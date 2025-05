les 13 meilleures solutions de communication d'entreprise en 2025

Une mauvaise communication est l'une des plus grandes menaces pour la réussite d'une entreprise. 14 % des entreprises ont perdu des clients à cause de cela, et 8 % ont perdu des employés !

En bref, si votre plateforme de communication d'entreprise n'est pas efficace, même la meilleure stratégie sera insuffisante, surtout si vous avez une équipe à distance.

Voici donc les 13 meilleurs outils de communication externe et interne pour une entreprise et leurs fonctionnalités clés.

⏰ Résumé en 60 secondes Vous avez du mal à collaborer efficacement avec vos équipes et vos clients ? Découvrez les meilleures solutions de communication d'entreprise spécialement conçues pour les besoins des entreprises : : Idéal pour la gestion collaborative de projets et de tâches ClickUp: Idéal pour la gestion collaborative de projets et de tâches

Slack : Idéal pour la messagerie et la collaboration en temps réel au sein d'une équipe

zoom : *Idéal pour les vidéoconférences et les réunions virtuelles de haute qualité

Microsoft Teams : Idéal pour une communication intégrée dans Microsoft 365

Trello : Idéal pour la gestion de projet visuelle et le suivi des tâches

Monday.com : Idéal pour personnaliser les flux de travail des équipes commerciales et améliorer la collaboration au sein de l'équipe

Google Workspace : Idéal pour la collaboration sur des documents et les e-mails dans le cloud

Asana : Idéal pour la gestion structurée des tâches et des projets

Workplace de Meta : Idéal pour la communication et la collaboration à l'échelle de l'entreprise

Cisco Webex : Idéal pour les réunions vidéo et la sécurité au sein des entreprises

Dialpad : Idéal pour les téléphones et la messagerie de l'entreprise optimisés par l'IA

GoToConnect : Idéal pour la VoIP et la vidéoconférence tout-en-un

Grasshopper : Idéal pour les petites entreprises ayant besoin d'un système téléphonique virtuel

Que rechercher dans une solution de communication d'entreprise ?

Dans un océan d'options, il peut être difficile de trouver la solution de communication d'entreprise qui répond le mieux à vos besoins. Heureusement, quelques attributs et fonctionnalités clés déterminent l'efficacité d'un outil de communication. Par exemple :

👉🏻 Facilité d'utilisation : Optez pour un outil de communication d'entreprise doté d'une interface simple et intuitive. Assurez-vous qu'il ne nécessite aucune période d'apprentissage afin que tous les membres de l'entreprise puissent facilement s'y adapter

👉🏻 Fonctionnalités de collaboration : Recherchez un outil de communication qui vous permet, à vous et aux membres de votre équipe, de collaborer dans des formats polyvalents tels que la messagerie instantanée, la visioconférence, le chat de groupe, etc. Cela augmente la capacité de communication

👉🏻 Personnalisable : Choisissez une solution de communication interne adaptée aux besoins uniques de votre équipe. Pour commencer, vous devriez pouvoir définir les préférences de notification, configurer les canaux et les groupes, etc.

👉🏻 Fonctionnalités de sécurité : Assurez-vous que votre outil de communication interne est sécurisé. Recherchez des fonctionnalités telles que le chiffrement de bout en bout, l'authentification à deux facteurs, la conformité aux réglementations en matière de confidentialité telles que le RGPD, etc

👉🏻 Capacités d'intégration : Choisissez un outil de communication qui s'intègre aux outils et logiciels existants de votre flux de travail. Cela permet de minimiser les perturbations et d'augmenter la productivité

Les 13 meilleures solutions de communication pour les entreprises

Voici les 13 meilleurs outils de collaboration et de communication que vous pouvez utiliser pour rationaliser la communication et les opérations de l'entreprise :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion collaborative de projets et de tâches)

Alors que la plupart des outils de la liste ne font qu'aider à améliorer la communication, ClickUp va encore plus loin. En tant qu'application Tout-en-un pour le travail, elle unifie la gestion de projet et la communication afin que votre équipe puisse maximiser l'efficacité des tâches en assurant une coordination cohérente.

