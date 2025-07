Modèles gratuits de checklist pour les nouveaux employés pour une intégration fluide

Accueillir un nouvel employé est un jalon important, mais cela peut également représenter un défi pour les équipes RH et les managers. Les étapes clés entre les formalités administratives, la formation et les présentations peuvent facilement être oubliées, ce qui peut entraîner une confusion ou un désengagement des employés.

Un modèle de checklist pour les nouvelles recrues permet de tout garder sous contrôle et garantit une expérience agréable et accueillante dès le premier jour.

Que vous intégriez de nouveaux employés au bureau, à distance ou à grande échelle, une checklist structurée vous permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence des processus. Restez avec nous pour découvrir les meilleurs modèles gratuits de checklist pour les nouvelles recrues proposés par ClickUp (et bien d'autres) afin de simplifier et de standardiser l'intégration.

🔎 Le saviez-vous ? Selon Gallup, seuls 29 % des employés se sentent pleinement préparés à réussir dans leur nouveau rôle après leur intégration. Un processus de recrutement bien structuré comble cette lacune en fournissant aux nouveaux employés des attentes, des ressources et une assistance claires.

14 modèles de checklist pour les nouveaux employés

En tant que professionnel des ressources humaines ou responsable du recrutement, trouver le bon modèle de checklist pour les nouvelles recrues peut faire toute la différence dans la standardisation de votre processus d'intégration. Pour vous aider à choisir le modèle le mieux adapté, nous avons sélectionné 14 modèles parmi les meilleurs, avec leurs fonctionnalités exceptionnelles et leurs cas d'utilisation idéaux.

1. Modèle de checklist d'intégration ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Offrez à vos employés une expérience d'intégration fluide grâce au modèle de checklist d'intégration ClickUp

Le modèle de checklist d'intégration ClickUp aide les équipes RH à simplifier le recrutement des employés en assurant le suivi des tâches, des échéances et des jalons clés. Ce modèle basé sur les tâches dispose de fonctionnalités personnalisables pour une expérience d'intégration fluide et efficace.

Le modèle fournit aux nouveaux employés toutes les informations dont ils ont besoin pour être immédiatement opérationnels et réduit le temps nécessaire à leur prise en main. Soyons honnêtes, personne ne veut que son premier jour ressemble à une escape game sans indices !

⚒️ Fonctionnalités clés

Statuts personnalisés pour suivre la progression de l'intégration afin que chaque étape soit achevée dans les délais

Accédez à neuf champs personnalisés pour stocker les informations essentielles sur les employés, telles que le titre du poste, la date de début et le service, pour une meilleure organisation

Utilisez plusieurs options d'affichage, notamment le Calendrier pour définir les échéances et le Tableau pour suivre visuellement la progression, ce qui rend les checklists d'intégration plus structurées grâce à ClickUp

🎯 Idéal pour : les organisations à la recherche d'une checklist d'intégration prête à l'emploi et basée sur des tâches pour gérer des recrutements à grande échelle.

💡 Conseil de pro : Oubliez les feuilles de calcul désordonnées et optez pour une checklist d'intégration interactive qui permet de tout organiser en un seul endroit. Les modèles d'intégration de ClickUp vous permettent d'attribuer des tâches, de suivre la progression et de collaborer sans effort, afin que les nouveaux employés se sentent accompagnés dès le premier jour. Pourquoi réinventer la roue quand vous pouvez simplement utiliser ClickUp ? 📋✨

2. Modèle de liste d'intégration des nouveaux employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez le processus d'intégration de vos nouveaux employés grâce au modèle de liste d'intégration des nouveaux employés de ClickUp

Conçu pour les débutants, le modèle de liste d'intégration des nouveaux employés de ClickUp garantit que chaque nouvel employé est bien préparé avant son premier jour. Le modèle suivant est parfait pour affiner votre processus d'intégration des nouveaux employés grâce à une checklist structurée et facile à suivre.

Il comprend une sous-catégorie prête à l'emploi qui vous permet de démarrer en quelques secondes et de rester organisé sans effort. De plus, le cadre garantit une expérience d'intégration cohérente pour tous les nouveaux employés en veillant à ce qu'aucune étape cruciale ne soit oubliée.

