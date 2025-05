Trello vs. Slack : quel outil est le meilleur pour la collaboration en équipe ?

En matière de collaboration en équipe, Trello et Slack sont souvent comparés, mais ils répondent à des problèmes complètement différents.

Trello est un outil de gestion de projet structuré conçu pour le suivi des tâches. Ses tableaux de style Kanban, ses flux de travail personnalisables et son automatisation en font un bon choix pour gérer l'attribution des tâches et la progression des projets.

D'un autre côté, si le plus grand défi de votre équipe est la communication dispersée (mises à jour manquantes, fils d'e-mails interminables ou réponse lente), Slack permet de discuter en un seul endroit, ce qui garantit une prise de décision rapide et un meilleur alignement de l'équipe.

Mais voici le vrai débat : Trello peut-il remplacer Slack pour la collaboration ? Slack peut-il fonctionner comme un outil de gestion de projet? Ou votre équipe a-t-elle besoin d'une meilleure alternative à Slack ou Trello ? Parce que nous avons un atout dans notre manche : ClickUp ! Pour en savoir plus, consultez ce blog !

⏰ Résumé en 60 secondes Vous ne savez pas si Trello ou Slack convient à votre équipe ? Voici une comparaison rapide pour vous aider à décider. Fonctionnalité Trello Slack Objectif Gestion visuelle de projet avec tableaux Kanban et suivi des tâches Communication et collaboration en temps réel via les canaux et la messagerie Points forts Flux de travail, dépendances des tâches et organisation visuelle personnalisables Canaux organisés, messagerie directe et intégrations avec plus de 2 000 applications Limites Fonctionnalités de communication en temps réel limitées Fonctionnalités de base de gestion des tâches Meilleur cas d'utilisation Teams ayant besoin d'une gestion structurée des tâches et des projets Teams donne la priorité à la communication et à la collaboration instantanées

Qu'est-ce que Trello ?

via Trello

Trello est un outil visuel de gestion de projet qui aide les équipes à organiser les tâches, suivre la progression et collaborer de manière transparente. Basé sur la méthodologie Kanban, il utilise des tableaux, des listes et des cartes pour structurer les flux de travail, afin que vous sachiez toujours qui travaille sur quoi et ce qui va suivre.

👀 Le saviez-vous ? Les équipes très engagées affichent une rentabilité supérieure de 21 %, ce qui souligne les avantages financiers de la promotion d'une collaboration et d'un engagement solides.

Fonctionnalités de Trello

Si votre équipe se nourrit d'organisation visuelle et de flux de travail structurés, Trello transforme les tâches éparses en un forfait clair et exploitable. Voici ce qui le place dans les favoris :

Fonctionnalité n° 1 : gestion de projet visuelle et flexible

via Trello

Trello propose des flux de travail personnalisables, ce qui le rend adapté à divers besoins, des campagnes marketing et du développement de produits à l'intégration des ressources humaines.

Teams permet de mettre en forme les projets de plusieurs manières, par exemple sous forme d'Échéancier, de Calendrier, de Tableur ou de Plan, ce qui permet de suivre efficacement les délais et les charges de travail.

Des checklists avancées et des dépendances entre les tâches permettent de diviser les projets en étapes plus petites et plus faciles à gérer, tout en s'assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

Fonctionnalité n° 2 : Personnalisation et optimisation des flux de travail

via Trello

Trello fournit des modèles prêts à l'emploi qui simplifient l'installation pour les projets récurrents, afin que les équipes puissent se mettre au travail immédiatement. Les tâches peuvent être classées par libellés et filtres, ce qui facilite le suivi de la progression en fonction des personnes assignées, des dates d'échéance ou des niveaux de priorité.

💡 Conseil de pro : Utilisez l'outil d'automatisation intégré de Trello, Butler, pour automatiser les tâches répétitives telles que l'attribution de dates d'échéance et le déplacement de cartes entre les listes, simplifiant ainsi votre flux de travail et vous faisant gagner un temps précieux.

Fonctionnalité n° 3 : Collaboration et accessibilité

via Trello

La collaboration est facile avec les tableaux Trello. Les équipes peuvent inviter des clients, des indépendants ou des partenaires externes à des tableaux spécifiques, ce qui garantit un accès contrôlé aux informations tout en gardant les projets sensibles privés.

*les vues de l'environnement de travail et les tableaux de bord offrent un aperçu général du statut du projet et de la distribution de la charge de travail, ce qui facilite la gestion simultanée de plusieurs initiatives.

Même hors ligne, les utilisateurs peuvent continuer leur travail et Trello synchronisera leurs mises à jour une fois qu'ils seront reconnectés à Internet.

