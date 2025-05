Les 10 meilleures alternatives à Scrum pour la gestion de projet en 2025

Chaque équipe a sa façon de faire les choses. Certaines s'en tiennent à des flux de travail structurés, tandis que d'autres ont besoin d'espace pour modifier et personnaliser au fur et à mesure.

Si vous trouvez que Orangescrum est un peu limité, ou si vous recherchez une solution plus personnalisée et plus rentable, vous avez encore le choix.

Les outils open source de gestion de projet vous permettent de donner la forme que vous souhaitez à votre environnement de travail, que ce soit pour une personnalisation plus poussée, de meilleures intégrations ou un contrôle total de l'installation.

Si cela correspond à ce dont vous avez besoin, voici des alternatives à Orangescrum qui valent la peine d'être explorées. 📝

⏰ Résumé en 60 secondes Voici nos recommandations pour les meilleures alternatives à Orangescrum : ClickUp ( Idéal pour la gestion de projet tout-en-un et la collaboration au travail)

OpenProject (Idéal pour la gestion de projet open source)

Monday.com (Idéal pour la gestion de projet visuelle)

Trello (Idéal pour les flux de travail Kanban simples)

Asana (Idéal pour l'automatisation des flux de travail)

Wrike (Idéal pour la gestion des ressources de l'entreprise)

Smartsheet (Idéal pour les utilisateurs expérimentés de tableurs)

Notion (Idéal pour la documentation connectée)

Basecamp (Idéal pour une coordination simple de l'équipe)

Que rechercher dans les alternatives à Orangescrum ?

Le bon outil doit rationaliser les flux de travail, améliorer la collaboration et assurer l'évolutivité.

Voici les fonctionnalités des logiciels de gestion de projet à privilégier :

Processus d'intégration simple : une interface intuitive permet aux équipes de commencer à utiliser l'outil sans formation approfondie

*gestion flexible des tâches : les flux de travail personnalisés, les dépendances entre les tâches et les multiples affichages permettent aux équipes d'organiser les projets à leur façon

Fonctionnalité évolutive : Une entreprise en pleine croissance a besoin d'un logiciel qui s'adapte à l'augmentation des charges de travail, à la taille des équipes et à la complexité des processus

*collaboration fluide : Messagerie intégrée, mises à jour en temps réel et partage de fichiers permettent aux équipes de rester en phase sans avoir à recourir à des outils de communication dispersés

Intégrations robustes : Un outil qui se connecte aux applications existantes telles que Slack, Google Drive et les plateformes CRM élimine les défis de la gestion de projet tels que les changements de contexte constants

Automatisation pour gagner du temps : L'automatisation de l'attribution des tâches, des mises à jour de statut et des flux de travail récurrents pour la gestion des dépenses élimine le travail manuel répétitif et améliore l'efficacité

📮 ClickUp Insight : Teams passe plus de la moitié de sa journée de travail à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations, ce qui rend la communication dispersée et inefficace. Les messages répartis entre les e-mails, les discussions et les appels ralentissent la progression, créent des silos et entravent l'innovation. ClickUp rassemble tout en un seul endroit - tâches, documents, discussions et objectifs - afin que les équipes puissent communiquer, collaborer et rester organisées. Ces avantages uniques de ClickUp permettent au travail de s'effectuer en douceur, permettant aux équipes de se concentrer sur l'exécution sans perdre de temps à chercher ce dont elles ont besoin.

Les 10 meilleures alternatives à Orangescrum

Parfois, une plateforme de gestion de projet différente peut rendre le travail plus organisé et plus facile. Si vous envisagez d'autres options, il existe de nombreuses alternatives intéressantes qui offrent une nouvelle façon de planifier et de collaborer. En voici quelques-unes qui méritent d'être explorées. 👀

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet tout-en-un et la collaboration au travail)

Le travail tel qu'il est aujourd'hui est dépassé. Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent.

ClickUp corrige cela avec l'application Tout-en-un pour le travail, qui combine projets, connaissances et discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

La plupart des outils de gestion de projet se limitent au suivi des tâches. La solution de gestion de projet de ClickUp va plus loin en créant un environnement de travail entièrement connecté où les équipes peuvent gérer des projets, collaborer en temps réel et automatiser les tâches répétitives.

