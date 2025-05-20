Les 10 principales tendances du lieu de travail numérique en 2025

Le travail n'est plus ce qu'il était.

Les cloisons ont disparu, les réunions se déroulent dans différents fuseaux horaires et l'IA fait désormais partie intégrante de l'équipe. 🤖

Les lieux de travail numériques sont en pleine mutation sous l'effet d'une technologie en constante évolution, des attentes changeantes des employés et de l'incertitude permanente qui règne dans le monde des affaires. Ce qui était autrefois considéré comme « l'avenir du travail » devient rapidement la nouvelle norme.

Les outils numériques pour le lieu de travail deviennent chaque jour plus intelligents, aidant les équipes à en faire plus avec moins. Et la façon dont nous mesurons la productivité, la collaboration et même le bien-être des employés évolue en parallèle.

Dans cet article, nous examinerons les 10 principales tendances du lieu de travail numérique qui façonneront l'année 2025. Ces tendances ont des implications réelles sur la manière dont les équipes restent connectées, les dirigeants prennent des décisions et les entreprises se développent dans un monde de plus en plus numérique.

Qu'est-ce qu'un lieu de travail numérique ?

Un lieu de travail numérique est un environnement virtuel où le travail est effectué à l'aide d'une combinaison d'outils, de plateformes et de technologies numériques.

Il remplace ou améliore le bureau traditionnel en donnant aux employés accès à tout ce dont ils ont besoin (canaux de communication, documents, flux de travail et outils de collaboration) dans un système connecté unique.

Il s'agit essentiellement de la version moderne de votre environnement de travail physique, mais optimisée par des applications cloud, une messagerie en temps réel, des assistants IA, des plateformes de gestion de projet et des tableaux de bord de données.

Et il ne s'agit pas seulement de télétravail et de travail hybride. Un espace de travail numérique combine les équipes présentes au bureau et celles réparties sur différents sites en rationalisant la manière dont elles partagent les informations, assurent le suivi des tâches et restent alignées lorsqu'elles sont éloignées les unes des autres.

🧠 Fait amusant : Selon l'OCDE, l'Italie est l'un des pays leaders en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, avec seulement 3 % des employés travaillant plus de 50 heures par semaine. Avec l'automatisation et l'IA, cela pourrait devenir une réalité pour beaucoup d'entre nous !

Principales tendances du lieu de travail numérique en 2025

Alors que les entreprises continuent d'affiner leur stratégie de transformation numérique, une chose est claire : notre façon de travailler évolue rapidement.

Des flux de travail basés sur l'IA aux modèles de collaboration plus intelligents, voici les principales tendances du lieu de travail numérique qui façonneront 2025 ⬇️

Tendance n° 1 : automatisation des flux de travail grâce à l'IA

grâce aux progrès de l'IA générative et de l'apprentissage automatique, les équipes automatisent désormais tout, de la rédaction d'e-mails et du résumé des réunions à la génération de plans de projet et à la prévision des besoins en ressources.

Ce qui distingue cette vague d'automatisation, c'est son niveau croissant de personnalisation et de contextualisation. Les outils d'IA apprennent des décisions passées, des préférences des équipes et des informations en temps réel pour proposer des suggestions proactives et prendre des mesures sans attendre une intervention manuelle.

Voici comment l'automatisation basée sur l'IA contribue à cette évolution :

Gestion de projet : Des outils tels que Des outils tels que ClickUp Brain génèrent automatiquement des descriptions de tâches, mettent à jour les échéanciers en fonction des dépendances et résument les réunions d'équipe en points d'action. Les entreprises qui utilisent ces outils d'IA générative rapportent un gain de productivité pouvant atteindre 30 %

Définissez les prochaines étapes, obtenez des résumés instantanés et mettez à jour les échéanciers de vos projets avec ClickUp Brain

Service client : les bots peuvent résoudre les requêtes routinières et répétitives sans intervention humaine. Ils extraient les réponses des bases de connaissances, mettent à jour les tickets d'assistance et ne transmettent les demandes que lorsque cela est nécessaire, ce qui réduit la charge de travail du service client et améliore le temps de première réponse

RH et recrutement : les outils numériques d'IA gèrent désormais la présélection des CV, la prise de contact avec les candidats et même la planification des entretiens. Les recruteurs d'entreprise qui utilisent l'automatisation examinent des milliers de CV par seconde, raccourcissant ainsi les cycles d'embauche

Équipes commerciales et CRM : les systèmes d'IA rédigent les e-mails sortants, enregistrent les interactions avec les clients et établissent des prévisions sur l'état du pipeline

Finance et approvisionnement : l'IA automatise les flux de travail traditionnellement manuels, du traitement des factures à la détection des fraudes. Dans le domaine de l'approvisionnement, l'intelligence artificielle prédit les risques liés aux fournisseurs et optimise les décisions en matière de stocks, aidant ainsi les équipes à réduire leurs coûts opérationnels

👀 Le saviez-vous ? La société de technologie financière Klarna a mis en place un chatbot IA développé avec OpenAI, qui traite désormais les deux tiers des demandes de son service client. Ce chatbot effectue efficacement le travail équivalent à 700 agents à temps plein et a permis d'améliorer les bénéfices de 40 millions de dollars.

➡️ En savoir plus : Modèles d'amélioration des processus pour gagner en efficacité

Tendance n° 2 : optimisation du télétravail et du travail hybride

Les environnements de travail modernes prennent de l'ampleur. De plus en plus d'entreprises adoptent des configurations hybrides ou entièrement à distance comme mode de travail à long terme. Il s'agit d'aider les employés à mieux travailler, à se sentir plus équilibrés et de permettre aux entreprises d'accéder à des talents, quel que soit leur lieu de résidence.

Spotify est un excellent exemple de cette évolution, avec sa politique d'entreprise fondée sur la confiance et la flexibilité.

Comme l'a déclaré Katarina Berg, directrice des ressources humaines chez Spotify, « Le travail n'est pas un lieu où l'on se rend, c'est quelque chose que l'on fait. » Cet état d'esprit permet aux employés de choisir l'environnement qui les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit à domicile, dans un espace de coworking ou dans les locaux de l'entreprise.

Vous ne pouvez pas passer beaucoup de temps à recruter des adultes pour ensuite les traiter comme des enfants. Nous sommes une entreprise numérique depuis sa création, alors pourquoi ne pas offrir à nos employés flexibilité et liberté ? Le travail n'est pas un endroit où l'on se rend, c'est quelque chose que l'on fait. »

Mais la flexibilité n'est qu'un aspect de l'expérience numérique des employés. Il est également important que votre espace de travail numérique soit bien configuré pour favoriser la concentration, la clarté et la collaboration.

C'est là que les outils de travail modernes et les solutions numériques pour le lieu de travail font toute la différence.

Voici comment les bons outils améliorent la productivité et l'engagement des employés : ✅ Tout le monde sait ce qu'il a à faire et quand le faire : des attributions de tâches et des échéanciers clairs permettent d'éviter la confusion et les retards ✅ Vous pouvez réduire le nombre de réunions sans perdre la cohésion : les commentaires en temps réel, le partage de documents et les mises à jour asynchrones permettent aux discussions de se poursuivre sans encombrer le calendrier ✅ Le travail se fait en un seul endroit : avec tout, des tâches aux fichiers, sur une seule plateforme, les équipes ne perdent pas de temps à changer d'outil ou à rechercher du contexte ✅ Moins de temps consacré à l'administration : les résumés et l'automatisation basés sur l'IA gèrent les mises à jour et les tâches répétitives afin que les employés puissent se concentrer sur un travail plus approfondi

ClickUp rassemble tous ces éléments dans un espace de travail numérique moderne, spécialement conçu pour répondre aux besoins des équipes d'aujourd'hui. La solution ClickUp pour le télétravail est conçue pour prendre en charge les installations à distance et hybrides sans compromettre la responsabilité, la rapidité ou la clarté.

Commencez à utiliser ClickUp pour gérer le télétravail. Créez un environnement de travail virtuel qui s'adapte à vos besoins spécifiques.

Grâce à lui, les équipes peuvent gérer les échéances, suivre la progression et atteindre les jalons des projets, même si personne ne se trouve dans la même pièce. Chaque tâche, commentaire, document et mise à jour se trouve au même endroit, vous n'avez donc pas besoin de rechercher des informations dans différents outils ou fuseaux horaires.

