Comment créer un calendrier de marketing par e-mail (+ modèle)

Vous connaissez ces marques qui semblent toujours envoyer le bon e-mail au bon moment ?

Un code de réduction juste avant le jour de paie. Un rappel concernant l'élément que vous avez laissé dans votre panier. Une alerte vous informant que votre taille est de nouveau disponible.

Ce n'est pas une question de chance, mais de stratégie. Un calendrier de marketing par e-mail vous aide à planifier à l'avance, à rester cohérent et à envoyer des e-mails pertinents et opportuns.

Cet article de blog vous montrera comment créer un calendrier de marketing par e-mail qui incitera votre audience à attendre une notification. 💁

*qu'est-ce qu'un calendrier de marketing par e-mail ?

un calendrier de marketing par e-mail est un outil stratégique permettant de planifier, d'organiser et de programmer des campagnes par e-mail. * Il est fournisseur d'un aperçu clair des e-mails à venir, garantissant cohérence, pertinence et livraison en temps opportun, tout en s'alignant sur les objectifs marketing.

Un calendrier de marketing par e-mail vous aide à :

organiser vos campagnes : *vous donne un aperçu clair des e-mails à l'avance pour éviter le stress de dernière minute

*maintenance de la cohérence : garantit un flux de communication régulier pour maintenir l'intérêt du public

Optimisation des performances : aide au suivi des résultats et à affiner aide au suivi des résultats et à affiner les stratégies de gestion des e-mails pour améliorer leur efficacité

amélioration de la cible : *Aligne les e-mail sur les comportements des clients, les dates clés et les tendances du secteur

amélioration de la collaboration : *Assure la visibilité des calendriers afin que les Teams puissent se coordonner efficacement

🧠 Anecdote amusante : le tout premier e-mail marketing a été envoyé en 1978 par Gary Thuerk à seulement 400 personnes. Étonnamment, il a généré pas moins de 13 millions de dollars en équipe commerciale ! On peut parler d'un retour sur investissement élevé avant même l'existence des lois anti-spam.

⭐ Fonctionnalité présentée Ne jonglez plus entre les feuilles de calcul et les notes éparpillées : ce modèle de plan de campagne de ClickUp rassemble l'ensemble du flux de travail de votre campagne dans un espace clair et exploitable. Réfléchissez à des idées, mappez les envois, attribuez des tâches et suivez la progression sans perdre votre élan. Grâce à une organisation claire et à une visibilité, votre équipe peut planifier plus intelligemment, agir plus rapidement et lancer des campagnes qui portent leurs fruits. Obtenez un modèle gratuit Rationalisez vos processus de campagne grâce à ce modèle de forfait de campagne

*éléments clés d'un calendrier de marketing par e-mail

Gérer une campagne d'e-mails à l'improviste, c'est se priver d'opportunités. Un calendrier bien ficelé permet de tout faire tourner comme sur des roulettes, pour que chaque e-mail fasse mouche.

Voici ce que vous devez inclure. 👇

*dates de la campagne : fixez des dates spécifiques pour chaque e-mail afin de maintenir la cohérence et d'éviter les chevauchements. Par instance, une promotion pour les fêtes peut être programmée quelques semaines à l'avance afin de maximiser l'engagement

thèmes du contenu : *Définissez les sujets de chaque e-mail, en veillant à ce qu'ils correspondent aux campagnes en cours ou aux tendances saisonnières. Une marque de fitness pourrait se concentrer sur les « conseils bien-être pour la nouvelle année » en janvier et les « programmes d'entraînement estivaux » en juin

*segments de cibles : identifiez les groupes de clients qui recevront chaque e-mail en fonction de leurs données démographiques, de leur historique d'achat ou de leur niveau d'engagement. Un détaillant de mode pourrait envoyer des offres exclusives à ses clients VIP tout en faisant la promotion de ses équipes commerciales auprès de ses nouveaux abonnés

objectifs et objectifs : *Définissez l'objectif de chaque e-mail, qu'il s'agisse d'augmenter le nombre d'inscriptions, de stimuler l'équipe commerciale ou de générer du trafic vers une page. Un e-mail d'invitation à un webinaire peut viser à maximiser les inscriptions, tandis qu'un e-mail d'annonce de produit a pour objectif de générer des précommandes

