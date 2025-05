ClickUp vs Lucidchart : Quel est le meilleur outil de diagramme pour les équipes ?

Avez-vous déjà essayé d'expliquer une idée complexe par e-mail, pour que votre équipe l'interprète mal ? Oui, cela peut être frustrant.

Certaines idées ont besoin de visuels, que ce soit pour cartographier un flux de travail, structurer un projet ou donner un sens à des processus complexes. C'est pourquoi les organigrammes, les cartes mentales et les diagrammes existent. Ils transforment la confusion en clarté.

Mais voilà le problème : devriez-vous opter pour un logiciel complet de gestion de projet qui fait aussi des diagrammes ? Ou choisir un outil de création de diagrammes spécialisé qui fait une chose exceptionnellement bien ?

Découvrez ClickUp et Lucidchart, deux géants dans leur propre espace. L'un est un moteur de productivité, l'autre un génie de la création de diagrammes.

Mais lequel vous aide réellement à atteindre des jalons clés en optimisant votre flux de travail ? Découvrons-le.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Travaillez plus intelligemment, restez organisé et soyez plus productif avec ClickUp

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, conçue pour rationaliser la gestion des tâches, la collaboration et la visualisation des flux de travail. Que vous soyez chef de projet, designer ou responsable d'équipe, elle vous aide à centraliser le travail, à automatiser les tâches et à améliorer l'efficacité de l'équipe, le tout à partir d'un seul environnement de travail.

Grâce à l'automatisation par IA et à la modification en temps réel, ClickUp vous permet de tout gérer, des tâches quotidiennes aux projets Enterprise. Il est également entièrement personnalisable, ce qui donne à votre équipe la flexibilité nécessaire pour travailler à sa manière.

Plus besoin de jongler entre plusieurs plateformes. ClickUp rassemble tout pour que vous puissiez hiérarchiser les tâches, gérer efficacement les ressources et terminer plus rapidement !

🔍 Le saviez-vous ? Plus de 3 millions d'équipes, dont Google, Nike et Airbnb, utilisent ClickUp pour gérer les flux de travail, stimuler la productivité, simplifier la gestion des ressources et rationaliser la collaboration.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp fournit de puissants outils de visualisation pour mapper des idées en quelques secondes, transformant la façon dont vous réfléchissez, planifiez et gérez le travail et les ressources. De l'idéation visuelle aux idées générées par l'IA, ClickUp aide les équipes à rester productives et alignées.

Explorons quelques fonctionnalités clés qui distinguent ClickUp.

Fonctionnalité n° 1 : Tableaux blancs ClickUp

Esquissez des idées, structurez des stratégies et exécutez des projets de manière transparente avec les Tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp offrent aux équipes une toile infinie sur laquelle ils peuvent réfléchir, élaborer des stratégies et forfaitiser visuellement les flux de travail. Contrairement aux outils de création de diagrammes statiques, ils sont directement liés aux tâches, aux documents et aux objectifs, ce qui évite d'avoir à passer d'un outil à l'autre.

Voici pourquoi il excelle :

Créez des maquettes, des organigrammes ou des plans de processus par simple glisser-déposer

Cadres personnalisés, dessin libre et ajout de notes pour un meilleur contexte

Collaborez en temps réel avec vos coéquipiers grâce à la modification en cours, aux commentaires et aux médias intégrés

Convertissez les éléments du Tableau blanc en tâches réalisables, en comblant le fossé entre le brainstorming et l'exécution

Utilisez l'IA pour générer des images dans le Tableau blanc en fonction de vos invites, instructions

💡 Conseil de pro : Vous débutez avec les tableaux blancs ? Utilisez le modèle de tableau blanc ClickUp pour commencer avec une toile vierge. Structurez visuellement les idées et collaborez en temps réel, ce qui facilite plus que jamais le brainstorming, la planification de projets et les flux de travail.

