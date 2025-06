Comment utiliser Google Agenda comme outil de suivi des habitudes pour améliorer votre productivité

Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos systèmes.

Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos systèmes.

Imaginez ceci : vous essayez d'adopter de meilleures habitudes de travail, comme écrire pendant 30 minutes chaque jour, aller à la salle de sport avant de consulter vos e-mails ou boire de l'eau plutôt que du café. Vous téléchargez donc une nouvelle application de suivi des habitudes... puis vous oubliez de l'ouvrir. Classique !

Et si vous pouviez suivre toutes ces habitudes directement dans une application que vous utilisez déjà : Google Agenda ?

Oui, nous parlons bien d'un outil de suivi des habitudes dans Google Agenda. Pas d'étapes supplémentaires. Pas de culpabilité supplémentaire. Un seul calendrier qui fait office d'assistant de productivité.

Et si vous avez envie de quelque chose de plus structuré, ne vous inquiétez pas, nous vous présenterons plus tard ClickUp, une application alternative de suivi des habitudes.

Pourquoi utiliser Google Agenda comme outil de suivi des habitudes ?

Avant d'explorer comment créer votre propre outil de suivi des habitudes sur Google Agenda, voyons pourquoi cet outil familier est un excellent choix pour prendre de nouvelles habitudes :

Aucune courbe d'apprentissage : vous utilisez probablement déjà Google Agenda, vous n'avez donc pas besoin d'adopter un tout nouveau système

Intégration transparente : le Calendrier se synchronise sur tous vos appareils et s'intègre naturellement à votre écosystème numérique existant

Blocs de temps visuels : vous pouvez afficher vos habitudes à côté de vos autres engagements pour avoir une vue d'ensemble de votre journée

Évènements récurrents personnalisables : vous pouvez définir des évènements récurrents quotidiens, hebdomadaires ou personnalisés qui correspondent à vos objectifs

Utilisation gratuite : vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement ni de mise à niveau premium pour bénéficier des fonctionnalités de suivi de base

Fiabilité : vous pouvez compter sur la plateforme Google pour conserver vos données d'habitudes en toute sécurité et y accéder facilement

🧠 Anecdote : Dans son livre Atomic Habits, James Clear présente les « quatre lois du changement comportemental » comme un cadre permettant de développer de bonnes habitudes et de se débarrasser des mauvaises. La première de ces lois est « rendez-le évident ». » Ce principe met l'accent sur la conception de votre environnement et de vos repères afin de rendre les habitudes souhaitées plus apparentes et plus faciles à adopter. Pour mettre cela en œuvre, Clear suggère des stratégies telles que le « cumul d'habitudes », qui consiste à associer une nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, après avoir versé votre café le matin, vous pourriez immédiatement méditer pendant une minute. Cette méthode tire parti des associations naturelles que votre cerveau établit entre des activités connexes.

⭐ Modèle de fonctionnalité Le modèle de suivi des habitudes de ClickUp est l'outil ultime pour vous aider à atteindre vos objectifs personnels. Il est entièrement personnalisable et vous pouvez tirer parti des fonctionnalités de ClickUp telles que les rappels, les automatisations, les documents (que vous pouvez traiter comme un bullet journal), et bien plus encore. Obtenir le modèle gratuit Suivez vos habitudes quotidiennes pour créer une dynamique et une cohérence à l'aide du modèle ClickUp Personal Habit Tracker

📖 À lire également : Exemples de mauvaises habitudes et comment s'en débarrasser

Comment configurer un outil de suivi des habitudes dans Google Agenda

La création d'un système efficace de suivi des habitudes dans Google Agenda ne prend que quelques minutes. Suivez ces cinq étapes simples pour créer un outil de suivi des habitudes durable qui s'intègre parfaitement à votre vie numérique.

Étape 1 : créez un calendrier dédié au suivi de vos habitudes

La première étape cruciale pour mettre en place un système de suivi efficace consiste à créer un calendrier distinct spécialement dédié à vos habitudes. Cette séparation apporte clarté et organisation, vous permettant de gérer vos habitudes sans encombrer votre calendrier principal.

via Google Agenda

Considérez cela comme la création d'un espace dédié à votre développement personnel. Voici ce que vous devez faire :

Ouvrez Google Agenda sur votre bureau ou votre appareil mobile

Cliquez sur l'icône « + » à côté de « Autres calendriers » dans la barre latérale

Sélectionnez « Créer un nouvel agenda »

Donnez-lui un nom descriptif tel que « Suivi des habitudes » ou « Routine quotidienne »

Ajoutez une description facultative expliquant votre système de suivi

Sélectionnez votre fuseau horaire

Cliquez sur « Créer un calendrier »

via Google Agenda

Un calendrier dédié aux habitudes offre plusieurs avantages : il vous permet d'activer/désactiver la visibilité des habitudes, évitant ainsi d'encombrer votre calendrier principal. En prime, cela facilite l'analyse des habitudes au fil du temps.

📮 Insight ClickUp : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de configurer des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont mis en place une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé ses utilisateurs à consolider plus de 5 applications grâce à notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions à des créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction de leur niveau de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

Étape 2 : ajoutez des évènements récurrents pour chaque habitude

Une fois que vous avez créé votre calendrier d'habitudes, il est temps de le remplir avec les habitudes spécifiques que vous souhaitez développer. Cette étape transforme vos intentions vagues en activités concrètes et planifiées.

via Google Agenda

Grâce à la fonctionnalité d'évènements récurrents de Google Agenda, vous n'avez besoin de configurer chaque habitude qu'une seule fois pour créer un système continu.

Cliquez n'importe où sur votre nouveau calendrier d'habitudes

Nommez l'évènement en fonction de votre habitude (par exemple, « Méditation matinale »)

Sélectionnez un créneau horaire réaliste pour cette habitude

Sous « Ne se répète pas », choisissez le modèle de périodicité approprié : Quotidien pour les habitudes quotidiennes Hebdomadaire pour les habitudes spécifiques à certains jours de la semaine Personnalisé pour les modèles plus complexes

Au quotidien pour vos habitudes quotidiennes

Hebdomadaire pour les habitudes spécifiques à certains jours de la semaine

Personnalisé pour les schémas plus complexes

Ajoutez une description avec des objectifs ou des instructions spécifiques

Cliquez sur « Enregistrer »

Au quotidien pour vos habitudes quotidiennes

Hebdomadaire pour les habitudes spécifiques à certains jours de la semaine

Personnalisé pour les modèles plus complexes

💡 Conseil de pro : soyez stratégique lorsque vous planifiez vos habitudes. Des recherches sur la formation des habitudes suggèrent que celles-ci se mettent en place plus rapidement lorsqu'elles sont associées à des routines existantes. Par exemple, planifiez votre habitude « 10 minutes de lecture » juste après votre rappel « Se brosser les dents ».

Étape 3 : utilisez des codes couleurs pour différentes habitudes

L'organisation visuelle peut considérablement améliorer l'efficacité de votre système de suivi des habitudes. La fonctionnalité de codage par couleur de Google Agenda offre un moyen puissant de classer différents types d'habitudes en un coup d'œil.

Cette distinction visuelle vous aide à maintenir l'équilibre entre les différents domaines de votre vie et à identifier rapidement vos habitudes.

Passez la souris sur votre habitude dans le calendrier

Cliquez sur les trois points qui apparaissent

Sélectionnez « Couleur de l'évènement »

Choisissez une couleur qui représente la catégorie d'habitude

🎨 Conseil pratique : créez un système de couleurs pour regrouper vos habitudes : vert pour la santé, bleu pour l'état d'esprit, violet pour l'apprentissage, rouge pour les habitudes de travail et orange pour la vie sociale. Votre calendrier devient ainsi un outil de suivi visuel rapide.

Cela vous aidera également à évaluer rapidement l'équilibre entre les différents domaines de votre vie et à identifier les lacunes dans vos habitudes.

Étape 4 : définissez des notifications et des rappels pour rester sur la bonne voie

Même avec les meilleures intentions du monde, les habitudes peuvent facilement passer à la trappe sans rappels opportuns. Le système de notifications de Google Agenda sert de puissant déclencheur externe pour vous inviter à agir au bon moment.

La configuration de rappels bien pensés comble le fossé entre la planification et l'exécution dans votre parcours vers l'adoption d'une nouvelle habitude. Voici comment en tirer le meilleur parti :

Ouvrez un évènement « habitude » dans votre calendrier

Cliquez sur « Ajouter une notification »

Configurez quand et comment vous souhaitez recevoir des rappels

Ajoutez plusieurs notifications si nécessaire (par exemple, 30 minutes avant et à l'heure de début)

Envisagez d'utiliser les notifications par e-mail pour les habitudes moins urgentes

Enregistrez vos modifications

Le saviez-vous ? Une étude publiée dans le British Journal of Health Psychology suggère que des rappels opportuns augmentent considérablement le respect des habitudes. Des rappels réguliers peuvent aider à combler le fossé entre l'intention et l'action.

Étape 5 : Suivez votre progression à l'aide de notes et des tâches achevées

Le suivi de vos habitudes vous fournit des informations précieuses et renforce votre engagement. Bien que Google Agenda ne dispose pas d'une fonctionnalité de suivi des séries, vous pouvez utiliser des notes et des emojis pour enregistrer manuellement votre progression.

Voici comment faire :

Ajoutez une note rapide telle que « Terminé ! » ou « Annulé en raison d'un déplacement »

Utilisez des emojis : ✅ = terminé, ❌ = ignoré, ❓ = en attente

Réfléchissez chaque semaine pour vérifier votre cohérence

Vous pouvez également consulter votre calendrier hebdomadaire pour identifier les habitudes que vous avez prises et les domaines à améliorer.

Limites de l'utilisation de Google Agenda pour le suivi des habitudes

Bien sûr, vous pouvez transformer Google Agenda en un outil solide pour le suivi de base de vos habitudes. Mais vous avez déjà compris qu'il présente certaines limites.

Comprendre ces contraintes vous aidera à déterminer si cette application de planification numérique répond à vos besoins spécifiques ou si vous pourriez bénéficier de solutions plus spécialisées.

Voici quelques limitations clés lorsque vous utilisez Google Agenda comme outil de suivi des habitudes :

Pas de comptage de séries intégré : contrairement aux applications dédiées au suivi des habitudes, Calendrier ne suit pas automatiquement les jours consécutifs ni les indicateurs de type « ne brisez pas la chaîne » ❌

Visualisation des données limitée : vous ne pouvez pas générer rapidement des graphiques ou des diagrammes indiquant les taux de réalisation des habitudes ❌

Suivi manuel de la progression : pour marquer une habitude comme achevée, vous devez effectuer une mise à jour manuelle ❌

Aucune fonctionnalité spécifique aux habitudes : absence de fonctionnalités spécialisées telles que les étapes de formation des habitudes ou l'échelle de difficulté ❌

Responsabilité minimale : aucune fonctionnalité de partage social ou d'assistance communautaire ❌

Personnalisation limitée : impossible de créer des systèmes d'habitudes complexes avec des dépendances ❌

🔍 Le saviez-vous ? Même les mauvaises habitudes sont stimulées par la dopamine, la substance chimique du bien-être présente dans votre cerveau. Les activités telles que parcourir les réseaux sociaux ou manger des aliments malsains procurent une satisfaction immédiate, ce qui rend ces habitudes plus difficiles à perdre.

Meilleure alternative à Google Agenda pour le suivi des habitudes

Google Agenda est un bon point de départ pour le suivi des habitudes. Mais lorsque vous devenez un adepte sérieux de la création d'habitudes, il est judicieux de passer à un outil spécialisé doté de fonctionnalités plus robustes.

Parmi ces alternatives à Google Agenda, une plateforme se démarque par son approche complète du développement des habitudes : ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail

La plateforme combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Le suivi des habitudes s'intègre parfaitement !

De plus, ClickUp offre un écosystème complet pour gérer non seulement vos habitudes, mais aussi tous les aspects de votre vie personnelle et professionnelle. Sa flexibilité vous permet de créer facilement une installation de suivi des habitudes qui vous convient, que vous enregistriez vos sessions quotidiennes d'écriture ou de gym, ou que vous souhaitiez simplement vous rappeler de vous lever de temps en temps. Avec ClickUp, vous créez un système qui évolue avec vos objectifs, et non contre eux. Cette visibilité et ce flux de travail structuré s'appliquent aussi bien au suivi des habitudes personnelles, en offrant une responsabilité claire et un suivi de la progression.

Comme l'explique Frances S., utilisatrice de G2:

ClickUp vous mettra littéralement vos objectifs sous les yeux et fera en sorte que chaque tâche ou action que vous effectuez ait un impact sur votre vie ou votre objectif annuel. C'est une fonctionnalité très convaincante pour moi, car je peux voir ma progression. Je peux voir ce à quoi je renoncerai si j'arrête maintenant. Cela m'oblige à me contrôler pour rester sur la bonne voie. Cela m'oblige à établir des priorités. Cela m'oblige à prendre des habitudes à tous les niveaux, des habitudes quotidiennes aux habitudes mensuelles. En faisant cela, j'ai remarqué que je devenais plus vif. J'ai commencé à penser 1, 2 et 3 étapes à l'avance, car je devais structurer ma journée. Je vais vous montrer ma liste d'habitudes. Elle me sert à savoir ce que j'ai à faire aujourd'hui et je peux voir ce qui m'attend demain sans même avoir à faire défiler la liste.

ClickUp vous mettra littéralement vos objectifs sous les yeux et fera en sorte que chaque tâche ou action que vous effectuez ait un impact sur votre vie ou votre objectif annuel. C'est une fonctionnalité très convaincante pour moi, car je peux voir ma progression. Je peux voir ce à quoi je renoncerai si j'arrête maintenant. Cela m'oblige à me contrôler pour rester sur la bonne voie. Cela m'oblige à établir des priorités. Cela m'oblige à prendre des habitudes à tous les niveaux, des habitudes quotidiennes aux habitudes mensuelles.

En faisant cela, j'ai remarqué que je devenais plus vif. J'ai commencé à penser 1, 2 et 3 étapes à l'avance, car je devais structurer ma journée. Je vais vous montrer ma liste d'habitudes. Elle me sert à savoir ce que j'ai à faire aujourd'hui et je peux voir ce qui m'attend demain sans même avoir à faire défiler la liste.

Calendrier ClickUp

Le calendrier ClickUp, optimisé par l'IA, est une excellente alternative à Google Agenda, qui s'appuie sur les fonctionnalités de planification que vous connaissez bien. De plus, il offre une intégration plus poussée avec les tâches, les objectifs et les projets pour vous aider à rester responsable.

Le blocage de temps de Calendrier indique exactement quand vos habitudes se produisent, ce qui vous aide à réserver du temps sans double réservation ni perte de trace.

Planifiez des blocs de temps pour vos tâches les plus importantes avec le calendrier ClickUp

Le Calendrier offre une vue mensuelle et hebdomadaire, vous aidant ainsi à trouver le juste équilibre entre vos engagements immédiats et vos projets à long terme.

Découvrez comment automatiser votre travail avec le calendrier ClickUp 👇

ClickUp Brain

De plus, vous pouvez utiliser les suggestions innovantes de l'IA de ClickUp Brain pour personnaliser votre parcours de suivi des habitudes.

Créez votre propre outil de suivi des habitudes personnalisé avec ClickUp Brain

Prêt à adopter de meilleures habitudes ?

📌 Rappel amical : vous saurez qu'une habitude est devenue automatique lorsque vous vous sentirez bizarre de ne pas la faire, que les rappels seront inutiles et que vous la ferez sans y penser. Elle commencera même à faire partie de vous. À ce stade, relâchez le suivi et concentrez-vous sur les habitudes qui ont encore besoin d'un petit coup de pouce.

Tâches ClickUp

Les tâches ClickUp transforment les intentions vagues en étapes claires et réalisables. Créez chaque habitude sous forme de tâche, ajoutez des détails, définissez des priorités et suivez la progression à l'aide de champs personnalisés.

Pour le développement d'habitudes en particulier, la fonctionnalité Tâches récurrentes de ClickUp est incroyablement utile. Définissez des calendriers quotidiens, hebdomadaires ou entièrement personnalisés pour correspondre exactement à votre routine, sans avoir à les réinitialiser manuellement.

Planifiez et affichez vos tâches récurrentes grâce à la fonctionnalité Tâches récurrentes de ClickUp

Chaque tâche récurrente peut inclure des descriptions, des checklists et même des dépendances. Ainsi, vous savez toujours en quoi consiste l'habitude et comment elle s'intègre dans votre routine globale.

Objectifs ClickUp

Ce qui distingue vraiment cette application pour la création d'habitudes, c'est la fonctionnalité Objectifs de ClickUp.

Il transforme de simples habitudes en résultats mesurables. Ainsi, au lieu de simplement cocher « méditer », vous suivez « 10 minutes par jour » et voyez réellement où vous en êtes.

Suivez automatiquement la progression de vos habitudes à l'aide des objectifs ClickUp

Les barres de progression intégrées ne sont pas seulement esthétiques, elles sont également motivantes. Vous pouvez voir comment ces petites habitudes quotidiennes contribuent à votre progression globale.

Tableaux de bord ClickUp

Vous voulez toutes les données associées à vos habitudes ? Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser tout, des séries aux taux d'achèvement, pour toutes vos habitudes. Vous pouvez même suivre les tendances au fil du temps.

Obtenez une analyse détaillée de vos habitudes et voyez le chemin parcouru grâce aux tableaux de bord ClickUp

Et pour les habitudes où le timing est important, comme les séances d'entraînement ou l'écriture, le suivi du temps de ClickUp vous indique précisément depuis combien de temps vous les suivez. Vous pouvez ainsi vous adapter et vous améliorer sans avoir à deviner.

💜 Fonctionnalités bonus qui font de ClickUp un excellent outil de suivi des habitudes :

Activez les rappels ClickUp pour vos tâches récurrentes afin de recevoir des notifications et de ne pas oublier vos habitudes malgré un emploi du temps chargé dans votre application de planification

Mettez automatiquement à jour votre journal des habitudes grâce aux règles « si-alors » et aux déclencheurs de ClickUp Automatisation

Dressez la liste de vos habitudes et mettez-les à jour quotidiennement à l'aide de check-ins pour suivre votre progression, vos réflexions ou vos ajustements avec ClickUp Docs , puis partagez-les avec un ami, un coach ou une équipe pour obtenir de l'aide

Marquez les points de progression et les réalisations clés dans les jalons ClickUp afin de maintenir votre élan vers votre développement personnel

Modèles pour le suivi des habitudes

Pour commencer rapidement, lancez le modèle ClickUp Personal Habit Tracker. C'est notre choix pour un cadre complet de suivi et de développement des habitudes. Il élimine également le temps d'installation et vous aide à vous concentrer immédiatement sur l'élaboration de comportements cohérents.

Le modèle de suivi des habitudes comprend tout ce dont vous avez besoin pour suivre efficacement vos habitudes dans différents domaines de votre vie.

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos habitudes quotidiennes pour créer une dynamique et une cohérence à l'aide du modèle ClickUp Personal Habit Tracker

Avec ce modèle, vous pouvez :

Classez vos habitudes par type afin de maintenir un équilibre dans votre développement personnel

Mesurez la force de vos habitudes en fonction de l'historique de réalisation

Enregistrez des notes détaillées sur les défis liés à vos habitudes

Créez des affichages personnalisés pour passer en revue vos habitudes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles

Le modèle de productivité personnelle ClickUp complète également l'outil de suivi des habitudes en vous aidant à organiser votre système de productivité global. Cette intégration entre la création d'habitudes et la productivité au sens large est ce qui rend ClickUp particulièrement puissant : les habitudes n'existent pas de manière isolée, mais font partie intégrante de votre approche globale de l'efficacité personnelle.

Vous avez besoin d'autres astuces pour améliorer votre productivité ? Nous avons ce qu'il vous faut :

💡 Conseil de pro : Si vous avez du mal à rester cohérent dans vos habitudes, une façon d'améliorer votre suivi est de rendre vos habitudes SMART : spécifiques, mesurables, réalisables, pertinentes et limitées dans le temps. Cela donne à chaque habitude une clarté et une structure, ce qui facilite son suivi et son affinement au fil du temps. Vous pouvez utiliser les modèles d'objectifs SMART de ClickUp pour organiser vos habitudes en objectifs réalisables et mesurables. Ainsi, vous savez toujours à quoi ressemble la réussite et vous pouvez rester concentré sur votre progression constante.

Bonnes pratiques pour le suivi des habitudes

Quel que soit l'outil que vous utilisez, la mise en œuvre de stratégies éprouvées de formation d'habitudes augmentera considérablement vos chances de réussite.

Ces activités productives, fondées sur la science, s'attaquent à l'aspect mental de la création d'habitudes, celui qu'aucune application ne peut corriger à elle seule. Mais ajoutez-les à votre outil de suivi des habitudes et vous disposerez d'une installation solide pour un changement réel et durable.

Voici quelques autres bonnes pratiques à mettre en œuvre :

Commencez petit : commencez par une à trois habitudes plutôt que d'essayer de transformer toute votre vie d'un seul coup 🏆

Soyez précis : définissez vos habitudes en termes concrets et mesurables (par exemple, « lire 10 pages » plutôt que « lire plus »). 🏆

Enchaînez les habitudes : reliez de nouvelles habitudes à des routines existantes grâce à l'empilement d'habitudes 🏆

Misez sur la régularité : une petite habitude prise régulièrement a plus d'impact qu'une exécution parfaite mais irrégulière 🏆

Prévoyez les obstacles : utilisez la planification « si-alors » pour vous préparer aux situations susceptibles de vous faire dévier de vos habitudes 🏆

Faites régulièrement le point : planifiez des revues hebdomadaires pour évaluer votre progression et apporter des ajustements 🏆

Célébrez vos jalons : reconnaissez votre progression pour rester motivé 🏆

Ne rompez pas la chaîne : essayez de préserver vos séries ininterrompues d'habitudes accomplies 🏆

Suivez l'intensité : pour certaines habitudes, notez non seulement leur accomplissement, mais aussi leur qualité ou leur intensité 🏆

Soyez indulgent : manquer un jour n'efface pas votre progression ; reprenez simplement le fil et soyez indulgent envers vous-même. 🏆

Selon BJ Fogg , spécialiste du comportement à l'université de Stanford , trois éléments sont nécessaires pour adopter une habitude avec succès : la motivation, la capacité et une invite. Votre calendrier fournit l'invite, mais veillez à ce que vos habitudes soient suffisamment simples (capacité élevée) et significatives (motivation élevée) pour être respectées.

💡 Conseil de pro : ​Intégrer des activités de bien-être dans votre routine quotidienne est essentiel pour maintenir votre bien-être général et votre productivité. Envisagez d'utiliser des options structurées telles que le modèle de forfait bien-être ClickUp pour gérer efficacement vos activités de bien-être et les hiérarchiser. Ce modèle vous aide à identifier les points qui nécessitent votre attention, à définir des objectifs réalisables et à bloquer du temps pour les habitudes qui favorisent votre bien-être physique et mental. Il vous permet d'organiser vos activités de bien-être afin que vous restiez équilibré, concentré et moins dispersé.

Construisez votre écosystème d'habitudes avec ClickUp

Transformez votre Google Agenda en outil de suivi des habitudes pour structurer vos routines sans ajouter de chaos à votre journée. En suivant les étapes de ce guide, vous avez créé un système qui fonctionne discrètement en arrière-plan et vous aide dans toutes vos tâches, de votre promenade matinale à la suppression de tous les messages de votre boîte de réception.

Le plus intéressant ? Vous n'avez pas besoin de jongler entre plusieurs applications ni d'apprendre à utiliser une nouvelle interface : vous pouvez simplement prendre de bonnes habitudes directement dans votre agenda.

Mais si vous recherchez davantage de flexibilité, un suivi visuel ou des fonctionnalités spécifiques à vos habitudes, ClickUp est fait pour vous. Des tâches récurrentes au suivi des objectifs en passant par des tableaux de bord qui affichent votre progression à l'aide d'un code couleur, c'est une mise à niveau brillante.

Prêt à créer des habitudes plus réfléchies (et avec beaucoup plus de données) ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp et découvrez la différence.