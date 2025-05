les 10 meilleurs logiciels CRM pour les prêts hypothécaires pour rationaliser votre entreprise en 2025

Vous avez travaillé dur pour obtenir ce prêt hypothécaire, alors pourquoi votre meilleur client s'est-il tourné vers un concurrent ?

Simple : vous n'avez pas assuré le suivi et la maintenance de la relation.

La vérité brutale est que les agents de crédit qui ne fidélisent pas les clients existants perdent des entreprises et des références. Mais voici la solution : un puissant système de gestion de la relation client (CRM) pour les prêts hypothécaires

74 % des entreprises affirment que les logiciels CRM renforcent les relations avec les clients en rendant les données clients plus accessibles.

Le secteur des prêts hypothécaires est suffisamment complexe sans que votre pile technologique ne vous freine. Le bon système CRM pour les prêts hypothécaires automatise les suivis, centralise les données et fait avancer les transactions.

Ainsi, que vous compariez des CRM spécifiques tels que HubSpot vs. Monday ou que vous recherchiez une troisième solution tout-en-un, cet article de blog vous montrera les meilleures plateformes logicielles CRM pour les prêts hypothécaires afin de transformer des emprunteurs ponctuels en clients à vie.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici les 10 meilleurs logiciels CRM hypothécaires du marché : clickUp : Idéal pour rationaliser le pipeline de prêts hypothécaires et la collaboration entre les équipes Jungo : Idéal pour l'intégration Salesforce et le marketing hypothécaire Surefire CRM : Idéal pour l'entretien automatisé des relations Pipedrive : Idéal pour optimiser les équipes commerciales dans le secteur des prêts hypothécaires BNTouch Mortgage CRM : Le meilleur pour le marketing hypothécaire tout-en-un Velocify : Idéal pour l'automatisation des équipes commerciales dans le secteur des prêts hypothécaires Nextwave : Idéal pour l'automatisation des équipes commerciales et marketing Shape Mortgage CRM : Idéal pour une automatisation achevée des prêts hypothécaires Aidium : Le meilleur pour la gestion des leads basée sur l'IA Salesforce Financial Services Cloud : Idéal pour l'automatisation des prêts hypothécaires au niveau de l'entreprise

Que rechercher dans un CRM hypothécaire ?

Avant de nous plonger dans notre sélection des meilleurs logiciels CRM pour les prêts hypothécaires, voyons ce qui permet de séparer le bon grain de l'ivraie. Le système CRM idéal doit être plus qu'une simple feuille de calcul améliorée. Voici ce qui compte :

*gestion des prospects : Choisissez un CRM qui capture les prospects provenant de sources multiples, les nourrit grâce à l'automatisation et assure le suivi des clients et des partenaires de référence en un seul endroit pour stimuler les conversions

Automatisation : Recherchez un CRM qui automatise les tâches répétitives, libère du temps pour conclure des affaires et fidélise les clients pour votre entreprise de prêts hypothécaires

*intégrations : Choisissez un outil qui se connecte à votre système de gestion des prêts (LOS) et aux outils du secteur hypothécaire. Lorsque votre CRM s'intègre à votre LOS, toutes les données des emprunteurs, les mises à jour du statut des prêts et les communications sont centralisées. Grâce à l'intégration, vous pouvez déclencher des flux de travail automatisés en fonction des évènements du LOS. Par exemple, lorsqu'un prêt passe au statut « approuvé », votre CRM peut automatiquement envoyer des e-mails personnalisés indiquant la prochaine étape ou mettre à jour les listes de tâches internes

Tableaux de bord personnalisables : optez pour une plateforme qui vous permet de personnaliser les tableaux de bord pour le suivi des indicateurs clés, fournissant des informations en temps réel pour des décisions basées sur les données. Un agent de crédit, un responsable de traitement et un directeur de succursale se soucient tous d'indicateurs différents. Les tableaux de bord personnalisés permettent à chacun de se concentrer sur ses indicateurs clés de performance, sans distraction, pour des informations exploitables

Conformité et sécurité : Assurez-vous que votre CRM respecte la loi américaine sur les procédures de règlement des transactions immobilières (RESPA), les exigences de divulgation intégrées TILA-RESPA (TRID) et les autres réglementations du secteur afin de garantir la conformité de votre entreprise

*automatisation du marketing : Choisissez un CRM doté d'outils intégrés pour le marketing par e-mail et d' autres fonctionnalités de marketing pour maintenir votre pipeline à pleine capacité

💡 Conseil de pro : Recherchez un CRM qui offre une accessibilité mobile. Les agents de crédit qui gèrent les pipelines et les interactions avec les clients où qu'ils se trouvent ont plus de chances de conclure davantage de transactions.

