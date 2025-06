Comment organiser des réunions de conseil productives : agenda, outils et conseils

Soyons réalistes : les réunions de consultation peuvent être une arme à double tranchant. Lorsqu'elles sont bien menées, elles font avancer les projets. Mais lorsqu'elles sont floues ou désorganisées, elles font perdre du temps et de l'énergie. 🪫

Vous êtes ici parce que vous savez qu'il existe une meilleure façon de faire, une façon qui reflète les enjeux importants et les nuances du travail de consultant.

Les réunions de conseil ne servent pas seulement à partager des informations, elles permettent également d'établir une relation de confiance, de découvrir de nouvelles perspectives et de prendre des décisions qui ont un impact direct sur les résultats de l'entreprise.

Des appels de découverte aux entretiens avec les parties prenantes, en passant par les ateliers de recherche de solutions et les revues de mise en œuvre, chaque réunion a un objectif unique, et votre approche doit y correspondre.

Dans cet article, nous discuterons de la manière de planifier, diriger et assurer le suivi de manière à maximiser l'efficacité et à ce que tout le monde sache clairement ce qui va se passer ensuite.

Redynamisez vos sessions avec vos clients. 🔌

Que sont les réunions de consultation ?

Les réunions de conseil sont des discussions structurées au cours desquelles les consultants et les clients s'alignent sur les objectifs, identifient les problèmes, évaluent les solutions, fournissent des conseils et favorisent les résultats commerciaux. Contrairement aux réunions d'équipe internes, ces discussions portent souvent sur la prise de décisions stratégiques, la collecte d'informations opérationnelles et la gestion des parties prenantes, le tout dans un laps de temps limité. Ce sont des occasions d'influencer la direction, d'établir la confiance et de prouver votre valeur à chaque interaction.

Ces réunions vous aideront à :

🧠 Anecdote : Le mot « réunion » remonte au XIVe siècle et dérive du moyen anglais « to assemble », qui signifie « rassembler »

Types de réunions de conseil

Les réunions de conseil peuvent prendre différentes formes, chacune étant conçue pour atteindre des résultats spécifiques. Voici une liste des types de réunions de conseil les plus courants et comment ils peuvent vous aider à aller de l'avant. ⏩

Appels découverte

L'appel de découverte établit les bases de toute la relation de conseil. Vous posez des questions ciblées pour découvrir les besoins évidents et cachés du client.

Par exemple, lorsque vous travaillez avec une entreprise manufacturière qui éprouve des difficultés à gérer ses stocks, vous pourriez découvrir que le véritable problème provient des prévisions plutôt que de la logistique d'entreposage.

Au cours de cet appel, vous quantifiez l'impact financier de leurs défis (« Votre approche actuelle coûte environ 2,3 millions de dollars par an en surplus de stock ») et proposez des étapes spécifiques, comme une session de cartographie des processus qui apporte de la valeur, qu'ils vous engagent ou non.

Entretiens avec les parties prenantes

Les entretiens avec les parties prenantes permettent d'obtenir des points de vue essentiels auprès des personnes qui influencent la réussite du projet.

Dans le cadre d'un projet de transformation numérique, vous rencontrez individuellement le directeur des opérations, qui vous révèle que les précédentes implémentations ont échoué en raison de la résistance du personnel de première ligne, et non de problèmes techniques. Vous établissez une relation de confiance en reconnaissant leur expertise tout en recueillant des informations sur la dynamique organisationnelle.

Ces entretiens font souvent ressortir des informations essentielles qui ne figurent pas dans la documentation officielle, telles que des processus d'approbation informels ou des règles non écrites qui auront une incidence sur la conception de votre solution.

Ateliers de conception de solutions

L'atelier de conception de solutions transforme les concepts de la proposition de projet en plans concrets grâce à une création collaborative.

Lorsque vous développez un nouveau modèle de service client pour une institution financière, vous animez des exercices où les membres de l'équipe client mappe le parcours idéal de leurs clients. L'atelier crée un sentiment de propriété, car les participants voient leurs idées intégrées en temps réel.

Vous documentez les décisions de manière visuelle sur des tableaux blancs numériques, en attribuant des responsabilités claires avant que les participants ne quittent la salle.

🔍 Le saviez-vous ? Même les astronautes ont besoin de réunions. Ils organisent des réunions virtuelles pour rester en contact avec le centre de contrôle pendant qu'ils sont dans l'espace.