➡️ En savoir plus : Logiciel de flux de travail de contenu pour les équipes marketing

Tendance n° 3 : expérience et bien-être des employés

Les employés qui travaillent dans une culture positive sont près de quatre fois plus susceptibles de rester dans leur entreprise. En effet, lorsque les gens se sentent véritablement valorisés, respectés et connectés à un travail qui a du sens, ils sont plus engagés, plus productifs et beaucoup moins susceptibles de quitter leur emploi. La culture est un moteur de performance.

L'un des changements les plus significatifs dans le paysage du lieu de travail numérique est l'importance croissante accordée à l'expérience des employés.

Alors que les installations à distance et hybrides deviennent la norme, l'expérience numérique des employés est désormais au centre des préoccupations. Les entreprises prennent des mesures délibérées pour créer des environnements de travail plus sains et plus équilibrés, en donnant la priorité à la performance et au bien-être.

Voici comment les leaders du lieu de travail numérique y parviennent :

Promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des horaires flexibles et des outils asynchrones tels que grâce à des horaires flexibles et des outils asynchrones tels que ClickUp Clips , qui offrent aux employés un espace pour gérer leur travail en fonction de leur niveau d'énergie

Introduction d'outils d'assistance en matière de santé mentale tels que tels que Headspace pour la pleine conscience, Calm pour la gestion du stress et Kona pour le suivi émotionnel

Utilisation d'outils de collaboration tels que tels que ClickUp Chat et ClickUp Tableaux blancs pour favoriser la cohésion des équipes et la créativité en temps réel sans avoir recours à des réunions incessantes

Encouragez le travail en profondeur à l'aide d'assistants de blocage de temps tels que à l'aide d'assistants de blocage de temps tels que ClickUp Calendar et de sessions structurées avec des outils tels que Focusmate ou Serene

Pour redynamiser efficacement leurs effectifs, les entreprises doivent cesser de chercher à tirer davantage de leurs employés et investir davantage dans ceux-ci afin qu'ils soient motivés et capables de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail chaque jour. Pour se ressourcer, les individus doivent prendre conscience du coût des comportements qui épuisent leur énergie, puis assumer la responsabilité de les changer, quelles que soient les circonstances auxquelles ils sont confrontés.

Au-delà de cela, des fonctionnalités telles que la vue Charge de travail de ClickUp indiquent aux chefs d'équipe qui est surchargé et qui a de la capacité, ce qui permet une distribution équitable des tâches et évite l'épuisement professionnel.

Le suivi du temps ClickUp aide les employés à comprendre comment ils utilisent leur temps, ce qui leur permet de fixer plus facilement des limites et d'améliorer leur concentration.

Lorsque les solutions pour l'espace de travail numérique sont conçues en tenant compte des besoins des employés, vous pouvez créer une culture où les gens peuvent s'épanouir.

🌏 Tendance bonus : les visas pour nomades numériques se généralisent ! Depuis le début des années 2020, plusieurs pays ont introduit des visas pour les nomades numériques afin d'attirer les travailleurs à distance Italie : Lancé en avril 2024, ce visa permet aux télétravailleurs de résider en Italie pendant un an, renouvelable. Les candidats doivent justifier d'un revenu annuel minimum de 28 000 € et disposer d'une couverture santé.

Japon : Introduit en mars 2024, le visa nomade numérique japonais autorise les travailleurs à distance gagnant au moins 68 300 dollars par an à séjourner jusqu'à six mois dans le pays. Les candidats doivent disposer d'une assurance maladie privée et d'un casier judiciaire vierge.

Kazakhstan : Le visa Neo Nomad, lancé en novembre 2024, permet aux travailleurs à distance de séjourner pendant un an, avec possibilité de prolongation d'un an. Les candidats doivent gagner au moins 3 000 dollars par mois et fournir une preuve de leur emploi à distance.

Corée du Sud : introduit en janvier 2025, le visa « workation » sud-coréen permet aux télétravailleurs de vivre et de travailler dans le pays pendant un an, avec possibilité de prolongation d'un an. Les candidats doivent disposer d'un revenu annuel d'environ 65 860 dollars et d'une couverture d'assurance maladie.

Philippines : Annoncé en avril 2025, le visa nomade numérique des Philippines permet aux télétravailleurs de vivre et de travailler dans le pays pendant un an maximum, avec possibilité de renouvellement. Les candidats doivent prouver qu'ils exercent une activité de télétravail et disposent de revenus suffisants à l'étranger.

➡️ En savoir plus : Comment travailler à distance et voyager

Tendance n° 4 : gestion du travail basée sur le cloud

La gestion du travail basée sur le cloud est rapidement devenue la colonne vertébrale des opérations commerciales modernes.

Au lieu de jongler avec plusieurs fichiers locaux, feuilles de calcul ou logiciels sur site, vous pouvez tout gérer, des projets aux évaluations de performances, sur des plateformes cloud sécurisées et centralisées. Ces outils offrent un avantage clé : une collaboration en temps réel sans contraintes d'emplacement ou d'appareil.

À la base, la gestion du travail dans le cloud offre à tous les membres de votre équipe un espace partagé pour planifier, suivre et exécuter leur travail. L'outil de collaboration synchronise automatiquement les mises à jour, stocke les fichiers et conserve un historique complet des activités.

Voici ce que cela signifie 👇 ✅ Évolutivité sans problèmes d'infrastructure : plus besoin de vous soucier de l'installation ou de la mise à jour de logiciels sur différents appareils ou dans différents bureaux ✅ Préparation des équipes à distance : les employés peuvent se connecter de n'importe où, à tout moment, et accéder aux mêmes tâches, fichiers et tableaux de bord ✅ Sécurité et conformité des données : la plupart des solutions cloud sont désormais conçues avec une sécurité de niveau entreprise et sont conformes aux normes industrielles telles que SOC 2 et RGPD ✅ Collaboration en temps réel : Fini les fichiers « final_v2_révisé ». Tout le monde travaille sur le même document, tableau ou échéancier en direct

Les entreprises délaissent les outils cloisonnés qui ne résolvent qu'une partie du problème au profit d'outils de travail numériques modernes.

Par exemple, la solution de gestion de projet ClickUp pour les équipes est un environnement de travail unifié qui comprend des tâches, des documents, un chat, des tableaux blancs et plusieurs vues. Elle rassemble tout, aidant ainsi les équipes à travailler plus rapidement et de manière plus cohérente.

Obtenez une vue d'ensemble de vos tâches, documents, assignés, charge de travail, formulaires et plus encore grâce à la solution de gestion de projet ClickUp pour les équipes

Et ClickUp n'est pas seul dans cette transition. Des outils tels que BambooHR rationalisent les opérations RH en gérant tout, du recrutement au suivi des performances, tandis que HubSpot simplifie la gestion de la relation client et l'automatisation du marketing sous un même toit.

😱 La réalité : selon le sondage ClickUp Insights Knowledge Management Survey, 1 professionnel sur 5 passe plus de 3 heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations supplémentaires sur ses tâches.

Tendance n° 5 : renforcement de la cybersécurité et de la conformité

À mesure que l'espace de travail numérique s'étend, il devient de plus en plus nécessaire de protéger votre organisation contre les violations de données. Avec des équipes travaillant sur différents emplacements, utilisant des plateformes cloud et se connectant à partir d'appareils personnels, la cybersécurité est une priorité essentielle pour les entreprises.

Il n'est pas rare que les violations de données dans les environnements de travail modernes perturbent les opérations, freinent le développement commercial ou nuisent à la confiance des clients du jour au lendemain.

En 2024, le coût mondial moyen d'une violation de données a atteint un niveau record de 4,88 millions de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente ! 🤯

Voici les priorités des entreprises dans le cadre de leur stratégie de cybersécurité :

Chiffrement des données en transit et au repos

Sécurité accès à distance

Mise en œuvre d'un accès basé sur les rôles et d'une authentification à deux facteurs

Surveillance de l'utilisation et du comportement pour détecter les menaces à un stade précoce

Créer des protocoles qui favorisent à la fois la rapidité et la sécurité

Centralisation de l'accès grâce aux systèmes d'authentification unique (SSO)

Désactivation automatique de l'accès lorsque les employés quittent l'entreprise

Utilisation des outils SIEM pour détecter les activités suspectes sur toutes les plateformes

Bloquer les applications non autorisées et signaler le Shadow IT

Réalisez des simulations de phishing pour améliorer la préparation de vos employés

Audit des permissions et correction des outils cloud mal configurés

Dans le même temps, la conformité évolue également. Alors que les réglementations en matière de confidentialité se durcissent dans le monde entier, les entreprises doivent se tenir à jour, gérer les risques de manière proactive et instaurer la confiance grâce à la transparence. Cela nécessite des systèmes solides, des politiques claires et la volonté d'intégrer la cybersécurité dans des initiatives plus larges de gestion du changement.