Les 10 meilleurs CRM hypothécaires à essayer

Prêt à transformer les opportunités manquées en plus de prêts ? Vous avez besoin d'une option CRM qui vous aide à simplifier les flux de travail, à fidéliser les entreprises et à vous conformer aux normes.

👀 Le saviez-vous ? 63 % des organisations financières souhaitent investir dans des technologies d'automatisation des flux de travail telles que le CRM.

Découvrons 10 des meilleures solutions CRM hypothécaires du marché, en mettant en évidence leurs forces et faiblesses clés pour vous aider à prendre une décision éclairée.

1. ClickUp (Idéal pour rationaliser le pipeline des prêts hypothécaires et la collaboration entre les équipes)

ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, combine le meilleur de la gestion de projet avec des solutions CRM pour créer un centre de commande unifié pour votre processus hypothécaire - et, est donc numéro un sur notre liste !

Que vous suiviez des prospects, gériez des pipelines ou assuriez la coordination avec votre équipe, ClickUp for Real Estate Teams vous donne le contrôle absolu de votre flux de travail. Il est flexible et hautement personnalisable pour les équipes interfonctionnelles afin de permettre une gestion intuitive des prospects.

La gestion des clients, des demandes de prêt et des tâches de l'équipe peut devenir accablante, et il n'y a pas deux systèmes identiques. Mais avec ClickUp, vous pouvez tout personnaliser. Les statuts de tâches personnalisés et les champs personnalisés de ClickUp s'adaptent à votre pipeline hypothécaire unique pour suivre les types de prêts, les cotes de crédit, les sources de prospects, etc. Pas de structures rigides, juste un CRM qui fonctionne comme vous le faites.

Gérez votre pipeline d'équipe commerciale à votre façon grâce aux statuts de tâches personnalisés de ClickUp

ClickUp offre également plusieurs vues pour vous aider à visualiser votre processus. Que vous préfériez la vue Liste, la vue Tableau, la vue Gantt ou la vue Tableur, vous pouvez suivre les demandes, gérer la communication avec les clients et superviser les campagnes marketing comme vous le souhaitez.

Vous souhaitez envoyer des listes à votre client ? ClickUp est là pour vous. Avec la vue Plan de ClickUp, vous pouvez mapper toutes vos listes afin que vos clients puissent voir leur emplacement exact. Vous pouvez également les coder par couleur en fonction de leur intervalle de prix et créer des modèles pour plus tard.

Simplifiez la liste des propriétés pour les clients grâce à la vue Plan de ClickUp

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

L'utilisation d'outils de collaboration fragmentés rend les flux de travail plus complexes qu'ils ne devraient l'être. Mais avec ClickUp, vous pouvez attribuer des tâches, laisser des commentaires ou même discuter avec votre équipe pour que tout le monde soit sur la même page grâce à la fonction de discussion de ClickUp. Plus besoin de courir après les e-mails.

Bonus : vous pouvez créer et attribuer des tâches directement depuis les messages de discussion !

Gardez toutes vos discussions liées au travail dans le flux de travail avec ClickUp Chat

Si vous pensez que vous devrez toujours changer d'onglet pour vos e-mails, ClickUp règle également ce problème ! Que vous utilisiez Outlook ou Gmail, vous pouvez rédiger et envoyer des e-mails depuis ClickUp. Ainsi, toutes vos activités de prospection et de fidélisation des clients se déroulent là où vous en avez besoin, c'est-à-dire dans votre CRM.

Envoi, suivi et gestion des e-mails des clients avec ClickUp Email Management

Et à quoi sert un CRM sans automatisation ? Les automatisations ClickUp vous font gagner un temps considérable en créant des déclencheurs personnalisés pour les suivis, l'attribution des tâches et les rappels, afin que vous puissiez vous concentrer sur la conclusion des affaires plutôt que sur le travail répétitif des administrateurs.

