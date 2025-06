Les meilleurs modèles de listes de tâches OneNote pour tous vos besoins

Utilisez-vous Microsoft OneNote pour créer des listes de tâches ? Plus de 15 000 entreprises et particuliers font confiance à cette application de prise de notes pour respecter leurs délais.

Bien que l'application OneNote soit une option solide, elle présente certaines limites. La galerie de modèles OneNote propose des modèles de notes de base pour vous aider à démarrer, mais les meilleurs sont souvent accompagnés d'une étiquette de prix élevée.

Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider !

Lisez cet article de blog dans lequel nous passons en revue les meilleurs modèles gratuits de listes de tâches OneNote et les meilleures alternatives de ClickUp qui vous permettent de gérer vos tâches plus efficacement.

Introduction à OneNote pour la gestion des tâches

Outil puissant de la suite Office 365, Microsoft OneNote est un bloc-notes numérique qui permet aux utilisateurs de créer et d'organiser des notes. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Écriture : les utilisateurs peuvent rédiger des journaux, prendre des notes, dessiner des illustrations, créer les utilisateurs peuvent rédiger des journaux, prendre des notes, dessiner des illustrations, créer des listes de tâches et bien plus encore

Modification en cours : MS OneNote fournit également des fonctionnalités de modification de notes de base telles que la mise en surbrillance, l'annotation, etc.

Intégration IA : la nouvelle intégration Copilot permet aux utilisateurs d'utiliser des invites, des instructions pour rédiger des notes de réunion, générer des idées, créer des listes, et plus encore

Transcription vocale : la fonctionnalité de transcription vocale permet aux utilisateurs de transformer des mots prononcés en notes, de réviser des brouillons, etc

Pour utiliser Microsoft OneNote, vous devez disposer d'un compte Microsoft. Bien qu'il s'agisse d'un outil gratuit, l'accès aux fonctionnalités premium nécessite un abonnement payant à Microsoft 365.

🔍 Le saviez-vous ? Les créateurs de Hotmail ont intentionnellement inclus « HTML » dans le nom (« HoTMaiL ») pour souligner sa nature web. Microsoft l'a racheté en 1997. 🤝🏻

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de tâches ?

Voici quelques caractéristiques qui rendent un modèle de liste de tâches efficace et fonctionnel :

Clarté : choisissez un modèle avec une structure claire et simple. Vous devriez pouvoir organiser les tâches en fonction de différentes catégories de projets, telles que le travail, les tâches personnelles, etc. Cela améliore la concentration et vous aide à exécuter chaque tâche dans les délais impartis

Personnalisation : optez pour un modèle que vous pouvez personnaliser. Assurez-vous qu'il vous permet de modifier, d'ajouter ou de supprimer des lignes et des colonnes en fonction des changements dans votre planning

Attrait visuel : choisissez un modèle qui prend en charge des éléments visuels tels que des graphiques, des diagrammes, des tableaux, etc. Cela rend le modèle visuellement attrayant et améliore sa convivialité

Capacité de suivi de la progression : recherchez un modèle qui vous permet de suivre la progression de chaque tâche individuellement. Des éléments tels que recherchez un modèle qui vous permet de suivre la progression de chaque tâche individuellement. Des éléments tels que des checklists et des barres de pourcentage vous aident à rester en phase avec le statut d'une tâche

Fonctionnalités de hiérarchisation des tâches : sélectionnez un modèle qui vous permet de hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence, de leur importance, de leur pertinence, etc. Ainsi, vous êtes sûr qu'aucune de vos tâches prioritaires ne sera oubliée

💡 Conseil de pro : Nous aimons tous cocher les éléments d'une longue checklist. Cependant, maintenir des listes organisées peut prendre beaucoup de temps. Découvrez des modèles de checklist gratuits pour vous faciliter la tâche !