*indicateurs clés de performance (KPI) : suivez des indicateurs tels que les taux d'ouverture, les taux de clics et les conversions pour mesurer la réussite de votre campagne. Pour une campagne de réengagement, il est essentiel de suivre le nombre d'abonnés inactifs qui recommencent à ouvrir vos e-mails

appel à l'action (CTA) : *Assurez-vous que chaque e-mail comporte un CTA clair et convaincant, qu'il s'agisse de « Acheter maintenant », « Télécharger le guide » ou « S'inscrire au webinaire ». Des $$cta forts stimulent l'engagement et les conversions

fréquence et timing d'envoi : *Déterminez la fréquence à laquelle les e-mails doivent être envoyés et à quel moment de la journée. Une entreprise B2B peut obtenir un meilleur engagement le matin, tandis qu'une marque lifestyle peut obtenir de meilleurs résultats le soir

forfait de test et d'optimisation : *Pour affiner vos futures campagnes, programmez des tests A/B pour les objets, le contenu des e-mails ou les CTA. Tester différentes offres de réduction peut vous permettre de déterminer celle qui génère le plus de conversions

🤝 Rappel amical : La règle « One CTA » est un mythe. Si votre appel à l'action principal doit se démarquer, l'ajout de plusieurs liens cliquables (sous différentes mises en forme) augmente les chances d'engagement et permet de terminer votre e-mail de manière professionnelle.

comment créer un calendrier de marketing par e-mail*

Oubliez le chaos des e-mails de dernière minute.

Un calendrier marketing intelligent permet d'organiser tout, vous aide à garder une longueur d'avance et garantit que chaque e-mail est envoyé à temps.

Voyons comment en créer un qui fait du travail. ⚒️

Étape n° 1 : définissez les objectifs de votre campagne

Chaque e-mail doit avoir un objectif spécifique : envoyer des e-mails sans objectif clair conduit à un faible engagement et à un gaspillage d'effort.

Voici quelques objectifs de campagne que vous pouvez explorer. 👀

stimuler l'équipe commerciale :* forfaitez les e-mails de lancement de produits, les offres à durée limitée et les rappels de paniers abandonnés. Par exemple, une marque de produits de beauté qui lance une nouvelle teinte de rouge à lèvres pourrait envoyer des e-mails teaser, une invitation exclusive à une vente VIP et un dernier rappel avant la fin de la promotion.

Stimuler l'engagement : planifiez des newsletters, du contenu interactif ou des coups de projecteur sur la communauté. Une entreprise SaaS, instance, pourrait envoyer chaque mois un e-mail intitulé « Trésor caché » présentant une fonctionnalité sous-estimée accompagnée d'un tutoriel rapide.

développer votre liste e-mail :* mettez en place des campagnes d'attraction de prospects, des séquences de bienvenue et des incitations au parrainage. Une application de fitness pourrait offrir un forfait gratuit de 7 jours aux nouveaux inscrits et créer une séquence de goutte-à-goutte présentant des programmes d'entraînement premium.

🔍 Le saviez-vous ? La loi CAN-SPAM de 2003 a été un atout pour le marketing par e-mail. Elle a obligé les spécialistes du marketing à jouer franc jeu : finis les objets d'e-mails trompeurs ou les e-mails sans option de désabonnement (à moins que vous ne souhaitiez vous exposer à de lourdes amendes).

L'efficacité d'un calendrier marketing par e-mail dépend des outils qui en assurent l'assistance. Sans la bonne plateforme, l'automatisation, la planification et le suivi des e-mails deviennent un véritable casse-tête.

Voici les éléments à prendre en compte lors du choix d'un outil :

*fonctionnalités de segmentation : choisissez un outil doté d'un système d'étiquette avancé pour envoyer des e-mails personnalisés en fonction du comportement

fonctionnalités d'automatisation :* vous souhaitez envoyer des campagnes de marketing goutte à goutte, des rappels de paniers abandonnés ou des suivis d'évènements ? Assurez-vous que l'outil dispose d'options d'automatisation robustes, et pas seulement d'une planification de base

évolutivité : *Choisissez un outil de marketing par e-mail basé sur l'IA qui offre l'assistance à l'augmentation du volume d'e-mails sans augmentation considérable des prix

options de test A/B : *si l'amélioration des taux d'ouverture et de clic est une priorité, choisissez un outil intégrant des tests A/B afin de pouvoir tester facilement les lignes d'objet, le contenu et les CTA

*flexibilité d'intégration : vous utilisez un CRM, une plateforme de commerce électronique ou un outil d'analyse ? Recherchez un outil qui se synchronise parfaitement avec les outils externes afin d'éviter les transferts manuels de données

*taux de délivrabilité : certains outils offrent un meilleur placement dans la boîte de réception que d'autres. Vérifiez si l'outil propose des tests anti-spam intégrés, des protocoles d'authentification et une gestion de la réputation de l'expéditeur afin d'éviter que les e-mails ne se perdent dans le dossier spam

📮 ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discuter, les documents, etc., tout en assurant la maintenance du contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

étape n° 3 : forfait le contenu et le calendrier*

Le timing est la clé : des e-mails cohérents et bien forfaits stimulent l'engagement, tandis que des envois aléatoires ou excessifs entraînent une désaffection.