📮 ClickUp Insight : Lorsque les systèmes tombent en panne, les employés font preuve de créativité, mais ce n'est pas toujours une bonne chose. 17 % des employés ont recours à des solutions personnelles telles que l'enregistrement d'e-mails, la capture d'écran ou la prise de notes minutieuses pour suivre leur travail. Parallèlement, 20 % des employés ne trouvent pas ce dont ils ont besoin et finissent par demander à leurs collègues, ce qui perturbe la concentration des deux parties. Avec ClickUp, vous pouvez transformer les e-mails en tâches suivibles, lier des discussions à des tâches, obtenir des réponses de l'IA et bien plus encore, le tout dans un seul environnement de travail ! 💫 Résultats réels : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

⚒️ Fonctionnalités clés

Augmentez la productivité grâce à trois vues personnalisées (Liste, Document et Tableau) pour gérer les tâches dans le format qui convient le mieux à votre flux de travail

Suivez clairement la progression grâce à deux options de statut (Ouvert et Achevé) pour respecter le calendrier d'intégration

Restez informé de chaque étape grâce aux trois champs personnalisés (propriétaire de la tâche, pourcentage d'achèvement et phase d'intégration)

🎯 Idéal pour : les équipes RH et les managers qui ont besoin d'une checklist simple mais efficace pour faciliter la transition des nouveaux employés.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez que l'intégration soit une expérience enrichissante plutôt que stressante ? Utilisez la plateforme de gestion des ressources humaines ClickUp pour bénéficier de vues personnalisables, de modèles prêts à l'emploi et de tâches suivibles. Cette solution vous permet de : Créez un hub contenant toutes les informations sur les employés, avec tous les documents, les détails des interactions et bien plus encore, le tout au même endroit

Suivez le statut de chaque candidat pour connaître où il en est dans l'échéancier d'embauche

Définissez des rappels pour les entretiens et les sessions de formation afin que tout le monde soit présent lors des évènements importants

3. Modèle de checklist d'embauche ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recrutez plus intelligemment grâce au modèle de checklist de recrutement ClickUp, qui comprend des champs personnalisés et plusieurs affichages

Trouvez plus rapidement les bons talents grâce au modèle de checklist d'embauche ClickUp, conçu pour vous aider à suivre chaque étape du processus d'embauche. Ce modèle convivial pour les débutants vous aide à définir les attentes en matière d'embauche, à créer des flux de travail structurés et à hiérarchiser les tâches de recrutement. Il comprend les points essentiels de la checklist et vous permet d'ajouter des étapes personnalisées si nécessaire.

Fini les e-mails manqués, les documents oubliés ou les rushs de dernière minute : un système d'intégration des employés bien structuré et infaillible qui permet de tout garder sur la bonne voie.

⚒️ Fonctionnalités clés

Suivez la progression de votre nouvelle recrue à chaque étape grâce à une option de statut personnalisée

Catégorisez les statuts d'embauche à l'aide de champs personnalisés pour une meilleure gestion des tâches

Accédez aux vues Liste, Gantt et Calendrier pour aider les équipes à visualiser le pipeline de recrutement

Facilitez la collaboration grâce à des fonctionnalités telles que les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les libellés de priorité

🎯 Idéal pour : Pour les équipes qui cherchent à standardiser leur processus de recrutement, ce modèle garantit que rien ne passe entre les mailles du filet, de la rédaction des descriptions de poste à l'intégration finale.

4. Modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle de vos 90 premiers jours grâce au modèle de forfait 30-60-90 jours de ClickUp

Commencer un nouveau rôle ou accéder à une position de leadership peut parfois être intimidant, mais un forfait bien structuré fait toute la différence.

Le modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours aide les nouveaux employés et les employés récemment promus à définir des objectifs clairs, à suivre leur progression et à rester alignés sur la mission de l'entreprise.

Le modèle vous permet de définir des objectifs personnels et professionnels afin de garantir le bon déroulement du processus d'embauche. Obtenez un plan d'action concret et développez rapidement de bonnes relations avec vos employés.

⚒️ Fonctionnalités clés

Facilite la définition d'objectifs au cours de trois phases critiques : 30, 60 et 90 jours

Aide les utilisateurs à définir des jalons, à diviser les objectifs en étapes réalisables et à fixer des délais

Comprend des étapes dédiées et des champs de responsabilité pour clarifier les responsabilités et les attentes

🎯 Idéal pour : les professionnels qui accèdent à de nouveaux rôles et à des positions de direction ou de cadre supérieur.

