux de bord pour le suivi de la progression et un suivi du temps natif pour la surveillance des heures de travail

Idéal pour : Les cabinets d'avocats et les services juridiques qui cherchent à normaliser leur approche de la gestion de projet et à améliorer la précision du suivi du temps.

6. Modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Obtenir un modèle gratuit Suivez les heures facturables et gérez efficacement les projets de vos clients grâce au modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Le modèle de suivi du temps ClickUp Consultant garantit des incréments de facturation précis tout en vous aidant à suivre sans effort le temps passé sur plusieurs projets. Il vous permet de rester organisé et de conserver des registres précis sans avoir à effectuer de suivi manuel fastidieux.

Voici ce qui rend ce modèle particulièrement utile :

Des chronomètres intégrés qui se joignent directement aux tâches, vous permettant de suivre le temps pendant que vous travaillez et de minimiser les erreurs humaines dans l'enregistrement des heures

Vues personnalisées qui ventilent les entrées de temps par tâche, date ou membre de l'équipe, ce qui facilite l'analyse de la façon dont les heures de travail sont utilisées

Paramètres de taux de facturation qui génèrent des factures basées sur le temps suivi, simplifiant ainsi la facturation et les rapports destinés aux clients

Des filtres rapides permettent de séparer les tâches facturables des tâches non facturables, afin de vous concentrer sur le travail générateur de revenus

Idéal pour : Les consultants indépendants et les cabinets de conseil qui ont besoin de suivre les heures facturables de plusieurs clients tout en gérant les flux de travail de leurs projets en un seul endroit

7. Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Obtenir un modèle gratuit Suivez les heures facturables et gérez efficacement les tâches juridiques grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services

Grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services, les cabinets d'avocats peuvent facilement suivre les heures facturables et rationaliser la gestion du temps. Intégré au système de gestion des tâches ClickUp, il offre une plateforme unique pour enregistrer les heures, surveiller le travail juridique et simplifier la facturation.

Voici ce qui rend ce modèle particulièrement utile pour les professionnels du droit :

Configurez des champs pour les noms des clients et créez des affichages personnalisés filtrés par avocat, intervalle de dates ou type de dossier afin d'identifier rapidement les modèles de facturation

Ajoutez des descriptions détaillées du travail effectué dans chaque entrée, garantissant ainsi des registres clairs pour la facturation des clients

Suivez le temps passé sur les appareils mobiles lorsque vous êtes au tribunal ou en réunion avec des clients, en enregistrant chaque minute facturable du temps réel

Générez des rapports filtrés et conservez une piste d'audit complète de toutes les entrées de temps pour une transparence totale

Idéal pour : Les cabinets d'avocats et les praticiens indépendants qui ont besoin d'un système organisé pour suivre les heures facturables, gérer la répartition du temps consacré à chaque dossier et rationaliser la facturation des clients.

8. Modèle de liste du personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Montrez les capacités d'organisation et d'alignement des ressources de votre équipe grâce au modèle de liste du personnel ClickUp

Le modèle de tableau de service ClickUp aide les cabinets d'avocats à organiser l'ensemble de leur équipe dans un hub central. Il simplifie le travail administratif tout en gardant une trace des rôles, des compétences et des responsabilités de chacun.

Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Créez des rôles et des ensembles de compétences personnalisés pour chaque membre de l'équipe, afin de garantir qu'ils travaillent efficacement dans leurs positions désignées, des parajuristes aux associés principaux

Suivez la progression des tâches grâce à des statuts personnalisés tout en enregistrant des informations clés telles que la rémunération annuelle et le parcours scolaire dans des champs personnalisés

Utilisez la vue Résumé pour obtenir un aperçu rapide de la structure de votre équipe et identifier les lacunes en matière de rôles ou d'expertise

Affichez une description claire et concise de l'expertise de chaque membre du personnel et des détails de sa rémunération pour une meilleure planification des effectifs

Idéal pour : Les responsables de cabinets d'avocats et les services RH à la recherche d'un logiciel efficace de suivi du temps juridique pour rationaliser la gestion du personnel et améliorer la productivité.

9. Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez vos échéanciers et suivez les dates limites grâce au modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Vous avez besoin d'un moyen plus simple pour gérer les échéanciers des dossiers et garder votre cabinet d'avocats sur la bonne voie ? Le modèle d'échéancier remplissable ClickUp aide les équipes juridiques à visualiser les échéances, à organiser les tâches et à rester en avance sur les dates importantes. Dites adieu à la saisie manuelle des données : ce modèle met à jour la progression des projets en temps réel.

Voici ce qui rend ce modèle parfait pour le suivi du travail juridique :

Des options de statut personnalisables telles que « Bloqué », « Achevé », « En cours », « En cours de révision » et « À faire » vous aident à suivre l'état d'avancement de chaque dossier

Plusieurs affichages, notamment des dispositions mensuelles, hebdomadaires et annuelles, vous permettent de zoomer sur les tâches quotidiennes ou de planifier des stratégies à long terme pour vos dossiers

Les barres de l'échéancier se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure de votre progression, vous offrant ainsi un aperçu instantané du statut d'avancement du dossier

Le logiciel intégré de suivi du temps juridique vous aide à créer un modèle d'heures facturables qui peut calculer automatiquement vos frais

Idéal pour : Les professionnels du droit qui gèrent plusieurs dossiers, suivent les heures facturables et veillent à ce qu'aucune échéance judiciaire ou date de dépôt ne soit oubliée.

10. Modèle de suivi du temps horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez facilement les heures facturables tout en organisant clairement vos activités non facturables grâce au modèle de suivi du temps horaire ClickUp

Le modèle de suivi du temps horaire ClickUp aide les cabinets d'avocats et les avocats individuels à suivre leur temps avec précision et facilité. Ce modèle de relevé de temps pour avocats prêt à l'emploi organise toutes les entrées de temps, les informations sur les clients et les détails des dossiers dans un seul environnement de travail.

Voici ce qui distingue ce modèle :

Chronomètre intégré pour suivre le temps passé sur différents dossiers, plus options d'entrée manuelle des heures après coup

Champs personnalisés pour les taux horaires, les noms des clients et les services juridiques spécifiques, parfaits pour une facturation et des rapports détaillés

Fonctionnalités de collaboration en temps réel pour que toute votre équipe juridique reste synchronisée sur les entrées de temps et la progression des dossiers

Des rapports automatiques vous indiquent exactement où vous passez votre temps, vous aidant ainsi à identifier les tendances en matière de productivité

Idéal pour : les praticiens indépendants, les petits cabinets d'avocats et les services juridiques de grandes organisations qui ont besoin de suivre le temps consacré à plusieurs dossiers et clients tout en conservant des registres détaillés à des fins de facturation et de conformité.

🧠 Anecdote : La facturation à l'heure a été inventée en 1913, mais elle n'est devenue la norme dans le domaine juridique qu'à partir des années 1970 ! Avant cela, les avocats facturaient principalement des honoraires fixes fixés par la législation de chaque État, jusqu'à l'approbation des honoraires conditionnels par l'ABA en 1908.

11. Modèle de répartition du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Analysez vos heures de travail par client, type de dossier ou tâche : obtenez des informations, identifiez des tendances et améliorez votre efficacité sans effort grâce au modèle de répartition du temps ClickUp

Le modèle de répartition du temps ClickUp aide les professionnels du droit à suivre et à gérer leur temps avec précision. Ce modèle de suivi du temps pour avocats organise vos heures facturables, vos réunions avec les clients, vos comparutions devant les tribunaux et vos tâches administratives en un seul endroit.

Voici ce qui rend ce modèle particulièrement utile pour les avocats :

Suivez le temps dans différentes vues qui correspondent à votre flux de travail : consultez vos heures dans des listes, des calendriers ou des échéanciers pour comprendre où va votre attention

Définissez les priorités des tâches en fonction de leur urgence, ce qui vous permet de vous concentrer en premier lieu sur le travail critique pour le client et les délais judiciaires

Surveillez le temps passé sur chaque dossier grâce à des outils de suivi intégrés qui facilitent l'enregistrement des heures facturables pendant que vous travaillez

Partagez les mises à jour sur l'état d'avancement et collaborez avec votre équipe juridique en attribuant des tâches et en suivant l'état d'avancement des projets en temps réel

Idéal pour : Les professionnels du droit qui souhaitent maximiser les heures facturables tout en assurant une gestion organisée des dossiers et une bonne coordination de l'équipe.

