Meilleurs agents IA pour le service client en 2025

Le service client est discrètement remodelé par l'IA.

Loin d'être une lubie futuriste, les agents IA assument désormais des tâches peu glamour mais essentielles : acheminer les tickets, traiter les demandes répétitives, faire apparaître les bonnes informations au bon moment et assurer le flux des opérations avec moins d'intervention humaine.

Une étude McKinsey révèle qu'avec des agents dans l'équation :

Jusqu'à 80 % des incidents courants pourraient être résolus de manière autonome, avec une réduction du temps de résolution de 60 à 90 %.

Et les meilleurs agents IA ? Ils ne vous gênent pas. Ils font leur travail en silence et permettent à votre équipe de se concentrer sur ce qui est vraiment important.

Dans cet article, nous passons en revue les meilleurs agents IA pour le service client qui valent la peine d'être utilisés. C'est parti ! 🤖

Meilleurs agents IA pour le service client

Voici une brève comparaison des meilleurs agents IA pour les équipes de service client.

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Agents autopilotes personnalisés, réponses intégrées au chat, flux de travail de tâches alimentés par l'IA, modèles d'espace de travail d'assistance Toutes les tailles d'équipes Forfait Free disponible ; personnalisable pour les entreprises Intercom Fin Réponses optimisées par GPT-4, déclencheurs de flux de travail, apprentissage basé sur les commentaires, transcriptions avec points clés Petites et moyennes entreprises À partir de 39 $/mois par place ; essai gratuit de 14 jours ; 0,99 $ par résolution Fin Ada Assistance IA multilingue, niveaux d'assistance à plusieurs niveaux, communication proactive, générateur par glisser-déposer Entreprises Tarification personnalisée (varie en fonction de l'échelle de déploiement) Kustomer Détection des émotions, contexte basé sur le CRM, assistance vocale et par discuter, planification intelligente Équipes des moyennes et grandes entreprises À partir de 89 $/mois par utilisateur ; modules complémentaires IA à partir de 0,60 $/conversation Zendesk IA Triage prédictif, assistance des agents améliorée par l'IA, détection automatique de la langue, logique axée sur les SLA Équipes de taille moyenne à grande À partir de 55 $/mois par agent (facturé annuellement) ; module complémentaire IA : 50 $/mois par agent Drift IA Assistance axée sur l'équipe commerciale, notation des prospects, prise de rendez-vous, indicateurs de conversion Entreprises SaaS et d'abonnement de taille moyenne Tarification personnalisée Tidio Lyro Installation rapide, changement de canal, catalogue de produits lié, automatisation après les heures de bureau Particuliers et petites entreprises Le module complémentaire Lyro AI agent est disponible à partir de 39 $ par mois Freshdesk Freddy IA Triage basé sur les sentiments, téléchargement de documents d'aide, comparaison entre les indicateurs IA et humains, assistance multicanale Équipes de petite et moyenne taille À partir de 18 $/mois par agent ; AI Copilot à partir de 94 $/mois par agent

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Que sont les agents IA pour le service client ?

Les agents IA pour le service client sont des assistants numériques sophistiqués qui transforment la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Ces outils avancés exploitent le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique (ML) pour traiter les demandes complexes des clients.

Ils sont conçus pour comprendre le contexte, apprendre des interactions et s'améliorer au fil du temps.

Les outils d'agent IA peuvent travailler sur plusieurs canaux, tels que le discuter, l'e-mail et les services d'assistance, offrant ainsi aux clients des réponses plus rapides tout en vous permettant de rester organisé.

🧠 Anecdote : À la fin des années 1960, Shakey the Robot est apparu comme le premier robot mobile polyvalent capable de raisonner sur ses actions. Développé par SRI International, Shakey a posé l'étape pour les futurs agents IA.

Que devez-vous rechercher dans les agents IA pour le service client ?

Les représentants de l'assistance ont besoin d'outils qui répondent aux frustrations du monde réel sans créer de nouveaux tracas. Car s'il y a bien une chose dont ils manquent, c'est le temps d'expliquer sans cesse le même contexte ou des situations récurrentes.

