Modèles gratuits de manuels d'entreprise pour rationaliser les opérations

Avez-vous déjà eu l'impression que votre équipe travaille dur, mais pas vraiment ensemble ? Les délais ne sont pas respectés, les tâches sont perdues et tout le monde est désynchronisé. C'est ce qui se passe sans un plan d'action clair.

Un modèle de guide stratégique d'entreprise efficace vous aide à y parvenir.

Il structure votre équipe, assure la cohésion de tous et permet de rester concentré dans les moments les plus chaotiques, que vous élaboriez une stratégie commerciale ou rationalisiez l'ensemble de votre flux de travail.

Startups, équipes en pleine croissance, entreprises bien établies : tout le monde y gagne.

Prêt à mieux gérer votre entreprise ? Téléchargez gratuitement ces modèles de guide stratégique pour les entreprises proposés par ClickUp et commencez dès aujourd'hui à organiser et à optimiser votre entreprise.

Que sont les modèles de guide stratégique pour les entreprises ?

Un modèle de guide stratégique d'entreprise sert de base à la création d'un guide définissant le fonctionnement des différents services. Pour les chefs d'entreprise soucieux d'améliorer leur stratégie commerciale, ces modèles offrent des cadres qui documentent les procédures opérationnelles standard essentielles à l'ensemble des équipes.

Les modèles de manuels d'entreprise réduisent le temps de formation, éliminent les approximations et aident les équipes à rester concentrées sur les indicateurs clés de performance (KPI).

Ils facilitent la mise à l'échelle et maintiennent votre stratégie d'entreprise sur la bonne voie.

👀 Le saviez-vous ? La mise en œuvre d'un guide stratégique d'entreprise peut réduire le temps de formation des employés de 50 à 70 %, permettant ainsi aux nouvelles recrues d'atteindre leur pleine productivité en 4 à 8 semaines au lieu de 3 à 6 mois.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de guide stratégique pour les entreprises ?

Un guide stratégique efficace est clair, organisé et conçu pour évoluer avec la vision de votre entreprise. Il documente les fonctions de chaque service (équipe commerciale, opérations, RH ou marketing) et fournit aux équipes un plan fiable pour leur alignement et leur exécution.

Une structure adéquate garantit clarté, cohérence et adaptabilité à chaque étape de la croissance. Voici ce qu'il faut rechercher :

Des objectifs clairs qui définissent la direction à suivre pour chaque équipe

Rôles et responsabilités clairement définis pour les équipes afin d'éliminer toute confusion et tout chevauchement

Procédures opératoires normalisées étape par étape pour rationaliser les tâches quotidiennes

Outils et technologies utilisés dans tous les services pour une exécution fluide

Indicateurs clés de performance (KPI) pour suivre la progression et optimiser les résultats

20 modèles de guides stratégiques pour les entreprises

1. Modèle de guide de gestion de projet ClickUp

Rationalisez la planification et l'exécution de vos projets grâce à ce modèle de guide de gestion de projet ClickUp

Le modèle de guide de gestion de projet ClickUp est un outil indispensable pour les chefs d'entreprise qui gèrent des projets complexes. Ce modèle permet de rationaliser les opérations en fournissant un système structuré pour organiser les tâches, définir les responsabilités et suivre la progression dans un emplacement centralisé.

En documentant les flux de travail, vous créez des processus reproductibles qui permettent aux nouveaux membres de l'équipe de s'adapter rapidement à l'approche de votre entreprise en matière de gestion de projet. Grâce à des fonctionnalités qui aident à visualiser les échéanciers et les priorités, les équipes peuvent rester alignées sur la stratégie globale de l'entreprise et ses objectifs.

Il comprend également des statuts et des champs personnalisés pour les budgets, les livrables et autres, ce qui facilite la gestion des responsabilités professionnelles et des indicateurs clés de performance (KPI) en un coup d'œil.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Créez un système reproductible pour gérer des projets complexes

Réduit les malentendus entre les services et les parties prenantes

Accélérez l'intégration des nouveaux employés grâce à des flux de tâches clairs

Permet aux équipes de respecter les échéanciers, les priorités et les objectifs des projets

Améliore la visibilité de la progression à l'aide de tableaux de bord et d'affichages sous forme d'échéancier

📌 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprise et les chefs d'équipe qui gèrent des projets en plusieurs phases et qui souhaitent disposer d'un processus d'exécution de projet évolutif et reproductible.