👀 Le saviez-vous ? Le changement de contexte peut réduire la productivité jusqu'à 40 % — Trello minimise les distractions en regroupant tout au même endroit !

Fonctionnalité n° 4 : Intégrations et mobilité

via Trello

Trello s'intègre parfaitement aux outils populaires tels que Slack, Google Drive, Jira, etc., permettant aux équipes de centraliser leur flux de travail sur différentes plateformes.

Que ce soit au bureau ou en déplacement, les applications mobiles et de bureau de Trello pour iOS, Android, Mac et Windows garantissent la productivité à tout moment et en tout lieu.

Tarification de Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que Slack ?

Slack est une plateforme de communication conçue pour remplacer les fils d'e-mails encombrés et les discussions éparses par une messagerie organisée et en temps réel. Elle sert de hub central où les équipes peuvent discuter, partager des fichiers, collaborer sur des projets et s'intégrer à d'autres outils.

via Slack

Fonctionnalités de Slack

Si votre équipe a besoin d'une communication instantanée et d'une collaboration fluide, Slack est l'environnement de travail numérique qui permet de centraliser les discussions, les fichiers et les outils.

Voici toutes les fonctionnalités, les avantages et les inconvénients qui en font un choix incontournable pour les équipes :

Fonctionnalité n° 1 : communication et collaboration simplifiées

via Slack

Slack organise les discussions des équipes grâce à des canaux, qui peuvent être créés pour des équipes, des projets ou des sujets spécifiques. Les canaux peuvent être publics pour les discussions à l'échelle de l'entreprise ou privés pour les questions confidentielles.

Au-delà des canaux, la messagerie directe et de groupe permet une communication instantanée et gratuite par e-mail, tandis que les discussions par fil de discussion permettent de garder les discussions ciblées et claires.

Besoin de parler en face à face ? Les appels audio et visioconférences, y compris le partage d'écran, vous permettent d'établir rapidement une connexion avec vos coéquipiers.

💡 Conseil de pro : la mise en place de conventions de dénomination claires pour les canaux Slack, par exemple en faisant précéder les canaux de projet de « proj- » ou les canaux d'équipe de « équipe- », peut améliorer l'organisation et permettre aux membres de l'équipe de naviguer plus facilement et de trouver les discussions pertinentes.

Fonctionnalité n° 2 : Amélioration de la productivité et du partage de fichiers

La collaboration va au-delà des messages : Slack facilite le partage de fichiers, d'images et de vidéos directement dans les discussions. Grâce au partage de fichiers et à la collaboration, les équipes peuvent télécharger des documents, les commenter et même les intégrer à des outils tels que Google Drive et Dropbox.

De plus, les messages épinglés et les signets garantissent que les liens, fichiers ou discussions importants sont toujours à portée de main. Lorsque vous recherchez des messages ou des fichiers partagés, la puissante fonction de recherche et les filtres de Slack vous aident à trouver exactement ce dont vous avez besoin en quelques secondes.

Fonctionnalité n° 3 : automatisation et intégrations intelligentes

Faites passer votre flux de travail au niveau supérieur grâce à l'automatisation des flux de travail et aux bots. Utilisez le générateur de flux de travail de Slack pour automatiser les tâches répétitives, définir des rappels ou recueillir des approbations, tandis que des bots comme Slackbot traitent les FAQ et automatisent les réponses.

via Slack

Besoin d'intégration avec d'autres outils ? Slack assure l'assistance de plus de 2 000 intégrations d'applications, dont Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp et Salesforce, pour que votre équipe reste synchronisée sans changer de plateforme.

Fonctionnalité n° 4 : notifications personnalisées et collaboration rapide

Gardez le contrôle de vos notifications grâce à des alertes personnalisées et au mode « Ne pas déranger », qui vous permettent de personnaliser les notifications en fonction de mots-clés, de mentions ou de canaux spécifiques, tout en désactivant les alertes pendant les sessions de travail intensif.

Pour des discussions rapides, les réunions quotidiennes permettent de commencer facilement à discuter de manière impromptue dans n'importe quel canal ou message direct. Si vous travaillez avec des partenaires externes, Slack Connect permet une collaboration transparente avec les clients, les fournisseurs ou les parties prenantes tout en gardant les discussions internes privées.

Fonctionnalité n° 5 : Engagement et personnalisation

Slack ne se limite pas à l'efficacité, il rend également la communication amusante et attrayante. Grâce aux réactions emoji, les utilisateurs peuvent accuser réception des messages sans envoyer de réponses supplémentaires, ce qui permet de garder les canaux bien rangés tout en ajoutant une touche personnelle.