ClickUp pour discuter (pour une communication fluide)

ClickUp Chat est un outil puissant pour améliorer la communication au sein des équipes, réduire les cloisonnements et accroître la productivité globale. Les discussions sont intégrées directement dans les tâches, les documents et les projets, ce qui garantit que les discussions sont toujours liées au travail concerné. Il n'est donc plus nécessaire de passer d'un outil à l'autre et la communication reste ciblée.

Avec ClickUp Chat, les équipes peuvent communiquer instantanément, partager des mises à jour et résoudre rapidement les problèmes, favorisant ainsi un environnement collaboratif.

📮 ClickUp Insight : Près de 20 % des personnes ayant répondu à notre sondage envoient plus de 50 messages instantanés par jour. Ce volume élevé pourrait indiquer une équipe constamment en effervescence avec des échanges rapides, ce qui est excellent pour la rapidité, mais également propice à une surcharge de communication. Grâce aux outils de collaboration intégrés de ClickUp, tels que ClickUp pour discuter et ClickUp pour attribuer des commentaires, vos discussions sont toujours liées aux tâches appropriées, ce qui améliore la visibilité et réduit le besoin de suivis inutiles.

La fonctionnalité « Assigner des commentaires » de ClickUp crée instantanément des tâches à partir des messages et les attribue aux membres de l'équipe. Cela permet de rationaliser la communication, de hiérarchiser les activités et de définir clairement les responsabilités de chacun.

ClickUp Docs (pour le partage d'idées et de commentaires)

Collaborez avec votre équipe en temps réel sur ClickUp Documents

ClickUp Docs est une autre fonctionnalité de collaboration puissante. Grâce à ses capacités de modification en temps réel, elle permet à tous les membres de l'équipe de réfléchir collectivement à des idées de projets, de suggérer des changements et de créer des briefs.

De cette façon, vous bénéficiez des conseils de tous les membres de votre équipe et chacun se sent impliqué dans chaque projet.

De plus, la détection de collaboration de ClickUp vous avertit à chaque fois qu'un membre de l'équipe effectue une modification en cours, ajoute un commentaire ou attribue/réattribue une tâche, ce qui permet à tout le monde de rester informé !

ClickUp Tableaux blancs et cartes mentales (pour collaborer sur des projets)

Créez des forfaits de projets visuels et des cartes mentales sur les Tableaux blancs ClickUp

Avec les Tableaux blancs ClickUp, créez des forfaits de projets visuels et connectez-les au reste de votre flux de travail.

Grâce à un simple outil de glisser-déposer, elles vous permettent, à vous et à votre équipe, de partager facilement des idées et de leur donner forme. Vous pouvez également créer des tâches, les attribuer aux membres de l'équipe et obtenir des mises à jour en temps utile.

ClickUp Les cartes mentales s'avèrent utiles lorsque la phase d'exécution du projet démarre. Elles vous offrent une vue claire et visuelle de l'ensemble de votre projet, garantissant un travail d'équipe efficace, la coordination des ressources et la gestion de la charge de travail.

ClickUp Clips (pour une communication asynchrone claire)

ClickUp Clips est idéal pour la collaboration à distance. Il vous permet de créer et de partager des enregistrements d'écran de documents, de tâches et de discussions avec votre équipe. Il génère également des transcriptions automatisées de chaque clip, avec des horodatages et des extraits appropriés, que vous pouvez convertir en tâches, résumés, etc. Cela garantit la clarté et l'efficacité de la communication.

ClickUp Brain (pour tout !)

Bien que la suite ClickUp comporte de nombreuses fonctionnalités de collaboration, ClickUp Brain en est le cœur.