2. Modèle de guide de mise en œuvre ClickUp

Assurez le bon déroulement des déploiements et l'alignement des équipes grâce à ce modèle de guide de mise en œuvre ClickUp

Le modèle de guide de mise en œuvre ClickUp est conçu pour simplifier et rationaliser le processus de lancement de nouveaux produits, systèmes ou initiatives. De la définition des objectifs à l'attribution des rôles et au suivi de l'exécution, ce modèle fournit une feuille de route claire pour guider les équipes à chaque étape de la mise en œuvre.

Les propriétaires et managers d'entreprise peuvent utiliser ce guide pour éliminer les processus manuels, standardiser l'exécution des tâches et aligner les équipes interfonctionnelles. Grâce aux documents, diagrammes de Gantt et tableaux de bord intégrés, vous bénéficiez d'une visibilité complète sur ce qui doit être fait, qui en est responsable et comment la progression est suivie.

Il comprend également des champs et des affichages personnalisables, vous permettant d'adapter les flux de travail automatisés pour l'intégration des clients, les lancements internes ou le déploiement de nouveaux systèmes.

💡 Comment cela vous aide à vous développer :

Offre des étapes de mise en œuvre centralisées pour des déploiements reproductibles et efficaces

Facilite l'attribution des responsabilités et le suivi des échéanciers

Améliore la collaboration entre les services et les parties prenantes

Réduisez les retards grâce au suivi en temps réel de la progression et aux alertes sur les tâches

Aide à identifier les risques et les besoins en ressources avant qu'ils ne deviennent des goulots d'étranglement

📌 Idéal pour : Les chefs d'équipe et les responsables des opérations chargés du lancement de produits, de l'intégration des clients ou du déploiement de systèmes internes qui ont besoin d'un cadre de mise en œuvre clair et évolutif.

3. Modèle de procédures opérationnelles standard ClickUp

Documentez des instructions étape par étape que les nouveaux membres de l'équipe peuvent suivre grâce au modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp

Au lieu de partir de zéro, utilisez le modèle de procédures opérationnelles normalisées ClickUp, qui fournit un cadre solide pour la création, la révision et la mise à jour continue des procédures opératoires normalisées.

Les managers et les chefs d'équipe peuvent utiliser ce guide pour standardiser les fonctions critiques de l'entreprise. Documentez les instructions étape par étape pour les tâches récurrentes et les flux de travail, ce qui facilite le maintien de la cohérence, améliore l'efficacité et la formation des nouveaux employés.

Les documents, champs personnalisés et flux de travail intégrés garantissent que chaque membre de l'équipe comprend son rôle et ses responsabilités. Vous pouvez également attribuer des tâches, recueillir des commentaires et surveiller l'efficacité des procédures opératoires normalisées grâce aux outils de suivi visuel de la progression et d'automatisation de ClickUp.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Assure la cohérence dans l'exécution des tâches entre les différents services

Réduisez le temps d'intégration grâce à des procédures opératoires normalisées claires et réutilisables

Réduisez les erreurs en définissant des instructions étape par étape

Améliorez la collaboration grâce à des flux de travail partagés et aux commentaires de l'équipe

Facilite la mise à jour des processus à mesure que votre entreprise évolue

📌 Idéal pour : Les responsables des opérations, les responsables RH et les superviseurs d'équipe qui souhaitent documenter les flux de travail et maintenir des normes de qualité élevées à mesure que l'entreprise se développe.

4. Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp pour les organisations à but non lucratif

Restez organisé et conforme grâce à ce modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp pour les organisations à but non lucratif, conçu pour les équipes axées sur une mission

Le modèle de procédures opératoires normalisées pour les organisations à but non lucratif de ClickUp est conçu pour aider les équipes à rester organisées, conformes et alignées, en particulier lorsqu'elles jonglent entre plusieurs programmes, partenaires et bénévoles.