Modèles gratuits de listes de tâches OneNote à télécharger

Découvrez ces sept modèles gratuits de listes de tâches OneNote qui vous aideront à rester organisé :

1. Modèle de calendrier OneNote mensuel et annuel par CalendarLabs

via CalendarLabs

Le modèle de calendrier mensuel et annuel OneNote de CalendarLabs est un outil simple pour organiser vos tâches et vos to-do. Comme un calendrier mensuel traditionnel, il tient compte des jours ouvrés, des week-ends et des jours fériés, ce qui vous permet de planifier vos tâches, vos projets professionnels ou vos vacances sans avoir à consulter le calendrier.

Sous les dates, vous pouvez ajouter des notes personnelles, marquer des évènements et plus encore pour que tout soit regroupé au même endroit. Le document peut être téléchargé dans deux formats de fichier : OneNote et PDF.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez sans effort les dates importantes, les évènements et les rappels

Accédez au modèle sur tous vos appareils pour rester au courant de vos forfaits où que vous soyez

Suivez vos objectifs et vos jalons grâce à une mise en forme claire et visuelle

Idéal pour : Les professionnels qui ont besoin d'un calendrier simple et personnalisable pour planifier leurs tâches, leurs projets et leurs vacances.

2. Modèle de planificateur hebdomadaire OneNote par CalendarLabs

via CalendarLabs

Si vous avez besoin d'un modèle de calendrier pour vous aider à planifier vos évènements hebdomadaires, le modèle OneNote Weekly Planner de CalendarLabs est une excellente ressource. Il offre une disposition claire : la première ligne comporte trois colonnes et la seconde quatre, chacune dédiée à un jour de la semaine.

Chaque colonne dispose de suffisamment d'espace pour noter vos tâches, planifier vos projets ou consigner votre journée. Le modèle est également très adaptable : vous pouvez le télécharger au format OneNote, PDF ou image.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez votre semaine avec une disposition structurée

Planifiez vos tâches et vos rendez-vous en détail pour une meilleure gestion du temps

Ajustez le modèle en fonction de vos préférences en matière de flux de travail

Idéal pour : Les organisateurs d'évènements et les chefs de projet qui recherchent un modèle clair et adaptable pour leur planification hebdomadaire.

3. Modèle de tâches hebdomadaires par OneNote Gem

via OneNote Gem

Le prochain modèle est le Modèle de devoirs hebdomadaires de OneNote Gem. Ce document sert de suivi complet de vos devoirs scolaires. Même si vous êtes un employé d'entreprise, vous pouvez utiliser ce modèle pour lister vos projets hebdomadaires afin d'améliorer la collaboration.

Commencez par ajouter des détails, puis listez vos tâches hebdomadaires et vos tâches à faire. Pour une meilleure accessibilité, intégrez des ressources supplémentaires telles que des notes de réunion, des documents, des fichiers image, etc.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Classez les tâches par sujet ou par échéance pour rester organisé

Mettez facilement à jour les détails des tâches à mesure que les forfaits changent

Partagez la progression avec les membres de votre équipe ou vos camarades de classe en toute simplicité

Idéal pour : Les étudiants et les professionnels à la recherche d'un outil de suivi détaillé pour gérer leurs tâches hebdomadaires, leurs projets et leurs notes de réunion.

4. Modèle de liste de tâches par OneNote Gem

via OneNote Gem

Beaucoup de gens trouvent difficile de gérer leurs tâches professionnelles et personnelles. Cependant, le modèle de liste de tâches de OneNote Gem vous facilite la tâche. Ce modèle crée des listes de tâches combinées afin que vous ayez une vue complète de toutes vos tâches personnelles et professionnelles en un seul endroit.

Qu'il s'agisse d'un appel téléphonique important ou d'une course de dernière minute, vous pouvez noter toutes vos responsabilités. Les horodatages vous permettent de rester toujours à jour.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des délais et des rappels pour achever vos tâches dans les temps

Gérez plusieurs tâches sans effort grâce à une disposition claire

Intégrez les activités liées aux groupes pour maintenir la clarté dans votre flux de travail

Idéal pour : Les personnes très occupées qui recherchent un modèle complet pour superviser leurs tâches personnelles et professionnelles.

