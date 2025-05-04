les 13 meilleurs logiciels d'enregistrement d'appels pour les entreprises et les équipes en 2025

Un logiciel d'enregistrement d'appels fiable peut changer la donne, que vous soyez en train de conclure des contrats, de recueillir les commentaires des clients ou d'assurer la cohésion de votre équipe. Mais avec autant d'outils disponibles, comment choisir celui qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise ?

Nous avons sélectionné 13 logiciels d'enregistrement d'appels parmi les meilleurs afin de vous aider à trouver une solution qui allie conformité, qualité et facilité d'utilisation.

Découvrez les logiciels d'enregistrement des appels vocaux qui transformeront la communication de votre équipe cette année.

⏰ Résumé en 60 secondes Vous avez besoin d'une solution d'enregistrement des appels, mais vous ne savez pas par où commencer ? Voici un aperçu des 13 meilleurs logiciels d'enregistrement des appels et de leurs principales fonctionnalités : : Idéal pour intégrer les enregistrements d'appels aux tâches, au coaching et à la collaboration ClickUp: Idéal pour intégrer les enregistrements d'appels aux tâches, au coaching et à la collaboration Gong : Idéal pour les informations commerciales et le suivi des transactions basés sur l'IA Aircall : Le meilleur pour l'enregistrement des appels dans le cloud et l'intégration CRM Talkdesk : Idéal pour l'enregistrement des appels basé sur l'IA dans les centres de contact RingCentral : Idéal pour les communications unifiées et l'enregistrement d'appels évolutif Dialpad : Idéal pour la transcription et l'analyse des appels en temps réel grâce à l'IA The Rev Call Recorder : Le meilleur pour l'enregistrement gratuit des appels avec des transcriptions précises TapeACall : Idéal pour enregistrer des appels sur smartphones avec un stockage illimité All Call Recorder : Idéal pour ses options d'enregistrement et de mise en forme audio flexibles sur Android Cube Call Recorder : Idéal pour enregistrer les appels VoIP et cellulaires sur Android et iPhone Google Voice : Idéal pour l'enregistrement simple et économique des appels VoIP Call Master : Idéal pour l'enregistrement des appels avec blocage intégré des spams Call Recorder Automatic : Idéal pour l'enregistrement mains libres des appels avec blocage des spams

Que rechercher dans un logiciel d'enregistrement d'appels ?

Avant d'explorer les meilleurs outils d'enregistrement d'appels, déterminons ce qui fait qu'un logiciel d'enregistrement d'appels est bon.

📌 Voici une liste des fonctionnalités clés que votre logiciel d'enregistrement d'appels devrait posséder :

Enregistrement automatique des appels : Capturez les appels entrants et sortants sans rien manquer

Sauvegarde cloud pour un stockage illimité : ne perdez jamais une discussion importante grâce à un stockage sécurisé et évolutif

Journaux d'appels pour un suivi organisé : Accédez en un coup d'œil aux horodatages, à l'identifiant de l'appelant et à la durée des appels

Recherche intelligente pour un accès rapide : trouvez des appels téléphoniques enregistrés spécifiques à l'aide de mots-clés, de dates ou d'informations sur l'appelant

Intégration CRM pour un flux de travail fluide : synchronisez les enregistrements d'appels directement dans les profils clients

Compatibilité avec la VoIP et les systèmes téléphoniques pour plus de flexibilité : Travaillez sur les lignes fixes, les applications VoIP et les appareils mobiles

Cryptage des données pour plus de sécurité : protégez les appels commerciaux et les informations sensibles de votre entreprise

Fonctionnalités de conformité pour une protection juridique : Restez en conformité avec les réglementations GDPR, HIPAA et CCPA

Transcription des appels pour une analyse facile : Convertissez les enregistrements d'appels vocaux en texte consultable

Surveillance en temps réel pour le coaching : aidez les équipes commerciales à affiner leur approche lors des appels en direct

Les meilleurs logiciels d'enregistrement d'appels

Que vous cherchiez à améliorer la formation, à garantir la conformité ou à améliorer le service client, les bons outils d'enregistrement des appels peuvent vous aider à capturer sans effort les discussions cruciales.

Explorons quelques-unes des meilleures options logicielles d'enregistrement d'appels disponibles pour améliorer votre stratégie de communication !

1. ClickUp (Idéal pour intégrer les enregistrements d'appels aux tâches, au coaching et à la collaboration)

Capturez chaque détail : l'outil de prise de notes IA de ClickUp note automatiquement et instantanément les idées, les éléments d'action et les notes de réunion

Alors que de nombreuses entreprises prétendent offrir des solutions « tout-en-un », elles ne font en réalité que regrouper des modules autonomes. Vous vous retrouvez toujours avec différentes interfaces, connexions ou silos de données. C'est là que ClickUp change la donne en étant la véritable application qui offre tout pour le travail

ClickUp intègre l'enregistrement des appels, les tâches, l'automatisation basée sur l'IA et les outils de collaboration dans une seule plateforme, ce qui permet aux équipes de travailler ensemble facilement dans une interface unifiée.