Voici ce qui importe le plus dans un agent de service client IA personnalisé :

*installation intuitive : opérationnel en quelques heures avec une formation minimale, permettant aux représentants de se concentrer sur l'aide aux clients

Réponses adaptées au contexte : Détecte le ton, le langage familier ou l'urgence du client personnalisé, et rédige des réponses chaleureuses et humaines

cohérence multiplateforme : *fournit des réponses uniformes sur WhatsApp, par e-mail, X ou SMS, garantissant une expérience client cohérente

Transfert fluide vers un agent : transfère les discussions pour discuter vers des agents humains avec tout le contexte, afin que les clients n'aient pas à recommencer leur histoire

ton adapté à la marque : *Personnalise les réponses pour refléter le positionnement de votre entreprise, de fantaisiste à professionnel, pour plus d'authenticité

*informations instantanées sur les performances : affiche en temps réel les statistiques des agents d'assistance, telles que les taux de résolution, ce qui renforce leur confiance et leur efficacité

Performances optimales fiables : Gère les pics d'activité, comme l'équipe commerciale pendant les fêtes, sans ralentissements ni longs délais d'attente, pour la satisfaction des clients

Les meilleurs agents IA pour le service client

Ces outils d'IA pour le service client peuvent contribuer à accroître la satisfaction des clients en apportant des réponses immédiates à leurs requêtes. Explorons chaque outil en détail. 👇

1. ClickUp (idéal pour le suivi des tâches d'assistance et l'automatisation des flux de travail)

Optimisez votre assistance grâce aux agents autopilotés par ClickUp AI Configurez l'agent de réponses automatiques ClickUp pour extraire les données des tâches et répondre aux questions

ClickUp rassemble tous les éléments du service client dans un seul système.

C'est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Agents Autopilot par ClickUp

Utilisez les agents ClickUp AI pour automatiser les tâches, répondre aux questions et être plus terminé

Utilisez les agents Autopilot de ClickUp pour fournir des mises à jour sans avoir à relancer les chefs d'équipe

Commencez avec ClickUp Autopilot Agents. Ces flux de travail alimentés par l'IA agissent en fonction des déclencheurs que vous définissez.

Imaginons que quelqu'un envoie un message pour demander qui s'occupe du remboursement d'un compte spécifique. L'agent de réponses automatiques analyse votre environnement de travail, trouve la tâche et répond en indiquant le nom de la personne assignée et un lien vers le fil de discussion actif.

Agents Autopilot personnalisés par ClickUp

Créez un agent Autopilot personnalisé ClickUp pour déclencher des actions en fonction de mots-clés ou de canaux spécifiques

Si votre flux de travail nécessite quelque chose de plus spécifique, vous pouvez utiliser le générateur sans code pour créer un agent Autopilot personnalisé ClickUp.

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, fournit également une assistance pendant la création. Utilisez-le pour rédiger des invites, affiner des actions ou suggérer des outils en fonction de votre flux de travail.

Supposons que vous disposiez d'un canal d'assistance partenaire pour les comptes VIP. Vous pouvez créer un agent IA qui surveille ce canal, ne se déclenche que lorsque le message mentionne « violation de données » ou « problème d'accès », puis crée une tâche dans votre liste « Escalations d'entreprise », joint le message original et l'attribue à votre équipe de sécurité.

Gestion des tâches dans ClickUp

Une fois vos agents en place, le reste du flux de travail doit encore être structuré. Le logiciel de gestion de projet pour le service client de ClickUp offre un espace de travail dédié pour trier les tickets, attribuer des propriétaires, suivre la progression et faire émerger des informations.

Commencez par des tâches ClickUp pour convertir chaque problème client en un élément à accomplir. Ensuite, améliorez ces tâches avec des champs personnalisés ClickUp pour les classer et les hiérarchiser efficacement. Des champs tels que « Type de problème », « Segment de clientèle », « Canal » et « Urgence » permettent à votre équipe de filtrer et de traiter efficacement les tickets.

Mettez en œuvre les automatisations ClickUp pour maintenir la dynamique de vos processus d'assistance. Elles peuvent trier, hiérarchiser et attribuer des tickets pour vous en un clin d'œil. Si une tâche reste dans un statut « Bloqué » pendant plus de deux jours, une automatisation peut en informer le chef d'équipe, escalader le problème et publier une mise à jour dans le canal de communication approprié.

Pour accélérer l'installation, le modèle de gestion du service client ClickUp offre un espace de travail prêt à l'emploi.

Obtenir un modèle gratuit Lancez un espace de travail achevé dédié à l'assistance à l'aide du modèle de gestion du service client ClickUp

Ce modèle de service client comprend des champs personnalisés prédéfinis tels que « Type de problème », « Statut d'achever », « E-mail de contact du demandeur » et « Évaluation de satisfaction client ». De plus, il intègre une fonctionnalité de vue Formulaire prédéfinie pour rationaliser la réception des tickets, garantissant ainsi à votre équipe une gestion efficace des demandes des clients.

Et pour les équipes qui souhaitent approfondir les problèmes récurrents, le modèle de déclaration de problème client ClickUp est inestimable.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

La flexibilité est un atout puissant, mais les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour se familiariser avec les installations personnalisées et les paramètres de l'environnement de travail

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 230 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 460 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Ce commentaire Reddit résume bien la situation :

ClickUp Brain me fait gagner énormément de temps, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis plongé dans mon travail, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également des modifications en cours sur ce que j'ai écrit (génial !).

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent régulièrement des outils d'automatisation et recherchent activement de nouvelles opportunités d'automatisation. Cela met en évidence un levier majeur inexploité pour la productivité : la plupart des équipes s'appuient encore sur un travail manuel qui pourrait être rationalisé ou éliminé. Les agents IA de ClickUp facilitent la création de flux de travail automatisés, même si vous n'avez jamais utilisé l'automatisation auparavant. Grâce à des modèles prêts à l'emploi et à des commandes basées sur le langage naturel, l'automatisation des tâches devient accessible à tous les membres de l'équipe ! résultats réels : *QubicaAMF a réduit le temps de reporting de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes d'automatisation de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

2. Intercom Fin (le meilleur pour la résolution de requêtes basées sur les connaissances)

via Intercom Fin

Intercom Fin utilise des modèles linguistiques avancés tels que GPT-4 pour comprendre les questions des clients au-delà de la simple correspondance de mots-clés. Il effectue une connexion à votre documentation existante, ce qui rend sa mise en œuvre relativement rapide.

Vous remarquerez qu'il adapte son ton en fonction du contexte de la discussion : professionnel lorsqu'il s'agit de problèmes techniques, compatissant lorsqu'il s'agit de traiter des réclamations. De nombreuses équipes apprécient sa capacité à identifier des modèles de résolution afin de repérer les lacunes dans les supports d'assistance.

Si vous utilisez déjà d'autres outils Intercom, Fin s'intègre parfaitement à votre flux de travail existant.

Les meilleures fonctionnalités d'Intercom Fin

Configurez des flux de travail personnalisés qui déclenchent des actions spécifiques lorsque les clients mentionnent certains produits ou problèmes

Vérifiez les performances de l'IA grâce à des analyses qui montrent les résolutions de réussite par rapport aux escalades

Intégrez les commentaires des clients personnalisés dans le processus d'apprentissage afin d'améliorer les interactions futures

Affichez les transcriptions des discussions avec les points clés mis en évidence pour comprendre rapidement les préoccupations des clients

Limites d'Intercom Fin

Fonctionne uniquement dans l'écosystème Intercom, ce qui limite les options si vous utilisez d'autres plateformes

A des difficultés avec les questions hautement techniques ou spécialisées dans un secteur particulier

Nécessite des mises à jour régulières du contenu pour rester précis à mesure que vos offres évoluent

Tarifs Intercom Fin

essai gratuit de 14 jours

Essentiel : 39 $/mois par place

Avancé : 99 $/mois par place

Expert : 139 $/mois par place

Fin IA Agent : 0,99 $ par résolution (tarification applicable à tous les forfaits et intégrations)

Évaluations et avis sur Intercom Fin

G2 : 4,5/5 (plus de 3 380 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 115 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Intercom Fin ?

Cette critique a attiré notre attention :

À première vue, il s'agit d'une solution d'IA très simple qui ne nécessite pas beaucoup d'installation ou de configuration. Cependant, une fois la configuration initiale terminée, on se rend rapidement compte de ses limites.

📖 À lire également : Modèles gratuits de carte du parcours client

3. Ada Assistance (idéal pour l'assistance multilingue en entreprise)

via Ada Assistance

Ada Assistance gère les discussions dans plusieurs langues sans nécessiter d'installations distinctes pour chacune d'entre elles. Il classe automatiquement les questions entrantes et les envoie à des modules IA spécialisés pour différents sujets.

De nombreuses grandes organisations utilisent ce système, car il peut s'étendre à l'échelle mondiale sans nécessiter d'augmentation proportionnelle du personnel. Sa conformité en matière de sécurité le rend adapté aux secteurs soumis à des règles strictes en matière de traitement des données, tels que le secteur bancaire et les soins de santé.

Les meilleures fonctionnalités d'Ada Assistance

Liez le système à votre base de données produits afin que les réponses incluent des informations actualisées sur les stocks et les spécifications

Répartissez les discussions personnalisées avec les clients en fonction de niveaux de valeur, en proposant automatiquement différents niveaux de service

Envoyez des messages proactifs déclenchés par les jalons du compte ou les délais habituels pour résoudre les problèmes

Générez des rapports personnalisés sur les types de résolution afin d'identifier les problèmes liés aux produits avant qu'ils ne provoquent une augmentation du nombre de tickets

Limites d'Ada Assistance

L'installation prend généralement entre 4 et 6 semaines et nécessite l'intervention d'un personnel technique dédié

La structure tarifaire rend cette solution peu pratique pour les entreprises ayant un faible volume d'assistance

Il donne parfois des réponses moins précises lorsqu'il puise dans plusieurs sujets de connaissances personnalisées

Tarifs d'Ada Assistance

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Ada Assistance

G2 : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Ada Assistance ?

Une perspective à noter :

ADA est facile à utiliser et son fonctionnement est simple à comprendre. Les paramètres des réponses automatisées sont également faciles à faire, car les options telles que les champs de texte, les vidéos et les images peuvent être glissées-déposées dans le flux de discussion, et les actions disponibles permettent au flux de discussion de fonctionner correctement.

🧠 Anecdote amusante : KPMG a constaté que pour chaque dollar investi dans l'IA, les entreprises obtiennent un rendement moyen de 3,5 dollars. Un petit mais impressionnant pourcentage de 5 % des entreprises font état de rapports selon lesquels elles ont obtenu jusqu'à 8 dollars de retour sur investissement.

4. Kustomer (le meilleur pour la hiérarchisation des demandes d'assistance en fonction du sentiment)

via Kustomer

Kustomer fonctionne dans le cadre d'une plateforme CRM plutôt que comme un chatbot autonome. Il interprète les messages des clients afin de détecter des émotions telles que la frustration ou l'urgence. Cette conscience émotionnelle permet de hiérarchiser les discussions nécessitant une attention immédiate, ce qui évite souvent que les problèmes ne s'aggravent.

Vous apprécierez peut-être la façon dont il tient compte de l'historique du client pour fournir des réponses adaptées au contexte, plutôt que de traiter chaque message de manière isolée. Cette approche réduit les répétitions pour les clients fidèles et facilite l'assistance personnalisée.

Les meilleures fonctionnalités de Kustomer

Planifiez automatiquement des suivis en fonction du type de problème sans avoir à gérer manuellement votre calendrier

Appliquez différentes stratégies de discussion ou de gestion de la clientèle en fonction du sentiment ou de l'humeur détectés chez le client

Affichez l'historique des achats pertinents lorsque les clients mentionnent des produits spécifiques

Générez des suggestions de réponse incluant des détails sur le compte, tels que le type d'abonnement

Limites de Kustomer

Les évaluations d'automatisation des flux de travail par IA peuvent être considérées comme inférieures à celles de certains concurrents

Les fonctionnalités vocales ne sont pas aussi abouties que les fonctions de texte

Nécessite l'adoption de la plateforme CRM Kustomer achevée plutôt que l'intégration à vos systèmes actuels

Offre moins d'options linguistiques que les solutions multilingues spécialisées

Tarifs Kustomer

Entreprise : 89 $/mois par utilisateur

Ultimate : 139 $/mois par utilisateur

Modules complémentaires IA

agents IA pour les clients : *0,60 $ par discussion engagée

agents IA pour les représentants : *40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Kustomer

G2 : 4,4/5 (plus de 430 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 75 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kustomer ?

Un utilisateur a partagé ce commentaire :

J'adore le fait que Kustomer soit si élégant et bien conçu. Il n'est ni encombrant ni difficile à utiliser. Il est vraiment simplifié. Les rapports sont excellents, très détaillés, non seulement pour les clients, mais aussi pour votre équipe. Il fonctionne également très bien pour le suivi des performances et de la productivité de l'équipe.

5. Zendesk IA (le meilleur pour la gestion des discussions basée sur les données)

via Zendesk

Zendesk IA s'appuie sur des modèles issus de milliards d'interactions d'assistance pour classer automatiquement les messages entrants et les attribuer aux files d'attente appropriées. Le logiciel d'assistance se concentre sur le langage du service client plutôt que sur la discussion générale, ce qui lui permet de reconnaître les termes techniques utilisés par vos clients.

