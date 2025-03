ClickUp vs. Aha : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Vous venez de terminer une réunion au cours de laquelle votre équipe a défini les fonctionnalités, les échéanciers et les priorités du produit.

Vous vous retrouvez maintenant devant un tableau blanc couvert de Post-it, accablé. Il est évident que vous avez besoin d'un outil de gestion de projet pour mettre de l'ordre, suivre la progression et concrétiser ces idées.

le projet de gestion de projet de l'entreprise est en cours d'élaboration, mais il ne s'agit pas d'un outil de gestion de projet

Dans cet article de blog, nous allons comparer ClickUp et Aha pour comprendre lequel correspond aux besoins de votre équipe.

Voici une comparaison rapide de ClickUp et Aha ! avec leurs avantages clés et les types d'équipes, d'organisations et de projets auxquels ils conviennent le mieux :

ClickUp est le meilleur pour Aha! est le meilleur pour Les équipes qui ont besoin d'une gestion de projet polyvalente avec des flux de travail personnalisables. Les chefs de produit qui se concentrent sur le forfait stratégique et le mapper. Les organisations qui recherchent des outils de collaboration et de communication en temps réel. Les équipes qui privilégient les feuilles de route structurées et la gestion des idées. Les équipes qui ont besoin d'une intégration avec un large intervalle d'applications. Les organisations qui ont besoin d'analyses avancées pour le développement de produits. Les organisations qui ont besoin d'analyses avancées pour le développement de produits. Aligner le développement de produits sur les objectifs stratégiques. L'amélioration de la productivité grâce à des fonctionnalités telles que la gestion des tâches et les rapports. Les équipes qui bénéficient d'un espace dédié à la capture et à l'organisation des idées.

Qu'est-ce que ClickUp?

ClickUp , l'application Tout pour le travail, est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud qui améliore l'efficacité et la collaboration sur le lieu de travail. Elle offre une suite complète d'outils qui centralisent les tâches, la communication et la planification des projets dans une interface unique et personnalisable.

Les principales fonctionnalités de la plateforme comprennent la gestion des tâches, la discussion en temps réel, les tableaux blancs, le suivi du temps et la collaboration documentaire, tous intégrés pour rationaliser les flux de travail.

Sa flexibilité vous permet de basculer entre différentes vues, telles que la liste, le Tableau et le Calendrier, pour répondre aux différents besoins du projet.

De plus, ClickUp assiste l'intégration de plus de 1 000 outils, dont Google Drive, Zoom et Jira.

Fonctionnalités ClickUp

Examinons quelques-unes des meilleures fonctionnalités de ClickUp. 📃

Fonctionnalité #1 : Fonctionnalités de gestion de produits

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-for-Product-Management.png Accélérez vos forfaits produits avec ClickUp pour la gestion de produits /$$img/

Accélérez la réalisation de vos forfaits produits avec ClickUp pour la gestion des produits ClickUp pour la gestion des produits responsabilise les équipes produits, en simplifiant les flux de travail et en favorisant l'innovation. Équipé de ClickUp Brain il accélère les processus clés tels que le forfait produit, la documentation et la collecte de commentaires au sein d'une plateforme cohésive.

Sa fonctionnalité de " product road mapping " offre une visibilité claire sur les initiatives en cours et les tâches à venir, garantissant ainsi l'alignement de l'équipe.

Posez à ClickUp Brain d'autres questions relatives à la feuille de route de votre produit

Pour une application de fitness développant une fonctionnalité d'intégration de wearable, la feuille de route du produit pourrait inclure :

Définir le champ d'application: Identifier les appareils compatibles et les capacités de suivi en temps réel à intégrer

Identifier les appareils compatibles et les capacités de suivi en temps réel à intégrer Prototype et tests: Développement d'un prototype, connexion aux dispositifs portables sélectionnés et collecte des commentaires des utilisateurs bêta

Développement d'un prototype, connexion aux dispositifs portables sélectionnés et collecte des commentaires des utilisateurs bêta Lancement de la fonctionnalité: Lancement de l'intégration avec des documents d'éducation des utilisateurs pour une adoption en douceur

Suivant, ClickUp Sprints est un solide outil de planification de sprint pour paramétrer les dates, attribuer des points et marquer les priorités afin d'améliorer la clarté et la responsabilisation de l'équipe. Automatisez le travail inachevé dans votre prochain sprint et synchronisez le développement de votre équipe avec des outils externes tels que GitHub, GitLab et Bitbucket.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Sprints.png Simplifiez la gestion des sprints avec ClickUp Sprints /$$img/

Simplifier la gestion des sprints avec ClickUp Sprints

De plus, grâce à son système de points entièrement personnalisable, vous pouvez cumuler les points des sous-tâches, les décomposer en fonction des assignés et les trier pour suivre vos sprints d'un seul coup d'œil.

Fonctionnalité #2 : Gestion d'équipe logicielle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-for-Software-Teams.png Simplifiez le cycle de vie du développement avec ClickUp pour les équipes logicielles /$$img/

Simplifiez le cycle de développement avec ClickUp pour les équipes logicielles ClickUp pour les équipes de logiciels accélère les cycles de développement et améliore la collaboration au sein des équipes, ce qui vous permet de livrer vos logiciels plus rapidement et plus efficacement.

Son gestion des rejets permettent aux équipes de créer des checklists automatisées pour le déploiement, afin de ne pas négliger les étapes critiques telles que les revues d'assurance qualité et l'activation des fonctionnalités.

Par exemple, une équipe de développement travaillant sur la mise à jour d'une nouvelle application peut utiliser ClickUp pour gérer ses flux de travail Agile. L'équipe peut créer une feuille de route visuelle décrivant les objectifs du sprint, assigner des tâches avec des dépendances claires et suivre son carnet de commandes à l'aide de tableaux Kanban ou Scrum.

Organiser des projets complexes au sein de la vue Tableau ClickUp pour une communication claire Les Vue Tableau ClickUp est un moyen dynamique et intuitif de gérer les tâches, de suivre la progression et d'améliorer visuellement la productivité. Cet outil flexible vous aide à organiser votre flux de travail en colonnes personnalisables, ce qui facilite le déplacement des tâches à travers les différentes étapes du projet grâce à la fonction glisser-déposer.

Les limites du travail en cours permettent de réguler le nombre de tâches à chaque étape, ce qui évite les goulets d'étranglement et encourage les équipes à terminer les tâches avant d'en commencer de nouvelles.

Gérer les priorités, suivre les dépendances et voir la progression du projet avec le diagramme de Gantt de ClickUp

En outre, l'écran Vue diagramme Gantt de ClickUp offre une vue consolidée de l'échéancier des projets à travers les espaces, les dossiers, les listes, les tâches et les sous-tâches, ce qui facilite le suivi et la gestion de tous les aspects d'un projet.

Grâce à la fonction intuitive de glisser-déposer, vous pouvez rapidement modifier la durée des tâches, réaffecter les échéances et résoudre les goulets d'étranglement, afin de garantir que les projets restent sur la bonne voie.

Fonctionnalité #3 : Rapports et outils de visualisation

Stratégiser le lancement d'un produit visuellement avec les Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp sont un outil solide pour rationaliser le brainstorming, le forfait et l'exécution des idées, ce qui en fait un outil idéal pour les gestionnaires de produits et de projets.

Ces tableaux blancs virtuels favorisent la collaboration en temps réel, vous permettant de transformer des concepts créatifs en tâches structurées sans changer d'application. Par exemple, vous pouvez planifier la stratégie de lancement d'un produit sous la forme d'un tableau blanc virtuel tableau d'idées puis de convertir facilement chaque élément d'action en Tâches ClickUp .

En outre, les fonctionnalités alimentées par l'IA permettent aux utilisateurs de convertir le texte en visuels et de créer des présentations convaincantes directement sur le Tableau blanc.

Obtenez des analyses visuelles pour prendre des décisions éclairées avec les tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp aident les utilisateurs à visualiser et à gérer leur productivité. En tant que centre de commande personnalisé, les tableaux de bord permettent aux individus et aux équipes de hiérarchiser les tâches, de suivre la progression et de se concentrer sur les objets clés.

Vous pouvez adapter les tableaux de bord à vos besoins spécifiques en utilisant différentes cartes pour afficher des indicateurs clés tels que le statut des tâches, l'échéancier des projets et les indicateurs de performance des équipes. L'intégration d'outils visuels tels que des diagrammes et des graphiques ajoute une couche supplémentaire d'engagement. Il est ainsi plus facile de repérer les tendances et les informations au fil du temps.

Fonctionnalité #4 : Outils de collaboration

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Chat-3-1400x932.png ClickUp Disc : Conçu pour la collaboration, il est doté d'une interface conviviale /$$img/

Collaborez avec votre équipe en temps réel en utilisant ClickUp Chat ClickUp Discuter combine de manière transparente la messagerie en temps réel avec la gestion des tâches et des projets au sein d'une plateforme unique. Fini le temps où vous deviez jongler avec plusieurs outils - Chat conserve vos discussions, vos idées et la progression de votre travail en un seul endroit, ce qui garantit une collaboration et une productivité accrues.

Chaque liste, dossier ou espace de ClickUp dispose de son propre canal dédié, qui lie directement les discussions aux projets concernés.

Toute mise à jour ou modification effectuée dans le canal est automatiquement répercutée dans l'espace de travail correspondant, ce qui permet à chacun de rester aligné et informé.

Tâche réculative de ClickUp Brain, Chat crée instantanément des tâches à partir des messages, automatise les résumés des conversations et extrait rapidement les réponses de votre lieu de travail.

Mieux encore, il s'intègre totalement à votre environnement de travail en vous permettant de lier des tâches, de synchroniser des mises à jour et même d'héberger des SyncUps (visioconférences ou appels audio).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Assign-Comments-2.png Renforcez la responsabilité de l'équipe avec ClickUp Assign Comments /$$img/

Renforcer la responsabilité de l'équipe avec ClickUp Attribuer des commentaires ClickUp Attribuer des commentaires vous permet de fournir des commentaires détaillés et d'impliquer directement les membres de l'équipe en les étiquetant dans les tâches. Grâce aux @mentions, vous pouvez rapidement avertir vos collègues que leur contribution ou leur action est nécessaire.

Par exemple, si vous travaillez avec votre équipe produit pour vous assurer que le site Web est correctement paramétré, vous pouvez commenter : " @John À faire, s'il vous plaît, assurez-vous d'optimiser le site correctement pour l'afficher sur un téléphone portable De cette façon, ils sont immédiatement informés et peuvent s'atteler à la tâche dans les plus brefs délais, ce qui permet de maintenir le projet sur la bonne voie.

Fonctionnalité #5 : Modèles personnalisables préfabriqués

Vous pouvez piocher dans la bibliothèque de ClickUp qui compte plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi pour différents cas d'utilisation. Voyons-en quelques-uns modèles de stratégie produit :

Le Modèle de feuille de route du produit ClickUp vous permet de suivre et de partager la feuille de route d'un produit, de fournir aux fournisseurs prestataires des mises à jour hebdomadaires sur l'exécution et de publier des rapports sur l'état d'avancement de la feuille de route notes de mise à jour en interne et en externe. Vous pouvez également visualiser le cycle de vie du développement du produit, décomposer les tâches, affecter les ressources, hiérarchiser les priorités et suivre la progression.

Le Modèle de document sur les exigences du produit ClickUp permet de définir le qui, le quoi, le pourquoi, le quand et le comment du développement d'un produit ou d'une fonctionnalité. De même, le Modèle de stratégie produit ClickUp structure, planifie et visualise votre stratégie produit, en vous aidant à établir des objectifs clairs, à fédérer les équipes autour d'un objectif partagé et à organiser toutes les données relatives à vos produits.

ClickUp pricing

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

Qu'est-ce que Aha!

via Aha ! Aha ! est une suite logicielle complète de développement de produits qui aide les équipes à capturer des idées, à créer des feuilles de route visuelles et à établir des rapports de progression. Brian de Haaff et le Dr Chris Teams ont fondé la plateforme en 2013 spécifiquement pour les managers d'équipe de produits et les équipes de développement visant à aligner la stratégie, l'exécution et la collaboration.

Avec des intégrations pour des outils tels que GitHub, Trello et Slack, Aha ! se connecte de manière transparente avec les flux de travail existants, ce qui en fait un choix polyvalent pour les équipes Agile.

**Fonctionnalités d'Aha !

La suite d'outils polyvalents d'Aha ! outils de gestion des produits aide à gérer le cycle de vie des produits, du forfait à l'exécution, de manière structurée. Examinons ses fonctionnalités clés.

Fonctionnalité #1 : Feuille de route

Créez des feuilles de route pour votre projet avec des objectifs clairement définis

Aha ! agit comme un logiciel de feuille de route pour aider les équipes à élaborer des feuilles de route de projet détaillées afin de suivre la progression et d'aligner le travail sur les objectifs stratégiques. Vous pouvez suivre la progression, surveiller les échéanciers et vous assurer que toutes les tâches contribuent aux objectifs généraux.

Sa fonctionnalité spécialisée, Aha ! Roadmaps, offre différentes vues, comme Portfolio Roadmaps pour voir les forfaits de haut niveau et Features Roadmaps pour se concentrer sur des tâches et des échéanciers spécifiques.

Fonctionnalité #2 : Gestion des idées

Organiser les idées et les commentaires des clients

Aha ! fournit un espace dédié avec $$a$ Ideas pour collecter et organiser les idées. Les équipes peuvent hiérarchiser les concepts en fonction des commentaires des utilisateurs et exploiter les outils IA pour identifier les modèles et les thèmes clés, en veillant à ce que le développement de produits s'aligne sur les besoins des utilisateurs.

Son Portail de gestion des idées recueille les commentaires et suggestions des parties prenantes, des clients ou des membres de l'équipe.

Fonctionnalité #3 : Outils de rapports

Aligner les tâches sur la feuille de route du produit

Aha ! Develop assiste les équipes d'assistance en connectant leur travail directement à la feuille de route. Cette intégration garantit que les tâches de développement restent alignées sur la stratégie globale du produit.

De plus, il comprend des outils de rapports qui permettent aux équipes de suivre la progression et d'analyser les performances grâce à des diagrammes et des tableaux personnalisables.

Fonctionnalité #4 : Gestion des documents

Créer une base de connaissances personnalisée pour les équipes

la base de connaissances $$$a est un hub de ressources qui permet aux équipes d'améliorer leurs performances compétences en matière de gestion des produits et réussir dans le développement et l'innovation. Vous pouvez constituer un référentiel de bonnes pratiques, de guides détaillés et de conseils utiles que vous pouvez utiliser pour améliorer la planification stratégique.

De plus, vous pouvez partager tous les documents produits avec les clients et les collègues, créer un intranet produit, cocréer du contenu et rédiger du contenu avec l'IA. Il vous permet de suivre l'historique des versions et de publier une base de connaissances adaptée à vos besoins.

Aha ! pricing

Tarification personnalisée basée sur les fonctionnalités

ClickUp vs. Aha ! Comparaison des fonctionnalités

Lorsque l'on recherche le meilleur outil de gestion de projet il est essentiel de prendre en compte les fonctionnalités les plus importantes pour votre équipe. ClickUp et Aha ! offrent tous deux des fonctions robustes, mais leurs domaines d'intérêt et leurs points forts diffèrent.

Comparons ClickUp vs. Aha ! pour comprendre quelle plateforme correspond le mieux aux besoins et aux objectifs de votre équipe. 💁

Critères ClickUp Aha! Fonction principale Gestion de projet complète et suivi des tâches Planification stratégique et road mapping produit Personnalisation_ Flux de travail et statuts de tâches hautement personnalisables Feuilles de route structurées avec personnalisation limitée Gestion des tâches_ Dépendances avancées, tâches récurrentes et suivi de la progression Priorité à la hiérarchisation et à la visualisation de la feuille de route Outils de collaboration : commentaires, tâches assignées et fils de discussion. Gestion des idées et saisie des commentaires des clients Rapports et analyses_ Rapports de productivité détaillés et suivi du temps Analyses avancées pour la planification des produits Capacités d'intégration_ Intégration avec divers outils de développement, y compris Google Workspace et GitHub Intégration avec Jira, Slack et d'autres outils de tous les jours Interface utilisateur_ Disposition flexible pour s'adapter aux flux de travail de l'équipe Interface intuitive axée sur la gestion des produits Interface intuitive axée sur la gestion des produits Interface intuitive axée sur la gestion des produits Public cible Équipes ayant besoin d'outils de gestion polyvalents /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/6165/meilleurs-outils-de-gestion-de-projet/project/%href/ Managers d'équipe axés sur l'alignement stratégique Généralement plus abordable avec un niveau gratuit disponible Coût plus élevé avec plus d'accent sur les fonctionnalités haut de gamme

ClickUp vs. Aha !

Options de personnalisation

La personnalisation joue un rôle clé dans la forme de votre flux de travail. Voyons comment ClickUp et Aha ! vous permettent d'adapter leurs outils aux besoins de votre équipe.

ClickUp

ClickUp offre des options de personnalisation étendues, permettant aux utilisateurs d'adapter les flux de travail, les statuts des tâches et les affichages à leurs processus spécifiques. Cette flexibilité en fait un outil polyvalent qui peut s'adapter à des processus uniques flux de travail de l'équipe et stimule la productivité.

Aha!

Bien qu'il soit possible de personnaliser les feuilles de route et les rapports, Aha ! favorise une approche plus structurée, avec des outils prédéfinis modèles de développement de produits . Il donne la priorité à la simplicité et à l'alignement sur la gestion des produits et les bonnes pratiques du secteur.

🏆 Gagnant: C'est ClickUp ! Il offre diverses options telles que des statuts de tâches personnalisés, des flux de travail sur mesure et des affichages personnalisés pour aider à aligner l'espace de travail sur des processus uniques.

Rapports et analyses

Les rapports et les analyses peuvent faire toute la différence dans la compréhension des performances d'un projet. Voici comment ClickUp et Aha ! vous aident à suivre et à analyser la progression.

ClickUp

ClickUp fournit des rapports complets, y compris des indicateurs de productivité, un suivi du temps intégré et une analyse des tâches, permettant aux équipes de surveiller et d'améliorer efficacement leurs performances.

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez visualiser la progression interne et externe et bénéficier de capacités de rapports étendues.

Aha!

Aha est spécialisé dans l'analyse avancée adaptée à la planification des produits, permettant aux chefs de produits de suivre la progression et de s'aligner sur les objectifs stratégiques. Il est donc idéal pour une prise de décision éclairée en matière de gestion des produits.

🏆 Gagnant: C'est un match nul ! ClickUp et Aha ! excellent tous deux en matière de rapports, bien que leurs points forts répondent à des besoins différents.

Capacités d'intégration

Les bonnes intégrations peuvent améliorer votre flux de travail. Voyons comment ClickUp et Aha ! se positionnent lorsqu'il s'agit de se connecter à vos outils favoris.

ClickUp

ClickUp excelle en matière d'intégration, se connectant à plus de 1 000 applications dans divers secteurs. Cela en fait un excellent choix pour les équipes multifonctionnelles utilisant divers outils.

Aha!

Aha donne la priorité à l'intégration avec les plateformes de développement et les outils spécifiques à la gestion des produits. Cela garantit une assistance solide pour la stratégie de produit tout en étant moins polyvalent pour les besoins plus larges de gestion de projet.

🏆 Gagnant: C'est ClickUp ! Il surpasse Aha ! en offrant des connexions avec plus de 1 000 applications dans différents secteurs d'activité.

ClickUp Vs. Aha ! sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour mettre fin à la bataille entre ClickUp et Aha ! Bien qu'il n'y ait pas de fil spécifique qui compare les deux, nous avons affiché les opinions des utilisateurs sur les deux applications.

Les utilisateurs pensent que Aha ! est une excellente application, ils se plaignent de l'interface utilisateur :

Mon entreprise l'utilise actuellement uniquement pour le portail Idea, mais l'interface utilisateur est vraiment obsolète. La configuration est également pénible à cause de cela Voici d'autres critiques :

Nous sommes en train de nous en débarrasser, pour le plus grand plaisir de toute notre équipe PO/PM. Des tonnes de fonctionnalités tape-à-l'œil, mais la plupart s'appliquent à des cas d'utilisation de niche. L'intégration avec Jira est boguée et ne fonctionne que lorsqu'elle le souhaite. Beaucoup de diagrammes, de cartes routières et de visuels, mais ils ne fonctionnent que si vous réécrivez l'ensemble de votre processus de planification à la manière d'Aha, très peu de flexibilité

D'autre part, les utilisateurs pensent ClickUp a des fonctionnalités exceptionnelles mais avec une courbe d'apprentissage :

_C'est sans aucun doute un outil robuste, mais j'admets que la courbe d'apprentissage est réelle. Il m'a fallu un certain temps pour le paramétrer comme je le souhaitais, mais une fois que je l'ai fait, il a vraiment facilité la gestion de projets et la collaboration avec mon équipe Les utilisateurs recommandent également de changer :

Ce que j'aime chez ClickUp, c'est essentiellement ce qu'ils vendent : une application pour tout. J'aime beaucoup le niveau de personnalisation de la gestion des tâches et les Tableaux Kanban sont également très solides. Ils ont récemment publié une énorme amélioration de la discussion, de sorte que nous remplaçons également Slack

**Quel outil de gestion de projet règne en maître ?

Les résultats sont là, et nous avons notre champion ! 👑

Dans le face-à-face entre ClickUp et Aha !, ClickUp s'impose comme l'outil le plus performant pour les équipes de management d'un produit moderne.

Aha ! répond bien aux besoins des chefs de produit grâce à sa feuille de route spécialisée et à son accent sur la stratégie. Toutefois, son approche rigide et son champ d'application plus restreint ne lui permettent pas de répondre aux exigences des équipes de gestion des produits des équipes interfonctionnelles et des flux de travail divers.

D'autre part, ClickUp, avec ses outils de collaboration en temps réel, sa personnalisation inégalée, ses vastes capacités d'intégration et sa suite de fonctionnalités, aide votre équipe à évoluer sans effort.

