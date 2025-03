Les meilleurs modèles de liste « À faire » OneNote pour tous vos besoins

Utilisez-vous Microsoft OneNote pour créer des listes de choses à faire ? Plus de 15 000 entreprises et particuliers font confiance à cette application de prise de notes pour respecter leur planning.

Bien que l'application OneNote soit une option solide, elle présente certaines limites. La galerie de modèles de OneNote propose des modèles de notes de base pour vous aider à démarrer, mais les meilleurs sont souvent très chers. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut ! Lisez ce blog où nous passons en revue les meilleurs modèles gratuits de listes de tâches OneNote et les meilleures alternatives de

Voici pourquoi vous allez l'adorer : Fixez des délais et des rappels pour achever vos tâches dans les temps Gérez plusieurs tâches sans effort grâce à une disposition claire Intégrez des activités liées à un groupe pour maintenir la clarté de votre flux de travail *Idéal pour : Les personnes occupées à la recherche d'un modèle complet pour superviser leurs tâches personnelles et professionnelles.

Beaucoup de gens trouvent difficile de gérer les tâches professionnelles et personnelles. Cependant, le modèle de liste de choses à faire de OneNote Gem facilite la tâche. Ce modèle crée des listes de tâches combinées afin que vous puissiez afficher toutes vos tâches personnelles et professionnelles en un seul endroit. Qu'il s'agisse d'un appel téléphonique important ou d'une course de dernière minute à l'épicerie, il vous permet de noter toutes vos responsabilités. Les horodatages vous permettent de rester à jour.

💡 Conseil d'ami : Vous avez pris du retard sur votre emploi du temps ? Prenez 5 à 10 minutes pour passer la journée en revue et forfait les priorités de demain afin de réduire l'encombrement et de rester sur la bonne voie ! 💯

5. Modèle de notes/liste de tâches par OneNote Gem

via Supposons que vous et votre équipe soyez engagés dans un projet de groupe. Ce modèle est pratique pour lister les tâches, les ressources, etc. Il est également très flexible. Ainsi, si vous avez rempli toutes les lignes en une seule journée, créez une nouvelle page et vous êtes prêt à continuer. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : * Combinez la prise de notes et la gestion des tâches en un seul endroit pratique

6. Modèle OneCalendar par Onetastic /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss6-9.png Modèle de liste de tâches Onenote : Onetastic /%img/ via

Enfin, le modèle de liste de tâches OneNote de Notegram est un document simple qui vous aide à classer les tâches en fonction de leur urgence. Une fois que vous avez saisi la tâche, vous pouvez la classer comme pouvant être reportée (plus tard, en attente ou cette semaine) ou comme nécessitant une action immédiate (aujourd'hui). De cette façon, vous pouvez suivre toutes vos tâches urgentes sans difficulté. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez votre liste de tâches à faire en la mettant en forme de manière claire et facile à utiliser Gérez efficacement la charge de travail en regroupant les éléments connexes Mettez à jour le statut des tâches pour suivre leur progression Idéal pour : Les personnes qui cherchent à catégoriser et à hiérarchiser sans effort les tâches urgentes et non urgentes. undefined Limites de l'utilisation de OneNote pour les listes de tâches et la gestion des tâches Les modèles de liste de tâches OneNote sont idéaux pour les débutants. Mais si vos besoins sont un peu plus avancés, préparez-vous à être déçu, voici pourquoi : *Fonctionnalités de base : Les modèles OneNote gratuits n'offrent pas de fonctionnalités avancées telles que la hiérarchisation des tâches ou le suivi de la progression. Ils vous permettent uniquement de créer, d'organiser et d'enregistrer des listes de tâches

💡 Conseil de pro : Avec des capacités d'intégration limitées et des fonctionnalités de modification en cours faibles, vous pouvez chercher des alternatives. Regardez les 17 meilleures alternatives à OneNote qui peuvent vous aider ici ! ## Modèles de liste de tâches alternatifs à OneNote OneNote et ses modèles ont leurs inconvénients. Alors, pourquoi se contenter de moins ? Passez à ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail ! Avec /href/ https://clickup.com/features/notepad ClickUp Bloc-notes /%href/, vous pouvez arrêter de passer de votre logiciel de gestion de projet à l'application de liste de tâches. de la Brighten A Soul Foundation a à dire à propos de ClickUp : > ClickUp aidera toute organisation qui se demande comment gérer ses projets à collaborer sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste de tâches et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais. Alfred Titus, Brighten A Soul Foundation

Examinons les meilleurs modèles de liste de tâches qui vous aident à rester au top de toutes vos tâches : ### 1. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss8-9.png Modèle de liste de tâches Onenote : Modèle de liste de tâches

https://app.clickup.com/signup?template=t-3k53b9a&department=personal-use&\_gl=1\*1ndj0gp\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Télécharger ce modèle /%cta/

Quand vous pensez à un modèle de liste de tâches, vous vient-il à l'esprit une checklist ennuyeuse ? Ce n'est pas le cas du modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/daily-to-do-list-t-3k53b9a. Bien que le document semble ordinaire au premier abord, il possède plusieurs fonctionnalités intelligentes.

Avec les statuts personnalisés, vous pouvez non seulement définir et hiérarchiser les tâches, mais aussi suivre leur progression. Avec les champs personnalisés, vous pouvez les classer en différents attributs tels que la catégorie, les dépendances, le statut, etc. De plus, vous pouvez ajouter des notes personnelles, recevoir des rappels automatiques, utiliser le compteur de séries pour suivre votre régularité, et bien plus encore. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : * Organisez facilement votre journée en listant les priorités, les rendez-vous et les tâches

Suivi de votre progression sans effort grâce à des indicateurs visuels pour les tâches achevées Simplification de la planification quotidienne grâce à une disposition claire et intuitive *Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un modèle pour superviser leurs tâches quotidiennes personnelles et professionnelles. undefined

➡️ En savoir plus : . Il est personnalisable, facile à utiliser et vous permet de suivre toutes les tâches à accomplir. Grâce aux statuts personnalisés, vous pouvez marquer et hiérarchiser plusieurs tâches sous une même date et les suivre individuellement. Une autre fonctionnalité impressionnante de ce modèle est le codage couleur. Qu'il s'agisse d'une réunion de bureau ou d'une course à faire à l'épicerie, enregistrez toutes sortes de tâches en choisissant une couleur différente pour chaque catégorie.

Le modèle offre cinq vues de tâches distinctes et des fonctionnalités intégrées de suivi du temps. Il enregistre vos tâches et vos heures de travail, créant ainsi un instantané achevé de votre mois. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : Visualisez les délais et les rendez-vous dans une vue calendrier Gérez efficacement les tâches qui se chevauchent grâce aux fonctionnalités de glisser-déposer Personnalisez les horaires pour refléter vos priorités personnelles ou celles de votre équipe *Idéal pour : Les professionnels à la recherche d'un undefined . Ce document vous aide à créer une checklist qui organise vos éléments essentiels de vacances pour vous assurer de ne rien oublier d'important. De plus, il est également hautement collaboratif. Alors, invitez vos amis et les membres de votre famille et déléguez des tâches pour rendre votre liste impeccablement complète. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : * Suivi des détails importants tels que les réservations, les documents et les horaires

Personnaliser la liste en fonction de types de vacances ou de préférences spécifiques Gérer les échéanciers pour s'assurer que tout est prêt avant le départ *Idéal pour : Les voyageurs à la recherche d'une ressource pour forfait et organiser efficacement leurs voyages. undefined

13. Modèle de checklist de retraite ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss20.png Modèle de checklist de retraite ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6076268&department=other&\_gl=1\*1afq9g8\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Télécharger ce modèle /%cta/

Lors de la planification de la retraite, de nombreux éléments doivent être pris en compte. Alors, utilisez le modèle de checklist de retraite ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/retirement-checklist-kkmvq-6076268 pour commencer. Ce modèle fournit une liste exhaustive mettant en évidence toutes les tâches essentielles à accomplir pour une transition en douceur du travail à la retraite.

Par exemple, définir des objectifs de retraite, créer un fonds de retraite, rechercher des options de soins de santé, etc. Cela vous permet d'être prêt à entrer dans la prochaine phase de votre vie. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : Suivre les jalons tels que la paperasse, l'épargne et la planification du mode de vie Gérer les échéanciers pour assurer une transition en douceur vers la retraite Éviter le stress en gardant tous les plans de retraite en ordre *Idéal pour : Les personnes qui cherchent un

/href/ https://clickup.com/blog/to-do-list-templates// modèle de liste À faire /%href/ pour préparer une transition en douceur vers la retraite.

🧠 Fait amusant : Pixie Curtis, une entrepreneuse australienne de 12 ans, est sans doute la undefined . Curtis a annoncé sa retraite en 2023 à l'âge de 11 ans. 😱 ## Oubliez les listes de tâches OneNote : gérez vos tâches plus efficacement avec ClickUp ! Les modèles de liste de tâches OneNote sont très populaires. Ils constituent un bon point de départ pour ceux qui créent des checklists pour la première fois et nécessitent une structure de base.

Cependant, si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus sophistiqué, ces modèles peuvent sembler limités. Leur conception est basique, ils ne prennent pas en charge la collaboration et, surtout, il n'y a pas de possibilité d'automatisation par l'IA. Mais c'est là que ClickUp excelle. L'application tout-en-un pour le travail, les modèles de liste de tâches de ClickUp sont innovants, riches en fonctionnalités, personnalisables et conviviaux pour les débutants.

Alors, n'attendez pas : pour plus de détails, consultez ClickUp ou /href/ https://clickup.com/signup inscription ici /%href/ pour un essai gratuit !