💡 Conseil pratique : Vous prenez du retard dans votre planning ? Prenez 5 à 10 minutes pour passer en revue votre journée et planifier les priorités du lendemain afin de réduire le désordre et de rester sur la bonne voie ! 💯

5. Modèle de notes/liste de tâches par OneNote Gem

via OneNote Gem

Une autre ressource gratuite, le modèle Notes/To-Do List Template de OneNote Gem, est un document de base pour la gestion des tâches quotidiennes. Comme une liste de tâches classique, il contient des lignes pour enregistrer et cocher vos tâches lorsque vous les avez terminées.

Imaginons que vous et votre équipe travaillez sur un projet de groupe. Ce modèle est très pratique pour lister des tâches, des ressources et bien plus encore. Il est également très flexible. Ainsi, si vous avez rempli toutes les lignes en une seule journée, créez une nouvelle page et vous êtes prêt à continuer.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Combinez la prise de notes et la gestion des tâches en un seul endroit pratique

Organisez vos tâches à côté de notes pour un meilleur contexte

Suivez la progression grâce à une structure de checklist simplifiée

Idéal pour : les équipes et les personnes qui ont besoin d'un modèle flexible et simple pour le suivi quotidien des tâches.

➡️ En savoir plus : Les 10 meilleures applications de prise de notes (gratuites et payantes)

6. Modèle OneCalendar par Onetastic

via Onetastic

Vous recherchez un modèle de calendrier qui fait plus que simplement enregistrer des tâches ? Découvrez le modèle OneCalendar de Onetastic. Ce document n'est pas un modèle basique, c'est un outil autonome qui fournit une vue en temps réel de votre calendrier OneNote.

Il enregistre la note que vous avez créée sous une date et vous permet de la développer et de l'afficher. Vous pouvez également passer d'un mois, d'un jour ou d'une semaine à l'autre et effectuer des recherches pour consulter l'ensemble de votre planning. Le modèle est disponible au téléchargement sur les appareils Windows, Mac, iOS et Android.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Intégrez vos tâches et vos évènements dans un calendrier centralisé

Suivez vos plannings quotidiens, hebdomadaires et mensuels dans un seul affichage

Synchronisez-vous en toute transparence avec OneNote pour des mises à jour cohérentes

Idéal pour : Les utilisateurs qui recherchent un calendrier dynamique et consultable pour suivre et gérer efficacement leurs notes.

7. Modèle de liste de tâches OneNote par Notegram

via Notegram

Enfin, le modèle de liste de tâches OneNote de Notegram est un document simple qui vous aide à classer les tâches en fonction de leur urgence.

Une fois que vous avez saisi la tâche, vous pouvez la classer comme pouvant être reportée (plus tard, en attente ou cette semaine) ou comme nécessitant une action immédiate (aujourd'hui). De cette façon, vous pouvez suivre toutes vos tâches urgentes sans difficulté.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez votre liste de tâches avec un format clair et facile à utiliser

Gérez efficacement la charge de travail en regroupant les éléments connexes

Mettez à jour le statut des tâches pour suivre la progression

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent classer et hiérarchiser sans effort les tâches urgentes et non urgentes.