ClickUp AI Notetaker

Nous avons tous déjà vécu cette situation : fouiller frénétiquement dans des e-mails interminables, des comptes rendus de réunion et des notes aléatoires pour trouver ce détail crucial de la réunion de la semaine dernière

Mais avec ClickUp AI Notetaker, vous pouvez dire adieu à ce chaos. Grâce à la transcription automatique, aux résumés et aux éléments d'action alimentés par l'IA, chaque appel est capturé et organisé sans effort : plus de conjectures, plus de désordre, juste des notes claires, toujours à portée de main.

ClickUp AI Notetaker peut automatiquement créer des tâches à partir des discussions de vos réunions ou partager le résumé directement dans le chat de votre équipe. Ainsi, tout le monde reste sur la même longueur d'onde et rien ne passe entre les mailles du filet.

📋 Voici ce que ClickUp AI Notetaker peut faire pour vous :

✅ Enregistre et transcrit automatiquement les réunions

✅ Créez des résumés de réunion avec les points clés et les éléments à retenir

✅ Enregistre l'intégralité des conversations audio à des fins de référence

✅ Liste les participants et organise les notes dans ClickUp Docs

✅ Permet de rechercher dans les transcriptions pour trouver instantanément des détails importants

✅ Compatible avec Zoom, Google Meet et Teams pour une intégration transparente

✅ Synchronise avec la vue Calendrier de ClickUp pour rejoindre automatiquement les appels et prendre des notes

Clips ClickUp

Nous avons tous déjà vécu cela : rédiger de longs e-mails ou participer à une énième réunion juste pour expliquer quelque chose qui aurait pu être dit en quelques secondes. La communication au travail est défaillante, mais ClickUp Clips y remédie. 🏆

Avec ClickUp Clips, vous pouvez enregistrer, modifier et partager des visioconférences, rendant ainsi la communication plus rapide, plus claire et plus efficace. Finie la confusion, finis les messages qui vont et viennent : il suffit d'appuyer sur « enregistrer », d'expliquer visuellement et d'envoyer.

Enregistrez vos appels, enregistrez vos écrans et assurez une communication fluide grâce aux options de modification, de partage et de téléchargement avec ClickUp Clips

📹 Voici ce que ClickUp Clips peut faire pour vous :

✅ Enregistrez les appels vocaux, les visioconférences et les enregistrements d'écran pour une clarté instantanée✅ Intégrez les clips directement dans ClickUp Docs et ClickUp Chat — pour une communication fluide✅ Modifiez, partagez et téléchargez des clips sans effort✅ Transcrivez automatiquement avec ClickUp Brain , avec horodatage pour faciliter la recherche✅ Convertissez les clips en tâches avec ClickUp Tasks —pour que rien ne se perde dans la traduction✅ Synchronisez avec ClickUp Docs pour obtenir des explications détaillées et des procédures pas à pas

💡 Conseil de pro : chaque Clip envoyé dans ClickUp Chat est automatiquement intégré pour un accès rapide, sans avoir à fouiller dans les liens ou les e-mails !

ClickUp s'intègre également de manière transparente à plus de 1 000 applications, notamment Google Meet, Zoom, Microsoft Teams et d'autres logiciels de VoIP et de conférence téléphonique, garantissant ainsi un flux de travail fluide sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

En combinant ces fonctionnalités, ClickUp devient un hub central pour gérer tous les aspects de vos appels et réunions :

Stockez les notes de réunion, les enregistrements et les éléments d'action en un seul endroit

Collaborez avec votre équipe sur les suivis et les étapes suivantes

Utilisez les fonctionnalités robustes de gestion des tâches de ClickUp pour garantir la responsabilité et la progression

Comme en témoigne Ray Chan, vice-président informatique chez San Diego Padres

Grâce à ClickUp, nous restons connectés et bénéficions d'une visibilité totale sur l'ensemble de l'organisation.