ClickUp Brain vous connecte à tout ce qui se trouve dans l'application, des documents aux personnes. Ainsi, vous pouvez facilement récupérer et partager des informations, créer et attribuer des tâches, envoyer et recevoir des mises à jour, et bien plus encore. Ce n'est pas tout : ClickUp Brain résume également les longues discussions, ce qui augmente la vitesse et l'efficacité de la communication.

Modèles ClickUp (pour améliorer l'efficacité de la communication)

La vaste gamme de modèles personnalisables de ClickUp est un autre argument de vente unique important.

Bien qu'il existe des centaines de ces ressources gratuites sur la plateforme, la meilleure pour améliorer l'efficacité de la communication est le modèle Tableau blanc du forfait Communications de ClickUp.

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez votre communication interne et externe grâce au modèle Tableau blanc du forfait Communications de ClickUp

Le modèle Tableau blanc du forfait Communications de ClickUp vous permet de mapper les structures de messagerie, de configurer les canaux de communication et d'aligner les membres de l'équipe pour le partage des connaissances.

Cela permet de gérer les flux de travail, de suivre l'engagement et de s'assurer que toutes les communications sont claires, opportunes et cohérentes. En rassemblant tout en un seul endroit, cela contribue à renforcer la collaboration et à améliorer l'efficacité globale de la communication, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation.

💡 Conseil de pro : Vous voulez organiser facilement les activités de votre équipe ? C'est facile avec le modèle de communication d'équipe et de matrice de réunion de ClickUp. Grâce à ce modèle, vous pouvez : Attribuer des rôles et des responsabilités pour chaque projet ou tâche

Définir des directives pour des points réguliers ou des résumés rapides

Élaborer un échéancier pour les projets ou les tâches à venir

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'outil intimidant en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce qu'Alfred Titus, responsable de l'assistance aux administrateurs de la Brighten A Soul Foundation, a à dire sur ClickUp :

Pour toute organisation qui se demande comment gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste À faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais.

Pour toute organisation qui se demande comment gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste À faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais.

2. Slack (Idéal pour la messagerie et la collaboration en temps réel au sein d'une équipe)

via Slack

Slack est un outil de communication professionnel populaire pour discuter en groupe et envoyer des messages instantanés. Il est idéal pour les grandes entreprises et les organisations composées de plusieurs équipes et départements.

Avec Slack, vous pouvez créer des canaux individuels pour organiser la communication au sein de l'équipe. Il permet également d'effectuer des recherches rapides dans les anciens messages grâce à des options de filtrage avancées qui réduisent l'encombrement.

La sécurité est un autre aspect dans lequel Slack excelle. La plateforme sécurise les discussions grâce à un cryptage de niveau entreprise, ce qui minimise le risque de violation des données.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Permet aux équipes d'organiser les discussions dans des canaux dédiés pour des discussions structurées

Assistance au partage de fichiers avec aperçus et suivi des versions

Propose des appels vocaux et des visioconférences directement dans l'application

Limites de Slack

Surcharge les utilisateurs avec un nombre excessif de notifications dans les environnements de travail actifs

Manque de gestion intégrée des tâches, nécessitant des outils tiers

Tarification Slack

Free Forever

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4. 5/5 (plus de 33 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 600 avis)

🧐 Anecdote : Les e-mails restent l'outil de communication le plus efficace pour une entreprise, 18 % des travailleurs du savoir les préférant aux autres ! 📧

3. Zoom (Idéal pour les visioconférences et les réunions virtuelles de haute qualité)

via Zoom

Zoom n'a plus besoin d'être présenté. Cet outil de visioconférence a conquis le monde entier pendant la pandémie de COVID-19 et est depuis devenu un logiciel de communication d'entreprise incontournable pour les équipes virtuelles.

Zoom offre une assistance pour les réunions audio et vidéo HD de haute qualité pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants. Vous pouvez également générer des transcriptions automatiques et précises pour chaque réunion en ligne hébergée sur la plateforme. Le meilleur ? L'outil est intuitif et son interface conviviale.

