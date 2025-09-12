Les 10 meilleures alternatives à Granola IA à découvrir en 2026

Granola AI est un bloc-notes alimenté par l'IA, conçu pour améliorer la productivité des réunions en combinant les notes saisies par l'utilisateur avec des transcriptions générées par l'IA. Il crée des résumés personnalisés, fournit du contexte et met l'accent sur la confidentialité en évitant les bots intrusifs.

Malgré ses atouts, Granola IA présente des limites. Certains utilisateurs signalent des problèmes de reconnaissance vocale, l'absence de fonction d'enregistrement vidéo et une assistance limitée des plateformes (actuellement réservé aux Mac). D'autres trouvent que la courbe d'apprentissage des nouvelles fonctionnalités est raide, et l'absence d'applications mobiles restreint l'utilisation en déplacement.

Si vous rencontrez vous aussi des problèmes similaires et que vous envisagez de quitter Granola, nous avons fait le travail préparatoire. Dans ce guide, nous vous présenterons les 10 meilleures alternatives à Granola IA pour rendre vos réunions plus productives.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un aperçu rapide des 10 meilleures alternatives à Granola IA : ClickUp : Idéal pour la prise de notes et les réunions tout-en-un Idéal pour la prise de notes et les réunions tout-en-un Fathom : Idéal pour l'analyse automatisée des réunions et l'intégration CRM Otter.ai : Idéal pour la transcription en temps réel et l'analyse de plusieurs réunions MeetGeek. IA : Idéal pour extraire les éléments à mener des notes de réunion Avoma : Idéal pour l'intelligence commerciale et l'analyse des discussions tl;dv : Idéal pour traduire des notes de réunion en plusieurs langues Wudpecker : Idéal pour une assistance illimitée en temps réel lors de vos réunions Chorus.IA : Idéal pour analyser les interactions avec les clients Krisp : Idéal pour la suppression du bruit par IA et la transcription en direct Fireflies.ai : Idéal pour la transcription sécurisée de réunions

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Granola IA ?

Lorsque vous recherchez des alternatives à Granola IA, il est important de vous concentrer sur les fonctionnalités qui améliorent réellement votre productivité et s'adaptent à votre flux de travail. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit pour les applications de prise de notes :

📌 Facilité d'utilisation : Recherchez une application qui vous semble intuitive dès le départ. Une interface épurée et une navigation simple pour prendre des notes peuvent faire toute la différence

📌 Synchronisation fiable entre tous vos appareils : vos notes doivent être accessibles partout : sur votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre tablette. Assurez-vous que l'application se synchronise sans heurts, sans perte de données ni retard.

📌 Recherche et organisation efficaces : Une bonne application de prise de notes basée sur l'IA doit vous aider à retrouver rapidement vos notes. Recherchez des fonctionnalités de balisage intelligent, de recherche avancée avec filtres et de systèmes de dossiers qui permettent de tout organiser

📌 Confidentialité et sécurité : choisissez une application dotée d'un cryptage puissant et de politiques de confidentialité claires pour protéger vos données

📌 Options de personnalisation : Chacun travaille différemment et utilise des outils de collaboration et de communication professionnels différents. La meilleure alternative à Granola IA doit vous permettre de personnaliser les modèles ou les flux de travail en fonction de vos besoins personnels

Les 10 meilleures alternatives à Granola IA

Inutile de vous contenter des limites de Granola IA Notetaker ; voici quelques alternatives à Granola IA :

1. ClickUp (Meilleur logiciel de prise de notes et de gestion de réunions tout-en-un)

Simplifiez votre flux de travail avec ClickUp Brain Rendez vos notes et transcriptions de réunion consultables grâce à ClickUp Brain

Vous jonglez entre différentes applications pour vos réunions, vos notes et vos tâches ? Cela entraîne un manque d'efficacité, une perte de productivité et une dispersion des informations.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine prise de notes, gestion des tâches et collaboration en équipe, le tout grâce à l'IA.

