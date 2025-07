Modèles gratuits de tri de cartes pour la recherche UX et l'organisation

Pourquoi certains sites Web semblent-ils intuitifs alors que d'autres vous obligent à chercher des informations élémentaires ? La réponse réside souvent dans l'architecture de l'information. Et le tri de cartes est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir.

Cette méthode de recherche UX montre comment les utilisateurs réels regroupent et libellent naturellement le contenu, vous aidant ainsi à créer une navigation qui a vraiment du sens.

Mais attention : sans un système solide, le tri de cartes peut rapidement devenir chaotique, avec des notes collées partout et des informations perdues dans la traduction. C'est là que les modèles vous sauvent la mise. Un modèle de tri de cartes bien conçu vous permet d'organiser votre session, de clarifier vos conclusions et de définir clairement les étapes suivantes.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des meilleurs modèles gratuits pour mener à bien vos recherches UX et assurer la cohésion de votre équipe.

🧠 Anecdote : La psychologie et la recherche UX utilisent toutes deux le « tri de cartes » pour classer les informations des participants. Cette technique remonte aux années 1940, où elle était utilisée comme technique de psychologie cognitive.

Que sont les modèles de tri de cartes ?

Les modèles de tri de cartes éliminent les conjectures liées à l'organisation du contenu. Il s'agit de structures prêtes à l'emploi qui aident les équipes UX à comprendre rapidement comment les utilisateurs regroupent naturellement les informations, que ce soit pour le menu d'un site web, la disposition d'une application ou le flux de navigation global.

Au lieu de partir de zéro, ces modèles vous offrent une structure claire : des cartes numériques pour le contenu, des espaces pour les catégories (prédéfinis ou vierges), des instructions étape par étape pour les participants et un espace pour documenter la manière dont les gens classent les éléments.

Les modèles de tri de cartes prennent en charge trois types de méthodes de tri dans la recherche UX :

Tri ouvert : les utilisateurs créent leurs propres catégories

Tri fermé : les utilisateurs trient les cartes dans les catégories fournies

Tri hybride : combine les deux méthodes pour obtenir des informations plus approfondies

👀 Le saviez-vous ? 70 % des membres de la génération Z attendent des sites web qu'ils fonctionnent de manière intuitive, en anticipant leurs préférences.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tri de cartes ?

Un modèle de tri de cartes efficace est un moyen rapide et centré sur l'utilisateur de recueillir des commentaires, de repérer des tendances et de créer des expériences numériques intuitives qui ont vraiment du sens pour vos utilisateurs.

Voici les éléments à prendre en compte lors de la sélection d'un modèle :

Disposition simple et épurée : permet de rester concentré sur le contenu des cartes et les noms des catégories

Cartes numériques modifiables : vous permettent de personnaliser les éléments en fonction de votre projet

Assistance pour le tri ouvert, fermé et hybride : offre une flexibilité pour choisir votre méthode

Collaboration facile : permettez la participation à distance et les commentaires de l'équipe

Instructions claires : Aidez les participants à naviguer dans la session en toute confiance

Résultats de tri de cartes exportables : accélérez l'analyse et mettez en évidence les modèles de comportement des utilisateurs

Conception réactive : fonctionne parfaitement sur tous les appareils pour fonctionne parfaitement sur tous les appareils pour la recherche à distance auprès des utilisateurs

Analyses ou étiquetage intégrés : identifiez les regroupements, les tendances de dénomination et le comportement des participants

Tests ou aperçus avant la session : vous permettent de vérifier le flux, la clarté et l'installation du contenu avant de passer en direct avec les participants

Suivi de la progression des participants : Indique où les utilisateurs peuvent se bloquer ou abandonner pendant les sessions à distance

Assistance multilingue : s'adapte à divers groupes de participants dans différentes langues

Historique des versions ou suivi des modifications : enregistre les modifications apportées par les collaborateurs afin de garantir l'intégrité de la recherche

👀 Le saviez-vous ? Le tri de cartes hybride vous offre le meilleur des deux mondes, littéralement. Il commence par laisser les utilisateurs regrouper librement le contenu (tri ouvert), puis vérifie dans quelle mesure ils correspondent à vos catégories prédéfinies (tri fermé). Cette combinaison puissante aide les équipes UX à découvrir les attentes des utilisateurs et à valider les décisions de conception, ce qui permet d'obtenir des structures de contenu faciles à comprendre.