Il combine l'automatisation orientée client avec des outils d'assistance aux agents afin d'améliorer l'expérience d'assistance des deux côtés. Cette approche a souvent pour résultat des transitions plus fluides lorsque des problèmes complexes nécessitent l'expertise humaine.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk IA

Examinez les schémas de discussion pour trouver les points communs qui poussent les clients à abandonner les solutions d'automatisation

Recommandez les prochaines actions aux agents en fonction des tickets historiques similaires et de leurs résolutions

Détectez automatiquement la langue et changez la langue de réponse sans que le client ait à la sélectionner

Limites de l'IA Zendesk

Nécessite des données substantielles issues d'interactions passées pour fonctionner de manière optimale

L'intégration avec des systèmes autres que Zendesk devient plus complexe

L'interface change fréquemment, ce qui crée parfois des obstacles à l'apprentissage

Les performances varient selon les langues, selon certains utilisateurs

Tarifs de Zendesk IA

Essai gratuit

Suite équipe : 55 $/mois par agent (facturé annuellement)

Suite Growth : 89 $/mois par agent (facturé annuellement)

Suite Professional : 115 $/mois par agent (facturé annuellement)

suite Enterprise : *Tarification personnalisée

Module complémentaire IA

IA avancée : 50 $/mois par agent (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur l'IA de Zendesk

G2 : 4,3/5 (plus de 6 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 4 040 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zendesk IA ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

J'apprécie les fonctionnalités d'IA. Je peux rédiger une réponse, et ZD peut la rendre plus conviviale, plus élaborée, plus formelle. C'est génial. De plus, l'équipe Zendesk est toujours très serviable et formidable.

🔍 Le saviez-vous ? Deloitte rapporte que 15 % des centres de contact utilisent déjà l'IA générative pour accélérer l'authentification des clients, simplifier les solutions et générer des résumés d'appels et des suivis automatisés.

6. Drift IA (idéal pour les interactions clients axées sur l'équipe commerciale)

via Salesloft

Drift by Salesloft aborde les discussions d'assistance avec une approche commerciale, en identifiant les interactions du service client qui pourraient révéler des opportunités de vente.

Ce logiciel de réussite client se connecte à des outils marketing pour ajouter du contexte, en notant si une personne qui discute a déjà affiché les pages de tarification ou abandonné un panier. Du point de vue de l'équipe commerciale, Drift est particulièrement utile pour les entreprises SaaS et les entreprises proposant des abonnements, où des possibilités de mise à niveau apparaissent souvent lors des interactions avec le service d'assistance.

De plus, ses analyses permettent le suivi des indicateurs de conversion parallèlement aux mesures d'assistance traditionnelles pour plus d'efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Drift IA

Identifiez les opportunités de vente incitative lors des discussions d'assistance en fonction des modèles d'utilisation

Réservez des réunions directement dans les calendriers de l'équipe commerciale lorsque les discussions indiquent un intérêt pour l'achat

Surveillez les sources de discussion pour voir quels canaux marketing génèrent des besoins d'assistance

Créez différents chemins de discussion pour les prospects et les clients personnalisés

Limites de Drift IA

Les fonctions d'assistance ne sont pas aussi robustes que ses capacités de vente

Les analyses mettent l'accent sur les indicateurs de conversion plutôt que sur les indicateurs de performance traditionnels de l'assistance

La configuration de flux de conversation personnalisés nécessite plus de travail manuel que certaines alternatives

Tarifs de Drift IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Drift IA

G2 : 4,4/5 (plus de 1 250 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 195 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Drift IA ?

Selon un critique:

J'adore le côté de discussion de Drift lorsque je discute avec un prospect potentiel. Cela m'aide à décrocher chaque mois des prospects supplémentaires et constitue un fournisseur de solution facile à utiliser pour l'équipe commerciale afin de planifier des réunions et de présélectionner les prospects entrants. J'apprécie également sa facilité d'intégration avec Gmail, ce qui le rend beaucoup plus fluide et évite d'avoir à jongler entre plusieurs plateformes dans mon arsenal technologique. Je consulte Drift tous les jours, et cela m'a été d'une grande aide pendant une année difficile pour l'équipe commerciale !

