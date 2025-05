Le top 10 des alternatives à Apploye pour le suivi du temps en 2025

Les outils de suivi du temps : vous les aimez, vous les détestez ou vous les tolérez parce que vous n'avez pas le choix. Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances qu'Apploye ne vous convienne plus.

Peut-être que votre équipe a besoin de meilleures fonctionnalités, d'une tarification plus flexible ou de quelque chose qui permette de faire du suivi du temps sans que cela ne devienne un travail à temps plein.

La bonne nouvelle ? Il existe de meilleures options, et nous avons rassemblé les meilleures alternatives à Apploye pour vous aider à trouver celle qui convient parfaitement à votre équipe. Prêt à suivre le temps comme un pro ?

Que rechercher dans les alternatives à Apploye ?

Les meilleures alternatives à Apploye s'intègrent si bien à votre flux de travail que vous les remarquerez à peine. Elles permettent de suivre le temps, de générer des informations et de gérer toutes les tâches ennuyeuses des administrateurs sans faire d'histoires.

Voici ce qu'il faut garder sur votre liste de souhaits :

*suivi automatique et manuel : démarrez le chronomètre sans réfléchir à deux fois ou enregistrez les heures manuellement lorsque vous vous sentez à l'ancienne

Captures d'écran et suivi des activités : Gardez un onglet sur la productivité sans donner aux gens l'impression d'être dans un épisode de Big Brother

Rapports d'utilisation des applications et des URL : Découvrez quelles applications et quels sites Web vous aident réellement dans votre travail et lesquels ne sont que des outils élaborés de procrastination

Rapports détaillés et tableaux de bord personnalisables : Transformez les données brutes en informations que vous pouvez réellement utiliser, et non pas en simples nombres qui ont l'air jolis

Paie et facturation : Payez vos équipes avec précision et facturez vos clients sans sortir de calculatrice

Planification et intégrations : Attribution des équipes, forfait des projets et connexion avec des applications telles que Slack, Asana ou QuickBooks

Les 10 meilleures alternatives à Apploye

Bien qu'Apploye offre un ensemble de fonctionnalités solides, il ne s'agit peut-être pas du logiciel de suivi du temps idéal pour tout le monde. De nombreuses alternatives peuvent répondre à vos besoins, que vous ayez besoin de meilleurs rapports, d'intégrations plus poussées ou d'une expérience plus conviviale.

Pour vous aider à choisir, voici les 10 meilleures alternatives à Apploye qui offrent de puissantes fonctionnalités de suivi du temps, de surveillance des employés et de gestion de la productivité. 👀

1. ClickUp (Idéal pour le suivi du temps et la gestion des tâches tout-en-un)

Avant même d'envisager de changer de logiciel de suivi du temps, la vraie question est peut-être la suivante : avez-vous besoin d'un simple outil de suivi du temps ou d'un outil qui regroupe tout ?

Aujourd'hui, le travail est dispersé entre un million d'applications : une pour les tâches, une pour les documents, une pour le suivi du temps, et aucune d'entre elles ne communique vraiment avec les autres.

clickUp règle ce problème avec l'application Tout : une plateforme unique où les tâches, les documents, les discussions et, bien sûr, le suivi du temps sont réunis. *

Grâce au suivi du temps intégré, les équipes peuvent enregistrer les heures de travail, surveiller les charges de travail et obtenir des informations en temps réel, que vous évaluiez l'utilisation sur un mois utilisateur ou que vous planifiiez à l'avance pour le trimestre, le tout sur la même plateforme.

ClickUp Suivi du temps pour les projets

Organisez le temps suivi, ajoutez des notes et gérez une facturation précise avec ClickUp Suivi du temps des projets

Mais ne vous inquiétez pas, les fonctionnalités spécifiques au suivi du temps sont également équipées de tout ce dont vous avez besoin pour garder le cap.

Le suivi du temps des projets de ClickUp permet à vos employés d'enregistrer leurs heures où qu'ils soient, que ce soit depuis leur bureau, leur mobile ou même un navigateur web grâce à son extension Chrome gratuite.