ClickUp Brain

Automatisation des résumés et des mises à jour des projets avec ClickUp Brain

Au cœur de cette expérience se trouve ClickUp Brain, l'assistant IA intégré qui transforme les informations éparses en informations instantanées. Le suivi des mises à jour des projets, la réponse aux questions et l'automatisation des tâches répétitives se font en quelques secondes.

Supposons qu'une équipe de développement produit gère la sortie d'un logiciel. ClickUp Brain analyse les tâches, les commentaires et les documents pour générer une mise à jour structurée mettant en évidence les fonctionnalités achevées, les approbations en attente et les échéances à venir. Les parties prenantes obtiennent un aperçu clair de l'avancement sans attendre une réunion.

Obtenez des réponses instantanées dans l'ensemble de votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Un chef de projet qui examine la demande d'un client peut avoir besoin de vérifier si des commentaires similaires ont déjà été traités. ClickUp Brain effectue des recherches dans l'ensemble de l'environnement de travail, y compris les discussions, les tâches passées et les fichiers partagés, pour faire apparaître les discussions pertinentes. Pas de va-et-vient, pas de temps perdu.

Discutez sur ClickUp

Restez connecté avec ClickUp Discutez

ClickUp Chat permet de discuter dans l'environnement de travail, en centralisant la communication et les tâches. Chaque espace, dossier et liste dispose de sa propre discussion, pour que le travail reste organisé.

Les mises à jour manquées ne sont pas non plus un problème. Catch Me Up , alimenté par l'IA, résume les discussions clés, de sorte qu'un membre de l'équipe qui revient de vacances peut voir les décisions importantes en un coup d'œil. C'est ce qui différencie ClickUp des autres alternatives à Orangescrum.

Au-delà d'une communication fluide, il est tout aussi important d'organiser efficacement le travail. Les tâches ClickUp aident les équipes à garder le contrôle de leurs projets grâce à des priorités, des dépendances et des statuts personnalisés qui s'adaptent à n'importe quel flux de travail.

Afficher ClickUp

Mais le suivi des tâches n'est que la moitié du chemin : avoir la bonne perspective fait toute la différence. Les vues ClickUp permettent aux équipes de basculer entre Liste, Tableau, Gantt et Calendrier, ce qui leur garantit une vision toujours claire de leur travail.

Pour que les projets avancent efficacement, il faut souvent réduire le travail répétitif, et c'est là qu'intervient ClickUp Automatisation.

Les mises à jour de routine, les changements de statut et les notifications se font automatiquement afin que les équipes puissent se concentrer sur les tâches qui nécessitent réellement leur attention.

Supposons qu'une équipe marketing gère les approbations de contenu. Lorsqu'un rédacteur envoie un brouillon, l'Automatisation attribue immédiatement la révision à un éditeur, déplace la tâche vers « En révision » et informe la bonne personne. Une fois que l'éditeur l'a approuvée, le système met à jour le statut, alerte l'équipe de publication et planifie le contenu.

Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez rapidement en place des flux de travail structurés grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Pour les équipes qui passent d'Orangescrum, le modèle de gestion de projet ClickUp constitue un point de départ structuré. Il propose des flux de travail qui peuvent être adaptés à différents secteurs, ce qui permet aux équipes d'être opérationnelles plus rapidement que les alternatives à ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

*personnalisez votre flux de travail : Créez des tableaux de bord ClickUp en temps réel pour le suivi de la progression des projets, de la charge de travail de l'équipe et des indicateurs clés, le tout en un seul endroit

Créez et collaborez en toute transparence : Transformez vos notes, wikis et forfaits de projets en Transformez vos notes, wikis et forfaits de projets en documents ClickUp organisés et directement liés aux tâches

Visualisez et mappez vos idées : Utilisez Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour faire un brainstorming, esquisser des flux de travail et convertir des concepts en tâches réalisables

Suivez le temps sans effort : Enregistrez les heures manuellement ou démarrez un chronomètre directement depuis n'importe quelle tâche avec Enregistrez les heures manuellement ou démarrez un chronomètre directement depuis n'importe quelle tâche avec le suivi du temps ClickUp pour respecter le calendrier

*connectez vos outils placés dans les favoris : Intégrez ClickUp aux applications que vous utilisez quotidiennement, en maintenant la fluidité des flux de travail et en réduisant les changements de contexte

Limites de ClickUp

Il faut parfois du temps pour explorer et adopter pleinement le large éventail de fonctionnalités de ClickUp

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

🧠 Fait amusant : Le mot « projet » vient du latin projectum, qui signifie « quelque chose qui est projeté en avant ». Il était à l'origine utilisé pour décrire des forfaits militaires stratégiques.