Zoom sur les meilleures fonctionnalités

Permet le partage d'écran avec des options d'annotation et de contrôle à distance

Renforcez l'engagement des employés grâce à des sondages, des réactions et des votes à main levée virtuels

Sécurisation des réunions grâce à la protection par mot de passe et aux salles d'attente

Limites de Zoom

Paramètre une limite de 40 minutes pour les réunions de groupe dans le forfait gratuit

Présente des problèmes de confidentialité en raison de vulnérabilités de sécurité antérieures

tarifs Zoom*

Basic : Gratuit

Pro : 15,99 $/mois par utilisateur

Business : 21,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoom

G2 : 4. 5/5 (plus de 56 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 14 100 avis)

*que disent les utilisateurs de Zoom dans la vie réelle ?

Ce sont les fonctionnalités de Zoom sur le lieu de travail qui séduisent par la facilité d'utilisation des vidéoconférences et les bonnes options d'intégration avec d'autres applications professionnelles. Ce sont des solutions évolutives pour améliorer la collaboration et assurer une communication fluide entre les membres d'une petite équipe comme d'une grande entreprise.

Ce sont les fonctionnalités de Zoom sur le lieu de travail qui séduisent par la facilité d'utilisation des vidéoconférences et les bonnes options d'intégration avec d'autres applications professionnelles. Ce sont des solutions évolutives pour améliorer la collaboration et assurer une communication fluide entre les membres d'une petite équipe comme d'une grande entreprise.

4. Microsoft Teams (Idéal pour une communication intégrée dans Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams est une autre solution logicielle de communication performante. Cet outil de communication pour les équipes permet d'organiser des réunions vidéo interactives avec des sous-titres et des enregistrements en temps réel.

De plus, vous pouvez passer et recevoir des appels téléphoniques, discuter avec les membres de votre équipe et créer des espaces partagés. La plateforme dispose également de mesures de sécurité solides, avec une conformité de niveau entreprise et une authentification multifactorielle pour la protection des données.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Fournit un hub de communication centralisé avec la possibilité de discuter, de partager des fichiers et de passer des appels en permanence

Permet la collaboration en temps réel sur des documents avec les applications Microsoft 365

Assistance à l'accès des invités externes pour une collaboration inter-entreprises

Limites de Microsoft Teams

Organisation des fichiers compliquée par rapport aux solutions de stockage cloud autonomes

Nécessite un abonnement Microsoft 365 pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

tarification de Microsoft Teams*

Free Forever

Microsoft 365 Personnel : 6,99 $/mois

*microsoft 365 Famille : 9,99 $/mois

Microsoft Teams Essential : 4 $/mois par utilisateur

*microsoft 365 Business Basic : 6 $ par mois et par utilisateur

*microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

*microsoft 365 Business Premium : 22 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Microsoft Teams

G2 : 4. 4/5 (plus de 15 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 9 800 avis)

*que disent les utilisateurs de Microsoft Teams dans la vie réelle ?

Dans l'ensemble, j'ai une bonne expérience avec Teams, nous l'utilisons avec une équipe de plus de 100 personnes et il nous offre la plateforme dont nous avons besoin pour bien communiquer et collaborer.

Dans l'ensemble, j'ai une bonne expérience avec Teams, nous l'utilisons avec une équipe de plus de 100 personnes et il nous offre la plateforme dont nous avons besoin pour bien communiquer et collaborer.

🧠 Fait amusant : Environ 55 % de la communication est non verbale, ce qui signifie que les gestes, la posture et les expressions faciales en disent plus long que les mots. 🙎🏻

5. Trello (Idéal pour la gestion de projet visuelle et le suivi des tâches)

via Trello

Bien que Trello ne soit pas un outil de communication traditionnel, il peut vous aider, vous et votre équipe, à collaborer plus efficacement sur des projets. Le logiciel organise visuellement les tâches à l'aide de tableaux Kanban, automatise les tâches récurrentes et propose des modèles pour standardiser les processus.