12. Modèle d'analyse du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez, analysez et optimisez le temps consacré aux tâches dans votre cabinet juridique grâce au modèle d'analyse du temps ClickUp

Le modèle d'analyse du temps ClickUp aide les équipes juridiques à surveiller et à mesurer la façon dont les avocats et le personnel passent leurs heures de travail. En ventilant les tâches et en suivant l'allocation du temps, ce modèle fournit des données concrètes pour repérer les goulots d'étranglement et affiner les processus.

Voici ce qui rend ce modèle particulièrement utile pour les équipes juridiques :

Classez le travail juridique et suivez la progression des dossiers grâce à des statuts et des champs personnalisés

Visualisez l'utilisation du temps grâce à des tableaux de bord afin d'affecter efficacement les avocats aux différentes tâches

Accédez à cinq vues ClickUp uniques (formulaire d'enregistrement du temps d'inactivité, problèmes liés au temps d'inactivité, statut des actions, guide de démarrage et liste des temps d'inactivité) pour organiser vos informations et y accéder facilement

Idéal pour : Les cabinets d'avocats et les équipes juridiques qui cherchent à analyser la répartition du temps et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

13. Modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos heures quotidiennes et surveillez la progression des tâches grâce au modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Le modèle de planning de gestion du temps ClickUp organise votre routine de travail quotidienne en vous aidant à organiser vos tâches par heure et à suivre le temps passé sur chaque activité.

Voici ce qui distingue ce modèle :

Créez un planning quotidien personnalisé avec des mises à jour de statut telles que « Présent », « Absent » et « À faire » pour suivre la progression des tâches et la disponibilité de l'équipe

Ajoutez des champs personnalisés spécifiques pour le suivi des missions du « responsable » et des « résultats attendus » afin de garantir une responsabilité claire

Configurez plusieurs affichages, notamment « Flux de travail quotidien », « Progression des tâches » et « Guide de démarrage » pour surveiller votre planning sous différents angles

Respectez les délais grâce au suivi du temps intégré, aux avertissements de dépendance et aux notifications par e-mail

Idéal pour : Les services juridiques qui souhaitent mapper les plannings des avocats et rester concentrés sur l'essentiel.

14. Modèle de relevé de temps quotidien, hebdomadaire et mensuel pour avocats au format Excel/Google Sheets par Mycase

via Mycase

Découvrez un ensemble de modèles pratiques de suivi du temps pour avocats proposés par Mycase au format Excel et Google Sheets, qui aident les cabinets d'avocats à saisir avec précision les heures facturables et à rester organisés.

Ces modèles sont disponibles en versions quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pour répondre à différents besoins en matière de suivi du temps. Chaque modèle comprend des formules intégrées qui calculent automatiquement les totaux, vous aidant ainsi à éviter les erreurs de calcul manuelles.

Les fonctionnalités clés de ces modèles sont les suivantes :

Champs intégrés pour les numéros de dossier, les noms des clients, les codes de tâche et les descriptions détaillées

Calcul automatique des totaux par ligne en fonction de votre taux horaire et des entrées de temps

Plusieurs modèles de suivi du temps : quotidien pour un suivi en temps réel, hebdomadaire pour gérer les tâches sur plusieurs jours et mensuel pour superviser les projets à long terme

Options de personnalisation faciles tout en conservant les formules de calcul de base

Idéal pour : Les avocats indépendants, les petits cabinets d'avocats et les professionnels du droit qui ont besoin d'un moyen simple de suivre les heures facturables et de générer des factures précises pour leurs clients.

15. Modèle de relevé de temps bihebdomadaire pour avocats au format PDF/Word par Time Doctor

via Time Doctor

La nature exigeante du domaine juridique implique que la tenue d'un registre précis de vos heures de travail est indispensable. Ce modèle gratuit de relevé de temps bihebdomadaire pour avocats de Time Doctor vous aide à suivre le temps facturable sur des périodes de deux semaines, vous donnant ainsi une image claire de votre productivité et de vos revenus.