💡 Conseil de pro : Découvrez comment créer un forfait efficace de 30 à 60 jours pour l'intégration. Mettez vos nouvelles recrues sur la voie de la réussite grâce à une feuille de route structurée qui les guidera tout au long de leurs trois premiers mois !

5. Modèle ClickUp pour l'intégration des employés

Obtenir un modèle gratuit Facilitez le suivi de la semaine d'intégration grâce à la checklist d'intégration des employés ClickUp

L'intégration des nouveaux employés ne se limite pas à la simple paperasse. Le modèle de checklist d'intégration des employés de ClickUp aide à intégrer les nouveaux employés à la culture de l'entreprise dès le premier jour.

Dans ce modèle, les entreprises peuvent définir les objectifs de la position et les objectifs généraux de l'entreprise afin d'assurer une clarté dès le départ. Elles peuvent également structurer une checklist hebdomadaire des objectifs pour faciliter la transition des employés.

Ce modèle pour les nouveaux employés aide les professionnels des ressources humaines à gérer sans effort les tâches d'intégration grâce à des checklists claires et des flux de travail structurés.

⚒️ Fonctionnalités clés

Bénéficiez d'un suivi en temps réel de la progression et d'une résolution proactive des problèmes grâce à des statuts personnalisés tels que « Prêt pour révision » et « Besoin d'aide »

Alignez les tâches sur les échéanciers de l'entreprise pour un processus d'intégration structuré grâce au champ « Semaine d'intégration »

Conservez les documents essentiels tels que le manuel de l'employé et les politiques facilement accessibles en un seul endroit grâce à la vue Document

🎯 Idéal pour : Idéal pour les professionnels des ressources humaines et les responsables du recrutement qui ont besoin d'une solution structurée d'intégration avec suivi de progression intégré.

🔎 Le saviez-vous ? Seules 37 % des entreprises veillent à ce que leur processus d'intégration dure plus d'un mois. Mais de nombreuses organisations ont un processus d'intégration plus long, voire plus court. Il semble y avoir un débat sur l'échéancier idéal !

6. Modèle de plan d'action pour les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de plan d'action pour les employés de ClickUp pour définir des objectifs et fournir des commentaires en temps réel

Considérez le plan d'action d'un employé comme votre GPS vers la réussite, car sans lui, vous tournez en rond en espérant arriver au bon endroit ! Le modèle de plan d'action pour les employés de ClickUp garantit que les objectifs des employés sont alignés sur ceux de l'entreprise.

Il est également facile de suivre la progression, de corriger le tir si nécessaire et de fournir des commentaires en temps réel comme un pro.

Fini les conjectures et les vérifications interminables ! Il aide les responsables à mettre fin au chaos en définissant des objectifs d'intégration clairs, en assurant le suivi des progrès et en mesurant les performances dans un espace clairement organisé.

⚒️ Fonctionnalités clés

Permettez aux responsables de créer des plans d'action structurés, de classer les tâches, d'attribuer des délais et de collaborer avec les parties prenantes

Utilisez les fonctionnalités de suivi intégrées pour aider les professionnels des ressources humaines à mesurer l'impact des objectifs et à affiner les stratégies si nécessaire

Recevez des notifications automatisées et des mises à jour en temps réel pour que vos équipes restent concentrées et productives

🎯 Idéal pour : les managers, les équipes RH et les chefs d'équipe qui souhaitent être sur la même page et travailler ensemble pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

7. Modèle ClickUp pour l'intégration à distance

Obtenir le modèle gratuit Simplifiez le processus d'embauche à distance grâce au modèle ClickUp Remote Onboarding

L'embauche d'employés à distance peut s'avérer difficile sans la structure et les ressources adéquates. Le modèle ClickUp pour l'intégration à distance simplifie le processus en regroupant tout (tâches, ressources et suivi de la progression) au même endroit.

Ne laissez pas vos nouveaux employés se sentir perdus dans le cyberespace. Aidez-les à réussir grâce à une expérience d'intégration organisée et sans stress.

⚒️ Fonctionnalités clés

Organisez les détails essentiels à l'aide de champs personnalisés tels que Catégorie, Demandeur et Type de tâche

Accédez facilement aux informations clés grâce au manuel de l'employé , à la vue Liste et au guide des modèles

Rationalisez les tâches grâce à des fonctionnalités intégrées de gestion de projet (suivi du temps, dépendances entre les tâches, e-mails automatisés, etc. )

🎯 Idéal pour : les équipes RH et les managers qui souhaitent créer une expérience d'intégration structurée et axée sur le numérique. Parfait pour les employés hybrides et à distance.

