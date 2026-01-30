20 suggestions Jasper IA pour améliorer votre écriture et votre créativité

Saviez-vous que 62 % des spécialistes du marketing utilisent déjà l'IA pour trouver de nouveaux sujets ? 53 % s'en servent pour résumer du contenu, et 44 % pour rédiger des articles.

Mais l'IA n'est pas là pour vous prendre votre travail. Il s'agit simplement d'en faire plus, plus vite !

Jasper est un assistant de rédaction basé sur l'IA qui facilite la création de contenu et effectue l'automatisation des tâches répétitives. En tirant parti des capacités de traitement du langage naturel de l'outil, les spécialistes du marketing peuvent automatiser les tâches répétitives, optimiser le contenu pour le référencement, créer des descriptions de produits et générer des textes de haute qualité en un temps record.

Dans cet article, nous allons découvrir 20 suggestions de Jasper IA pour faciliter vos tâches marketing et rendre vos stratégies plus efficaces. 🎯

⏰Résumé en 60 secondes Les prompts de Jasper AI guident l'outil d'IA pour générer des idées de contenu marketing pour les réseaux sociaux, comme des publications, des e-mails et des publicités

Pour être efficaces, les invites doivent fournir un contexte, préciser le ton et le style, jouer sur l'intensité émotionnelle, avoir une structure définie et comporter un élément de jeu de rôle.

Parmi les avantages liés à l'utilisation des suggestions de Jasper IA, on peut citer une efficacité accrue, une créativité renforcée, une voix de marque cohérente, l'analyse de données et l'optimisation pour les moteurs de recherche.

Pour utiliser efficacement Jasper AI, évitez de le surcharger d'informations, respectez la confidentialité, fixez des attentes réalistes, structurez clairement vos invites, donnez votre avis sur les résultats et corrigez tout parti pris.

Découvrez des alternatives à Jasper, telles que ClickUp Brain, pour la création de contenu alimentée par l'IA, la collaboration en équipe et la gestion de projet

Comprendre les prompts de Jasper IA

Avant de nous plonger dans les suggestions de Jasper IA, voyons ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent et pourquoi elles sont importantes.

Que sont les suggestions de Jasper IA ?

Les prompts Jasper AI sont des instructions, des commandes ou des questions spécifiques que vous fournissez pour guider l'outil de rédaction Jasper AI dans la génération d'idées et de contenu. Vous pouvez adapter ces prompts à différents supports marketing, tels que les campagnes d'e-mails, les publications sur les réseaux sociaux, les textes publicitaires, et bien plus encore.

N'oubliez pas que l'IA n'est efficace que dans la mesure où vos instructions le sont. Ainsi, plus la consigne est détaillée et claire, meilleur sera le résultat.

📌 Exemple : Au lieu de demander à Jasper « Quels sont les avantages des prompts pour les équipes marketing », essayez plutôt : « Imaginez que vous soyez un ingénieur en prompts. D'après votre expertise, pourquoi les équipes marketing devraient-elles utiliser des prompts ? »

🔍 Le saviez-vous ? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser et Christopher Hull ont fondé Jasper IA en février 2021. Basée à Austin, au Texas, l'entreprise s'est développée en trois ans pour compter plus de 70 000 utilisateurs à travers le monde et générer plus de 142,9 millions de dollars.

Les avantages de l'utilisation des suggestions IA dans les stratégies marketing

Les suggestions d'IA peuvent donner un sérieux coup de pouce à vos campagnes marketing. Voici comment :

Gain d'efficacité : elles elles effectuent l'automatisation des tâches marketing telles que l'analyse de données et la création de contenu, vous permettant ainsi de vous concentrer sur les tâches stratégiques

Une créativité renforcée : les suggestions de l'IA fournissent des concepts créatifs novateurs qui ne seraient peut-être pas apparus par des moyens conventionnels

Analyse de données à grande échelle : Ces invitations et instructions permettent à Jasper d'analyser d'énormes ensembles de données afin de dégager des informations sur le comportement et les préférences des clients, pour des stratégies plus intelligentes et mieux ciblées

Un message de marque cohérent : les invitations de l'IA garantissent la cohérence de la voix, du style, de l'identité et du message de votre marque sur tous les canaux marketing

Amélioration des performances des campagnes : Ils fournissent l'assistance pour l'optimisation continue du marketing, ce qui vous permet d'effectuer des ajustements en temps réel en fonction des indicateurs de performance

Comment créer des prompts Jasper IA efficaces ?

Grâce à ses capacités de langage naturel, Jasper répond mieux aux invites claires et conversationnelles qui lui donnent une direction. Cependant, la conception d'invites n'est pas une tâche universelle. La clé réside dans l'expérimentation de différents styles et l'ajustement de votre approche pour que Jasper fonctionne au mieux.

Conseils pour les prompts Jasper IA

Utiliser l'IA pour générer des suggestions, c'est comme l'écriture créative : plus vous vous entraînez, plus vous vous améliorez. Voici comment bien s'y prendre :

Donnez du contexte : Aidez Jasper à saisir la « vision d'ensemble ». Précisez le ton, le public cible, l'objectif ou tout autre détail clé qui vous semble important.

Utilisez la technique de la chaîne de pensée : Décomposez les problèmes complexes en petites étapes gérables. L'IA peut suivre ce processus au lieu de se précipiter vers une réponse Décomposez les problèmes complexes en petites étapes gérables. L'IA peut suivre ce processus au lieu de se précipiter vers une réponse

📌Exemple de prompt : Aidez-moi à créer un plan de contenu pour les réseaux sociaux afin de promouvoir une montre connectée. Suivez ces étapes : Effectuez une étude sur le public cible de ce produit et ses principaux intérêts sur les réseaux sociaux

Suggérez 5 idées de publications captivantes pour les réseaux sociaux qui trouveront un écho auprès de ce public

Pour chaque idée d'article, incluez une brève description du contenu et du ton (par exemple, informatif, humoristique, inspirant)

Rédigez 3 variantes de légendes pour les réseaux sociaux pour chaque idée de publication, en mettant en avant les fonctionnalités uniques du produit

Ajoutez des préfixes appropriés : Utilisez des préfixes spécifiques tels que « En tant qu'expert en marketing » ou « comme si vous vous adressiez à » pour obtenir des réponses plus personnalisées

Jouez avec les paramètres de température : Utilisez la température de Jasper pour ajuster le thermostat de la créativité. Réglez-la sur un paramètre faible (comme 0,1) pour obtenir des réponses sûres et prévisibles, et sur un paramètre élevé (comme 0,8) pour des textes décontractés ou créatifs.

Privilégiez les consignes structurées : utilisez des puces ou des listes numérotées dans vos consignes

📌Exemple : Au lieu de demander « Parlez-moi des stratégies de marketing de contenu », dites : 1. Énumérez les 5 principales stratégies de marketing de contenu. 2. Expliquez brièvement chacune d'entre elles. 3. Ajoutez des exemples lorsque cela est possible.

Essayez le jeu de rôle : demandez à Jasper d'imiter votre public cible. Par exemple, imaginez que vous êtes un directeur technique rédigeant cet e-mail

Ajoutez une dimension émotionnelle : Utilisez des suggestions émotionnelles et des techniques de persuasion avec Jasper IA

Consigne émotionnelle : Aidez-moi à rédiger une présentation de la feuille de route produit qui trouvera un écho auprès de notre équipe de direction. Veillez à ce qu'elle transmette un sentiment d'urgence et mette en avant l'importance stratégique de chaque initiative. Cette tâche est très importante pour ma carrière

Demandez plusieurs exemples : Utilisez la technique du bootstrap synthétique pour que l'IA génère plusieurs exemples en fonction de vos entrées et de vos exigences. Cela permet de créer des scénarios variés, en particulier lorsque les données du monde réel sont limitées.

💡Exemple concret : Assumez le rôle d'un coach sportif et rédigez une description de produit pour un rameur compact et pliable destiné au fitness à domicile. Principales fonctionnalités : Conception pliable pour un stockage facile

Connexion Bluetooth pour synchroniser différentes applications

Niveaux de difficulté adaptables à tous les niveaux de compétence

Sièges ergonomiques et design élégant et moderne Ton : motivant, de discussion, informatif, professionnel, et axé sur l'autonomisation du client Température : Réglez-la sur 0,8 pour favoriser une écriture créative et dynamique Fournissez 3 variantes qui inspirent la décontraction et l'enthousiasme.

Les meilleures suggestions Jasper IA pour différents cas d'utilisation

De la création de contenu aux stratégies marketing, découvrons les meilleures suggestions de Jasper IA qui vous font gagner du temps, stimulent votre créativité et produisent des résultats percutants. 👀

1. Rédaction de blogs et création de contenu

Rédiger des textes longs et courts, peaufiner le contenu en fonction des commentaires de vos collègues et attendre les validations : il est difficile de gérer seul un calendrier de contenu bien rempli.

Voici quelques suggestions de rédaction générées par l'IA pour vous aider à répondre à tous vos besoins en tant que créateur de contenu solo et à éviter le burn-out. 💫

1. Utilisez ici le modèle « problème-solution ». Rédigez un article de blog détaillé de [nombre de mots] analysant l'impact de [évènement/actualité spécifique] sur le [secteur ou la communauté spécifique]. Commencez par le problème principal, puis abordez les défis ou les risques qu'il engendre. Concluez par des solutions concrètes que les professionnels peuvent adopter, étayées par des données provenant de [plateformes fiables] et des avis d'experts accompagnés de liens.

2. Appliquez le cadre « Quoi, Pourquoi, Comment ». Rédigez un plan complet d'article de blog de [nombre de mots]. Intégrez les clés de [livre/article] et explorez comment ces idées peuvent s'appliquer à [secteur/champ]. Incluez des exemples concrets et des études de cas pour montrer comment ces concepts s'appliquent dans la pratique. Proposez [nombre] étapes que les lecteurs pourront mettre en œuvre.

3. Mettez-vous dans le rôle d'un spécialiste du marketing numérique. Élaborez une stratégie détaillée et concrète pour obtenir des backlinks de haute qualité provenant de sites web réputés dans le secteur [secteur]. Utilisez le modèle AIDA. L'objectif est de renforcer l'authenticité de mon site [lien vers le site] et d'améliorer son classement dans les résultats de recherche pour un article de blog consacré au [sujet spécifique].

4. Créez un script de deux minutes pour une vidéo YouTube sur [sujet]. La vidéo doit commencer par une accroche ou une anecdote captivante, suivie d'un aperçu du sujet, de [nombre] conseils pratiques et d'une conclusion encourageant les spectateurs à s'abonner.

5. Reprenez [le contenu source] et réutilisez-le pour créer une publication sur [une plateforme de réseaux sociaux spécifique] ciblée sur [un public spécifique]. Commencez par le point le plus important et le plus captivant du contenu source, en veillant à ce qu'il attire immédiatement l'attention.

Cas d'utilisation de l'IA dans le marketing du contenu et la génération d'idées : Rechercher des mots-clés pertinents et des sujets tendance

Création de plans SEO détaillés pour les rédacteurs

Analyser les stratégies des concurrents et identifier les opportunités

Réaliser une étude d'audience

🧠 Le saviez-vous ? Jasper repose sur un framework GPT-3 (Generative Pre-Trained Transformer) et a été entraîné sur des données existantes provenant d'environ 10 % d'Internet. Cela lui permet de générer des textes cohérents et adaptés au contexte sur divers sujets.

2. Rédaction publicitaire et marketing

En tant que spécialiste du marketing ou rédacteur, trouver le juste équilibre entre créativité et stratégie peut s'avérer difficile.

Vous souhaitez que vos textes trouvent un écho auprès de votre public cible, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'y ajouter votre touche personnelle. Pour mettre fin à ce dilemme perpétuel et respecter vos délais, utilisez les invitations de Jasper IA.

Il vous suffit de fournir des cadres stratégiques ou des informations sur votre public cible, et Jasper s'occupe du reste.

Voici quelques exemples d’exhortations à la rédaction pour vous aider à démarrer :

1. Utilisation du cadre « Avant-Après-Pont ». Rédigez un texte qui présente la situation actuelle et le [problème] rencontré par le [personnage client]. Montrez-leur le monde tel qu'il se présente après avoir utilisé notre [produit/service] et comment cela a amélioré leur situation. Ensuite, proposez un [pont] pour leur montrer comment parvenir à cette situation améliorée grâce à notre produit.

2. Rédigez un texte en utilisant le cadre « exclusif-inclusif ». Positionnez notre [produit/service] comme un produit d'élite et désirable pour le [profil du client idéal]. Incluez des points clés tels que [argument clé de vente], [problématique] et [action souhaitée].

3. Analysez le marché du [produit/service]. Identifiez les segments de clientèle potentiels en fonction des données démographiques, des comportements et des préférences d'achat. Fournissez [nombre] de stratégies personnalisées pour atteindre et impliquer efficacement chaque segment, en incluant des canaux spécifiques, des styles de communication et des exemples de campagnes qui répondent à leurs besoins.

4. Rédigez un texte en utilisant le cadre « Story-Solve-Sell » (Racontez une histoire, résolvez un problème, vendez) pour convertir les prospects en clients. Racontez une histoire captivante qui touche le [profil du client idéal] et qui fait écho au problème que notre [produit/service] résout. Ensuite, montrez comment notre produit résout le problème et lancez un appel à l'action fort pour convaincre le lecteur d'acheter ou d'effectuer l'action souhaitée. Incluez également des variables telles que [produit/service], [argument clé de vente] et [action souhaitée].

5. Rédigez un texte en utilisant le modèle « Attente-Surprise » afin de susciter l'intérêt et d'inciter à l'action chez [profil du client idéal]. Intégrez des points clés tels que [argument clé de vente], [problématique] et [action souhaitée].

💡Conseil de pro : Automatisez les tests de contenu en utilisant l'IA pour effectuer des tests A/B sur les titres, les images ou les CTA, et laissez-la analyser les données afin de déterminer quelles variantes génèrent les meilleurs résultats.

3. Contenu pour les réseaux sociaux

Créer du contenu pour les réseaux sociaux qui capte l'attention tout en restant fidèle à l'esprit de votre marque est un véritable défi, surtout lorsque les délais s'accumulent. Vos idées commencent à vous sembler répétitives, et il est difficile de savoir par quoi commencer ensuite.

En tant qu'assistant de rédaction, Jasper génère des idées de contenu originales et vous aide à rédiger des publications pour votre prochaine campagne remarquable sur les réseaux sociaux. Il vous suffit d'indiquer vos objectifs et vos spécifications, puis de le laisser faire le travail.

Voici quelques idées d’invites que vous pouvez utiliser :

1. Créez des idées pour une série de publications Instagram destinées à [public cible], en mettant en avant les avantages uniques de [produit/service], notamment [liste des arguments clés de vente]. Proposez des exemples de réussite et [nombre] de conseils pratiques adaptés à leurs besoins. Inspirez-vous des [liens] et appliquez le modèle AIDA pour capter l'attention, susciter l'intérêt et le désir, et inciter à l'action.

2. Rédigez une série de légendes de publications et de textes créatifs qui utilisent la preuve sociale, la narration et un langage persuasif dans un [ton] approprié. Ils doivent mettre en avant la valeur de mon [produit/service] et inciter [le public cible] à passer à l'action. Vous pouvez également utiliser de l'humour, des anecdotes et du contenu auquel ils peuvent s'identifier pour créer une connexion avec eux.

3. Pouvez-vous suggérer [nombre] d'idées de contenu pour [plateforme de réseaux sociaux] en rapport avec [sujet/secteur spécifique] susceptibles d'intéresser [public cible] ? Utilisez le cadre PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) pour orienter vos idées et incluez une description détaillée de chacune d'entre elles, ainsi que sa technique de mise en œuvre. Veillez à ce que les idées couvrent un mélange de contenu éducatif, inspirant et concret.

4. Quels sont les hashtags tendance et efficaces à utiliser sur [plateforme de réseaux sociaux] en [mois, année], spécialement adaptés à [public cible] ? Ils ont un intérêt pour [secteur/tendance]. Incluez un mélange de hashtags populaires, de niche et de marque, et indiquez le nombre précis d'abonnés pour chacun. Assurez-vous qu'ils correspondent aux [mots-clés liés au sujet].

5. Pouvez-vous m'aider à élaborer un calendrier de contenu complet sur 30 jours pour [plateforme de réseaux sociaux] qui soit en phase avec [les valeurs de la marque] et s'adresse à [public cible] ? Utilisez la méthode 5-3-2 pour équilibrer le contenu :

5 articles informatifs

3 publications de promotion

💡Conseil de pro : Utilisez l'icône en forme d'étincelle pour améliorer vos invitations pour les campagnes sur les réseaux sociaux. Jasper comble les lacunes que vous auriez pu oublier dans votre invitation initiale.

4. Descriptions de produits et commerce électronique

Vous gérez l'ensemble des activités marketing d'une boutique en ligne vendant des articles en cuir faits main. Le produit a tout pour se démarquer, mais l'engagement en ligne n'est pas suffisant.

Rédiger des descriptions de produits et optimiser le référencement naturel (SEO) prend du temps que vous préféreriez consacrer au marketing hors ligne.

Mais c'est un travail inévitable. Voici quelques suggestions de Jasper IA pour vous aider à créer du contenu e-commerce captivant :

1. J'ai besoin d'une description détaillée d'une nouvelle gamme [nom de la gamme] de [catégorie de produit]. Mettez en avant les [arguments clés de vente] et mettez-la en forme selon le format accroche, fonctionnalités, avantages et $$cta. Concentrez-vous sur la différenciation de la gamme par rapport à ses concurrents, en ajoutant [facteurs] et en l'adaptant au [public cible].

2. Décrivez une journée dans la vie d'un client [public cible] utilisant [nom du produit], en soulignant son impact à chaque étape de sa vie.

3. Rédigez une description riche en sensations de [nom du produit] de [nom de la marque]. Mentionnez son aspect, son toucher, son odeur ou le son qu'il produit sans utiliser d'adjectifs courants tels que [exemples]. Concentrez-vous sur l'immersion du lecteur dans l'expérience plutôt que sur la simple description de l'élément.

4. Rédigez une description et des étiquettes de produit pour [nom et description du produit] qui mettent en avant en quoi ce produit est idéal pour une [saison spécifique] ou un [scénario, comme un mariage, des vacances ou une escapade le temps d'un week-end]. Adaptez le scénario à l'usage prévu du produit.

5. Rédigez une méta-description pour [nom du produit] qui mette l'accent sur le savoir-faire et l'histoire derrière la fabrication du produit. Cela peut inclure les matériaux, les artisans ou le processus de création. Ajoutez [détails].

💡Conseil de pro : Entraînez votre outil IA à refléter le ton et la voix de votre marque en lui fournissant des exemples tirés de contenus antérieurs ou d'un guide de style. Vous pouvez également lui fournir des données récentes et des commentaires pour vous assurer que toutes les descriptions correspondent à l'identité de votre marque et renforcent la confiance des clients.

Erreurs courantes à éviter avec les invites de Jasper IA

Utiliser Jasper IA est passionnant, mais quelques erreurs de débutant peuvent vous conduire à des résultats loin d'être parfaits. Voici ce qu'il faut éviter :

Surcharge d'informations : Fournir trop d'informations à Jasper en une seule fois peut entraîner de la confusion et des réponses incohérentes. Décomposez les tâches complexes en une série d'invites ciblées et gérables pour obtenir des résultats plus clairs.

Accepter des résultats insuffisants : Des résultats insatisfaisants ou médiocres sont synonymes d'occasions manquées. Affinez donc vos instructions ou demandez des révisions jusqu'à obtenir ce dont vous avez besoin.

Préjugés à prendre en compte : les résultats générés par Jasper IA peuvent refléter des préjugés, tels que des biais d'échantillonnage ou des stéréotypes, en raison des limites de ses données d'entraînement. Ne pas tenir compte de cela peut conduire à des résultats biaisés ou problématiques.

🤝 Petit rappel : Si l'IA excelle dans la génération d'idées créatives et l'automatisation des tâches, elle ne peut pas remplacer la perspicacité humaine. Utilisez-la donc pour améliorer vos compétences rédactionnelles.

Limites de l'utilisation de Jasper

Si Jasper produit d'excellents brouillons, il n'est pas sans inconvénients. En les comprenant, vous pourrez ajuster les résultats et vous assurer d'utiliser efficacement l'IA pour votre marketing de contenu.

Difficultés avec les sujets de niche : Jasper produit souvent du contenu générique sur des sujets spécialisés ; attendez-vous donc à devoir le modifier en cours d'opération. Par exemple, si vous lui posez une question sur le marketing par compte pour les SaaS B2B dans le secteur de la santé, il se peut qu'il vous donne des conseils généraux plutôt que des détails spécifiques à ce secteur.

Manque de fonctionnalités de gestion de projet : Jasper excelle dans la création de contenu, mais ne dispose pas d'outils permettant de synchroniser les idées, de suivre les tâches ou de gérer les flux de travail de l'équipe. Cela oblige les spécialistes du marketing à s'appuyer sur des plateformes distinctes

Nécessite plusieurs cycles de révision : Considérez le résultat généré par Jasper comme un premier jet. Si vous recherchez un texte plus abouti, préparez-vous à consacrer du temps à la vérification des faits et aux modifications.

Ne gère pas les mises en forme complexes : Jasper ne répond pas aux besoins de mise en forme avancés, tels que les tableaux, les diagrammes ou les éléments visuels complexes dans le contenu

Alternatives à Jasper à découvrir

Jasper place la barre très haut en matière de rédaction IA, mais produit souvent un contenu prévisible et de structure similaire. Et pour des tâches complexes telles que la coordination de campagnes ou l'adaptation du contenu aux flux de travail, il pourrait bien vous laisser sur votre faim.

Alors, pourquoi ne pas découvrir d'autres outils marketing basés sur l'IA ?

C'est là que le logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp peut vous aider.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Vous pouvez l'utiliser pour automatiser les processus routiniers, améliorer la communication, trouver des angles marketing originaux et accélérer la création de contenu, le tout au sein d'une seule et même plateforme.

ClickUp Brain, l'assistant de rédaction IA de ClickUp, aide les équipes à organiser leurs idées, à mener des séances de brainstorming et à mettre en place des flux de travail pour faciliter la rédaction.

Découvrons quelques fonctionnalités qui justifient de s'y intéresser. 📃

Création de contenu

Créez des textes et du contenu soignés, dans le ton de votre choix, avec ClickUp Brain

Que vous ayez besoin de contenu long ou court (e-mails, articles de blog, publications sur les réseaux sociaux, etc.), ClickUp Brain les rédige en quelques clics. Il peut même résumer des discussions et prendre des notes de réunion.

📌Exemple de prompt : Créez un calendrier de marketing par e-mail sur un mois pour une campagne visant à promouvoir le lancement de notre nouveau produit SaaS. Le calendrier doit inclure 4 e-mails hebdomadaires : un pour présenter le produit, un pour les témoignages clients, un pour une offre spéciale et un pour une démonstration du produit.

Essayez ClickUp Brain Découvrez la réponse de ClickUp Brain à l’invite

Vous pouvez voir comment ClickUp Brain traite l'invite et s'intègre à ClickUp Docs pour créer le contenu demandé. ClickUp Docs sert de référentiel centralisé pour stocker tout votre contenu. Tous les membres de votre équipe peuvent collaborer et donner leur avis en temps réel.

➡️ En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour rédiger des e-mails

Intégration dans le flux de travail

L'intégration de ClickUp Brain à ClickUp Tasks vous permet de générer automatiquement des mises à jour, des rapports de statut et des résumés en fonction de vos tâches et de vos projets.

De plus, ClickUp Brain apporte une valeur ajoutée en tant qu'alternative à Jasper IA en automatisant la création de tâches en fonction de vos besoins et de vos discussions.

Par exemple, si vous expliquez les détails d'un nouveau sujet d'article de blog, l'outil peut générer et attribuer la tâche au rédacteur de contenu, grâce à ses capacités d'automatisation intégrées capables de traiter des commandes d'automatisation en langage naturel.

💡Conseil de pro : Si vous avez du mal à reformuler des phrases maladroites ou si vous avez besoin d'affiner un contenu existant, ClickUp Brain peut vous aider. Il améliore le flux, la structure et la lisibilité des phrases, en proposant des suggestions pour renforcer votre message ou améliorer le choix des mots.

Suivi des campagnes et recherche d'informations

Contrairement à Jasper AI, qui génère principalement des idées, ClickUp Brain fait office de base de connaissances marketing, assurant la connexion entre les détails des campagnes, les fichiers de l'équipe et les analyses pour un accès instantané. Cette multifonctionnalité en fait l'une des meilleures alternatives à Jasper AI.

Vous avez besoin d'analyser les performances de votre dernière campagne ? Demandez à Brain : « Quel est le CTR de la dernière campagne de e-mails ? » pour obtenir des informations immédiates.

Recevez des mises à jour instantanées sur toutes les discussions ou tâches pour garantir la coordination de votre équipe avec ClickUp Brain

Collaboration en équipe

Vous souhaitez créer un flux de travail fluide pour vos équipes de contenu ? ClickUp Brain + ClickUp Chat est la solution qu'il vous faut. ClickUp Brain vous permet d'organiser et de stocker toutes vos idées, notes et ressources en un seul endroit, ce qui facilite le suivi et le développement de concepts de contenu.

Parallèlement, ClickUp Chat centralise la communication afin que les membres de l'équipe puissent rapidement partager leurs commentaires, discuter des modifications ou poser des questions, sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre. Cette combinaison permet non seulement de rationaliser la collaboration, mais aussi de garantir que tout reste connecté, ce qui aide les équipes à rester sur la même longueur d'onde et à créer rapidement du contenu de haute qualité.

Modèles prédéfinis

Pour vous faciliter la tâche, ClickUp dispose d'une vaste bibliothèque de modèles de suggestions IA spécifiques au marketing. Plus besoin de réfléchir à des suggestions ou de partir de zéro.

Par exemple, les modèles de stratégie de marketing de contenu sont parfaits pour les équipes marketing débordées qui doivent assumer de multiples responsabilités.

Transformez les suggestions d'IA en projets réussis avec ClickUp

Jasper IA vous permet de rédiger différents types de contenu et de trouver des idées créatives. Mais cela s'arrête là. Il ne dispose d'aucun outil de gestion de projet intégré qui vous aiderait à centraliser vos stratégies de marketing de contenu.

Si vous recherchez un outil de gestion de projet doté de fonctionnalités d'IA intégrées, ClickUp est le meilleur choix.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet polyvalente qui rationalise vos flux de travail grâce à des outils performants permettant de gérer les tâches, de suivre l'avancement des projets et de coordonner les efforts entre les équipes.

ClickUp Brain est une ressource précieuse au sein de l'environnement de travail ClickUp qui améliore la gestion des tâches, la création de contenu et la collaboration en équipe. Il va au-delà de l'aide à la rédaction de base en intégrant de manière fluide l'IA dans vos flux de travail quotidiens, rendant ainsi même les projets les plus complexes plus faciles à gérer et à exécuter.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