De plus, l'interface adaptée aux appareils mobiles facilite l'accès à la plateforme et le travail en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Assistance à la collaboration avec commentaires, mentions et pièces jointes

Personnalisez les tableaux avec des libellés, des checklists et des dates d'échéance

Offre des affichages Échéancier et Calendrier pour une meilleure planification

Limites de Trello

Manque d'analyses et de rapports avancés pour des informations basées sur les données

Offre des fonctionnalités hors ligne minimales par rapport à la concurrence

Tarifs Trello

Free

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4. 4/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 400 avis)

6. Monday.com (Idéal pour personnaliser les flux de travail des équipes commerciales et améliorer la collaboration au sein de l'équipe)

La solution de gestion de la relation client de Monday.com offre des fonctionnalités solides aux équipes commerciales qui ont des difficultés à gérer leur pipeline et à collaborer. Grâce à un tableau de bord interactif, elle permet de visualiser et de suivre les performances des équipes commerciales.

Elle vous permet également de gérer les prospects tout au long du processus afin de garantir un suivi adéquat. De plus, elle permet à l'équipe de collaborer grâce aux commentaires, à l'attribution des tâches et au partage de fichiers. L'application mobile est un autre atout qui permet de traiter instantanément les tâches CRM essentielles.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Centralise les données des clients pour un accès et une organisation faciles

Des flux de travail personnalisés pour s'adapter à votre processus et à votre pipeline d'équipe commerciale

Automatisation des tâches répétitives telles que les suivis et les transactions en cours

Limites de Monday.com

Manque de fonctionnalités avancées de rapports et d'analyse

Peut nécessiter une longue période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Prix Monday.com

Free

De base : 12 $/mois par place

Standard : 14 $/mois par place

Pro : 24 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Monday.com

G2 : 4. 7/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 5 400 avis)

7. Environnements de travail Google (Idéal pour la collaboration sur des documents et les e-mails dans le cloud)

via Google Environnements de travail

Google Workspace est une suite de productivité et de collaboration pour les entreprises. Elle propose divers outils de communication qui optimisent toutes les facettes des interactions au sein de l'entreprise, en interne comme en externe. Parmi ces outils, on retrouve Gmail ( pour les e-mails ), Google Meet (pour les vidéoconférences) et Google Chat (pour discuter en groupe).

La plateforme sécurise les données cruciales grâce à une vérification en deux étapes et un cryptage puissant. En outre, la toute nouvelle intégration de l'IA a rendu la gestion des communications encore plus efficace qu'auparavant.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail Google

Fournit des outils intégrés pour l'e-mail, le stockage de fichiers et la collaboration documentaire

Permet la collaboration en temps réel dans Google Docs, Sheets et Slides

Permet la vidéoconférence via Google Meet avec sous-titrage en direct et partage d'écran

Limites de l'environnement de travail Google

Manque d'outils avancés de gestion de projet

Complexité du versionnage et de l'organisation des fichiers

Tarification de l'environnement de travail Google

Business Starter : 7 $/mois par utilisateur

Business Standard : 14 $/mois par utilisateur

Business Plus : 22 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les environnements de travail Google

G2 : 4. 6/5 (plus de 42 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 17 000 avis)

*que disent les utilisateurs de Google Workspace dans la vraie vie ?

Le plus intéressant, c'est qu'il inclut les suites nécessaires pour les communications, le stockage de fichiers, la gestion du temps et des tâches, les contrôles de sécurité, et bien plus encore. Nous pouvons gérer notre travail par l'environnement de travail Google depuis n'importe quel emplacement.

Le plus intéressant, c'est qu'il inclut les suites nécessaires pour les communications, le stockage de fichiers, la gestion du temps et des tâches, les contrôles de sécurité, et bien d'autres choses encore. Nous pouvons gérer notre travail par Google Workspace depuis n'importe quel emplacement.