Ne manquez plus jamais les abonnés ou les délais de vos clients grâce aux automatisations ClickUp

Passons maintenant à la partie la plus importante : les indicateurs ! Rendez-vous sur ClickUp Dashboards pour afficher de manière centralisée les indicateurs clés, les performances de l'équipe commerciale et les interactions avec les clients. Avec plus de 50 cartes de tableau de bord, vous pouvez donner à chaque membre de l'équipe ce dont il a besoin :

Les agents de crédit peuvent afficher l'activité des prospects et l'état du pipeline

Les responsables de traitement voient les tâches en attente par date d'échéance

Les gestionnaires assurent le suivi des taux de conversion, des volumes de financement et de l'achèvement des tâches

Vous obtenez un aperçu en temps réel de votre entreprise pour suivre la progression, repérer les tendances et prendre des décisions plus intelligentes.

Visualisez toutes vos progressions en un seul affichage grâce aux tableaux de bord ClickUp

La mise en place d'un nouveau CRM semble être un travail considérable. Mais vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Vous pouvez vous lancer rapidement avec le modèle ClickUp CRM, qui vous offre un environnement de travail prêt à l'emploi auquel vous pouvez accéder dès maintenant !

Si vous êtes de ceux qui gèrent tous leurs prospects sur une feuille de calcul, le modèle de feuille de calcul immobilier ClickUp peut être le point de départ idéal. Ce modèle vous permet de rester organisé et de créer des forfaits en regroupant les prospects, les clients, les propriétés et les offres en un seul endroit et en les mettant en forme.

Obtenir un modèle gratuit Gérez efficacement vos données immobilières grâce au modèle de feuille de calcul ClickUp Real Estate

Suivi de la progression de chaque propriété grâce à des statuts personnalisés tels que « Annulé », « Vendu » et « À vendre »

Accédez aux informations sous cinq affichages différents, dont un guide de démarrage

Améliorez le suivi immobilier grâce aux fonctionnalités de suivi du temps, aux étiquettes, aux avertissements de dépendance et à l'intégration des e-mails

Si vous recherchez un modèle de CRM qui vous aide également à gérer vos transactions, consultez le modèle ClickUp pour les agents immobiliers. Il vous aide à gérer l'ensemble de votre flux de travail tout en vous donnant un aperçu de vos commissions.

Obtenir un modèle gratuit Gardez le contrôle de toutes vos conversions grâce au modèle d'agent immobilier ClickUp

Voici ce qui distingue ce modèle :

Suivi de la progression des clients avec 15 statuts tels que Ouvert, Contacté et Contrat reçu

Utilisez les champs personnalisés pour stocker les informations clés sur les clients et les propriétés afin d'y accéder facilement

Automatisez le calcul des commissions pour contrôler les revenus

La meilleure partie est que même lorsque vous développez votre entreprise, ClickUp se développe à vos côtés ! Donc, si vous voulez un CRM immobilier intelligent, personnalisable et gratuit pour simplifier votre flux de travail et améliorer les relations avec vos clients, ClickUp CRM est une évidence.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils et plateformes

Résumez les discussions, suivez la progression et peaufinez la rédaction grâce à l'assistant intégré ClickUp Brain , optimisé par l'IA

Créez des documents de prêt centralisés avec un historique des versions et des permissions personnalisables grâce à ClickUp Docs

Utilisez les formulaires ClickUp pour collecter des informations sur les emprunteurs ou de nouvelles demandes de renseignements

Paramétrez les rappels ClickUp pour les vérifications 30, 60 ou 90 jours après la clôture

Limites de ClickUp

Certains affichages ne sont pas (encore !) disponibles sur l'application mobile

S'accompagne d'une courbe d'apprentissage

Tarification ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

ClickUp nous a permis de mettre en place des processus rapidement et simplement. Nous n'avions pas besoin d'un CRM géant pour faire notre gestion de projet ; ClickUp a été la solution parfaite. Après avoir mis en place notre gestion de projet, nous avons trouvé de nombreuses autres utilisations qui ont vraiment simplifié une grande partie de notre travail quotidien.