Tarification de Slack

Free

Standard : 6,67 $/mois par utilisateur actif

Plus : 12,50 $/mois par utilisateur actif

Enterprise : Tarification personnalisée

Trello vs. Slack : Comparaison des fonctionnalités

Trello rationalise le suivi des projets grâce à un flux de travail visuel, tandis que Slack excelle dans la communication et la coordination en temps réel. Votre équipe peut préférer l'un ou l'autre, ou les deux.

Comparons leurs fonctionnalités pour trouver celle qui convient le mieux.

Fonctionnalité Trello Slack ClickUp Gestion des tâches ✅ Oui ❌ Non Oui + Flux de travail personnalisables Discuter en équipe ❌ Non ✅ Oui Oui + Discussion et commentaires intégrés Collaboration vidéo ❌ Non ✅ Oui Oui + Enregistrements d'écran et réunions Automatisation et IA ✅ Basique ✅ Basique IA avancée et automatisation Afficher plusieurs projets ✅ Limité ❌ Non Oui (Kanban, diagramme de Gantt, Calendrier, liste, etc. ) Partage de fichiers et documents ✅ Basique ✅ Oui Oui + Documents et stockage intégrés

Fonctionnalité n° 1 : Gestion et organisation des tâches

Trello est conçu pour la gestion de projets et de tâches, offrant des tableaux Kanban, des cartes de tâches, des dates d'échéance, des checklists, des libellés et l'automatisation. Alors que Slack excelle dans la communication, ses fonctionnalités de gestion de tâches et de projets se limitent aux rappels et aux messages épinglés.

🏆 Gagnant : Si la gestion structurée du travail est votre priorité, Trello prend les devants.

Fonctionnalité n° 2 : Communication et collaboration

Slack domine avec ses canaux organisés, sa messagerie directe, ses discussions par fil de discussion, ses réunions quotidiennes et ses appels audio/vidéo. Bien que Trello offre des fonctionnalités de communication de base dans les cartes de tâches, il n'est pas conçu pour les discussions rapides et continues.

🏆 Gagnant : Slack est clairement le gagnant ici pour son approche plus approfondie de la discussion.

Fonctionnalité n° 3 : Intégrations et automatisation

Les deux outils s'intègrent à des applications telles que Google Drive, Jira, ClickUp et Zoom. L'automatisation Butler de Trello rationalise la gestion des tâches, tandis que le générateur de flux de travail de Slack automatise la communication.

🤝 C'est un match nul ! Vous pouvez privilégier le suivi de la progression des tâches avec Trello ou l'efficacité des flux de travail avec Slack.

Fonctionnalité n° 4 : facilité d'utilisation et expérience utilisateur

L'interface intuitive de Trello, basée sur le glisser-déposer, est facile à utiliser pour tous. Slack est simple, mais peut devenir fastidieux avec trop de canaux et de notifications. Trello permet de structurer les choses, en veillant à ce que même les projets complexes restent visuellement organisés.

🏆 Gagnant : Trello est clairement le gagnant. Les tableaux forment la base de sa plateforme, ce qui facilite grandement la mise à jour des tâches par rapport à Slack.

Fonctionnalité n° 5 : partage de fichiers et gestion de documents

Slack facilite le partage de fichiers, d'images et de documents en temps réel, avec des intégrations directes aux services de stockage cloud tels que Google Drive et Dropbox. Dans Trello, les pièces jointes sont limitées aux cartes de tâches, ce qui le rend moins efficace pour les équipes qui échangent fréquemment des fichiers.

🏆 Gagnant : si le partage de fichiers est une partie importante de votre flux de travail, Slack est le meilleur choix.

Fonctionnalité n° 6 : Contrôles de sécurité et de confidentialité

Les deux outils offrent de solides fonctionnalités de sécurité, notamment l'authentification en deux étapes (2FA), le chiffrement et la conformité aux normes du secteur telles que SOC 2, GDPR et HIPAA.

🤝 C'est un match nul ! Si la sécurité est une priorité, l'un ou l'autre outil protégera vos données.

Fonctionnalité n° 7 : Accessibilité mobile et à distance

Slack est conçu pour les équipes qui ont besoin de rester connectées à tout moment et en tout lieu. Grâce à son interface utilisateur adaptée aux appareils mobiles, ses cas d'utilisation, ses notifications et ses fonctionnalités de téléphonie et de visioconférence, les équipes à distance peuvent travailler de manière fluide.

L'application mobile de Trello est idéale pour la gestion des tâches, mais elle n'offre pas le même niveau d'interaction en temps réel.