Examens de mise en œuvre

Les revues de mise en œuvre permettent de résoudre les problèmes tout en maintenant la progression.

Vous examinez la progression par rapport aux jalons, identifiez les obstacles émergents et apportez des ajustements en temps réel pour maintenir la dynamique. Des points de contrôle structurés comme ceux-ci permettent d'éviter que de petits problèmes ne se transforment en revers majeurs.

Une analyse de la mise en œuvre d'un système d'analyse de vente au détail pourrait révéler que l'adoption du tableau de bord est inférieure de 40 % aux objectifs en raison de problèmes de performance. La réunion se concentre alors immédiatement sur la priorisation des corrections techniques, la création de solutions de rapports provisoires et l'ajustement de l'approche de formation, le tout documenté avec une propriété et des délais clairs.

Ateliers de transfert de connaissances

Les ateliers de transfert de connaissances renforcent l'autonomie des clients et garantissent la durabilité des solutions. Ces sessions structurées transforment l'expertise des consultants en capacités organisationnelles grâce à des exercices pratiques et une documentation complète.

La structure de l'atelier progresse de la démonstration à la pratique guidée, puis à l'exécution indépendante, avec une implication décroissante du consultant.

Dans le cadre d'un projet d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, les membres de l'équipe s'entraînent à de nouvelles techniques de prévision des stocks à partir de données réelles, tandis que les consultants fournissent des commentaires en temps réel. La documentation rend compte à la fois des processus et des principes sous-jacents, ce qui permet de s'adapter à des scénarios futurs

💡 Conseil de pro : Pour améliorer la gestion des clients, offrez une valeur constante tout au long de la mission. Contactez régulièrement vos clients afin de vous assurer qu'ils sont satisfaits et de suivre leur progression. Répondez rapidement à leurs préoccupations et proposez des solutions avant que les problèmes ne s'aggravent.

📮ClickUp Insight : Près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à une réduction du nombre de réunions, à des résumés rapides générés par l'IA et à l'automatisation des tâches.

Éléments clés d'une réunion de consultation réussie

Une réunion de consultation réussie n'est pas le fruit du hasard. Elle nécessite une planification claire, des objectifs définis et des efforts intentionnels pour que chaque minute compte.

Voici les éléments essentiels qui, selon l', rendent les réunions productives et efficaces :

Agenda clair de la réunion distribué à l'avance avec des sujets spécifiques, le temps alloué et les résultats attendus pour chaque segment

Dossier de préparation préalable à la réunion contenant les données pertinentes, les informations générales et les questions ciblées que les participants doivent prendre en considération

Sélectionnez stratégiquement les participants : invitez les décideurs et les experts en la matière, et limitez la liste des invités

Rôles établis pour les réunions : désignation d'un animateur, d'un chronométreur, d'un preneur de notes et d'un décideur avant le début de la discussion

Cadrage structuré des problèmes qui définit le défi spécifique avant de passer aux solutions potentielles

Outils visuels collaboratifs tels que des tableaux blancs numériques ou des documents partagés pour la capture et l'organisation des idées en temps réel

Techniques de facilitation active qui équilibrent la participation, empêchent la domination des voix les plus expérimentées et font ressortir des points de vue diversifiés

Les mécanismes de décision sont clairement définis à l'avance (consensus, majorité, choix du dirigeant) afin d'éviter toute ambiguïté dans les résultats

Résumé axé sur l'action documentant les prochaines étapes spécifiques, les parties responsables, les délais et les critères de réussite

Documentation de suivi immédiate distribuée dans les 24 heures, reprenant les décisions, les justifications et les validations

Mécanisme de retour d'information pour l'amélioration continue de l'efficacité des réunions et une approche consultative

⚙️ Bonus : De nombreux consultants s'appuient sur des modèles de consultation pour intégrer leurs clients sans stress et maintenir une approche professionnelle et organisée.

Comment préparer une réunion de consultation

Une réunion de consultation productive commence bien avant que vous ne vous asseyiez avec le client. Vous avez besoin d'un agenda de réunion efficace, d'un système de planification efficace et d'une recherche bien organisée pour vous assurer que la discussion reste sur la bonne voie.

Au lieu de jongler avec plusieurs outils, l' ez ClickUp, « l'application qui fait tout pour le travail », qui regroupe tout en un seul endroit.

De la structuration des agendas à la synchronisation des calendriers et à l'organisation des recherches, ClickUp Meetings simplifie l'ensemble du processus de préparation.

Voyons comment ses fonctionnalités vous aident à préparer vos réunions et à leur apporter une valeur ajoutée. 👀

Planifiez votre discussion à l'aide d'un agenda

Une réunion de consultation sans agenda est une occasion manquée.

Obtenez un modèle gratuit Le modèle d'agenda ClickUp est conçu pour vous aider à planifier et organiser vos réunions.

Le modèle d'agenda ClickUp pour l' permet de mener à bien les réunions de consultation en fournissant une structure claire pour organiser les discussions. Il présente les points clés tels que les objectifs, les sujets de discussion et les éléments d'action, afin que chacun sache ce qui est attendu.

Vous pouvez glisser-déposer des réunions dans les créneaux horaires disponibles, bloquer le temps de préparation autour des sessions clés et éviter les conflits d'horaires entre plusieurs clients.

Imaginons que vous travaillez sur trois projets qui se chevauchent. Vous pouvez afficher toutes les réunions par client, par mission ou par équipe, afin d'être toujours prêt et de ne jamais être surchargé.

Le modèle comprend également un espace pour prendre des notes et consigner les décisions, ce qui vous aide à suivre la progression et à assurer facilement le suivi lors des réunions futures.

🧠 Anecdote : Le terme « agenda » vient du mot latin agendum, qui signifie « choses à faire ». Au Moyen Âge, il désignait une liste d'éléments à accomplir lors d'un service religieux ou d'une réunion.

Visualisez facilement vos plannings

Utilisez la vue Calendrier de ClickUp pour planifier des réunions et suivre les disponibilités en un coup d'œil

Le calendrier ClickUp facilite la planification et le suivi des réunions de consultation sans les allers-retours habituels. Il affiche les tâches, les échéances et les réunions dans un calendrier interactif unique, ce qui facilite la gestion du temps.

Les évènements peuvent être déplacés d'un simple glisser-déposer, ce qui rend la reprogrammation rapide et sans tracas.

Vous pouvez voir tous les rendez-vous dans une disposition visuelle, ce qui vous permet de suivre facilement les réunions prévues et d'éviter les surréservations. Par exemple, un consultant financier qui planifie une session de révision avec plusieurs chefs de service peut consulter la vue Calendrier pour trouver un créneau horaire approprié.

Ils peuvent voir l'ensemble de leur planning en un coup d'œil et effectuer des ajustements instantanément.

Si un client reporte un appel de découverte, la modification est automatiquement synchronisée dans tous vos outils, sans qu'il soit nécessaire de mettre à jour manuellement les liens ou les échéanciers. Vous bénéficiez également d'une visibilité sur la disponibilité de votre équipe, ce qui vous permet de faire appel à des experts en cas de besoin.

En cas de conflit, ils peuvent reporter la réunion à un moment plus opportun sans avoir à mettre à jour plusieurs outils de réunion en ligne séparément.

Synchronisez vos réunions

Synchronisez ClickUp avec Google Agenda, Apple Agenda ou Outlook pour une planification fluide

Les intégrations du calendrier ClickUp avec Google, Apple et Outlook garantissent que toute modification apportée dans ClickUp se reflète automatiquement dans les calendriers externes. Cela élimine le besoin de mettre à jour manuellement les plannings et évite les doubles réservations.

Par exemple, un consultant en entreprise planifie une session stratégique avec un client dans ClickUp tout en gérant ses rendez-vous personnels dans Google Agenda. Si le client modifie son agenda, le logiciel de gestion des tâches synchronise instantanément la mise à jour, évitant ainsi tout conflit lors de l'organisation des engagements professionnels et personnels.

L'intégration permet de synchroniser facilement toutes les réunions avec les clients sans avoir à activer/désactiver plusieurs plateformes. Vous pouvez également afficher la disponibilité de votre équipe, ce qui vous permet de choisir un horaire qui convient à toutes les personnes concernées.

🔍 Le saviez-vous ? De nombreux employés prennent le contrôle de leur emploi du temps, 58 % d'entre eux bloquant des plages horaires dans leur calendrier pour éviter la surcharge de réunions. Les réunions hybrides et en ligne sont plus courantes que les réunions en personne (86 % contre 83 %), mais elles présentent certains inconvénients. 72 % des travailleurs déclarent avoir perdu du temps ou commencé en retard en raison de problèmes techniques, tandis que 70 % ont des difficultés avec le son et la visibilité.

Planifiez vos réunions directement depuis ClickUp

Générez automatiquement des liens vers des réunions Zoom dans ClickUp pour une planification fluide

Pour les consultations à distance, l'intégration ClickUp et Zoom d' élimine les tracas liés au passage d'une plateforme à l'autre pour configurer les appels.

Une fois que vous avez planifié la réunion dans la vue Calendrier, un lien Zoom est automatiquement généré et inclus dans l'évènement.

Vous organisez une session de conception de solution à distance ? Créez le lien Zoom directement dans ClickUp, joignez-le au document de l'agenda et partagez-le en une seule fois. Tout se trouve dans la tâche (notes, lien, agenda), ce qui permet à chacun d'arriver mieux préparé.

🧠 Anecdote : Certaines entreprises, comme Amazon, ont été les premières à instaurer des réunions silencieuses, où les participants passent les premières minutes à lire un document détaillé en silence avant d'en discuter.

Organisez et récupérez vos notes de recherche

Accédez rapidement aux notes des réunions précédentes et aux détails des clients avec ClickUp Brain

En tant que consultant, vous avez souvent besoin d'accéder rapidement aux détails des clients, aux notes des réunions précédentes et aux documents pertinents. ClickUp Brain, un réseau neuronal IA intégré à ClickUp, agit comme un hub de connaissances centralisé, facilitant la recherche d'informations.

Vous pouvez lui poser une question et obtenir des réponses instantanées basées sur les données stockées sans avoir à rechercher dans des fichiers éparpillés.

Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'informations issues de discussions précédentes pour préparer un rendez-vous avec un client. Il vous suffit de poser la question suivante : « Quels ont été les points clés de notre dernière réunion avec XYZ Corp ? » et vous aurez immédiatement accès aux notes pertinentes, ce qui vous permettra de vous préparer sans perdre de temps.

L'outil d'IA d' pour les notes de réunion est également utile pour les résumés et les traductions.

Associé à ClickUp AI Notetaker, ClickUp Brain crée une synergie ultime pour les consultants : l'un capture chaque détail, tandis que l'autre facilite la récupération des informations.

Obtenez automatiquement les transcriptions de vos réunions avec des libellés clairs pour les intervenants grâce à ClickUp AI Notetaker

L'IA Notetaker transcrit les discussions en temps réel, génère des résumés structurés et extrait les éléments d'action tout en liant tout aux tâches et documents pertinents. Les notes de réunion ne sont plus dispersées sur différentes plateformes : tout est stocké dans ClickUp, ce qui facilite le suivi.

Vous organisez une session stratégique ? L'IA Notetaker saisit les préoccupations des clients, les grandes idées et les éléments d'action, et les transforme en résumés structurés. ClickUp Brain peut transformer ces résumés en tâches complètes, en sous-tâches et en un flux de travail complet pour le projet.

Vous n'aurez plus jamais à dire « Attendez, qu'ont-ils décidé concernant la répartition du budget ? » : il vous suffira de demander à ClickUp Brain.

Compilez et organisez les recherches sur les clients avant la réunion dans ClickUp Docs

De plus, ClickUp Docs offre un espace structuré aux consultants pour stocker leurs recherches, leurs notes de réunion et les éléments à traiter. Il prend en charge la collaboration en temps réel afin que plusieurs membres de l'équipe puissent apporter leurs idées, mettre en forme le contenu et lier des documents directement aux tâches.

Par exemple, un consultant en ressources humaines travaillant sur une stratégie d'engagement des employés peut utiliser les documents pour organiser les résultats des sondages, les commentaires des employés et les rapports comparatifs.

Ils peuvent mettre en évidence les informations clés, étiqueter les parties prenantes concernées et s'assurer que toutes les recherches sont disponibles dans un seul document avant de présenter leurs conclusions.

🧠 Anecdote : Dans la Grèce antique, les réunions se tenaient souvent dans l'Agora, et il était considéré comme impoli d'interrompre quelqu'un qui parlait. Pour signaler cela, il était personnalisé de lever la main.

Bonnes pratiques à suivre pendant la réunion

Une réunion de consultation est à la fois une performance, une négociation et une session de travail. Vous ne vous contentez pas de partager des informations, mais vous guidez une discussion, gérez la dynamique et apportez de la valeur en temps réel.

Voici comment organiser des réunions de consultation qui ressemblent moins à des points de contrôle et davantage à des tournants stratégiques. 📅

🪄 Utilisez des supports visuels pour enrichir les discussions

Lors d'une réunion, l'utilisation d'aides visuelles peut considérablement améliorer la compréhension et la mémorisation des informations. Les êtres humains traitent les images plus rapidement que le texte. L'inclusion d'éléments tels que des organigrammes, des graphiques et des diagrammes peut donc faciliter la compréhension d'idées complexes.

Tableaux blancs ClickUp

Esquissez des échéanciers, mappez des flux de travail et collaborez visuellement avec les tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp vous permettent de mapper vos idées, de créer des organigrammes et d'organiser visuellement les priorités, afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde pendant les discussions.

Vous pouvez facilement glisser-déposer des éléments, ajuster les designs et inviter d'autres personnes à contribuer instantanément.

Par exemple, le fait de mapper l'échéancier sur un tableau blanc lors d'une réunion de lancement de produit permet de définir les jalons et les responsabilités clés. À mesure que les participants partagent leurs idées, les mises à jour apparaissent instantanément, ce qui facilite le suivi de la progression et l'ajustement des stratégies à la volée.

🪄 Documentez les décisions clés et les informations importantes

Il est essentiel de documenter les décisions, les éléments d'action et les informations importantes pendant une réunion. Cela évite les malentendus et permet aux équipes de suivre la progression au fil du temps.

Après la réunion, disposer d'un compte rendu documenté sert également de référence pour s'assurer que l'équipe reste sur la bonne voie.

Par exemple, lorsqu'une équipe de consultants s'accorde sur une stratégie pour le trimestre suivant, documenter les points clés tels que les objectifs, les jalons et les échéances permet de consolider le forfait.

Obtenez un modèle gratuit Le modèle personnalisé de compte rendu de réunion de ClickUp simplifie le processus d'organisation des participants, de l'agenda et des éléments d'action, le suivi des enseignements clés et des résultats pour les parties prenantes, et l'attribution de nouvelles tâches aux coéquipiers.

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp d' fournit un format structuré pour consigner les discussions clés, les décisions et les prochaines étapes.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement consigner tout ce qui a été discuté et attribuer des tâches de suivi afin de vous assurer que rien n'est oublié.

Cela élimine le risque de mauvaise communication et responsabilise tout le monde. Les participants peuvent consulter à tout moment les comptes rendus des réunions d', ce qui garantit l'alignement des objectifs et des responsabilités.

Les clients apprécient que les consultants bouclent la boucle avant la fin de la réunion. Ce modèle vous aide à y parvenir. ✅

🪄 Respectez les délais

Lorsque les réunions s'éternisent, l'attention diminue et la fatigue s'installe. Pour éviter cela, il est essentiel d'avoir un agenda clair, d'allouer des créneaux horaires spécifiques à chaque sujet et de garder la discussion sur la bonne voie.

Par exemple, si votre réunion est prévue pour une heure, définir des limites de temps spécifiques pour chaque section vous permet de couvrir tous les sujets sans vous précipiter ni dépasser le temps imparti.

Il est également utile de prévoir quelques minutes pour les questions finales, les clarifications ou un rapide bilan de la réunion, en particulier si vous aidez le client à développer ses compétences en matière de prise de décision, de gestion du temps ou autres.

🔍 Le saviez-vous ? Le moment où vous envoyez les invitations à une réunion peut avoir une incidence sur sa durée. Les réunions ont tendance à durer plus d'une heure lorsque les participants sont invités plus d'un mois à l'avance. En revanche, elles durent généralement entre 30 et 60 minutes lorsque l'invitation est envoyée moins d'une semaine avant.

🪄 Tirez parti des sondages ou des enquêtes rapides pour prendre des décisions

Lors d'une réunion, il est essentiel de prendre des décisions efficacement pour maintenir la dynamique. Lorsqu'une décision implique plusieurs parties prenantes ou des opinions divergentes, obtenir rapidement l'avis de chacun permet d'éviter de longs débats.

Pour ce faire, vous pouvez notamment recourir à des sondages ou des enquêtes, qui vous permettent de recueillir rapidement des opinions et d'avancer en ayant une idée claire des préférences du groupe.

Par exemple, lorsque vous devez déterminer quelle campagne marketing mener, recueillir rapidement les commentaires des parties prenantes à l'aide d'un sondage permet à chacun d'exprimer son opinion de manière structurée.

Formulaires ClickUp

Recueillez les contributions de votre équipe et rationalisez la prise de décision grâce aux formulaires ClickUp

Les formulaires ClickUp sont un excellent outil pour simplifier ce processus. Vous pouvez créer des sondages personnalisés pour recueillir les commentaires de l'équipe sur les décisions clés, et les réponses seront automatiquement collectées et organisées.

Cela facilite l'analyse des résultats et permet de choisir la meilleure ligne de conduite sans avoir à discuter longuement de chaque option.

💡 Conseil de pro : Améliorez vos compétences en matière de conseil et autres en pratiquant une communication claire et concise. Évitez le jargon et les explications trop complexes. Communiquez les informations de manière à ce qu'elles soient faciles à comprendre et exploitables par les clients.

Suivi après la réunion

Les réunions génèrent des idées, mais c'est leur mise en œuvre qui produit des résultats.

Tâches ClickUp

Les tâches ClickUp aident les équipes à passer de la discussion à l'action en attribuant les responsabilités immédiatement après les discussions. La propriété claire garantit la responsabilité, tandis que les délais permettent de respecter le calendrier des projets.

Créez et attribuez des tâches ClickUp pour faire avancer le travail

Chaque tâche comprend des descriptions, des priorités et des pièces jointes, ce qui élimine toute confusion. La structuration efficace des tâches permet de maintenir une dynamique après la réunion.

Par exemple, après une réunion sur la stratégie marketing, créez une tâche pour rédiger les messages de la campagne, attribuez-la à l'équipe chargée du contenu et fixez une date limite pour aligner les attentes.

Collaborez en toute transparence entre les équipes grâce à la fonctionnalité « Assignés multiples » de ClickUp

La fonctionnalité « Assignés multiples » de ClickUp permet aux équipes de partager les responsabilités sans chevauchement. Chaque assigné reste informé, ce qui facilite la coordination.

Par exemple, lors d'une réunion de lancement de produit, attribuez simultanément la tâche « Préparer le matériel de lancement » aux équipes de conception et de contenu. Les deux équipes collaborent au même endroit, ce qui réduit les malentendus.

⚙️ Bonus : utilisez des modèles de notes de réunion pour vous assurer que toutes les parties sont sur la même longueur d'onde concernant les prochaines étapes.

Priorités des tâches ClickUp

Définissez les priorités des tâches ClickUp pour que les équipes restent concentrées

Les priorités des tâches ClickUp classent le travail en fonction de l'urgence.

Le libellé des tâches comme urgent, élevé, normal ou faible priorité permet aux équipes de se concentrer en premier lieu sur les tâches critiques. Ce système aide à équilibrer les charges de travail et évite de manquer des échéances importantes.

Par exemple, si un client demande des révisions de dernière minute sur un rapport, marquez la tâche comme « Urgent » pour la placer en haut de la liste des priorités. Les membres de l'équipe reconnaissent immédiatement son importance et s'en occupent en premier.

🔍 Le saviez-vous ? Voici une excellente raison de ne pas allumer votre caméra lors de votre prochaine réunion virtuelle : c'est écologique ! Des études montrent que désactiver votre vidéo pendant une vidéoconférence peut réduire votre impact environnemental de 96 %!

ClickUp et Consult On

Les réunions de consultation doivent favoriser la progression, pas seulement remplir les calendriers.

Une approche structurée avec des agendas clairs, des conclusions exploitables et une collaboration rationalisée garantit que chaque discussion fait avancer le travail de manière efficace. Rester organisé fait toute la différence.

ClickUp rassemble tout en un seul endroit grâce à des modèles pour des discussions structurées, une vue Calendrier pour planifier en toute simplicité et des notes de réunion alimentées par l'IA pour capturer instantanément les informations clés. Grâce à la gestion des tâches, aux intégrations et aux documents collaboratifs, les suivis s'effectuent sans effort, garantissant ainsi qu'aucun détail ne soit perdu.

Organisez des réunions qui mènent à l'action. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