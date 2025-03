Modèles gratuits de Relevés de temps sur Google Sheets pour un suivi facile

**Les psychologues appellent cela la "cécité temporelle", c'est-à-dire notre tendance à mal évaluer la durée d'une tâche.

Lorsque vous souhaitez combattre ce biais cognitif et transformer de vagues suppositions en données précises, les Relevés de temps peuvent vous aider.

Elles sont extrêmement utiles pour la gestion efficace du temps . Ils affichent clairement et en temps réel la façon dont vous passez votre temps, ce qui permet d'identifier les goulets d'étranglement et d'optimiser la productivité.

Cependant, les relevés de temps manuels traditionnels peuvent être lourds et sujets aux erreurs. Dédié modèles de relevés de temps les modèles de feuilles de temps, au contraire, peuvent simplifier le processus en automatisant les tâches banales telles que l'entrée du temps, la catégorisation et le suivi des heures de travail des employés.

Explorons quelques modèles de feuilles de temps Google Sheets gratuits pour un suivi du temps facile et des alternatives pour faire gestion du temps plus facile !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Relevé de temps ?

Voici les éléments essentiels qui contribuent à des modèles de relevés de temps gratuits bien conçus :

Catégories de temps détaillées : Permet des entrées par tâche ou par projet pour de meilleurs rapports

: Permet des entrées par tâche ou par projet pour de meilleurs rapports Suivi du temps et de la date : permet de saisir des dates, des heures de début et de fin et le nombre total d'heures : Vous pouvez saisir des dates, des heures de début et de fin et le nombre total d'heures

: permet de saisir des dates, des heures de début et de fin et le nombre total d'heures : Vous pouvez saisir des dates, des heures de début et de fin et le nombre total d'heures Champs personnalisables : Vous permet d'ajouter des codes de tâches, des taux ou des codes de projets pour plus de flexibilité

: Vous permet d'ajouter des codes de tâches, des taux ou des codes de projets pour plus de flexibilité Calculs automatisés : Calculs automatisés : calcule les totaux quotidiens, hebdomadaires et de projet pour gagner du temps

: Calculs automatisés : calcule les totaux quotidiens, hebdomadaires et de projet pour gagner du temps Pauses et heures supplémentaires : Suivi des pauses et des heures supplémentaires pour plus de conformité et de précision

: Suivi des pauses et des heures supplémentaires pour plus de conformité et de précision Section des notes : Espaces réservés aux notes pour clarifier les entrées de temps

: Espaces réservés aux notes pour clarifier les entrées de temps Exportation/Intégration faciles : Exportation vers des formes telles qu'Excel ou intégration avec d'autres outils

: Exportation vers des formes telles qu'Excel ou intégration avec d'autres outils Fonctionnalités de conformité : Les données sont saisies pour les audits et la conformité avec les lois du travail

: Les données sont saisies pour les audits et la conformité avec les lois du travail Disposition Effacée : Organisé et intuitif, avec des sections libellées pour faciliter l'entrée dans le temps

: Organisé et intuitif, avec des sections libellées pour faciliter l'entrée dans le temps convivialité mobile : Accessible sur les appareils mobiles pour un suivi en déplacement

⏰ Fun Fact : En 1888, Willard Bundy, un bijoutier, a inventé le premier outil de suivi du temps des employés à Auburn, dans l'État de New York. Les employés inséraient une carte lourde dans une fente pour estampiller la date et l'heure. Qui plus est ? Le terme "horodateur" provient de ce premier appareil.

Modèles de feuilles de temps Google Sheets gratuits

Explorons maintenant six modèles de feuilles de temps Google Sheets qui calculent automatiquement les heures travaillées et facilitent le suivi du temps pour les employés et les gestionnaires :

1. Le modèle de Relevé de temps hebdomadaire par Everhour

Le modèle de feuille de temps Modèle de Relevé de temps hebdomadaire par Everhour est un choix idéal pour suivre efficacement le temps de votre équipe.

via Everhour Il comprend des colonnes pour "Jour", "Date", "Heure d'entrée", "Heure de sortie", "Pauses", "Total", "Heures supplémentaires", "Maladie" et "PTO (Paid Time Off)", ce qui facilite l'enregistrement des détails du travail de chaque jour.

