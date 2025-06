Modèles de contrats SEO gratuits pour accords professionnels

Vous avez décroché le client. Les appels se sont bien passés. Ils sont enthousiastes, tout comme vous. Mais avant de suivre un seul mot-clé ou d'obtenir un backlink, il y a une chose qui vous sépare du chaos : le contrat.

Le référencement naturel est déjà empreint d'ambiguïté : les classements changent, les algorithmes évoluent et les attentes sont souvent très élevées. C'est dans ces moments-là que vous avez absolument besoin d'un contrat clair et professionnel pour vous assurer que vous êtes en droit d'agir.

En effet, un modèle de contrat SEO juridiquement contraignant donne le ton, définit la portée du travail et protège votre réputation et vos revenus.

Pour vous aider à éviter les méandres juridiques et à vous concentrer sur ce que vous faites le mieux, nous avons dressé une liste de modèles de contrats SEO gratuits. Prêts à l'emploi, personnalisables et conçus pour le travail réel avec les clients.

Que sont les modèles de contrats SEO ?

Les modèles de contrats SEO sont des documents juridiques pré-conçus qui décrivent la portée, les livrables, les échéanciers, les conditions de paiement et les responsabilités entre un fournisseur, prestataire SEO et un client.

Ces modèles permettent de formaliser la relation de travail et de garantir que les deux parties sont alignées sur les objectifs SEO dès le départ.

Plus précisément, un contrat SEO bien rédigé et approprié précise également clairement les services qui seront fournis (par exemple, recherche de mots-clés, optimisation sur page, création de liens), la manière dont les résultats seront mesurés et les échéanciers prévus.

🧠 Anecdote : le terme « SEO » a été utilisé pour la première fois en 1997! C'est à cette époque que les propriétaires de sites web ont commencé à optimiser leurs sites pour les premiers moteurs de recherche tels qu'AltaVista et Yahoo, donnant ainsi naissance à la pratique que nous appelons aujourd'hui « optimisation pour les moteurs de recherche ».

20 modèles de contrats SEO

Pour faciliter vos partenariats avec vos clients et rendre vos services de référencement plus professionnels, consultez dès maintenant cette liste de modèles de contrats SEO gratuits prêts à l'emploi et personnalisables :

1. Modèle de contrat ClickUp Business

Obtenir le modèle gratuit Créez, signez et gérez vos contrats de service avec le modèle de contrat ClickUp Business

Pour les spécialistes du marketing produit qui gèrent plusieurs livrables pour différents clients, les contrats sont souvent dispersés dans des fils d'e-mails, des documents ou des PDF obsolètes. Cela ralentit les transferts, brouille les attentes et fait perdre des heures en révisions.

Le modèle d'échantillon de contrat ClickUp Business résout ce problème en vous offrant un environnement de travail clair et modifiable pour rédiger, gérer et stocker vos contrats, de leur création à leur signature. Il comprend des champs préremplis pour les noms, les conditions, les services, les clauses d'annulation et même le suivi des accusés de réception.

Chaque modification est visible, vous n'avez donc pas à fouiller dans les fils ni à vous soucier des changements manqués. Vous pouvez également utiliser le suivi du temps ClickUp pour ajouter des délais et surveiller l'achèvement des contrats.

✅ Idéal pour : Les propriétaires de produits qui souhaitent disposer d'un moyen rapide et organisé de conclure des contrats de service

2. Modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez la portée, les échéanciers et les responsabilités grâce au modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Le modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp est conçu pour les équipes de gestion de projet qui souhaitent structurer leurs contrats de service en définissant clairement qui fait quoi, quand et à quel coût.

Dans le modèle, vous trouverez des sections pré-rédigées détaillant l'étendue des services, les livrables et les responsabilités, ainsi que les conditions relatives aux paiements, aux responsabilités et à la durée du contrat.

Les fonctionnalités de la plateforme ClickUp améliorent encore davantage l'expérience. Utilisez des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque accord, de la version préliminaire à l'approbation finale.

Et grâce aux vues personnalisées telles que Liste, Calendrier et Gantt, vous pouvez suivre les échéanciers, visualiser les tâches et assurer la coordination des parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet.

✅ Idéal pour : Les chefs de projet qui gèrent des clients dans le domaine des services avec des exigences de livraison structurées

3. Modèle de contrat de travail ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des contrats de travail clairs et professionnels avec le modèle de contrat de travail ClickUp

Lorsque les équipes RH recrutent des rédacteurs, des analystes ou des stratèges pour des projets SEO en cours, la rapidité et la structure sont tout aussi importantes que les compétences.

Le modèle de contrat de travail ClickUp vous aide à documenter les rôles, la rémunération, les avantages sociaux et les conditions de résiliation afin que vous puissiez vous concentrer sur le recrutement. Et vous n'avez pas besoin d'être un professionnel du droit pour commencer. Chaque section est préremplie avec des espaces réservés modifiables, ce qui facilite la personnalisation pour les responsables de contenu, les spécialistes de la création de liens ou les responsables SEO à temps plein.

Utilisez les champs personnalisés pour organiser les contrats par service ou par type de contrat, et suivez les modifications en temps réel. Et comme les copies signées sont stockées dans le même environnement de travail, tout est prêt pour un audit quand vous en avez besoin.

✅ Idéal pour : Les équipes RH et les recruteurs qui ont besoin de formats de contrats de travail reproductibles et modifiables

🔍 Le saviez-vous ? 65 % des utilisateurs de Google cliquent sur au moins un résultat organique ! Si vous n'êtes pas bien classé, vous passez à côté de la plupart des clics (et des clients).

4. Modèle de révision de contrat ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez, révisez et gérez plus efficacement vos contrats juridiques grâce au modèle de révision de contrat ClickUp

Le modèle de révision de contrat ClickUp est conçu pour les gestionnaires de comptes et les équipes opérationnelles qui souhaitent disposer d'un moyen structuré pour gérer les approbations de contrats.

Dans le modèle, vous trouverez huit statuts personnalisables tels que « Brouillon », « Révision interne » et « Exécution » qui vous permettent de mapper chaque étape du cycle de vie d'un contrat. Vous pouvez également saisir toutes les informations nécessaires, des clauses d'indemnisation au type d'entreprise en passant par les coordonnées.

Et grâce à plusieurs affichages, tels que le processus de révision des contrats et les révisions des clients, vous saurez toujours où en est chaque accord et qui est responsable de quoi. Pour tous ceux qui gèrent des flux de travail contractuels volumineux, ce modèle permet de mettre en évidence les clauses, d'ajouter des tâches de révision, de consulter des experts et de transmettre le document pour approbation finale.

Pour optimiser davantage vos processus, envisagez d'utiliser un logiciel de gestion des contrats rigoureux afin de garantir la conformité et l'exactitude.

✅ Idéal pour : Les responsables de comptes et les responsables des opérations qui gèrent les contrats entre les clients, les fournisseurs ou les prestataires SEO

Parfois, vous n'avez pas le temps de cliquer sur plusieurs vues ou de passer au crible des champs personnalisés. C'est là que ClickUp Brain entre en jeu. Il suffit de demander « Qui travaille sur ce projet ? » et Brain affichera les détails les plus pertinents en quelques instants !

Obtenez instantanément des mises à jour sur le statut et les détails des assignés avec ClickUp Brain

5. Modèle de formulaire de gestion des contrats ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez facilement les détails des contrats, les échéances et l'activité des parties prenantes grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp

Lorsque vous gérez des dizaines de contrats fournisseurs, de demandes de modification ou de révisions de cahier des charges, la dernière chose dont vous avez besoin est d'oublier de mettre à jour le statut d'un contrat. Le modèle de gestion des contrats ClickUp aide les équipes juridiques et achats à suivre chaque étape du cycle de vie des contrats en un seul endroit.

Grâce à des statuts prédéfinis tels que « En cours de rédaction », « En cours de révision » et « Accepté », vous pouvez suivre avec précision l'état d'avancement de chaque contrat tout au long du processus de révision des documents. Il est également très simple de trier les documents par service, type de contrat ou date de signature.

Tout est connecté grâce à des vues dédiées, telles que la liste principale des contrats, la progression des contrats et le formulaire de demande de contrat, qui vous aident à passer de la prise en charge à l'exécution sans perdre le fil.

