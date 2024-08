Les 10 meilleures applications de Relevé de temps pour un suivi du temps efficace

Que vous soyez un travailleur indépendant jonglant avec plusieurs projets, un chef d'équipe supervisant une main-d'œuvre ou un propriétaire d'entreprise s'efforçant d'atteindre une efficacité maximale, une chose reste constante : la valeur du temps.

Heureusement, le suivi du temps et sa gestion sont devenus plus faciles à l'ère de l'innovation numérique. Les applications de Relevé de temps ont révolutionné la façon dont nous suivons, gérons et optimisons le temps. Elles vous aident à suivre le temps des employés sur diverses tâches ou projets et à améliorer la productivité.

Vous êtes au bon endroit si vous cherchez le moyen idéal pour gérer et suivre votre temps. Des interfaces intuitives aux fonctionnalités robustes, nous allons explorer les meilleures options logicielles pour vous aider à trouver l'application Relevé de temps idéale.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les applications de feuilles de temps ?

Des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les rapports, un service client fiable et un large intervalle d'intégrations sont essentielles dans une application de feuille de temps. Voici les fonctionnalités que vous devriez rechercher lors de la sélection d'une application :

L'outil est conforme au GDPR et dispose d'une assistance client avec un temps de réponse de 3 heures. Vous pouvez l'intégrer à plus de 100 outils, comme Chrome, GitHub, Asana, Todoist, et plus encore.

Alors que la version gratuite vous permet de suivre le temps pour des clients et des projets illimités, les forfaits payants vous aident à suivre les heures facturables. L'outil vous envoie également des rappels si vous travaillez sans allumer le chronomètre.

Toggl Track meilleures fonctionnalités

S'intègre à plus de 100 outils pour une meilleure productivité

Affichez vos entrées de temps dans un calendrier

Suivi du temps en temps réel ou hors ligne

Filtrez et triez vos données pour obtenir des rapports prêts à être utilisés par vos clients

Attribuez des heures facturables par membre de l'équipe, par projet et par espace de travail

Suivez la progression et les budgets grâce au tableau de bord des projets

Suivez le temps depuis n'importe quel appareil à l'aide de l'application bureau, web ou mobile

Bénéficiez d'une détection des temps morts et de déclencheurs de suivi du temps automatisés

Limites de Toggl Track

Le forfait Free n'autorise que cinq membres

Les taux facturables ne sont disponibles que pour les forfaits payants

Toggl Track : le suivi des prix

Free: Jusqu'à 5 utilisateurs

Jusqu'à 5 utilisateurs Démarrage: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Premium: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Toggl Activer le suivi des évaluations et des critiques

G2: 4.6/5 (1,500+ reviews)

4.6/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,200+ reviews)

5. Time Doctor

Time Doctor est une excellente application de Relevé de temps en ligne pour les équipes distantes et distribuées, car elle vous aide à comprendre les lacunes en matière de main-d'œuvre grâce à des informations approfondies sur la main-d'œuvre. Elle offre un suivi du temps automatique et une modification en cours du temps manuel. La plateforme est personnalisable et compatible avec Android, Chrome, iOS, Mac et Windows.

Le logiciel de suivi automatique du temps des employés fonctionne en arrière-plan et la productivité des employés est surveillée à l'aide de captures d'écran du bureau. Celles-ci vous aident à éliminer les inefficacités et à améliorer la productivité. La fonctionnalité est entièrement facultative, vous pouvez donc facilement la désactiver.

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Obtenez des résumés d'activité, un enregistrement vidéo éthique de l'écran et des captures d'écran en option

Envoyez des alertes d'inactivité pour que les employés restent concentrés

Obtenez une meilleure visibilité grâce à des tableaux de bord en temps réel

Gagnez en visibilité pour les travailleurs à distance, hybrides et au bureau

Intégration avec plus de 60 applications telles qu'Asana, Evernote, ClickUp, GSuite, etc

Améliorez la précision de la facturation des clients grâce au suivi du temps automatisé et au suivi hors ligne

Obtenez des rapports détaillés, y compris des rapports sur le temps productif et non productif

Créez des horaires de travail personnalisés

Limites de Time Doctor

Certains utilisateurs se sont plaints de l'imprécision de la synchronisation du temps entre les clients mobiles et de bureau

Aucun forfait Free n'est disponible

Des utilisateurs ont rapporté que l'interface utilisateur est compliquée

Prix Time Doctor

Basic: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Standard: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Premium: 20$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Time Doctor

G2: 4.4/5 (350+ avis)

4.4/5 (350+ avis) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

6. Everhour

le site web de l'entreprise est en anglais Everhour Everhour est l'une des meilleures applications de feuilles de temps pour les feuilles de temps modifiables et interactives. Vous pouvez annoter, remplir et modifier les feuilles de temps, ajouter de nouvelles tâches avec des commentaires et même inclure des demandes de congé. Vous pouvez également les télécharger facilement en plusieurs formes.