Grâce à ClickUp, nous restons connectés et bénéficions d'une visibilité sur tout ce qui se passe dans l'ensemble de l'organisation.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Capturez et partagez : enregistrez les formations et les démonstrations de votre équipe à des fins de coaching et de partage des connaissances

Transcription alimentée par l'IA : Transcrivez les enregistrements d'appels vocaux avec des résumés intelligents grâce à ClickUp Brain

Collaboration contextuelle : Ajoutez des commentaires horodatés sur les clips pour faciliter la consultation

Informations exploitables : Créez des tâches à partir des enregistrements pour transformer les moments clés en actions

Extension Chrome pour la productivité : Suivez le temps, créez des tâches et prenez des captures d'écran dans votre navigateur avec Suivez le temps, créez des tâches et prenez des captures d'écran dans votre navigateur avec l'extension Chrome de ClickUp

Documentation visuelle avec ClickUp Docs : intégrez des enregistrements vidéo directement dans ClickUp Docs pour faciliter les explications ou les démonstrations

Enregistrez et intégrez des clips dans les tâches ClickUp : Capturez et joignez des enregistrements d'appels vocaux ou d'écrans aux tâches ClickUp, en conservant toutes les informations pertinentes au même endroit

Limites de ClickUp

Peut s'avérer compliqué pour certains utilisateurs en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 déclare :

Ce que j'aime le plus chez ClickUp, c'est qu'il remplace plusieurs outils en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre inégalé de fonctionnalités par rapport aux autres logiciels.

Ce que j'aime le plus chez ClickUp, c'est qu'il remplace plusieurs outils en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre inégalé de fonctionnalités par rapport aux autres logiciels.

🔮 Point clé : ClickUp Meetings rassemble tout au même endroit (notes, agendas de réunion et actions à mener) afin que votre équipe sache toujours ce qu'elle doit faire. Fini le temps où vous deviez fouiller dans des documents éparpillés ou où vous oubliiez des suivis ! Grâce à la prise de notes, aux checklists et aux commentaires assignés alimentés par l'IA, chaque réunion est organisée, exploitable et facile à consulter. 🚀

2. Gong (Idéal pour les informations commerciales et le suivi des transactions basés sur l'IA)

Via Gong

Gong est un logiciel d'enregistrement d'appels avancé qui enregistre, transcrit et analyse automatiquement les appels commerciaux afin de fournir des informations exploitables.

Grâce à l'IA, Gong identifie le sentiment des clients, les sujets clés et les objections, et aide les équipes commerciales à améliorer leurs argumentaires et à conclure des ventes.

Gong s'intègre également aux CRM, aux plateformes de conférence Web et aux plateformes d'e-mail, garantissant ainsi que toutes les interactions avec les clients sont capturées et analysées pour une meilleure prise de décision.

Les meilleures fonctionnalités de Gong

Convertissez les appels entrants et sortants en texte avec possibilité de recherche par mot-clé

Détectez les sujets clés, les objections et le sentiment des clients afin d'améliorer vos stratégies commerciales

Intégrez les enregistrements d'appels aux composants CRM pour suivre les transactions en toute transparence et bénéficier d'une visibilité totale sur le pipeline commercial.

Identifiez les tendances qui se dégagent de plusieurs appels afin d'affiner le coaching commercial et les messages

Mettez en évidence les moments critiques des appels pour faciliter la consultation et le suivi

Fournissez des commentaires basés sur des données pour améliorer les performances commerciales individuelles

Limites de Gong

Les interruptions d'appel ou les problèmes audio peuvent nuire à la précision de la transcription

Capacité limitée à exporter des ensembles de données volumineux pour une utilisation externe

Assistance pour les enregistrements jusqu'à 7 heures, les réunions plus longues devant être fractionnées

Tarifs Gong

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gong

G2 : 4,8/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gong ?

Selon cet utilisateur G2:

Gong me permet de rester concentré et impliqué dans toutes mes réunions en prenant toutes les notes à ma place. C'est extrêmement bénéfique, car cela me permet d'écouter activement mes clients et de découvrir leurs véritables points faibles, ce qui me permet de développer mon activité.

Gong me permet de rester concentré et impliqué dans toutes mes réunions en prenant toutes les notes à ma place. C'est extrêmement utile, car cela me permet d'écouter activement mes clients et de découvrir leurs véritables points faibles, ce qui me permet de développer mon activité.

🌟 Anecdote : Si les standards téléphoniques (gérés par des opérateurs) remontent à la fin du XIXe siècle, le concept de « centre d'appels » dédié remonte souvent aux années 1960. Birmingham Press and Mail, au Royaume-Uni, est souvent cité pour avoir installé l'un des premiers systèmes commerciaux connus qui acheminait les appels des clients vers des agents désignés.

3. Aircall (le meilleur pour l'enregistrement des appels dans le cloud et l'intégration CRM)

Via Aircall

Aircall est un logiciel de gestion des appels conçu pour les entreprises qui souhaitent enregistrer et stocker les appels entrants et sortants passés via la plateforme.