De la gestion des donateurs à l'intégration des bénévoles en passant par les rapports sur les subventions, ce modèle vous permet de mapper les procédures étape par étape, d'attribuer la propriété des tâches et de collaborer entre les équipes. Vous aurez également accès aux documents, tableaux, vues personnalisées et outils d'automatisation de ClickUp qui vous feront gagner du temps.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Rationalisez les opérations des organisations à but non lucratif grâce à des checklists de procédures opératoires normalisées prêtes à l'emploi

Améliore la formation des nouveaux bénévoles et du personnel

Assure une exécution cohérente des tâches dans tous les programmes

Réduit la confusion et les erreurs grâce à une documentation claire

Aide à maintenir la conformité et la préparation aux audits

📌 Idéal pour : Les responsables d'organisations à but non lucratif, les directeurs de programme et les responsables des opérations qui ont besoin d'un moyen fiable et reproductible pour documenter et gérer les procédures quotidiennes.

💡 Conseil de pro : L'utilisation de l'un de ces modèles de procédures opératoires normalisées gratuits peut aider votre équipe à créer des flux de travail cohérents et évolutifs sans partir de zéro. C'est un moyen intelligent de gagner du temps et d'être prêt pour les audits tout en vous concentrant sur ce qui compte le plus : votre mission.

5. Modèle de procédures opératoires normalisées pour les RH ClickUp

Créez un guide complet des ressources humaines avec le modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp HR

Le modèle de procédures opératoires normalisées pour les RH de ClickUp est une solution complète pour les équipes RH qui cherchent à standardiser leurs opérations et à rester conformes. Que vous gériez l'intégration, le recrutement, la formation ou le départ des employés, ce modèle fournit un hub central pour documenter et exécuter chaque processus RH de manière claire et cohérente.

Il vous aide à créer un cadre reproductible pour toutes les fonctions RH, ce qui réduit le temps de formation, améliore la coordination des équipes et garantit la conformité réglementaire. Grâce aux documents, automatisations, diagrammes de Gantt et tableaux de bord intégrés de ClickUp, votre service RH peut fonctionner comme une horloge.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Créez un espace centralisé pour toutes les procédures opératoires normalisées RH

Suivez le recrutement, l'intégration, la formation et les évaluations dans un seul flux de travail

Améliore la visibilité et la responsabilité grâce à l'attribution des tâches et aux mises à jour de statut

Contribue à garantir la conformité aux politiques et une expérience cohérente pour les employés

Gagnez du temps sur les tâches RH répétitives grâce à l'automatisation et aux rappels

📌 Idéal pour : les responsables RH, les responsables des opérations et les équipes RH qui ont besoin de processus RH structurés et évolutifs.

6. Modèle de guide de stratégie commerciale ClickUp

Élaborez et mettez en œuvre des stratégies commerciales gagnantes à l'aide de ce modèle de guide de stratégie commerciale ClickUp

Le modèle de guide stratégique commercial ClickUp fournit à votre équipe la structure nécessaire pour élaborer un plan commercial gagnant dès le départ.

Que vous lanciez un nouveau produit, pénétriez un nouveau marché ou renforciez simplement vos efforts actuels, ce modèle de guide commercial vous aide à définir vos objectifs, à définir votre processus et à suivre chaque étape avec précision.

De la cartographie de votre client idéal à l'attribution d'éléments d'action et au suivi des indicateurs clés de performance, ce flux de travail tout-en-un basé sur des documents permet à votre équipe de rester concentrée et alignée, afin que vous puissiez passer moins de temps à planifier et plus de temps à conclure.

💡 Comment cela vous aide à vous développer :

Décrit chaque étape de votre stratégie commerciale, de la définition des cibles à l'exécution

Aide à identifier les objectifs, à établir des échéanciers et à définir des indicateurs de réussite

Organisez les bonnes pratiques et les tactiques dans un document centralisé et modifiable

Assurez la responsabilisation des équipes grâce à l'attribution des tâches, aux mises à jour et au suivi en temps réel

Offre une visibilité complète sur les performances grâce à des tableaux de bord et au suivi des objectifs

📌 Idéal pour : les responsables commerciaux, les responsables du développement commercial et les fondateurs qui souhaitent mettre en place un processus commercial évolutif.