2. OpenProject (Idéal pour la gestion de projet open source)

via OpenProject

OpenProject offre une expérience complète de gestion de projet tout en conservant sa nature open source. Cette plateforme assiste les méthodologies agiles grâce à des tableaux Scrum et Kanban, affiche les échéanciers pour la planification et offre de solides capacités de documentation.

Teams apprécie la structure de prix transparente, les options d'auto-hébergement et le développement actif de la communauté. OpenProject excelle dans les projets complexes grâce à des outils intégrés de suivi du temps, de rapports sur les coûts et de gestion des réunions qui répondent aux exigences des entreprises sans le prix des entreprises.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenProject

Créez des flux de travail personnalisés qui correspondent exactement aux processus de votre entreprise et adaptez-les à mesure que votre équipe évolue

Suivez le temps directement par rapport aux tâches et générez des rapports détaillés pour maintenir une facturation et une allocation des ressources précises

Hébergez vous-même sur vos propres serveurs pour une propriété complète et une conformité aux exigences strictes de sécurité des données

Configurez les permissions détaillées des utilisateurs pour contrôler les niveaux d'accès entre les équipes et maintenir la sécurité des informations

Intégration avec de nombreuses applications tierces via l'API REST pour créer un écosystème de flux de travail connecté

Limites d'OpenProject

L'interface semble dépassée par rapport aux alternatives modernes

Fonctionnalité mobile limitée

Certains utilisateurs rapportent des problèmes de performance avec des projets plus importants

Tarification OpenProject

Communauté : Gratuit

Basique : 7,25 $/mois par utilisateur

Professionnel : 13,50 $/mois par utilisateur

Premium : 19,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis OpenProject

G2 : 3. 8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 170 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Le marché mondial des logiciels de gestion de projet devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 15,7 % entre 2023 et 2030.

3. Monday.com (Idéal pour la gestion de projet visuelle)

Monday.com transforme la gestion de projet en une expérience visuelle grâce à son interface colorée et personnalisable. Il se distingue par des tableaux intuitifs qui s'adaptent à pratiquement tous les flux de travail, rendant immédiatement compréhensibles les projets riches en données.

Les équipes qui passent d'Orangescrum apprécient souvent la simplicité du glisser-déposer de Monday. com et la manière dont il rend les données du projet plus accessibles à tous, et pas seulement aux chefs de projet. La nature visuelle permet de passer moins de temps à expliquer le statut et plus de temps à faire des progrès.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Automatisez les tâches de routine grâce à des automatisations sans code qui se déclenchent en fonction des changements de statut, des dates ou d'autres conditions

Visualisez les échéanciers des projets à travers plusieurs affichages tels que les diagrammes de Gantt, les calendriers et les tableaux Kanban

Connectez-vous à plus de 200 outils et services externes pour maintenir un hub de flux de travail centralisé pour tous vos processus d'entreprise

Créez des tableaux de bord personnalisés qui compilent des indicateurs en temps réel sur plusieurs projets pour une visibilité instantanée sur les performances globales

Limites de Monday.com

L'interface peut devenir encombrée avec trop de tableaux

Certaines automatisations nécessitent des forfaits plus élevés

Cela implique une courbe d'apprentissage pour les personnalisations complexes

Prix Monday. com

Gratuit (limité à deux utilisateurs)

Basic : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Monday.com

G2 : 4. 7/5 (plus de 12 870 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 5 385 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Certaines des figures les plus célèbres de l'histoire étaient, d'une certaine manière, des chefs de projet. Léonard de Vinci a géré des projets artistiques et d'ingénierie complexes, tandis que Thomas Edison a supervisé des équipes d'inventeurs travaillant sur des innovations révolutionnaires.

4. Trello (Idéal pour les flux de travail Kanban simples)

via Atlassian

Vous apprécierez l'approche simple de Trello en matière de gestion de projet, avec une interface intuitive basée sur des cartes.

Cet outil excelle dans la visualisation de la progression du travail grâce à des tableaux personnalisables où les cartes se déplacent à travers des colonnes représentant différentes étapes. Vous pouvez joindre des fichiers, ajouter des checklists, définir des dates d'échéance et affecter directement des membres de l'équipe aux cartes. Trello brille par sa simplicité tout en offrant une profondeur surprenante avec des Power-Ups qui étendent les fonctionnalités sans compliquer l'interface.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Créez des tableaux personnalisables avec des libellés codés par couleur qui permettent de catégoriser et de hiérarchiser les éléments de travail en un coup d'œil

Automatisation grâce à Butler pour déplacer automatiquement les cartes, attribuer des membres ou définir des dates d'échéance en fonction des déclencheurs que vous définissez

Concevez des modèles de cartes avec des checklists et des champs prédéfinis pour standardiser les tâches récurrentes au sein de votre équipe

Accédez à vos tableaux en toute transparence depuis votre bureau ou vos appareils mobiles pour gérer vos projets, quel que soit votre emplacement

Limites de Trello

Capacités limitées en matière de rapports et d'analyses

Cela peut devenir difficile à gérer pour des projets complexes en plusieurs étapes

La version de base ne dispose pas de fonctionnalités avancées de gestion des flux de travail

Difficulté à gérer les dépendances entre les tâches

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4. 4/5 (plus de 13 670 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 23 435 avis)

🧠 Fait amusant : Achever une tâche libère de la dopamine, une substance chimique qui procure une sensation de bien-être et stimule la motivation et la productivité. C'est pourquoi cocher un élément d'une liste de choses à faire procure une telle satisfaction.

5. Asana (Idéal pour l'automatisation des flux de travail)

via Asana

Asana met de l'ordre dans le chaos de l'équipe grâce à une gestion des tâches efficace. Cette plateforme excelle dans la décomposition de projets complexes en éléments gérables avec dépendances, sous-tâches et champs personnalisés.

Vous pouvez visualiser le travail sous plusieurs angles, notamment sous forme de listes, de tableaux, d'échéanciers et de calendriers. Asana dispose de fonctionnalités d'automatisation robustes qui éliminent le travail répétitif et réduisent les mises à jour manuelles. Il offre une interface claire tout en permettant aux équipes qui ont besoin de coordonner des flux de travail complexes entre les services de travailler en profondeur.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Créez des flux de travail personnalisés avec des règles qui attribuent automatiquement des tâches, modifient le statut et informent les membres de l'équipe en fonction de déclencheurs

Visualisez les dépendances et les échéanciers des projets grâce à la vue Échéancier de type diagramme de Gantt pour identifier les goulots d'étranglement potentiels

Créez des formulaires qui convertissent les envois directement en tâches exploitables attribuées aux bons membres de l'équipe

Concevez des champs personnalisés et des modèles qui standardisent la collecte d'informations dans tous vos projets

Suivi des objectifs liés directement aux tâches contributives pour maintenir l'alignement avec les priorités stratégiques

Limites d'Asana

La version gratuite limite la taille de l'équipe à 10 membres

Certains utilisateurs rapportent une surcharge de notifications

Une seule personne peut être affectée à chaque tâche, ce qui limite la collaboration

Il nécessite des intégrations tierces pour le suivi du temps

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Démarrage : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4. 4/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 12 000 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Selon une étude, 61 % des professionnels de projets estiment que leur bureau de gestion de projets (PMO) contribue à la réussite des projets et à l'efficacité organisationnelle.

6. Wrike (Idéal pour la gestion des ressources de l'entreprise)

via Wrike

Wrike apporte de la structure aux projets en évolution rapide grâce à une disposition élégante à trois volets qui permet de garder les portfolios, les projets et les tâches à portée de main. Teams peut personnaliser les flux de travail avec des formulaires de demande, des étapes d'approbation et des mises à jour automatisées qui réduisent le travail manuel.