Cet outil aide les équipes à améliorer le service client, les performances commerciales et l'assurance qualité en fournissant un enregistrement fiable des interactions avec les clients. Il peut également être utilisé comme logiciel de gestion des contacts grâce à ses fonctionnalités qui aident les entreprises à gérer les opérations de leur centre de contact interne au sein de sa plateforme cloud.

Les meilleures fonctionnalités d'Aircall

Enregistrez et accédez aux appels entrants et sortants passés via un numéro de téléphone Aircall

Personnalisez les paramètres d'enregistrement pour capturer des appels spécifiques ou enregistrer automatiquement toutes les discussions

Évaluez les performances de vos employés et offrez un accompagnement ciblé grâce à l'enregistrement des appels

Obtenez des informations précieuses sur vos clients en examinant les interactions afin de comprendre leurs besoins et leurs points faibles

Assurez la conformité avec les réglementations du secteur en conservant des journaux et des enregistrements d'appels précis

Limites d'Aircall

Les appels de plus de 4 heures ne seront pas enregistrés

Les appels internes entre utilisateurs Aircall ne sont pas enregistrés

Tarifs Aircall

Essentiel : 40 $/mois par utilisateur

Professionnel : 70 $/mois par utilisateur

Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Aircall

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Aircall ?

Voici ce qu'un utilisateur Capterra dit à propos d'Aircall :

Nous utilisons Aircall et son intégration avec HubSpot dans notre équipe en télétravail, et cela fonctionne très, très bien. Tout est automatiquement enregistré, et nous pouvons même créer des flux de travail basés sur certaines règles Aircall.

Nous utilisons Aircall et son intégration avec HubSpot dans notre équipe de télétravail, et cela fonctionne très, très bien. Tout est automatiquement enregistré, et nous pouvons même créer des flux de travail basés sur certaines règles Aircall.

💡 Conseil de pro : suivez sans effort les appels entrants et sortants grâce à ces 10 modèles gratuits de journal des appels téléphoniques

Via Talkdesk

Talkdesk est un logiciel d'enregistrement des appels conçu pour les équipes d'assistance client et les centres de contact afin de capturer et stocker les appels téléphoniques entre les agents et les clients.

Grâce à des fonctionnalités telles que les informations basées sur l'IA et la surveillance des appels en temps réel, Talkdesk améliore à la fois l'expérience client et le contrôle qualité dans les environnements à volume d'appels élevé.

Les meilleures fonctionnalités de Talkdesk

Définissez des paramètres d'enregistrement personnalisables pour contrôler quand les appels sont enregistrés et pendant combien de temps

Passez en revue les appels grâce à des outils de gestion de la qualité, notamment des notes horodatées pour une analyse détaillée

Surveillez les appels en temps réel grâce au contrôle de l'enregistrement en direct et aux options de pause/reprise

Choisissez des options de stockage flexibles pour gérer les politiques de conservation et l'espace de stockage

Utilisez des informations basées sur l'IA pour générer des résumés de discussions, détecter le sentiment des clients et suggérer des articles pertinents

Limites de Talkdesk

Les appels comportant de longs silences ne seront pas enregistrés

Par défaut, les transferts d'appels continuent d'être enregistrés, mais les paramètres peuvent être modifiés

L'enregistrement des appels entre agents nécessite une configuration par l'administrateur

Tarifs Talkdesk

Financial Services Experience Cloud for Banking Edition : 225 $/mois par utilisateur

Financial Services Experience Cloud for Insurance Edition : 225 $/mois par utilisateur

Healthcare Experience Cloud for Providers Edition : 225 $/mois par utilisateur

Retail Experience Cloud Edition : 225 $/mois par utilisateur

CX Cloud Government Edition : 225 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Talkdesk

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Talkdesk ?

Selon cet utilisateur G2:

J'apprécie la facilité d'utilisation de Talkdesk, qui est très simple à comprendre et à présenter aux nouveaux agents. Nous utilisons Talkdesk tous les jours pour passer et recevoir des appels avec nos clients. Il est donc important pour nous d'avoir un logiciel qui fonctionne bien.

J'apprécie la facilité d'utilisation de Talkdesk, qui est très simple à comprendre et à présenter aux nouveaux agents. Nous utilisons Talkdesk tous les jours pour passer et recevoir des appels avec nos clients. Il est donc important pour nous d'avoir un logiciel qui fonctionne bien.

🌟 Anecdote : Il existe une maxime bien connue dans la formation au service client : « Les clients peuvent entendre un sourire. » Des recherches sur la qualité de la voix montrent que le fait de sourire modifie le ton de votre voix (un effet perceptible sur la hauteur et la résonance). Cela aide à transmettre de la convivialité et de la chaleur, même si le client ne peut pas vous voir.

5. RingCentral (Idéal pour les communications unifiées et l'enregistrement d'appels évolutif)

Via RingCentral

Fouiller dans une multitude d'applications de communication peut prendre beaucoup de temps et vous détourner de votre travail, en particulier pour un commercial. RingCentral résout ce problème.