📮 Insight ClickUp : ClickUp a constaté que 47 % des réunions durent une heure ou plus. Mais tout ce temps est-il vraiment nécessaire ? Seuls 12 % de nos répondants jugent leurs réunions très efficaces. Le suivi d'indicateurs tels que les actions à mener, les taux de suivi et les résultats peut révéler si les réunions plus longues apportent réellement de la valeur. Les outils de gestion des réunions de ClickUp peuvent vous aider ! Capturez facilement les éléments d'action pendant les discussions avec AI Notetaker, convertissez-les en tâches suivibles et surveillez les taux d'achèvement, le tout dans un environnement de travail unifié. Voyez quelles réunions produisent réellement des résultats et lesquelles ne font que voler du temps à votre équipe !

7. Modèle de procédures opératoires normalisées pour la comptabilité ClickUp

Assurez la cohérence de vos processus financiers et leur conformité aux audits grâce à ce modèle de procédures opératoires normalisées pour la comptabilité ClickUp

Le modèle de procédures opératoires normalisées pour la comptabilité ClickUp offre à votre équipe financière un système solide et reproductible pour gérer tous les processus, de la facturation et la paie aux audits et à la conformité. Au lieu de jongler avec des feuilles de calcul, des checklists et des notes éparpillées, vous bénéficiez d'un flux de travail centralisé qui garantit la clarté, la transparence et la responsabilité de toutes les opérations.

Ce modèle, l'un des générateurs de procédures opératoires normalisées les plus pratiques qui soient, vous permet de mapper facilement les procédures financières, d'attribuer des tâches et d'informer votre équipe en temps réel, afin que vous soyez toujours prêt pour un audit.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Présente les procédures financières avec clarté et cohérence

Gardez tout le monde sur la même longueur d'onde grâce aux mises à jour en temps réel et à l'automatisation

Réduisez le temps consacré aux tâches répétitives grâce à des flux de travail standardisés

Fournit une piste d'audit complète pour la conformité et les rapports

Personnalisable pour s'adapter à des processus tels que la déclaration fiscale, la paie, la facturation et le rapprochement

📌 Idéal pour : les comptables, les chefs comptables, les responsables financiers et les responsables des opérations qui souhaitent rationaliser la documentation relative aux procédures opératoires normalisées.

📖 À lire également : Comment créer un guide marketing : un guide complet

8. Modèle de procédures opératoires normalisées pour restaurants ClickUp

Assurez le bon déroulement des opérations dans votre restaurant grâce à ce modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp pour les restaurants

Le modèle de procédures opératoires normalisées pour restaurants ClickUp est l'outil indispensable pour gérer un restaurant efficace et sans heurts, où la cohérence est l'ingrédient secret. Que vous gériez le service en salle ou les opérations en cuisine, ce modèle vous aide à standardiser chaque tâche, afin que votre personnel sache toujours exactement ce qu'il doit faire et comment le faire.

De l'intégration des nouveaux membres de l'équipe à la garantie de la sécurité alimentaire et d'un service client de premier ordre, ce modèle vous permet de maintenir la cohésion de vos opérations et l'alignement de votre équipe.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Centralisez toutes les procédures dans un document facile d'accès

Contribue à maintenir la cohérence du service entre les équipes et les emplacements

Réduisez les erreurs et les malentendus grâce à des instructions claires

Augmentez la satisfaction client en rationalisant chaque point de contact

Offre des outils intégrés pour suivre les tâches, attribuer les rôles et contrôler la qualité

📌 Idéal pour : Les gérants de restaurant, les propriétaires et les responsables des opérations qui souhaitent reproduire leur réussite grâce à des processus fiables et reproductibles.

9. Modèle de forfait ClickUp

Alignez votre équipe sur les objectifs et les échéanciers des projets grâce au modèle de plan de travail ClickUp

Le modèle de plan d'action ClickUp est un outil puissant pour aligner toute votre équipe autour d'une vision commune du projet. Il est parfait pour documenter les objectifs clés, définir des échéanciers et garder tout le monde sur la même page, quelle que soit la complexité de votre projet.

Dans le cadre d'une stratégie plus large de documentation des processus, ce modèle aide les équipes à saisir les flux de travail critiques, à clarifier les responsabilités et à créer une source fiable d'informations qui évolue avec votre projet.