De plus, vous pouvez suivre les échéanciers grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp et même automatiser les notifications par e-mail pour les cycles de révision grâce aux automatisations de ClickUp.

✅ Idéal pour : Les équipes juridiques et les responsables des achats qui gèrent un volume important de contrats ou d'accords avec des fournisseurs

En tant que petite agence de marketing, j'apprécie particulièrement le fait que ClickUp ait résolu mon plus gros problème : l'automatisation des flux de travail liés à la validation des clients. Après avoir lutté avec Notion pendant deux ans, la possibilité de mettre en place des automatisations en quelques secondes (qui déplacent les éléments de la vue Équipe vers la vue Client) a été révolutionnaire. ClickUp a remplacé plusieurs abonnements (Loom, Slack et Notion) tout en fournissant un système organisé avec des listes, des dossiers et des documents dédiés qui ne nécessitent pas d'être créés à partir de zéro. Tout semble naturellement organisé, ce qui nous permet d'économiser des heures auparavant consacrées à la maintenance de notre environnement de travail et de consacrer plus de temps aux projets de nos clients.

6. Modèle de contrat d'offre ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez clairement la portée, les tarifs et les conditions de paiement avec le modèle de contrat d'offre ClickUp

Le modèle de contrat d'appel d'offres ClickUp aide les entrepreneurs et les consultants à rédiger des propositions professionnelles faciles à évaluer et à approuver. Il comprend des sections structurées pour définir la portée du projet, l'échéancier, les livrables et les modalités de paiement, garantissant ainsi que les attentes sont alignées.

Ce modèle comprend des champs clés pour les contrats, tels que les clauses de résiliation, la ventilation des projets et les jalons tarifaires.

Il prend également en charge l'affichage détaillé des échéanciers et des services fournis, ce qui le rend particulièrement utile pour les projets à portée fixe, tels que les projets SEO ponctuels.

✅ Idéal pour : Les entrepreneurs et consultants en entreprise qui soumettent des propositions de projet structurées

💡 Conseil de pro : intégrez une incitation à l'accélération du contrat dans votre modèle de contrat commercial qui offre une petite réduction (5 à 7 %) pour les propositions signées dans les 48 heures. Cela crée un sentiment d'urgence sans dévaloriser vos services. Il vous suffit d'ajouter un champ de réduction conditionnelle à votre modèle qui ajuste automatiquement le prix en fonction de la date d'acceptation.

7. Modèle de proposition de campagne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Présentez les objectifs, les stratégies et les informations sur le public de votre campagne grâce au modèle de proposition de campagne ClickUp

Le modèle de proposition de campagne ClickUp offre aux équipes marketing un cadre clair pour présenter leurs processus et leurs idées marketing en toute confiance. Il vous aide à définir les objectifs de la campagne, à identifier les publics cibles, à dresser la liste des ressources clés et à décomposer les stratégies d'exécution.

Le modèle comprend des sections pour saisir les informations relatives au client et au préparateur, les échéanciers de la campagne, les recherches à l'appui et les objectifs de performance. Il est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des clients réguliers ou dans le cadre d'un contrat de référencement formel, où les attentes doivent être entièrement documentées et mesurables.

Comme elle se trouve dans ClickUp, la proposition peut facilement être connectée à vos tâches en cours, à vos tableaux de bord de rapports ou à vos flux de travail de gestion des clients. Ainsi, tout le monde reste synchronisé, de la planification à la signature, jusqu'à l'exécution finale.

✅ Idéal pour : Les responsables marketing qui créent des propositions structurées et basées sur des données pour les campagnes de leurs clients

💡 Conseil de pro : Au lieu de publier des articles de blog au hasard, regroupez les articles connexes autour d'une page pilier approfondie (appelée « cluster »). Par exemple, si vous proposez des services de référencement professionnel, votre page pilier principale pourrait porter sur le référencement, puis vous pourriez avoir six à huit articles complémentaires approfondissant des domaines tels que l'analyse de la concurrence, l'optimisation on-page ou le référencement local, tous liés à cette page pilier.

8. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez clairement les conditions, les responsabilités et les attentes grâce au modèle de contrat de services ClickUp

Le modèle de contrat de services ClickUp aide à formaliser les relations de travail entre une entreprise et un fournisseur, prestataire de services. De la rémunération à l'étendue des travaux, il garantit que les deux parties s'accordent sur ce qui est livré, comment et quand.

Ils sont particulièrement utiles pour les contrats de services récurrents tels que les contrats de conception, les projets de conseil ou les services de référencement mensuels, où les rôles et les livrables doivent être clairement définis.

Le modèle comprend des sections sur les responsabilités du contractant, les échéanciers du projet, les conditions de résiliation, les modalités de paiement et les clauses d'indemnisation.

Vous pouvez personnaliser chaque section avec les détails spécifiques au client tout en suivant un format cohérent qui couvre tous les éléments essentiels, vous aidant ainsi à éviter toute ambiguïté par la suite.

✅ Idéal pour : les agences, les consultants en entreprise ou tout fournisseur, prestataire proposant un travail structuré sur plusieurs projets

9. Modèle de contrat de services de conseil ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez les attentes, les responsabilités et les livrables grâce au modèle de contrat de services-conseils ClickUp

Le modèle de contrat de services de conseil ClickUp comprend les services à fournir, les modalités de paiement, les clauses de confidentialité, les limites de responsabilité, les procédures de résolution des litiges, etc. Il permet aux petites entreprises et aux entrepreneurs indépendants de s'assurer que tout est en ordre avec leurs clients avant de commencer le travail.

Ce modèle de contrat de services-conseils est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de définir clairement les échéanciers, les tarifs, la portée et les clauses relatives à la propriété intellectuelle. Il couvre également les définitions de statut, telles que les conditions applicables aux entrepreneurs indépendants et les obligations de conformité, ce qui vous aide à éviter les malentendus par la suite.

Cet accord, stocké et géré dans ClickUp, fait partie intégrante du flux de travail global de votre projet. Vous pouvez attribuer des tâches en fonction de celui-ci, suivre la validation des clients, gérer les notes juridiques avec ClickUp Docs et tout conserver au même endroit.

✅ Idéal pour : Les petites entreprises et les professionnels indépendants proposant des services spécialisés

10. Modèle d'avenant à un contrat ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Modifiez ou prolongez facilement les accords existants grâce au modèle d'avenant au contrat ClickUp

Lorsque votre équipe doit mettre à jour les jalons SEO ou ajouter de nouveaux livrables en cours de contrat, même un petit changement peut entraîner une série d'e-mails. Le modèle d'avenant au contrat ClickUp offre aux équipes en contact avec les clients un moyen simple de formaliser les changements sans créer un tout nouvel accord.

Conçu pour les gestionnaires de comptes et les équipes juridiques, ce modèle comprend des champs structurés pour les dates d'entrée en vigueur, les parties concernées et les détails des modifications. Il comporte également des sections claires pour les signatures, afin que les deux parties sachent exactement ce qui a été modifié et à quel moment.

Vous pouvez même lier chaque addendum à des tâches ou des documents ClickUp afin de centraliser les approbations et les mises à jour dans un flux unique.

✅ Idéal pour : Les gestionnaires de comptes et les équipes juridiques qui travaillent avec des clients réguliers ou des clients sous contrat

11. Modèle de collaboration pour la réussite des clients ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Alignez vos équipes, simplifiez l'intégration et améliorez les transferts grâce au modèle de collaboration pour la réussite des clients ClickUp

Lorsqu'un nouveau client signe le contrat, cela déclenche une série d'actions. Les équipes chargées de l'intégration doivent transmettre les informations clés, tandis que les équipes chargées de la réussite sont responsables des résultats commerciaux à long terme. Le modèle de collaboration pour la réussite des clients ClickUp offre aux équipes une vue partagée de chaque point de contact avec le client, du lancement à la validation.

Le modèle comprend un pipeline personnalisable avec des étapes claires, telles que Nouveau client, Planification, Réunion et Approuvé. Les champs personnalisés vous aident à consigner les responsabilités du propriétaire, les besoins du client ou les signaux d'alerte.