Modèles de tri de cartes

Cette collection de modèles triés sur le volet par ClickUp, « l'application qui fait tout pour le travail », rendra vos sessions de tri de cartes plus organisées, plus riches en informations et plus axées sur l'utilisateur. Vous serez en mesure d'organiser le contenu plus rapidement, de collaborer plus intelligemment et de concevoir en toute confiance, sans les tracas habituels liés à l'installation.

1. Modèle de tri de cartes ClickUp

Commencez à concevoir votre site web en quelques secondes avec le modèle de tri de cartes ClickUp

Le modèle de tri de cartes ClickUp est votre arme secrète pour transformer un contenu chaotique en une structure claire et précise.

Oubliez les notes autocollantes et les feuilles de calcul éparpillées : ce modèle vous offre des cartes numériques, des catégories prêtes à être triées et une interface glisser-déposer qui facilite grandement l'organisation de sessions de tri de cartes.

Que vous cherchiez à découvrir comment les utilisateurs regroupent les informations (tri ouvert) ou à tester la structure de votre site (tri fermé), ce modèle vous permet de tout organiser de manière claire, visuelle et collaborative.

C'est parfait pour les équipes qui veulent arrêter de deviner et commencer à concevoir en s'appuyant sur les informations fournies par les utilisateurs.

Utilisez ce modèle pour :

Personnalisez les cartes numériques afin qu'elles reflètent les éléments de contenu réels et découvrez comment les utilisateurs classent les informations

Créez des statuts de tâche personnalisés , tels que « Ouvert » et « Achevé », pour suivre la progression de chaque carte de tri

Capturez les regroupements de participants dans un format clair et visuel

Collaborez avec des équipes en temps réel, quel que soit leur emplacement, grâce à ClickUp Docs

Exportez les résultats du tri pour accélérer l'analyse et la prise de décision

🔑 Idéal pour : les chercheurs UX qui mènent des études de tri de cartes afin d'améliorer la navigation sur un site web ou une application.

2. Modèle de plan du site ClickUp

Convertissez facilement les objets du Tableau blanc en tâches à l'aide du modèle de plan du site ClickUp

Si les utilisateurs cliquent en rond pour trouver des informations de base, c'est que votre plan du site pose problème. Le modèle de plan du site ClickUp vous permet de résoudre facilement les problèmes fondamentaux.

Ce modèle offre un espace visuel de type glisser-déposer pour mapper la structure de votre site : pages, sous-pages, catégories spécifiques et tout ce qui se trouve entre les deux. C'est le moyen le plus rapide de planifier une navigation intuitive et de garantir que votre contenu s'affiche de manière logique pour les utilisateurs.

Que vous lanciez un nouveau site web ou que vous réorganisiez un site existant, ce modèle vous aide à visualiser comment chaque page se connecte, ce qui permet à votre équipe de rester alignée dès le début.

Ce modèle vous permet de :

Définissez facilement la navigation principale et secondaire

Mappez les relations parent-enfant entre les pages

Collaborez avec les parties prenantes pour finaliser la hiérarchie du site web à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Identifiez les lacunes et les chevauchements de contenu avant le développement

Partagez un plan de site clair avec les équipes de conception et de développement pour une exécution fluide

🔑 Idéal pour : les concepteurs UX, les chefs de produit et les équipes web qui planifient des structures de sites web intuitives.

💡 Conseil de pro : utilisez régulièrement ce modèle pour auditer la structure de votre site web existant. Les sites web deviennent rapidement désordonnés au fil du temps, et mapper le flux de votre contenu chaque trimestre peut vous aider à maintenir une certaine clarté.