De l'identification des priorités au suivi des jalons et à l'ajustement en temps réel, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour planifier intelligemment et rester responsable.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Créez une feuille de route claire et centralisée que tout le monde peut suivre

Contribue à éviter les retards en définissant les responsabilités et les délais

Facilite la communication des mises à jour aux parties prenantes

Champs, affichages et automatisations personnalisables pour une visibilité complète

📌 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes interfonctionnelles et les fondateurs de start-ups qui ont besoin d'une orientation claire et d'un système fiable pour suivre l'exécution.

10. Modèle de processus d'entreprise ClickUp

Définissez et améliorez vos flux de travail internes grâce à ce modèle de processus d'entreprise ClickUp

Le modèle de processus d'entreprise ClickUp est votre outil incontournable pour documenter, organiser et normaliser les flux de travail internes. Que vous intégriez de nouveaux employés, affiniez les procédures de votre équipe ou essayiez simplement d'harmoniser les processus entre les services, ce document prêt à l'emploi vous permet de centraliser facilement tous vos processus.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Conservez toute la documentation relative aux processus au même endroit

Simplifiez l'intégration grâce à des checklists et des modèles

Facilite la mise à jour et le partage des procédures

Offre des affichages personnalisés, des automatisations et une collaboration en temps réel

Idéal pour les équipes opérationnelles, les RH et les responsables de service

📌 Idéal pour : Les entreprises qui cherchent à constituer une base de connaissances interne solide et à réduire les approximations opérationnelles.

👀 Le saviez-vous ? Les organisations qui se concentrent sur l'amélioration des processus métier constatent une augmentation de leur productivité pouvant atteindre 30%.

11. Modèle de processus de l'équipe marketing ClickUp

Organisez vos campagnes et votre contenu sans effort grâce à ce modèle de processus pour équipe marketing ClickUp

Le modèle de processus marketing ClickUp vous aide à créer un hub centralisé pour vos efforts marketing. Il vous permet de visualiser les flux de travail, d'aligner votre équipe et de respecter vos délais en toute confiance.

Bien qu'il soit conçu pour les opérations marketing, cette approche structurée peut également s'avérer précieuse pour la gestion des politiques et procédures informatiques, où la clarté et la cohérence sont essentielles.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Organisez tous les processus marketing et les procédures opératoires normalisées dans un seul document simplifié

Facilite l'intégration des équipes et le transfert de connaissances

Simplifiez la collaboration entre les équipes chargées du contenu, de la conception, du référencement et du PPC

Comprend des affichages personnalisés, des tableaux de bord, des automatisations et des dépendances entre les tâches

📌 Idéal pour : Les équipes marketing qui souhaitent fonctionner comme une machine bien huilée sans perdre leur flexibilité créative.

12. Modèle de checklist de contrôle interne ClickUp

Renforcez la conformité et la gestion des risques grâce à ce modèle de checklist de contrôle interne ClickUp

Les contrôles internes sont la colonne vertébrale d'une organisation fiable, conforme et bien gérée. Que vous cherchiez à atténuer les risques financiers, à vous préparer aux audits ou à améliorer la responsabilité, une approche structurée est indispensable.

Le modèle de checklist de contrôle interne ClickUp vous aide à simplifier la complexité en vous fournissant un cadre prêt à l'emploi pour identifier les risques, attribuer les responsabilités et suivre la progression, le tout en un seul endroit. Ce modèle apporte une tranquillité d'esprit à tous les services, des finances aux ressources humaines en passant par les opérations et la conformité.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Décompose les systèmes de contrôle complexes en tâches gérables

Suivez les zones à risque, la progression et la responsabilité en temps réel

Offre une visibilité complète grâce à des champs personnalisés, des statuts et des rapports

Automatisez les révisions régulières grâce à des rappels et des flux de travail intégrés

Assistance aux équipes d'audit, aux responsables de la conformité et aux responsables des opérations grâce à des outils personnalisés

📌 Idéal pour : Les organisations qui souhaitent renforcer la responsabilité, réduire les risques et maintenir un niveau de contrôle cohérent dans toutes les fonctions.

📖 À lire également : Comment rédiger des procédures opératoires normalisées (procédures opératoires normalisées)

13. Modèle de processus et procédures ClickUp

Documentez clairement chaque étape de vos processus à l'aide du modèle de processus et procédures ClickUp

Des processus standardisés sont la clé de voûte de toute équipe efficace. Des procédures claires permettent à tout le monde de rester aligné et productif, que vous intégriez de nouveaux employés, lanciez des produits ou gériez le service client.