Fonctionnalité n° 2 : les cartes mentales de ClickUp

Organisez vos idées et rationalisez votre travail avec les cartes mentales de ClickUp

Les cartes mentales de ClickUp apportent de la clarté aux idées complexes. Elles vous aident à organiser vos pensées, à décrire les processus et à connecter visuellement les concepts connexes. Qu'il s'agisse d'élaborer une stratégie ou de décomposer un projet, les cartes mentales permettent de tout structurer et de garder le contrôle.

Si vous avez besoin d'un démarrage rapide, utilisez le modèle de carte mentale simple de ClickUp. Il vous aide à créer facilement des diagrammes structurés ou de forme libre. Conçu pour le brainstorming structuré et la planification stratégique, il permet aux équipes de générer, d'affiner et de partager instantanément des feuilles de route visuelles.

Avec les cartes mentales de ClickUp, vous pouvez :

Créez des cartes mentales basées sur des tâches pour structurer les flux de travail créatifs directement à partir des tâches ClickUp existantes

Utilisez des cartes mentales basées sur des nœuds pour réfléchir librement à des idées avant de les convertir en tâches

Faites glisser, déposez et réorganisez les nœuds sans effort pour affiner la structure du projet

Personnalisez les couleurs, les formes et les connecteurs pour une représentation visuelle claire

Modification et perfectionnement en temps réel avec une collaboration totale de l'équipe

Fonctionnalité n° 3 : ClickUp Brain

Travaillez plus intelligemment, pas plus dur, et découvrez la puissance de ClickUp Brain

ClickUp Brain est un assistant basé sur l'IA qui consolide les connaissances, automatise les tâches récurrentes et fournit des informations instantanées. En intégrant l'IA dans les tâches, les documents et les discussions, ClickUp Brain élimine les efforts manuels et améliore la prise de décision.

Voici ce que vous pouvez faire avec :

Connectez des outils externes tels que Google Drive, GitHub et Salesforce pour un accès unifié aux connaissances

Recevez des informations immédiates et contextuelles sur les tâches, l'activité de l'équipe et le statut des projets sans effectuer de recherche manuelle

Gagnez du temps grâce aux résumés et rapports générés par l'IA

Utilisez l'IA pour générer des réponses dans le bon ton sans effort

Utilisez ClickUp Brain comme partenaire d'entraînement, rédacteur et gestionnaire de connaissances fiable

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 5 $/mois par utilisateur

*évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5. 0 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5. 0 (plus de 4 300 avis)

Qu'est-ce que Lucidchart ?

via Lucidchart

Lucidchart est une plateforme en ligne de création de diagrammes et de visualisation qui aide les équipes à concevoir des organigrammes, des diagrammes de réseau, des organigrammes ou des flux de travail créatifs. Des sessions de brainstorming aux diagrammes techniques, Lucidchart propose des modèles prédéfinis et une vaste bibliothèque de formes, facilitant ainsi la visualisation des données.

Conçu pour les équipes de toutes tailles, il permet une collaboration en temps réel, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même document.

Des professionnels de tous les secteurs, des services informatiques et d'ingénierie aux équipes marketing et commerciales. Utilisez-le pour rationaliser les flux de travail, améliorer la prise de décision et la sécurité, et stimuler la productivité de l'équipe.

➡️ En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de Lucidchart pour les diagrammes

Fonctionnalités de Lucidchart

Lucidchart est conçu pour les équipes qui ont besoin d'outils de création de diagrammes intuitifs. Il simplifie les concepts complexes grâce à des visuels dynamiques, ce qui facilite la collaboration. Voici quelques fonctionnalités remarquables :

Fonctionnalité n° 1 : les diagrammes

via Lucidchart

Lucidchart vous permet de créer, personnaliser et partager des diagrammes professionnels sans difficulté. Ses modèles intelligents s'adaptent à votre travail, vous aidant à créer facilement des diagrammes UML, des diagrammes BPMN, des modèles ERD et des diagrammes de réseau.

La mise en forme conditionnelle et la liaison des données donnent vie aux diagrammes en mettant automatiquement à jour les visuels en fonction des modifications apportées aux données.

La génération automatique vous permet de transformer des annotations de texte en diagrammes structurés en quelques secondes. Une fois terminés, exportez les diagrammes dans plusieurs formats ou publiez-les avec un accès contrôlé.

🧠 Fait amusant : Le cerveau humain traite les éléments visuels 60 000 fois plus vite que le texte, 90 % de toutes les informations absorbées étant visuelles. Pas étonnant que les diagrammes et les organigrammes changent la donne en matière de clarté et de prise de décision !

Fonctionnalité n° 2 : bibliothèque complète

via Lucidchart

Lucidchart fournit une vaste bibliothèque de formes et d'icônes pour divers secteurs, notamment les entreprises, le design et l'ingénierie.

Ses symboles sont normalisés pour la cartographie des processus, la création de wireframes et la modélisation de bases de données. La fonction de recherche permet aux utilisateurs de localiser rapidement l'élément visuel parfait.

Besoin de plus de personnalisation ? Vous pouvez importer des fichiers SVG et des images personnalisés pour créer des diagrammes uniques. Que vous conceviez des organigrammes ou des plans techniques, Lucidchart garantit que vos visuels sont précis, détaillés et hautement adaptables.

📮 ClickUp Insight : Un travailleur du savoir typique doit se connecter avec 6 personnes en moyenne pour terminer son travail. Cela signifie qu'il doit établir 6 connexions principales au quotidien pour rassembler le contexte essentiel, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. Les difficultés sont bien réelles : les suivis constants, la confusion entre les différentes versions et les trous noirs de visibilité sapent la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec la recherche connectée et la gestion des connaissances par l'IA, permet de remédier à cela en mettant instantanément le contexte à portée de main.

Fonctionnalité n° 3 : mode présentation

via Lucidchart

Évitez les étapes supplémentaires de création de diapositives : Lucidchart transforme instantanément les diagrammes en présentations. Mettez en évidence les sections clés, naviguez dans des structures complexes et impliquez les parties prenantes sans passer à un autre outil.

La transition fluide du diagramme à la présentation vous permet de rester concentré sur la communication. Que vous présentiez un projet ou dirigiez une réunion, le mode présentation garantit que vos visuels restent interactifs et percutants.

Tarifs Lucidchart

Free

Individuel : 9 $/mois par utilisateur

Teams : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

*évaluations et avis sur Lucidchart

G2 : 4. 5/5. 0 (plus de 6 100 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 2 100 avis)

ClickUp vs. Lucidchart : Comparaison des fonctionnalités

Avant de plonger dans le vif du sujet, commençons par un rapide aperçu de la comparaison entre ClickUp et Lucidchart ! 👀

Fonctionnalité ClickUp Lucidchart Meilleur pour Travail et gestion de projet Diagrammes professionnels Gestion des tâches et des projets Statuts personnalisés, dépendances, assistance Agile/Waterfall Pas une fonctionnalité essentielle Outils de collaboration Possibilité de discuter, modification en cours, commentaires attribués Modification en cours, commentaires et historique des versions partagés en temps réel Visibilité et suivi du projet Affichages personnalisés, objectifs, tableaux de bord en temps réel Visuels basés sur les données avec mises à jour en direct Facilité d'intégration Se connecte à plus de 1 000 applications Synchronisation avec Google Drive, Microsoft 365, etc. Documentation et gestion des connaissances Wikis, bases de connaissances, procédures opératoires normalisées dans les documents ClickUp Pas une fonctionnalité essentielle Diagrammes et visuels Tableaux blancs, cartes mentales Organigrammes, UML, ERD, diagrammes techniques Modèles et automatisation Flux de travail personnalisés, automatisation Modèles intelligents, diagrammes générés automatiquement Expérience utilisateur Glisser-déposer, organisation codée par couleur Bibliothèque de formes étendue, options d'exportation faciles Outils de présentation Pas une fonctionnalité essentielle Mode de présentation intégré Prix et accessibilité Version gratuite, niveaux payants économiques Différents niveaux de tarification, assistance multiplateforme Compatibilité multiplateforme Compatibilité avec le Web, le bureau et les appareils mobiles Compatibilité avec le Web, le bureau et les appareils mobiles

À première vue, ClickUp semble idéal pour les tâches en équipe et la gestion de projets, tandis que Lucidchart est spécialisé dans la création de diagrammes visuels. Comparons leurs fonctionnalités !

1. Gestion des tâches

Créez des relevés de temps détaillés et surveillez les heures consacrées aux différentes tâches sans effort avec ClickUp

ClickUp est conçu pour la gestion avancée des tâches. Il vous permet de décomposer les projets en tâches, sous-tâches et checklists, pour une organisation parfaite. Grâce aux champs personnalisés, aux statuts et à l'automatisation, vous maîtrisez parfaitement les flux de travail et la productivité.

Cela vous aide à :

Attribuez plusieurs propriétaires et suivez la progression grâce aux indicateurs de priorité, aux observateurs et aux dates d'échéance

Collaborez en toute transparence grâce aux commentaires de tâches, aux commentaires attribués et aux @mentions

Passez de la vue Liste à la vue Tableau, Gantt et Calendrier pour un suivi flexible des tâches

Surveillez le temps passé sur chaque tâche grâce au suivi du temps intégré

Effectuez des recherches dans les environnements de travail avec ClickUp Recherche connectée pour un accès instantané aux tâches et aux fichiers

🤩 Voici ce que Thomas Clifford, chef de produit chez TravelLocal, a à dire sur ClickUp

Nous utilisons ClickUp pour la gestion de tous nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Il a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et pour plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les organigrammes, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir tout faire avec un seul produit, car les choses peuvent très facilement être reliées entre elles.

Nous utilisons ClickUp pour la gestion de tous nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Il a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et pour plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes de flux, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir tout faire avec un seul produit, car les choses peuvent très facilement être reliées entre elles.

Bien que Lucidchart soit avant tout un outil de collaboration visuelle, il offre certaines fonctionnalités pour organiser les flux de travail. Il aide les équipes à visualiser les tâches, à mapper les dépendances et à aligner les objectifs du projet grâce à des organigrammes et des diagrammes.

via Lucidchart

Avec Lucidchart, vous pouvez :

Créer des flux de tâches et des diagrammes de processus pour plus de clarté

Attribuer des tâches dans les diagrammes à l'aide de notes adhésives et de commentaires

Suivi de la progression grâce à des listes de tâches de base dans des documents partagés

Collaborez en temps réel grâce aux mentions et aux environnements de travail partagés

Quel outil est le plus efficace pour la gestion des tâches ? Si vous recherchez un système de gestion des tâches riche en fonctionnalités, ClickUp est clairement le gagnant. Il offre des flux de travail structurés, l'automatisation et le suivi en temps réel, ce qui le rend parfait pour gérer les tâches quotidiennes et les grands projets. Bien que Lucidchart excelle dans la visualisation, il manque des fonctionnalités essentielles d'exécution et de suivi des tâches.

💡 Conseil de pro : Découvrez ce qu'est la gestion de projet sur Tableau blanc et faites ressortir vos idées grâce à des diagrammes efficaces qui facilitent la collaboration et le projet dans son ensemble !

2. Visualisation du flux de travail

Organisez les tâches par statut dans la vue Tableau Kanban de ClickUp et faites avancer les projets

ClickUp offre un système dynamique de visualisation des flux de travail, qui aide les équipes à suivre la progression, à identifier les goulets d'étranglement et à améliorer l'efficacité. Grâce à de multiples affichages et à une collaboration en temps réel, vous obtenez une image claire de vos projets du début à la fin. ClickUp vous permet de :

Visualisez la progression des tâches à l'aide de tableaux Kanban avec fonction glisser-déposer

Forfait efficace avec la vue Gantt pour le suivi des dépendances et des échéances

Obtenez des informations grâce aux tableaux de bord ClickUp , qui fonctionnent avec des diagrammes en temps réel et des rapports personnalisés

Liez les tâches aux discussions, documents et tableaux blancs pour montrer les relations et assurer une exécution fluide

🌻 Exemple concret : QubicaAMF a réduit de 40 % le temps consacré aux rapports grâce aux tableaux de bord ClickUp, transformant des données complexes en informations claires et exploitables.

via Lucidchart

Lucidchart est spécialisé dans la cartographie des flux de travail et la création de diagrammes. Il aide les équipes à concevoir des processus et à illustrer les dépendances. Avec Lucidchart, vous pouvez :

Créer des organigrammes et des cartes de processus détaillés grâce à un outil de création par glisser-déposer convivial

Suivi des modifications avec l'historique des révisions pour surveiller les mises à jour du flux de travail

Personnalisez les diagrammes avec des bibliothèques de formes, de couleurs et de calques

Quel outil excelle dans la visualisation des flux de travail ? ClickUp prend les devants. Il combine la visualisation du flux de travail et l'exécution des tâches, garantissant ainsi l'avancement efficace des projets. Lucidchart excelle dans la cartographie des processus, mais échoue dans le suivi en temps réel et l'automatisation des flux de travail basée sur l'IA, faisant de ClickUp le meilleur choix pour la visualisation des flux de travail axés sur les tâches.

➡️ En savoir plus : Meilleurs logiciels de Tableau blanc numérique

3. Collaboration

Collaborez en direct, laissez des commentaires et créez des documents sans changer d'onglet grâce à ClickUp

ClickUp offre un puissant hub de collaboration qui permet aux équipes de rester connectées en temps réel. Grâce à la discussion intégrée, à la collaboration sur les documents et à la communication basée sur les tâches, ClickUp rationalise les discussions, les retours d'information et les mises à jour des projets, le tout sur une seule et même plateforme.

Vous pouvez :

Travaillez sur les documents ClickUp simultanément avec votre équipe

Attribuer des commentaires à des membres spécifiques de l'équipe pour une propriété claire des tâches et une action plus rapide

Utilisez les Clips ClickUp pour enregistrer et partager des vidéos afin de fournir des instructions visuelles

Envoyez et recevez des e-mails directement dans ClickUp Tâches

Révision et annotation de PDF, d'images et de vidéos pour un feedback précis

via Lucidchart

Lucidchart se concentre sur la création de diagrammes en équipe. Il permet à plusieurs utilisateurs de co-éditer et d'affiner les flux de travail visuels en temps réel. Avec Lucidchart, vous pouvez :

Commentez directement des éléments de diagramme spécifiques pour obtenir un retour d'information ciblé

Utilisez l'historique des versions pour suivre les modifications et restaurer les modifications précédentes

Partagez des diagrammes avec des permissions personnalisées pour un accès contrôlé

Quel outil favorise une meilleure collaboration ? ClickUp est le meilleur choix pour une collaboration d'équipe de bout en bout. Il intègre la gestion de projet à la collaboration, ce qui en fait un environnement de travail achevé pour les équipes. Si Lucidchart est idéal pour la collaboration visuelle, il n'a pas la profondeur nécessaire pour gérer des projets complexes.

4. Intégrations

Connectez ClickUp à vos outils favoris pour un environnement de travail unifié

ClickUp offre de nombreuses possibilités d'intégration, vous permettant de vous connecter à plus de 1 000 applications. Cette flexibilité permet de maintenir l'unification de vos flux de travail, vous évitant ainsi d'avoir à jongler entre différents outils. Son API ouverte vous permet de créer des intégrations personnalisées pour vous assurer que votre pile technologique fonctionne exactement comme vous le souhaitez. ClickUp vous permet de :

Intégration avec Google Drive, Slack et Microsoft Teams pour une communication et un partage de fichiers fluides

Automatisation des tâches à l'aide de Zapier pour la connexion avec des milliers d'applications tierces

Synchronisez avec GitHub, Bitbucket et GitLab pour un suivi du développement en temps réel

Lier des outils CRM tels que HubSpot et Salesforce pour centraliser les données clients

Connectez-vous à des outils de suivi du temps tels que Toggl et Harvest pour des journaux de travail précis

via Lucidchart

Lucidchart fournit des intégrations basées sur des diagrammes pour connecter des visuels à des outils de productivité. Il s'intègre bien à Google Workspace, Microsoft et Atlassian, aidant les équipes à intégrer des diagrammes dans leurs flux de travail. Avec Lucidchart, vous pouvez :

Exporter des diagrammes vers Confluence et Jira pour la documentation des projets

Utilisez l'intégration Salesforce pour visualiser les flux de travail des clients

Connectez-vous à AWS et Azure pour la création de diagrammes d'architecture cloud

Quel outil remporte la bataille de l'intégration ? Si vous recherchez des intégrations puissantes et complètes, ClickUp est le champion incontesté. Il se connecte à davantage d'outils et offre une automatisation plus poussée. Lucidchart s'intègre bien aux outils de documentation, mais ne propose pas l'étendue des intégrations que ClickUp fournit pour une gestion de projet complète.

5. Tarification

La dernière ligne droite : comment ClickUp ou Lucidchart va-t-il façonner vos résultats ?

Forfaits ClickUp

Forfait Free Forever : forfait gratuit riche en fonctionnalités, idéal pour un usage personnel

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Forfaits Lucidchart

Free

Individuel : 9 $/mois par utilisateur

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Quel outil remporte la palme en matière de prix ? Lucidchart fournit des diagrammes robustes, mais c'est essentiellement tout. Vous payez pour cette seule fonction. ClickUp, en revanche, offre la création de diagrammes ainsi que la gestion complète de projets, le suivi des tâches et la collaboration, le tout dans un seul abonnement.

🌻 Exemple : RevPartners a réduit ses coûts de 50 % en remplaçant trois autres logiciels par la plateforme tout-en-un de ClickUp, qui offre plus de fonctionnalités et de sécurité, pour moitié moins cher

ClickUp vs. Lucidchart sur Reddit

Nous avons exploré Reddit pour recueillir les avis des utilisateurs sur ClickUp et Lucidchart. Les deux plateformes ont leurs partisans, les préférences variant en fonction des flux de travail et des besoins individuels.

Un utilisateur de Reddit a fait l'éloge des fonctionnalités complètes de ClickUp, déclarant :

*J'adore ClickUp ! J'ai utilisé de nombreux outils pour gérer les flux de travail de mes projets et autres, mais aucun n'a répondu à mes besoins aussi bien que ClickUp. Il a tout ce dont vous avez besoin (c'est l'application tout-en-un pour le travail) et répond à tous vos besoins personnels et professionnels. Mes favoris sont les modèles (comment ne pas les aimer !) et les documents. Bon sang, j'adore mettre en forme là-dedans. Alors oui, je vous suggère vraiment de passer à ClickUp

*J'adore ClickUp ! J'ai utilisé de nombreux outils pour gérer les flux de travail de mes projets et autres, mais aucun n'a répondu à mes besoins aussi bien que ClickUp. Il a tout ce dont vous avez besoin (c'est l'application Tout-en-un pour le travail) et répond à tous vos besoins personnels et professionnels. Mes favoris sont les modèles (comment ne pas les aimer !) et les documents. Oh là là, j'adore mettre en forme là-dedans. Alors oui, je vous suggère vraiment de passer à ClickUp

Cependant, certains utilisateurs du site pensent que ClickUp peut faire mieux. Un utilisateur a mentionné :

ClickUp est un produit incroyable. Dans l'ensemble, il possède les meilleures fonctionnalités parmi tous les suspects habituels (par exemple, Wrike, Asana, Monday, etc.). Malheureusement, il a besoin de plus de travail sur les permissions et la possibilité de discuter, mais je crois que ClickUp y travaille (ou du moins, ils sont fâchés s'ils ne le font pas).

ClickUp est un produit incroyable. Dans l'ensemble, il possède les meilleures fonctionnalités parmi tous les suspects habituels (par exemple, Wrike, Asana, Monday, etc.). Malheureusement, il a besoin de plus de travail sur les permissions et la discussion, mais je crois que ClickUp y travaille (ou du moins, ils sont fâchés s'ils ne le font pas).

D'autre part, Lucidchart reçoit des éloges pour ses capacités de conception intuitive. Un utilisateur a partagé :

Je suis moi-même fan de Lucid Chart. Cela m'a vraiment aidé à contribuer à certaines victoires en étant capable de schématiser les choses à la volée et de brosser un tableau que le client comprend. Lucid a toujours été plus rapide que Visio ou PowerPoint pour moi.

Je suis moi-même fan de Lucid Chart. Il m'a vraiment aidé à contribuer à certaines victoires en me permettant de schématiser des choses à la volée et de brosser un tableau que le client comprend. Lucid a toujours été plus rapide que Visio ou PowerPoint pour moi.

Pourtant, certains utilisateurs estiment que le prix de Lucidchart est un problème. Un utilisateur a noté:

J'utilise Lucidchart depuis des années pour créer des organigrammes et des diagrammes, mais j'aimerais passer à un outil open source/auto-hébergé parce que A. il coûte 100 $ par an, B. je n'ai aucune idée de son niveau de confidentialité et C. ils ont maintenant gâché ma facturation et m'ont surfacturé deux fois (j'ai dû me faire rembourser la première fois). L'idéal serait de pouvoir l'héberger sur un serveur et de l'utiliser via un navigateur web, mais même une application locale conviendrait, à condition qu'elle soit assistée par Windows et Linux.

J'utilise Lucidchart depuis des années pour créer des organigrammes et des diagrammes, mais j'aimerais passer à un outil open source/auto-hébergé parce que A. il coûte 100 $ par an, B. je n'ai aucune idée de son niveau de confidentialité et C. ils ont maintenant gâché ma facturation et m'ont surfacturé deux fois (j'ai dû me faire rembourser la première fois). L'idéal serait de pouvoir l'héberger sur un serveur et de l'utiliser ensuite via un navigateur web, mais même une application locale conviendrait, à condition qu'elle offre une assistance pour Windows et Linux.

Qui est le champion incontesté de la création de diagrammes : ClickUp ou Lucidchart ?

ClickUp et Lucidchart offrent tous deux de puissantes fonctionnalités de création de diagrammes et de visualisation, mais en termes de fonctionnalité globale, ClickUp remporte la palme.

Lucidchart excelle dans la création de diagrammes et d'organigrammes. Son interface intuitive de type glisser-déposer facilite la visualisation des processus. Cependant, Lucidchart reste un outil autonome qui nécessite des intégrations pour se connecter à d'autres plateformes de gestion de projet.

ClickUp combine la création de diagrammes avec une gestion de projet efficace, permettant aux équipes de planifier, suivre et exécuter des projets, le tout en un seul endroit. Avec ses tableaux blancs, ses cartes mentales et son automatisation basée sur l'IA, ClickUp vous permet de réfléchir, d'organiser les flux de travail et de transformer les idées en actions.

Pour les équipes qui recherchent plus que de simples diagrammes, ClickUp est clairement le gagnant. 🏆

Prêt à rationaliser votre flux de travail ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui et transformez votre façon de travailler !