Cette disposition permet aux membres de l'équipe d'enregistrer leurs heures de début et de fin de travail, ainsi que leurs éventuelles pauses, afin de calculer automatiquement le nombre total d'heures travaillées.

Ce modèle de Relevé de temps gratuit permet également de suivre les heures supplémentaires, les jours de maladie et les congés payés, offrant ainsi aux prestataires une vue d'ensemble de l'assiduité, de la productivité et des suivis du temps de travail.

✨Idéal pour: Les petites et moyennes entreprises (PME) qui veulent simplifier la paie, la gestion de projet et la planification de la main-d'œuvre

Télécharger ce modèle

2. Le modèle de Relevé de temps de la construction par Coefficient

La main-d'œuvre compte pour la majorité des coûts totaux de la construction, d'où l'importance d'un suivi précis des heures de travail des employés. La moindre erreur dans le suivi des heures peut coûter des milliers de dollars à un projet.

Le modèle de feuille de temps pour la construction de Coefficient Modèle de Relevé de temps de construction par coefficient simplifie le suivi des salaires et des projets en saisissant les heures de travail des employés pour les différentes tâches.

via Coefficient Les colonnes essentielles - telles que "Date", "Description de la tâche", "Heure d'arrivée", "Heure de départ", "Heures de pause", "Heures supplémentaires" et "Total des heures" - permettent un suivi précis de tous les détails du travail, depuis les heures normales jusqu'aux heures supplémentaires.

Avec des enregistrements organisés, la gestion des salaires et l'évaluation de l'efficacité des projets deviennent simples.

idéal pour: Les entreprises de construction qui souhaitent améliorer la rentabilité de leurs projets en suivant avec précision les coûts de la main-d'œuvre et la progression des travaux

3. Le modèle de Relevé de temps de l'employé par Coefficient Le modèle de Relevé de temps de l'employé par Coefficient offre une solution simple et efficace pour le suivi du temps des employés pour les entreprises de toutes tailles.

via Coefficient Ce modèle de Relevé de temps quotidien personnalisable est conçu pour :

Simplifier le suivi du temps: Saisir et catégoriser facilement les heures des employés, ce qui facilite le traitement de la paie

Saisir et catégoriser facilement les heures des employés, ce qui facilite le traitement de la paie Améliorer la précision: Réduire les erreurs et assurer la conformité avec les lois du travail grâce à des sections spécifiques pour enregistrer les taux de salaire réguliers, les heures supplémentaires et les jours fériés

Réduire les erreurs et assurer la conformité avec les lois du travail grâce à des sections spécifiques pour enregistrer les taux de salaire réguliers, les heures supplémentaires et les jours fériés Amélioration de l'efficacité: Gagnez du temps et de l'argent en automatisant les tâches manuelles, telles que la maintenance de dossiers détaillés pour les audits, la conformité au droit du travail et la facturation des clients

Gagnez du temps et de l'argent en automatisant les tâches manuelles, telles que la maintenance de dossiers détaillés pour les audits, la conformité au droit du travail et la facturation des clients Améliorer la prise de décision: Obtenir des informations précieuses sur les performances de l'équipe et l'affectation des ressources

Que vous dirigiez une petite startup ou une grande entreprise, le modèle de Relevé de temps mensuel de Coefficient vous permet de prendre des décisions éclairées, d'optimiser les résultats de votre personnel et de stimuler la croissance de votre entreprise.

✨Idéal pour: Les entreprises qui veulent améliorer la rentabilité de leurs projets en suivant avec précision les coûts de main d'œuvre et la progression des travaux

Also Read: Comment utiliser les relevés de temps automatisés (bonnes pratiques et avantages)

4. Le modèle de calculatrice de Relevé de temps par Template.net

Le Modèle de calculatrice de Relevé de temps par Template.net est une solution efficace pour le suivi des heures des employés et la gestion de la paie. Conçu pour simplifier la gestion du temps avec des calculs automatiques, il facilite le traitement de la paie, réduit les erreurs et permet de gagner du temps.

via Template.net L'interface conviviale du modèle et les champs personnalisables le rendent adaptable aux entreprises de toutes tailles, garantissant un suivi et des rapports précis.

