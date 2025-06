Les 10 principales tendances du lieu de travail numérique en 2025

Italie : Lancé en avril 2024, ce visa permet aux télétravailleurs de résider en Italie pendant un an, renouvelable. Les candidats doivent justifier d'un revenu annuel minimum de 28 000 € et disposer d'une couverture santé.

Japon : Introduit en mars 2024, le visa nomade numérique japonais autorise les travailleurs à distance gagnant au moins 68 300 dollars par an à séjourner jusqu'à six mois dans le pays. Les candidats doivent disposer d'une assurance maladie privée et d'un casier judiciaire vierge.

Kazakhstan : Le visa Neo Nomad, lancé en novembre 2024, permet aux travailleurs à distance de séjourner pendant un an, avec possibilité de prolongation d'un an. Les candidats doivent gagner au moins 3 000 dollars par mois et fournir une preuve de leur emploi à distance.

Corée du Sud : introduit en janvier 2025, le visa « workation » sud-coréen permet aux télétravailleurs de vivre et de travailler dans le pays pendant un an, avec possibilité de prolongation d'un an. Les candidats doivent disposer d'un revenu annuel d'environ 65 860 dollars et d'une couverture d'assurance maladie.