Qu'il s'agisse de suivre le temps en temps réel ou de l'ajouter manuellement plus tard, chaque entrée est directement liée à une tâche ClickUp, ce qui garantit des enregistrements précis sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Besoin de passer d'une tâche à l'autre ? Son chronomètre global vous permet de démarrer et d'arrêter le suivi sur tous vos appareils, tout en gardant le tout synchronisé.

Supposons qu'un designer travaille sur un projet pour un client. Il peut démarrer le chronomètre pendant la conception, le mettre en pause pour une réunion et ajouter des notes pour expliquer ce qui a été fait sans jongler entre différentes applications. Ils peuvent même marquer le temps comme étant facturable, catégoriser les heures avec des libellés et générer des rapports personnalisés pour comparer le temps réel aux estimations. C'est un excellent moyen de suivre avec précision le temps passé sur les tâches et les projets.

Cependant, le suivi du temps n'est qu'une partie de l'équation ; il est tout aussi important de savoir combien de temps les tâches devraient prendre.

ClickUp Estimations

C'est là que ClickUp Estimations de durée entre en jeu.

Au lieu de deviner la durée d'un projet, les équipes peuvent définir des échéanciers réalistes, ventiler les estimations de durée des tâches et sous-tâches individuelles et comparer le temps réellement passé aux prévisions pour une meilleure planification à l'avenir.

Prévision et définition des attentes pour créer des échéanciers clairs et gérer la charge de travail de l'équipe avec ClickUp Estimations de durée

Supposons qu'une équipe marketing travaille sur le lancement d'un produit. Le graphiste estime à cinq heures le temps nécessaire pour les graphiques et le rédacteur en chef à trois heures pour le contenu. Avec les estimations de durée de ClickUp, vous pouvez les ajouter à l'échéancier global du projet pour avoir une vision claire des délais.

Une fois les estimations de durée définies, l'étape suivante consiste à respecter le calendrier des projets. C'est là que vous pouvez compter sur ClickUp Dates and Time.

Utilisez les dates d'échéance pour ajouter des délais aux tâches ClickUp et être averti lorsque les tâches sont en retard

Attribuez des dates d'échéance aux tâches, définissez des dates de début pour aider les membres de l'équipe à se concentrer sur la suite, et soyez averti lorsque les délais approchent ou sont dépassés.

Plus besoin de se démener pour déterminer ce qui est dû ou ce qui devrait venir en premier.

Par exemple, si une équipe produit se prépare pour un lancement, elle peut définir des jalons pour les phases clés : conception, développement, test et marketing. Ces jalons apparaissent dans la vue Échéancier de ClickUp, ce qui permet de tout organiser. Besoin d'ajuster les échéanciers ? Il suffit de glisser-déposer les tâches dans un affichage mensuel, hebdomadaire ou quotidien pour réaffecter les charges de travail.

Besoin d'ajuster les échéanciers ? Il suffit de glisser-déposer les tâches dans une vue mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne pour réaffecter les charges de travail.

Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Obtenir un modèle gratuit Gérez les tâches basées sur les services grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services

Vous êtes submergé par le suivi du temps, des coûts et des ressources pour chaque service fourni par vos employés ? Le modèle de relevé de temps ClickUp Services vous aide à suivre les heures de service et le temps facturable, à mesurer l'utilisation des ressources sur plusieurs projets, à allouer facilement les ressources et à gérer le suivi des présences sans avoir recours à des feuilles de calcul manuelles.

Il est accompagné de diagrammes et de graphiques pratiques pour vous aider à visualiser la progression afin que les équipes puissent analyser leurs processus en temps réel. De plus, il s'intègre à des applications clés telles que PayPal et Strike pour que tout reste connecté !

Le modèle de suivi du temps est un excellent moyen d'évaluer l'efficacité de votre programme de formation et de déterminer si les employés font des heures supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

L'ensemble complet de fonctionnalités peut être intimidant pour les débutants

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 500 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Un critique de G2 dit

Il est flexible, ce qui signifie que vous pouvez le configurer selon vos besoins, ce qui le rend adapté à toutes les équipes : les équipes techniques comme l'informatique, le marketing, les équipes créatives, etc. Il a révolutionné la façon dont nos équipes communiquent et suivent notre travail, car nous n'utilisons plus différents systèmes pour suivre les mises à jour des campagnes et des activités. Nous nous connectons simplement tous les jours (ou plutôt toutes les heures !) à ClickUp et vérifions les mises à jour directement sur la carte des tâches... L'assistance de l'équipe ClickUp est fantastique... Ils ont une page de demande de fonctionnalités où vous pouvez faire des demandes et voter pour les demandes des autres personnes et ce n'est pas juste pour la forme. Beaucoup de demandes que j'ai votées par le passé ont effectivement été mises en œuvre.

Il est flexible, ce qui signifie que vous pouvez le configurer selon vos besoins, ce qui le rend adapté à toutes les équipes : les équipes techniques comme l'informatique, le marketing, les équipes créatives, etc. Il a révolutionné la façon dont nos équipes communiquent et suivent notre travail, car nous n'utilisons plus différents systèmes pour suivre les mises à jour des campagnes et des activités. Nous nous connectons simplement tous les jours (ou plutôt toutes les heures !) dans ClickUp et vérifions les mises à jour directement sur la carte des tâches... L'assistance de l'équipe ClickUp est fantastique... Ils ont une page de demande de fonctionnalités où vous pouvez faire des demandes et voter pour les demandes des autres et ce n'est pas juste pour la forme. Beaucoup de demandes que j'ai votées dans le passé ont effectivement été mises en œuvre.

Rappel amical : Veillez à partager la raison du suivi du temps avec vos employés et à obtenir leur consentement. Il est utile de recadrer le suivi comme un outil permettant une meilleure répartition du travail et une réduction de l'épuisement professionnel. Au lieu de se concentrer sur le contrôle des heures, aidez les employés à utiliser les outils de suivi pour s'améliorer, en leur montrant où ils peuvent réduire les tâches répétitives, améliorer leur efficacité et parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

2. Time Doctor (Idéal pour le suivi des employés)

via Time Doctor

Si vous gérez une équipe à distance ou hybride et que vous avez besoin d'informations détaillées sur la façon dont le temps est passé, Time Doctor est là pour vous. Il suit automatiquement l'activité des employés, surveille l'utilisation des applications et des sites web, et prend même des captures d'écran à intervalles réguliers (avec des options de confidentialité, bien sûr).

Le meilleur dans tout ça ? Vous obtenez des rapports détaillés pour identifier les pertes de temps et optimiser les flux de travail au lieu de simplement regarder l'horloge. Accédez aux rapports d'échéancier, aux rapports Web et d'application, aux heures suivies, aux résumés d'activité et aux rapports de projet et de tâche pour analyser la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Surveillez la productivité grâce aux captures d'écran, au suivi des activités et à la catégorie d'utilisation du Web/des applications

Automatisation de la paie grâce à des rapports au format CSV générés à partir des heures suivies

Gérez les équipes, les congés et les présences grâce à sa fonctionnalité de planification

Limites de Time Doctor

Une fois que vous avez défini un intervalle de dates pour un ensemble de données, il change si vous choisissez un autre employé ou une autre tâche, ce qui conduit à des résultats inexacts

Tarification de Time Doctor

Basique : 8 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Time Doctor

G2 : 4. 4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Time Doctor ?

Un avis sur G2 indique

Comme toute application, elle a ses petits problèmes. Parfois, la barre d'activité se met en pause pendant que le suivi s'exécute en arrière-plan, ou elle s'active automatiquement même lorsque je ne travaille pas. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est un peu frustrant. Néanmoins, c'est le meilleur outil de suivi du temps que nous ayons trouvé, et nous l'utilisons tous les jours ! J'espère juste qu'ils vont régler ces petits problèmes.

Comme toute application, elle a ses petits défauts. Parfois, la barre d'activité se met en pause pendant que le suivi s'exécute en arrière-plan, ou elle s'active automatiquement même lorsque je ne travaille pas. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est un peu frustrant. Néanmoins, c'est le meilleur outil de suivi du temps que nous ayons trouvé, et nous l'utilisons tous les jours ! J'espère juste qu'ils vont corriger ces petits défauts.