ClickUp nous a permis de mettre en place des processus rapidement et simplement. Nous n'avions pas besoin d'un CRM géant pour faire notre gestion de projet ; ClickUp a été la solution parfaite. Après avoir mis en place notre gestion de projet, nous avons trouvé de nombreuses autres utilisations qui ont vraiment simplifié beaucoup de travail au quotidien.

2. Jungo (Meilleur pour l'intégration Salesforce et le marketing hypothécaire)

via Jungo

Jungo est un CRM destiné aux entreprises qui souhaitent une solution tout-en-un pour automatiser les flux de travail, stimuler les efforts de marketing et simplifier la collaboration.

Conçu sur Salesforce, il s'intègre aux meilleurs outils hypothécaires, vous permettant de gérer les prospects, les prêts et les relations avec les clients à partir d'une seule connexion. Il est conçu pour améliorer la productivité de l'ensemble de votre réseau (clients, prospects, partenaires de référence et membres de l'équipe) tout en offrant un accès complet à Salesforce et AppExchange pour gagner du temps et réduire les coûts.

Les meilleures fonctionnalités de Jungo

Éliminez la double entrée de données grâce aux systèmes LOS tels qu'Encompass, Calyx Point et LendingPad

Accédez à des contenus marketing prédéfinis, des campagnes d'e-mailing, des vidéos marketing et des outils de co-marketing

Suivi des indicateurs clés avec des données en temps réel et des rapports détaillés à l'aide de tableaux de bord personnalisables

Automatisation du marketing post-clôture auprès des clients grâce au programme Concierge, qui permet d'envoyer des cadeaux et des cartes personnalisés pour renforcer la fidélité

Jungo Limites

La fonctionnalité dépend de Salesforce

Options de personnalisation limitées pour les flux de travail complexes

Tarification Jungo

Application Jungo Mortgage : 119 $/mois par utilisateur

Offre groupée Jungo : 149 $/mois par utilisateur

Jungo Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Jungo

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 120 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Jungo

J'utilise Jungo dans mon travail quotidien. Il m'aide à faire toutes mes tâches quotidiennes et contient tous mes anciens clients, agents immobiliers, prospects et contacts hypothécaires. Il m'aide à rester organisé et à garder le contrôle.

J'utilise Jungo dans mon travail quotidien. Il m'aide à faire toutes mes tâches quotidiennes et contient tous mes anciens clients, agents immobiliers, prospects et contacts hypothécaires. Il m'aide à rester organisé et à garder le contrôle.

3. Surefire CRM (Idéal pour l'entretien automatisé des relations)

via G2

Avez-vous déjà souhaité pouvoir automatiser l'entretien de vos relations avec vos clients ? Surefire CRM rend cela possible ! Il est conçu pour aider les professionnels du crédit hypothécaire à conclure de nouvelles affaires, à fidéliser les clients et à consolider les recommandations qui sont si importantes.

Il s'agit d'une solution CRM solide pour les entreprises de services qui automatise la gestion des prospects, le marketing multicanal et la conformité en un seul endroit. Son automatisation « set-it-and-forget-it » vous aide à établir et à entretenir facilement des relations.

Les meilleures fonctionnalités de Surefire CRM

Engagez les clients via les réseaux sociaux, les e-mails, les textes et les supports imprimés grâce à l'automatisation du marketing omnicanal

Accédez à plus de 1 000 contenus prêts à l'emploi pour dynamiser votre marketing

Automatisation des suivis pour entretenir les prospects tout au long du processus de prêt et de la phase de post-clôture

Soyez prêt pour l'audit grâce aux outils de conformité RESPA, TCPA et CCPA intégrés

Limites du CRM Surefire

Moins d'options de personnalisation pour les rapports en libre-service

Capacités d'intégration limitées

Prix du CRM Surefire

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Surefire CRM

G2 : 4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

🧠 Fait amusant : Au milieu du XXe siècle, les propriétaires américains célébraient le remboursement de leur prêt hypothécaire en organisant une fête de « brûlage d'hypothèque », incinérant symboliquement le document de prêt pour marquer leur réussite financière.

4. Pipedrive (Idéal pour optimiser visuellement les équipes commerciales des prêts hypothécaires)

via Pipedrive

Si vous recherchez une solution CRM pour le conseil qui vous aide à suivre les prospects, à automatiser les suivis et à conclure davantage de transactions, Pipedrive est un choix populaire.