🏆 Gagnant : Pour les équipes travaillant à distance, Slack est la meilleure option. Avec les réunions quotidiennes et les fils de discussion, il est beaucoup plus facile de trouver des informations contextuelles sur Slack que sur Trello.

Fonctionnalité n° 8 : prix et accessibilité

Le forfait gratuit de Trello est riche en fonctionnalités, offrant un nombre illimité de tableaux, de cartes de tâches et d'automatisation de base. Cependant, si votre équipe s'agrandit, vous aurez peut-être besoin d'un forfait qui prend en charge un nombre illimité d'utilisateurs.

La version gratuite de Slack a des limites de messages (seuls les messages des 90 derniers jours sont accessibles), ce qui peut être restrictif pour les équipes qui ont besoin d'un historique de messages illimité.

🏆 Gagnant : Trello est l'option la plus économique avec une valeur à long terme.

En fin de compte, Trello et Slack ont des objectifs différents. De nombreuses équipes utilisent Trello pour le suivi des tâches et Slack pour la communication, ce qui en fait une combinaison puissante.

Trello vs. Slack sur Reddit

Les discussions sur Reddit montrent clairement que Trello et Slack n'appartiennent pas à la même catégorie. Mais cela n'a pas empêché certaines équipes d'essayer d'utiliser l'un à la place de l'autre.

Trello excelle en tant qu'outil de gestion de projet, offrant aux équipes un moyen visuel de suivre le travail grâce à des tableaux Kanban, des listes et l'automatisation. Il est placé dans les favoris des petites équipes et des utilisateurs en solo, mais de nombreux Redditors soulignent qu'il a du mal à gérer la complexité à mesure que les équipes s'agrandissent.

...Trello est idéal pour les projets personnels et de petite envergure/les petites équipes. Vous pouvez ajouter suffisamment d'automatisation et d'intégrations pour « faire face » aux projets de moyenne à grande envergure. Mais les projets plus sérieux nécessitent de meilleurs systèmes...

Slack, en revanche, est conçu pour la communication, et non pour la gestion des tâches.

Alors que certains utilisateurs ne jurent que par les intégrations Slack pour faire avancer les flux de travail, beaucoup s'accordent à dire que tenter de gérer des projets directement dans Slack mène au chaos: les tâches sont noyées dans les fils de messages et les mises à jour importantes disparaissent dans le défilement.

Slack n'est PAS un outil de gestion de projet. (Et au fait, j'adore Slack et j'essaie de tout faire grâce à des applications Slack personnalisées).

Alors, lequel l'emporte ? Selon les Redditors, cela dépend.

Si vous avez besoin de flux de travail structurés, Trello est le meilleur choix. Si la communication en temps réel est votre priorité, Slack prend les devants. Mais pour les équipes qui recherchent le meilleur des deux mondes, beaucoup suggèrent de coupler Trello avec Slack - ou mieux encore, de passer de Trello et Slack à un outil tout-en-un comme ClickUp qui élimine le besoin des deux.

Voici ce qu'un Redditor dit,

Ayant utilisé une tonne d'outils de gestion de projet, je trouve que ClickUp est certainement le plus robuste et qu'il peut gérer des flux de travail complexes grâce aux différentes manières dont il peut être utilisé.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Trello et Slack

Pourquoi choisir entre Trello et Slack alors que vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes, et plus encore, dans un logiciel de gestion de projet tout-en-un ?

ClickUp n'est pas un simple outil de gestion de projet ou une application de chat ; c'est l'application Tout-en-un pour le travail qui combine Tâches, Documents, Chat, Réunions, Automatisation et Collaboration basée sur l'IA en un seul endroit.

Avec ClickUp, plus besoin d'outils séparés : votre équipe peut gérer des projets, communiquer en temps réel et automatiser les flux de travail sans jongler entre plusieurs applications.

Derek Clements, directeur marketing chez BankGloucester, le résume parfaitement :

ClickUp est un outil fantastique pour organiser les tâches et les priorités, la collaboration en équipe et la gestion des données. La flexibilité des espaces et des listes le rend adaptable à presque tous les secteurs.

One Up n° 1 de ClickUp : bien plus qu'une simple messagerie

Plus besoin de passer de Slack pour les discussions à Trello pour les tâches. Avec la fonction de discussion de ClickUp, les équipes peuvent communiquer en temps réel et organiser les discussions par projet ou par sujet.

Communiquez en temps réel avec votre équipe grâce à la fonction de discussion de ClickUp

De plus, avec la fonctionnalité Assign Comments de ClickUp, les discussions ne se perdent pas : transformez n'importe quel commentaire en élément d'action avec une date d'échéance, pour que rien ne soit oublié.