Le modèle de processus et procédures ClickUp est votre solution tout-en-un pour documenter, gérer et affiner les flux de travail de votre équipe. Il aide les équipes à définir chaque étape d'un processus, à attribuer les responsabilités et à suivre la progression, le tout dans un environnement de travail visuel et facile à utiliser.

Ce modèle est particulièrement utile pour les équipes en pleine croissance, les organisations privilégiant le télétravail ou toute personne lassée de rechercher des documents de processus enfouis dans des fils d'e-mails ou des dossiers.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Centralisez tous les processus et les instructions étape par étape en un seul endroit

Assurez la cohésion de vos équipes grâce à des outils visuels tels que les tableaux Kanban et les organigrammes

Réduisez le temps de formation grâce aux guides de démarrage intégrés

Comprend des champs personnalisés et des statuts pour suivre l'avancement, les révisions et les approbations

Tout est organisé par étape, priorité ou implication des parties prenantes

📌 Idéal pour : les équipes opérationnelles, les services RH, les managers ou toute personne chargée de créer des flux de travail reproductibles et évolutifs.

ClickUp a transformé la façon dont notre équipe travaille, en fournissant une source unique d'informations qui aligne notre équipe et nous permet de rester concentrés sur nos objectifs. L'utilisation de modèles, l'automatisation et la bonne installation de nos flux de travail ont changé la donne en termes d'efficacité et de communication.

14. Modèle de politiques et procédures du manuel de l'employé ClickUp

Créez un manuel clair et accessible pour vos employés grâce au modèle de politiques et procédures ClickUp Handbook

Le modèle de manuel de l'employé, politiques et procédures de ClickUp aide les équipes RH et les propriétaires d'entreprise à rédiger, mettre à jour et gérer une documentation complète, le tout dans un espace collaboratif unique.

De la description des avantages à la définition des directives comportementales, ce modèle garantit que vos politiques sont claires, conformes et faciles d'accès. Ce modèle centralise et contrôle toutes les versions, afin que votre équipe dispose toujours des informations les plus récentes.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Organisez tous les documents RH clés dans un emplacement centralisé et consultable

Permet la rédaction, la modification et la collaboration en temps réel grâce à l'intégration de Documents

Assure la cohérence et la conformité avec les tâches récurrentes de révision des politiques

Suivez la progression, les approbations et les mises à jour à l'aide de statuts et de champs personnalisés

Assistance pour le brainstorming, la recherche juridique et les flux de travail de rédaction en un seul endroit

📌 Idéal pour : les responsables RH, les responsables des opérations, les propriétaires de petites entreprises ou toute équipe chargée de développer l'infrastructure des opérations RH.

15. Modèle de checklist d'intégration ClickUp

Accueillez facilement vos nouveaux employés grâce à ce modèle de checklist d'intégration ClickUp

Accueillir de nouveaux employés ne doit pas nécessairement être une tâche fastidieuse. Que vous intégriez une seule personne ou toute une équipe, le modèle de checklist d'intégration ClickUp vous aide à simplifier le processus tout en vous assurant de ne rien oublier.

Ce modèle prêt à l'emploi vous guide à chaque étape, de l'installation informatique à la présentation des équipes, afin que les nouveaux employés se sentent soutenus et prêts à réussir dès le premier jour. Attribuez des tâches, suivez la progression et centralisez tout dans un environnement de travail clair.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Fournit une checklist intégrée pour garantir une expérience cohérente pour chaque rôle

Comprend des tâches assignables avec échéanciers pour que les équipes restent organisées et respectent les délais

Utilisez des champs personnalisés pour saisir des informations clés telles que le titre du poste, la date de début et le service

Offre un suivi visuel de la progression grâce aux vues Calendrier, Tableau et Liste

Facilite la collaboration entre les RH, l'informatique et les responsables de service

📌 Idéal pour : les équipes RH, les responsables du recrutement, les équipes à distance ou les startups en pleine croissance qui cherchent à développer leurs processus d'intégration sans chaos.