Grâce à ce calculateur de temps, votre équipe peut analyser les modèles de travail, accroître la productivité, améliorer la gestion des coûts et maintenir des dossiers de conformité fiables.

effacé pour: Ceux qui veulent avoir un aperçu clair des heures de travail des employés pour chaque projet, facilitant la gestion précise des coûts, la budgétisation des projets et s'assurant qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires

5. Le modèle de Relevé de temps pour freelance par Template.net

Jongler avec plusieurs projets et garder une trace des heures facturables peut être un cauchemar pour les freelances. Modèle de Relevé de temps pour freelance par Template.net offre une solution rationalisée pour mettre de la commande dans votre journée de travail.

via Template.net Ce modèle de Relevé de temps hebdomadaire convivial vous permet de :

Tracer le temps efficacement: Enregistrer les tâches quotidiennes avec facilité, y compris le temps passé et des descriptions claires

Enregistrer les tâches quotidiennes avec facilité, y compris le temps passé et des descriptions claires Gérer les projets avec clarté: Organiser les tâches par catégorie de projet pour afficher une vue d'ensemble de votre charge de travail

Organiser les tâches par catégorie de projet pour afficher une vue d'ensemble de votre charge de travail Générer des rapports détaillés: Obtenez des informations précieuses sur la répartition du temps et la progression des projets grâce à des rapports pratiques

Obtenez des informations précieuses sur la répartition du temps et la progression des projets grâce à des rapports pratiques Maintenance de la confidentialité des données: Préservez la confidentialité des entrées de votre Relevé de temps

Préservez la confidentialité des entrées de votre Relevé de temps Mettez à jour le statut des tâches en un clic: Mettez rapidement à jour le statut des tâches à l'aide de menus déroulants dans la colonne de progression pour que tout soit bien organisé

Ce modèle tout-en-un vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus : fournir un travail exceptionnel à vos clients.

idéal pour: Les personnes qui souhaitent gérer leurs tâches personnelles, se fixer des objectifs quotidiens et améliorer leurs compétences en matière de gestion du temps

6. Le modèle de Relevé de temps de la tâche par Template.net

Un modèle de Relevé de temps pour les tâches est essentiel pour améliorer la gestion de projet et l'efficacité de la paie. Modèle de Relevé de temps des tâches de Template.net suit méticuleusement les heures, les tâches et les heures supplémentaires des employés, contribuant ainsi à une gestion de projet efficace et à une paie précise.

via Template.net Ce modèle Google Sheets permet également de :

Optimiser l'allocation des ressources: Identifier les déséquilibres de la charge de travail et allouer efficacement les ressources

Identifier les déséquilibres de la charge de travail et allouer efficacement les ressources Prendre des décisions éclairées: Obtenir des informations précieuses sur la progression du projet et les indicateurs de performance

Obtenir des informations précieuses sur la progression du projet et les indicateurs de performance Améliorer la productivité du projet: Simplifier le suivi du temps et augmenter l'efficacité globale

Simplifier le suivi du temps et augmenter l'efficacité globale Simplifier l'entrée des données: Minimiser l'effort manuel et réduire les erreurs

Minimiser l'effort manuel et réduire les erreurs Augmenter la précision: Assurer un suivi précis du temps et des tâches

Assurer un suivi précis du temps et des tâches Générer des rapports puissants: Analyser la performance du projet et identifier les domaines d'amélioration grâce à des graphiques et diagrammes détaillés

charge de travail : Idéal pour : Les gestionnaires de projets qui souhaitent avoir une vision claire de l'allocation des ressources, de la progression des projets et de la charge de travail des employés afin de prendre des décisions éclairées

Limites de l'utilisation de Google Sheets/Docs pour le Relevé de temps

Bien que les modèles de feuilles de temps Google Sheets soient une option pratique et accessible pour la gestion des feuilles de temps, ils comportent des limites qui peuvent avoir un impact sur l'efficacité et la précision des processus de suivi du temps.

S'appuyer uniquement sur Google Sheets pour les feuilles de temps entraîne souvent des difficultés en matière d'entrée de données, de gestion du flux de travail et de rapports, en particulier lorsque les équipes s'agrandissent et que les projets deviennent plus complexes.

