plus de 60 questions de sondage sur les produits pour recueillir des informations exploitables sur vos clients personnalisés

La plupart des sondages sur les produits sont des reporteurs, robotisés, génériques et oubliables.

À la cinquième question, votre client personnalisé a déjà pris sa décision.

Mais voici le problème : 85 % des clients sont susceptibles de donner leur avis après une bonne expérience, tandis que 81 % le feront après une mauvaise expérience. Cela signifie que les clients sont prêts à partager des commentaires détaillés, quel que soit le résultat. Ils ne se retiennent pas, ils ont simplement besoin d'un meilleur moyen de se faire entendre.

Le véritable art ? Créer des sondages pour de vraies personnes.

Nous avons rassemblé certaines des meilleures questions de sondage sur les produits qui semblent humaines, suscitent des réponses honnêtes et vous aident à créer de meilleurs produits.

*qu'est-ce qu'un sondage sur les produits ?

Un sondage sur les produits est un ensemble de questions conçues pour recueillir des informations précieuses sur l'expérience de l'utilisateur final avec votre produit. Il aide les entreprises à identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui doit être amélioré.

Que vous envoyiez un sondage de satisfaction après le lancement d'un produit ou après une version bêta, l'objectif est le même : écouter, apprendre et agir.

Les sondages sur les produits constituent ainsi un formidable outil de communication personnalisé. Ils ouvrent la voie à une communication bidirectionnelle, vous permettant de montrer aux utilisateurs que leur avis compte vraiment.

➡️ En savoir plus : Meilleurs outils pour recueillir les commentaires personnalisés des clients

pourquoi les questions de sondage sur les produits sont-elles importantes ?*

Les sondages sur les produits sont des outils stratégiques qui permettent à vos clients de s'exprimer et vous aident à recueillir des commentaires à différentes étapes du parcours. Ces questions sont le langage que vos clients utilisent pour vous dire ce qui compte pour eux.

Utilisées à bon escient, les questions de sondage sur les produits mesurent la satisfaction globale des clients. Elles vous permettent de savoir ce que les clients apprécient dans votre produit et ce qu'ils n'aiment pas.

Dans le même ordre d'idées, elles facilitent le développement des produits. Elles aident les équipes à identifier et à hiérarchiser les fonctionnalités en fonction des besoins réels des utilisateurs. Cela leur permet de prendre des décisions éclairées en validant leurs hypothèses à l'aide de données clients réelles. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Saisissez les bonnes questions de sondage sur les produits dans le logiciel de commentaires sur les produits, et vous pourrez analyser les tendances, suivre les sentiments, évaluer la satisfaction des clients et convertir les réponses en informations exploitables. Tout dépend du type de questions que vous posez dans votre sondage sur les produits !

🧠 Fait amusant : la plupart des participants à un sondage décident de le terminer ou non après les trois premières questions !

*types de questions à poser dans un sondage sur les produits

En parlant du type de questions à poser, examinons les différents types de questions de sondage sur les produits.

Questions ouvertes

Les questions ouvertes permettent aux utilisateurs de partager leurs opinions sans être limités par des options prédéfinies, ce qui les rend plus difficiles à quantifier. Cependant, elles fournissent des données qualitatives riches qui peuvent former la direction du produit.

Ces questions de sondage sur les produits sont idéales pour explorer les attentes, les motivations et les émotions des utilisateurs derrière leur expérience utilisateur. Elles révèlent souvent des informations précieuses auxquelles vous ne vous attendiez pas, ce qui les rend parfaites pour recueillir des commentaires plus approfondis ou plus contextuels.

*questions fermées

Les questions fermées offrent un ensemble fixe d'options parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir. Pensez aux réponses oui/non, aux échelles d'évaluation ou aux choix multiples. Elles sont plus rapides à répondre, plus faciles à analyser et aident à identifier les tendances.

Ces qualités en font un élément essentiel de tout système de gestion des commentaires. Leurs informations claires facilitent la prise de décision rapide, ce qui les rend utiles pour valider des hypothèses ou suivre des indicateurs clés au fil du temps.

💡 Conseil de pro : commencez toujours par des questions faciles pour mettre les répondants à l'aise avant d'entrer dans les détails.

Questions à choix multiples

Les questions à choix multiples permettent aux participants de sélectionner une ou plusieurs réponses prédéfinies ; elles sont donc plus flexibles que les questions oui/non. Ces questions de sondage sur les produits sont idéales pour recueillir des données structurées et comprendre les préférences, les comportements et les exigences des utilisateurs.