3. Modèle de tableau blanc pour brief de conception ClickUp

Utilisez le modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief pour planifier des projets réussis

Rien ne fait dérailler un projet créatif plus rapidement qu'un brief vague. Lorsque les objectifs sont flous et les attentes dispersées, ce n'est qu'une question de temps avant que le ping-pong des révisions ne commence. Le modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief vous aide à mettre les choses au clair dès le premier jour.

Il s'agit de votre centre de commande visuel pour lancer des projets de conception avec clarté et collaboration. Considérez-le comme un tableau blanc numérique où vous pouvez mapper vos objectifs, définir votre public, établir des échéanciers et mettre tout le monde sur la même page, littéralement.

Tout étant regroupé au même endroit, votre équipe peut se concentrer sur la création, sans perdre de temps à rechercher des informations manquantes.

Déployez ce modèle pour :

Réfléchissez, mappez des modèles mentaux et organisez visuellement l'architecture de l'information en temps réel avec les tableaux blancs ClickUp

Identifiez les profils, les besoins et les défis de votre public

Alignez les parties prenantes sur la vision et les livrables du projet

Organisez visuellement les échéanciers, les propriétaires des tâches et les dates limites

🔑 Idéal pour : les équipes UX, les designers et les chefs de projet qui souhaitent lancer leurs projets plus facilement et réduire les moments « Oh, on a oublié ça ».

4. Modèle de tableau blanc pour matrice de contenu ClickUp

Améliorez votre stratégie de marketing de contenu grâce au modèle de tableau blanc « Matrice de contenu » de ClickUp

Le chaos dans le contenu s'installe discrètement. Un jour, vous avez quelques articles de blog, et soudain, vous jonglez entre les pages d'accueil, les campagnes par e-mail, les publications sur les réseaux sociaux et les descriptions de produits, sans stratégie claire.

Le modèle de tableau blanc « Matrice de contenu » de ClickUp vous aide à mettre de l'ordre dans le chaos.

Grâce à sa disposition visuelle en grille, ce modèle de wireframe facilite l'organisation des types de contenu, leur mise en correspondance avec les parcours des utilisateurs et leur alignement sur les objectifs de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'un simple tableur, mais d'un espace collaboratif où toute votre équipe peut voir comment le contenu se connecte entre les plateformes et les entonnoirs.

Que vous planifiiez la refonte d'un site Web ou le lancement d'un nouveau produit, ce modèle garantit que chaque élément de contenu est pertinent et aligné.

Ce modèle vous permet de :

Classez le contenu par type, plateforme et étape du parcours utilisateur à l'aide des champs personnalisés ClickUp

Identifiez les lacunes dans le contenu et éliminez les redondances

Classez les sujets par ordre de priorité en fonction de leur importance stratégique

Collaborez avec les équipes de conception, de référencement et de marketing

Visualisez les relations entre les contenus pour améliorer le flux UX à l'aide de différentes vues dans différentes configurations ClickUp, en utilisant les vues personnalisées

🔑 Idéal pour : Les stratèges de contenu, les rédacteurs UX et les équipes marketing qui créent des écosystèmes de contenu structurés et centrés sur l'utilisateur.

5. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Mappez le parcours client idéal avec le modèle de carte du parcours client ClickUp

Chaque produit a une histoire, mais votre utilisateur en est-il le héros ? Le modèle de carte du parcours client ClickUp vous aide à vous mettre à la place de vos utilisateurs et à suivre leur parcours, de la curiosité initiale à la fidélisation.

Il ne s'agit pas simplement d'un organigramme. C'est une vue d'ensemble de la façon dont les clients perçoivent votre marque : les aspects positifs, les points frustrants et les moments où vous pouvez vraiment briller. Tracez les interactions clés, capturez les sentiments des utilisateurs à chaque étape et identifiez précisément les points à améliorer.

Grâce à cet outil visuel et collaboratif, toute votre équipe peut développer son empathie et concevoir des expériences qui fonctionnent et qui sont agréables.