Grâce à des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, des permissions basées sur les rôles et le chiffrement des données, ClickUp Security aide les entreprises à se développer rapidement tout en restant sécurisées. La plateforme est conforme aux normes SOC 2, HIPAA, GDPR et ISO 27001. Elle est entièrement hébergée sur Amazon Web Services (AWS) et dotée d'un chiffrement de bout en bout pour protéger votre environnement de travail.

➡️ En savoir plus : Meilleurs outils et logiciels de cartographie des processus

Tendance n° 6 : les jumeaux numériques des organisations (DTO)

L'une des tendances les plus avancées en matière de transformation numérique que nous observons aujourd'hui est l'essor des jumeaux numériques d'organisations (DTO). Traditionnellement utilisés dans le secteur manufacturier pour simuler des machines ou des systèmes physiques, les jumeaux numériques sont désormais appliqués à des entreprises entières. Ils mappent les flux de travail, les systèmes, les personnes et les flux de données dans un environnement virtuel.

Un DTO offre aux dirigeants un modèle interactif et en temps réel de leurs opérations commerciales. Il reflète les performances en temps réel, signale les goulots d'étranglement et permet aux équipes de tester les changements, tels que les nouveaux processus ou les nouvelles structures organisationnelles, avant de les déployer.

Voici comment les entreprises utilisent les DTO dans leur environnement de travail numérique ⬇️ ✅ Simulez les changements au niveau organisationnel pour comprendre l'impact d'une restructuration ou d'un changement de priorités avant leur mise en œuvre ✅ Suivi de l'efficacité des processus grâce à la visualisation des flux de travail et à l'identification des retards ou des lacunes en matière de ressources ✅ Surveillez la productivité et les modes de collaboration des employés pour identifier les sources de friction ✅ Simuler des scénarios hypothétiques pour évaluer les risques, la sécurité des données, les technologies émergentes et les conséquences des décisions sans perturber le travail quotidien ✅ Améliorer l'alignement interfonctionnel en créant une vue partagée et basée sur les données de la manière dont les services interagissent

Tendance n° 7 : les assistants de réunion intelligents

Les assistants de réunion intelligents transforment la manière dont les équipes capturent les discussions, assurent le suivi des décisions et donnent suite aux éléments d'action. Plus besoin de chercher vos notes ou d'oublier qui a dit quoi. Les outils d'IA écoutent, résument et attribuent même automatiquement les tâches.

Voici comment les assistants de réunion intelligents transforment la manière dont les équipes collaborent : ✅ Transcription et résumés automatiques qui éliminent le besoin de prendre des notes manuellement ✅ Suivi des éléments à traiter qui relie directement les suivis à votre système de gestion de projet ✅ Des informations générées par l'IA qui signalent les obstacles ou les thèmes récurrents lors des réunions ✅ Intégration avec des outils de discussion et de gestion des tâches pour que les mises à jour s'intègrent directement dans les flux de travail quotidiens de votre équipe

ClickUp a pleinement intégré cette tendance avec ClickUp AI Notetaker. En plus d'enregistrer tous les appels de l'équipe, cet outil les transforme en tâches structurées et exploitables.

Vous bénéficiez :

Documents + notes de réunion , où les transcriptions, les fichiers vidéo et les résumés sont enregistrés de manière privée et peuvent être étiquetés pour référence ultérieure

Tâches + notes de réunion qui convertissent automatiquement les éléments d'action en qui convertissent automatiquement les éléments d'action en tâches ClickUp assignées

Discutez et prenez des notes pendant vos réunions qui publient des résumés et des tâches à faire directement dans qui publient des résumés et des tâches à faire directement dans les espaces ClickUp Chat de votre équipe

💡Conseil de pro : Dans un espace de travail numérique, un logiciel de gestion des tâches permet à chacun d'afficher clairement ce qui se passe : qui fait quoi, ce qui est bloqué et ce qui est en retard. Chaque action est suivie, y compris chaque changement de statut, chaque retard et chaque achèvement. Les managers peuvent identifier les goulots d'étranglement, prévoir la charge de travail et optimiser les performances de l'équipe en se basant sur la réalité, et non sur des hypothèses.