Utilisez-les pour identifier les fonctionnalités que les clients accordent la valeur la plus élevée ou les problèmes qu'ils essaient de résoudre à l'aide de votre produit. Contrairement aux questions ouvertes, elles sont plus faciles à analyser, moins ambiguës et plus fiables.

📝 Exemples :

Quelles fonctionnalités utilisez-vous le plus ?☐ Suivi des tâches ☐ Durée enregistrée ☐ Tableau de bord ☐ Assistance

Pourquoi avez-vous choisi notre produit ?☐ Prix ☐ Fonctionnalités ☐ Marque ☐ Assistance

Questions à échelle de Likert

Les questions à échelle de Likert demandent aux utilisateurs d'effectuer une évaluation de leur niveau d'accord avec une affirmation sur un intervalle allant de « tout à fait d'accord » à « pas du tout d'accord ». Elles sont donc utiles pour mesurer de manière plus nuancée les attitudes des utilisateurs, la satisfaction des clients et leurs perceptions.

Utilisez-les pour découvrir les facteurs émotionnels et les nuances dans les sentiments des utilisateurs. L'échelle de Likert est un outil permettant de mesurer la confiance des utilisateurs dans la facilité d'utilisation ou l'utilité des fonctionnalités d'un produit.

📝 Exemples :

Cette fonctionnalité me fait gagner du temps. → Tout à fait d'accord → Pas du tout d'accord

La prise en main a été facile. → Tout à fait d'accord → Pas du tout d'accord

questions Net Promoter Score (NPS)*

Les questions NPS évaluent la probabilité qu'un utilisateur recommande votre produit à d'autres personnes. Elles recueillent des commentaires sur une échelle de 0 à 10 et constituent un indicateur puissant de la fidélité des clients et de la perception de la marque.

De plus, vous pouvez segmenter vos clients personnalisés en promoteurs, passifs et détracteurs. Cela facilite l'identification des domaines à améliorer et la mesure de la satisfaction à long terme. Les précieux commentaires reçus en réponse aux questions NPS constituent une référence pour évaluer la santé globale de vos produits.

📝 Exemples :

Dans quelle mesure recommanderiez-vous nos services ?→ Échelle : 0 à 10

Utiliserez-vous encore nos services dans 6 mois ?→ Échelle : 0 à 10

questions à échelle d'évaluation*

Voici les questions du sondage à poser après une interaction ou le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Elles permettent au client d'effectuer une évaluation de son expérience ou de la fonctionnalité sur une échelle numérique de 1 à 5 ou de 1 à 10. Vous obtenez ainsi rapidement des commentaires précieux.

Ces questions de sondage sur les produits sont particulièrement efficaces pour mesurer la facilité d'utilisation, la satisfaction vis-à-vis des fonctionnalités, l'attrait visuel, la facilité d'accès, la satisfaction client, etc. L'échelle d'évaluation génère des informations mesurables tout en permettant de terminer le sondage en un clin d'œil.

📝 Exemples :

Évaluez le nouveau tableau de bord :→ 1 (Médiocre) – 10 (Excellent)

Satisfaction relative à la rapidité de l'assistance :→ 1 (faible) – 5 (élevée)

Questions démographiques ou de segmentation

Les questions démographiques ou de segmentation vous aident à comprendre votre public cible. Si vous souhaitez connaître l'âge, le rôle, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et d'autres détails démographiques, voici les questions à poser dans votre sondage.

Cela vous permet également de segmenter les réponses pour obtenir des informations plus approfondies et prendre des mesures ciblées. Ces questions de sondage sur les produits vous aident à personnaliser les améliorations apportées à vos produits et à aligner leurs fonctionnalités sur les besoins spécifiques de votre cible.

📝 Exemples :

Votre rôle : PM / Développeur / Cadre / Autre

Taille de l'équipe : 1 à 10 / 11 à 50 / 51 et plus

Questions comportementales ou basées sur l'utilisation

Les questions comportementales ou basées sur l'utilisation du sondage explorent la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre produit. Elles vous aident à obtenir des informations précieuses sur des aspects tels que la fréquence d'utilisation, les fonctionnalités placées dans les favoris ou les flux de travail.

Utilisez-les pour découvrir des tendances et des points faibles que des analyses simples ne peuvent pas expliquer entièrement. Elles vous aident à comprendre l'impact, par exemple ce qui motive l'adoption par les utilisateurs ou où se produisent les abandons.