Ce CRM de type Kanban vous permet de visualiser et de gérer votre pipeline de prêts hypothécaires grâce à une automatisation basée sur l'IA, des flux de travail personnalisables et des informations en temps réel sur les équipes commerciales. Pipedrive simplifie l'ensemble du processus de prêt hypothécaire afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : conclure davantage de prêts.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Fidélisez vos clients grâce à des invites, instructions et suivis automatisés basés sur l'IA

Optimisez les stratégies de conversion grâce à des informations en temps réel sur les équipes commerciales et des rapports personnalisés

Connexion avec plus de 400 applications, y compris les systèmes de montage de prêts (LOS) les plus populaires

Limites de Pipedrive

L'installation initiale et la personnalisation peuvent demander du temps et des efforts

Les rapports avancés et les capacités d'IA sont limités aux forfaits les plus chers

Tarification de Pipedrive

*essentiel : 19 $/mois par utilisateur

Avancé : 34 $/mois par utilisateur

Professionnel : 64 $/mois par utilisateur

Puissance : 74 $/mois par utilisateur

Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Pipedrive

Pour nous, qui sommes des gens visuels, c'est la meilleure solution. Grâce à ce CRM facile à utiliser, je peux voir exactement ce qui se passe dans mon canal de vente. Il est très facile de voir le tableau de bord et de déplacer les prospects.

Pour nous, qui sommes des gens visuels, c'est la meilleure solution. Grâce à ce CRM facile à utiliser, je peux voir exactement ce qui se passe dans mon équipe commerciale. Il est très facile de voir le tableau de bord et de déplacer les prospects.

5. BNTouch Mortgage CRM (le meilleur pour le marketing hypothécaire tout-en-un)

via BNTouch

Jongler avec les prospects, les prêts et le marketing peut ressembler à un cirque à trois pistes dans le monde des prêts hypothécaires. BNTouch Mortgage CRM aide à mettre de l'ordre dans le chaos.

Il s'agit d'un système hypothécaire numérique complet qui combine des outils CRM, marketing et POS, ce qui en fait une excellente alternative au CRM Perfex pour ceux qui recherchent une solution tout-en-un. Son application mobile conviviale et son stockage cloud sécurisé en font une solution incontournable pour les entreprises de toutes tailles.

Meilleures fonctionnalités de BNTouch Mortgage CRM

Automatisation des e-mails, des SMS et du marketing vidéo, ainsi qu'accès à du contenu sélectionné sur les réseaux sociaux

Gérez la distribution des leads en capturant les leads provenant de diverses sources, y compris les médias sociaux

Accédez à plus de 35 outils spécifiques aux prêts hypothécaires, y compris une application numérique 1003

Gérez votre CRM où que vous soyez grâce à l'application mobile conviviale

Limites de BNTouch Mortgage CRM

Options de personnalisation limitées

Certains utilisateurs trouvent la navigation initiale difficile

Tarification de BNTouch Mortgage CRM

Individuel : 165 $/mois + 125 $ de frais d'activation

Équipe : À partir de 190 $/mois pour deux utilisateurs + 95 $ de frais d'activation par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur le CRM hypothécaire BNTouch

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

6. Velocify (Meilleur logiciel d'automatisation des équipes commerciales dans le secteur des prêts hypothécaires)

via Velocify

Velocify est un CRM performant destiné aux professionnels du crédit immobilier qui souhaitent conclure plus de prêts avec moins de difficultés. Faisant partie d'ICE Mortgage Technology, cette plateforme aide les agents de crédit à rester organisés, à automatiser les suivis et à gérer les prospects provenant de plus de 1 400 sources.

Que vous cherchiez à optimiser votre processus de vente ou à renforcer l'engagement des emprunteurs, Velocify veille à ce qu'aucun prospect ne passe entre les mailles du filet. Il convient parfaitement aux équipes de crédit immobilier en pleine croissance qui ont besoin d'un CRM pour structurer leurs flux de travail et leur automatisation.