Discutez, attribuez et clôturez des tâches depuis la discussion ClickUp en utilisant Attribuer des commentaires

📌 Qu'est-ce qui rend ClickUp unique ?

Discutez, mais avec du contexte — les discussions restent liées aux tâches

*Discussions exploitables — transformer les messages en tâches à accomplir

Aucune limite de messages — contrairement au forfait gratuit de Slack, ClickUp vous permet de conserver tout votre historique de discussion

📮ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour la communication au sein de leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent répartis sur plusieurs canaux, fils ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération ultérieure des informations. Avec une solution intégrée telle que ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et de les rendre facilement accessibles.

One Up n° 2 de ClickUp : gestion de projet avancée

Les tableaux Kanban de Trello sont excellents, mais ClickUp est meilleur que Trello car il élève la gestion de projet à un niveau supérieur.

Avec plusieurs vues, dont Liste, Échéancier, Gantt et Cartes mentales, la solution de gestion de projet ClickUp s'adapte au mode de travail de votre équipe. Gérez facilement les tâches, les flux de travail et les dépendances tout en centralisant la communication.

Assurez le suivi de chaque livrable avec ClickUp Gestion de projet

*les tâches ClickUp apportent encore plus de flexibilité : statuts personnalisés, priorités, tâches récurrentes et dépendances garantissent que chaque projet reste sur la bonne voie. Grâce aux sous-tâches imbriquées, aux checklists et à l'automatisation, les équipes peuvent décomposer un travail complexe sans perdre de vue la vue d'ensemble.

En effet, Diggs, une entreprise innovante de produits pour animaux de compagnie basée à Long Island City, dans l'État de New York, a considérablement amélioré le suivi des projets et la collaboration entre les équipes grâce à ClickUp.

Répartissez clairement le travail avec les tâches ClickUp

📌 Pourquoi ClickUp surpasse-t-il à la fois Trello et Slack ?

Capturez et partagez instantanément vos idées avec ClickUp Clips

Besoin d'expliquer rapidement une tâche ? Au lieu de taper de longs messages dans Slack ou d'ajouter des détails aux cartes Trello, enregistrez un clip d'écran avec ClickUp Clips ou passez directement aux réunions ClickUp depuis votre environnement de travail.

Cela élimine le besoin d'outils vidéo séparés tout en gardant tout lié à vos tâches.

Des appels plus fluides et plus ciblés avec ClickUp Meetings

One Up n° 4 de ClickUp : intégration transparente de Slack, si vous en avez encore besoin

Vous utilisez déjà Slack ? Grâce à l'intégration de Slack, vous pouvez créer des tâches, définir des rappels et mettre à jour votre travail directement depuis Slack, sans avoir à changer d'application.

Cependant, grâce à la fonction intégrée de discussion de ClickUp, de nombreuses équipes se rendent compte qu'elles n'ont pas du tout besoin de Slack.

💡 Conseil de pro : Les retours d'information réguliers des pairs et les points réguliers peuvent améliorer la collaboration et la satisfaction des employés, car 89 % des responsables des ressources humaines s'accordent à dire que ces pratiques sont la clé de la réussite.

Synchronisez les discussions et les tâches avec l'intégration Slack de ClickUp

One Up n° 5 de ClickUp : la collaboration optimisée par l'IA

ClickUp n'est pas seulement un hybride de Trello et Slack, c'est plus intelligent.

Avec ClickUp Brain, vous bénéficiez d'un assistant basé sur l'IA qui aide à automatiser les tâches, à résumer les mises à jour et à optimiser les flux de travail, rendant ainsi la collaboration plus rapide et plus efficace.

Prenez plus rapidement des décisions plus intelligentes avec ClickUp Brain

Le travail d'aujourd'hui est fragmenté. Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent.

ClickUp corrige cela avec l'application tout-en-un pour le travail, qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Grâce à de multiples vues, telles que Kanban, Liste, Gantt et Calendrier, les équipes disposent de la flexibilité dont elles ont besoin.

Les fonctions intégrées Discuter, Documents et Tableaux blancs permettent de garder les discussions et le contenu liés aux tâches, ce qui évite de passer d'une application à l'autre. L'automatisation basée sur l'IA réduit le travail manuel, tandis que les outils de collaboration vidéo remplacent les applications tierces.

De plus, grâce à des intégrations approfondies sur plus de 1 000 plateformes, ClickUp garantit un flux de travail fluide, aidant les équipes à travailler plus intelligemment, pas plus dur. Si votre équipe est fatiguée de la surcharge d'applications, il est temps de passer à la vitesse supérieure.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et découvrez la véritable collaboration tout-en-un.