Tendance n° 8 : feedback en temps réel et gestion continue des performances

💟 Le saviez-vous ? Alors que l'IA continue de remodeler le monde du travail, plus de la moitié des employés (et 84 % des utilisateurs fréquents de l'IA ) pensent qu'elle peut surpasser les managers humains dans l'identification des compétences et des parcours de développement nécessaires à l'évolution de carrière. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'accompagner et d'orienter ces évolutions de carrière, les employés accordent toujours une grande valeur à l'accompagnement humain

L'ancien modèle basé sur des évaluations annuelles et des paramètres statiques est en train de disparaître. Les entreprises adoptent le feedback en temps réel et la gestion continue des performances pour rester agiles, engagées et en phase avec les besoins de leurs équipes.

En résumé, cela signifie :

Les boucles de rétroaction fréquentes remplacent les évaluations vagues et tardives. Les managers utilisent des commentaires en temps réel, des documents partagés et des points réguliers pour offrir un retour d'information contextuel

Les vérifications des objectifs sont dynamiques et liées à l'évolution des priorités de l'entreprise. Les employés réévaluent et ajustent désormais leurs objectifs de manière collaborative, en s'assurant que leurs efforts restent alignés sur les besoins actuels de l'entreprise

Les systèmes de reconnaissance ne se limitent plus aux récompenses annuelles. De nombreuses équipes utilisent des outils de félicitations intégrés pour célébrer les victoires en temps réel

Des parcours de développement de carrière plus clairs sont mis en place grâce à un accompagnement continu, des évaluations régulières des compétences et des entretiens individuels documentés

Les solutions pour l'environnement de travail numérique telles que ClickUp Objectifs aident les équipes à décomposer les objectifs généraux en cibles mesurables liées à des jalons spécifiques. Les mises à jour sur la progression sont effectuées en temps réel à mesure que le travail est achevé, il n'est donc pas nécessaire d'attendre la fin du trimestre pour savoir où en sont les choses.

Divisez les échéanciers exigeants en petites priorités ciblées réparties entre différents assignés avec ClickUp Objectifs

ClickUp Assigned Comments va encore plus loin dans le feedback en temps réel. Au lieu d'envoyer des commentaires par e-mail ou lors d'un cycle de révision différé, les managers peuvent désormais laisser des commentaires contextuels directement sur les tâches et les attribuer pour résolution ou réponse.

📮 ClickUp Insight : 63 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage classent leurs objectifs personnels par ordre d'urgence et d'importance, mais seulement 25 % les organisent par délai. Concrètement ? Vous savez ce qui est important, mais pas nécessairement quand. ⏳ ClickUp Goals, optimisé par l'assistance IA de ClickUp Brain, apporte ici toute la clarté nécessaire. Il vous aide à décomposer vos grands objectifs en étapes réalisables et limitées dans le temps. ClickUp Brain fournit des suggestions intelligentes pour les échéanciers et vous permet de rester sur la bonne voie grâce à des mises à jour de progression en temps réel et à des changements de statut automatiques à mesure que vous accomplissez vos tâches. 💫 Résultats réels : Les utilisateurs rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité après être passés à ClickUp

Tendance n° 9 : recrutement et intégration basés sur l'IA

Avec une main-d'œuvre dispersée géographiquement et une concurrence intense pour les meilleurs talents, les entreprises se tournent vers l'intelligence artificielle et l'automatisation des RH pour rationaliser le processus de recherche, d'évaluation et d'intégration des nouveaux membres de l'équipe.

Voici un aperçu de la manière dont l'IA améliore l'expérience de recrutement et d'intégration de bout en bout :

Étape Exemple d'IA/automatisation Présélection des CV Filtres IA basés sur des mots-clés, l'adéquation au poste et les rôles précédents Planification des entretiens Intégrations automatisées de calendriers et chatbots Description du poste Résumés et modèles de rôles générés par l'IA Checklist d'intégration Tâches attribuées automatiquement et modules de formation par rôle Partage des connaissances Recherche intelligente dans les politiques, les outils et les procédures opératoires normalisées

Assurez l'assistance tout au long de ce processus grâce au système de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp. Tous les documents d'intégration, supports de formation, procédures opératoires normalisées, FAQ de l'équipe et guides de processus sont regroupés dans un seul espace.