Commencez par identifier les dates clés telles que les lancements de produits, les tendances saisonnières et les évènements du secteur. Planifier à l'avance permet de créer des campagnes opportunes et ciblées plutôt que de se précipiter à la dernière minute. Par exemple, si vous organisez une promotion pour les fêtes, commencez par envoyer des e-mails teaser plusieurs semaines à l'avance, puis envoyez des rappels et des offres de dernière chance à l'approche de la date limite.

De plus, tester différentes fréquences d'envoi vous aidera à trouver le bon équilibre. Envoyer trop souvent des e-mails peut submerger vos abonnés, tandis que des intervalles trop longs peuvent les faire perdre tout intérêt.

mélanger les types de contenu* améliore également l'engagement. Au lieu d'envoyer des e-mails promotionnels à répétition, alternez avec des newsletters, des mises à jour sur les produits ou des informations qui fournissent de la valeur. Par exemple, une marque de fitness peut envoyer des conseils d'entraînement une semaine et proposer une promotion sur ses équipements la semaine suivante afin de renouveler son contenu.

💫 Les champs personnalisés avec IA dans ClickUp facilitent grandement cette partie du processus !

📖 À lire également : Modèles de planning gratuits dans Excel, Sheets et ClickUp

étape n° 4 : configurez l'automatisation et les tests A/B*

Automatisation rationalise le marketing par e-mail et gère les tâches répétitives, tandis que les tests A/B affinent votre stratégie pour obtenir de meilleurs résultats.

Voici comment tirer parti des deux pour obtenir un impact maximal :

*e-mails de bienvenue en mode automatique : un nouvel abonné doit immédiatement recevoir une série d'e-mails de bienvenue présentant la marque, offrant de la valeur et définissant les paramètres

e-mails déclenchés en fonction des actions : *un client abandonne son panier ? Un e-mail de suivi avec une réduction pourrait le faire revenir

testez les objets et le contenu : *Une version peut mettre l'accent sur l'urgence, « Dernières heures : 20 % de réduction ! », tandis qu'une autre se concentre sur la valeur, comme « Offre exclusive à l'intérieur ! ». Testez différentes alternatives pour choisir la meilleure

Voici comment vous pouvez configurer des déclencheurs d'automatisation personnalisés dans ClickUp à l'aide de l'IA

💡 Conseil de pro : le profil progressif permet de créer des formulaires courts et concis. Au lieu de bombarder les nouveaux abonnés de questions sans fin, collectez les données au fil du temps en fonction de leurs interactions. Moins de friction = plus d'inscriptions.

Étape n° 5 : Suivez les indicateurs et améliorez vos performances

Optimiser votre calendrier marketing signifie mesurer en permanence les résultats et apporter des améliorations basées sur les données.

Voici les points à retenir :

Surveillez les taux d'ouverture et de clics : Faible taux d'ouverture ? Testez différentes lignes d'objet. Des clics, mais aucune conversion ? Le contenu de l'e-mail ou la page de destination doivent peut-être être modifiés

Analysez les modèles d'engagement : trouvez les meilleurs moments pour envoyer vos e-mails et ajustez-les en fonction des moments où vos abonnés interagissent le plus

*surveillez les taux de désabonnement et de rebond : une augmentation des désabonnements peut signifier que les e-mails sont trop fréquents, non pertinents ou ne mènent pas à une réunion

🧠 Anecdote amusante : le marketing par e-mail a été optimisé pour les appareils mobiles bien avant que les réseaux sociaux ne s'y intéressent. Lorsque le premier iPhone a été lancé en 2007, les spécialistes du marketing ont rapidement adapté les e-mails pour qu'ils s'affichent correctement sur les petits écrans, car personne n'aime pincer et zoomer.

Entre les efforts de marketing par e-mail, les réunions stratégiques et les interminables Google Sheets, le potentiel marketing s'évapore. Les campagnes brillantes sont enterrées. Les délais se transforment en mirages lointains. La créativité de votre équipe ? Piégée dans un chaos de flux de travail déconnectés.

Il existe une solution : ClickUp. 🤩

C'est l'application tout pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Découvrons comment ce logiciel de planification des tâches peut vous aider. 💫

créez du contenu (et du contexte) avec ClickUp Brain*

Accédez à plusieurs modèles LLM, générez des images, créez des tâches, effectuez des recherches sur le Web en temps réel et bien plus encore grâce à ClickUp AI

Les campagnes d'e-mail réussies sont le fruit d'une combinaison entre stratégie, créativité et rapidité. ClickUp Brain vous aide dans ces trois domaines en vous fournissant des informations en temps réel, en générant des idées et en les transformant en contenu prêt à l'emploi.

Vous avez besoin d'étudier la concurrence avant de rédiger une campagne ? Brain peut effectuer des recherches sur le Web, analyser la position et résumer instantanément les points à retenir. À partir de là, il peut générer des variantes de texte, concevoir des images ou adapter les messages à différents publics, le tout grâce à plusieurs modèles d'apprentissage automatique (LLM) entre lesquels vous pouvez basculer pour obtenir les meilleurs résultats.

Et comme tout se trouve dans ClickUp, le flux de travail reste fluide : la recherche est reliée aux tâches, les brouillons créatifs sont liés à votre forfait de campagne et les approbations sont directement intégrées à votre calendrier. Avec Brain, vous ne vous contentez pas de créer du contenu, vous créez des campagnes plus intelligentes dès le départ.

respectez votre planning grâce à un calendrier intégré*

Les campagnes par e-mail suivent un échéancier strict : les newsletters, les e-mails promotionnels et les séquences d'automatisation doivent être envoyés à temps. Mais lorsque plusieurs Teams sont impliquées, des retards peuvent facilement survenir.

Organisez toutes vos réunions, échéances et validations en un seul endroit grâce au calendrier ClickUp

ClickUp Calendrier vous aide à organiser votre calendrier marketing, en hiérarchisant automatiquement les tâches, en créant des blocs de concentration et en ajustant les échéances si nécessaire.

Prenons l'exemple d'une campagne Black Friday : les spécialistes du marketing peuvent mapper les offres pour les lève-tôt, les offres de dernière chance et les rappels de paniers abandonnés dans l'application Calendrier.

Grâce à la possibilité de programmer automatiquement des blocs de temps et des flux de travail d'approbation, chaque e-mail est préparé et programmé à temps. Vous devez organiser une vente flash de dernière minute ? Pas de problème. L'équipe peut ajuster les tâches instantanément sans bouleverser l'ensemble du forfait.

La collaboration reste également fluide. Les notes de réunion sont automatiquement saisies, transcrites et liées aux tâches pertinentes, de sorte que les mises à jour clés, telles que la finalisation des créations publicitaires ou l'ajustement du texte des e-mails, sont toujours accessibles.

💡 Conseil de pro : Le lead scoring n'a pas de limite. Attribuez des points pour les ouvertures d'e-mail, les clics sur les liens et les achats afin d'identifier vos prospects les plus réussis et de leur envoyer des offres exclusives.

gérer les campagnes par e-mail avec Emails*

Envoyez des messages sans quitter vos tâches grâce à ClickUp e-mail

ClickUp Email centralise la gestion de projet par e-mail, permettant aux équipes d'envoyer et de recevoir des e-mails, de créer des tâches ClickUp à partir de messages et d'automatiser les suivis sans quitter leur flux de travail.

Supposons qu'une entreprise SaaS lance une nouvelle fonctionnalité et mène une campagne d'e-mails goutte à goutte. Le stratège de contenu rédige le premier e-mail dans ClickUp et l'envoie au responsable marketing pour approbation, le tout sur la même plateforme.

Une fois approuvé, ClickUp planifie l'e-mail et crée une tâche de suivi pour examiner les indicateurs d'engagement. Au fur et à mesure que les réponses arrivent, l'outil organise tout. Tout commentaire important peut être converti en tâche en un seul clic, ce qui facilite le suivi des éléments à entreprendre.

Automatisez vos campagnes d'e-mails et vos suivis grâce aux automatisations ClickUp

ClickUp Automatisations rationalisent encore davantage le processus. Lorsqu'un envoi de formulaire indique un intérêt élevé, vous pouvez configurer des déclencheurs personnalisés pour les e-mails de suivi et la création de tâches afin que l'équipe commerciale puisse contacter le client.

