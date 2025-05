les 13 meilleures alternatives à Nozbe pour 2025

Nozbe est reconnu depuis longtemps pour sa conception intuitive et son alignement avec la méthodologie Getting Things Done (GTD), qui simplifie la gestion des tâches pour les individus et les équipes.

Bien qu'il s'agisse d'un gestionnaire de tâches solide, vous avez parfois besoin de plus : une meilleure collaboration, une automatisation avancée ou simplement une nouvelle approche de la productivité. Il est également utile de disposer de champs personnalisables pour mieux gérer les tâches.

La bonne nouvelle ? Il existe de nombreuses alternatives puissantes qui peuvent vous aider à rester organisé, à gagner en efficacité et à synchroniser votre équipe. Encore une bonne nouvelle ? Contrairement à Nozbe, nombre de ces outils proposent des versions gratuites généreuses avec un plus grand nombre de projets et de places pour une gestion réussie des tâches.

Que vous recherchiez un planificateur de tâches d'équipe doté de nombreuses fonctionnalités ou un outil de gestion des tâches mobile simple et sans fioritures, mon équipe et moi-même avons rassemblé les meilleures alternatives à Nozbe pour répondre à vos besoins. Jetons-y un coup d'œil !

Trello : Idéal pour la gestion de projet visuelle avec un système simple de glisser-déposer

Todoist : Idéal pour l'organisation des tâches personnelles et de l'équipe

Microsoft À faire : Idéal pour une gestion fluide des tâches dans l'écosystème Microsoft

nTask : Idéal pour la gestion de projet Agile et la collaboration en équipe

TickTick : Idéal pour la productivité personnelle et la planification des tâches

Basecamp : Idéal pour la communication centralisée en temps réel entre les équipes et les tableaux de bord unifiés pour l'organisation des projets

Evernote : Idéal pour la prise de notes et la gestion des informations

*google Tasks : Idéal pour une intégration sans faille avec l'environnement de travail Google

*asana : Idéal pour la collaboration entre équipes et la gestion des flux de travail

Notion : Idéal pour les environnements de travail tout-en-un et la gestion des connaissances

Things : Idéal pour la gestion des tâches personnelles sur Mac et iOS

*any. do : Idéal pour la gestion de tâches multiplateformes simples

🧠 Fait amusant : L'effet Zeigarnik suggère que les tâches inachevées restent plus longtemps dans notre cerveau que celles qui sont achevées. C'est pourquoi rayer des éléments d'une liste À faire procure une telle satisfaction : cela permet à notre esprit de tourner la page !

Que rechercher dans les alternatives à Nozbe ?

Imaginez que vous dirigez une équipe dynamique de freelances travaillant sur plusieurs projets de clients. Vous utilisez Nozbe comme logiciel de gestion des tâches et des équipes, mais à mesure que vos projets deviennent plus complexes, vous réalisez qu'il vous faut un outil offrant des fonctionnalités avancées pour maintenir l'organisation de votre équipe.

Voici comment évaluer les alternatives à Nozbe pour vos processus d'entreprise en constante évolution :

*gestion avancée des tâches et collaboration : Nozbe n'est pas en mesure de créer des tâches qui déclenchent automatiquement l'étape suivante d'un flux de travail. Si cela est important pour vous, choisissez des plateformes avec des dépendances de tâches et des automatisations qui assistent les flux de travail personnalisés

*accessibilité multiplateforme : garantissez un accès transparent entre les appareils pour gérer les tâches sans interruption, que ce soit au bureau ou en déplacement

*interface conviviale : optez pour des outils intuitifs qui simplifient la définition des projets et vous aident à assurer le suivi des tâches, réduisant ainsi la courbe d'apprentissage et stimulant la productivité

*personnalisation et flexibilité : Sélectionnez un logiciel avec des modèles et des champs de tâches personnalisables qui s'adapteront à des flux de travail uniques et amélioreront l'efficacité. Des suggestions intelligentes et personnalisées sont la cerise sur le gâteau