Les vues Charge de travail en temps réel facilitent la planification des ressources, garantissant que personne n'est surchargé et que les délais sont respectés. Et grâce à la sécurité de niveau entreprise, les données restent verrouillées sans nuire à la flexibilité de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Créez des formulaires de demande personnalisés qui recueillent précisément les informations nécessaires et acheminent automatiquement le travail vers les équipes appropriées

Visualisez la charge de travail de l'équipe sur l'ensemble des projets grâce à des diagrammes interactifs qui permettent d'équilibrer les ressources et de prévenir l'épuisement professionnel

Générez des rapports personnalisables avec des données en temps réel qui permettent le suivi des indicateurs de performance sur plusieurs projets simultanément

Limites de Wrike

Ses capacités de suivi du temps et de planification sont limitées

L'outil peut être lent à charger, en particulier lors du chargement ou du téléchargement de fichiers

Les avis sur Wrike rapportent que l'outil est proposé à un prix plus élevé que celui de nombreux concurrents

Tarifs Wrike

Free

Team : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4. 2/5 (plus de 3 760 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 2 770 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Les chefs de projet plaisantent souvent sur la loi de Murphy: « Tout ce qui peut mal tourner tournera mal. » C'est pourquoi la gestion des risques est un élément crucial du travail.

7. Smartsheet (Idéal pour les utilisateurs expérimentés de tableurs)

via Smartsheet

L'utilisation de Smartsheet pour la gestion de projets comble le fossé entre les feuilles de calcul traditionnelles et les plateformes modernes de gestion de projets. Cet outil présente une interface familière sous forme de grille qui évolue avec de puissantes fonctionnalités de collaboration, des règles d'automatisation et des options de visualisation.

Il rend les flux de travail plus fluides que jamais. Configurez une logique conditionnelle, des chemins d'approbation et des alertes automatisées, pour que les choses avancent sans un million de suivis. Les tableaux de bord rassemblent toutes les informations, transformant des nombres infinis en informations exploitables.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Partagez des feuilles avec des parties prenantes internes et externes, définissez des permissions et suivez les modifications grâce à un historique détaillé des versions

Créer des flux de travail d'approbation automatisés qui acheminent les documents aux parties prenantes en fonction de conditions prédéfinies

Créez des rapports transversaux qui compilent les informations de plusieurs projets dans des tableaux de bord complets

Limites de Smartsheet

Malgré son apparence de feuille de calcul, Smartsheet n'offre pas la possibilité d'avoir plusieurs onglets dans une même feuille, ce qui limite l'organisation des données

Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités de rapports de Smartsheet sont insuffisantes pour l'analyse des données

Tarifs Smartsheet

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

*gestion avancée du travail : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4. 4/5 (plus de 19 080 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 3 420 avis)

🧠 Fait amusant : L'effet Zeigarnik suggère que le cerveau se souvient plus vivement des tâches inachevées que de celles achevées, ce qui fait que le travail inachevé reste dans votre esprit et peut parfois être épuisant mentalement.

8. Notion (Idéal pour la documentation connectée)

via Notion

Notion associe la gestion de projet à de solides capacités de documentation dans un environnement de travail personnalisable. Il crée des connexions entre vos tâches, notes, wikis et bases de données afin que vous puissiez construire des systèmes personnalisés où l'information circule naturellement.

Le système de blocs flexible de l'outil s'adapte à pratiquement tous les flux de travail tout en conservant une simplicité visuelle. Cependant, si l'on compare Notion à ClickUp, ce dernier offre un environnement de travail plus complet avec des fonctionnalités intégrées d'automatisation et de collaboration en équipe.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des bases de données interconnectées qui relient les projets, les tâches, les membres de l'équipe et les ressources grâce à de puissantes options de filtrage

Créez des pages modèles avec des structures standardisées qui garantissent la cohérence entre les projets et les services

Connectez les informations connexes grâce à des liens et des relations qui maintiennent le contexte dans l'ensemble de votre environnement de travail

Intégrez directement dans vos pages le contenu d'autres outils, y compris des fichiers, des vidéos et des éléments interactifs

Limites de Notion

Cela peut nécessiter un temps d'installation important pour des flux de travail optimaux

L'outil ne dispose pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt

Les paramètres de permission sont moins granulaires que les outils spécialisés

Prix de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Notion IA : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4. 6/5 (plus de 6 060 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 480 avis)

9. Basecamp (Idéal pour une coordination simple de l'équipe)

via Basecamp

Basecamp adopte une approche rafraîchissante et différente de la gestion de projet avec sa tarification tout compris et son interface simplifiée. Cette plateforme organise le travail en projets distincts contenant six outils de base : tableaux d'affichage, tâches à faire, calendriers, documents, discuter et pointages automatiques.

Vous pouvez éliminer la fragmentation liée à l'utilisation de plusieurs applications en centralisant la communication et la gestion des tâches. Cela permet de délimiter clairement les projets et d'assurer la visibilité entre les équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Programmez des points de contrôle automatiques qui rassemblent les mises à jour de l'équipe sur des sujets spécifiques sans nécessiter de réunions

Définissez des limites de travail claires avec des notifications sur les heures de travail qui respectent le temps personnel des membres de l'équipe

Organisez les discussions dans des tableaux d'affichage ciblés qui permettent de conserver le contexte des discussions et d'y effectuer des recherches

Stockez tous les documents de projet et leurs versions dans un emplacement central accessible à tous les utilisateurs disposant des permissions appropriées

Limites de Basecamp

Il manque des fonctionnalités avancées telles que les diagrammes de Gantt ou le suivi du temps

Les avis sur Basecamp suggèrent que la personnalisation est limitée par rapport à d'autres plateformes

Aucun outil intégré de rapports ou d'analyse

Structure de permissions « tout ou rien »

Prix de Basecamp

Free

Plus : 15 $/mois par utilisateur

Pro Unlimited : 299 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et commentaires sur Basecamp

G2 : 4. 1/5 (plus de 5 320 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 14 480 avis)

10. Jira (Idéal pour les équipes de développement agiles)

via Atlassian

Jira offre une gestion de projet spécialisée pour le développement de logiciels en mettant l'accent sur les méthodologies agiles. Il excelle dans le suivi des problèmes, des bugs et des demandes de fonctionnalités grâce à des flux de travail personnalisables qui correspondent aux processus de votre équipe.

Vous pouvez planifier des sprints, visualiser le travail en cours et générer des rapports détaillés sur la vélocité de l'équipe. Jira se distingue par ses nombreuses options d'intégration avec les outils de développement et son adaptabilité à divers frameworks agiles.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Configurez des flux de travail personnalisés qui correspondent précisément à votre processus de développement avec des transitions et des validations automatisées

Suivi de la progression du développement grâce à des tableaux interactifs qui visualisent le statut du travail à travers les Sprints et les versions

Générer des diagrammes de vélocité et des rapports de burndown qui aident les équipes à améliorer la précision de leurs estimations au fil du temps

Créez des épopées qui organisent les histoires et les tâches connexes en initiatives plus vastes alignées sur des objectifs stratégiques

Concevez des types de problèmes personnalisés avec des champs spécifiques qui capturent exactement les informations nécessaires pour différents éléments de travail

Limites de Jira

Les équipes fortement axées sur les tests pourraient trouver les capacités natives de Jira insuffisantes, nécessitant une intégration avec des outils de test dédiés

Peut sembler écrasant pour le simple suivi de projet si l'on compare Jira et ClickUp

L'installation et la configuration nécessitent un investissement en temps important

Tarification de Jira

Free

Standard : 7,53 $/mois par utilisateur

Premium : 13,53 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4. 3/5 (plus de 6 270 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 15 100 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Le rapport de Wellingtone sur l'état de la gestion de projet a révélé que 47 % des projets sont principalement ou toujours dirigés par des chefs de projet professionnels.

Choisissez ClickUp pour voir les résultats

La gestion efficace des projets nécessite des outils adaptés au flux de travail de votre équipe, et non l'inverse.

La bonne alternative à Scrum rationalise la collaboration, améliore la productivité et assure le suivi des tâches.

ClickUp va au-delà de la gestion de projet standard en centralisant tout (tâches, documents, chats et automatisation) sur une seule plateforme basée sur l'IA. Teams peut personnaliser les flux de travail, s'intégrer à ses outils préférés et évoluer de manière transparente.

Améliorez votre expérience de gestion de projet. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