3. Hubstaff (Idéal pour le suivi de la productivité des équipes)

via Hubstaff

Hubstaff ne se limite pas au suivi du temps ; il s'agit d'un logiciel de surveillance des employés qui vise à accroître l'efficacité. Que vous gériez des employés à distance, des équipes sur le terrain ou du personnel au bureau, son suivi GPS intégré, son intégration à la paie et ses flux de travail automatisés vous facilitent la vie.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Capturez les écrans des employés à intervalles réguliers en masquant les informations sensibles pour des raisons de confidentialité

Détecter les temps d'inactivité et arrêter automatiquement le suivi pour s'assurer que les relevés de temps reflètent le travail actif

Utilisez le géorepérage pour démarrer ou arrêter le suivi du temps lorsque les employés entrent ou quittent les sites de travail

Limites de Hubstaff

Le suivi s'arrête après une certaine période et vous ne pouvez pas rétrograder votre compte si vous en avez besoin

Tarification de Hubstaff

Starter : 7 $/mois par utilisateur

Grow : 9 $/mois par utilisateur

Teams : 12 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Hubstaff

G2 : 4. 5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Hubstaff ?

Un avis sur Capterra indique

C'est un outil de suivi du temps utile, qui s'intègre facilement à d'autres outils ou logiciels comme Google Chrome. Il est très facile à utiliser au quotidien pour les équipes et les organisations. Son interface conviviale permet aux employés et à la direction de suivre facilement le temps et la progression. Le service client est également bon. Le prix est un peu élevé par rapport à ses concurrents. Sinon, c'est un bon logiciel.

C'est un outil de suivi du temps utile, qui s'intègre facilement à d'autres outils ou logiciels comme Google Chrome. Il est très facile à utiliser au quotidien pour les équipes et les organisations. Son interface conviviale permet aux employés et à la direction de suivre facilement le temps et la progression. Le service client est également bon. Le prix est un peu élevé par rapport à ses concurrents. Sinon, c'est un bon logiciel.

🔍 Le saviez-vous ? Le pointage par un collègue, où un employé pointe pour un autre, est un formulaire courant de vol de temps qui peut passer inaperçu sans un suivi approprié.

4. Toggl Track (Idéal pour un suivi simple du temps)

via Toggl Track

Vous n'êtes pas fan des tableaux de bord compliqués ? Toggl Track reste d'une simplicité rafraîchissante. En quelques clics, vous pouvez commencer à suivre votre temps, que vous travailliez seul ou que vous gériez une équipe. Il s'intègre également aux outils de gestion de projet, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail.

Les capacités de rapports de Toggl Track fournissent des informations sur la répartition du temps, ce qui facilite la planification des projets et la gestion des ressources. Permettez à vos employés de marquer leurs entrées de temps comme facturables ou non facturables, ce qui facilite le calcul des factures des clients et le suivi des revenus.

Toggl Découvrir les meilleures fonctionnalités

Enregistrez les heures de travail sans accès à Internet grâce au suivi du temps hors ligne

Améliorez la concentration et la productivité grâce au chronomètre Pomodoro intégré

Commencez à suivre vos tâches instantanément grâce au suivi du temps par code QR

Limites de Toggl Track

Catégories et projets limités pour les abonnés gratuits et bugs du plug-in Chrome parfois

Tarification de Toggl Track

Forfait Free : Disponible pour 5 utilisateurs maximum

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Toggl Suivre les évaluations et les avis

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 2 500 avis)

🧠 Fait amusant : La plus ancienne trace de suivi du temps pour achever des responsabilités professionnelles remonte à 1772 avant J.-C. et au Code d'Hammurabi, qui fait référence pour la première fois aux salaires.

5. RescueTime (Idéal pour obtenir des informations automatisées sur la productivité)

Via Rescue Time

Vous ne voulez pas que vos employés enregistrent leurs heures manuellement ? RescueTime fait le travail à votre place. Il fonctionne en arrière-plan, en suivant les applications et les sites Web que votre équipe utilise pour vous donner une répartition honnête du temps de chacun.

Si vos employés passent trop de temps à se laisser distraire, l'application d'horloge de pointage envoie des alertes et propose des outils de concentration pour les aider à gérer leur temps sans avoir à faire de suivis constants.

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Catégorisez les activités par niveaux de productivité pour repérer les schémas de travail et améliorer la concentration

Bloquez les sites Web et les applications distrayants grâce aux Sessions Focus, achevées par des chronomètres personnalisés et l'intégration de Spotify Premium

Définissez des objectifs de productivité personnalisés et recevez des alertes lorsque vous passez trop de temps sur des activités non liées au travail

Limites de RescueTime

Les utilisateurs rapportent vouloir une meilleure intégration entre l'application mobile et l'application Windows

Tarification de RescueTime

Lite : Gratuit

Premium : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur RescueTime

G2 : 4. 2/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de RescueTime ?

Un avis sur G2 indique

Je suis un passionné d'ordinateurs et de téléphones portables et j'utilise cet appareil pendant 2 ou 3 heures d'affilée, mais avec l'aide de Rescue Time, je peux suivre mon temps dans chaque application et cela permet également de classer le type de logiciel que j'utilise et de définir une cible pour une semaine. Chaque week-end, je reçois un e-mail me disant comment j'ai utilisé mon temps la semaine précédente et me donnant des conseils pour la semaine suivante... Je pense que si vous avez besoin de suivre tous vos appareils, vous devez installer le logiciel sur tous vos appareils, sinon ils ne fournissent pas de rapports appropriés.

Je suis un passionné d'ordinateurs et de téléphones portables et j'utilise cet appareil pendant 2 ou 3 heures d'affilée, mais avec l'aide de Rescue Time, je peux suivre mon temps dans chaque application et cela permet également de catégoriser le type de logiciel que j'utilise et de définir une cible pour une semaine. Chaque week-end, je reçois un e-mail me disant comment j'ai utilisé mon temps la semaine précédente et me donnant des conseils pour la semaine suivante... Je pense que si vous avez besoin de suivre tous vos appareils, vous devez installer votre logiciel sur tous vos appareils, sinon ils ne fournissent pas de rapports appropriés.

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial des logiciels de suivi du temps était évaluée à 6,08 millions de dollars en 2023 et a atteint 5,75 milliards de dollars en 2024. Il est prévu qu'elle atteigne 25,48 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 17,26 % au cours de la période de prévision 2023-2032.

6. Clockify (le meilleur pour le suivi du temps gratuit)

Via Clockify

Si vous avez un budget limité mais que vous avez besoin d'un outil de suivi du temps performant, Clockify est la solution idéale. Il est entièrement gratuit pour un nombre illimité d'utilisateurs et de projets, ce qui en fait un outil incontournable pour les petites entreprises et les indépendants.

Le meilleur ? Il s'adapte à votre équipe, s'intègre aux outils de gestion de projet les plus courants et fournit des rapports personnalisables pour vous aider à rester productif. Vous pouvez également surveiller l'emplacement des employés lorsqu'ils sont connectés, garantissant ainsi la transparence et l'efficacité des paramètres de travail à distance ou sur le terrain grâce au suivi GPS.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Synchronisez les calendriers Google et Outlook pour visualiser la durée enregistrée et rationaliser la planification grâce aux intégrations Clockify

Suivez le temps depuis le bureau, un appareil mobile, les extensions de navigateur ou les environnements de travail partagés en utilisant le mode kiosque

Enregistrez automatiquement le temps passé sur les applications, les sites Web et les documents pour créer des relevés de temps avec l'outil de suivi du temps

Limites de Clockify

L'application mobile prend du temps à se synchroniser, ce qui frustre les utilisateurs lorsqu'ils passent d'un appareil à l'autre, et elle offre des options limitées de personnalisation des fonctionnalités de rapports

Tarification de Clockify

Free Forever

De base : 4,99 $/mois par utilisateur

Standard : 6,99 $/mois par utilisateur

Pro : 9,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 14,99 $/mois par utilisateur

Productivity Suite : 15,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Clockify

G2 : 4. 5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 9 000 avis)

📖 À lire également : Rappels de relevé de temps pour garder votre équipe sur la bonne voie

7. Connecteam (Meilleur pour la gestion des effectifs)

Via Con necteam

Pour les entreprises qui jonglent avec plusieurs équipes, plusieurs équipes et plusieurs sites de travail, Connecteam est un bon choix. Les employés peuvent utiliser l'application d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ depuis leur téléphone, le GPS garantit qu'ils se trouvent au bon emplacement et les flux de travail personnalisables assurent le bon déroulement des opérations.

Participez à des conversations individuelles et de groupe avec des discussions d'équipe et des pièces jointes entièrement consultables. Vous pouvez également modérer les discussions, activer les confirmations de lecture et empêcher l'enregistrement des messages. Que vous gériez des équipes sur le terrain, du personnel de vente au détail ou des travailleurs à distance, Connecteam facilite la planification et la communication.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Automatisation de la planification des équipes et suivi des relevés de temps automatisés avec planification automatique en fonction des disponibilités et des préférences des employés

Renforcez l'engagement grâce à des sondages personnalisés fonctionnant en temps réel, avec des réponses anonymes et la reconnaissance des pairs

Organisez les documents clés sur une plateforme centralisée, paramétrez les permissions des fichiers et suivez les accès

Limites de Connecteam

Vous ne pouvez pas standardiser les périodes de paie (dates de début et de fin) de manière permanente ou automatique, et vous ne pouvez pas réduire le nombre de notifications envoyées par défaut

Tarification Connecteam

Forfait Free : jusqu'à 10 utilisateurs

Basic : 35 $/mois (jusqu'à 30 utilisateurs)

Avancé : 59 $/mois (jusqu'à 30 utilisateurs)

Expert : 119 $/mois (jusqu'à 30 utilisateurs)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4. 6/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs de Connecteam ?

Un avis sur G2 indique

Jusqu'à présent, en intégrant connecteam dans notre planification quotidienne et la communication de l'équipe, nous avons constaté une augmentation significative du temps disponible, et encore moins de casse-tête pour savoir qui est disponible et qui ne l'est pas. Plus besoin d'étiquettes de message ou d'étiquettes de téléphone. J'adore ! J'aimerais pouvoir créer plusieurs entrées de date dans le calendrier et définir la durée du travail sur plusieurs jours au lieu de les créer pour des jours individuels un par un si le travail est récurrent jusqu'à ce qu'il soit achevé.

Jusqu'à présent, en intégrant connecteam à notre planification quotidienne et à la communication de l'équipe, nous avons constaté une augmentation significative du temps disponible, et même moins de casse-tête pour savoir qui est disponible et qui ne l'est pas. Plus besoin d'étiquettes de message ou d'étiquettes de téléphone. J'adore ! J'aimerais pouvoir créer plusieurs entrées de date dans le calendrier et définir la durée du travail sur plusieurs jours, au lieu de les créer pour des jours individuels un par un si le travail est récurrent jusqu'à ce qu'il soit achevé.

📌 Alerte info ! 80 % des entreprises surveillent la présence au bureau, 62 % utilisent des badges et 50 % s'appuient sur le suivi Wi-Fi.

8. Buddy Punch (Idéal pour la gestion des pointages des employés)

Via Buddy Punch

Besoin d'un moyen simple de suivre les heures de travail des employés ? Buddy Punch est exactement ce qu'il vous faut, sans complexité inutile. Les employés peuvent pointer depuis leur téléphone ou leur bureau, tandis que le suivi GPS et la reconnaissance faciale empêchent le vol de temps.

Vous pouvez également configurer des verrous de périphériques et des restrictions d'adresses IP pour sécuriser la saisie des temps. En plus du suivi du temps, Buddy Punch offre des outils pour gérer les congés payés et non payés sans avoir besoin de calculs manuels ou de feuilles de calcul. Le système calcule automatiquement les congés accumulés, les congés maladie et les heures dues, simplifiant ainsi le processus pour les employés et les responsables.