RingCentral est un logiciel d'enregistrement des appels conçu pour les entreprises qui ont besoin d'une plateforme de communication centralisée pour gérer les appels téléphoniques, les appels commerciaux et les interactions avec les clients.

Ce logiciel offre un enregistrement automatique et à la demande des appels, ce qui en fait un choix flexible pour les équipes commerciales, le service client et les responsables d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de RingCentral

Activez l'enregistrement automatique des appels entrants et sortants, avec des options d'enregistrement à la demande

Stockez efficacement vos enregistrements grâce à une grande capacité de stockage et à des paramètres de conservation personnalisables

Personnalisez les notifications audio pour informer les appelants lorsqu'un enregistrement commence

Tirez parti de l'analyse basée sur l'IA pour résumer les appels, les transcrire et suivre les mots-clés

Intégrez-les en toute transparence à des plateformes CRM telles que Salesforce et HubSpot pour améliorer la journalisation des appels et la connaissance client

conforme à la norme HIPAA, au RGPD et à d'autres réglementations du secteur Bénéficiez d'un stockage cloud sécurisé grâce au système téléphonique cloud natif de RingCentral, qui est

Limites de RingCentral

Limites maximales de stockage par compte, qui peuvent être rapidement atteintes en cas de volume d'appels élevé

Suppression automatique des enregistrements en fonction du temps, même si la capacité de stockage n'est pas atteinte

Le stockage illimité est uniquement disponible avec les forfaits supérieurs

Tarifs RingCentral

Core : 30 $/mois par utilisateur

Avancé : 35 $/mois par utilisateur

Ultra : 45 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur RingCentral

G2 : 4,0/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 230 avis)

📮 ClickUp Insight : Les entreprises prospèrent grâce à un système centralisé, mais sans celui-ci, les suivis et les décisions importantes se perdent souvent entre plusieurs outils. Des études montrent que 43 % des employés n'envoient que 0 à 10 messages par jour, ce qui peut signifier qu'ils ont des discussions plus ciblées et plus constructives ou qu'ils ont du mal à communiquer sur différentes plateformes. C'est là qu'une plateforme de productivité tout-en-un comme ClickUp devient indispensable, en aidant les équipes à centraliser les discussions, les enregistrements, les mises à jour de projets et le partage des connaissances dans un seul environnement de travail.

6. Dialpad (Idéal pour la transcription et l'analyse des appels en temps réel grâce à l'IA)

Via Dialpad

Une réunion manquée peut entraîner des semaines de retard dans votre charge de travail. Dialpad résout ce problème.

Dialpad est un logiciel d'enregistrement et de transcription des appels qui se distingue par sa fonctionnalité de recherche intelligente, associée à des résumés générés par IA. Cette fonctionnalité permet aux entreprises d'examiner efficacement les appels et d'en extraire des informations clés qui peuvent être utilisées pour améliorer la qualité des appels.

Dialpad est particulièrement adapté aux équipes commerciales et aux représentants du service clientèle. Il permet d'améliorer le service client, la formation et le suivi des performances.

Meilleures fonctionnalités de Dialpad

Transcrivez les appels en temps réel pour enregistrer les appels entrants et sortants au fur et à mesure qu'ils se produisent

Générez des résumés d'appels alimentés par l'IA pour mettre en évidence les points clés et analyser le sentiment des clients

Mettez automatiquement en pause les enregistrements pour éviter de capturer les informations de carte de crédit ou les données confidentielles

Recherchez et filtrez les enregistrements pour localiser rapidement des appels téléphoniques enregistrés spécifiques à l'aide de mots-clés et de critères

Étiquetez et classez les appels pour une organisation facile et une analyse détaillée des appels

Intégrez-les à des plateformes CRM pour lier les enregistrements d'appels aux données clients afin d'améliorer le suivi des équipes commerciales et du service client

Limites de Dialpad

L'enregistrement automatique des appels n'est pas disponible dans le forfait Standard de base et doit être lancé manuellement

Le contrôle d'accès limite l'accès aux enregistrements des stagiaires aux administrateurs et aux formateurs uniquement

Pas d'enregistrement vidéo ou d'écran dans les réunions Dialpad ; seul l'audio des lignes PSTN est capturé

Tarifs Dialpad

Standard : 27 $/mois par utilisateur

Pro : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dialpad

G2 : 4,4/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dialpad ?

Un utilisateur G2 déclare :

J'adore la simplicité et la facilité d'utilisation qui rendent Dialpad plus facile à utiliser qu'un téléphone fixe normal. Il est facile de naviguer dans l'application et d'explorer toutes les fonctionnalités, et vous pouvez transférer vos appels dans tout votre bureau/organisation sans tracas ni étapes supplémentaires.