Limites de l'utilisation de OneNote pour les listes de tâches et la gestion des tâches

Les modèles de liste de tâches OneNote sont idéaux pour les débutants. Mais si vos besoins sont un peu plus avancés, préparez-vous à être déçu. Voici pourquoi :

Fonctionnalités de base : Les modèles OneNote gratuits n'offrent pas de fonctionnalités avancées telles que la hiérarchisation des tâches ou le suivi de la progression. Ils vous permettent uniquement de créer, d'organiser et d'enregistrer des listes de tâches

Pas d'automatisation : les modèles OneNote ne sont pas automatisés. Vous devrez donc saisir et gérer chaque tâche vous-même

Aucune fonctionnalité de gestion visuelle des tâches : les modèles OneNote, en particulier les modèles gratuits, ne disposent pas de fonctionnalités de gestion visuelle des tâches. Cela signifie qu'il n'y a pas de tableaux Kanban ni de diagrammes de Gantt pour visualiser les projets et les flux de travail

Options de collaboration limitées : Bien que vous puissiez partager ces modèles de page avec une autre personne, il n'est pas possible de collaborer en temps réel. Cela signifie que votre équipe ne pourra pas suivre les modifications que vous apportez à la liste

Manque d'intégrations essentielles : les modèles OneNote ne s'intègrent pas aux outils et logiciels de productivité essentiels tels que Google Agenda, Microsoft Planner, etc. Cela rend le processus global les modèles OneNote ne s'intègrent pas aux outils et logiciels de productivité essentiels tels que Google Agenda, Microsoft Planner, etc. Cela rend le processus global de gestion des tâches difficile à gérer

💡 Conseil de pro : En raison de ses capacités d'intégration limitées et de ses fonctionnalités de modification en cours faibles, vous souhaiterez peut-être rechercher des alternatives. Découvrez les 17 meilleures alternatives à OneNote qui peuvent vous aider ici !

Modèles alternatifs de listes de tâches OneNote

OneNote et ses modèles ont leurs inconvénients. Alors, pourquoi se contenter de moins ? Passez à ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail ! Avec le bloc-notes ClickUp, vous n'avez plus besoin de passer sans cesse de votre logiciel de gestion de projet à l'application de liste de tâches.

Incroyable alternative à OneNote, cette solution vous permet de créer et d'organiser des checklists et des listes de tâches, afin de gérer vos projets et vos notes en un seul endroit.

Découvrez ce qu'Alfred Titus, de la Brighten A Soul Foundation, pense de ClickUp :

Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de la liste des tâches à faire et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais.

Découvrons les meilleurs modèles de listes de tâches qui vous aideront à rester au top de toutes vos tâches :

1. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Télécharger ce modèle Créez des listes simples et exploitables pour vos tâches quotidiennes avec le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Quand vous pensez à un modèle de liste de tâches, une checklist ennuyeuse vous vient-elle à l'esprit ? Ce n'est pas le modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp. Bien que le document semble ordinaire au premier abord, il dispose de plusieurs fonctionnalités intelligentes.

Avec les statuts personnalisés, allez au-delà de la simple définition et hiérarchisation des tâches, car vous pouvez également suivre leur progression. Grâce aux champs personnalisés, classez-les selon différents attributs tels que la catégorie, les dépendances, le statut, etc. De plus, ajoutez des notes personnelles, recevez des rappels automatiques, utilisez le compteur de séries pour suivre votre régularité, et bien plus encore.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez facilement votre journée en dressant la liste de vos priorités, rendez-vous et tâches

Suivez votre progression sans effort grâce à des indicateurs visuels pour les tâches achevées

Simplifiez votre planification quotidienne grâce à une disposition claire et intuitive

Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un modèle pour superviser leurs tâches quotidiennes personnelles et professionnelles.

➡️ En savoir plus : Exemples de listes de tâches pour une productivité maximale au travail

2. Modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp

Télécharger ce modèle Enregistrez et suivez toutes vos tâches personnelles et professionnelles dans le modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp

Enregistrer vos tâches quotidiennes dans une application de calendrier basique peut prendre beaucoup de temps. Utilisez plutôt le modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp. Il est personnalisable, convivial pour les débutants et vous permet de suivre toutes les tâches à accomplir.

Grâce aux statuts personnalisés, marquez et hiérarchisez plusieurs tâches sous une même date et suivez chacune d'elles individuellement. La fonctionnalité de codage par couleur est un autre aspect impressionnant de ce modèle. Qu'il s'agisse d'une réunion au bureau ou d'une course à faire, enregistrez toutes sortes de tâches en choisissant une couleur différente pour chaque catégorie.

Le modèle offre cinq vues distinctes des tâches et des fonctionnalités intégrées de suivi du temps. Il enregistre vos tâches et vos heures de travail, créant ainsi un aperçu complet de votre mois.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les échéances et les rendez-vous dans un affichage calendrier

Gérez efficacement les tâches qui se chevauchent grâce aux fonctionnalités de glisser-déposer

Personnalisez les calendriers en fonction de vos priorités personnelles ou celles de votre équipe

Idéal pour : Les professionnels à la recherche d'un modèle de calendrier mensuel pour planifier et suivre des tâches dans plusieurs catégories.

💡 Bonus : Vous souhaitez renforcer la responsabilité de chaque tâche au sein de votre équipe ? Les checklists de tâches ClickUp sont la solution idéale ! Voici ce que vous pouvez faire avec cette fonctionnalité exceptionnelle : Attribuez des tâches à des personnes spécifiques afin que tout le travail soit terminé à temps

Imbriquez tout votre travail afin d'obtenir des sous-tâches pour toutes vos tâches

Utilisez la fonction glisser-déposer pour modifier votre liste comme vous le souhaitez Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez utiliser les modèles de checklist ClickUp, qui vous permettent d'ajouter des commentaires que vous pouvez résoudre au fur et à mesure que vous les accomplissez, comme sur une checklist !

3. Modèle de tâches ClickUp Work

Télécharger ce modèle Visualisez vos tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles en un seul coup d'œil grâce au modèle de tâches ClickUp Work

Le modèle de liste de tâches ClickUp Work est une ressource utile pour les personnes multitâches. Il vous permet de planifier l'ensemble de votre emploi du temps en créant des listes de tâches pour une journée, une semaine ou un mois !

Créez un menu déroulant, listez les tâches avec leurs détails et mettez à jour leur statut une fois qu'elles sont terminées. Si vous avez besoin de suivre la progression d'une tâche spécifique, utilisez les statuts personnalisés ou l'option de recherche intégrée fournie dans le modèle.

Vous pouvez également intégrer des tableaux Kanban et des diagrammes de Gantt pour visualiser l'ensemble !

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Hiérarchisez les tâches essentielles pour garantir leur achèvement dans les délais

Rationalisez la collaboration en partageant les mises à jour de travail avec votre équipe

Suivez les échéances et les jalons en toute transparence pour atteindre vos objectifs professionnels

Idéal pour : Les employés et les responsables à la recherche d'un modèle structuré pour jongler entre les tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

4. Modèle de liste d'activités ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de liste d'activités ClickUp pour décomposer un projet en activités plus petites et l'exécuter méthodiquement

Si vous travaillez sur un projet qui nécessite plusieurs étapes, procurez-vous le modèle de liste d'activités ClickUp. Cette ressource comprend des fonctionnalités qui rationalisent le processus du début à la fin. À l'instar d'une checklist traditionnelle, elle vous permet de lister toutes les tâches impliquées dans un projet et leurs échéanciers prévus.

Avec les champs personnalisés, classez les tâches par type, urgence, échéancier, etc. Les solides fonctionnalités de gestion de projet vous permettent d'attribuer des tâches aux membres de votre équipe et d'intégrer l'IA pour automatiser les tâches répétitives.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez vos activités de manière exhaustive pour vos évènements personnels ou d'équipe

Gérez efficacement vos échéanciers grâce à des rappels intégrés

Suivez visuellement votre progression pour rester au top de vos tâches

Idéal pour : Les chefs de projet à la recherche d'un modèle pour décomposer des projets complexes en tâches réalisables.

5. Modèle de checklist de déménagement ClickUp

Télécharger ce modèle Planifiez un déménagement complet, organisé et adaptable grâce au modèle de checklist de déménagement ClickUp

Vous déménagez ? Laissez le modèle de checklist de déménagement ClickUp vous aider à planifier un déménagement sans encombre.

Grâce à cette ressource gratuite, vous pouvez créer une checklist complète, étape par étape, de tout ce qui doit être fait avant, pendant et après le déménagement. Cela comprend la recherche des meilleurs déménageurs et emballeurs à proximité, la préparation des cartons, le nettoyage du logement, etc.

Une fois que vous avez déterminé toutes les tâches, laissez les champs personnalisés les classer par catégorie. Grâce aux vues personnalisées, visualisez et passez en revue l'ensemble du processus, puis utilisez les statuts personnalisés pour les cocher dans la liste une fois terminées.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les détails essentiels tels que l'emballage, la planification et le déballage

Personnalisez la liste en fonction de vos besoins spécifiques en matière de déménagement

Gérez les échéances des tâches clés telles que les transferts de services publics

Idéal pour : Les personnes à la recherche d'une ressource pour planifier et organiser un déménagement vers un nouvel emplacement.

6. Modèle de liste de choses à faire ClickUp

Télécharger ce modèle Réalisez tous vos rêves grâce à une planification efficace avec le modèle de liste de choses à faire ClickUp

Faire une liste de choses à faire avant de mourir est très amusant, jusqu'à ce que vous ne parveniez plus à suivre vos objectifs. C'est là que le modèle de liste de choses à faire avant de mourir de ClickUp entre en jeu.

Ce modèle est facile à utiliser et à personnaliser. Il crée une liste consolidée de tout ce que vous souhaitez accomplir, petit ou grand. Cependant, sa véritable valeur réside dans sa capacité de visualisation. Ce modèle mappe les étapes à suivre pour réaliser vos rêves.

Commencez par une planification efficace. Utilisez les champs personnalisés pour définir les attributs d'un objectif, tels que la destination, le budget, les personnes impliquées, etc. Passez ensuite à l'exécution. Le suivi du temps vous permet d'attribuer une date d'échéance à chaque objectif et de suivre votre progression grâce à des statuts personnalisés.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez et hiérarchisez vos objectifs personnels en un seul endroit

Personnalisez la disposition pour vos aspirations à court ou à long terme

Visualisez vos réalisations et restez motivé pour en accomplir davantage

Idéal pour : Les personnes qui se fixent des objectifs et recherchent un modèle pour suivre et atteindre leurs aspirations personnelles.

🧠 Fait amusant : Écrire et atteindre des objectifs active la dopamine dans le cerveau, ce qui stimule la motivation et le bonheur. 🤩

7. Modèle ClickUp « Getting Things Done »

Télécharger ce modèle Fini les plans qui ne se réalisent jamais : passez à l'action avec le modèle « Getting Things Done » de ClickUp

Autre ressource gratuite, le modèle ClickUp Getting Things Done est conçu par des professionnels pour combler le fossé entre vos forfaits et leur exécution. Basé sur la célèbre méthodologie Getting Things Done de David Allen, il vous permet d'organiser systématiquement vos tâches en les divisant en éléments d'action plus petits.

Si cela vous semble trop compliqué, ne vous inquiétez pas : le modèle hiérarchise intelligemment chaque tâche afin que vous sachiez sur lesquelles vous concentrer.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos tâches de manière systématique selon la méthode GTD

Restez concentré en classant vos tâches par contexte d'action

Hiérarchisez les prochaines actions pour maintenir la dynamique des projets

Idéal pour : Les personnes à la recherche d'une ressource pour suivre la méthode GTD afin d'organiser et de hiérarchiser leurs tâches.

8. Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Télécharger ce modèle Cochez vos tâches hebdomadaires comme un pro avec le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Vous avez besoin de créer un agenda hebdomadaire pour votre équipe ? Ne cherchez plus : optez pour le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp! Ce modèle de note est aussi facile à utiliser qu'à créer.

Il vous suffit de lister vos tâches, de leur attribuer une date d'échéance et de les cocher lorsqu'elles sont terminées. Cela vous permet de définir l'urgence de chaque élément de la liste.

Imaginons que vous ayez une réunion importante avec un client mardi. Enregistrez cette tâche dans la checklist et marquez-la comme « haute priorité ». Ainsi, votre équipe peut facilement voir les tâches auxquelles elle doit se préparer sans avoir à parcourir toute la liste.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression des tâches récurrentes ou ponctuelles hebdomadaires

Gérez les charges de travail en attribuant les tâches à des jours spécifiques

Personnalisez le modèle en fonction de vos besoins personnels ou professionnels

Idéal pour : les équipes et les particuliers à la recherche d'un modèle pour créer un agenda hebdomadaire structuré.

➡️ En savoir plus : Comment créer une liste de priorités pour accomplir vos tâches : guide étape par étape

9. Modèle de checklist SEO ClickUp

Télécharger ce modèle Simplifiez le référencement grâce au modèle de checklist SEO de ClickUp

Qu'il s'agisse d'un contenu ou de l'ensemble de votre site web, il est nécessaire de garantir la compatibilité SEO de tous vos points de contact numériques. Utilisez le modèle de checklist SEO de ClickUp pour y parvenir.

Même si vous n'êtes pas un expert, ce modèle vous aide à optimiser vos efforts en matière de référencement naturel (SEO). Il organise clairement toutes les données SEO importantes dans différentes catégories afin d'identifier facilement les lacunes.

Cela permet également de suivre les indicateurs clés de performance, de mesurer les performances en matière de création de liens et d'optimiser le contenu. Vous pouvez également collaborer avec votre équipe ou utiliser les capacités d'IA intégrées au modèle.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les étapes essentielles telles que la recherche de mots-clés et les méta-descriptions

Optimisez vos performances en intégrant des outils et des analyses

Personnalisez la liste pour des campagnes ou des objectifs SEO spécifiques

Idéal pour : Les créateurs de contenu et les propriétaires de sites web à la recherche d'une ressource pour l'optimisation du référencement.

10. Modèle de checklist pour le recrutement ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de checklist de recrutement ClickUp pour créer une checklist de recrutement facile à suivre pour votre organisation

Vous recherchez un modèle pour rationaliser votre processus de recrutement ? Le modèle de checklist de recrutement ClickUp est la solution qu'il vous faut. Il vous permet de créer une liste complète qui décompose votre processus de recrutement en petites tâches concrètes.

En outre, le modèle vous permet également de suivre et de gérer l'ensemble du processus de recrutement. Vous pouvez ainsi suivre chaque détail sur le modèle lui-même, que vous souhaitiez vérifier si un candidat a bien envoyé les documents requis ou connaître l'étape à laquelle se trouve actuellement le processus de recrutement.

En prime, vous pouvez également enregistrer vos personnalisations afin de créer une checklist standard pour le recrutement dans votre entreprise.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Rationalisez le processus d'embauche en listant toutes les tâches de recrutement

Personnalisez les étapes en fonction des différents rôles et besoins en matière de recrutement

Restez en conformité en incluant toutes les vérifications obligatoires lors du recrutement

Idéal pour : Les recruteurs à la recherche d'un modèle pour gérer les flux de travail liés au recrutement et suivre la progression des candidats.

💡 Conseil de pro : attribuez des tâches pratiques qui reflètent les défis réels du poste afin d'évaluer les performances d'un candidat plutôt que de mener des entretiens génériques. ⚖️

11. Modèle de checklist de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de checklist de projet ClickUp pour gérer chaque projet avec diligence et ne manquer aucune étape importante

Si vous et votre équipe redoutez de planifier votre prochain projet à partir de zéro, le modèle de checklist de projet ClickUp est idéal. Ce modèle visualise l'ensemble de votre projet en petites étapes, vous permettant ainsi de l'exécuter plus efficacement.

Grâce à des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés et les vues personnalisées, créez et organisez des tâches, classez-les et définissez des flux de travail avec différentes vues. En outre, ajoutez des informations sur l'équipe, attribuez des tâches et commentez le document afin de collaborer avec les autres personnes impliquées dans le projet.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression à toutes les étapes, telles que la planification, l'exécution et la révision

Ajustez les tâches et les échéances en fonction des besoins du projet

Collaborez en temps réel en partageant les mises à jour avec les membres de votre équipe

Idéal pour : les équipes à la recherche d'une ressource pour coordonner et exécuter des projets en plusieurs étapes.

➡️ En savoir plus : Checklist en 9 points pour la gestion de projet destinée aux managers

12. Modèle de checklist de vacances ClickUp

Télécharger ce modèle Planifiez des vacances parfaites en un clin d'œil grâce au modèle de checklist de vacances ClickUp

Qu'il s'agisse d'un détour le week-end ou d'une escapade d'un mois, planifiez chaque sortie avec le modèle de checklist de vacances ClickUp. Ce document vous aide à créer une checklist qui organise vos essentiels de vacances pour vous assurer de ne rien oublier d'important.

De plus, il est également très collaboratif. Invitez donc vos amis et les membres de votre famille et déléguez des tâches pour rendre votre liste impeccablement complète.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les détails importants tels que les réservations, les documents et les calendriers

Personnalisez la liste en fonction de types de vacances ou de préférences spécifiques

Gérez les échéanciers pour vous assurer que tout est prêt avant le départ

Idéal pour : Les voyageurs à la recherche d'une ressource pour planifier et organiser efficacement leurs voyages.

13. Modèle de checklist de départ à la retraite ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de checklist de départ à la retraite ClickUp pour planifier intelligemment votre retraite

Lorsque l'on planifie sa retraite, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Utilisez donc le modèle de checklist de retraite ClickUp pour vous aider à démarrer. Ce modèle fournit une liste exhaustive mettant en évidence toutes les tâches et toutes les choses à faire pour assurer une transition en douceur entre le travail et la retraite.

Par exemple, définir des objectifs de retraite, créer un fonds de retraite, rechercher des options de soins de santé, etc. Vous serez ainsi prêt à passer à la prochaine étape de votre vie.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les jalons tels que les formalités administratives, les économies et la planification de votre mode de vie

Gérez les échéanciers pour assurer une transition en douceur vers la retraite

Restez serein en gardant tous vos plans de retraite en ordre

Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un modèle de liste de tâches pour préparer une transition en douceur vers la retraite.

🧠 Anecdote amusante : Pixie Curtis, une entrepreneuse australienne âgée de 12 ans, est sans doute la plus jeune personne à avoir pris sa retraite. Curtis a annoncé sa retraite en 2023, à l'âge de 11 ans. 😱

Oubliez les listes de tâches OneNote : gérez vos tâches plus efficacement avec ClickUp !

Les modèles de liste de tâches OneNote sont très populaires. Ils constituent un point de départ solide pour tous ceux qui découvrent la création de checklists et qui ont besoin d'une structure de base.

Cependant, si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus sophistiqué, ces modèles peuvent vous sembler limités. Leur conception est basique, ils ne prennent pas en charge la collaboration et, surtout, ils ne permettent pas l'automatisation par IA.

Mais c'est là que ClickUp excelle. Application tout-en-un pour le travail, les modèles de listes de tâches de ClickUp sont innovants, riches en fonctionnalités, personnalisables et faciles à utiliser, même pour les débutants.

Alors n'attendez plus, pour plus de détails, consultez ClickUp ou inscrivez-vous ici pour un essai gratuit !