📖 À lire également : Comment créer un forfait 30-60-90 jours efficace pour l'intégration

16. Modèle de checklist de projet ClickUp

Assurez la cohésion de votre équipe et le bon déroulement des tâches grâce à ce modèle de checklist de projet ClickUp

Quelle que soit la taille de votre projet, une checklist détaillée est votre meilleur allié pour rester sur la bonne voie et éviter les rushs de dernière minute. Le modèle de checklist de projet ClickUp vous offre une structure prête à l'emploi pour organiser les tâches, définir des échéances, attribuer des propriétaires et maintenir l'alignement de toute votre équipe, du début à la fin.

Tout comme les modèles de politique d'entreprise contribuent à maintenir la cohérence entre les services, cette checklist garantit que chaque tâche reçoit l'attention nécessaire sans que rien ne passe entre les mailles du filet. Ce modèle est particulièrement utile pour les chefs de projet qui jonglent avec plusieurs livrables ou les équipes qui souhaitent rester agiles tout en atteignant leurs objectifs.

💡 Comment cela vous aide à vous développer :

Décomposez les projets complexes en étapes réalisables et faciles à suivre

Attribuez des responsabilités et des délais pour éliminer toute confusion

Les affichages et tableaux de bord en temps réel permettent de suivre la progression d'un seul coup d'œil

Les dépendances entre les tâches, les statuts personnalisés et les libellés de priorité intégrés rationalisent l'exécution

Fonctionne parfaitement avec les vues Liste, Calendrier et Gantt pour une planification flexible

📌 Idéal pour : Les chefs de projet, les chefs d'équipe, les équipes interfonctionnelles ou toute personne souhaitant transformer une liste de tâches désordonnée en un plan de projet bien huilé.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de procédures opératoires normalisées (SOP)

17. Modèle de directives de marque ClickUp

Assurez la cohérence de votre marque grâce à ce modèle de directives de marque ClickUp facile à personnaliser

La cohérence de la marque est essentielle pour instaurer la confiance et la reconnaissance. Que vous lanciez une nouvelle marque ou rafraîchissiez votre identité actuelle, le modèle de directives de marque ClickUp vous offre un espace facile à utiliser pour définir et organiser tous vos éléments de marque, des logos et polices de caractères au style et au ton.

Il fait partie d'une catégorie croissante de modèles de directives de marque qui rationalisent l'alignement créatif et facilitent la mise à l'échelle des ressources de marque entre les équipes, les plateformes et les campagnes. Grâce à la collaboration en temps réel intégrée, il s'agit d'une solution intelligente pour les agences, les services marketing ou les start-ups prêtes à se démarquer.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Centralisez les ressources et la documentation de votre marque dans un emplacement unique et accessible

Offre une disposition visuelle facile à utiliser grâce à la fonctionnalité glisser-déposer des tableaux blancs

Permet un retour d'information en temps réel, des mises à jour et une collaboration interfonctionnelle

Simplifiez le partage avec les concepteurs, les équipes de contenu et les fournisseurs externes

Assurez la cohérence des éléments de marque sur tous les canaux et toutes les campagnes

📌 Idéal pour : les équipes marketing, les responsables de marque, les agences de création ou toute entreprise qui a besoin de conserver une identité de marque forte et cohérente.

18. Modèle de directives de rédaction ClickUp

Assurez la clarté et la cohérence de vos messages grâce au modèle de directives de rédaction ClickUp

La cohérence est la clé de l'écriture, que vous rédigiez des articles de blog, des descriptions de produits ou de la documentation interne. Le modèle de directives de rédaction ClickUp aide votre équipe à rester alignée en définissant clairement le style, le ton, la mise en forme et les règles grammaticales pour tous les types de contenu.

Ce modèle de document prêt à l'emploi vous permet de définir et de gérer facilement le style rédactionnel de votre marque dans un espace collaboratif unique. Produisez à chaque fois des documents clairs et cohérents !

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Standardise le ton, le langage et la mise en forme entre les rédacteurs

Offre un document partagé et modifiable pour une collaboration en temps réel

Idéal pour intégrer rapidement de nouveaux rédacteurs et freelances

Réduit les cycles de modification en clarifiant les attentes dès le départ

Aide à créer un message cohérent sur tous les canaux, tels que les blogs, les réseaux sociaux et les e-mails

📌 Idéal pour : les équipes marketing, les créateurs de contenu, les éditeurs ou toute personne responsable de la communication écrite.