Utilisez ce modèle pour :

Mappez les actions, les pensées et les émotions des utilisateurs à travers les points de contact et suivez les phases clés de l'étude de tri de cartes grâce aux jalons ClickUp

Visualisez l'ensemble du parcours, de la découverte à la conversion

Identifiez les points de friction et les moments de perte de connexion cachés

Alignez les équipes autour d'améliorations centrées sur l'utilisateur

Identifiez rapidement les gains immédiats et les opportunités UX à long terme

🔑 Idéal pour : les concepteurs UX, les chefs de produit et les spécialistes du marketing qui souhaitent concevoir des expériences client plus fluides et plus pertinentes .

💡 Conseil de pro : ce modèle peut vous aider à mapper les états émotionnels au cours du parcours client. Comprendre les points de frustration peut vous aider à concevoir des solutions qui satisferont vos clients.

6. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Offrez à vos clients une expérience de navigation fluide en la planifiant à l'aide du modèle de flux utilisateur ClickUp

Les utilisateurs confus ne convertissent pas. Ils quittent le site. Le modèle de flux utilisateur ClickUp vous aide à remédier à cela en concevant des parcours fluides, logiques et tout à fait satisfaisants.

De la première interaction à l'action finale, vous verrez exactement comment les utilisateurs naviguent dans votre application ou votre site web. Chaque étape, chaque choix, chaque moment « eurêka » est mappé visuellement, afin que votre équipe puisse identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Que vous développiez une nouvelle fonctionnalité, conceviez un flux d'intégration ou rationalisiez le processus de paiement, ce modèle vous aide à clarifier vos idées et à garder vos utilisateurs à l'esprit.

Utilisez ce modèle pour :

Utilisez la vue Tableur de ClickUp pour créer un organigramme utilisateur visuel et personnalisé avec les actions des utilisateurs, les points de décision et les résultats

Glissez-déposez des éléments pour créer une carte claire et collaborative du parcours utilisateur avec Tableaux blancs

Simplifiez les processus complexes en flux clairs et intuitifs

Identifiez les obstacles et optimisez les chemins de navigation

Alignez les équipes de conception, de produit et de développement sur l'expérience utilisateur

Boostez les conversions en concevant des parcours utilisateur fluides

🔑 Idéal pour : les concepteurs UX, les chefs de produit et les développeurs qui souhaitent créer des expériences fluides et sans frustration que les utilisateurs adorent.

7. Modèle de diagramme d'affinités ClickUp

Regroupez les informations en clusters logiques à l'aide du modèle de diagramme d'affinités ClickUp

Les notes autocollantes sont très pratiques, jusqu'à ce qu'elles envahissent votre bureau, vos murs et votre santé mentale. Le modèle de diagramme d'affinités ClickUp vous offre toute la liberté créative d'une session de brainstorming sans le chaos du papier.

C'est l'outil idéal pour organiser des idées désordonnées, regrouper les résultats de vos recherches et repérer des modèles cachés. Que vous synthétisiez les commentaires des utilisateurs, planifiiez des fonctionnalités ou harmonisiez les idées de votre équipe, ce modèle visuel transforme des pensées éparpillées en une structure brillante.

Vous pouvez glisser-déposer et regrouper des idées sans effort, ce qui facilite la collaboration, la hiérarchisation des priorités et le passage de « Que faisons-nous exactement ? » à « Voici le forfait »

Utilisez ce modèle de diagramme d'affinités pour :

Recueillez et organisez les idées, les commentaires et les résultats de vos recherches

Regroupez les concepts connexes pour révéler les thèmes et les connexions

Étiquetez les membres de l'équipe pour obtenir leur avis, des clarifications ou leur approbation sur l'utilisation des tableaux blancs

Transformez vos idées en tâches exploitables avec les tâches ClickUp

Résumez la session de diagramme d'affinités, capturez rapidement des informations et définissez des plans d'action dans ClickUp Docs lié à vos tableaux blancs

🔑 Idéal pour : les chercheurs UX, les équipes produit et les designers qui ont besoin d'organiser des idées complexes en informations claires et exploitables.

8. Modèle d'études utilisateur ClickUp

Triez, organisez et analysez facilement les commentaires des utilisateurs grâce au modèle d'études utilisateur ClickUp

La recherche utilisateur est le lieu où la magie opère. Mais sans forfait, cette magie peut rapidement se transformer en chaos. Le modèle d'études utilisateur ClickUp permet de tout organiser afin que votre recherche soit réellement efficace.

Vous disposez ainsi d'un hub central pour planifier, gérer et suivre toutes les études utilisateur que vous menez. De la définition des objectifs de recherche à la documentation des insights des participants, cet outil aide votre équipe à rester alignée et concentrée sur l'obtention de résultats significatifs.

Plus besoin de rechercher des détails ou de réinventer la roue à chaque étude. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans un espace collaboratif bien organisé.

Ce modèle vous permet de :

Planifiez et gérez les entretiens avec les utilisateurs, les sondages et les tests d'utilisabilité

Suivez les participants, les objectifs de recherche et les méthodologies

Conservez une trace organisée de vos études pour référence future

Utilisez ClickUp Brain pour automatiser et accélérer bon nombre de ces tâches en générant des plans de recherche, en résumant les informations et en suggérant les étapes suivantes en fonction des données de tri de vos cartes

🔑 Idéal pour : les chercheurs UX, les équipes produit et les concepteurs qui mènent des études sur les utilisateurs et transforment les informations en améliorations concrètes.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, les lacunes en matière de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites, les instructions et les questions en langage clair, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en connectant vos discussions, vos tâches, vos documents et vos connaissances dans l'ensemble de l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

9. Modèle de tableau Kanban pour la conception Web ClickUp

Utilisez le modèle de conception Web ClickUp pour rester efficace et organisé

Les projets de conception Web comportent de nombreux éléments mobiles : maquettes, commentaires, révisions, transferts de développement et délais serrés. Il ne devrait pas être difficile de tout suivre. Le modèle de tableau Kanban pour la conception Web de ClickUp vous offre un moyen simple et visuel de gérer chaque phase de votre flux de travail de conception sans chaos.

Avec ce modèle, vous pouvez organiser les tâches dans des colonnes simples telles que « À faire », « En cours », « À réviser » et « Terminé ». Toute votre équipe peut voir ce qui se passe, qui travaille sur quoi et ce qui est prêt à passer à l'étape suivante.

Que vous créiez une page d'accueil ou gériez la refonte complète d'un site Web, ce tableau vous aide à rester concentré, à hiérarchiser les tâches et à livrer vos projets plus rapidement, sans aucune approximation.

Utilisez ce modèle pour :

Décomposez vos projets de conception web en étapes claires et faciles à suivre

Créez un tableau Kanban visuel pour visualiser la progression des tâches et ajuster les priorités en temps réel

Collaborez en toute simplicité avec les designers, les développeurs et les clients

Utilisez les dépendances ClickUp pour définir les dépendances entre les tâches (par exemple, « La conception ne peut pas commencer tant que le contenu n'est pas prêt ») afin de garantir la fluidité du flux de travail

Définissez des tâches à répéter pour les vérifications régulières du site Web, les mises à jour de contenu ou les évaluations de performances à l'aide des automatisations ClickUp

🔑 Idéal pour : les concepteurs Web, les responsables créatifs et les chefs de projet qui souhaitent optimiser la clarté et la rapidité des flux de travail liés à la conception de sites Web

10. Modèle de persona utilisateur ClickUp

Apprenez à mieux connaître votre public cible grâce au modèle de persona utilisateur ClickUp

Concevoir pour tout le monde conduit à des expériences qui ne connectent personne. Le modèle de persona utilisateur ClickUp vous aide à vous concentrer sur vos utilisateurs réels, leurs besoins, leurs objectifs, leurs frustrations et ce qui compte vraiment pour eux.

Ce modèle est la source unique de vérité de votre équipe pour créer des personas d'utilisateurs détaillés et étayés par des recherches. Au lieu de notes et d'hypothèses éparpillées, vous disposerez de profils structurés qui guideront clairement vos décisions en matière de conception, de contenu et de produit.

Vous pouvez documenter les données démographiques, les motivations, les défis et les témoignages des utilisateurs, afin que toute l'équipe reste sur la même longueur d'onde quant aux personnes pour lesquelles elle conçoit. C'est simple, visuel et collaboratif, ce qui permet à tous, des concepteurs aux parties prenantes, de rester concentrés sur les besoins réels des utilisateurs.

Grâce à des personas solides, vos projets restent ancrés dans la réalité, ciblés et percutants.

Utilisez ce modèle pour :

Capturez des points de données spécifiques (tels que la tranche d'âge, l'utilisation de logiciels de conception ou les frustrations) pour chaque persona afin d'aider les équipes UX à segmenter les groupes d'utilisateurs et à adapter les fonctionnalités des produits numériques à leurs besoins

Filtrez et comparez les personas en fonction de données démographiques ou de comportements (par exemple, par sexe, liste de personas) à l'aide des vues personnalisées

Centralisez toutes les informations qualitatives sur ClickUp Docs, afin que les concepteurs, les chercheurs et les chefs de produit puissent facilement se référer aux motivations et aux points faibles réels des utilisateurs

Guidez la conception UX, les fonctionnalités des produits et la stratégie de contenu

Mettez à jour vos personas à mesure que les méthodes de recherche utilisateur évoluent

🔑 Idéal pour : les concepteurs UX, les équipes produit et les spécialistes du marketing qui créent des conceptions et des stratégies centrées sur l'utilisateur à partir d'informations réelles sur leur audience.

11. Modèle de forfait pour projet de conception de site Web ClickUp

Suivez chaque élément de la conception de votre site web grâce au modèle de forfait de projet de conception de site web ClickUp

Le lancement d'un site Web ne se résume pas à une conception exceptionnelle. Il s'agit d'un projet à part entière qui comprend des tâches, des échéanciers, du contenu, des approbations et de nombreux éléments mobiles. Le modèle de forfait de projet de site Web ClickUp permet de tout organiser afin que votre équipe puisse se concentrer sur la création d'un site exceptionnel plutôt que de courir après les urgences.

Ce modèle fournit un forfait structuré pour gérer chaque phase de création d'un site web, de la planification initiale aux révisions post-lancement. Vous aurez une vue claire des tâches, des échéances, des dépendances et des responsabilités de l'équipe, ce qui facilitera la coordination et le suivi de tous les membres.

Fini les feuilles de calcul éparpillées et les allers-retours interminables. Grâce à ce modèle, vous pouvez gérer votre projet de site web comme un pro et le livrer dans les délais, sans panique de dernière minute.

Utilisez ce modèle pour :

Décomposez vos projets de site web en phases et tâches gérables

Utilisez des statuts personnalisés tels que « Non commencé », « En cours », « Retardé », « Achevé » et « Annulé » pour suivre en temps réel l'avancement de chaque tâche

Définissez des échéanciers, des jalons et des dépendances clairs, et attribuez les responsabilités avec les tâches ClickUp

Agrégez les indicateurs clés de vos projets, tels que les tâches achevées, les éléments en retard et la charge de travail de l'équipe, dans des widgets visuels avec les tableaux de bord ClickUp

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes web et les agences supervisant la création, la refonte ou la gestion de projets web impliquant plusieurs parties prenantes.

Faites le tri avec ClickUp pour une expérience utilisateur améliorée

Une bonne expérience utilisateur n'est pas le fruit du hasard, c'est une méthode. Le tri de cartes vous aide à déchiffrer le code de la pensée des utilisateurs, afin que votre contenu soit organisé, simple et intuitif.

Mais vous n'avez pas besoin de réinventer la roue (ou de mélanger sans fin des notes autocollantes) pour y parvenir. Grâce à ces modèles de tri de cartes prêts à l'emploi, vous organiserez plus rapidement vos informations, collaborerez plus intelligemment et prendrez en toute confiance des décisions de conception fondées sur des données.

De la cartographie des flux d'utilisateurs à l'ajustement des plans de site, les modèles ClickUp vous accompagnent pour que vos recherches restent précises et vos projets sur la bonne voie.

Prêt à optimiser vos recherches et à créer des designs conviviaux ? Inscrivez-vous à ClickUp pour accéder à des modèles gratuits de tri de cartes et concevoir plus intelligemment, ensemble.