Les autres fonctionnalités comprennent un hub de gestion des tâches décent, le suivi du travail en direct, le suivi du budget et la création facile de factures. Il offre également des analyses approfondies et personnalise les rapports en fonction de vos besoins.

Bien que l'outil s'intègre à des applications telles que Basecamp, Jira, Trello, etc., il n'offre pas suffisamment de fonctionnalités pour les grandes équipes. Par conséquent, si vous avez besoin de fonctionnalités plus complètes, vous pourriez avoir à considérer Alternatives à Everhour .

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour

Intégration avec plus de 40 applications

Créez et organisez des tâches, et ajoutez des estimations de durée à chacune d'entre elles

Obtenez un aperçu du temps de chaque membre de l'équipe

Surveillez le budget de votre projet

Relevé de temps personnalisable et interactif

Enregistrez les heures manuellement ou utilisez un chronomètre

Recevez des rappels pour le suivi du temps

Suivre les congés, y compris les congés de maladie et les vacances

Vérifier les performances de l'équipe à l'aide de diagrammes résumés

Suivre les dépenses liées au travail

Limites Everhour

De nombreuses fonctionnalités essentielles, comme les places illimitées, les intégrations, l'approbation des heures, les congés, la facturation, ne sont disponibles que dans la version payante

Si vous essayez d'enregistrer plus d'heures que la limite paramétrée, Everhour affichera un message d'erreur

Prix Everhour

Free

Teams: $10/mois/place avec un minimum de 5 places

Évaluations et critiques d'Everhour

G2: 4.7/5 (150+ commentaires)

4.7/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

7. DeskTime

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de DeskTime le temps de travail DeskTime offre des capacités de suivi du temps précises avec des options de suivi automatique et manuel. Il fournit des captures d'écran automatiques, un suivi du temps hors ligne et un suivi du temps Web intégré. Ainsi, le suivi commence dès que vos employés allument leurs appareils.

L'application Relevé de temps des employés vous permet d'évaluer les performances de vos employés de manière plus complète en vous indiquant exactement ce qu'ils faisaient et pendant combien de temps. Elle assure le suivi des URL et des applications utilisées, des titres de documents et des projets.

La plateforme est compatible avec SaaS, Linux, Mac, iOS, Android et Windows.

Les meilleures fonctionnalités de DeskTime

Obtenez des rapports approfondis et comparez les performances des employés

Tirez parti de fonctionnalités telles que les captures d'écran automatiques, le suivi des URL et des applications, le suivi des titres des documents et un tracker web intégré

Organisez les heures de travail de votre temps avec la planification des quarts de travail

Obtenez des informations approfondies sur la journée de travail de chaque membre grâce au tableau de bord de l'utilisateur

S'intégrer à des outils tels que Zapier, Google Agenda, Trello et Jira

Limites de DeskTime

Certains utilisateurs se sont plaints de la désuétude de l'interface utilisateur

Options d'intégration limitées

Tarifs deDeskTime

Pro: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Premium: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Enterprise: 14$/mois par utilisateur

14$/mois par utilisateur DeskTime Lite: 0$ pour un seul utilisateur

DeskTime évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (250+ commentaires)

4.6/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (500+ commentaires)

8. Horloge

via Google Play Time Clock est un outil de suivi du temps efficace qui rationalise vos efforts de suivi du temps tout en éliminant le besoin de paperasse désordonnée. Il est parfait pour les particuliers et les freelances, car vous pouvez enregistrer vos heures de travail pour tous vos emplois.

Vous pouvez facilement créer et partager les relevés de temps au format XLSX. L'application vous aide également à obtenir des estimations en temps réel et de la clarté sur vos gains. Vous obtenez également des rapports hebdomadaires et mensuels concernant votre temps.

Pour les petites entreprises, l'application vous permet d'accéder aux temps des employés, de simplifier la facturation, d'activer l'enregistrement de l'emplacement GPS, de suivre les coûts de main-d'œuvre et d'ajouter des utilisateurs illimités.

Les meilleures fonctionnalités de Time Clock

Accessible aux utilisateurs d'iOS et d'Android

Ajout d'utilisateurs illimités

Affichez les coûts par période de paie

Suivi du temps sans effort et sécurisé, y compris la sauvegarde dans le cloud

Générez des rapports pour des périodes spécifiques et partagez-les par e-mail ou par textes

Utilisez les cartes de temps pour planifier en saisissant les pauses, les remboursements, les taxes, les déductions, les notes et les heures de début et de fin

Paramétrer les notifications de rappel

Utiliser des widgets pour des pointages rapides

Activer l'enregistrement de l'emplacement GPS

Limites de la pointeuse

Des fonctionnalités limitées pour un suivi du temps complet

Certains utilisateurs ont été confrontés à des interfaces confuses et à des calculs inexacts pour la paie bihebdomadaire après les mises à jour

Prix du Time Clock

Free

Payé: NA

Time Clock évaluations et critiques

G2: NA

NA Capterra: NA

9. RescueTime

le logiciel RecueTime est un logiciel de gestion des temps de travail qui permet de gérer les temps de travail le temps d'attente pour le sauvetage RescueTime est un outil de suivi du temps entièrement automatisé et une application de feuille de temps qui fournit des rapports détaillés sur la façon dont vous passez votre temps. L'outil suit votre temps sur des applications, des sites web et des documents spécifiques, même hors ligne.

Ces rapports détaillés vous aident à comprendre vos heures et habitudes de travail et à fixer des paramètres pour améliorer votre productivité. L'assistant RescueTime garde un onglet sur votre comportement et vous permet d'atteindre vos objectifs.

De plus, l'outil envoie des alertes de distraction, permet le blocage de sites web et d'applications, et élabore des feuilles de temps précises grâce à Timesheets IA.

En savoir plus sur Rescue Time ? Lisez notre revue complète !

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Créez des Relevés de temps complets et précis

Affichez une vue d'ensemble de la façon dont vous passez votre temps

Suivez les sites web, les applications et les titres des documents

Intégration avec des outils tels que Google Agenda, Slack et Outlook

Utilisez un suivi innovant pour rester sur la bonne voie dans votre travail

Tirez parti de la fonctionnalité Sessions de mise au point pour éliminer les distractions

Utilisez l'assistant pour obtenir des prévisions matinales personnalisées et des À faire tous les jours

Recevoir des alertes de distraction

Rejoignez les sessions de discussion de la communauté pour plus de motivation et de productivité

Limites de temps de sauvetage

Aucun forfait Free n'est disponible

La quantité de données générées par l'application Relevé de temps gratuite peut sembler écrasante

Certains utilisateurs ont exprimé des inquiétudes concernant la confidentialité

Tarifs de RescueTime

RescueTime Lite: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours RescueTime Premium: 12$/mois

RescueTime évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (90+ reviews)

4.1/5 (90+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

10. TimesheetsPro

le tableau de bord de TimesheetsPRO /%img/ est un outil d'aide à la décision le lundi, il y a eu une crise de l'alcool TimesheetsPro est une application de feuille de temps en ligne stellaire qui vous aide à planifier et à suivre votre temps sur la plate-forme Monday. Vous pouvez créer des feuilles de temps, obtenir des aperçus significatifs, et soumettre et publier vos feuilles de temps facilement.

L'outil fournit des rapports précieux avec le mode pivot personnalisé, vous permettant de visualiser vos données de la meilleure façon possible.

Les meilleures fonctionnalités de TimesheetsPro

Obtenez des informations sur la capacité et l'utilisation

Visualisez les données des feuilles de temps à votre convenance

Glissez et déposez rapidement les éléments en utilisant l'affichage du Calendrier

Corrigez les erreurs avec un processus en deux paramètres

Filtrez votre travail par n'importe quel champ dans l'affichage du calendrier

Limites de TimesheetsPro

Fonctionnalités limitées pour le suivi du temps

Peut manquer de convivialité après les mises à jour et ne pas gérer les périodes de paie complexes

TimesheetsPro - Prix

Free: $0/mois par utilisateur avec 200 entrées

$0/mois par utilisateur avec 200 entrées Bronze: 25$/mois par utilisateur avec 2,500 entrées

25$/mois par utilisateur avec 2,500 entrées Argent: 75$/mois par utilisateur avec 7,500 entrées

75$/mois par utilisateur avec 7,500 entrées Or: 150$/mois par utilisateur avec 15.000 entrées

150$/mois par utilisateur avec 15.000 entrées Platine (illimité): 300 $/mois par utilisateur avec 200 entrées

G2: NA

NA Capterra: NA