Et pour les équipes distribuées, ClickUp Chat maintient la communication dans son contexte, afin que les mises à jour ne se perdent jamais dans les fils d'e-mails.

✅ Idéal pour : Les responsables de l'intégration et les équipes chargées de la réussite des clients qui gèrent la livraison après-vente sur plusieurs comptes

12. Modèle de gestion de projet SEO ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez l'ensemble de votre pipeline SEO depuis un seul endroit grâce au modèle de gestion de projet SEO de ClickUp

Le modèle de gestion de projet SEO ClickUp organise votre travail de référencement en flux de travail reproductibles et très clairs. Il est préchargé avec quatre listes : « Révision du contenu », « Plans d'action », « Corrections sur la page » et « Recherche de mots-clés ». Chaque liste contient des groupes de tâches répartis par étape, afin que vous puissiez suivre ce qui est en cours, ce qui doit être révisé et ce qui est bloqué.

Vous trouverez des sous-tâches détaillées telles que « Créer des articles de blog sur le mot-clé 6 », « Mettre à jour les méta descriptions » et « Optimisation de la conversion », que vous pouvez trier par priorité, statut ou assigné. Si vous proposez des services d'optimisation pour les moteurs de recherche à plusieurs entreprises, cet affichage vous permet de gagner des heures en changeant de contexte.

Le modèle est suffisamment flexible pour prendre en charge des flux de travail plus complexes, tels que l'analyse de la concurrence en matière de référencement, le suivi SERP et la stratégie de mots-clés. Si vous dirigez une entreprise de référencement en pleine croissance, cette installation vous permet de faire évoluer vos processus sans avoir recours à des solutions dispersées.

✅ Idéal pour : Les équipes SEO qui gèrent des campagnes multi-clients ou un travail d'optimisation continu

13. Modèle de feuille de route SEO ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Transformez votre stratégie SEO en une feuille de route exploitable et traçable grâce au modèle de feuille de route SEO ClickUp

Le modèle de feuille de route SEO ClickUp décompose les objectifs SEO de haut niveau en tâches structurées et mesurables à chaque étape du funnel. Vous pouvez tout définir, de la stratégie de mots-clés et des corrections techniques à la planification du contenu et à la recherche de backlinks, le tout mappé en fonction des échéanciers, des priorités et des propriétaires.

Le modèle comprend une hiérarchie intégrée qui organise les tâches de référencement dans plusieurs vues. Vous trouverez des champs prédéfinis pour suivre la disponibilité du contenu, les mises à jour des métadonnées, la difficulté des mots-clés et les cibles de classement. Il est idéal pour planifier une croissance à long terme tout en respectant le calendrier des plans marketing.

Il existe également un système clair pour le suivi de la progression. Chaque initiative peut être liée à des indicateurs clés de performance tels que les impressions, le CTR et les classements. Vous pouvez surveiller les mises à jour, attribuer des tâches aux rédacteurs ou aux développeurs et maintenir la cohésion de votre équipe sans perdre de vue l'ensemble du projet.

✅ Idéal pour : Les responsables et directeurs SEO qui planifient des efforts de croissance organique trimestriels ou basés sur des campagnes

En matière de gestion de projet, cette plateforme est incroyablement facile à utiliser et à comprendre. Les modèles pré-créés sont excellents, mais vous pouvez également partir de zéro et créer un espace qui convient le mieux à vous et à votre équipe ! J'utilise cette plateforme quotidiennement et elle a changé la donne.

14. Modèle de rapport SEO ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les résultats, prouvez les performances et alignez votre équipe grâce au modèle de rapport SEO ClickUp

Les rapports SEO mensuels ne devraient pas prendre des heures à établir ni nécessiter 12 onglets pour être expliqués. Le modèle de rapport SEO ClickUp offre aux équipes marketing et SEO un emplacement unique pour suivre les efforts marketing, ainsi que les campagnes qui les ont générés.

Chaque entrée du rapport contient des indicateurs clés, notamment les revenus, le trafic du site, les prospects, les taux de conversion et les mots-clés les plus performants. Pour que votre cycle de rapports reste fluide, vous pouvez les regrouper par trimestre, leur attribuer des étiquettes personnalisées et leur assigner des statuts de révision.

Ce qui rend cette installation encore plus utile, c'est la façon dont elle relie étroitement les rapports à l'exécution. Vous pouvez relier chaque point de données à la campagne ou à la tâche qui l'a généré, ce qui facilite la concentration sur les activités à fort retour sur investissement.

✅ Idéal pour : Les équipes marketing et les responsables SEO qui assurent le suivi des résultats des campagnes pour différents clients ou sur différentes périodes de rapports

15. Modèle de contrat SEO par PandaDoc

via PandaDoc

Le modèle de contrat SEO de PandaDoc est conçu pour les spécialistes du référencement et les équipes de marketing à la performance qui ont besoin de définir des livrables, des échéanciers et des conditions de paiement.

Ils comprennent des sections modifiables pour la propriété des livrables (tels que les articles, les rapports ou le balisage de schéma), les calendriers de rapports (hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels) et les clauses de résiliation, ce qui facilite la gestion des attentes et évite les dérives dans les projets SEO de longue durée.

✅ Idéal pour : les spécialistes du référencement et les agences de marketing de performance de niche qui gèrent plusieurs contrats de référencement de petite à moyenne taille.

16. Modèle de contrat SEO au format PDF/Google Doc par SE Ranking

via SE Ranking

Conçu sur mesure pour les agences SEO, ce modèle de contrat SEO au format PDF/Google Docs de SE Ranking couvre tout, du cahier des charges et des livrables aux conditions de paiement, en passant par la fréquence des rapports et les clauses de non-responsabilité.

Que vous proposiez des services de recherche de mots-clés, de création de liens ou d'audits techniques, ce modèle vous offre un contrat personnalisable et prêt à signer au format PDF ou Google Docs.

Si vous associez cela à une proposition, utilisez des outils de gestion des devis pour rationaliser vos tarifs et revoyez votre forfait d'acquisition afin de cibler des opportunités plus adaptées.

✅ Idéal pour : les agences SEO qui souhaitent un contrat flexible, soutenu par des avocats, pour formaliser le périmètre, les livrables et les conditions d'engagement

17. Modèle de proposition SEO Word par Backlinko

via Backlinko

Le modèle de proposition SEO de Backlinko fournit une structure complète pour accompagner vos prospects en toute confiance, de la présentation à la signature du contrat. Il comprend une lettre de présentation professionnelle, une description claire des services et une section contrat que vous pouvez rapidement personnaliser.

Ce qui le distingue, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez l'adapter à différents projets de référencement, notamment les audits, les campagnes de création de liens ou les stratégies d'acquisition de clients. Vous pouvez le télécharger au format Word, Google Doc ou PDF, ce qui facilite sa modification et son partage dans votre flux de travail.

✅ Idéal pour : les freelances et consultants en référencement qui souhaitent présenter leurs services de manière cohérente et convertir leurs prospects

18. Modèle de contrat SEO par Get Cone

via Get Cone

Ce modèle de contrat SEO de Get Cone est principalement destiné aux agences spécialisées dans le référencement naturel. Il couvre un large intervalle de sujets, notamment la portée, les échéanciers, les évaluations de performance, les paiements et les droits de propriété intellectuelle.

La structure est suffisamment complète pour minimiser les risques, clarifier les responsabilités mutuelles et définir les domaines clés tels que la recherche de mots-clés, les audits techniques, l'optimisation du contenu et la création de liens.

Avec des clauses couvrant la force majeure, la non-sollicitation et les périodes de préavis, il est parfaitement adapté aux engagements SEO à long terme où la clarté des deux côtés est importante.

✅ Idéal pour : les agences et consultants en référencement qui gèrent des engagements clients récurrents ou nécessitant un contact régulier

19. Modèle de contrat de services SEO par Many Requests

via Many Requests

Ce modèle de contrat de services SEO à forfait de Many Requests est idéal pour les fournisseurs, prestataires de services SEO qui offrent des services SEO continus et qui ont besoin de définir clairement les attentes avec leurs clients dès le départ. Il couvre les clauses relatives aux livrables, aux exclusions, aux échéanciers et aux calendriers de paiement, ce qui permet d'éviter les surprises en cours de projet.

Ils comprennent également des sections bien pensées sur la propriété intellectuelle, la confidentialité, la responsabilité et le règlement des litiges, applicables aux relations SEO à long terme où les rôles et les responsabilités doivent être clairement définis.

✅ Idéal pour : Les freelances et les agences SEO proposant des services SEO continus et récurrents sur une base mensuelle ou trimestrielle

20. Modèle de contrat de services SEO par Legitt

via Legitt

Le modèle de contrat de services SEO de Legitt, conçu pour les professionnels du référencement indépendants, comprend des champs relatifs aux audits SEO, à l'optimisation du contenu, aux rapports, à la rémunération et aux droits de propriété intellectuelle (PI).

Il aborde également des clauses plus approfondies, telles que la confidentialité, le règlement des litiges, l'indemnisation et la limitation de responsabilité.

Ce modèle se distingue par sa rigueur juridique. Il convient aux engagements à long terme ou de grande valeur où la réduction des risques et la conformité sont non négociables. Vous pouvez l'adapter à différents domaines de référencement, structures de paiement et juridictions, ce qui le rend flexible tout en restant infaillible.

✅ Idéal pour : Les consultants SEO indépendants qui gèrent des campagnes SEO complexes et en plusieurs phases

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de contrat SEO ?

Maintenant que nous avons exploré plusieurs modèles de contrats SEO, comment sélectionner celui qui vous convient le mieux ?

Un bon modèle de contrat SEO définit les attentes, protège les deux parties et rend les performances mesurables.

Voici ce qui distingue les bons modèles des modèles génériques :

Feuille de route SEO définie : un contrat solide définit ce que signifie la réussite dans une feuille de route SEO, qu'il s'agisse d'augmenter le trafic organique de X %, d'atteindre des jalons spécifiques en matière de mots-clés ou d'améliorer les scores Core Web Vitals

Description détaillée du travail (SoW) : La SoW doit préciser ce que vous livrerez (par exemple, audits SEO techniques, stratégie de contenu, création de backlinks) et ce que vous ne livrerez pas (par exemple, rédaction d'articles de blog ou correction de bugs de développement)

Échéanciers et livrables : Les meilleurs modèles divisent le travail en phases, avec des échéanciers pour les audits, les corrections sur page, les rapports mensuels, etc. Cela permet de suivre l'engagement et donne aux deux parties un rythme à suivre

Rapports clairs et cadence de communication : À quelle fréquence vous réunirez-vous ? Quels indicateurs seront partagés ? Un bon contrat SEO comprend une section sur la fréquence des rapports, les outils utilisés et les KPI suivis

Conditions de paiement et clauses d'annulation : Un bon modèle de contrat SEO comprend une structure tarifaire, des dates d'échéance et une période de préavis en cas d'annulation. Il décrit également les remboursements, les pénalités en cas de retard de paiement et les conséquences d'une résiliation anticipée du contrat

Protections juridiques et limitations de responsabilité : Un contrat SEO bien rédigé protège les deux parties grâce à des clauses relatives à la confidentialité, à la non-divulgation et aux limites de responsabilité (particulièrement important si vous traitez des données sensibles ou travaillez avec des fournisseurs tiers)

Simplifiez tous vos contrats SEO avec ClickUp

Propositions SEO ? Envoyées.

Conditions générales du client ? D'accord.

Dérapage du périmètre ? Pas avec vous.

ClickUp vous aide à organiser chaque étape de votre processus de référencement, du premier contrat au livrable final, dans un seul environnement de travail. Utilisez ClickUp Docs pour rédiger et stocker vos contrats, ClickUp Boards pour gérer le travail actif de vos clients et ClickUp Chat pour discuter des échéanciers.

Et si vous avez besoin de suivre les approbations, les paiements et qui travaille sur quoi, faites confiance à ClickUp Brain, Automatisation et Tâches.

Pour couronner le tout, utilisez une liste de plus de 1 000 modèles pour démarrer tout de suite. Fini les pages blanches. Fini la panique du « Où est ce document ? ».

Essayez ClickUp gratuitement et transformez votre chaos SEO en une clarté prête pour vos clients.