7. Tidio Lyro (idéal pour les petites entreprises aux ressources limite)

via Tidio

Lyro de Tidio réduit la complexité technique en se concentrant sur une installation rapide pour les petites entreprises. Il traite environ 70 % des questions courantes des clients sans avoir besoin de données de formation approfondies.

Les discussions s'enchaînent entre les différents canaux tels que le chat en direct, WhatsApp, Instagram et Messenger sans perte de contexte. Cette connexion aide les petites équipes à gérer simultanément plusieurs plateformes de communication IA.

Mieux encore ? Le système combine Claude (Anthropic IA) et des modèles internes pour équilibrer performances et rentabilité. Tidio privilégie les résultats pratiques plutôt que les options de personnalisation personnalisées complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Tidio Lyro

Commencez par des modèles de flux de travail pour les types d'entreprises courants afin d'améliorer le service client basé sur l'IA

Transférez les discussions entre l'IA et les agents en direct sans que les personnes personnalisées aient à répéter les informations

Connectez les catalogues de produits afin que l'IA puisse référencer des éléments spécifiques par leur nom et leurs fonctionnalités

Configurez une couverture après les heures de bureau pour les questions basiques lorsque votre équipe n'est pas disponible

Limites de Tidio Lyro

Il y a moins de fonctionnalités disponibles pour les entreprises

Il est capable de gérer un volume de discussions simultanées inférieur à celui des solutions d'entreprise

Personnalisation avancée limitée par rapport aux plateformes axées sur les développeurs

Tarifs Tidio Lyro

essai gratuit de 7 jours

Agent IA Lyro : 39 $/mois

Flux : 29 $/mois

Évaluations et avis sur Tidio Lyro

G2 : 4,7/5 (plus de 1 730 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 465 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tidio Lyro ?

Un critique de G2 l'a résumé ainsi :

Tidio a rendu incroyablement facile la gestion du chat en direct, l'automatisation des questions courantes avec Lyro et le transfert des discussions à notre équipe d'assistance. L'interface est claire et intuitive, et la possibilité de la connecter à des plateformes telles que WooCommerce et Klaviyo est un atout majeur. Nous apprécions également la flexibilité qui permet de gérer à la fois les flux d'assistance et de marketing au sein du même outil.

🔍 Le saviez-vous ? Des études ont montré que les agents IA peuvent spontanément développer des conventions de communication similaires à celles des humains lorsqu'ils interagissent en groupe. Ce comportement reflète l'évolution du langage humain et met en évidence la dynamique sociale complexe que peut présenter l'IA.

8. Freshdesk Freddy IA (idéal pour un déploiement rapide sans expertise technique)

via Freshdesk

Freshdesk Freddy IA réduit le temps de mise en œuvre en effectuant une connexion à vos ressources existantes plutôt qu'en nécessitant une formation manuelle approfondie. Il traite environ 45 % des demandes d'assistance de manière indépendante.

L'agent IA dispose également de fonctionnalités de service proactives qui identifient les problèmes potentiels avant que les clients ne les signalent. Cette approche préventive peut réduire le volume de tickets au fil du temps. La stratégie de Freddy AI consiste à déterminer quand l'assistance humaine est la plus appropriée, plutôt que d'imposer l'automatisation des tâches dans tous les domaines.

Les meilleures fonctionnalités de Freshdesk Freddy IA

Téléchargez automatiquement les documents d'aide existants au lieu de recréer manuellement les bases de connaissances personnalisées du service client

Examinez les tickets d'assistance courants afin de suggérer de nouveaux contenus d'aide susceptibles de prévenir de futurs problèmes

Comparez les performances des agents IA et humains à l'aide d'indicateurs de résolution

Limites de l'IA Freshdesk Freddy

Branche de discussion moins sophistiquée que certaines plateformes de discussion

Nécessite l'infrastructure Freshdesk plutôt que de travailler comme une solution autonome

Selon certains utilisateurs, l'interprétation de la base de connaissances présente parfois des incohérences

Tarifs de Freshdesk Freddy IA

Forfait Free (pour deux agents maximum)

Croissance : 18 $/mois par agent

Pro : 59 $/mois par agent

Pro + IA Copilot : 94 $/mois par agent

Entreprise : 95 $/mois par agent

Évaluations et avis sur Freshdesk Freddy IA

G2 : 4,4/5 (plus de 3 505 avis)

Capterra : 4,5/5 (3 385 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Freshdesk Freddy IA ?