*rapports et analyses : l'outil fournit-il des informations détaillées sur la productivité, la progression des tâches et la charge de travail ? Pouvez-vous générer des rapports personnalisés pour le suivi des performances et des délais ? Ce sont des éléments indispensables dans un outil de gestion des tâches robuste

Capacités d'intégration : Recherchez des plateformes qui s'intègrent aux outils essentiels que vous utilisez, tels que Google Agenda, pour rationaliser la gestion des tâches et des plannings

Prix et évolutivité : vérifiez si l'outil propose un forfait gratuit avec suffisamment de fonctionnalités pour que vous puissiez le tester avant validation. Les forfaits payants sont-ils rentables par rapport à Nozbe ? Peut-il évoluer avec votre équipe à mesure que vos besoins augmentent ?

En tenant compte de ces facteurs, vous pourrez abandonner plusieurs applications de calendrier et trouver une alternative à Nozbe qui répond à vos besoins en matière de gestion de tâches et de projets.

👀 Le saviez-vous ? Le fait de diviser les tâches plus importantes en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer, ce que l'on appelle le découpage des tâches, peut améliorer la concentration et réduire le sentiment d'être dépassé.

les 13 meilleures alternatives à Nozbe

Que vous souhaitiez simplifier la communication sur le lieu de travail, gérer plusieurs projets sans difficulté ou éviter de perturber votre flux de travail existant, j'ai sélectionné les 13 meilleures alternatives à Nozbe. J'espère qu'elles vous aideront à gérer efficacement vos tâches et à assurer la bonne progression de vos projets.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion collaborative de tâches et de projets par l'IA)

Démarrer avec ClickUp gratuitement Forfait, suivi et gestion de votre travail avec ClickUp

Peu importe le nombre d'outils que j'ai essayés pour un flux de travail efficace, il manquait toujours quelque chose, jusqu'à ce que je passe à ClickUp, l'application Tout pour le travail. Elle réunit l'automatisation de nouvelle génération basée sur l'IA, la recherche et la gestion flexible des tâches dans un espace unique et fluide. Désormais, je peux facilement gérer des flux de travail complexes en gérant mes documents, mes projets et la communication de mon équipe ensemble.

Regardez la vidéo pour découvrir comment ClickUp AI simplifie l'automatisation des tâches.

Avec les tâches ClickUp, vous pouvez facilement créer des tâches, les attribuer aux membres de l'équipe et définir quatre priorités différentes avec des indicateurs de priorité.

📮 ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste de tâches à faire est efficace ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur propre système de hiérarchisation des tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles à accomplir plutôt que sur celles de grande valeur, sans hiérarchisation efficace. Les priorités des tâches ClickUp transforment la façon dont vous visualisez et abordez les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail optimisés par l'IA de ClickUp et aux indicateurs de priorité personnalisés, vous saurez toujours par quoi commencer.

Les champs personnalisés de ClickUp vous permettent d'adapter les tâches avec des points de données spécifiques pertinents pour vos projets. Ajoutez des détails tels que les dates d'échéance, les assignés, les étapes et d'autres informations pour maintenir le contexte.

La planification des tâches est également facile grâce à la fonctionnalité complète de tâches de ClickUp. Divisez les projets de grande envergure en sous-tâches gérables, liez les tâches liées à l'aide de dépendances et surveillez la progression grâce à un suivi transparent dans des tableaux de bord personnalisés.

Attribuez et gérez les tâches de vos équipes à l'aide des tâches ClickUp

ClickUp pour la gestion de projet offre une suite complète d'outils pour gérer même les flux de travail les plus complexes.

Définissez les objectifs du projet avec ClickUp Objectifs et fixez des Jalons pour célébrer le succès. Définissez les dates de début et d'échéance avec des calendriers de gestion de projet personnalisés, et allouez des blocs de temps spécifiques pour améliorer la productivité. Visualisez la progression avec les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt et les vues Échéancier.

Cette structuration permet à mon équipe de rester organisée, simplifie la gestion des délais et nous aide non seulement à atteindre, mais aussi à dépasser nos objectifs.