L'outil de prise de notes IA de ClickUp

L'outil AI Notetaker de ClickUp fait office d'assistant de réunion personnel alimenté par l'IA qui capture, résume et organise facilement les discussions. Il enregistre les comptes-rendus de réunion , en extrait les points clés et crée des listes de tâches concrètes.

Mieux encore, il s'intègre parfaitement à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, ce qui en fait votre compagnon de réunion idéal.

Automatisez la génération de transcriptions, de résumés et de tâches à accomplir grâce à l'outil AI Notetaker de ClickUp

ClickUp documents

Et ce n'est pas tout : vous recevez l'enregistrement complet de la réunion ainsi que sa transcription, ce qui vous permet de revoir votre appel à tout moment pour en connaître le contexte détaillé ! Tous les enregistrements et toutes les notes sont soigneusement stockés dans des documents ClickUp privés, où vous pouvez les étiqueter, les mettre en forme et les partager selon vos besoins.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez :

Mettez en forme vos notes pour une meilleure lisibilité

Utilisez les liens bidirectionnels pour relier vos notes à vos tâches

Collaborez avec votre équipe en temps réel

Résumez du texte, corrigez votre grammaire et améliorez votre style grâce aux fonctionnalités IA intégrées

Gérez les enregistrements, les notes et les résumés de vos réunions dans ClickUp Docs

ClickUp Brain

Associez-le à ClickUp Brain, l'assistant IA qui révolutionne la prise de notes. Il peut résumer de longs comptes-rendus de réunion en points d'action concis, générer des tâches et des sous-tâches à partir des notes de réunion, reformater les notes pour une meilleure structure et plus de clarté, et même traduire les notes de réunion.

Ces fonctionnalités avancées, associées à la collaboration IA, transforment vos notes de réunion en informations exploitables qui stimulent la productivité.

Un bonus supplémentaire ✨ ? Les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir parmi plusieurs modèles d'IA externes, notamment Claude et GPT-4o, directement depuis leur environnement de travail ClickUp !

Modèles de réunion

Prendre des notes est une chose, les structurer efficacement en est une autre. ClickUp propose toute une gamme de modèles, dont le modèle de notes de réunion ClickUp, pour vous aider à gérer les agendas, à rédiger les comptes-rendus et à documenter les suivis.

Obtenez un modèle gratuit Organisez clairement vos agendas, vos points clés et vos suivis à l'aide du modèle de notes de réunion ClickUp

Avec ClickUp, vos réunions, vos notes et vos réflexions restent toujours organisées et accessibles, ce qui facilite la concrétisation de vos idées.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez des réunions, définissez des agendas, prenez des notes et attribuez des éléments à faire — tout cela avec ClickUp Meetings . Plus besoin de passer d'une application à l'autre pour assurer le suivi de ce qui a été discuté et de ce qui doit être fait

Discutez, échangez sur les tâches, partagez des mises à jour et collaborez en temps réel sans perdre de vue les détails importants. Contrairement aux messages éparpillés dans d'autres applications, ClickUp Chat relie tout à vos projets

Transformez les discussions de réunion en tâches concrètes avec des dates d'échéance, des éléments assignés et des priorités. Avec ClickUp Tasks , chaque élément est suivi, pour que rien ne soit oublié

Notez vos idées importantes, vos rappels et vos tâches sans interrompre votre flux de travail grâce à ClickUp Bloc-notes

Limites de ClickUp

Son apprentissage est difficile en raison de l'intervalle large de fonctionnalités qu'il propose

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait auparavant trois heures par semaine pour la planification des évènements et les mises à jour ne nous prend désormais qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait auparavant trois heures par semaine pour la planification des évènements et les mises à jour ne nous prend désormais qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

💟 Bonus : Vous recherchez une alternative plus intelligente à Granola AI ? Découvrez Brain MAX, votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui va bien au-delà de l'automatisation de base. Avec Brain MAX, vous avez accès à plusieurs modèles d'IA de pointe (LLM) pour tout, de la rédaction de documents et du brainstorming d'idées à la gestion de projets et à la recherche dans toutes vos applications. Il vous suffit d'exprimer vos pensées à voix haute : Brain MAX les capture, les organise et y donne suite instantanément. Plus besoin de jongler entre différents outils ni de passer à côté de la meilleure IA : Brain MAX regroupe tout cela, vous offrant une productivité axée sur la voix et une intelligence avancée à portée de main.

📖 En savoir plus : Comment utiliser la méthode de prise de notes par phrases (avec des modèles)

2. Fathom (Idéal pour l'analyse automatisée des réunions et l'intégration CRM)

via Fathom

Fathom enregistre et transcrit toutes les réunions d'équipe et les appels de prospection en un seul endroit. Cela permet aux équipes commerciales d'analyser les appels et d'identifier les meilleurs messages de vente ou de déterminer quels membres de l'équipe ont besoin de plus de formation.

Vous pouvez l'intégrer directement à des CRM et à des plateformes de documentation telles que Google Docs, Notion et Asana pour garantir une automatisation ininterrompue de votre flux de travail. De plus, grâce à des fonctionnalités telles que la transcription en direct, la prise en charge multilingue et le téléchargement instantané des réunions, Fathom élimine le besoin de prendre des notes manuellement, rendant ainsi l'analyse post-réunion plus rapide et plus précise.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Accédez immédiatement à des transcriptions précises et structurées pendant vos appels

Identifiez et classez les points clés, les décisions et les tâches, réduisant ainsi le besoin de suivis manuels

Partagez facilement le résumé de l'appel entre l'équipe commerciale et l'équipe chargée de la réussite client

Comprendre les limites

Les résumés de réunion générés sont parfois inexacts ou incomplets, ce qui peut entraîner des malentendus

Fathom est disponible uniquement avec Zoom

Tarifs de Fathom

Forfait Standard : 29 $/mois

Pro : 39 $/mois

Évaluations et avis sur Fathom :

G2 : 5/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Fathom ?

Les éléments à mener après les réunions sont une mine d'or. La fonctionnalité « Ask Fathom » est également formidable. Poser des questions telles que « Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles Michael ne souhaiterait pas aller de l'avant avec ma solution ? » est fantastique.

Les éléments à mener après les réunions sont une mine d'or. La fonctionnalité « Ask Fathom » est également formidable. Poser des questions telles que « Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles Michael ne souhaiterait pas aller de l'avant avec ma solution ? » est fantastique.

📖 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Fathom IA pour la prise de notes assistée par IA

🧠 Le saviez-vous ? Le marché des applications de prise de notes basées sur l'IA est en pleine explosion ! Évalué à 450 millions de dollars en 2023, il devrait dépasser les 2,3 milliards de dollars d'ici 2033, avec un impressionnant taux de croissance annuel de 18,7 %.

3. Otter.ai (Idéal pour la transcription en temps réel et l'analyse de plusieurs réunions)

Otter.ai, une puissante plateforme de transcription basée sur l'IA, convertit la parole en texte en temps réel. Elle traite l'audio des réunions virtuelles, utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour structurer les transcriptions et permet une collaboration en direct grâce à des surlignages, des commentaires et des horodatages.

Vous pouvez intégrer Otter.ai à vos calendriers, automatiser les résumés de réunion et consulter d'anciennes transcriptions à l'aide de son chatbot IA. Grâce à la prise en charge de l'analyse multi-réunions, du vocabulaire personnalisé et des enregistrements simultanés, Otter.ai constitue un outil puissant pour les équipes traitant des données utilisateur complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Capturez instantanément le contenu oral grâce au moteur de transcription en direct d'Otter.ai / IA

Extrayez des informations pertinentes à partir de plusieurs réunions simultanément. Effectuez des recherches dans les transcriptions à l'aide de requêtes basées sur l'IA pour identifier les thèmes clés et les discussions.

Entraînez Otter.IA à reconnaître le jargon spécifique à votre domaine, les acronymes et la terminologie de votre entreprise

Demandez au chatbot IA d'Otter des résumés instantanés, des décisions ou des éléments à mener issus des réunions précédentes

Limites d'Otter.ai

Nécessite un minimum de 10 places pour l'intégration CRM, ce qui le rend moins adapté aux petites équipes

Enregistre uniquement l'audio ; l'enregistrement vidéo n'est disponible qu'avec le forfait Enterprise

Prend en charge l'assistance pour la transcription en temps réel principalement en anglais, avec une assistance limitée pour les autres langues

Tarifs d'Otter.ai / IA

Free

Pro : 16,99 $/mois

Entreprise : 30 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs d'Otter.ai ?

Ce que je préfère chez Otter, c'est que je peux me concentrer pleinement sur mes interlocuteurs pendant un appel, sans avoir à prendre des notes en permanence. Les discussions peuvent se dérouler plus naturellement, je peux poser davantage de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

Ce que je préfère chez Otter, c'est que je peux me concentrer pleinement sur mes interlocuteurs pendant un appel, sans avoir à prendre des notes en permanence. Les discussions peuvent se dérouler plus naturellement, je peux poser davantage de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

4. MeetGeek. IA (Idéal pour extraire les éléments à mener des notes de réunion)

via MeetGeek

MeetGeek. IA participe de manière autonome aux réunions programmées, enregistre les discussions grâce à une reconnaissance vocale très précise et génère des résumés structurés. Il est doté d'une détection des éléments à entreprendre en temps réel et de transcriptions consultables pour une récupération rapide des informations clés.

Il est capable de traduire des transcriptions dans plus de 30 langues et s'intègre à des plateformes telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. Il peut également aider les chefs de projet à automatiser leurs flux de travail en intégrant des informations issues des réunions dans les CRM et les systèmes de gestion des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGeek. IA

Convertissez la parole en transcriptions précises et horodatées sans appuyer sur « Enregistrer »

Le traitement basé sur l'IA garantit une transcription de haute qualité dans plus de 30 langues prises en charge

Accédez à n'importe quelle partie de la discussion sans avoir à parcourir manuellement les fichiers de vidéo

Limites de MeetGeek. IA

Les enregistrements et transcriptions de réunions ne peuvent pas être exportés au format PDF, ce qui limite la flexibilité en matière de format.

L'absence d'organisation par dossiers (liste de lecture) empêche les utilisateurs de classer ou de regrouper les réunions, ce qui complique la gestion du contenu

Tarifs de MeetGeek. IA

Free

Pro : 19 $/mois

Entreprise : 39 $/mois

Enterprise : 59 $/mois

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de MeetGeek. IA ?

J'adore le fait de ne pas avoir à prendre de notes, ni même à essayer de deviner ce que j'ai manqué, car même si je ne suis pas présent à la réunion, MeekGeek y assistera à ma place et résumera tout dans les moindres détails ! C'est encore mieux quand on peut savoir exactement à quel moment de l'enregistrement se trouve un sujet précis. C'est vraiment génial ! Ça permet de rester organisé et toujours en avance !

J'adore le fait de ne pas avoir à prendre de notes, ni même à essayer de deviner ce que j'ai manqué, car même si je ne suis pas présent à la réunion, MeekGeek y assistera à ma place et résumera tout dans les moindres détails ! C'est encore mieux quand on peut savoir exactement à quel moment de l'enregistrement se trouve un sujet précis. C'est vraiment génial ! Ça permet de rester organisé et toujours en avance !

💡Conseil de pro : Certains outils d'IA vous permettent de guider la prise de notes à l'aide de suggestions personnalisées. Essayez de définir des rappels pour les échéances, de signaler des décisions ou de demander des résumés par thème pour obtenir des informations plus ciblées.

5. Avoma (Idéal pour l'intelligence commerciale et l'analyse des discussions)

via Avoma

Avoma signifie « A Very Organized Meeting Assistant » (un assistant de réunion très organisé) et permet de traiter et d'analyser efficacement vos discussions commerciales. Il s'agit d'une plateforme de veille commerciale basée sur l'IA, conçue pour les prévisions en temps réel et la gestion des opportunités. Grâce à l'apprentissage automatique, Avoma attribue des notes de santé aux opportunités, surveille les changements dans le pipeline et effectue l'automatisation des mises à jour du CRM.

Avoma suit également les méthodologies de vente et prévoit les résultats en termes de chiffre d'affaires à partir des données issues des discussions. Grâce à son copilote alimenté par l'IA, vos équipes commerciales peuvent éliminer les approximations, réduire les risques liés aux transactions et affiner la précision des prévisions sans intervention manuelle.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Identifiez les tendances dans les appels commerciaux, les e-mails et les réunions pour évaluer la santé des dossiers

Enregistrez et consignez chaque interaction commerciale en temps réel

Mise à jour des dossiers CRM avec les notes de réunion, les décisions clés et les actions à mener, garantissant ainsi que les équipes travaillent avec les données les plus récentes

Limites d'Avoma

Le processus d'accès à des extraits d'appels spécifiques est fastidieux, car il nécessite une recherche manuelle dans les listes de lecture sans option pour télécharger directement

L'assistant de prise de notes basé sur l'IA peut parfois prendre du retard pour rejoindre les réunions et peut se tromper sur l'identité des intervenants, ce qui affecte la précision des transcriptions

Tarifs d'Avoma

IA Meeting Assistant : 29 $/mois

Conversation Intelligence : 69 $/mois

Revenue Intelligence : 99 $/mois

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Avoma ?

C'est très facile à utiliser. La configuration avec Zoom et d'autres systèmes de visioconférence est très simple. Non seulement il enregistre la discussion, mais il en fait un résumé et vous permet de lire la transcription. Je l'utilise au moins trois fois par semaine. C'est une véritable bouée de sauvetage !

C'est très facile à utiliser. La configuration avec Zoom et d'autres systèmes de visioconférence est très simple. Non seulement il enregistre la discussion, mais il en fait un résumé et vous permet de lire la transcription. Je l'utilise au moins trois fois par semaine. C'est une véritable bouée de sauvetage !

📖 En savoir plus : ClickUp AI vs Notion AI : quel outil IA est le meilleur ?

6. tl;dv (Idéal pour traduire des notes de réunion en plusieurs langues)

tl;dv est un outil de prise de notes basé sur l'IA, conçu pour les équipes qui ont besoin de plus que de simples transcriptions. Il enregistre, transcrit et extrait les informations clés des réunions, s'intégrant de manière transparente aux CRM, aux systèmes de tickets et à plus de 5 000 outils.

tl;dv prend en charge l'enregistrement des réunions sur Google Meet, Zoom et Microsoft Teams. De plus, il met automatiquement à jour les champs CRM et transmet les éléments à effectuer vers des outils tels que Jira et Slack. Idéal pour les équipes commerciales des PME, tl;dv s'adresse également aux équipes produit, ingénierie et réussite client grâce à une assistance multilingue, des fonctionnalités de sécurité et des outils de coaching.

tl;dv : les meilleures fonctionnalités

Identifiez automatiquement les intervenants, résumez les discussions et classez les informations pour une consultation rapide

Synchronisez les informations sur les appels directement dans les champs de CRM tels que Salesforce et HubSpot, ce qui élimine la saisie manuelle des données et permet de maintenir les dossiers à jour

Marquez les moments clés des réunions à l'aide d'horodatages et identifiez les membres de l'équipe, en les informant instantanément par e-mail avec des liens de lecture directe

Compilez les informations issues de plusieurs réunions à la fois grâce à des rapports programmés qui vous sont envoyés directement dans votre boîte de réception

tl;dv limitations

L'application mobile est moins intuitive que la version pour ordinateur, ce qui rend son utilisation en déplacement difficile

La transcription en temps réel n'est pas disponible, ce qui limite l'accès immédiat au contenu des réunions

tl;dv tarifs

Free

Pro : 29 $/mois

Entreprise : 98 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

tl;dv : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 330 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs de tl;dv ?

tl;dv est le meilleur outil que j'ai utilisé pour enregistrer des discussions en français ; il excelle même lorsque le débit est rapide et la qualité audio médiocre, en capturant fidèlement la discussion. Il est formidable pour passer en revue les points clés grâce à des résumés horodatés, propose des modèles personnalisables pour partager des informations pertinentes et dispose d'une interface conviviale avec des tutoriels utiles. De plus, la possibilité d'organiser les enregistrements par projet permet de tout garder bien organisé.

tl;dv est le meilleur outil que j'ai utilisé pour enregistrer des discussions en français ; il excelle même lorsque le débit est rapide et la qualité audio médiocre, en capturant fidèlement la discussion. Il est formidable pour passer en revue les points clés grâce à des résumés horodatés, propose des modèles personnalisables pour partager des informations pertinentes et dispose d'une interface conviviale avec des tutoriels utiles. De plus, la possibilité d'organiser les enregistrements par projet permet de tout garder bien organisé.

📮ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, près de 40 % des personnes interrogées participent à 4 à 8 réunions ou plus par semaine, chacune pouvant durer jusqu'à une heure. Cela représente un temps collectif considérable consacré aux réunions au sein de votre organisation. Et si vous pouviez récupérer ce temps ? L'outil de prise de notes IA intégré de ClickUp peut vous aider à booster votre productivité jusqu'à 30 % grâce à des résumés de réunion instantanés, tandis que ClickUp Brain facilite la création automatisée de tâches et la rationalisation des flux de travail, transformant ainsi des heures de réunion en informations exploitables.

7. Wudpecker (Idéal pour une assistance illimitée en temps réel lors des réunions)

Wudpecker est un assistant de réunion basé sur l'IA qui utilise un traitement avancé du langage naturel et la technologie GPT-3 pour extraire les informations clés et les éléments à mener lors des réunions, et rédiger des e-mails de suivi.

L'une de ses fonctionnalités phares est son système de requêtes basé sur l'IA qui vous permet de poser des questions en cours de réunion et d'obtenir des réponses en temps réel, adaptées au contexte. De plus, l'enregistrement multiplateforme de Wudpecker fonctionne aussi bien pour les discussions virtuelles qu'en présentiel, sans recourir à des bots.

Les meilleures fonctionnalités de Wudpecker

Extrayez les informations clés, les éléments à mener et les décisions issues des réunions sans avoir à les passer en revue manuellement

Posez des questions en temps réel pendant les réunions et obtenez des réponses instantanées et adaptées au contexte

Enregistrez un nombre illimité de réunions sans aucune restriction de stockage ou de durée, sur tous vos appareils

Intégrez-les à Slack, Notion, HubSpot et bien d'autres pour conserver vos notes là où vous en avez besoin

Limites de Wudpecker

Les transcriptions contiennent souvent des fautes de frappe, des attributions erronées et des erreurs, ce qui nécessite une révision manuelle avant leur partage

Il n'existe pas d'option permettant d'exclure le preneur de notes de certaines réunions récurrentes, ce qui nécessite une intervention manuelle à chaque fois

Tarifs de Wudpecker

Free

En plus : 19 $/mois

Pro : 32 $/mois

Évaluations et avis sur Wudpecker

Pas assez d'avis

8. Chorus.ia (Idéal pour analyser les interactions avec les clients)

via Zoom Marketplace

Chorus.ai, développé par ZoomInfo, est une plateforme d'intelligence conversationnelle qui aide les entreprises à améliorer leurs performances commerciales en analysant les discussions avec les clients. Elle enregistre, transcrit et analyse les discussions en temps réel. Résultat ? Une augmentation du pipeline et du chiffre d'affaires.

La plateforme participe aux réunions en ligne, même celles qui ne sont pas programmées, et enregistre à la fois le son et le partage d'écran. Elle utilise l'IA pour identifier les points clés de la discussion, tels que les tarifs ou les objections, et s'intègre facilement à des outils comme Salesforce et Zoom afin de fournir des informations exploitables aux équipes commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Chorus.ai

Accédez à des transcriptions précises des appels immédiatement après les réunions, ce qui facilite la mise à jour des CRM ou l'envoi d'e-mails de suivi

Mettez en évidence les risques, les opportunités et les sujets critiques tels que les prochaines étapes ou les objections au cours des discussions

Suivez les interactions avec les clients, les commentaires positifs et les phrases d'engagement pour aider vos équipes à conclure des ventes plus rapidement et à aligner leurs actions sur les objectifs commerciaux

Limites de Chorus.ia

Le téléchargement de l'enregistrement peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Les résumés de réunion peuvent omettre des détails essentiels

Tarifs de Chorus.ai

Tarification personnalisée

Notes et évaluations sur Chorus.ai

G2 : 4,5/5 (plus de 2 960 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de Chorus. IA ?

Chorus me permet d'extraire des extraits des passages importants des réunions avec mes clients et de les leur envoyer directement. Cet outil m'a également été d'une aide précieuse pour organiser les détails des réunions dans un format facile à lire, et s'est révélé inestimable pour la prise de notes.

Chorus me permet d'extraire des extraits des passages importants des réunions avec mes clients et de les leur envoyer directement. Cet outil m'a également été d'une aide précieuse pour organiser les détails des réunions dans un format facile à lire, et s'est révélé inestimable pour la prise de notes.

📖 En savoir plus : Comment utiliser la méthode de prise de notes sous forme de diagrammes (avec des modèles !)

9. Krisp (Idéal pour la suppression du bruit par IA avec transcription en direct)

via Krisp

Si le bruit de fond pendant les réunions est votre principale préoccupation, Krisp est la solution. Krisp est un assistant de réunion basé sur l'IA, conçu pour améliorer la qualité audio et réaliser l'automatisation de la prise de notes. Contrairement aux outils de transcription classiques, il offre une suppression du bruit en temps réel par l'IA, la localisation des accents et l'interprétation en direct par l'IA.

La prise de notes par IA gratuite de Krisp permet aux utilisateurs de générer des résumés et des éléments à mener sans ajouter de participant supplémentaire à leurs appels.

Les meilleures fonctionnalités de Krisp

Supprimez en temps réel les bruits de fond tels que les cliquetis de clavier ou les conversations dans les cafés, pour un son d'une clarté cristalline

Traduisez des discussions orales où que vous soyez dans plus de 20 langues, sans avoir besoin d'interprètes humains

Convertissez les accents en six voix générées par l'IA, améliorant ainsi la communication au sein des équipes internationales et les interactions avec les clients

Bénéficiez d'une transcription en temps réel avec suppression automatique des données personnelles, pour une solution offrant une sécurité élevée et compatible avec les plateformes UCaaS et CCaaS

Limites de Krisp

Certains utilisateurs ont constaté que la fonctionnalité de suppression du bruit de fond était incompatible avec les appareils Bluetooth et certains autres casques

Les utilisateurs d'ordinateurs équipés de processeurs moins puissants se sont plaints d'un ralentissement du système

Tarifs de Krisp

Free

Pro : 8 $/mois

Entreprise : 15 $/mois

Évaluations et avis sur Krisp

G2 : 4,7/5 (560 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Krisp ?

J'apprécie particulièrement la facilité avec laquelle il s'intègre à n'importe quelle plateforme de visioconférence. Il est simple d'utilisation et bénéficie d'un excellent service client. Je recommande vivement ce logiciel pour une utilisation quotidienne au travail. Il peut toutefois ralentir légèrement votre système si vous ne disposez pas d'un processeur performant.

J'apprécie particulièrement la facilité avec laquelle il s'intègre à n'importe quelle plateforme de visioconférence. Il est simple d'utilisation et bénéficie d'un excellent service client. Je recommande vivement ce logiciel pour une utilisation quotidienne au travail. Il peut toutefois ralentir légèrement votre système si vous ne disposez pas d'un processeur performant.

🙂 Anecdote : La NASA figure en tête de la liste des clients de Krisp, aux côtés d'autres grands noms tels que Sony et Atlassian.

10. Fireflies.ai (Idéal pour la transcription sécurisée de réunions)

via Fireflies

Fireflies.ai est un assistant de réunion basé sur l'IA très apprécié qui vous permet de transcrire, de résumer et d'analyser des discussions avec une grande précision. Il capture les réunions sur des plateformes telles que Zoom, Google Meet et MS Teams, transformant les discussions en une base de connaissances structurée et consultable.

Et ce n'est pas tout : vous bénéficiez d'un assistant alimenté par ChatGPT qui génère à la demande des e-mails de suivi, des tâches et des résumés, améliorant ainsi la productivité après les réunions. Fireflies répond également aux normes de sécurité des entreprises grâce à un chiffrement de bout en bout, à la certification SOC 2 Type 2 et à la conformité HIPAA/RGPD, garantissant ainsi un traitement sécurisé des données. De plus, grâce à des intégrations avec plus de 50 applications professionnelles, vous pouvez automatiser les flux de travail liés aux réunions sans effort manuel.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Retrouvez des moments précis lors de vos réunions grâce à une fonction de recherche qui analyse les transcriptions et les enregistrements audio de l'ensemble de votre bibliothèque

Ajoutez des termes spécifiques à votre secteur d'activité au dictionnaire de l'IA pour obtenir des transcriptions et des résumés plus précis

Transférez directement vos notes de réunion, vos éléments à mener et vos résumés vers des CRM tels que Salesforce, réduisant ainsi la saisie manuelle des données

Transcrivez vos réunions dans plus de 100 langues avec une précision de transcription supérieure à 95 %.

Limites de Fireflies.ai

Certains utilisateurs signalent un manque d'informations détaillées issues de l'IA sur plusieurs réunions, ce qui entrave une analyse complète

Le forfait Free offre des fonctionnalités limitées, ne permet ni l'enregistrement ni le stockage de vidéos, et certains utilisateurs trouvent gênante la participation des bots aux réunions

Tarifs de Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $/mois

Entreprise : 29 $/mois

Enterprise : 39 $/mois

Notes et évaluations sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Fireflies.ia ?

J'apprécie particulièrement le fait que Fireflies soit gratuit et me permette d'être à l'écoute et de participer activement aux réunions qu'il enregistre et transcrit. Je ne suis plus dépendant de mon stylo et de mon bloc-notes. J'apprécie également le fait que, si je manque une réunion, je puisse lire le résumé et la transcription pour savoir ce qui s'est réellement passé. Sa mise en place et son intégration à nos réunions se sont faites en toute fluidité, et tout le monde dans notre bureau finit par l'utiliser plusieurs fois par semaine.

J'apprécie particulièrement le fait que Fireflies me permette d'être à l'écoute et de participer activement aux réunions qu'il enregistre et transcrit. Je ne suis plus dépendant de mon stylo et de mon bloc-notes. J'apprécie également le fait que, si je manque une réunion, je puisse lire le résumé et la transcription pour savoir ce qui s'est réellement passé. Sa mise en place et son intégration à nos réunions se sont faites en toute fluidité, et tout le monde dans notre bureau finit par l'utiliser plusieurs fois par semaine.

💡Conseil de pro : Configurez des mots-clés et des déclencheurs personnalisés dans votre application de prise de notes IA pour signaler les points critiques. Par exemple, si vous effectuez souvent le suivi d'échéances, configurez l'IA pour qu'elle mette en évidence des expressions telles que « à rendre avant », « date limite » ou « date d'envoi ».

Boostez la productivité de vos réunions grâce à l'outil de prise de notes IA de ClickUp

Prendre des notes tout en restant concentré n'est pas chose facile, et passer à côté de détails importants peut vous ralentir. Si Avoma ne vous convient pas, il existe de nombreuses alternatives. Cependant, si vous recherchez un outil tout-en-un pour l'enregistrement de réunions, la gestion des tâches et la collaboration en équipe grâce à l'IA, essayez ClickUp.

L'outil de prise de notes IA de ClickUp se connecte automatiquement à vos réunions, écoute et note les points essentiels, pour que vous n'ayez pas à le faire. Vous n'avez plus besoin de fouiller dans des notes désordonnées ni de perdre de vue les éléments à mener. À la place, vous obtenez des résumés clairs et structurés qui vous permettent de garder le contrôle sur tout.

Avec ClickUp, vous pouvez vous concentrer sur la discussion pendant que l'IA s'occupe du gros du travail. Inscrivez-vous à ClickUp et changez votre façon de prendre des notes en réunion.