Les meilleures fonctionnalités de Velocify

Capture, distribution et priorisation automatiques des prospects pour des suivis plus rapides

Réduisez le nombre de tâches manuelles grâce à une communication multicanal automatisée pour maintenir l'engagement des prospects

Passez plus d'appels, suivez les discussions et augmentez les conversions grâce au composeur IA Dial-IQ pour les équipes commerciales

Personnalisez les flux de travail en fonction des besoins de votre entreprise de prêts hypothécaires

Limites de Velocify

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes occasionnels de numérotation

Tarification Velocify

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Velocify

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 230 avis)

7. NextWave (Meilleur logiciel d'automatisation des équipes commerciales et marketing personnalisable)

via NextWave

Nextwave CRM de CRMnow est un choix approprié pour les agents de crédit, les banquiers hypothécaires résidentiels et les prêteurs en gros qui souhaitent optimiser l'automatisation de leurs équipes commerciales et marketing.

Conçu spécialement pour le secteur des prêts hypothécaires, il offre un suivi automatisé des prospects, des mises à jour des jalons et des points de contact marketing personnalisés pour améliorer la productivité et la rentabilité. Il vous aide à prioriser les pipelines simples et la gestion des partenaires tout en gardant votre équipe commerciale sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de NextWave

Accédez aux tâches, aux affaires, à l'activité des partenaires et aux indicateurs clés grâce à des tableaux de bord personnalisables

Automatisation de la distribution des prospects grâce au routage basé sur les compétences et suivi en temps réel de la progression des prêts

Renforcez les relations de parrainage grâce aux mises à jour par SMS, e-mail et messagerie vocale

Gérez votre entreprise de prêts hypothécaires à tout moment grâce à une application mobile entièrement fonctionnelle

Limites de NextWave

La personnalisation des flux de travail peut nécessiter un investissement en temps important

Tarification NextWave

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de NextWave

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. Forme (Idéal pour une automatisation achevée des prêts hypothécaires)

via la forme

Vous recherchez une solution de gestion des prêts hypothécaires dotée de nombreuses fonctionnalités et basée sur l'IA ? Shape CRM est un choix remarquable. Explicitement conçue pour les courtiers en prêts hypothécaires, les prêteurs et les responsables des prêts, elle simplifie tout, de l'origination et des équipes commerciales à l'automatisation du marketing, le tout sur une seule plateforme.

Avec plus de 500 fonctionnalités intégrées, Shape vous permet de gérer les prospects, d'automatiser les suivis et de s'intégrer de manière transparente aux systèmes de point de vente et de gestion des prêts. Que vous développiez votre entreprise de prêts hypothécaires ou que vous optimisiez la conversion des prospects, l'approche tout-en-un de Shape vous fait gagner du temps et augmente votre efficacité.

Donner forme aux meilleures fonctionnalités

Accédez à un CRM intégré, à un composeur, à l'automatisation des e-mails/textes, à un point de vente, à des intégrations LOS et à des sites Web CRO pré-construits

Améliorez la prise de décision grâce à l'automatisation des transcriptions d'appels, à la notation par IA, aux contrôles de conformité et aux alertes basées sur les scores

Menez des campagnes de marketing par e-mail automatisées avec des séquences prédéfinies d'e-mails, de textes et de mises à jour de statut

Augmentez les conversions grâce à des entonnoirs de prospects de type sondage et des pages de destination optimisées pour la conversion

Forme Limites

Fonctionnalités avancées limitées pour les grandes entreprises

Certains utilisateurs ont constaté un manque d'efficacité du service client

Forme des prix

Tarification personnalisée

Formez les évaluations et les critiques

G2 : 4. 9/5 (plus de 95 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Shape

Je n'ai jamais découvert d'approche aussi simple pour automatiser les opérations et gagner du temps lors du suivi des prospects que celle de Shape. J'adore sa convivialité, car il s'adapte à vos besoins et est simple à utiliser.

Je n'ai jamais découvert d'approche aussi simple pour automatiser les opérations et gagner du temps lors du suivi des prospects que celle de Forme. J'adore sa convivialité, car il s'adapte à vos besoins et est simple à utiliser.

9. Aidium (Meilleur pour la gestion des leads basée sur l'IA)

via Aidium

Parfois, la simplicité est la voie à suivre pour un CRM. C'est encore mieux s'il est associé à des automatisations sans effort. Aidium est un tel outil conçu pour maximiser la conversion des prospects.