8. Asana (Idéal pour la gestion structurée des tâches et des projets)

via Asana

Vous recherchez un logiciel de gestion de projet qui offre également de nombreuses fonctionnalités de collaboration ? Asana pourrait vous intéresser.

Il stimule la collaboration en équipe en suivant l'avancement des projets, en automatisant l'attribution des tâches et les rappels, et en générant des rapports de performance. De plus, vous pouvez discuter avec vos coéquipiers, recevoir des notifications automatisées et personnaliser votre boîte de réception, comme avec une application de messagerie d'entreprise classique.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Améliore la collaboration au sein de l'équipe grâce aux commentaires sur les tâches et aux pièces jointes

Assistance pour l'accès des invités pour les équipes interfonctionnelles et les collaborations avec des partenaires externes

Sécurisez les données sensibles grâce à des paramètres de permission et un cryptage des données robustes

Limites d'Asana

Limites des options de personnalisation pour les forfaits de niveau inférieur

Nécessite une période d'apprentissage pour les débutants en gestion de projet

Tarification Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 10,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4. 4/5 (plus de 10 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 300 avis)

*que disent les utilisateurs d'Asana dans la vraie vie ?

J'ai utilisé Asana à la fois du côté de l'agence pour gérer le travail des clients et du côté personnel pour gérer mon propre travail. Asana simplifie les choses, il est si facile de l'intégrer à d'autres outils et visuellement, il est très attrayant.

J'ai utilisé Asana à la fois du côté de l'agence pour gérer le travail des clients et du côté personnel pour gérer mon propre travail. Asana simplifie les choses, il est si facile de l'intégrer à d'autres outils et visuellement, il est très attrayant.

9. Workplace de Meta (Idéal pour la communication et la collaboration à l'échelle de l'entreprise)

via Workplace de Meta

Workplace de Meta est une plateforme de communication d'entreprise conçue pour améliorer la collaboration entre les équipes. Elle offre des fonctionnalités de messagerie en temps réel, d'appels vocaux et de visioconférence, ainsi que des groupes à l'échelle de l'entreprise pour une communication simplifiée.

Avec une interface familière de type média social, il permet des mises à jour rapides, des diffusions vidéo en direct et des intégrations transparentes avec les outils de travail les plus courants. Cependant, notez que l'outil devrait être abandonné à partir du 1er juin 2026.

Les meilleures fonctionnalités de Workplace de Meta

Partagez des mises à jour et collaborez facilement grâce à une interface familière de type Facebook

Diffusez des vidéos en direct pour les réunions générales et les mises à jour importantes de l'entreprise

Accédez à des informations sur le lieu de travail grâce à des analyses sur les tendances en matière d'engagement et de communication

Limites de Workplace from Meta

Manque de fonctionnalités intégrées de gestion des tâches et des projets

Peut être intimidant pour les équipes qui ne sont pas habituées à une interface de type média social

Tarification Workplace de Meta

Forfait de base : 4 $ par mois et par personne

Modules complémentaires : 2 $/mois par personne (pour une assistance et une gestion améliorées) ; 2 $/mois par personne (pour Enterprise Live)

Évaluations et avis sur Workplace from Meta

G2 : 4/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 1 300 avis)

10. Cisco Webex (Idéal pour les réunions vidéo et la sécurité au sein de l'entreprise)

via Cisco Webex

Cisco Webex est un logiciel complet de communication d'entreprise qui excelle dans la vidéoconférence avec une qualité audio/vidéo élevée et l'automatisation de la planification des réunions et des rappels.

Pour améliorer la communication au sein des équipes, Webex fournit un cryptage de bout en bout et des protocoles de sécurité avancés. De plus, il propose aux entreprises des solutions de centre d'appels et de contact basées sur le cloud.

Meilleures fonctionnalités de Cisco Webex

Fournisseur de solutions de vidéo conférence pour les entreprises, pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants

Permet le partage d'écran et la collaboration en temps réel sur les fichiers pendant les réunions

Assistance pour les outils interactifs tels que les sondages, les questions-réponses, les tableaux blancs et les réactions en réunion

Limites de Cisco Webex

Consomme une bande passante importante

Fonctionnalités de collaboration limitées pour les utilisateurs sans forfait premium

Tarifs Cisco Webex

Webex Gratuit

Webex Meet : 14,50 $/mois par utilisateur

Suite Webex : 25 $/mois par utilisateur

Webex Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cisco Webex

G2 : 4. 3/5 (plus de 19 900 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 7 400 avis)

*que disent les utilisateurs de Cisco Webex dans la vraie vie ?

Nous utilisons Webex dans notre organisation pour communiquer avec nos pairs. Cela nous aide à organiser et à créer des tâches et à pouvoir nous connecter facilement les uns aux autres.

Nous utilisons Webex dans notre organisation pour communiquer avec nos pairs. Cela nous aide à organiser et à créer des tâches et à pouvoir nous connecter facilement les uns aux autres.

11. Dialpad (Idéal pour les téléphones et la messagerie de l'entreprise basés sur l'IA)

via Dialpad

Dialpad est une application de communication pour les entreprises, idéale pour les équipes qui traitent les requêtes des clients. Vous pouvez également l'utiliser pour améliorer la communication interne.

Avec Dialpad, vous pouvez personnaliser et hiérarchiser les notifications pour les appels, les messages et les messages vocaux. Le meilleur ? Dialpad assure la fluidité et la sécurité du travail en équipe grâce à des espaces partagés, au cryptage et à l'authentification multifactorielle. La sécurité d'abord, la collaboration ensuite !

Les meilleures fonctionnalités de Dialpad

Fournit des services de téléphonie et de visioconférence dans le cloud avec la messagerie Teams

Permet d'analyser en temps réel les performances des appels et d'obtenir des informations sur la qualité

Assistance illimitée pour les vidéoconférences avec jusqu'à 100 participants

Limites du pavé numérique

Nécessite une connexion Internet pour toutes les fonctionnalités

Peut rencontrer des problèmes de qualité d'appel sur les réseaux à faible bande passante

Tarification du Dialpad

Dialpad Connect

Standard : 27 $/mois par utilisateur

Pro : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Réunions Dialpad

Free

Business : 20 $/mois par utilisateur

Assistance Dialpad

*essentials : 95 $/mois par utilisateur

Avancé : 135 $/mois par utilisateur

Premium : 170 $/mois par utilisateur

Dialpad Sell

*essentials : 49 $/mois par utilisateur

Avancé : 110 $/mois par utilisateur

Premium : 170 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Dialpad

G2 : 4. 4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 500 avis)

12. GoToConnect (Idéal pour la VoIP et la vidéoconférence tout-en-un)

via GoToConnect

GoToConnect est un outil de communication polyvalent offrant aux entreprises des services de voix, de vidéo et de messagerie basés sur le cloud. Il fournit une assistance pour les messages directs et les vidéoconférences pouvant accueillir jusqu'à 250 participants, ainsi que des fonctionnalités de partage d'écran.

GoToConnect facilite la communication à distance grâce à son application simple d'utilisation et à son routage d'appels automatisé pour une expérience client fluide. De plus, ses puissantes fonctionnalités aident les entreprises à centraliser les connaissances et à améliorer la collaboration au sein des équipes.

Les meilleures fonctionnalités de GoToConnect

Permet le transfert d'appel, la messagerie vocale vers e-mail et le filtrage d'appel pour une meilleure productivité

Suivi des indicateurs d'appel et informations précieuses pour l'amélioration des performances

Offre un service client 24h/24 et 7j/7 pour le dépannage et l'assistance

Limites de GoToConnect

Facture des frais plus élevés pour certaines fonctionnalités avancées et l'évolutivité

A un processus d'installation complexe

Tarifs GoToConnect

Système téléphonique : 29 $/mois

Connect CX : 37 $/mois

Centre de contact : 86 $/mois

Évaluations et avis sur GoToConnect

G2 : 4. 4/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

*que disent les utilisateurs de GoToConnect dans la vraie vie ?

GoTo Connect est une bonne solution et elle ne coûte pas les yeux de la tête. Je conseillerais à quelqu'un qui se lance dans l'entreprise de se pencher sur Connect.

GoTo Connect est une bonne solution, et elle ne coûte pas les yeux de la tête. Je conseillerais à quelqu'un qui se lance dans l'entreprise de se pencher sur Connect.

💡 Conseil de pro : Une mauvaise connexion entraîne des décalages, des voix robotiques et des écrans figés. Utilisez donc une connexion filaire ou asseyez-vous près de votre routeur Wi-Fi pour que vos réunions en ligne se déroulent sans accroc. 😎

13. Grasshopper (Idéal pour les petites entreprises ayant besoin d'un système téléphonique virtuel)

via Grasshopper

Grasshopper est un puissant outil de collaboration pour les petites entreprises, idéal pour un système téléphonique virtuel professionnel. Il vous permet de configurer des messages d'accueil personnalisés et une musique d'attente, pour des interactions téléphoniques plus soignées.

Vous pouvez transférer les appels vers n'importe quel appareil, ce qui vous permet de ne jamais manquer un message important. Il offre également la transcription de la messagerie vocale, ce qui facilite la gestion des messages. De plus, Grasshopper permet le filtrage et le routage des appels pour une meilleure expérience client.

Meilleures fonctionnalités de Grasshopper

Unlimited permet des extensions illimitées pour un système de communication d'entreprise personnalisé

Suivi de l'activité des appels grâce à des analyses et des rapports avancés

Assistance téléphonique gratuite pour renforcer la crédibilité de l'entreprise

Limites de Grasshopper

Nécessite un accès à Internet pour les applications mobiles et de bureau

Intégrations limitées par rapport à d'autres outils de communication

Tarification Grasshopper

True Solo : 14 $/mois

Solo Plus : 25 $/mois

Petite entreprise : 80 $/mois

Évaluations et avis sur Grasshopper

G2 : 4/5 (150 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 300 avis)

*que disent les utilisateurs de Grasshopper dans la vie réelle ?

Système téléphonique unifié. Nous sommes une entreprise de services mobiles, ce qui nous permet de laisser les techniciens utiliser leur propre téléphone et de personnaliser notre planning de permanence.

Système téléphonique unifié. Nous sommes une entreprise de services mobiles, ce qui nous permet de demander aux techniciens de continuer à utiliser leur propre téléphone et de personnaliser notre planning de permanence.

✨ Mentions spéciales Jive : Assistance VoIP basée sur le cloud et communications unifiées

Smarp : Transforme la défense des intérêts des employés et les communications internes

Clariti : Optimise la collaboration entre les équipes et la messagerie de l'entreprise en fonction du contexte

Rationalisez la communication et boostez la productivité avec ClickUp

Une communication efficace est essentielle pour un travail d'équipe harmonieux et une interaction efficace avec les clients. Qu'il s'agisse de collaborer avec les membres de l'équipe, de partager les actualités de l'entreprise ou de recueillir les commentaires des clients, cela a un impact sur chaque aspect de votre entreprise.

Cependant, la plupart des outils sur le marché ne disposent pas des fonctionnalités adéquates pour répondre pleinement à ces besoins. C'est là que ClickUp se démarque.

Solution puissante de communication interne à l'entreprise, elle simplifie les flux de travail, améliore la collaboration au sein des équipes et garantit le bon déroulement des interactions.

Prêt à faire passer la communication de votre entreprise au niveau supérieur ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui : inscrivez-vous ici pour un essai gratuit !