📝 Exemples :

À quelle fréquence utilisez-vous le produit ? Tous les jours / Une fois par semaine / Rarement

Avez-vous déjà abandonné des tâches en raison de leur complexité ? Oui / Non

💡 Conseil de pro : exploitez les données sur le comportement des consommateurs (comme les clics et le temps passé sur la page) pour déterminer les questions à poser ensuite dans votre sondage.

*questions d'abonnement

Comme leur nom l'indique, les questions de suivi apparaissent en fonction des réponses des participants. Posez ces questions de sondage sur les produits pour personnaliser votre sondage et le rendre plus pertinent.

L'application d'une logique conditionnelle à vos questions de sondage sur les produits vous permet d'approfondir vos recherches sans submerger les participants. Il s'agit d'un outil puissant pour découvrir les réponses, les notes ou les sentiments sous-jacents.

📝 Exemples :

[Si l'utilisateur évalue une fonctionnalité faible] → Qu'est-ce qui n'a pas répondu à vos attentes ?

[Si l'utilisateur dit qu'il ne vous recommanderait pas] → Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis ?

[Si l'utilisateur annule] → Qu'est-ce qui vous a manqué dans votre expérience ?

plus de 60 questions de sondage sur les produits qui suscitent des commentaires authentiques

Poser les bonnes questions dans un sondage sur les produits permet de découvrir des informations précieuses sur lesquelles vous pouvez agir. Cependant, le contexte est tout. Les questions que vous posez doivent correspondre à l'étape de développement de votre produit, au public auquel vous vous adressez et au type de décision que vous essayez de prendre.

Instance, les questions de votre sondage post-réunion pourraient empêcher un prospect prometteur de se désintéresser, et les questions de votre enquête de satisfaction client pourraient convertir un utilisateur occasionnel en acheteur régulier. Tout est question de savoir jouer ses cartes correctement.

Pour vous aider, nous avons rassemblé quelques exemples de questions de sondage sur les produits dans différentes catégories thématiques et différents cas d'utilisation. Utilisez-les pour entamer un dialogue constructif sur la création de meilleurs produits, l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur et la prise de décisions plus intelligentes.

questions pour un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité*

Les commentaires des clients personnalisés constituent un filet de sécurité lors du lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité.

Les commentaires sur les produits permettent de vérifier si vous résolvez le bon problème, si les utilisateurs comprennent bien votre produit et si celui-ci offre une valeur. C'est un excellent moyen de tester le terrain avant de doubler la mise sur le développement.

L'objet de ce produit était-il clair ?

Quelle a été votre première impression après avoir essayé le produit/la nouvelle fonctionnalité ?

Quelles alternatives avez-vous envisagées avant de choisir ce produit ?

Quel problème espériez-vous résoudre avec ce produit/cette fonctionnalité ?

Ce produit/cette fonctionnalité résout-il/elle mieux votre problème que la solution précédente ?

Quelle est la seule chose que vous aimeriez que ce produit fasse différemment, autrement dit, à faire différemment ?

Quelque chose vous a-t-il surpris concernant le produit/la nouvelle fonctionnalité ?

Qu'est-ce qui rendrait ce produit indispensable à vos yeux ?

*questions pour obtenir des commentaires sur des produits existants

Si les questions ci-dessus peuvent s'avérer utiles lors d'une étude de marché, les questions suivantes sont indispensables une fois que votre produit est commercialisé.

Les commentaires sur les produits font office de boussole, vous guidant dans l'amélioration de la convivialité, la réduction des frictions et la hiérarchisation des mises à jour. Ils permettent également d'évaluer le sentiment des clients et de maintenir l'adéquation entre le produit et le marché.

Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de satisfaction à l'égard du produit ?

Qu'appréciez-vous le plus dans ce produit ?

Qu'est-ce qui vous frustre le plus lorsque vous utilisez ce produit ?

Avez-vous remarqué des bugs ou des problèmes lors de l'utilisation du produit ?

Comment le produit s'est-il amélioré au fil du temps ?

Trouvez-vous certaines fonctionnalités confuses ou inutiles ?

Qu'est-ce qui vous incite à revenir vers ce produit ?

Si vous aviez une baguette magique, quelle serait la seule chose que vous amélioreriez ?