Découvrez ce qu'en dit cet utilisateur sur G2:

J'apprécie l'interface de Freshdesk et ses puissantes fonctionnalités d'automatisation qui simplifient notre travail en matière de service client et de gestion des tickets liés à l'assistance au paiement. Freddy améliore nos réponses et les réponses prédéfinies nous font gagner du temps. L'assistance multicanal de Freshdesk permet une communication fluide par e-mail, chat et réseaux sociaux, garantissant ainsi un service client cohérent.

🔍 Le saviez-vous ? La plupart des équipes surveillent de près leurs agents IA, 55,4 % d'entre elles s'appuyant sur des outils de traçabilité ou d'observabilité, et 44 % ayant mis en place des garde-fous. Les évaluations hors ligne et en ligne sont également courantes.

Repensez le service client grâce aux agents IA de ClickUp

Pour choisir le bon agent IA, il faut savoir ce qui améliore réellement le quotidien de votre équipe. La rapidité seule ne résout pas grand-chose si votre équipe doit encore rechercher des mises à jour, réécrire les mêmes réponses ou avoir du mal à trouver le contexte.

ClickUp vous aide dans les deux domaines : des agents qui passent à l'action et un espace de travail qui assure la connexion de tout.

Modèles, automatisation, mises à jour en direct et agents IA pour le service client qui agissent selon vos conditions. De l'attribution du bon propriétaire à la mise en évidence du bon contexte, chaque fonctionnalité est conçue pour faire progresser l'assistance sans ralentir votre équipe.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

Foire aux questions

Oui, l'IA est aujourd'hui largement utilisée dans le service client. Les entreprises déploient l'IA sous forme de chatbots, d'assistants virtuels et de systèmes de tickets automatisés pour gérer les requêtes courantes telles que le suivi des commandes, les problèmes de compte et les FAQ. L'IA peut également analyser le sentiment des clients afin de détecter leur frustration ou leur urgence et diriger les problèmes vers le bon agent humain. Au-delà de la simple réaction aux besoins des clients, l'IA est de plus en plus utilisée de manière proactive, prédisant les problèmes des clients avant qu'ils ne surviennent et proposant des solutions personnalisées. Le résultat est un service plus rapide, une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une réduction des coûts et plus de temps pour les agents humains qui peuvent ainsi se concentrer sur les cas complexes ou sensibles sur le plan émotionnel.

Il n'existe pas de « meilleure » IA pour le service client, car le choix approprié dépend de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, du type d'interactions personnalisées avec les clients et du budget. Les entreprises évaluent généralement les outils d'IA en fonction de leur compréhension du langage naturel, de leur intégration avec les systèmes existants tels que les CRM, de leur prise en charge multicanale, de leurs options de personnalisation et de leur sécurité. Parmi les principaux acteurs figurent des plateformes d'entreprise telles que Salesforce, Microsoft et Google, ainsi que des fournisseurs spécialisés dans l'IA conversationnelle axés sur les chatbots et les bots vocaux. La meilleure solution est généralement celle qui offre un équilibre entre l'automatisation et un transfert fluide vers des agents humains, tout en s'intégrant parfaitement à l'écosystème d'assistance de l'entreprise.

Dans la théorie de l'intelligence artificielle, un « agent » désigne un système qui perçoit son environnement et prend des mesures pour atteindre des objectifs. Les cinq types classiques sont les agents réflexifs simples, qui ne réagissent qu'aux entrées actuelles ; les agents réflexifs basés sur des modèles, qui maintiennent un état interne pour gérer des situations partiellement observables ; les agents basés sur des objectifs, qui planifient des actions pour atteindre des objectifs définis ; les agents basés sur l'utilité, qui comparent les résultats possibles et choisissent celui qui maximise la valeur ; et les agents d'apprentissage, qui améliorent leurs performances au fil du temps en apprenant à partir des données et des retours d'information. Bien qu'il s'agisse de catégories théoriques, elles constituent la base de nombreuses applications pratiques de l'IA, notamment les robots de service à la clientèle et les assistants virtuels.

De nombreuses entreprises renommées ont intégré l'IA dans leurs stratégies de service client. Par exemple, Verizon utilise l'IA générative pour prédire les raisons des appels des clients et les acheminer plus efficacement, tandis que l'assistante virtuelle Erica de Bank of America aide les clients dans leurs tâches bancaires par le biais de la voix et du chat.