Fonctionnalités clés du modèle :

Des formules intégrées calculent le nombre total d'heures travaillées et les gains potentiels pour chaque semaine et chaque période bihebdomadaire, réduisant ainsi les calculs manuels

Des champs dédiés à la description des tâches et aux détails des clients permettent d'organiser le travail par dossier et garantissent une facturation précise

Disposition structurée sur deux semaines avec des sections distinctes pour chaque jour afin d'enregistrer facilement les heures de début, les heures de fin et les pauses

Les cellules préformatées permettent de conserver une mise en forme cohérente des entrées de temps au sein de votre équipe

Idéal pour : les avocats indépendants, les petits cabinets d'avocats et les professionnels du droit qui souhaitent améliorer leur suivi du temps sans passer immédiatement à un logiciel automatisé.

Que sont les modèles de relevés de temps pour avocats ?

Les modèles de relevé de temps pour avocats sont des documents structurés conçus pour aider les professionnels du droit à suivre avec précision le temps consacré au travail pour leurs clients et à garantir une facturation précise.

Ces modèles éliminent les tracas liés à la saisie manuelle des données, réduisant ainsi les erreurs et gagnant du temps. Que vous enregistriez des heures facturables ou non facturables, l'utilisation de modèles de relevés de temps garantit un enregistrement clair de votre travail.

👀 Le saviez-vous ? Les tâches administratives occupent une part importante du temps des avocats. Des rapports indiquent que les avocats des petits cabinets ne consacrent que 56 % de leur temps à la pratique du droit.

Pour ceux qui cherchent à améliorer leur efficacité, les relevés de temps automatisés offrent une alternative plus intelligente. Ils réduisent la charge de travail administratif et améliorent la précision.

En les associant à des conseils de gestion du temps, les avocats peuvent optimiser leur productivité, respecter les délais et justifier leur tarif horaire à l'aide de documents juridiques bien documentés.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de relevé de temps pour avocat ?

Un modèle de relevé de temps bien conçu est un partenaire fiable dont vous avez besoin pour suivre facilement les heures facturables et les tâches.

Mais qu'est-ce qui distingue un modèle correct d'un modèle qui peut réellement aider les professionnels du droit à travailler plus intelligemment ? Voici ce à quoi vous devez prêter attention :

Informations de base importantes : Votre modèle doit comporter des champs réservés à la date, au nom de l'avocat et aux coordonnées du cabinet en haut du document. Cela permet de savoir clairement qui a fait quoi et quand, et facilite ainsi la facturation

Un suivi du temps qui fonctionne : Les meilleurs Les meilleurs modèles de registre de temps divisent le temps en incréments de six minutes (0,1 heure). Cette installation permet un suivi précis du temps et offre un moyen structuré d'enregistrer tout, des appels rapides aux clients aux longues révisions de documents

Descriptions de tâches qui racontent toute l'histoire : Les bons Les bons modèles de planning de travail comprennent un espace pour des notes détaillées sur ce qui a été réellement fait. Au lieu d'entrées vagues telles que « recherche », vous pouvez préciser « recherche de précédents pour le litige contractuel Johnson »

Organisation des clients et des dossiers : les modèles doivent comporter des champs dédiés aux noms des clients et aux numéros de dossier. Cette structure minimise les tâches administratives et aide à classer les heures facturables par projet

Suivi des tarifs pour une facturation claire : incluez des champs pour noter les différents tarifs de facturation (horaire, forfaitaire ou au résultat). Cela simplifie la préparation des factures et facilite incluez des champs pour noter les différents tarifs de facturation (horaire, forfaitaire ou au résultat). Cela simplifie la préparation des factures et facilite l'analyse des effectifs en aval

🧠 Fait amusant : Les logiciels de suivi passif du temps aident les avocats à facturer 64 heures supplémentaires par an, soit 22 425 dollars de plus par avocat.

Optimisez votre temps avec ClickUp

La gestion des heures facturables ne devrait pas être une charge qui vous détourne de votre travail juridique proprement dit. Avec les modèles de relevés de temps pour avocats appropriés, vous pouvez consacrer plus de temps à défendre vos clients et moins de temps à des tâches administratives.

Un modèle solide vous aide à suivre les heures avec précision, à rester organisé et à vous assurer que chaque minute facturable est comptabilisée. Choisissez-en un qui correspond à votre flux de travail, personnalisez-le en fonction des besoins de votre cabinet et développez de bonnes habitudes de suivi du temps.

N'oubliez pas que des enregistrements précis du temps passé améliorent non seulement la facturation, mais renforcent également la confiance des clients, rationalisent les flux de trésorerie et vous fournissent des informations utiles pour optimiser la dotation en personnel, la tarification et l'efficacité.