Il offre une notation des prospects basée sur l'IA, une automatisation intelligente et des intégrations pour vous aider à gérer et à développer efficacement votre pipeline. Que vous suiviez des références, que vous développiez des prospects ou que vous meniez des campagnes de marketing, Aidium fournit les outils nécessaires pour augmenter l'efficacité et conclure davantage de transactions dans une interface facile à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités d'Aidium

Automatisation des suivis, des rappels et des communications pour améliorer les temps de réponse

Utilisez l'IA pour identifier les prospects à fort potentiel et affiner vos efforts marketing

Créez et lancez des campagnes marketing avec un outil intuitif sans code, de type glisser-déposer

Concevez des supports marketing accrocheurs directement dans le CRM grâce à l'intégration de Canva

Limites d'Aidium

Certains clients se sont plaints de la lenteur du service client

Peut être coûteux pour les petites entreprises

Tarification Aidium

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Aidium

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Salesforce Financial Services Cloud (Idéal pour l'automatisation des prêts hypothécaires au niveau de l'entreprise)

via Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud (FSC) offre une solution tout-en-un pour la gestion des emprunteurs, l'automatisation des flux de travail et la personnalisation des interactions avec les clients. Il est idéal pour les grands prêteurs hypothécaires, les institutions financières et les agents de crédit à fort volume.

Les informations et l'automatisation basées sur l'IA vous aident à optimiser le traitement des prêts et à améliorer l'expérience des emprunteurs. Les outils de rapports intégrés et les intégrations faciles vous aident à développer votre entreprise tout en maintenant la conformité et l'efficacité.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce Financial Services Cloud

Rationalisez les demandes de prêt grâce à une collecte de données et une gestion de documents intuitives

Fournir des recommandations personnalisées et des informations financières grâce à la personnalisation basée sur l'IA

Réduisez le travail manuel et améliorez la précision grâce à l'automatisation des flux de travail de souscription

Améliorez la collaboration entre les agents de crédit, les emprunteurs, les courtiers et les agents immobiliers

Salesforce Financial Services Limites du cloud

Une courbe d'apprentissage abrupte ; bien utiliser l'outil nécessite une formation approfondie

Prix plus élevé que les autres options de CRM

Tarification Salesforce Financial Services Cloud

Gratuit : essai de 30 jours

Équipe commerciale : 300 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Service : 300 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Équipe commerciale et service après-vente : 325 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Einstein 1 pour les équipes commerciales et de service : 700 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

administration des produits d'assurance : *180 000 $/an par organisation (facturé annuellement)

Administration des polices d'assurance : 42 000 $/10 millions de dollars de primes brutes (facturées annuellement)

Gestion des demandes d'indemnisation : 27 000 $/10 millions de dollars de primes brutes (facturées annuellement)

Salesforce Financial Services Évaluations et avis sur le cloud

G2 : 4. 2/5 (plus de 90 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Salesforce Financial Services Cloud

J'aime le fait que le logiciel soit personnalisable. Vous pouvez le faire construire autour de votre entreprise et non l'inverse.

J'aime le fait que le logiciel soit personnalisable. Vous pouvez le faire adapter à votre entreprise et non l'inverse.

💡 Conseil de pro : Une fois que vous avez choisi votre CRM, investissez dans une formation adéquate pour votre équipe afin de vous assurer qu'elle comprend comment l'utiliser efficacement. Encouragez son adoption en mettant en avant les avantages pour les agents de prêts hypothécaires individuels, et pas seulement pour l'entreprise.

Fini les jours de prêt avec ClickUp !

Les CRM hypothécaires sont une véritable bouée de sauvetage, offrant aux agents de crédit une visibilité en temps réel sur chaque piste, chaque étape du prêt et chaque tâche de suivi, le tout dans un seul tableau de bord.

Tous ces outils ont quelque chose de spécial, mais ClickUp? C'est le package complet : CRM et gestion de projet sur une seule et même plateforme élégante. Avec des fonctionnalités telles que les rappels automatisés, les champs personnalisés pour les scores de crédit et les types de prêt, et le stockage centralisé des documents, rien ne passe entre les mailles du filet.

Peut-on faire mieux ? Nous ne le pensons pas. Mais ne nous croyez pas sur parole. Créez dès aujourd'hui un compte ClickUp gratuit et essayez-le par vous-même !