Obtenez des réponses instantanées à vos questions sur les informations de l'entreprise grâce à la gestion des connaissances ClickUp

D'autres plateformes telles que SAP SuccessFactors aident également les entreprises à automatiser certaines parties du cycle de vie des ressources humaines, du recrutement au suivi de la conformité.

📚En savoir plus : Les principales tendances en matière de communication qui façonnent l'avenir du travail

Tendance n° 10 : le perfectionnement et la reconversion des compétences

À mesure que les rôles évoluent et que l'IA pour la productivité devient la norme, les entreprises réalisent que leurs équipes doivent continuer à apprendre pour rester dans la course.

Selon LinkedIn, 91 % des professionnels de la formation et du développement affirment que l'apprentissage continu est plus important que jamais pour la réussite professionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter la productivité, de combler les lacunes internes en matière de compétences et de fidéliser les employés.

Pour les organisations de premier plan, il s'agit d'une stratégie essentielle pour rester compétitives, d'autant plus que l'IA et l'automatisation redéfinissent les rôles au sein des différents services.

Voici à quoi ressemblent concrètement la mise à niveau et la reconversion des compétences pour favoriser l'engagement des employés : ✅ Concevez des parcours d'apprentissage personnalisés qui alignent la croissance des employés sur les objectifs de l'entreprise, afin que chaque heure consacrée à l'apprentissage se traduise par une meilleure performance dans le rôle ✅ Offrez des formations concises et adaptées aux rôles à des moments clés du flux de travail, afin d'aider les employés à mettre immédiatement en pratique leurs nouvelles compétences au lieu de les oublier après les sessions formelles ✅ Offrez à vos équipes internationales un accès 24 h/24 et 7 j/7 à des ressources de formation, garantissez une intégration, une mise à niveau des compétences et des normes cohérentes, quel que soit l'emplacement de vos employés

Des outils tels que Coursera for Business donnent accès à des milliers de cours dispensés par des experts dans les domaines des données, des technologies, du leadership, etc. Leur capacité à personnaliser les parcours d'apprentissage en fonction du rôle, du service ou des objectifs de l'entreprise rend ces plateformes très utiles, car elles permettent aux employés de mettre immédiatement en pratique ce qu'ils ont appris.

Comment ClickUp contribue à l'avenir du travail

1. Plateforme de gestion du travail tout-en-un

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp connecte l'ensemble de votre environnement de travail afin que les tâches, les documents, les wikis, les objectifs, les jalons et même les clips ne soient pas isolés les uns des autres. Tout est lié, consultable et accessible dans un flux unifié.

Mais ce n'est qu'un début.

Pour rendre la collaboration tout aussi fluide, ClickUp Chat relie directement les discussions au travail en cours. Contrairement aux outils de messagerie autonomes, chaque discussion se trouve dans votre environnement de travail. Vous pouvez discuter directement dans une tâche, dans un canal dédié à une équipe ou entre différents services.

Utilisez ClickUp Chat pour discuter en groupe et collaborer en profondeur avec des équipes interfonctionnelles

Associez-le à ClickUp Brain et devenez encore plus productif. Imaginons que vous demandiez à un collègue : « Hé, sais-tu dans quel document se trouvent les objectifs finaux de la campagne ? » Même s'il se trouve dans un autre fuseau horaire et hors ligne, ClickUp Brain peut trouver une réponse en quelques secondes. Il analyse votre environnement de travail connecté, trouve le document, la tâche ou l'objectif approprié et vous fournit instantanément un résumé.

Accédez à ClickUp Brain et faites remonter instantanément les informations entre les équipes grâce à ClickUp Chat

2. Informations basées sur l'IA

Ce qui rend ClickUp Brain si puissant, ce n'est pas seulement ce qu'il écrit, mais ce qu'il sait. Comme Brain est intégré à votre environnement de travail, il comprend vos projets, vos échéances, vos priorités et votre documentation.