Les meilleures fonctionnalités de Buddy Punch

Gérez les plannings, échangez les équipes et suivez les demandes de congés grâce à un calendrier intégré

Automatisez la paie grâce à l'intégration de QuickBooks Online et générez des rapports personnalisés sur les heures supplémentaires et les coûts des tâches

Pointez automatiquement les employés avec le pointage automatique

Limites de Buddy Punch

Les utilisateurs se plaignent qu'il est difficile de marquer un employé comme absent et que vous ne pouvez pas approuver les congés sur le calendrier si vous êtes un administrateur

Tarification de Buddy Punch

Standard : 5,49 $/mois par utilisateur

Pro : 6,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 11,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Buddy Punch

G2 : 4. 8/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 1 000 avis)

📖 Lire aussi : Meilleures alternatives et concurrents de Clockify

9. Application Relevé de temps d'Office 365 (Idéale pour les relevés de temps intégrés)

Via Microsoft

Vous utilisez déjà l'écosystème de Microsoft ? L'application Relevé de temps d'Office 365 facilite le suivi des heures de travail.

Vous pouvez enregistrer le temps directement dans la suite Office, automatiser les approbations et synchroniser les données sur SharePoint, Outlook, etc. Personnalisez les relevés de temps pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise à l'aide de relevés de temps personnalisables. Si votre équipe utilise l'écosystème Microsoft, cette application s'y intègre parfaitement, sans nécessiter de courbe d'apprentissage supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de l'application Relevé de temps d'Office 365

Simplifiez la gestion des relevés de temps grâce au flux de travail d'approbation pour des validations plus rapides

Obtenez des informations sur la productivité et les coûts des projets grâce à des rapports et des analyses avancés

Restez informé grâce aux notifications par e-mail pour les approbations, les rejets et les envois

Limites de l'application Relevé de temps d'Office 365

C'est cher par rapport à ses concurrents, car il faut acheter l'ensemble du pack Office 365 pour y accéder

Prix de l'application Relevé de temps d'Office 365

Essai gratuit

Évaluations et avis sur l'application Relevé de temps d'Office 365

G2 : NA

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs de l'application Relevé de temps d'Office 365 ?

Un avis Capterra indique

L'application facilite le suivi du temps, elle me permet de partager facilement les informations avec mes collègues et tous les employés... moi... il n'y a rien à redire, peut-être le prix un peu élevé si vous renouvelez chaque année, mais si vous achetez pour la vie, ce sera très bien et vous économiserez de l'argent.

L'application facilite le suivi du temps, elle me permet de partager facilement les informations avec mes collègues et tous les employés... moi... il n'y a rien à redire, peut-être le prix un peu élevé si vous renouvelez chaque année, mais si vous achetez pour la vie, ce sera très bien et vous économiserez de l'argent.

📌 Alerte info ! Le vol de temps, c'est-à-dire le fait de payer les employés pour du temps qu'ils n'ont pas réellement travaillé, coûte chaque année des milliards aux entreprises en perte de productivité.

10. ClockShark (Idéal pour le suivi des opérations sur le terrain)

Via Clockshark

Pour les entreprises qui s'appuient sur des équipes mobiles, comme la construction, l'aménagement paysager ou les services de livraison, ClockShark assure un suivi précis du temps en déplacement.

Les employés peuvent pointer leur arrivée et leur départ où qu'ils se trouvent, tandis que le suivi GPS vous tient informé de leur emplacement. De plus, ses intégrations de rapports et de paie facilitent grandement le travail de back-office.

Les meilleures fonctionnalités de ClockShark

Mettez fin aux pointages frauduleux grâce à la capture de photos pour vérifier la présence des employés lors des pointages d'arrivée et de départ

Attribuez des tâches, fixez des délais et téléchargez des documents grâce à une gestion personnalisable des tâches et des projets

Suivez le temps et les dépenses par tâche et générez des rapports détaillés sur les présences et les coûts des tâches

Limites de ClockShark

Les employés ne peuvent pas pointer les pauses courtes (2 à 10 minutes)

Il n'enregistre pas automatiquement les heures d'arrivée et de départ des employés en fonction de leur arrivée ou de leur départ d'une zone géographique définie

Tarification ClockShark

Standard : 40 $/mois par utilisateur

Pro : 60 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires de ClockShark

G2 : 4. 6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 1 900 avis)

🧠 Fait amusant : bien avant les horloges, les anciens Égyptiens utilisaient des horloges à eau ou des bols percés de petits trous qui laissaient couler l'eau à un rythme régulier pour suivre les quarts de travail. Parce qu'il y a 3 500 ans déjà, le temps, c'était de l'argent !