Suivez les OKR de votre équipe en un seul endroit et gardez-les alignés avec ClickUp pour la gestion de projet

Prêt à rationaliser votre flux de travail ? Commencez par le modèle de gestion des tâches ClickUp.

Il propose des flux de travail prédéfinis pour le suivi des tâches et la définition des objectifs, ainsi qu'un calendrier de planification de projet, idéal pour gagner du temps et rester organisé.

Obtenir un modèle gratuit Rendez votre équipe efficace grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités étendues peuvent submerger les débutants et créer une courbe d'apprentissage abrupte

La personnalisation de ClickUp pour l'adapter à des flux de travail spécifiques peut prendre du temps la première fois

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Je cherchais une plateforme de gestion de projet et j'ai trouvé la meilleure. Dès le départ, j'ai senti que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi qui nous seraient bénéfiques d'une manière que je n'avais même pas imaginée.

Je cherchais une plateforme de gestion de projet et j'ai trouvé la meilleure. Dès le départ, j'ai senti que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi qui nous seraient bénéfiques d'une manière que je n'avais même pas imaginée.

2. Trello (Idéal pour la gestion de projet visuelle avec un système simple de glisser-déposer)

via Trello

Trello est idéal pour organiser visuellement des projets complexes. Je peux glisser-déposer des cartes de tâches entre les colonnes À faire, En cours et Terminé en temps réel, ce qui facilite le suivi et la communication de la progression.

Trello aide les équipes à respecter les délais grâce à des dates d'échéance, des checklists et des libellés à code couleur que vous pouvez ajouter à chaque carte de tâche.

Besoin d'un coup de pouce ? Les modèles de tableaux de Trello permettent de paramétrer rapidement et facilement les flux de travail pour le marketing, les lancements de produits et les projets personnels.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez les tableaux Kanban pour simplifier le mappage des tâches, la gestion des flux de travail et la collaboration au sein des équipes

Automatisez les tâches de routine grâce à des règles personnalisées et déclenchez-les via Butler Automatisations

Développez les fonctionnalités grâce à des intégrations telles que Slack, Google Drive, etc. Power-Ups

Attribuez des tâches, ajoutez des commentaires et joignez des fichiers aux cartes pour une gestion collaborative des tâches

Gérez vos projets où que vous soyez grâce à l'application mobile conviviale de Trello

Limites de Trello

Manque de suivi du temps natif et d'outils avancés de rapports

Les tableaux peuvent devenir accablants avec trop de tâches

L'accès à des fonctionnalités avancées via les Power-Ups peut augmenter considérablement les coûts

Tarification de Trello

Free Forever

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4. 4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Trello dans la vraie vie ?

J'aime la synchronisation basée sur le Web qui me permet d'accéder à mes tableaux et de les mettre à jour facilement depuis n'importe quel appareil.

J'aime la synchronisation basée sur le Web qui me permet d'accéder à mes tableaux et de les mettre à jour facilement depuis n'importe quel appareil.

3. Todoist (Idéal pour l'organisation des tâches personnelles et d'équipe)

via Todoist

Chaque fois que vous avez besoin de vous vider l'esprit et de vous concentrer sur vos priorités, Todoist est un compagnon fiable. Lorsque vous collaborez sur des projets en équipe, Todoist permet de tout organiser proprement en un seul endroit.

Automatisez les tâches routinières telles que les rapports hebdomadaires ou les vérifications quotidiennes avec des dates d'échéance récurrentes. De plus, les intégrations avec des outils tels que Google Agenda et Slack facilitent la synchronisation de vos tâches et des mises à jour de progression sur toutes les plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Saisissez instantanément des tâches avec la saisie en langage naturel

Organisez les tâches par contexte, priorité ou projet à l'aide de libellés et de filtres

Gamifiez la productivité avec des points et des séries grâce à son système de karma

Profitez d'une accessibilité multiplateforme avec des applications pour le web, les mobiles et les bureaux

Limites de Todoist

Pas idéal pour les flux de travail de projets complexes

Nécessite des intégrations tierces pour le suivi du temps

Manque d'outils de collaboration avancés pour les grandes équipes

Tarification Todoist

Débutant : Free

Pro : 2,50 $/utilisateur par mois

Entreprise : 8 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4. 4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 2 000 avis)

4. Microsoft À faire (Idéal pour une gestion transparente des tâches dans l'écosystème Microsoft)

via Microsoft À faire

Lorsque je travaillais avec les outils Microsoft, Microsoft À faire s'est avéré très utile en tant qu'outil de gestion de projet. Son intégration étroite avec Outlook et Microsoft 365 a permis une gestion transparente des tâches et des e-mails.

Je l'ai utilisé pour convertir les e-mails marqués en tâches, définir des dates d'échéance et organiser des projets pour me concentrer sur les tâches quotidiennes. Les listes intelligentes de l'application classent automatiquement les tâches, et les pièces jointes vous permettent de garder les documents connexes à portée de main.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft À faire

Synchronisez les tâches avec Outlook et Teams grâce à l'intégration avec Microsoft 365

Concentrez-vous sur les priorités quotidiennes grâce à des listes de tâches personnalisées

Accédez facilement aux tâches sur le Web, le bureau et les appareils mobiles

Limites de Microsoft À faire

Contrairement à de nombreux outils de gestion de projet, il ne dispose pas de fonctionnalités avancées ni d'automatisations

Nécessite des intégrations pour le suivi du temps

Tarification de Microsoft À faire

Gratuit avec le compte Microsoft

Inclus avec l'abonnement Microsoft 365

Évaluations et commentaires sur Microsoft À faire

G2 : 4. 4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Microsoft À faire ?

J'adore Microsoft À faire pour son intégration transparente des fonctionnalités de gestion des tâches et de collaboration, qui améliorent sans effort mon flux de travail de conception et apportent une touche créative à l'organisation des tâches.

J'adore Microsoft À faire pour son intégration parfaite des fonctionnalités de gestion des tâches et de collaboration, qui améliorent sans effort mon flux de travail de conception et apportent une touche créative à l'organisation des tâches.

5. nTask (Idéal pour la gestion de projet Agile et la collaboration en équipe)

via nTask

Gérer plusieurs projets avec des flux de travail Agile peut être difficile, mais nTask facilite la tâche grâce à des outils dédiés à la gestion des tâches et à la planification de projets. Je l'ai utilisé pour rationaliser la communication et les tâches de l'équipe, définir les priorités et suivre la progression, le tout dans un environnement de travail centralisé.

Définissez les relations entre les tâches pour garantir la précision du flux de travail et gérer les dépendances entre les tâches tout en planifiant, organisant et documentant les réunions directement sur la plateforme.

les meilleures fonctionnalités de nTask

Utilisez des tableaux Kanban et des diagrammes de Gantt pour un suivi simplifié des projets

Identifier et gérer les risques potentiels d'un projet en temps réel grâce au suivi des risques et des problèmes

Surveillez la progression des tâches et gérez les heures facturables sans suivi du temps par un tiers

limites de nTask

Moins d'intégrations tierces que la concurrence

Peut sembler obsolète pour certains utilisateurs

Lenteurs occasionnelles et performances plus lentes sur les appareils mobiles

tarification de nTask

Premium : 4 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

évaluations et avis sur nTask

Capterra : 4. 2/5 (plus de 100 avis)

G2 : Pas assez d'avis

6. TickTick (Idéal pour la productivité personnelle et la planification des tâches)

via TickTick

Trouver un équilibre entre les objectifs personnels et les tâches quotidiennes peut être difficile, mais TickTick simplifie la tâche grâce à une gestion intuitive des tâches et une planification intelligente. Il organise les listes de choses à faire, définit des rappels et gère sans effort les tâches récurrentes.

Grâce à l'intégration du Calendrier, je peux visualiser les tâches en même temps que les évènements, ce qui est utile pour une meilleure gestion du temps. Les étiquettes personnalisées et les niveaux de priorité m'aident à classer les tâches par catégories et à les hiérarchiser, afin de ne rien oublier.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Reprogrammez facilement les tâches grâce à des suggestions intelligentes utilisant la planification intelligente

Restez dans le flux grâce aux chronomètres intégrés, comme le chronomètre Pomodoro

Développez des habitudes positives et suivez votre progression grâce au suivi des habitudes

Synchroniser les tâches avec les calendriers pour une meilleure gestion du temps

Limites de TickTick

Manque de suivi du temps intégré pour les tâches

Plus adaptées à un usage personnel qu'à la collaboration en équipe

Tarification de TickTick

Free

Premium : 35,99 $/an

Évaluations et commentaires sur TickTick

G2 : 4. 6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de TickTick ?

TickTick offre des fonctionnalités web et dispose d'un ensemble complet d'applications de bureau et mobiles, offrant aux utilisateurs la possibilité de gérer leurs tâches sur différents appareils.

TickTick offre des fonctionnalités Web et dispose d'un ensemble complet d'applications de bureau et mobiles, offrant aux utilisateurs la possibilité de gérer leurs tâches sur différents appareils.

7. Basecamp (Idéal pour la communication centralisée en temps réel entre les équipes et les tableaux de bord unifiés d'organisation des projets)

via Basecamp

Gérer plusieurs projets avec une communication dispersée peut entraîner de la confusion et des retards. Basecamp centralise la collaboration de l'équipe en combinant la gestion des tâches, la messagerie en temps réel et le partage de fichiers dans un environnement de travail unifié.

Les listes À faire de Basecamp facilitent l'attribution des tâches, le paramétrage des dates d'échéance et le suivi de la progression. Elles sont particulièrement utiles pour maintenir la connexion entre les équipes distantes et faire avancer les projets sans vérifications constantes.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Organisez et attribuez des tâches avec des échéances à l'aide de listes À faire

Centralisez les discussions et les mises à jour des projets grâce aux tableaux d'affichage

Communiquez grâce à la discussion intégrée pour échanger en temps réel avec votre équipe

Stockez et partagez les fichiers de vos projets en un seul endroit grâce à la fonctionnalité de gestion des documents et des fichiers

Rassemblez les mises à jour de l'équipe sans microgestion, en utilisant les check-ins automatiques

Limites de Basecamp

Moins d'options de personnalisation pour créer vos propres flux de travail

Peut être coûteux pour les petites équipes qui n'ont besoin que de fonctionnalités de base pour la gestion des tâches

Tarification de Basecamp

Free

Plus : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 349 $/mois par organisation

Évaluations et commentaires sur Basecamp

G2 : 4. 1/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 14 000 avis)

8. Evernote (Idéal pour la prise de notes et la gestion des informations)

via Evernote

Trouver un équilibre entre la gestion des tâches et la prise de notes détaillées peut s'avérer difficile, en particulier pour les projets collaboratifs complexes. Evernote simplifie cette tâche en fusionnant la prise de notes détaillées avec une organisation transparente des tâches.

Il est pratique pour capturer des idées, organiser des recherches et forfaitiser des tâches quotidiennes en un seul endroit. Avec des listes de tâches, des dates d'échéance et des priorités intégrées, je peux rester sur la bonne voie sans changer d'application.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Intégrer des tâches dans des notes pour une gestion de projet transparente

Pièces jointes, enregistrement de notes audio et pages Web Clip

Accédez à vos notes et tâches sur tous vos appareils

Numérisez des documents papier et des cartes de visite à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR)

Limites d'Evernote

Le forfait de base comporte des restrictions en matière de stockage et de fonctionnalités

Pas idéal pour gérer des projets à grande échelle

Les utilisateurs rapportent des retards dans la synchronisation entre les appareils

Tarification d'Evernote

Free

Premium : 7,99 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4. 4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 8 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Evernote dans la vraie vie ?

Evernote est utile car vous pouvez personnaliser votre organisation en fonction de vos besoins et du type de travail que vous faites.

Evernote est utile car vous pouvez personnaliser votre organisation en fonction de vos besoins et du type de travail que vous faites.

9. Google Tasks (Idéal pour une intégration sans friction avec l'environnement de travail Google)

via Google Tasks

Je reviens souvent à Google Tasks lorsque j'ai besoin d'un moyen simple et intuitif de gérer mes tâches personnelles directement dans mon écosystème Google. Il s'intègre bien à Gmail et Google Agenda, ce qui permet de transformer facilement les e-mails en tâches et de gérer les délais depuis le confort de ma boîte de réception.

Cette connexion simplifie la gestion des tâches quotidiennes et me permet de rester organisé. Elle me permet également de créer des listes de tâches, de définir des dates d'échéance et d'organiser les tâches avec des sous-tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Google Tasks

Transformez les e-mails en tâches et affichez les échéances dans votre Calendrier

Décomposez les tâches importantes en étapes plus petites et plus faciles à gérer à l'aide de sous-tâches et de listes

Gérez vos tâches où que vous soyez grâce à l'application mobile Google Tasks

Profitez d'un design minimaliste pour une gestion des tâches sans distraction

Limites de Google Tasks

Manque d'outils robustes de gestion de projet

Pas idéal pour la gestion des tâches en équipe car il ne dispose pas d'outils de collaboration

Personnalisation limitée pour l'organisation de flux de travail complexes

Tarification de Google Tasks

Free : Inclus avec un compte Google

10. Asana (Idéal pour la collaboration en équipe et la gestion des flux de travail)

via Asana

Asana est un choix judicieux pour gérer plusieurs projets avec des équipes interfonctionnelles. Son interface intuitive et ses flux de travail structurés simplifient la délégation des tâches, le suivi des projets, la collaboration en équipe et la gestion de la charge de travail.

Les flux de travail personnalisables d'Asana s'adaptent à la taille de l'équipe ou à la complexité du projet, permettant à chacun de rester aligné et responsable.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Configurez des dépendances entre les tâches ou des tâches qui dépendent d'autres tâches pour une meilleure efficacité

Choisissez entre les vues Liste, Tableau, Échéancier et Calendrier pour obtenir un aperçu du projet

Automatisation des tâches répétitives pour améliorer l'efficacité

Intégration avec les outils que vous utilisez tous les jours, tels que Slack, Google Drive et Zoom

Limites d'Asana

Il manque un référentiel général de fichiers pour chaque projet

Les fonctionnalités les plus avancées de gestion de projet ne sont disponibles que sur les forfaits premium

Un nombre excessif de notifications peut devenir une source de distraction

Tarification d'Asana

forfait Free

Démarrage : 10,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4. 4/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana ?

J'avais l'habitude d'utiliser des listes de tâches sur papier et l'utilisation d'Asana me donne toujours la satisfaction de cocher les tâches achevées, mais de manière plus simple et plus efficace.

J'avais l'habitude d'utiliser des listes de tâches à faire sur papier et l'utilisation d'Asana me donne toujours la satisfaction de cocher les tâches achevées, mais de manière plus simple et plus efficace.

11. Notion (Idéal pour un environnement de travail tout-en-un et la gestion des connaissances)

via Notion

Connu pour ses pages imbriquées, Notion est devenu l'une de mes solutions préférées lorsque j'avais besoin d'un espace pour organiser mes forfaits de projets et mes notes de réunion (avant de passer à ClickUp). Sa flexibilité me permet de créer des flux de travail personnalisés, des wikis, des bases de données de tâches et des documents collaboratifs, le tout en un seul endroit.

Notion facilite le passage de la prise de notes personnelles à des projets complexes sans avoir besoin de plusieurs outils. Que vous suiviez la progression à l'aide de tableaux Kanban, que vous établissiez l'échéancier d'un projet ou que vous partagiez des documents avec votre équipe, Notion s'adapte parfaitement à votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Accédez à une bibliothèque de modèles prédéfinis pour les listes de choses à faire, la gestion de projet et la prise de notes

Personnalisez les pages grâce à une interface de type glisser-déposer et des blocs de contenu modulaires

Connectez-vous instantanément avec des outils tels que Slack, Google Drive et Trello

Partagez des pages, commentez en temps réel et collaborez sans effort

Limites de Notion

Les nombreuses options de personnalisation peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs

Fonctionnalités limitées hors ligne

Manque d'automatisation avancée des flux de travail par rapport aux outils dédiés

Tarification de Notion

Free

Plus : 22 $/mois par utilisateur

Entreprise : 28 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4. 7/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 2 000 avis)

12. Things (Idéal pour la gestion des tâches personnelles sur Mac et iOS)

via Things

Pour quelqu'un qui est profondément ancré dans l'écosystème Apple, Things peut être un excellent gestionnaire de tâches pour rester organisé sur son Mac, son iPhone et son iPad.

Son design épuré et minimaliste le rend incroyablement intuitif pour capturer des idées, forfait des projets et gérer des tâches quotidiennes sans se sentir dépassé. J'adore la façon dont il s'intègre parfaitement aux fonctionnalités natives d'Apple telles que Rappels et Calendrier.

Les meilleures fonctionnalités

Synchronisez sans difficulté sur Mac, iPhone, iPad et Apple Watch

Ajoutez des tâches avec des dates d'échéance en utilisant la saisie en langage naturel

Organisez vos projets en étapes claires avec des titres et des checklists

Classez votre travail par ordre de priorité grâce aux affichages Aujourd'hui et À venir, en utilisant les modes de concentration

Limites des choses

Non disponible pour les utilisateurs de Windows ou Android

Conçu pour la gestion des tâches personnelles, pas pour les projets d'équipe

Tarification des choses

Mac : 49,99 $ (achat unique)

iPhone et Apple Watch : 9,99 $ (achat unique)

iPad : 19,99 $ (achat unique)

Vision Pro : 29,99 $ (achat unique)

Évaluations et commentaires

Capterra : 4. 8/5 (plus de 100 avis)

G2 : Pas assez d'avis

13. Any. do (Idéal pour la gestion de tâches multiplateformes simples)

Lorsque vous avez besoin d'un gestionnaire de tâches simple et sans fioritures qui fonctionne sur tous les appareils, Any.do est la solution. Sa simplicité le rend parfait pour gérer les tâches quotidiennes sans se laisser embourber par des fonctionnalités complexes.

Je vous recommande de commencer votre journée avec la fonctionnalité Moment, qui permet de passer en revue et de planifier les tâches pour rester sur la bonne voie. Any. do se synchronise facilement sur les plateformes mobiles, de bureau et web, ce qui facilite le suivi de la progression des tâches depuis n'importe quel appareil.

Fonctionnalités les plus appréciées de Any. do

Hiérarchisez les tâches quotidiennes grâce à une expérience de planification guidée

Synchronisez sur iOS, Android, le Web et le bureau

Paramétrez des rappels quotidiens, hebdomadaires ou personnalisés pour rester au top de vos tâches

Ajoutez des tâches et créez plusieurs rappels rapidement à l'aide de commandes vocales

Limites de Any. do

Manque de capacités de gestion de projet robustes pour les flux de travail complexes

Certaines fonctionnalités essentielles sont verrouillées derrière le forfait premium

Les fonctionnalités de collaboration en équipe sont minimes par rapport à d'autres outils

Prix Any. do

Personnel : Gratuit

Premium : 7,99 $/mois par utilisateur

Teams : 7,99 $/utilisateur/mois par mois

Évaluations et commentaires sur Any. do

G2 : 4. 2/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 100 avis)

ClickUp : la meilleure alternative à Nozbe que vous puissiez trouver

De l'attrait visuel de Trello aux capacités d'intégration transparente de Google Tasks, nous avons exploré les 13 meilleures alternatives à Nozbe, chacune offrant des fonctionnalités uniques qui répondent à des besoins différents.

Cependant, après des recherches approfondies et une expérience personnelle, je pense que ClickUp est la meilleure alternative à Nozbe. Grâce à ses capacités basées sur l'IA, ses fonctionnalités collaboratives et ses options personnalisables, il offre un équilibre parfait entre simplicité et puissance.

Si vous recherchez un système de premier ordre qui s'adapte à vos flux de travail et améliore la collaboration de votre équipe, je vous recommande vivement ClickUp. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à son interface conviviale, vous serez bien équipé pour aborder n'importe quel projet en toute confiance.

N'attendez plus, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!