Voici quelques-unes des limites clés à prendre en compte lors de l'utilisation des modèles de feuilles de temps de Google Sheets :

Prison d'erreurs humaines : L'entrée manuelle des données augmente le risque d'erreurs, ce qui affecte l'exactitude de la paie et les rapports

: L'entrée manuelle des données augmente le risque d'erreurs, ce qui affecte l'exactitude de la paie et les rapports Données incohérentes : Les champs non structurés permettent des variations dans les entrées, ce qui entraîne des incohérences entre les feuilles de temps

: Les champs non structurés permettent des variations dans les entrées, ce qui entraîne des incohérences entre les feuilles de temps Manque de collaboration : L'accès limité en temps réel et les options de modification en cours entravent la collaboration entre plusieurs utilisateurs

: L'accès limité en temps réel et les options de modification en cours entravent la collaboration entre plusieurs utilisateurs Risque de perte : Le partage par e-mail peut résulter en des fichiers perdus dans les boîtes de réception ou les spams, ce qui retarde les approbations

: Le partage par e-mail peut résulter en des fichiers perdus dans les boîtes de réception ou les spams, ce qui retarde les approbations Vulnérabilité à la fraude : La sécurité minimale rend les feuilles susceptibles d'être modifiées en cours par des personnes non autorisées

: La sécurité minimale rend les feuilles susceptibles d'être modifiées en cours par des personnes non autorisées Aucune assistance en matière de flux de travail : Absence de flux de travail intégrés pour la gestion des approbations ou la vérification des entrées.

: Absence de flux de travail intégrés pour la gestion des approbations ou la vérification des entrées. Difficile à consolider : Les données provenant de plusieurs feuilles peuvent être difficiles à fusionner, ce qui complique l'analyse globale

: Les données provenant de plusieurs feuilles peuvent être difficiles à fusionner, ce qui complique l'analyse globale Faible évolutivité : Il gère bien les petites équipes mais a du mal à gérer les ensembles de données plus importants et les rapports mensuels

: Il gère bien les petites équipes mais a du mal à gérer les ensembles de données plus importants et les rapports mensuels Pas d'intégration : Pas de connexion avec d'autres outils de gestion de projet ou de suivi du temps, ce qui nécessite une installation supplémentaire

: Pas de connexion avec d'autres outils de gestion de projet ou de suivi du temps, ce qui nécessite une installation supplémentaire Outils de rapports limités : Pas d'outils d'analyse intégrés, ce qui rend l'analyse de la charge de travail et la planification des ressources fastidieuses

Modèles alternatifs de Relevé de temps ClickUp est un puissant outil d'aide à l'insertion de

alternative à Google Sheets pour le suivi des relevés de temps. Il intègre la durée enregistrée la gestion de projet et la collaboration en une seule plateforme.

Il offre des Relevés de temps pré-construits et personnalisables et des modèles de suivi du temps qui peuvent vous aider à réduire les entrées manuelles et à faciliter les approbations plus rapidement.

⏰ Fun Fact: Le mot "chronologie" provient du dieu grec Chronos, qui symbolise le temps. Alors qu'il représentait le passage implacable du temps, les applications logicielles de suivi du temps d'aujourd'hui visent à nous aider à le gérer au lieu d'y succomber.

1. Le modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-55.png Modèle de suivi du temps du consultant ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234124005&department=professional-services Télécharger ce modèle /$$cta/

En tant que consultant, votre temps est votre atout le plus précieux. Cependant, le suivi des heures facturables et de la progression des projets peut être une tâche chronophage qui vous empêche de suivre d'autres opportunités.

Mais avec Le modèle de suivi du temps des consultants de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez maximiser votre potentiel de gain et suivre vos paiements simultanément.

Ce modèle de Relevé de temps quotidien comprend :

Gestion centralisée des tâches: Organisez toutes les tâches et les jalons de vos clients

Organisez toutes les tâches et les jalons de vos clients Un suivi du temps précis: Contrôlez sans effort les heures facturables et la progression du projet

Contrôlez sans effort les heures facturables et la progression du projet Collaboration en temps réel: Travaillez en toute transparence avec vos clients pour vous assurer que tout le monde est sur la même page

Travaillez en toute transparence avec vos clients pour vous assurer que tout le monde est sur la même page Gestion de projet visuelle: Visualisez les échéanciers des projets et suivez la progression de manière visuelle

✨Idéal pour: Les freelances et les solopreneurs qui ont besoin de suivre leur temps avec précision à des fins de facturation et d'imposition

2. Le modèle de Relevé de temps ClickUp pour les avocats

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-56.png Modèle de Relevé de temps de l'avocat ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-110436116&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de Relevé de temps de l'avocat ClickUp aide les entreprises à gérer plusieurs affaires et à rester organisées dans un cabinet juridique très actif.

Il permet de classer facilement les tâches par dossier, avec des fonctionnalités telles que les dates d'échéance et les relevé de temps rappels pour s'assurer que les délais sont respectés. Parmi les autres fonctionnalités, citons les états personnalisés pour suivre la progression des tâches, les champs personnalisés pour stocker les informations relatives aux clients et divers affichages pour visualiser les tâches.

Le modèle intègre également les éléments suivants Le suivi du temps de ClickUp pour marquer les heures facturables et améliorer la gestion des projets, ce qui en fait une solution complète pour les flux de travail juridiques.

✨Idéal pour: Les professionnels du droit qui doivent suivre avec précision le temps qu'ils passent sur différents dossiers et améliorer leur gestion du temps

⏰ Fun Fact : Les avocats suivent couramment les heures facturables par tranches de 6 minutes, représentant un dixième d'heure, en tant que pratique standard pour améliorer l'efficacité et la précision. Cette méthode permet un suivi granulaire des heures facturables suivi du temps passé sur les tâches en veillant à ce que même les activités brèves telles que les appels téléphoniques ou les e-mails soient prises en compte. Au fil du temps, ces petits incréments peuvent avoir un impact significatif sur la facturation et les revenus.

3. Le modèle de Relevé de temps de ClickUp Services

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-57.png Modèle de relevé de temps pour les services ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182245986 Télécharger ce modèle /$$cta/

La gestion d'une entreprise de services peut s'avérer complexe. Le suivi du temps, des coûts et des ressources de chaque projet est essentiel pour garantir la rentabilité et la satisfaction des clients. Modèle de Relevé de temps pour les services de ClickUp est la solution parfaite pour simplifier vos opérations et augmenter vos résultats.

Voici quelques avantages clés de l'utilisation de ce modèle :

Suivi du temps centralisé: Enregistrez facilement les heures et le temps facturable pour chaque service ou projet

Enregistrez facilement les heures et le temps facturable pour chaque service ou projet Optimisation de l'affectation des ressources: Affectation efficace des ressources pour maximiser la productivité et minimiser les coûts

Affectation efficace des ressources pour maximiser la productivité et minimiser les coûts **Visualisez la progression et les performances de vos projets à l'aide de diagrammes et de graphiques

Intégrations transparentes: Connexion avec des outils essentiels tels que Stripe et PayPal pour des flux de travail rationalisés

idéal pour: Les entreprises qui offrent des services tels que le conseil, les services informatiques, le marketing ou la conception

Also Read: Les 10 meilleures applications de Relevé de temps pour un suivi du temps efficace

4. Le modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-58.png Modèle de fiche personnelle de gestion du temps ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205428704&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

Le ClickUp Modèle de feuille de gestion du temps personnel est conçu pour vous aider à rester organisé, à hiérarchiser les tâches à venir et à tirer le meilleur parti de votre temps en gérant votre emploi du temps.

Il vous aide à regrouper les activités de la vie (telles que le travail, la remise en forme, la famille et les soins personnels) en tâches tout en vous permettant d'ajouter des détails clés tels que les estimations de durée, les dates de début et d'échéance, et le temps suivi.

Que vous travailliez sur une routine quotidienne ou sur un projet à long terme, cette application peut être utilisée comme un outil de suivi du temps et une liste à faire. Il s'intègre également à Affichage du Calendrier de ClickUp pour visualiser les forfaits quotidiens ou hebdomadaires, et vous pouvez ajuster les tâches si nécessaire pour rester sur la voie de vos objectifs de productivité.

✨Idéal pour: Toute personne cherchant à améliorer ses compétences en matière de gestion du temps

5. Le modèle d'échéancier remplissable ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-59.png Le modèle d'échéancier à remplir ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211293448&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle d'échéancier remplissable ClickUp aide à la planification de projets, d'évènements, de leçons ou de toute autre activité où la séquence des tâches est cruciale.

Il fournit un échéancier structuré et vierge avec des affichages et des champs personnalisables, ce qui facilite la visualisation et le suivi de la progression. Ce modèle vous aide à cartographier rapidement les tâches, les jalons et les échéances, afin que tout le monde soit sur la même page.

Grâce à ce modèle d'échéancier, vous pouvez créer, mettre à jour et partager des échéanciers sans effort, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous assurer que toutes les parties prenantes sont alignées. Voici quelques-uns de ses avantages :

Suivi rapide des tâches

Ajustements souples

Une disposition cohérente

Un partage facile pour un retour d'information

✨Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui souhaitent visualiser les échéanciers des projets, identifier les dépendances et suivre la progression

6. Le modèle de planning horaire ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-60.png Modèle de planning horaire ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200638149&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

L'horaire Modèle d'horaire ClickUp aide les équipes à planifier, suivre et comparer efficacement leur durée par rapport aux estimations. Il permet de fixer des objectifs clairs, de suivre la progression et d'examiner la différence entre le temps prévu et le temps réel passé sur les tâches.

Ce modèle permet aux responsables d'assigner facilement des tâches, de suivre les heures de travail et les équipes, et de s'assurer que les délais sont respectés.

Sa structure flexible réduit les frais administratifs, améliore la productivité et aide les équipes à rester organisées et à respecter les délais, rendant la gestion du temps plus simple et plus efficace.

✨Idéal pour: Les chefs d'équipe qui souhaitent surveiller les performances de l'équipe, identifier les goulets d'étranglement et optimiser les flux de travail

7. Le modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-61.png Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205471245&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à optimiser votre temps, afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs et de respecter les délais.

Utilisez ce modèle pour ses :

Les blocs de temps personnalisables : Associez le modèle à l'affichage du Calendrier de ClickUp pour attribuer des plages horaires spécifiques aux tâches, ce qui facilite l'organisation de votre journée

: Associez le modèle à l'affichage du Calendrier de ClickUp pour attribuer des plages horaires spécifiques aux tâches, ce qui facilite l'organisation de votre journée La hiérarchisation des tâches : Utilisez le modèle Vue Tableau dans ClickUp pour attribuer des niveaux de priorité à vos tâches et les regrouper en fonction de leur urgence et/ou de leur importance

: Utilisez le modèle Vue Tableau dans ClickUp pour attribuer des niveaux de priorité à vos tâches et les regrouper en fonction de leur urgence et/ou de leur importance Multiples affichages : Passez d'une perspective à l'autre (journal d'activité, activités quotidiennes, charge de travail, etc.) pour obtenir une vue d'ensemble de vos tâches

: Passez d'une perspective à l'autre (journal d'activité, activités quotidiennes, charge de travail, etc.) pour obtenir une vue d'ensemble de vos tâches Suivi du statut des tâches : Cette fonctionnalité permet de suivre la progression et la productivité, en vous aidant à identifier les goulots d'étranglement et les zones de faible efficacité

: Cette fonctionnalité permet de suivre la progression et la productivité, en vous aidant à identifier les goulots d'étranglement et les zones de faible efficacité Suivi du temps : Suivi du temps nécessaire pour achever les tâches, ce qui permet de mieux répartir le temps entre les tâches à venir

idéal pour: Toute personne souhaitant gérer ses tâches personnelles, se fixer des objectifs ambitieux et suivre sa productivité

8. Le modèle de répartition du temps ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-62.png Le modèle de répartition du temps ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211273116&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Une répartition efficace du temps est la pierre angulaire d'une gestion de projet réussie. Modèle de répartition du temps de ClickUp vous permet de :

Visualiser votre projet : Obtenir un aperçu clair des tâches, des délais et de l'allocation des ressources

Obtenir un aperçu clair des tâches, des délais et de l'allocation des ressources Prioriser les tâches: Se concentrer sur les tâches les plus critiques afin de maximiser la productivité

Se concentrer sur les tâches les plus critiques afin de maximiser la productivité Suivre le temps avec précision: Suivre le temps passé sur chaque tâche afin d'identifier les goulots d'étranglement potentiels

Suivre le temps passé sur chaque tâche afin d'identifier les goulots d'étranglement potentiels Respecter les délais de manière cohérente: Garantir l'achèvement du projet en temps voulu en restant organisé et concentré

Grâce à ce modèle, vous pouvez optimiser votre flux de travail, améliorer la collaboration au sein de votre équipe et obtenir des résultats exceptionnels.

idéal pour: Les gestionnaires de projet ou les chefs d'équipe pour répartir les tâches, estimer la durée et suivre la progression

9. Le modèle ClickUp Time Box

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-63.png Le modèle ClickUp Time Box https://app.clickup.com/signup?template=t-211273133 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le ClickUp Time Box Modèle permet de hiérarchiser les tâches en organisant votre emploi du temps à l'aide de le blocage du temps .

Il vous permet de fixer des paramètres clairs, de diviser les projets en jalons gérables et d'allouer les ressources de manière efficace.

Ce modèle apporte structure et clarté, vous aidant à rester concentré, à respecter les délais et à optimiser la productivité tout en maintenant un meilleur contrôle sur votre temps et vos ressources.

✨Idéal pour: Toute personne qui souhaite gérer ses tâches personnelles, ses horaires d'études et ses routines quotidiennes

⏰ Fun Fact: La recherche montre que les tâches prennent plus longtemps lorsqu'il n'y a pas de contraintes de temps parce que le cerveau a tendance à "étirer" le travail pour l'adapter au temps disponible, un phénomène connu sous le nom de Loi de Parkinson.

10. Le modèle d'analyse du temps ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-64.png Le modèle d'analyse du temps ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200021900&department=other Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle d'analyse du temps ClickUp vous aide à suivre et à évaluer la façon dont votre équipe passe son temps, ce qui vous permet d'identifier les temps morts et d'améliorer la productivité.

Les principaux composants du modèle comprennent :

Statuts personnalisés : Suivi des statuts des tâches (par exemple, En cours, Terminé)

: Suivi des statuts des tâches (par exemple, En cours, Terminé) Champs personnalisés : Utilisez des attributs tels que les heures d'inactivité et les heures de coût du travailleur pour un suivi détaillé

: Utilisez des attributs tels que les heures d'inactivité et les heures de coût du travailleur pour un suivi détaillé Affiches personnalisées : Affichez diverses vues (par exemple, le formulaire d'enregistrement des temps morts, les problèmes liés aux temps morts) pour organiser l'information

En utilisant ce modèle, vous pouvez optimiser les processus, éliminer les inefficacités et améliorer l'allocation des ressources pour une efficacité maximale.

idéal pour: Les gestionnaires de projet ou les chefs d'équipe qui souhaitent avoir une meilleure visibilité de la productivité de l'équipe, qui ont besoin de suivre le temps passé sur les tâches et qui cherchent à prendre des décisions basées sur des données

Also Read: 10 modèles de Relevés de temps gratuits pour le suivi du temps

Assurez une gestion efficace des feuilles de temps avec ClickUp

Le suivi du temps ne consiste pas à remplir des formulaires ennuyeux, mais à créer un instantané de l'énergie et de la progression de votre équipe. En investissant dans des un logiciel de suivi du temps fiable vous aide à faire cela.

Si les modèles de feuilles de temps de Google Sheets simplifient le suivi du temps, ils ne vous aident guère à.. à mieux gérer votre temps .

ClickUp, quant à lui, transforme le suivi des feuilles de temps de l'enregistrement des heures normales et supplémentaires en une collecte d'informations significatives. Vous voulez savoir qui fait vraiment avancer les projets ? Ou quelles tâches accaparent la majeure partie de la bande passante de votre équipe ? Voici votre solution.

Le temps est votre atout stratégique le plus précieux. Le bon outil de gestion du temps ne se contente pas d'enregistrer le temps ; il raconte l'histoire de la productivité, de la collaboration et de la réussite de votre équipe.

Vous voulez que le suivi du temps ne soit plus un mal nécessaire, mais un super pouvoir ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui !