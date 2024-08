RescueTime Review pour créer des feuilles de temps en 2024

Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas augmenter. La rationalisation de votre liste de tâches peut certainement vous aider, mais lorsque vous lancez un SOS gestion du temps, vous avez besoin d'un outil comme RescueTime pour vous lancer une bouée de sauvetage.

Un logiciel de suivi du temps est indispensable à une véritable productivité, et c'est là que RescueTime entre en jeu. Il fonctionne comme un outil de suivi du temps et un Relevé de temps avec une dose de structure, de perspicacité et de rappels utiles mais embêtants pour vous garder sur le bon chemin. 🏃

Comme tout outil de productivité rescueTime a ses avantages et ses inconvénients. Si vous n'êtes pas sûr que cela vaille le coup (vous voyez ce que nous avons fait ?), consultez cet avis sur l'application RescueTime. Nous vous expliquons le travail de RescueTime, ses avantages, ses inconvénients et son prix. De plus, nous partagerons avec vous une excellente alternative à RescueTime si vous décidez que ce n'est pas votre truc. C'est parti !

Qu'est-ce que RescueTime ? RescueTime est un outil de suivi du temps conçu pour vous aider à maîtriser la gestion du temps. À coup sûr, il suit votre temps, mais cet outil de productivité tout-en-un fait plus que cela. Il fournit des informations complètes sur la manière dont vous passez votre temps.

Que vous soyez un freelance qui a besoin de créer des feuilles de temps précises ou un chef d'équipe qui a besoin de stimuler les niveaux de productivité, RescueTime offre les informations dont vous avez besoin pour définir et atteindre des objectifs. 🏅

Session de mise au point dans RescueTime

Nous apprécions le fait que RescueTime ne se contente pas de vous lancer dans une session de mise au point. L'assistant d'installation vous guide tout au long d'une session de préparation utile qui comprend une vérification du corps, vous rappelant d'aller aux toilettes ou de boire de l'eau. RescueTime vous demande également de procéder à une réinitialisation mentale rapide, de respirer profondément et de valider votre session de concentration avant de cliquer sur le bouton "démarrer".

Les utilisateurs disent qu'ils apprécient la checklist de préparation et les sessions de concentration elles-mêmes. Vous êtes libre de personnaliser la session comme bon vous semble. Par exemple, RescueTime s'intègre à Spotify pour personnaliser l'expérience sans ouvrir une autre application.

De plus, chaque session Focus vous indique en temps réel le nombre d'autres travailleurs qui participent à des sessions Focus dans le monde entier. Le doublage corporel, ou le fait de se sentir plus motivé lorsque quelqu'un travaille à vos côtés (en personne ou virtuellement), vous aide à tirer encore plus de profit de ces Sessions de mise au point.

2. RescueTime Assistant et IA (bêta)

Tous les comptes RescueTime sont livrés avec un assistant, qui vous donne une prévision matinale personnalisée des réunions et des tâches à faire de la journée. Non seulement cela, mais l'Assistant RescueTime examine également votre emploi du temps et vous indique le meilleur moment pour un travail ciblé entre les réunions et les évènements. 🔎

Assistant RescueTime

Cette fonctionnalité est encore en bêta, mais RescueTime déploie également un assistant alimenté par l'IA. Pour l'instant, il n'est disponible que pour relevé de temps l'IA répartit automatiquement le temps entre les projets et les clients, ce qui améliore la précision de votre suivi du temps. Cependant, l'IA a besoin de beaucoup de données pour faire cela à votre place, alors prévoyez beaucoup de temps pour entraîner le modèle.

3. Alertes et blocages de distraction

Combien de fois vous êtes-vous assis avec l'intention de travailler, pour vous retrouver à faire défiler Instagram ? Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. 🙈

Parfois, vous devez vous occuper de vos entreprises, et dans un monde où les distractions sont à portée de robinet, vous devez prendre des mesures plus extrêmes.

Ce qui différencie RescueTime des autres applications de suivi du temps, c'est sa capacité à bloquer les distractions. Indiquez-lui les applications ou les sites Web qui sont votre Kryptonite, et il les bloquera lors de chaque session de mise au point.

Si vous "oubliez" et essayez malgré tout d'accéder à des sites web distrayants, RescueTime vous enverra une fenêtre contextuelle affichant votre chronomètre, objectifs de gestion du temps et une bonne dose de culpabilité pour vous rappeler de retourner au travail. 👀

4. RescueTime sessions communautaires

RescueTime est un as de la mise en œuvre du dédoublement du corps. Pour plus de motivation, participez à l'une de ses sessions communautaires. Il s'agit de sessions d'une ou deux heures de type Pomodoro qui se déroulent en direct dans le monde entier.

Si vous ne souhaitez pas participer aux sessions de RescueTime, vous pouvez toujours créer un espace partagé avec des collègues ou des inconnus pendant que vous travaillez. Cela permet de faire croire à votre cerveau que d'autres personnes vous tiennent pour responsable et travaillent à vos côtés, ce qui fait des merveilles en termes de productivité.

5. Indicateurs de temps

La prise de conscience est une grande technique de gestion du temps . A la fin de chaque Pulsation, RescueTime vous enverra des rapports détaillés et des graphiques illustrant le pouls de votre productivité.

Ces rapports répartissent vos activités en catégories telles que "très productif", "productif" et "distrayant", ce qui vous permet de voir d'un coup d'œil où va votre temps. RescueTime classe même vos distractions afin que vous puissiez identifier plus rapidement les coupables. 📌

RescueTime Pricing

**Version gratuite

**Version mensuelle : 12 $/mois

Annuel: 6,50 $/mois, facturé annuellement pour 78 $

Avantages de l'utilisation RescueTime

Choisir RescueTime comme outil de suivi du temps présente de nombreux avantages. Bien que RescueTime ne convienne pas à tout le monde, ses fans fidèles adorent l'application pour plusieurs raisons.

Amélioration de la conscience de soi

Les indicateurs, notifications et rappels de distraction de RescueTime vous permettent de mieux prendre conscience de votre routine quotidienne. Ses rapports détaillés clarifient la façon dont vous passez du temps, ce qui facilite l'identification des mauvaises habitudes et permet de repérer les possibilités d'amélioration. Il est peut-être un peu pénible de se faire taper sur les doigts pour avoir fait des bêtises alors que l'on était censé travailler, mais c'est tout bénéfice pour votre productivité.

Moins de distractions

D'autres outils de gestion du temps pourraient dire "Hé, tu es distrait !" Cependant, RescueTime va plus loin en bloquant littéralement les distractions. 🛑

Il bloque les sites web et les applications distrayants pendant votre temps de focalisation désigné afin que vous puissiez préserver votre concentration. Cette fonctionnalité est un cadeau du ciel pour tous ceux qui se laissent facilement distraire par les médias sociaux et autres distractions en ligne, car elle garantit que vous accordez toute votre attention aux tâches les plus importantes.

Automatisation

RescueTime dispose également d'une fonctionnalité de suivi du temps automatique qui élimine les entrées de temps manuelles, boostant ainsi la précision de vos feuilles de temps. C'est particulièrement utile pour les freelances qui doivent fournir des rapports de temps précis à leurs clients ou pour les équipes qui ont besoin de suivre la progression de la gestion de projet.

Fixation d'objectifs

RescueTime se distingue des autres solutions car il vous permet de définir et d'atteindre des objectifs en un temps record. Définissez des objectifs pour votre temps de productivité et recevez des paramètres pour rester sur la bonne voie. RescueTime est également entièrement personnalisable, vous êtes donc libre de vous approprier la plateforme.

Smart intégrations

RescueTime élimine les maux de tête liés aux allers-retours entre les solutions, les outils et les plateformes. Intégrez-le à Slack, à votre Calendrier ou à d'autres systèmes de gestion des ressources humaines logiciel de gestion de projet pour rationaliser votre flux de travail.

Common Pain Points RescueTime Users Face

RescueTime a beau être apprécié, il présente quelques inconvénients. Les utilisateurs mentionnent souvent les points suivants.

Grande quantité de données

Au début, RescueTime peut sembler écrasant. Il génère des données impressionnantes sur vos habitudes, mais il faut du temps pour donner un sens aux rapports détaillés. Comme pour toute plateforme, les nouveaux utilisateurs se plaignent souvent de la courbe d'apprentissage de RescueTime. Prenez le temps de vous familiariser avec le tableau de bord et les rapports et apprenez à interpréter correctement vos indicateurs. 📈

Préoccupations en matière de confidentialité

RescueTime suit tout ce que vous faites sur l'ensemble de vos appareils suivis. Certains utilisateurs s'inquiètent à juste titre de la confidentialité, notamment en ce qui concerne les fonctionnalités de suivi telles que les captures d'écran ou les journaux détaillés des sites Web qu'ils visitent. RescueTime dispose de politiques de confidentialité solides pour la gouvernance des données, mais vous devez renoncer à une certaine confidentialité pour profiter pleinement de la plateforme.

Fonctionnalités gratuites limitées

La version gratuite de RescueTime ne dispose pas des fonctionnalités avancées de RescueTime Premium. Vous n'aurez pas autant de liberté pour personnaliser les objectifs, bloquer les distractions ou générer des rapports approfondis, ce qui peut être un inconvénient pour toute personne disposant d'un budget limité. 💸

Problèmes de synchronisation

Vous rencontrerez probablement des problèmes de synchronisation en utilisant RescueTime sur plusieurs appareils, comme votre bureau et votre téléphone. Il y a des retards occasionnels ou des incohérences entre les applications de bureau et mobile, ce qui pourrait vous donner une image inexacte de votre productivité.

RescueTime Reviews sur Reddit

À quoi les internautes pensent-ils vraiment de RescueTime ? Nous avons pris Reddit pour peser le bon, le mauvais et le laid de cet outil de productivité. Certains utilisateurs disent que RescueTime fait un excellent travail, mais plusieurs ont eu des problèmes avec le prix de RescueTime Premium ($$$a). Ils ont également mentionné qu'ils ne pensaient pas que la version premium était beaucoup plus performante que la version gratuite. Autres utilisateurs ont remarqué que RescueTime avait des écarts de suivi du temps assez importants. "ActivityWatch a suivi 17m ; Rescuetime a dit que j'ai passé seulement 8 minutes, ce qui est faux par une marge. Notez également qu'ils n'ont pas apporté de modifications significatives à l'application Windows depuis le 2020/05/19. Comme QUOI ?", a déclaré un utilisateur.

Certains ont déclaré que la version gratuite fonctionnait très bien, tandis que d'autres ont aimé les fonctionnalités premium, mais pas le prix premium. De nombreux utilisateurs ont mentionné avoir opté pour des alternatives à RescueTime en raison des écarts de suivi et des applications obsolètes.

Alternative Gestion du temps Outils à utiliser à la place de RescueTime

RescueTime a beaucoup d'avantages, mais ce n'est pas la solution idéale. Cet outil de gestion du temps manque de nombreuses fonctionnalités, si bien que vous devrez probablement passer d'un outil à l'autre pour faire votre travail.

Entrer ClickUp , une plateforme alternative de productivité et de gestion du travail qui propose le suivi du temps, la gestion de projet et bien plus encore. 🎯

Smart project suivi du temps

Combien de temps faites-vous pour chaque projet, tâche ou client ? Vous ne le saurez jamais avec certitude sans Le suivi du temps du projet ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-434.png Le suivi du temps du projet de ClickUp /$$img/

Organisez et ajoutez des notes pour démarrer une tâche avec le suivi du temps de projet de ClickUp

Ces fonctionnalités de suivi du temps de projet vous permettent de suivre la durée, de créer des estimations, d'ajouter des notes, et bien plus encore. Qu'il s'agisse de l'extension Chrome gratuite, de l'application mobile ou du site de bureau, vous affichez un aperçu précis de votre travail dans un seul rapport. 📝

Utilisez ClickUp pour garder un œil sur les retards et les dépendances avec un seul Tableau

En parlant de rapports, Cartes de suivi ClickUpTime sont parfaites pour le suivi des Relevés de temps, des estimations, de la facturation, et plus encore. Créez un tableau de bord personnalisé avec les cartes de suivi du temps de votre choix pour afficher une vue d'ensemble de vos activités les plus importantes indicateurs de productivité en un seul endroit.

Solide gestion du temps

Le suivi du temps est une chose.. gestion du temps est une autre paire de manches. C'est pourquoi ClickUp comprend également des outils de gestion du temps et de définition des objectifs. Ajoutez des estimations de durée à n'importe quelle tâche ou répartissez le temps entre les membres de l'équipe pour gérer les attentes et maintenir votre équipe sur la bonne voie.

Rationalisez vos tâches quotidiennes et augmentez votre productivité grâce à l'outil de gestion du temps de ClickUp

Si vous êtes un travailleur visuel, ClickUp a aussi quelque chose pour vous. Basculez entre la vue Calendrier, la vue Gantt, la vue Échéancier ou la vue Charge de travail pour avoir une vue d'ensemble de ce qui vous attend. 🤩

Modèles permettant de gagner du temps

À faire, vous savez ce que RescueTime n'a pas ? Des modèles.

Devinez ce que ClickUp a ? Des modèles au kilo !

Donnez à vos équipes l'accès à une bibliothèque de plus de 1000 modèles sur ClickUp

Avec ClickUp, vous êtes à la place du conducteur. Tirez un modèle et personnalisez-le pour répondre aux besoins de votre équipe en matière de suivi du temps. Par exemple, le site Modèle de Relevé de temps des services ClickUp permet aux membres de l'équipe de suivre leurs heures de travail chaque semaine. ⏳

En outre, le Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp est utile pour organiser votre emploi du temps et examiner la façon dont vous passez votre temps.

ClickUp prix

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

Simplifiez Le suivi des activités Avec ClickUp

À nous tous, nous pourrions faire avec un peu plus de temps. Mais vous ne pouvez pas créer plus de temps, c'est pourquoi il est si important de maximiser votre temps au travail. L'application RescueTime est une solution populaire pour les professionnels à court de temps, mais elle nécessite toujours de passer d'une plateforme à l'autre pour faire son travail.

ClickUp est une véritable solution tout-en-un pour le suivi du temps connecté et hors ligne. Que vous soyez un freelance solo ou un manager supervisant des dizaines d'employés, ClickUp dote votre équipe des outils nécessaires pour faire un meilleur travail plus rapidement. ✨

Voyez la différence par vous-même : Créez dès maintenant votre environnement de travail ClickUp gratuit.