➡️ En savoir plus : Modèles et exemples de questionnaires gratuits

*questions pour évaluer l'expérience utilisateur de l'utilisateur

La réussite d'un produit ne réside pas uniquement dans sa capacité à résoudre un problème. Il dépend également de l'expérience utilisateur (UX).

Les commentaires sur l'expérience utilisateur révèlent des problèmes d'ergonomie et des obstacles émotionnels que les analyses ne peuvent pas détecter. Utilisez ces sondages sur les produits pour améliorer le flux, réduire les abandons et faire en sorte que les utilisateurs adorent votre produit.

Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure avez-vous trouvé facile d'achever votre tâche aujourd'hui ?

Avez-vous rencontré des difficultés lors de la navigation dans l'interface ? (Oui/Non)

Le produit est visuellement attrayant. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord

Sur une échelle de 1 à $$$a$$$, dans quelle mesure votre expérience a-t-elle été fluide ?

Qu'est-ce qui rendrait l'utilisation de ce produit plus agréable ?

Avez-vous rencontré des difficultés ou des ralentissements au cours de votre expérience ?

Dans quelle mesure vous êtes-vous senti en confiance lors de l'utilisation de ce produit ?

questions pour recueillir des demandes de fonctionnalités*

Parfois, les avis des utilisateurs en disent plus long que les études de marché.

Les questions de sondage sur les produits qui explorent les demandes de fonctionnalités influencent les feuilles de route des produits, hiérarchisent les fonctionnalités, favorisent l'innovation participative et évitent le gaspillage. Elles donnent également un sentiment de propriété, ce qui améliore la satisfaction et la fidélité des clients.

Y a-t-il une fonctionnalité que vous aimeriez voir dans ce produit ?

Comment pouvons-nous rendre ce produit plus utile/précieux ?

Si vous pouviez concevoir une nouvelle fonctionnalité, quelle serait-elle à faire ?

Selon vous, qu'est-ce qui manque à ce produit aujourd'hui ?

Avez-vous vu une fonctionnalité dans un autre outil que vous aimeriez que nous proposions ?

Quelle fonctionnalité actuelle aimeriez-vous que nous améliorions ou développions ?

➡️ En savoir plus : Comment mener une étude utilisateur

*questions pour mesurer la satisfaction personnalisée

Tout chef de produit souhaite créer un produit qui fidélise les clients. Pour y parvenir, il est nécessaire de poser des questions de sondage sur les produits qui permettent de prendre la pulsation de la satisfaction client.

Vous devez savoir ce que les utilisateurs pensent de votre produit, de votre marque et de votre assistance. Ces commentaires vous aident à mesurer la fidélisation, à prévoir le taux de désabonnement et à identifier vos meilleurs clients.

Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous nos services à un ami ou un collègue ?

Comment évaluez-vous la valeur pour le prix ?

Pensez-vous que la réunion du produit répond à vos attentes ?

Envisagez-vous de renouveler votre abonnement ?

Qu'est-ce qui vous inciterait à recommander notre produit ?

En quoi ce produit vous facilite-t-il la vie ?

Questions pour obtenir des commentaires après l'achat ou lors de l'intégration

Le niveau d'engagement des premiers utilisateurs détermine l'adoption à long terme d'un produit. Cela fait de l'après-vente et de l'intégration un moment crucial pour faire pencher la balance en votre faveur. Pour accélérer l'activation, l'objectif est d'éliminer les frictions et de privilégier les moments de révélation.

Quel est votre objectif principal lorsque vous utilisez ce produit ?

Avez-vous trouvé facile de commencer après votre inscription ?

Comment évaluez-vous le processus d'intégration jusqu'à présent ?

Avez-vous rencontré des difficultés ou des frustrations lors de l'installation ?

La prise en main était-elle claire après votre inscription ?

Comment pouvons-nous améliorer votre expérience pendant la première semaine ?

*questions pour les utilisateurs inactifs ou perdus

Pour réengager les utilisateurs inactifs ou perdus, il faut d'abord comprendre pourquoi ils sont partis.

Ces questions explorent les attentes non satisfaites, les fonctionnalités manquantes et les raisons externes qui ont poussé les utilisateurs à cesser d'utiliser votre produit. Elles ont deux objectifs : diagnostiquer le taux de désabonnement et reconquérir les utilisateurs.

Qu'est-ce qui vous a poussé à cesser d'utiliser le produit ?

Qu'est-ce qui vous a poussé à partir ?

Comment pouvons-nous améliorer notre produit ?