19. Modèle de stratégie de commercialisation ClickUp

Planifiez et exécutez des lancements de produits efficaces grâce à ce modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp

Le modèle de stratégie de commercialisation ClickUp aide les équipes à élaborer des stratégies de lancement réfléchies, structurées et évolutives. Que vous lanciez un nouveau produit SaaS ou une gamme de produits physiques, ce modèle vous donne les outils nécessaires pour organiser chaque étape de votre déploiement.

Tout comme une politique d'entreprise solide peut guider les décisions internes, un plan de commercialisation solide garantit que chaque action externe est alignée sur votre marque et vos objectifs. Grâce à des vues intégrées pour la planification, le suivi et l'exécution, vous passerez plus rapidement et avec plus de précision de la stratégie au lancement.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Décompose les forfaits GTM en tâches gérables et réalisables

Facilitez la collaboration grâce au partage des échéanciers et des mises à jour

Assure l'alignement entre les équipes marketing, commerciales et produit

Aide à identifier les publics cibles, les canaux et le positionnement

Gardez vos objectifs de lancement visibles et suivis en temps réel

📌 Idéal pour : les responsables marketing produit, les fondateurs de start-ups, les équipes commerciales et toute personne planifiant le lancement d'un produit.

20. Modèle de forfait de gestion du changement ClickUp

Gérez en douceur le changement organisationnel grâce au modèle de forfait de gestion du changement ClickUp

Gérer le changement dans une organisation n'est pas une mince tâche ; cela nécessite une planification minutieuse, une communication claire et une collaboration interfonctionnelle. Le modèle de plan de gestion du changement ClickUp offre un environnement de travail structuré pour guider votre équipe à chaque étape, de la définition des objectifs au suivi de l'adoption et des commentaires.

Que vous mettiez à jour des processus internes ou lanciez une transformation à l'échelle de l'entreprise, ce modèle vous aide à aligner les parties prenantes, à documenter les plans d'action et à minimiser les perturbations tout en maintenant votre initiative de changement sur la bonne voie.

💡 Comment cela vous aide à évoluer :

Fournit une feuille de route claire pour gérer le changement organisationnel

Centralisez les forfaits, les documents et les communications en un seul endroit

Aide à suivre les jalons clés, les risques et les commentaires des parties prenantes

Facilite l'attribution de la propriété et le suivi de la progression

Assistance pour une adoption plus rapide et des transitions plus fluides grâce à une visibilité et une structure optimisées

📌 Idéal pour : les équipes RH, les responsables des opérations, les chefs de projet et les organisations en cours de changement ou de restructuration.

Prenez le contrôle de vos opérations grâce aux modèles de guide stratégique pour les entreprises de ClickUp

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est inefficace. 60 % de notre temps est consacré au partage, à la recherche et à la mise à jour d'informations entre différents outils.

Nos projets, notre documentation et notre communication sont dispersés dans des outils déconnectés qui nuisent à la productivité. ClickUp résout ce problème grâce à l'application qui fait tout pour le travail qui combine projets, connaissances et discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA de travail la plus cohérente au monde.

Aujourd'hui, plus de 3 millions d'équipes utilisent ClickUp pour travailler plus rapidement grâce à des flux de travail plus efficaces, des connaissances centralisées et une discussion axée sur les objectifs qui élimine les distractions et débloque la productivité organisationnelle.

Voici ce qu'en dit Jessie Whitman, directrice principale des évènements chez Convene

Pour moi, le plus grand changement apporté par ClickUp a été les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer cette cohérence dans toutes nos propriétés, quelle que soit la région, afin que l'expérience client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent.

Grâce aux modèles prêts à l'emploi de ClickUp, vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Choisissez parmi des modèles de playbooks d'entreprise conçus par des experts pour la gestion de projets commerciaux, opérationnels ou marketing, et personnalisez-les en fonction des besoins de votre équipe.

De plus, ClickUp offre bien plus que des modèles : c'est une plateforme tout-en-un pour créer, attribuer, automatiser et optimiser chaque processus.