L'ensemble du flux de travail, de la rédaction et des validations à l'envoi et au suivi, s'effectue de manière transparente sur une seule et même plateforme.

💡 Conseil de pro : le contenu interactif stimule l'engagement. Intégrez des sondages, des quiz ou même des aperçus de produits en réalité augmentée (RA) dans vos e-mails pour transformer les lecteurs passifs en participants actifs.

planifier visuellement vos campagnes avec Afficher *

Chaque équipe a besoin d'une perspective différente sur les flux de travail liés au marketing par e-mail. Les rédacteurs se concentrent sur les délais, les concepteurs ont besoin d'une disposition visuelle et les stratèges examinent l'échéancier global de la campagne. Les vues ClickUp permettent de passer facilement d'une perspective à l'autre sans perdre le contexte.

Forfait vos campagnes e-mail à l'aide de plusieurs affichages ClickUp

Imaginons qu'une entreprise fonctionnant par abonnement planifie une campagne de réengagement pour les utilisateurs inactifs. L'équipe marketing commence dans la vue Liste de ClickUp, où elle organise les sujets des e-mails, les CTA et les segments d'audience dans un format simple. L'équipe de conception passe à la vue Tableau de ClickUp pour suivre la progression des ressources visuelles.

Lorsque la campagne est prête à être lancée, l'équipe utilise la vue Calendrier de ClickUp pour confirmer les dates d'envoi. Quelle que soit la structure de la campagne, chaque détail reste accessible de manière logique pour chaque équipe.

connectez votre écosystème de e-mail grâce aux intégrations *

Connectez-vous à des outils numériques dans votre flux de travail pour des campagnes plus fluides grâce aux intégrations ClickUp

Réengager les utilisateurs inactifs nécessite précision et coordination. Grâce aux intégrations ClickUp, ce qui était autrefois un processus en plusieurs étapes et sujet aux erreurs devient un système rationalisé et intelligent.

Instance, lorsqu'un e-mail de suivi est programmé dans ClickUp, HubSpot met instantanément la communication en file d'attente, garantissant ainsi une livraison dans les délais. ClickUp met automatiquement à jour le statut des tâches à mesure que les réponses arrivent, ce qui permet à l'équipe de rester alignée sans intervention manuelle.

Les indicateurs d'engagement, tels que les taux d'ouverture et les réponses, se synchronisent en temps réel, offrant aux équipes un aperçu immédiat des performances. Le résultat ? Un flux de travail fluide qui élimine le besoin d'un suivi manuel et réduit les lacunes en matière de communication.

👋🏾 Bonus : voici un tutoriel vidéo complet sur l'exécution d'une campagne, proposé par ClickUp !

*accélérer le développement des campagnes grâce aux modèles

Partir de zéro, c'est du passé. Les modèles ClickUp vous offrent des structures de marketing par e-mail prêtes à l'emploi pour une base de campagne solide.

Voici quelques recommandations :

*modèle de marketing par e-mail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de marketing par e-mail de ClickUp est conçu pour vous aider à rester organisé dans la gestion de vos campagnes par e-mail.

Le modèle de marketing par e-mail ClickUp est un fournisseur de solution intelligente qui va au-delà de la gestion de projet de base. Il fournit aux Teams un espace dédié pour forfait des campagnes, programmer des Messages et suivre les indicateurs de réussite.

De plus, il vous permet d'automatiser les e-mails à l'aide de déclencheurs basés sur le comportement des utilisateurs et d'envoyer des e-mails ciblés aux bons clients au bon moment.

Le modèle de calendrier par e-mail offre des vues stratégiques qui transforment votre façon de travailler. De la vue « Charge de travail de l'équipe », qui clarifie les responsabilités, à la vue « Suivi des résultats des e-mails », qui est un fournisseur de renseignements approfondis sur les campagnes, vous disposerez d'un outil complet qui vous aidera à voir tous les aspects de vos efforts marketing.

*modèle de campagne d'e-mail marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de campagne d'e-mail marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter, gérer et suivre vos campagnes d'e-mail marketing.

Le modèle de campagne de marketing par e-mail ClickUp est le fournisseur d'un flux de travail structuré pour gérer l'ensemble des campagnes par e-mail, du début à la fin. Il aide les Teams à organiser les listes de prospects, à développer le contenu des e-mails, à établir des processus d'approbation clairs et à fixer des délais spécifiques pour chaque étape de la campagne.

Le modèle suit les indicateurs marketing essentiels directement dans ClickUp, ce qui permet aux équipes de surveiller les taux d'ouverture, les clics et les conversions en temps réel.

analyser et optimiser votre calendrier de marketing par e-mail*

La réussite du marketing par e-mail dépend de votre capacité à suivre, analyser et optimiser vos campagnes avec précision. Comprendre les performances d'une campagne ne devrait pas être un jeu de devinettes.

Les méthodes traditionnelles laissent souvent les spécialistes du marketing dans le flou, mais ClickUp est un fournisseur d'informations en temps réel qui facilite le suivi de la réussite.

Visualisez les tendances des campagnes par e-mail grâce aux diagrammes et graphiques des tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp offrent aux spécialistes du marketing un ensemble d'outils puissants pour analyser les performances des campagnes et apporter des améliorations stratégiques. Grâce aux données en temps réel sur les taux d'ouverture et les taux de clics, les spécialistes du marketing obtiennent un retour immédiat sur les performances des campagnes.

Si un e-mail n'atteint pas les résultats escomptés, les tableaux de bord offrent un diagnostic rapide.

Vous pouvez analyser instantanément les performances des lignes d'objet, examiner l'impact de l'heure d'envoi, comparer les réponses des segments d'audience et identifier les faiblesses du contenu.

Les tableaux de bord transforment également les données brutes en informations visuelles. Un graphique linéaire de suivi des taux d'ouverture sur plusieurs mois peut révéler des tendances, comme le fait que les e-mails envoyés l'après-midi obtiennent de meilleurs résultats que ceux envoyés le matin, ce qui vous aide à affiner votre stratégie pour obtenir de meilleurs résultats.

🤝 Rappel amical : Surveillez également les revenus par e-mail : une campagne avec moins de clics mais plus d'achats est préférable à une campagne avec des milliers d'ouvertures et aucune conversion.

bonnes pratiques pour gérer votre calendrier de marketing par e-mail*

Le marketing par e-mail est un outil puissant, mais sa réussite dépend de la stratégie mise en place. Voici quelques conseils pratiques pour que vos campagnes restent efficaces et attrayantes. 🧰

*vérifiez votre liste

Une liste e-mail désorganisée peut nuire à votre engagement et à la réputation de votre marque. Le nettoyage trimestriel de votre liste doit faire partie intégrante de votre routine.

La segmentation est la clé : signalez et supprimez les abonnés inactifs afin que vos indicateurs restent à jour. Envisagez également de créer des critères plus stricts pour déterminer qui reste sur votre liste, par exemple en ne conservant que les abonnés qui ont interagi avec vos e-mails au cours des 3 à 6 derniers mois.

Cela vous permettra de cibler vos prochaines campagnes et vos Messages marketing et d'assurer de meilleures performances au fil du temps.

📌 Transformez la conformité en avantage concurrentiel ($$$a)

Mettez en place des flux de travail automatisés qui effectuent le suivi et signalent tout problème de conformité potentiel, comme l'absence de consentement ou des options d'adhésion peu claires. Ainsi, vous aurez toujours une longueur d'avance et serez en conformité avec la réglementation.

Mettez en place des systèmes de suivi des dates et heures auxquelles les abonnés donnent leur consentement, afin de disposer d'une documentation solide. Cela protège votre marque contre les amendes et montre à votre public que vous respectez sa confidentialité, ce qui renforce la confiance et la crédibilité.

📌 Intégrez des points de friction prédictifs dans votre processus

Attendez-vous à l'inattendu.

Mettez en place des checklists préventives pour identifier les problèmes potentiels dans votre stratégie d'e-mail, tels que les problèmes de délivrabilité ou le faible engagement avec certains contenus. Anticiper les obstacles vous aide à intégrer des forfaits d'urgence directement dans votre calendrier.

Par exemple, si un test d'objet montre de faibles taux d'ouverture, prévoyez une sauvegarde avec un deuxième e-mail dont l'objet est différent.

votre Calendrier vous appelle : il veut ClickUp*

La réussite du marketing par e-mail n'est pas le fruit du hasard. Elle nécessite une structure, une stratégie et les bons outils pour que chaque calendrier de marketing par e-mail soit ciblé, opportun et efficace.

Un calendrier de marketing par e-mail vous offre cette structure. Avec ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous disposez d'une plateforme unique pour planifier, programmer et gérer votre flux de travail sans les allers-retours habituels ni les outils dispersés.

Vous souhaitez créer une stratégie d'e-mail marketing réussie ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