Par exemple :

Vous planifiez un sprint ? Brain peut rassembler les tâches en attente, mettre en évidence les obstacles et même suggérer des propriétaires de tâches en fonction de l'activité récente

Vous rédigez un rapport ou une note de mise à jour ? Donnez à Brain les détails que vous souhaitez ou demandez-lui de les extraire de votre environnement de travail. Dans tous les cas, vous obtenez un contenu prêt à être publié en quelques secondes

Rédigez, reformulez et résumez du contenu avec ClickUp Brain

Et pour les équipes qui ont besoin de capacités d'IA encore plus spécialisées, ClickUp vous permet d'utiliser des modèles d'IA supplémentaires sans quitter la plateforme. Vous pouvez choisir entre :

ChatGPT-4o pour une idéation collaborative et des discussions naturelles

OpenAI o1 pour un raisonnement approfondi avancé

OpenAI o3-mini pour des réponses rapides et efficaces

Claude 3. 7 Sonnet pour les cas d'utilisation impliquant beaucoup d'écriture et de code

Et effectuez des recherches sur le Web lorsque vous ne souhaitez pas quitter votre environnement de travail pour une nouvelle recherche Google !

Utilisez des modèles d'IA externes depuis l'interface ClickUp

3. Intégration transparente entre différentes plateformes

ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils, ce qui en fait l'une des plateformes les plus faciles à intégrer pour les équipes qui cherchent à créer un espace de travail numérisé et unifié. Au lieu de passer d'une application à l'autre toute la journée, ClickUp rassemble vos outils (et votre équipe).

Intégrez vos outils préférés avec les intégrations ClickUp

Cela se traduit par moins de frictions, plus d'automatisation et une visibilité totale à chaque étape de votre flux de travail.

4. Flux de travail personnalisés et automatisation

Il n'y a pas deux équipes qui travaillent de la même manière, et c'est exactement pour cela que ClickUp est conçu pour s'adapter. Que votre équipe soit à distance, hybride ou entièrement au bureau, ClickUp vous offre la flexibilité nécessaire pour créer des flux de travail personnalisés qui correspondent à votre mode de fonctionnement.

Vous pouvez utiliser ses agents IA (disponibles dans les listes et le chat) pour créer des étapes de tâches, des libellés de statut et des vues qui reflètent la manière dont votre équipe suit le travail. Des sprints Agile à l'intégration des clients en passant par les pipelines de production de contenu, tout peut être adapté à votre processus.

Mais la personnalisation ne s'arrête pas à la disposition, elle s'adapte à l'automatisation. Les agents IA intelligents et les automatisations de ClickUp vous permettent de :

Attribuez des tâches lorsqu'un statut change

Déplacez des éléments d'un tableau à l'autre lorsque les dates d'échéance changent

Informez les parties prenantes lorsque des obstacles apparaissent

Définissez des flux de travail récurrents qui se déclenchent à intervalles spécifiques

Demandez aux agents IA de résumer, répondre ou même vous rappeler les discussions importantes sur ClickUp Chat

Vous pouvez partir des modèles d'automatisation prédéfinis de ClickUp ou créer les vôtres à partir de zéro. Il est suffisamment puissant pour les flux de travail techniques, mais suffisamment intuitif pour que les équipes non techniques puissent le configurer et le gérer.

Créez vos propres agents IA à partir de zéro et personnalisez votre flux de travail en fonction de vos besoins

Adoptez l'avenir du travail avec ClickUp

Les organisations avant-gardistes n'attendent pas l'avenir, elles y sont déjà. Elles ont adopté les espaces de travail numériques non seulement comme une mise à niveau technologique, mais aussi comme un changement stratégique dans la manière dont les équipes fonctionnent, collaborent et se développent.

Ces entreprises créent des lieux de travail plus rapides, plus intelligents et plus humains, grâce à des flux de travail basés sur l'IA et des systèmes de performance continue.

ClickUp se distingue en réunissant tous les éléments de cette transformation en un seul endroit, grâce à l'IA, à une conception axée sur la collaboration et à une flexibilité qui s'adapte au flux de travail de votre équipe.

La décision la plus intelligente que vous puissiez prendre dès maintenant ? Commencez dès aujourd'hui à créer votre espace de travail numérique avec ClickUp.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et constatez la différence par vous-même.