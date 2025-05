Productivité multifactorielle : définition, importance et comment la mesurer

Votre équipe travaille dur, mais la productivité semble bloquée dans les sables mouvants. Vous embauchez, formez et remplacez les employés plus vite que vous ne pouvez dire « porte tournante » !

Ce n'est pas surprenant, étant donné que les taux de rotation des employés ont grimpé de 20 % après la pandémie.

C'est là que la productivité multifactorielle (MFP) peut être votre alliée. Contrairement aux mesures de productivité de base qui ne tiennent compte que de la production par heure, la MFP va plus loin.

Il vous indique dans quelle mesure votre entreprise transforme ses multiples intrants, tels que la main-d'œuvre, le capital et la technologie, en résultats tangibles.

Donc, si vous en avez assez de travailler plus dur sans voir de meilleurs résultats, il est temps de déchiffrer le code de la productivité multifactorielle. Laissez-nous vous l'expliquer. De plus, nous avons un outil de gestion des ressources en prime pour vous aider à maximiser votre efficacité !

⏰ Résumé en 60 secondes La productivité multifactorielle (MFP) mesure l'efficacité avec laquelle les entreprises transforment le travail, le capital et la technologie en résultats

Contrairement aux indicateurs de productivité de base, la productivité multifactorielle tient compte de la main-d'œuvre et des capitaux investis pour révéler les gains réels d'efficacité opérationnelle

Calculez la productivité multifactorielle en utilisant le rendement total/les intrants combinés (main-d'œuvre, matériaux, énergie, capital)

Le suivi de la productivité multifactorielle aide les entreprises à réaliser des investissements plus judicieux et à optimiser leurs ressources

Les défis communs incluent la mesure de facteurs intangibles tels que l'innovation et les niveaux de compétences

Automatisation, IA et flux de travail plus intelligents peuvent améliorer considérablement la productivité multifactorielle

Les processus manuels et les outils déconnectés ralentissent les équipes, ce qui réduit la croissance de la productivité

ClickUp automatise les tâches, suit les performances et centralise le travail pour une meilleure efficacité

Qu'est-ce que la productivité multifactorielle ?

*la productivité multifactorielle est une mesure de la performance économique qui compare la quantité de production aux intrants combinés utilisés pour la produire.

Ces intrants peuvent inclure la main-d'œuvre, le capital, l'énergie, les matériaux et même les services achetés, ce qui permet d'afficher une efficacité plus achevée.

Contrairement au calcul de la productivité du travail, qui ne tient compte que de la production par travailleur ou par heure, la productivité multifactorielle prend en compte bien plus de facteurs. Elle considère comment différentes ressources, y compris la main-d'œuvre, travaillent ensemble pour obtenir des résultats.

Une entreprise peut produire plus, mais est-ce dû à de meilleurs équipements, à des processus plus intelligents ou à des heures de travail plus longues ? La productivité multifactorielle permet d'y répondre.

En suivant tous les éléments en mouvement, la MFP offre une image plus claire de ce qui stimule réellement la productivité et de ce qui ne fait qu'ajouter du bruit.

Pourquoi les entreprises devraient-elles assurer le suivi de la productivité multifactorielle ?

La mesure de la productivité multifactorielle n'est pas seulement une statistique pour les économistes et les nerds, c'est un forfait pour la croissance économique. Voici pourquoi c'est important :

Identifiez ce qui fonctionne réellement : une production plus élevée est une bonne chose, mais est-elle le résultat de meilleurs processus, d'une technologie plus intelligente ou simplement d'un allongement des heures de travail ? La productivité multifactorielle permet de distinguer les gains réels de l'agitation insoutenable

Faire de meilleurs investissements : Vous envisagez de moderniser votre équipement ou d'embaucher du personnel ? La productivité multifactorielle vous indique si vos ressources actuelles sont utilisées à leur juste valeur avant que vous ne dépensiez de l'argent pour une solution inadaptée

Rester compétitif : si votre secteur est en croissance mais que votre productivité multifactorielle stagne, c'est un signal d'alarme. Son suivi aide les entreprises à optimiser leur efficacité et à rester dans la course

Travaillez plus intelligemment, pas seulement plus dur : Plus d'efforts ne signifient pas toujours de meilleurs résultats. La MFP aide les entreprises à se concentrer sur les améliorations qui créent des gains de productivité durables, et pas seulement des gains à court terme

🧠 Anecdote : si le terme productivité multifactorielle n'existait pas encore à l'époque de la révolution industrielle, ses principes étaient déjà en jeu. Lorsque les machines à vapeur ont remplacé le travail manuel dans les usines, la production a grimpé en flèche, sans qu'il soit nécessaire d'embaucher plus de travailleurs. C'est un premier aperçu de la façon dont une technologie plus intelligente et de meilleurs processus peuvent stimuler la productivité, même plus que l'embauche de main-d'œuvre supplémentaire !

Facteurs qui influencent la productivité multifactorielle

Convaincu des avantages du calcul de la productivité multifactorielle ? Il est maintenant temps de voir ce qui fait réellement évoluer les indicateurs. Étant donné que la productivité multifactorielle mesure l'efficacité avec laquelle les intrants se transforment en extrants, tout ce qui a un impact sur ces intrants ou sur la manière dont ils interagissent peut modifier le score final.

Certains facteurs clés sont les suivants :

Adoption des technologies : les outils numériques ne se contentent pas de faciliter le travail, ils stimulent la productivité. Les données de l'OCDE montrent qu'une augmentation de 10 points de pourcentage du nombre d'entreprises utilisant le haut débit entraîne : les outils numériques ne se contentent pas de faciliter le travail, ils stimulent la productivité. Les données de l'OCDE montrent qu'une augmentation de 10 points de pourcentage du nombre d'entreprises utilisant le haut débit entraîne une hausse de 1,4 % de la productivité multifactorielle après un an et de 3,9 % après trois ans dans les pays de l'UE

compétences de la main-d'œuvre* : les intrants de main-d'œuvre étant un élément clé de la productivité multifactorielle, le niveau de compétence des travailleurs influence directement la productivité. Les travailleurs qualifiés maximisent le rendement du capital et de la technologie, tandis que l'inadéquation des compétences ralentit la productivité

investissement en capital* : la productivité multifactorielle reflète l'efficacité avec laquelle les intrants génèrent des extrants, et la qualité du capital est importante. Les machines et les infrastructures de pointe améliorent l'efficacité, tandis que les équipements obsolètes limitent les gains de productivité

innovation et R&D* : Investir dans la recherche et le développement ne sert pas seulement à garder une longueur d'avance, cela permet également d'obtenir de solides rendements. Dans 31 études aux résultats significatifs, le taux de rendement privé moyen de la R&D était de 28,3 %, avec un intervalle de 7 à 69 % et un écart-type de 13 points de pourcentage

Environnement industriel et politique : les conditions externes forment les opérations des entreprises, la concurrence sur le marché et les politiques d'assistance alimentent l'innovation. En revanche, les réglementations restrictives et les barrières entravent la croissance de la productivité

Chaque élément de cette liste affecte les indicateurs qui entrent dans les calculs de la productivité multifactorielle, ce qui en fait des leviers d'amélioration essentiels.

Comment mesurer la productivité multifactorielle

Les entreprises et les économistes s'appuient sur un ensemble d'indicateurs clés, de méthodes intelligentes et de compétences de détective pour comprendre ce qui stimule l'efficacité.

La productivité multifactorielle est calculée à partir des éléments suivants :

Productivité multifactorielle = production totale / entrées combinées (coûts unitaires de main-d'œuvre + matériel + énergie + capital + divers)

Mais comment les entreprises procèdent-elles concrètement au suivi de la productivité multifactorielle ?

Les indicateurs qui comptent

Les entreprises doivent d'abord rassembler ces indicateurs de productivité pour mesurer la MFP :

Production totale : Il peut s'agir du nombre de produits fabriqués, de services fournis ou de revenus générés

Intrants combinés : pas seulement les coûts unitaires de main-d'œuvre, mais aussi les services de capital (équipement, technologie), l'énergie, les matériaux et les services achetés

📌 Exemple de productivité multifactorielle en action

Supposons qu'une entreprise de fabrication produise 10 000 smartphones par mois. Pour les fabriquer, elle utilise :

Main-d'œuvre : 500 heures de travail

Matériel : composants d'une valeur de 100 000 $

Énergie : 5 000 $ en électricité

Capital physique : 50 000 $ en coûts d'usine et de machines

Total des intrants combinés = 155 000 $ + 500 heures de travail = 155 500

Maintenant, calcul de la MFP initiale :

MFP = 10 000/155 500 ≈ 0,0643

Après avoir amélioré l'automatisation, l'entreprise produit 12 000 smartphones en utilisant les mêmes ressources. Le nouveau MFP est :

MFP = 12 000/155 500 ≈ 0,0772

La productivité multifactorielle étant passée de 0,0643 à 0,0772, cela signifie que l'entreprise produit davantage sans augmenter la main-d'œuvre ni les coûts, preuve évidente d'une meilleure efficacité !

Comment les entreprises et les économistes mesurent la productivité multifactorielle

Ne serait-il pas formidable de savoir pourquoi votre entreprise produit plus qu'auparavant ? C'est là qu'interviennent ces différentes méthodes de suivi de la productivité multifactorielle :

*la comptabilité de la croissance permet de distinguer l'efficacité réelle de la simple augmentation des ressources (car travailler deux fois plus dur n'est pas la même chose que travailler plus intelligemment)

*l'analyse basée sur un index permet de surveiller les tendances de la productivité multifactorielle au fil du temps, en repérant si les améliorations sont réellement durables

*les benchmarks sectoriels permettent aux entreprises de se comparer à leurs concurrents, car personne ne veut être le maillon faible de la chaîne

En combinant ces méthodes, on obtient une image beaucoup plus claire de ce qui stimule réellement la productivité. Mais mesurer la productivité multifactorielle n'est pas toujours une tâche aisée.

Les défis pour y parvenir

La mesure de la productivité multifactorielle n'est pas toujours une partie de plaisir. Certains facteurs, comme les heures de travail ou les coûts des matériaux, sont faciles à suivre. Mais qu'en est-il de l'innovation ou des compétences des employés ? On ne peut pas exactement mettre un nombre sur la créativité ou l'expérience.

Ensuite, il y a les coups de théâtre externes : les krachs boursiers, les problèmes de chaîne d'approvisionnement ou même les progressions technologiques soudaines qui font augmenter le nombre de productivité.

Et n'oublions pas le temps d'attente. Un logiciel ou une automatisation nouvellement achetés peuvent décupler l'efficacité, mais l'impact n'est pas toujours immédiat.

👀 Le saviez-vous ? Les employés démotivés coûtent à l'économie américaine la somme astronomique de 1 900 milliards de dollars par an en perte de productivité. Si des facteurs tels que le moral peuvent réduire l'efficacité à une telle échelle, imaginez à quel point il est difficile de mesurer tout ce qui affecte la productivité multifactorielle !

À lire également : Comment mesurer la productivité sur le lieu de travail

Stratégies pour améliorer la productivité multifactorielle

Plus d'heures ne signifient pas toujours plus de résultats. L'efficacité réelle provient de systèmes plus innovants, d'équipes qualifiées et d'une meilleure gestion des ressources. Voici comment les entreprises peuvent en faire plus avec ce dont elles disposent :

Lorsque les employés sont bloqués à mettre à jour des feuilles de calcul, à courir après des approbations ou à gérer des tâches sur une douzaine d'applications, la productivité s'effondre.

C'est là que des outils tels que ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, peuvent vous sauver la mise.

📮ClickUp Insight : Le changement de contexte ronge silencieusement la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail sont dues à la gestion des plateformes, des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et vos discussions) sur une plateforme unique et rationalisée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

Grâce à la gestion des tâches, à la collaboration en temps réel et à l'automatisation des flux de travail, les entreprises peuvent faire avancer leurs projets sans gaspiller d'efforts sur le travail répétitif des administrateurs. Voyons comment :

Automatisez les tâches répétitives avec ClickUp Automatisations

Les tâches de routine ne devraient pas accaparer le temps de votre équipe. Les automatisations ClickUp se chargent du travail fastidieux pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail principal. Qu'il s'agisse d'attribuer des tâches, de mettre à jour des statuts ou d'envoyer des e-mails, ClickUp s'occupe de tout, automatiquement.

Utilisez les automatisations ClickUp pour gérer les tâches fastidieuses pendant que vous vous concentrez sur ce qui requiert votre attention

Voici ce que vous pouvez faire avec les automatisations ClickUp :

AI Automation Builder : Décrivez ce dont vous avez besoin et l'IA se charge de l'automatisation pour vous

plus de 100 modèles* : automatisation instantanée des tâches, commentaires, statuts, etc

Assignés dynamiques : Assignez automatiquement le travail aux bonnes personnes

Raccourcis de projet : ajout automatique d'assignés/observateurs aux tâches

*automatisation des e-mails : envoyez des mises à jour sans lever le petit doigt

Journaux d'audit : suivi de chaque changement d'automatisation

Intégrations : synchroniser avec HubSpot, GitHub, Twilio, etc

👀 Le saviez-vous ? 7 entreprises sur 10 ont déjà automatisé au moins un processus clé, et 4 sur 10 ont même des rôles dédiés à l'automatisation.

À lire également : Automatisation des processus métier : exemples et modèles

Avoir une vue d'ensemble grâce aux tableaux de bord ClickUp

Suivre la productivité est une chose, la comprendre en temps réel en est une autre. Les tableaux de bord ClickUp transforment votre travail en un centre de commande visuel, vous permettant de suivre les tâches, les délais, les charges de travail et les indicateurs clés en un coup d'œil.

Transformez les données en actions : créez dès aujourd'hui votre tableau de bord ClickUp idéal

Qu'il s'agisse de gérer une équipe, d'exécuter des sprints ou de suivre les heures facturables, les tableaux de bord permettent de garder facilement le contrôle de tout, sans le chaos des feuilles de calcul. De plus, ils facilitent grandement les processus de révision quotidienne de la productivité!

Des aperçus des équipes commerciales et des campagnes marketing à la productivité personnelle et aux informations CRM, ClickUp vous permet de personnaliser des tableaux de bord adaptés à votre flux de travail.

💡Conseil de pro : Besoin de réponses instantanées ? Utilisez IA Insights pour analyser chaque tableau de bord de votre environnement de travail ClickUp et obtenir des informations clés en quelques secondes. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur les décisions, et non sur l'analyse des données !

Améliorer les compétences et la formation de la main-d'œuvre

Des employés qualifiés sont tout aussi essentiels qu'une technologie de pointe. Une entreprise peut disposer des meilleurs outils, mais sans une formation adéquate, ceux-ci ne seront pas utilisés à leur plein potentiel.

Pour maintenir la croissance de la productivité, les entreprises ont besoin de :

Programmes de formation continue des employés couvrant les compétences techniques, l'amélioration des processus et les connaissances spécifiques à chaque rôle

Des opportunités de micro-apprentissage grâce à des logiciels de formation qui utilisent des leçons courtes et attrayantes qui aident les employés à se perfectionner sans perturber leur travail

Des initiatives de formation croisée qui aident les employés à assumer plusieurs rôles et à s'adapter aux besoins changeants de l'entreprise

Au-delà de la formation formelle, il est essentiel de favoriser une culture de l'apprentissage continu.

Encourager les employés à explorer de nouvelles compétences, à expérimenter de meilleures méthodes de travail et à partager leurs connaissances aide les entreprises à accroître leur productivité sans avoir à embaucher constamment davantage de personnes.

Optimiser l'allocation des ressources

Plus de ressources ne signifie pas toujours plus de production. Il s'agit parfois d'utiliser plus efficacement ce dont vous disposez. Les entreprises gaspillent souvent de l'argent en sous-utilisant des outils, en allouant mal les budgets ou en ayant des flux de travail inefficaces sans s'en rendre compte.

ClickUp Brain peut vous aider à prendre des décisions intelligentes en utilisant les bonnes informations. Il connecte les tâches, les documents et les personnes dans un environnement de travail alimenté par l'IA. De cette façon, les équipes passent moins de temps à chercher et plus de temps à faire.

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des réponses instantanées sur le statut des tâches, des informations sur les documents et des mises à jour de l'équipe

Voici comment ClickUp Brain vous aide à travailler plus intelligemment :

Connect : liez Google Drive, GitHub, Salesforce et bien d'autres pour un partage des connaissances fluide

Ask : obtenez des réponses instantanées sur les tâches, les documents et les mises à jour de l'équipe ; plus besoin de fouiller dans les fichiers

Build : Automatisation des résumés de projet, des mises à jour de progression et des résumés rapides en temps réel

Écriture : Utilisez un assistant d'écriture basé sur l'IA pour la vérification orthographique, les réponses rapides, les modèles et les transcriptions

🧠 Anecdote : des études montrent que l'IA peut augmenter la productivité jusqu'à 40 %, ce qui en fait un outil indispensable pour l'efficacité personnelle et professionnelle !

Optimiser les flux de travail grâce à des méthodologies agiles et allégées

La gestion de projet traditionnelle peut être rigide et lente. Les méthodologies Lean et Agile se concentrent sur la flexibilité, l'amélioration continue et l'élimination des inefficacités. Ainsi, elles aident les équipes à aller plus vite tout en maintenant la qualité.

La suite ClickUp de gestion de projet est conçue pour les équipes Agile et Lean. Elle facilite la planification, le suivi et l'optimisation des flux de travail, le tout sur une seule plateforme connectée. Plus besoin de passer d'un outil à l'autre ou de se débattre avec des feuilles de calcul obsolètes.

Arrêtez de jongler entre plusieurs outils et gérez l'intégralité du cycle de vie de vos projets en un seul endroit grâce à la suite de gestion de projet ClickUp

Voici comment ClickUp simplifie la gestion de projet :

Tâches ClickUp : tirez le meilleur parti des innombrables modèles de listes de tâches pour organiser le travail avec les priorités, les dates d'échéance, les dépendances et les checklists

flux de travail optimisés par l'IA* : Automatisation des mises à jour de routine, de la création des tâches et du suivi de la progression

*gestion des sprints : forfait, suivi de la vitesse et analyse des diagrammes de burndown en temps réel

diagrammes de Gantt * : visualisez les dépendances, les échéances et les jalons des projets dans une seule vue interactive

clickUp Docs : Collaborez sur des idées, transformez le brainstorming en éléments d'action et centralisez la documentation

Les outils déconnectés ralentissent les équipes. ClickUp rassemble tout en un seul endroit, afin que les équipes Agile et Lean puissent se concentrer sur la réalisation de leur meilleur travail plus rapidement.

À lire également : Modèles de productivité gratuits (diagrammes, rapports et feuilles de calcul)

Encourager la collaboration et la communication

La transparence est la colonne vertébrale d'une équipe productive. Lorsque l'information circule librement, les décisions sont prises plus rapidement et le travail se déroule plus facilement. Nous ne sommes pas les seuls à le penser : 70 % des employés estiment qu' une meilleure collaboration pourrait permettre de gagner du temps et d'accroître la productivité.

Les bons outils ne se contentent pas de connecter la collaboration sur le lieu de travail; ils permettent de synchroniser les équipes, éliminant ainsi le chaos des chaînes d'e-mails interminables et des messages éparpillés.

Discutez là où le travail se fait avec ClickUp Chat

Messages et travail ne devraient pas être séparés dans des applications distinctes. ClickUp permet de discuter tout en travaillant sur des tâches, des documents et des projets, pour que rien ne se perde en cours de route. Que vous attribuiez des tâches, partagiez des mises à jour ou synchronisiez des priorités, tout reste connecté au même endroit.

Transformez les messages en tâches en un seul clic grâce à ClickUp et continuez à travailler sans effort

Voici comment vous pouvez faire en sorte que votre équipe reste active grâce à ClickUp :

Transformer les messages en tâches : Convertir n'importe quelle discussion en tâche réalisable en un clic

Les fils restent synchronisés : Liez les discussions directement aux tâches pour ne pas perdre les discussions

Rattrapage grâce à l'IA : résumez les discussions et mettez en évidence les points clés instantanément, en tirant le meilleur parti de l'IA pour la productivité

Appels vocaux et visioconférences : passez des appels avec des résumés et des éléments d'action automatiques

*canaux personnalisables : organisez les discussions par équipe, projet ou sujet pour des discussions structurées

Voici ce que notre client, Charles F., a partagé à propos de son expérience avec ClickUp :

ClickUp nous permet de regrouper facilement tous nos projets en un seul endroit. Chaque projet peut poser des problèmes ou des obstacles que l'équipe doit surmonter, mais ClickUp nous permet de communiquer rapidement avec les personnes que nous devons joindre. Les automatisations nous ont permis de transformer un processus très obsolète et chronophage en un flux plus rapide et plus précis.

ClickUp nous permet de regrouper facilement tous nos projets en un seul endroit. Chaque projet peut présenter des problèmes ou des obstacles que l'équipe doit surmonter, mais ClickUp nous permet de communiquer rapidement avec les personnes que nous devons joindre. Les automatisations nous ont permis de transformer un processus très obsolète et chronophage en un flux plus rapide et plus précis.

Travaillez plus intelligemment, pas plus dur avec ClickUp

Travailler plus intelligemment, et non plus longtemps, est le moyen le plus infaillible d'augmenter la productivité multifactorielle. Les entreprises peuvent obtenir de meilleurs résultats avec le même effort en optimisant les ressources, en adoptant l'IA, en simplifiant les flux de travail et en favorisant la collaboration.

Les bons outils font toute la différence, et c'est là que ClickUp surpasse la concurrence.

De l'automatisation aux informations basées sur l'IA, ClickUp aide les équipes à éliminer les inefficacités et à se concentrer sur les tâches à fort impact. Plus besoin de jongler entre plusieurs plateformes ou de perdre du temps sur des tâches répétitives, juste un moyen plus intelligent d'augmenter la productivité de l'entreprise.