J'adore la simplicité et la facilité d'utilisation qui rendent Dialpad plus facile à utiliser qu'un téléphone fixe normal. Il est facile de naviguer dans l'application et d'explorer toutes les fonctionnalités, et vous pouvez transférer vos appels dans tout votre bureau/organisation sans tracas ni étapes supplémentaires.

🔮 Information clé : Les enregistrements d'appels sont très utiles, mais parfois, voir est tout aussi important qu'entendre. Combinez-les avec les 15 meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran sans filigrane pour un contexte complet !

7. TapeACall (Idéal pour enregistrer des appels sur smartphones avec stockage illimité)

Via TapeACall

TapeACall est une application d'enregistrement d'appels conçue pour les utilisateurs de smartphones qui ont besoin d'enregistrer facilement leurs appels entrants et sortants

Cette application garantit qu'aucun détail important des appels téléphoniques n'est perdu, ce qui en fait un logiciel d'enregistrement d'appels adapté à une multitude d'utilisations : réunions d'entreprise, appels commerciaux, entretiens, documentation juridique ou enregistrements personnels.

Meilleures fonctionnalités de TapeACall

Enregistrez un nombre illimité d'appels entrants et sortants sans aucune limite de stockage

Transcrivez automatiquement les appels téléphoniques enregistrés avec une grande précision

Intégrez-les à des plateformes de stockage cloud telles que Google Drive, Dropbox et Evernote

Partagez instantanément vos enregistrements par e-mail, SMS et sur les réseaux sociaux

Synchronisez facilement vos appareils pour transférer vos enregistrements sans effort

Limites de TapeACall

Nécessite une assistance pour les appels à trois afin de fusionner et d'enregistrer les appels

Version gratuite limitée, permettant uniquement la lecture des 60 premières secondes d'un enregistrement

Tarifs TapeACall

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TapeACall

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

À lire également : 10 modèles gratuits de notes de réunion pour rédiger de meilleurs comptes rendus

8. The Rev Call Recorder (le meilleur pour l'enregistrement gratuit des appels avec des transcriptions précises)

Via The Rev Call Recorder

Rev Call Recorder est une application d'enregistrement d'appels conçue pour les utilisateurs d'iPhone qui ont besoin d'un enregistreur d'appels gratuit et illimité avec une option de transcription haute précision.

Que vous enregistriez des argumentaires de vente, des entretiens ou des appels professionnels, The Rev Call Recorder vous garantit de capturer chaque mot et de pouvoir commander des transcriptions précises lorsque vous en avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Rev Call Recorder

Enregistrez un nombre illimité d'appels entrants et sortants sans frais cachés

Capturez un son de haute qualité ou importez des fichiers externes tels que des mémos vocaux

Transcrivez les appels téléphoniques enregistrés avec une précision de 99 % (service payant)

Organisez vos enregistrements dans des dossiers et partagez-les sur plusieurs canaux

Intégrez Dropbox, SMS et e-mail pour une gestion facile des fichiers

Limites de Rev Call Recorder

Assistance disponible uniquement pour les appels passés aux États-Unis et au Canada

Nécessite le téléchargement manuel des enregistrements pour la transcription, car l'application ne transcrit pas automatiquement

Tarifs de Rev Call Recorder

forfait Free

Basique : 14,99 $/mois par utilisateur

Pro : 34,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rev Call Recorder

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

À lire également : 10 exemples des meilleurs logiciels CRM et leurs cas d'utilisation pour augmenter la productivité

9. All Call Recorder (le meilleur pour la flexibilité d'enregistrement et les options de mise en forme audio sur Android)

Via All Call Recorder

All Call Recorder est une application d'enregistrement d'appels pour appareils Android qui permet aux utilisateurs d'enregistrer, de sauvegarder et de gérer leurs appels téléphoniques à l'aide de paramètres personnalisables.

Cela est particulièrement utile si vous devez sauvegarder vos discussions, former votre équipe commerciale ou améliorer la qualité de vos appels.

De plus, All Call Recorder offre plusieurs formats d'enregistrement, des services de transcription et des options de partage pour plus de flexibilité.