🔎 Le saviez-vous ? Près de 63 % des employés à distance estiment qu'ils ne reçoivent pas suffisamment de formation lors de leur intégration. Plus inquiétant encore, 36 % d'entre eux trouvent le processus d'intégration carrément déroutant.

8. Modèle de liste de formation ClickUp pour l'intégration

Obtenir un modèle gratuit Assurez un démarrage en douceur aux nouveaux employés grâce au modèle de liste de formation pour l'intégration de ClickUp

La mise à niveau des nouveaux employés ne devrait pas ressembler à un numéro de jonglage. Le modèle de liste de formation ClickUp pour l'intégration apporte la puissance des visuels à votre processus de recrutement afin de le rationaliser !

Il garantit que chaque nouvel employé reçoit la formation adéquate sans être submergé par le processus d'intégration.

Ce modèle vous aide à organiser les thèmes de formation essentiels, à suivre la progression des nouveaux employés et à conserver toutes les ressources dans un seul endroit accessible. Un employé confiant et bien formé est un employé productif.

⚒️ Fonctionnalités clés

Surveillez l'achèvement et les champs personnalisés pour classer les détails clés à l'aide d'outils intégrés tels que les statuts personnalisés

Accédez à plusieurs vues (Liste, Gantt et Calendrier) pour une meilleure visualisation de l'ensemble du processus

Réfléchissez à des sujets pour la formation des employés afin de vous assurer que vous couvrez tout, des politiques de l'entreprise à la connaissance des produits

🎯 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les managers qui souhaitent standardiser l'intégration afin que les employés aient accès à une solution de formation adaptée aux équipes travaillant au bureau, à distance ou en mode hybride.

💡 Conseil de pro : Les responsables RH ont beaucoup à faire, et terminer toutes les tâches à temps peut vite devenir chaotique. C'est là que les outils d'IA pour les ressources humaines s'avèrent utiles. Ils s'occupent de tout, de l'intégration des employés et du suivi des candidats à la performance et à l'engagement des employés !

9. Modèle général d'intégration ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Commencez l'intégration des employés avec le modèle d'intégration générale des employés ClickUp, facile à utiliser pour les débutants

Le modèle ClickUp pour l'intégration générale des employés simplifie le processus d'embauche pour les petites et moyennes entreprises.

Il s'agit d'un modèle prêt à l'emploi, facile à utiliser, qui élimine les spéculations concernant les plans d'intégration et aide les équipes RH et les managers à suivre efficacement la formation et les jalons clés.

Comme il s'agit d'un modèle général, les entreprises de divers secteurs, tels que les start-ups technologiques, la vente au détail, la santé, la finance, etc. , peuvent facilement le personnaliser pour l'adapter à leurs besoins spécifiques en matière d'intégration.

⚒️ Fonctionnalités clés

Affichez les dates d'échéance et les priorités de chaque employé impliqué dans le recrutement afin de respecter le calendrier

Des champs personnalisés tels que « Étape de l'intégration », « Service » et « Type d'activité » vous permettent de ne négliger aucun détail

Utilisez le modèle pour l'intégration des employés à distance et en personne

🎯 Idéal pour : Les petites et moyennes entreprises et les équipes en pleine croissance qui recherchent un processus de recrutement systématique.

🤔 Vous débutez dans l'intégration avec ClickUp ? Ce modèle est fait pour vous ! Il met en avant les cours et les ressources ciblés pour aider votre équipe à se mettre rapidement et facilement à niveau. 🚀

10. Modèle de checklist d'intégration simple par Template.net

Le modèle de checklist d'intégration simple facilite le suivi des tâches et crée un processus structuré pour accueillir les nouveaux employés.

Les quatre sections de ce modèle couvrent toutes les étapes de l'intégration : pré-intégration et appels de bienvenue, préparation interne et installation, présentations le premier jour, formation continue et évaluations des performances.

Il est facile à utiliser, entièrement personnalisable et disponible dans plusieurs formats de fichiers (Microsoft Word, PDF, Google Docs, Apple Pages) pour répondre à différents besoins.