Envisageriez-vous de revenir à l'avenir ?

Un autre outil ou service correspond mieux à vos besoins ?

Vos attentes étaient-elles différentes de votre expérience réelle ?

🔍 Le saviez-vous ? Seul 1 client personnalisé mécontent sur 26 se plaint, les autres partent.

*questions pour comprendre le comportement et la prise de décision des utilisateurs

Ces questions explorent comment les utilisateurs vous ont trouvé, ce qui les motive à agir et comment ils interagissent avec votre produit, au-delà de ce que les analyses seules peuvent vous révéler.

Comment avez-vous entendu parler de ce produit ?

Quels facteurs ont influencé votre décision d'essayer ce produit ?

À quelle fréquence faites-vous usage du produit ?

Y a-t-il des fonctionnalités que vous avez récemment découvertes et que vous auriez aimé connaître plus tôt ?

Est-il facile de trouver les fonctionnalités dont vous avez besoin ?

Combien d'effort vous a-t-il fallu pour achever votre tâche aujourd'hui ?

Avez-vous contacté l'assistance ? Si oui, comment évalueriez-vous votre expérience ?

💡 Conseil de pro : Utilisez ces commentaires pour améliorer les flux d'intégration, mettre en avant les fonctionnalités cachées et affiner les messages de vos produits.

*bonnes pratiques pour créer des sondages produits efficaces

Pour élaborer un sondage produit efficace, il ne suffit pas de dresser une liste de questions.

C'est tout un art qui consiste à sonder la psychologie du client personnalisé en captant son attention et en obtenant des informations exploitables.

Voici quelques bonnes pratiques que vous pouvez suivre :

Définissez vos objectifs avant de rédiger votre sondage afin que les questions du sondage sur les produits correspondent à l'objet clairement défini

Automatisez l'envoi des formulaires de commentaires à l'aide d'outils d'automatisation afin de pouvoir collecter facilement et à grande échelle les commentaires de vos clients

Veillez à ce que les questions du sondage sur les produits restent centrées sur une seule idée à la fois afin d'éviter toute confusion et tout biais dans les réponses

Utilisez un langage simple et gratuit pour refléter la façon dont vos clients s'expriment et pensent

Intégrez toutes les réponses aux sondages dans votre tableau de bord pour visualiser les indicateurs clés tels que le taux de satisfaction client et réagir plus rapidement

Testez vos sondages sur les produits en interne avant de les partager à grande échelle afin de détecter les bugs, les formulations ambiguës ou tout autre problème

Offrez des avantages sous le formulaire de réduction, d'accès anticipé, de contenu exclusif, etc. pour stimuler la participation

Envoyez des remerciements automatisés et assurez le suivi des commentaires afin de renforcer la confiance et d'améliorer la fidélisation de vos clients personnalisés

Analysez les commentaires des clients personnalisés et agissez sur les informations les plus pertinentes afin d'améliorer la feuille de route du produit

🔍 Le saviez-vous ? Même une récompense de 5 $ peut augmenter le taux de réponse de 30 %!

comment ClickUp vous aide à gérer les sondages de satisfaction produit*

ClickUp, l'application tout pour le travail, facilite la gestion des sondages sur les produits, de la création des formulaires à l'exploitation des réponses. Voici comment :

créez des formulaires de commentaires intelligents et personnalisés avec ClickUp Forms*

Proposez des formulaires personnalisables, automatisez les flux de travail et centralisez la collecte de données avec ClickUp Forms

Avec ClickUp Forms, vous pouvez créer des formulaires personnalisés à la fois fonction et visuellement adaptés à votre marque. Utilisez l'interface intuitive par glisser-déposer pour créer en quelques clics des sondages sur les produits époustouflants et adaptés à votre marque. Vous pouvez même configurer une condition conditionnelle et automatiser les flux de travail sans écrire une seule ligne de code.

🎥 Regardez et apprenez : créez facilement des formulaires de commentaires dans ClickUp Vous souhaitez collecter des commentaires sur vos produits de manière simple et intuitive ? Regardez ce tutoriel rapide de ClickUp pour découvrir comment configurer des formulaires de saisie 📝 qui acheminent directement les commentaires vers votre flux de travail. Ce tutoriel pratique regorge de bonnes pratiques et vous apprendra à transformer en un clin d'œil les réponses brutes en actions rationalisées 🚀. ▶️ Regardez la vidéo:

Que vous souhaitiez recueillir des informations sur une nouvelle fonctionnalité ou effectuer un suivi après le lancement auprès des premiers utilisateurs, ClickUp Forms vous aide à obtenir les informations dont vous avez besoin. De plus, si la création d'un formulaire à partir de zéro vous semble trop compliquée, vous pouvez toujours utiliser les modèles de formulaires de commentaires créés par des professionnels pour vous aider à démarrer !

Automatisez le suivi des tâches et des éléments d'action à partir des commentaires

ClickUp Automations vous permet de configurer l'automatisation des formulaires afin de déclencher des flux de travail lorsqu'un répondant soumet un formulaire. Les commentaires deviennent ainsi exploitables et instantanés, une combinaison gagnante.

Utilisez les automatisations ClickUp pour configurer un flux de travail pour tous vos formulaires de commentaires sur les sondages produit

Pour commencer, vous pouvez centraliser toutes vos conclusions en compilant tout dans ClickUp Docs. Le chef de produit peut ensuite faire appel aux Teams concernées pour examiner les commentaires reçus. Il peut également utiliser ClickUp Docs pour créer une documentation partagée à partir des résultats du sondage sur les produits.

📮 ClickUp Insight : près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à une réduction du nombre de réunions, à des résumés rapides générés par l'IA et à l'automatisation des tâches.

résumer et donner suite aux commentaires grâce à ClickUp Brain*

Ils peuvent ensuite les étiqueter dans ClickUp Brain. Cela facilite deux aspects principaux : résumer les informations clés, extraire les contributions exploitables et générer automatiquement des tâches en fonction des éléments à mener.

Une telle action rapide, sans supervision manuelle, facilite le travail sur les sondages de satisfaction client.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour générer des informations exploitables à partir des commentaires.

ClickUp Brain vous aide à extraire des informations utiles des commentaires et à créer des éléments d'action

💬 ClickUp Brain Max Insight Vous n'avez pas envie de taper vos notes ou vos résumés de sondage ? Avec Talk-to-Text dans ClickUp Brain Max , il vous suffit de parler et l'IA capture tout instantanément. 🧠🎙️ Que vous analysiez des commentaires, réfléchissiez aux prochaines étapes ou consigniez des entretiens avec des utilisateurs, Brain Max transforme vos commentaires en informations exploitables, de manière gratuite et en un clin d'œil. 👉 Essayez-le et exprimez-vous librement sur les commentaires relatifs aux produits !

*visualisez les tendances des commentaires en temps réel grâce aux tableaux de bord

Les tableaux de bord ClickUp permettent aux équipes de visualiser les tendances des commentaires et de suivre les indicateurs sans changer d'outil ni recourir à des plateformes externes. Créez des widgets pour suivre les plaintes récurrentes des utilisateurs, les scores NPS, les demandes de fonctionnalités, etc., et surveillez tout en temps réel.

Suivez les commentaires grâce aux tableaux de bord et aux rapports ClickUp

Vous pouvez personnaliser le tableau de bord afin d'afficher différentes vues pour les chefs de produit, les équipes de conception, les cadres dirigeants, etc. Les données pertinentes sont ainsi mises à la disposition des parties prenantes concernées dans leur mise en forme préférée !

Voici ce que Manaswi Dwivedi, analyste en développement d'entreprise chez Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., a à dire à propos des tableaux de bord ClickUp :

La visibilité du tableau de bord a été améliorée pour l'affichage de l'analyse du produit, ce qui représente un gain de temps considérable.

recueillez des commentaires exploitables avec ClickUp*

Les bons sondages sur les produits ne se contentent pas de poser des questions suggestives. Ils permettent de débloquer des réponses qui améliorent les produits, renforcent les équipes et augmentent la satisfaction des utilisateurs. Qu'il s'agisse de comprendre ce que veulent les utilisateurs ou de savoir ce qui travaille et ce qui ne travaille pas, poser les bonnes questions dans vos sondages sur les produits forme l'avenir de votre produit.

Nous avons abordé les raisons et les méthodes qui sous-tendent les questions pertinentes pour les sondages sur les produits. Nous avons également exploré des exemples concrets de questions de sondage sur les produits et les bonnes pratiques pour affiner votre approche. Il ne vous reste plus qu'à mettre en œuvre ce que vous avez appris.

Heureusement, des outils tels que ClickUp peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Prêt à verrouiller votre boucle de rétroaction sur vos produits ? Alors inscrivez-vous à ClickUp et commencez à générer des informations !