Toutes les fonctionnalités de Call Recorder

Enregistrez les appels en fonction du nombre, du contact ou des contacts sélectionnés

Assistance pour plusieurs formats d'enregistrement, notamment MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC et MP4

Transcrivez vos enregistrements grâce à un service de transcription gratuit en anglais

Partagez des parties spécifiques d'appels téléphoniques enregistrés

Transférez les enregistrements entre différents appareils

Filtrez les appels à l'aide d'une liste blanche pour sélectionner les appels à enregistrer

Ajustez la qualité audio pour un stockage optimisé et une clarté optimale

Toutes les limites de Call Recorder

Certaines applications tierces peuvent bloquer le fonctionnement de l'enregistreur d'appels, nécessitant une mise en liste blanche manuelle

Tarifs de All Call Recorder

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur All Call Recorder

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Le saviez-vous ? 67 % des professionnels affirment que les réunions virtuelles sont aussi productives que les réunions en personne, mais seulement lorsqu'elles sont bien structurées ! Maîtrisez l'étiquette des réunions virtuelles grâce à ces 10 bonnes pratiques qui vous permettront de rendre vos appels efficaces et intéressants.

10. Cube Call Recorder (le meilleur pour enregistrer les appels VoIP et téléphoniques sur Android et iPhone)

Via Cube Call Recorder

Cube Call Recorder (Cube ACR) est une application d'enregistrement d'appels qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des appels téléphoniques et des discussions VoIP sur les appareils Android et iPhone. Cette application fonctionne bien pour enregistrer les appels sur des logiciels tels que WhatsApp, Skype et d'autres outils VoIP populaires.

Cube ACR offre également aux utilisateurs un enregistrement audio de haute qualité, une sauvegarde dans le cloud et des fonctionnalités de sécurité avancées.

Les meilleures fonctionnalités de Cube Call Recorder

Sauvegardez vos enregistrements sur Google Drive ou par e-mail pour un stockage sécurisé

Géolocalisez les appels enregistrés pour suivre le lieu où les discussions ont eu lieu (Android uniquement)

Nettoyez automatiquement les anciens enregistrements pour libérer de l'espace de stockage sans effort

Sécurisez vos enregistrements grâce au verrouillage par épingle, TouchID ou FaceID pour plus de confidentialité

Secouez votre appareil pour marquer les points importants d'une discussion afin de pouvoir y revenir facilement (Android uniquement)

Limites de Cube Call Recorder

Problèmes d'enregistrement unilatéral où seule la voix d'une partie est enregistrée, nécessitant des ajustements de la source audio

Des limites de durée d'enregistrement peuvent s'appliquer en fonction des paramètres de l'application, ce qui peut interrompre les appels plus longs

Tarifs de Cube Call Recorder

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cube Call Recorder

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🌟 Anecdote : Les premiers enregistrements d'appels utilisaient des bandes magnétiques et des commutateurs physiques. Dans les années 1960 et 1970, les entreprises et les organismes gouvernementaux ont commencé à adopter l'enregistrement sur bobines pour garantir la qualité et la sécurité. Les systèmes d'enregistrement d'appels numériques actuels doivent leur héritage à ces premiers appareils analogiques.

11. Google Voice (idéal pour l'enregistrement simple et économique des appels VoIP)

Via Google Voice

Google Voice est un service VoIP qui offre des fonctionnalités de base d'enregistrement d'appels pour les entreprises à la recherche d'une solution abordable et facile à utiliser.

Pour répondre à différents besoins, Google Voice est disponible sur bureau et sur mobile. Google Voice prend en charge l'enregistrement des appels, le suivi de l'historique des appels, la messagerie vocale, les SMS et le routage des appels.

Les meilleures fonctionnalités de Google Voice

Enregistrez les appels entrants et sortants

Stockez l'historique des appels, y compris la date, l'heure, la durée et les coordonnées de l'appelant

Diffusez un message vocal lorsque l'enregistrement commence

Arrêtez l'enregistrement en appuyant à nouveau sur 4 ou en mettant fin à l'appel

Limites de Google Voice

L'enregistrement des appels n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions

Seuls les appels entrants peuvent être enregistrés

Tarifs Google Voice

Business Starter : 7 $/mois par utilisateur

Business Standard : 14 $/mois par utilisateur

Business Plus : 22 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Voice

G2 : 4,1/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Voice ?

Selon cet utilisateur Capterra:

J'utilise Google Voice pour ma ligne téléphonique professionnelle, c'est très pratique et cela a toujours été gratuit ! Je peux y accéder depuis plusieurs téléphones ou depuis mon ordinateur portable, je ne rate donc jamais un appel ou un texte de mes clients.

J'utilise Google Voice pour ma ligne téléphonique professionnelle, c'est très pratique et cela a toujours été gratuit ! Je peux y accéder depuis plusieurs téléphones ou depuis mon ordinateur portable, je ne rate donc jamais un appel ou un texte de mes clients.

À lire également : 8 modèles gratuits de liste de contacts dans Excel et ClickUp

12. Call Master (Idéal pour l'enregistrement des appels avec blocage intégré des spams)

via CallMaster

En combinant l'enregistrement automatique des appels avec un bloqueur d'appels, Call Master permet aux utilisateurs de capturer les discussions importantes tout en filtrant les appels indésirables.

Call Master est particulièrement utile pour les nouveaux utilisateurs grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités telles que l'intégration de la liste de contacts, qui facilitent considérablement l'enregistrement des appels.

Les meilleures fonctionnalités de Call Master

Enregistrez les appels entrants et sortants sans intervention manuelle

Bloquez les spams et les numéros indésirables pour réduire les appels indésirables

Naviguez dans une interface conviviale pour accéder rapidement aux enregistrements

Intégrez-les à vos listes de contacts pour une identification transparente des appelants

Limites de Call Master

Peut ne pas fonctionner de manière optimale sur certains modèles de téléphone, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité d'enregistrement

Des limites de stockage peuvent s'appliquer en fonction du forfait

Tarifs Call Master

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Call Master

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🌟 Anecdote : alors que beaucoup de gens préfèrent encore les interactions humaines au téléphone, les chatbots et assistants virtuels basés sur l'IA prennent de plus en plus en charge l'assistance de première ligne. Selon Gartner, d'ici 2027, environ 25 % des opérations de service client pourraient s'appuyer sur des assistants virtuels (VCA) pour gérer les demandes courantes, libérant ainsi les agents humains pour des tâches plus complexes.

13. Call Recorder Automatic (Idéal pour l'enregistrement mains libres des appels avec blocage des spams)

via Call Recorder Automatic

Call Recorder Automatic est un outil riche en fonctionnalités qui offre des fonctionnalités telles que l'identification de l'appelant, le blocage des spams et l'assistance multilingue pour les utilisateurs qui ont besoin d'un enregistrement automatique des appels sans effort supplémentaire.

Que vous souhaitiez enregistrer des discussions professionnelles, réécouter des appels commerciaux ou archiver des discussions importantes, Call Recorder Automatic vous permet de stocker, organiser et partager facilement vos enregistrements.

Call Recorder Automatic : les meilleures fonctionnalités

Organisez et sauvegardez vos enregistrements par nom ou par date

Créez une liste d'ignorés pour exclure automatiquement certains numéros de l'enregistrement

Bloquez les spams et les appels indésirables

Lisez et partagez des enregistrements dans l'application

Enregistrez les appels VoIP sur Android et créez des mémos vocaux sur iPhone

Accédez à l'application dans plusieurs langues, dont l'anglais, l'arabe, l'hindi et l'italien

Call Recorder Limites automatiques

L'espace de stockage peut devenir un problème, car les enregistrements sont stockés dans la mémoire interne du téléphone

Des restrictions légales peuvent exiger d'informer toutes les parties avant d'enregistrer une discussion

La compatibilité des appareils varie, et certains téléphones peuvent ne pas prendre en charge l'enregistrement natif des appels

Call Recorder Tarification automatique

Tarification personnalisée

Call Recorder Évaluations et avis automatiques

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Voici quelques autres logiciels d'enregistrement d'appels qui ne figurent pas dans notre liste, mais qui constituent d'excellentes options pour l'intégration CRM, les équipes commerciales et les propriétaires de petites entreprises :

8×8 Contact Center : un logiciel d'enregistrement des appels basé sur le cloud avec analyse basée sur l'IA, détection des sentiments et stockage conforme pour des interactions client fluides

CallRail : une solution de suivi et d'enregistrement des appels conçue pour les équipes marketing et commerciales, avec des fonctionnalités d'intelligence conversationnelle et de détection de mots-clés pour une meilleure gestion des prospects

Vonage Business Communications : un système téléphonique basé sur la VoIP avec enregistrement des appels intégré, offrant des fonctionnalités de transcription, de synchronisation CRM et de gestion des appels pour améliorer les opérations commerciales

Cliquez. Appelez. Fermez. Répétez. ClickUp rend cela facile !

selon une étude Deloitte, 75 % des discussions professionnelles seront enregistrées et analysées afin d'obtenir des informations précieuses et de réduire les risques. Il ne s'agit pas seulement d'une tendance, mais bien de l'avenir d'une prise de décision plus intelligente.

C'est exactement pour cette raison qu'un logiciel d'enregistrement des appels adapté est une nécessité concurrentielle. Et ClickUp répond à ce besoin en réunissant tout dans une plateforme entièrement intégrée et alimentée par l'IA, afin que vous ne soyez plus coincé avec des mémos frénétiques sur ce qu'un client a réellement dit.

Grâce à l'enregistrement automatique des appels, aux transcriptions consultables, aux intégrations CRM transparentes et aux analyses intelligentes, ClickUp facilite la capture, l'organisation et le traitement de tous les appels importants, sans perturber votre flux de travail.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et constatez la différence !