⚒️ Fonctionnalités clés

Naviguez dans le modèle au design uniforme pour accomplir rapidement et facilement toutes les tâches à faire

Utilisez ce modèle moderne et hautement adaptable pour répondre aux besoins de multiples secteurs d'activité

Créez des checklists numériques et physiques, faciles à suivre pour les équipes

🎯 Idéal pour : Les petites entreprises qui embauchent peu et qui ont besoin d'un modèle simple.

11. Modèle de checklist d'intégration et de suivi de la progression par Template.net

Le modèle de checklist d'intégration et de suivi de la progression fournit une feuille de route claire pour le premier mois. Le modèle est divisé en trois sections, chacune comprenant différentes activités, des éléments à faire et des échéanciers respectifs.

Les entreprises peuvent personnaliser ce modèle en ajoutant leur logo, leur adresse e-mail, leur site Web, leur numéro de téléphone et l'adresse de leurs bureaux. Le plus grand avantage est qu'il est complet et peut être modifié en ligne.

⚒️ Fonctionnalités clés

Utilisez la section consacrée à la première semaine d'orientation, qui contient des informations détaillées sur l'aperçu de l'entreprise et la présentation des équipes pour une session de formation initiale

Passez à la section suivante pour la deuxième semaine afin d'aborder la formation sur les produits, le mentorat et la présentation des projets

Terminez par la dernière section consacrée aux évaluations de performance, aux commentaires et à un bilan d'intégration avec les RH

🎯 Idéal pour : Les entreprises qui recrutent fréquemment et les organisations qui cherchent à améliorer leur expérience de recrutement grâce à des commentaires et une documentation détaillés.

📌 À lire également : Les meilleurs modèles d'évaluation des performances pour stimuler la croissance des employés

12. Modèle de formulaire de checklist d'intégration par Template.net

Commencer un nouvel emploi implique de nombreux changements, et il est difficile d'en garder la trace. Pour éviter toute confusion, ce formulaire de checklist d'intégration aide les employés et les RH à rester sur la même page.

La partie supérieure du modèle est consacrée aux informations sur l'employé, tandis que la section suivante liste toutes les étapes de l'intégration. Modifiez-le en ligne, remplissez les informations relatives à votre organisation et enregistrez-le ! Vous êtes prêt à commencer.

⚒️ Fonctionnalités clés

Dressez la liste des étapes essentielles de l'intégration, telles que la signature de la lettre d'offre, la transmission des informations relatives à la paie et la configuration des accès pour une intégration en douceur

Suivez la progression, ajoutez des notes et confirmez lorsque les tâches clés sont achevées

Remplissez les tâches de la première semaine et ajoutez vos commentaires pour personnaliser le modèle en fonction des différents rôles

🎯 Idéal pour : les responsables RH, les responsables du recrutement et les chefs d'équipe qui recherchent un moyen structuré mais flexible d'accompagner les nouveaux employés pendant leurs premiers jours.

13. Modèle de checklist d'intégration des développeurs par Template.net

Vous êtes une entreprise technologique qui recrute fréquemment ? Pour occuper un poste de développeur, les employés doivent suivre une formation approfondie sur les outils, les flux de travail et les normes de codage afin d'assurer une transition en douceur.

Le modèle de checklist d'intégration des développeurs est spécialement conçu pour les professionnels de la technologie. Il commence par les éléments essentiels préalables à l'intégration, tels que la révision des documents d'intégration, la soumission des formulaires RH et la configuration d'un poste de travail avec les logiciels et outils requis.

⚒️ Fonctionnalités clés

Couvrez la culture d'entreprise, la présentation des équipes et l'accès aux canaux de communication interne pour une session de formation initiale complète

Aidez les nouveaux employés à configurer des systèmes de contrôle de version et à accéder aux référentiels grâce à la section de configuration de l'environnement

Utilisez des revues de documentation et des présentations du code pour aider les nouveaux employés à bien comprendre la base de code

🎯 Idéal pour : Les organisations et les équipes techniques à la recherche d'une checklist couvrant les différentes étapes de l'intégration d'un développeur.

14. Modèle de processus d'intégration des clients par Template.net

Cette checklist du processus d'intégration des clients est indispensable pour les cabinets comptables. Elle garantit un démarrage en douceur en vous aidant à recueillir des informations cruciales, telles que les coordonnées, la structure de l'entreprise et les documents financiers, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Grâce à ce modèle, vous pouvez vous concentrer sur l'établissement de relations solides avec vos clients au lieu de vous occuper de la paperasse.

⚒️ Fonctionnalités clés

Finalisez le contrat d'engagement, définissez les conditions de service et les mesures de confidentialité, et configurez un accès sécurisé au portail client

Utilisez la section complète dédiée aux commentaires pour améliorer l'expérience d'embauche

Créez un aperçu clair des prochaines étapes pour la gestion financière et les services de conseil continus afin de gagner du temps

🎯 Idéal pour : les petits et moyens cabinets comptables pour l'intégration des clients.

📌 À découvrir également : Modèles ClickUp pour les RH et le recrutement — recrutement, intégration et gestion des employés grâce à des modèles prêts à l'emploi conçus pour les équipes RH !

Que sont les modèles de checklist pour les nouveaux employés ?

Les modèles de checklist pour les nouvelles recrues sont des documents structurés qui décrivent les tâches et les étapes essentielles pour l'intégration des nouveaux employés. Ces modèles aident les responsables du recrutement, les propriétaires d'entreprise et les chefs d'équipe à optimiser les processus RH pour une transition en douceur des nouvelles recrues.

Ces modèles couvrent les formalités administratives préalables à l'embauche, les programmes d'intégration, les programmes de formation de la première semaine et tout ce qui se trouve entre les deux et au-delà.

Une checklist d'intégration des employés bien conçue comprend des sections consacrées aux tâches administratives, à l'installation informatique, aux exigences de conformité, à la présentation de la culture d'entreprise et à la formation spécifique au rôle. Mieux encore, la plupart de ces checklists sont personnalisables en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité et du mode de travail des employés (télétravail ou travail au bureau).

Un modèle de checklist pour les nouveaux employés vous permettra de :

Standardisez l'intégration afin que chaque nouvelle recrue bénéficie de la même expérience

Réduisez la charge de travail administrative en organisant les tâches liées à l'embauche dans un format structuré

Améliorez l'engagement des employés en rendant l'intégration plus fluide et plus accueillante

Accélérez la productivité en aidant les nouveaux employés à s'adapter rapidement à leur rôle

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de checklist pour les nouvelles recrues ?

Un bon modèle de checklist d'intégration des nouveaux employés fonctionne comme une liste de tâches à faire: claire, complète et adaptable à différents rôles et environnements de travail. Son objectif est de s'assurer que rien n'est oublié.

Voici les éléments clés d'une checklist efficace :

Structure logique : les tâches doivent être organisées étape par étape, couvrant la pré-intégration, les éléments essentiels du premier jour et les jalons à long terme

Options de personnalisation : le modèle doit être flexible afin de s'adapter à différents rôles, services et employés travaillant à distance ou au bureau

Conformité et documentation : doit inclure des sections pour les formulaires juridiques, les politiques de l'entreprise, les informations sur les avantages sociaux, les documents fiscaux et les protocoles de sécurité

Installation technologique : couvre les besoins informatiques tels que la configuration des e-mails, l'accès au système et l'installation des logiciels afin que les employés puissent commencer à travailler sans délai

Intégration à la culture d'entreprise : comprend les étapes pour présenter aux nouveaux employés la mission, les valeurs, le leadership et les attentes sur le lieu de travail

Travaillez plus intelligemment avec les modèles ClickUp ClickUp dispose d'un modèle pour tout : planification de projet, notes de réunion, suivi de campagne, pipelines commerciaux, etc. Ces modèles prêts à l'emploi vous permettent d'éviter l'installation et de passer directement à l'action. Personnalisez-les en fonction du flux de travail de votre équipe et gagnez plusieurs heures chaque semaine.

Facilitez l'intégration des employés avec les modèles ClickUp

Une checklist solide pour l'intégration des nouveaux employés est la clé d'un processus d'intégration efficace qui aide les nouveaux employés à être immédiatement opérationnels. Un forfait d'intégration bien pensé, soutenu par des conseils pratiques, rend la transition moins difficile.

Les modèles de checklist pour les nouveaux employés améliorent considérablement votre processus d'intégration. Quel que soit le modèle que vous sélectionnez, n'oubliez pas que vous établissez les bases de la réussite à long terme de vos employés.

Facilitez la gestion des nouvelles recrues grâce aux modèles RH et Recrutement de ClickUp. Gardez vos projets sur la bonne voie, collaborez efficacement et constituez une équipe gagnante dans un environnement de travail puissant. Et le meilleur dans tout ça ? C'est gratuit. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui.