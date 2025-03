Modèles gratuits de calendriers de contenu pour Google Sheets

À faire 71% des spécialistes du marketing de contenu déclarent que le marketing de contenu est devenu plus important pour leur organisation d'une année sur l'autre ?

Sans surprise, un forfait de contenu efficace est essentiel pour dlivrer un matériel cohérent et de qualité qui résonne avec votre public

Que vous soyez un entrepreneur solo ou que vous fassiez partie d'une équipe de marketing plus importante, les modèles gratuits de calendrier de contenu pour Google Sheets peuvent rendre gestion des campagnes de marketing un jeu d'enfant. Ces modèles de marketing de contenu simplifient le forfait entre les plateformes, vous permettant de suivre les idées, les délais et les performances ultérieures, le tout en un seul endroit.

De plus, si vous n'êtes pas prêt à investir dans des campagnes de marketing de contenu payantes, vous pouvez utiliser les modèles de marketing de contenu logiciel de calendrier de contenu , ces modèles Google Sheets et d'autres alternatives peuvent vous aider à maintenir votre stratégie sur la bonne voie.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier de contenu Google Sheets ?

Un modèle de calendrier de contenu Google Sheets bien conçu peut assister un flux de travail fluide et efficace. Qu'il s'agisse de jongler avec des articles de blog, des campagnes sur les médias sociaux ou des bulletins d'information par e-mail, idéal modèles de calendrier de contenu doivent offrir des fonctionnalités qui simplifient la planification et stimulent la productivité.

Voici ce qu'il faut rechercher :

Un aperçu Effacé des dates et des échéances : Choisissez un modèle qui organise le contenu par dates afin que vous puissiez facilement suivre les posts à venir sans perdre de vue les échéances

: Choisissez un modèle qui organise le contenu par dates afin que vous puissiez facilement suivre les posts à venir sans perdre de vue les échéances Suivi des indicateurs de performance : Choisissez un modèle avec de l'espace pour enregistrer les statistiques de performance (comme l'engagement, la portée et les commentaires)

: Choisissez un modèle avec de l'espace pour enregistrer les statistiques de performance (comme l'engagement, la portée et les commentaires) Espaces pour les détails du contenu : Assurez-vous qu'il y a de la place pour noter des détails tels que les légendes, les hashtags et les liens nécessaires. Les meilleurs modèles vous permettent d'ajouter ces détails directement au Calendrier, de sorte que votre équipe dispose de toutes les informations en un seul endroit, ce qui facilite l'alignement sur votre stratégie de marketing des médias sociaux

: Assurez-vous qu'il y a de la place pour noter des détails tels que les légendes, les hashtags et les liens nécessaires. Les meilleurs modèles vous permettent d'ajouter ces détails directement au Calendrier, de sorte que votre équipe dispose de toutes les informations en un seul endroit, ce qui facilite l'alignement sur votre stratégie de marketing des médias sociaux Flexible pour différentes plateformes : Vous permet de le personnaliser pour différents canaux de médias sociaux, en s'adaptant de manière transparente à vos besoins uniques en matière de création de contenu

: Vous permet de le personnaliser pour différents canaux de médias sociaux, en s'adaptant de manière transparente à vos besoins uniques en matière de création de contenu Format facile à mettre en forme : Un bonGoogle Sheets Agenda est intuitif et ne nécessite pas beaucoup de savoir-faire en matière de mise en forme. Vous aurez besoin de quelque chose de simple mais efficace - pensez à des sections avec un code couleur ou à des listes déroulantes pour indiquer le statut du contenu, la plateforme ou le type de publication

Calendrier de contenu Google Sheets Modèles

Explorons ces sept modèles de calendrier de contenu Google Sheets pour vous aider à mettre en œuvre vos idées de contenu :

1. Modèle de calendrier de contenu Google Sheets par Vertex42

via Sommet42 Vous pouvez simplifier la planification et le suivi de votre contenu avec le modèle de calendrier de contenu Google Sheets de Vertex42.

Voici comment procéder :

Accédez à un échéancier sous forme de diagramme de Gantt et à un Calendrier mensuel pour obtenir un aperçu complet de votre calendrier de contenu

Modifiez facilement les titres, les descriptions et les dates dans la feuille de travail Contenu, tandis que la feuille de travail Calendrier visualise votre calendrier de publication

Collaborer de manière transparente avec votre équipe grâce à la version Google Sheets

Ce modèle de calendrier de contenu gratuit comprend également un organisateur de hashtags pour gérer les étiquettes des médias sociaux. Grâce à la nouvelle fonctionnalité Afficher la durée de publication, vous pouvez visualiser l'échéancier de vos campagnes marketing.

✨Idéal pour : Les gestionnaires de contenu qui veulent gérer plusieurs livrables à travers des projets

2. Modèle de calendrier de contenu Google Sheets par Backlinko

via Backlinko Vous avez du mal à maintenir un calendrier de contenu cohérent ? Le modèle de calendrier de contenu Google Sheets de Backlinko simplifie votre processus de planification et de production de contenu, en assurant l'efficacité et l'organisation.

Avec ses trois affichages distincts, ce calendrier de contenu des médias sociaux peut gérer sans effort chaque aspect de votre flux de travail de contenu :

La vue Planification du contenu vous aide à trouver des idées, à optimiser le référencement et à définir les grandes lignes de votre création de contenu pour les médias sociaux

vous aide à trouver des idées, à optimiser le référencement et à définir les grandes lignes de votre création de contenu pour les médias sociaux La vue Flux de travail de contenu vous guide à travers un processus étape par étape, garantissant une exécution en temps voulu

vous guide à travers un processus étape par étape, garantissant une exécution en temps voulu Le Calendrier mensuel fournit un calendrier prêt à l'emploi des échéances et des dates de publication pour atteindre vos objectifs marketing plus larges

✨Idéal pour : Les petites agences de publicité qui présentent des livrables de contenu à leurs clients

3. Modèle de Calendrier de contenu vidéo par Coefficient

via Coefficient Vous souhaitez mieux gérer votre stratégie de contenu vidéo ? Le modèle de calendrier de contenu vidéo de Coefficient vous aide à organiser votre processus de planification et d'exécution des vidéos, en gardant les informations organisées en cours de route.

Voici comment :

Organisez rapidement vos idées de vidéo grâce à sa structure préconstruite

Visualisez votre calendrier de contenu, en assurant un flux cohérent de vidéos attrayantes

Suivez les performances de vos vidéos pour prendre des décisions fondées sur des données et optimiser votre stratégie

Collaborer de manière transparente avec votre équipe, en veillant à ce que tout le monde soit aligné sur les forfaits de contenu et les responsabilités

✨Idéal pour : Les maisons de production qui souhaitent gérer leurs livrables vidéo pour leurs clients

4. Modèle de calendrier annuel de contenu par Coefficient

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-623.png Modèle de calendrier annuel de contenu /$$$img/

via Coefficient Avec le modèle de calendrier de contenu annuel de Coefficient, vous pouvez prendre le contrôle de votre stratégie de contenu en planifiant, organisant et suivant vos efforts de contenu pour toute l'année.

Grâce à l'affichage de l'année en un coup d'œil, vous pouvez facilement obtenir un aperçu de votre Calendrier de contenu. Visualisez votre stratégie de contenu, identifiez les dates clés, programmez les articles de blog et planifiez les campagnes saisonnières avec des ventilations détaillées, garantissant un calendrier de contenu bien structuré.

En outre, ce modèle vous aide à suivre les performances de votre contenu et à mesurer son impact sur vos forfaits d'entreprise. Vous pouvez prendre des décisions fondées sur des données pour optimiser votre stratégie en analysant les indicateurs clés.

✨Idéal pour : Les responsables des médias sociaux qui souhaitent créer des forfaits de contenu annuels

💡Pro Tip: Ajoutez des colonnes pour le type de contenu, la cible, les mots-clés et les canaux de distribution pour répondre à vos besoins spécifiques.

5. Modèle de Calendrier de contenu e-mail par Coefficient

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Email-Content-Calendrier-Template.png Email Content Calendrier Template : modèle de calendrier de contenu google sheets /$$$img/

via Coefficient Utilisez le modèle de calendrier de contenu d'e-mail de Coefficient pour planifier et exécuter votre stratégie de marketing par e-mail, maintenir un calendrier d'e-mails cohérent et stimuler l'engagement des abonnés.

Définissez une cadence d'e-mail régulière pour vous assurer que les abonnés reçoivent un contenu de valeur à des intervalles prévisibles. Planifiez stratégiquement le contenu de vos e-mails, en l'alignant sur les évènements clés et en maximisant l'impact. En outre, segmentez votre liste d'e-mails afin d'envoyer des messages personnalisés qui trouvent un écho auprès de votre public.

✨Idéal pour : Les responsables de la réussite des campagnes d'e-mailing qui souhaitent mener et suivre des campagnes réussies

6. Le modèle de calendrier de contenu Instagram par Coefficient

via Coefficient Avec le modèle de calendrier de contenu Instagram de Coefficient, vous pouvez planifier votre contenu pour maintenir une voix de marque cohérente et capitaliser sur les sujets tendance.

Voici ce que le modèle a à offrir :

Maintenir un calendrier de publication régulier pour rester en tête de liste avec votre public et augmenter la visibilité

Veillez à ce que votre fil Instagram soit visuellement attrayant en planifiant une disposition en grille cohérente

Planifier méticuleusement chaque post, y compris les idées de contenu, les légendes, les hashtags et les visuels

Recherchez et incorporez stratégiquement des hashtags pertinents pour augmenter la découvrabilité

Diversifiez votre contenu avec un mélange de types de posts pour maintenir l'intérêt de votre public

✨Idéal pour : Les responsables des médias sociaux qui veulent exécuter leur stratégie Instagram en profondeur

7. Calendrier de contenu Google Sheets par HubSpot

via HubSpot Souvent, le plus grand défi du blogging n'est pas la rédaction elle-même, mais les nombreuses autres tâches qui l'accompagnent. Qu'il s'agisse de trouver des sujets, d'identifier les lecteurs cibles, d'optimiser les articles à l'aide de mots-clés ou de concevoir des appels à l'action convaincants, chaque étape est essentielle pour rester organisé, concentré et réussir.

Le calendrier de contenu Google Sheets de HubSpot met à votre disposition trois formes de calendrier éditorial pour les médias sociaux (Excel, Google Sheets et Google Agenda).

Chaque modèle est accompagné d'instructions faciles à suivre et de conseils d'experts en gestion de blog, vous aidant à mettre rapidement en place un système qui vous permet de rester maître de votre calendrier de publication.

✨Idéal pour: Les gestionnaires de contenu qui veulent suivre, gérer et exécuter leur stratégie de blogging en utilisant le référencement.

💡Quick Hack: Identifiez vos principaux piliers ou thèmes de contenu pour fournir une base solide à votre stratégie de contenu.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les modèles de calendriers de contenu

Bien que Google Sheets offre une plateforme flexible et personnalisable pour la création de calendriers de contenu, il est important d'être conscient de ses limites :

Défis liés à la collaboration en temps réel : Bien que Google Sheets offre une collaboration en temps réel, il est moins intuitif et efficace par rapport aux outils de gestion de projet dédiés

Bien que Google Sheets offre une collaboration en temps réel, il est moins intuitif et efficace par rapport aux outils de gestion de projet dédiés Problèmes de contrôle des versions: La gestion de plusieurs versions et le suivi des modifications peuvent être plus complexes dans Google Sheets, en particulier lorsque plusieurs membres de l'équipe travaillent simultanément sur le calendrier

La gestion de plusieurs versions et le suivi des modifications peuvent être plus complexes dans Google Sheets, en particulier lorsque plusieurs membres de l'équipe travaillent simultanément sur le calendrier **Gestion des tâches de base : Google Sheets peut gérer les tâches de base et les délais, mais il manque des fonctionnalités avancées telles que les dépendances des tâches, le suivi du temps et le suivi de la progression

Absence de flux de travail intégrés: L'intégration d'un flux de travail complexe ou l'automatisation des tâches peut s'avérer difficile sans intégrations ou scripts supplémentaires

L'intégration d'un flux de travail complexe ou l'automatisation des tâches peut s'avérer difficile sans intégrations ou scripts supplémentaires Entrée manuelle des données: L'entrée et la mise à jour manuelles des détails du contenu peuvent prendre du temps et être sujettes à des erreurs

L'entrée et la mise à jour manuelles des détails du contenu peuvent prendre du temps et être sujettes à des erreurs **L'efficacité du Calendrier dépend de la cohérence des mises à jour et du respect de la structure choisie, ce qui peut être difficile à maintenir au fil du temps

Alternative Content Calendrier Google Sheets Templates (en anglais)

Si Google Sheets peut être un outil polyvalent pour créer des calendriers de contenu, il n'est pas toujours la solution la plus efficace ou la plus riche en fonctionnalités. Alternatives à Google Sheets telles que ClickUp, propose un intervalle de fonctionnalités puissantes et de modèles personnalisables pour rationaliser votre processus de planification et de gestion du contenu.

Un utilisateur de ClickUp, Sid Babla coordinateur du programme de bien-être au Dartmouth College Student Wellness Center, explique,

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les médias sociaux et numériques. Cela nous permet de connaître le statut de chaque contenu (en progression, nécessitant des modifications en cours, programmé, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. ) et de savoir qui est le concepteur principal. Cela élimine également toutes les communications par e-mail, car la section des commentaires pour chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond au besoin de suivi de notre cycle de création de contenu)

Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être au centre de bien-être des étudiants du Dartmouth College

Discutons des modèles gratuits d'agenda de contenu qui constituent une excellente alternative à Google Sheets :

1. Le modèle de calendrier de contenu mensuel ClickUp

Prenez le contrôle de votre Calendrier de contenu avec Le modèle de calendrier de contenu mensuel de ClickUp . Il offre un moyen puissant et flexible de gérer tous vos besoins éditoriaux, tels que :

Choisissez la disposition qui convient le mieux à votre travail parmi quatre affichages personnalisables : Calendrier, Tableau, Liste et Échéancier

la disposition qui convient le mieux à votre travail parmi quatre affichages personnalisables : Calendrier, Tableau, Liste et Échéancier Suivre chaque étape de la production de contenu en toute simplicité grâce à sept statuts personnalisés codés par couleur

chaque étape de la production de contenu en toute simplicité grâce à sept statuts personnalisés codés par couleur **Enregistrez et surveillez les détails clés de chaque message à l'aide de cinq champs personnalisés : Actifs, Catégorie, Canal, Lien et Date de publication

Idéal pour : Les gestionnaires de contenu qui veulent organiser, suivre et gérer les livrables de contenu.

💡Quick Hack: Réutiliser votre contenu existant dans de nouvelles formes (par exemple, des articles de blog en vidéos, infographies ou posts sur les médias sociaux) et les distribuer en fonction de l'audience d'une plateforme sociale

2. Le modèle de liste du calendrier de contenu ClickUp

Ne laissez pas la confusion du contenu faire dérailler vos objectifs marketing. Les Calendrier de contenu ClickUp Modèle de liste est conçu pour simplifier votre processus de planification du contenu et vous permettre de rester sur la voie de vos objectifs marketing.

Ce modèle est livré avec :

Cinq vues adaptables , notamment les vues Liste, Calendrier, Tableau, Échéancier et Document. Vous pouvez gérer et superviser chaque étape de la production de votre contenu dans la forme qui vous convient le mieux

, notamment les vues Liste, Calendrier, Tableau, Échéancier et Document. Vous pouvez gérer et superviser chaque étape de la production de votre contenu dans la forme qui vous convient le mieux **Cinq statuts personnalisés codés par couleur, pour une organisation transparente et une visualisation simple de l'état d'avancement de chaque contenu

Sept champs personnalisés, tels que "Semaine", "Pilier de contenu", "Fichiers connexes", "Valeur", "Approbation du client", "Date de publication" et "Notes", pour vous aider à gérer efficacement les détails essentiels

idéal pour : Les gestionnaires de contenu qui veulent forfaiter leur génération de contenu en fonction des objectifs de la marque

3. Le modèle de plan de contenu ClickUp

Pour atteindre vos objectifs en matière de stratégie de contenu, vous devez vous assurer que chaque étape de votre processus de création et de publication de contenu est claire. Le processus de création et de publication de contenu Modèle de plan de contenu ClickUp est conçu pour faciliter cette tâche.

Ce modèle de liste orienté vers l'action possède des fonctionnalités qui rendent le suivi, la gestion et l'organisation du contenu simples et efficaces. Utilisez des statuts personnalisés tels que "Approuvé", "En attente", "En cours", "En révision" et "Publié" pour afficher la progression de chaque élément et vous assurer qu'aucune tâche n'est négligée.

Avec neuf champs personnalisés, dont " Rédacteur ", " Actifs nécessaires ", " Mots-clés ", " Objectif " et " Type de contenu ", ce modèle vous aide à capturer facilement les détails essentiels et à visualiser les données relatives au contenu. Les fonctionnalités de gestion de projet intégrées, telles que le suivi du temps, les étiquettes et les avertissements de dépendance, permettent à votre équipe de rester alignée et de respecter le calendrier.

✨Idéal pour : Les planificateurs de contenu et les spécialistes du marketing qui veulent rester sur la même page lorsqu'il s'agit de planifier et de commercialiser du contenu

💡Friendly Reminder: Tenez compte des évènements saisonniers et des vacances pour créer un contenu opportun et pertinent.

4. Le modèle de calendrier ClickUp pour les médias sociaux

Le Modèle de calendrier des médias sociaux ClickUp vous aide à créer un forfait unifié pour tous vos canaux sociaux, à simplifier la collaboration avec votre équipe et à organiser vos idées de contenu pour un impact maximal.

Voici comment procéder :

Planifiez et créez du contenu attrayant de manière efficace grâce à des fonctionnalités telles que la bibliothèque de contenu, l'étape de contenu et le formulaire de suggestion de contenu

du contenu attrayant de manière efficace grâce à des fonctionnalités telles que la bibliothèque de contenu, l'étape de contenu et le formulaire de suggestion de contenu Planifiez vos contenus pour une portée optimale à l'aide de la vue Calendrier de contenu

vos contenus pour une portée optimale à l'aide de la vue Calendrier de contenu Suivez la progression de chaque tâche et tenez votre équipe informée et sur la bonne voie grâce à des statuts personnalisables

✨Idéal pour : Les professionnels du marketing qui souhaitent programmer des posts et suivre l'engagement

5. Le modèle ClickUp de calendrier d'affichage sur les médias sociaux

Avec le Modèle de calendrier d'affichage sur les médias sociaux ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez facilement programmer des posts à l'avance pour maintenir un engagement constant. Vous pouvez également optimiser chaque post pour une portée maximale sur les différentes plateformes et analyser les performances à l'aide d'outils de rapports pour affiner votre stratégie.

Voici ce qu'il offre :

Les statuts personnalisés tels que " Annulé ", " Achevé ", " En cours ", " En attente " et " À faire " vous permettent de suivre la progression de chaque post

tels que " Annulé ", " Achevé ", " En cours ", " En attente " et " À faire " vous permettent de suivre la progression de chaque post Des champs personnalisés , tels que Références, Plateforme, Média et Fréquence, permettent de catégoriser vos messages, facilitant ainsi la gestion et l'organisation de chaque campagne

, tels que Références, Plateforme, Média et Fréquence, permettent de catégoriser vos messages, facilitant ainsi la gestion et l'organisation de chaque campagne Quatre vues polyvalentes par plateforme, calendrier des activités, liste hebdomadaire des choses à faire et guide de démarrage - pour afficher tout votre contenu de médias sociaux sous différents angles



✨Idéal pour : Les spécialistes du marketing qui veulent planifier et programmer le contenu des médias sociaux comme un as des médias sociaux

6. Le modèle de calendrier éditorial ClickUp

Un excellent contenu commence par un excellent forfait, et cela nécessite un système solide.

Le Modèle de calendrier éditorial ClickUp est conçu pour simplifier la planification du contenu, en vous affichant une vue claire et organisée de votre calendrier de publication, qu'il soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

Utilisez la Vue Liste du contenu pour ranger et organiser les articles et les éléments de contenu afin d'y accéder rapidement, en veillant à ce qu'aucun élément ne se perde dans le mélange.

L'affichage Guide de démarrage vous guide à travers des conseils d'installation et de flux de travail. De plus, l'affichage des ressources propose des liens et des outils utiles pour une création de contenu plus aisée . Avec six statuts personnalisés - Brouillon, En cours de révision, Publié, Prêt à publier et Recherche - vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour garder la maîtrise de votre contenu éditorial.

✨Idéal pour : Les éditeurs et les gestionnaires de contenu qui veulent planifier et programmer le contenu de leurs clients

7. Le modèle de calendrier éditorial de ClickUp Content Marketing

Et si votre calendrier de contenu ne vous permettait pas seulement de rester organisé, mais amplifiait également votre stratégie marketing ? Le Modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu de ClickUp à fait exactement cela. Il vous aide à garder votre contenu organisé, cohérent et percutant sur tous les canaux numériques.

Commencez par la vue Guide de démarrage, où vous trouverez des informations sur le marketing de contenu pour lancer votre projet. Pour suivre la progression de chaque élément, la vue Tableau de progression vous permet d'afficher le contenu en train de passer les étapes, ce qui facilite la détection des goulets d'étranglement.

Grâce aux sept statuts personnalisés - Achevé, En cours, En révision et En attente - vous restez organisé et tenez tout le monde au courant de la progression.

✨Idéal pour : Les professionnels du marketing qui souhaitent organiser et planifier le contenu marketing

💡Pro Tip: Use Commentaires d'affectation de ClickUp pour encourager la collaboration entre les membres de l'équipe et s'assurer que tout le monde est aligné sur les objectifs du projet.

8. Le modèle de calendrier promotionnel ClickUp

Maîtriser l'art du timing parfait peut faire ou défaire une promotion - c'est là que le modèle de calendrier promotionnel ClickUp est le plus utile Modèle de calendrier promotionnel ClickUp entre en jeu. C'est une façon intelligente de forfaiter et de gérer chaque détail, des taux de réduction aux durées des promotions et aux dates d'expiration, en s'assurant que rien n'est oublié.

Les champs personnalisés vous permettent de suivre les détails dont vous avez besoin pour que vos efforts de promotion soient bien ciblés et opportuns.

La vue Plan vous permet de cartographier les dates de début et de fin de chaque promotion, vous aidant ainsi à rester sur la bonne voie. L'affichage des fêtes à venir vous permet de forfaiter les promotions spéciales en fonction des fêtes et des périodes de pointe. La vue Liste vous offre un espace pour réfléchir à de nouvelles idées de promotion et les stocker au fur et à mesure qu'elles se présentent.

De plus, grâce aux notifications automatisées, vous êtes toujours au courant, ce qui fait de ce modèle un outil inestimable pour toute stratégie promotionnelle bien exécutée.

✨Idéal pour : Les professionnels du marketing qui veulent planifier et programmer des activités promotionnelles

9. Le modèle de calendrier de campagne ClickUp

Gérer vos campagnes de marketing pourrait être aussi simple que de vérifier une liste de choses à faire. La Modèle de calendrier de campagne ClickUp facilite l'établissement d'un échéancier clair pour chaque campagne et le suivi de la progression par rapport aux jalons clés, en veillant à ce que chaque tâche contribue à la réalisation de vos objets marketing.

La collaboration est facilitée - les membres de l'équipe et les parties prenantes peuvent rester informés et alignés, de sorte que les campagnes se déroulent sans heurts du début à la fin, comme :

Affichez le calendrier de votre campagne et les dates clés grâce au Calendrier des évènements

le calendrier de votre campagne et les dates clés grâce au Calendrier des évènements Visualiser le flux des tâches et des échéanciers grâce à l'Échéancier, en affichant une vue d'ensemble

le flux des tâches et des échéanciers grâce à l'Échéancier, en affichant une vue d'ensemble **Suivez chaque tâche individuellement grâce à la vue Liste de la campagne

**Suivez la progression à chaque étape grâce à l'affichage du processus de la campagne

Maintenir un flux de travail simple et rationalisé avec seulement deux statuts : Ouvert et Achevé

✨Idéal pour : Les petites agences publicitaires peuvent suivre, gérer et présenter leurs campagnes publicitaires aux clients

10. Le modèle ClickUp de mise à l'échelle de la production de contenu

Le modèle Modèle de mise à l'échelle de la production de contenu ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à faire évoluer la production de contenu en douceur, tout comme l'équipe de ClickUp le fait pour ses blogs. Bien que ce modèle utilise le contenu des blogs comme exemple, le flux de travail peut être adapté à d'autres types de contenu.

Une fois que vous avez appliqué le dossier de mise à l'échelle de la production de contenu à votre environnement de travail, vous accédez à plusieurs vues optimisées, dont une vue Backlog (carnet de commandes) dans la Liste des articles de blog (en cours). Cet affichage est conçu pour rationaliser le processus, en vous permettant d'accéder rapidement aux notes de blog, aux commentaires et aux URL en direct pour les prochaines mises à jour de contenu.

Grâce à des champs personnalisés tels que "Type de contenu", "Date de publication cible", "Source du rédacteur" et même des URL pour les brouillons et les articles en cours, vous pouvez organiser et hiérarchiser le contenu avec une efficacité maximale.

✨Idéal pour : Les spécialistes du marketing de contenu qui souhaitent mettre à l'échelle et planifier divers livrables de contenu

Maximiser l'efficacité du contenu avec ClickUp

Les modèles de calendrier de contenu sur Google Sheets offrent un aperçu clair des échéanciers de contenu, ce qui vous aide à rester au courant des évènements importants. Les principaux avantages sont la flexibilité, l'accessibilité facile et un hub centralisé pour la gestion des données et le suivi de la progression des tâches.

Pour ceux qui recherchent une solution encore plus robuste, le logiciel gratuit modèles de calendrier de contenu de ClickUp offrent des fonctionnalités avancées conçues pour une gestion du contenu de bout en bout.

Ils permettent au contenu et aux agences d'exécuter une stratégie de contenu transparente, du brainstorming d'idées à la création et à la programmation de posts.

ClickUp vous permet d'organiser toutes les étapes de la création de contenu, de fixer des délais, d'assigner des tâches et de visualiser votre flux de travail, ce qui le rend idéal pour une planification complète du contenu. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et faites passer votre gestion de contenu au niveau supérieur !