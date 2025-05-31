Comment utiliser la gestion de projet Bullet Journal pour rester sur la bonne voie

Vous essayez de gérer un projet avec un esprit encombré et des post-it éparpillés?

Nous sommes tous passés par là. Vous ouvrez votre ordinateur portable, prêt à vous attaquer à votre liste à faire... mais soudain, vous vous retrouvez à ranger vos stylos au lieu de vos priorités. 😅

Découvrez la gestion de projet avec le bullet journal, le mélange parfait entre créativité, contrôle et sérénité. Que vous soyez étudiant et que vous mappez votre thèse, freelance jonglant entre plusieurs clients ou créatif essayant de ne pas laisser l'inspiration vous échapper, le système bullet journal offre un cadre flexible pour terminer vos tâches (avec style), le tout sur une seule page, si c'est ce que votre cerveau préfère.

🧐 Le saviez-vous ? 88 % des personnes qui tiennent régulièrement un journal font état de rapports renforcés en clarté et en concentration.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment gérer vos projets à l'aide d'un bullet journal : à quoi il ressemble, pourquoi il fonctionne et comment numériser ses meilleurs aspects avec ClickUp. Nous partageons également des modèles gratuits et prêts à l'emploi pour passer de l'analogique au numérique !

Qu'est-ce que la gestion de projet avec un bullet journal ?

La gestion de projet avec un bullet journal, c'est exactement ce que ça veut dire : utiliser un bullet journal (alias BuJo) pour organiser tes projets, tes tâches, tes échéanciers et tes objectifs.

Gestion de projet avec le bullet journal via yukikosakamura

Créé à l'origine par Ryder Carroll comme un système de productivité minimaliste, le système bullet journal combine structure et créativité pour vous aider à mener à bien des projets de toute taille avec clarté.

🧐 Le saviez-vous ? À l'origine, le bullet journal a été conçu pour vous aider à oublier certaines choses, en libérant votre esprit et en laissant votre cerveau se concentrer.

La méthode bullet journal utilise des symboles, des notes abrégées (appelées « rapid logging ») et des dispositions flexibles pour vous aider au suivi de vos idées, de vos tâches, de vos évènements et de vos habitudes, le tout en un seul endroit. C'est comme un centre de commande personnel pour votre vie et votre travail.

Voici quelques échantillons de composants de la gestion de projet avec un bullet journal :

Index : une table des matières pour faciliter la navigation dans vos pages.

Journal futur : un aperçu de ce qui vous attend dans les mois à venir.

Journal mensuel : affichez la vue d'ensemble des objectifs et des échéances de chaque mois.

Journal quotidien : où sont consignées vos tâches quotidiennes, vos notes et vos évènements.

Collections personnalisées : forfaits de projet, listes d'idées, calendriers de contenu, suivi des clients, etc.

Utilisé de manière cohérente, ce système peut considérablement améliorer la gestion des tâches, que ce soit dans le cadre de projets de travail, de délais scolaires ou d'activités parallèles.

🌼 Petit rappel : vous n'avez pas besoin d'avoir tout prévu pour vous lancer. Que votre agenda soit classé par couleur ou taché de café, vous en faites déjà plus que vous ne le pensez. Construisons un système qui vous correspond là où vous en êtes, et non là où vous pensez que vous devriez être.

🧠 Qu'en est-il des cerveaux atteints de TDAH ?

Oui, le bullet journal peut travailler particulièrement bien pour les personnes atteintes de TDAH. Il offre un système visuel, sans pression et facile à personnaliser. Vous pouvez y noter librement toutes vos idées, tout conserver au même endroit et le concevoir d'une manière qui vous convient. Pas de modèles rigides. Pas de règles. Juste de la clarté.

🧐 Le saviez-vous ? Le bullet journal est souvent recommandé aux personnes atteintes de TDAH en raison de sa nature visuelle, de sa disposition personnalisable et d'une entrée à faible frottement. Il aide à extérioriser ses pensées, à réduire le sentiment de surcharge et à établir des routines cohérentes, sans vous imposer une structure rigide.

🤓 Alors... qu'est-ce qu'un journal de gestion de projet ?

Considérez-le comme un espace dédié dans votre journal pour le suivi uniquement de votre travail sur le projet. Cela peut inclure des échéanciers, des jalons, des listes de tâches, des obstacles, des ressources ou même des réflexions personnelles. Vous pouvez créer une disposition unique pour chaque projet ou utiliser des structures répétitives telles que les tableaux Kanban ou la méthode Alastair (plus d'informations à ce sujet ci-dessous).

🌼 N'oubliez pas : votre bullet journal n'a pas pour but d'atteindre une productivité parfaite, mais plutôt de créer un système qui fournit l'assistance à votre façon de penser, de ressentir et de vivre dans le flux.

Avantages de l'utilisation d'un bullet journal pour la gestion de projet

Les bullet journals ne sont pas seulement de jolis carnets décorés de ruban adhésif washi et d'en-têtes fantaisie (même si, bien sûr, il n'y a rien de mal à cela). Si terminés, ils constituent un outil puissant pour planifier, suivre et réfléchir, en particulier pour les projets qui ne suivent pas toujours une ligne droite.

Voici pourquoi ils font un travail si bien :

1. Flexibilité totale

Contrairement aux logiciels de gestion de projet rigides, un bullet journal vous permet de créer votre propre structure à partir de zéro. Vous avez besoin d'un planificateur de contenu hebdomadaire ? D'un outil de suivi de l'avancement de votre thèse ? D'un espace de brainstorming qui ne vous enferme pas dans un carcan ?

Terminé.

Votre journal est une toile vierge, prête à s'adapter à votre flux de travail, et non l'inverse.

🌼 N'oubliez pas : si votre carnet semble chaotique, ce n'est pas grave. La créativité l'est aussi. La structure peut venir plus tard : vous avez déjà terminé la partie la plus difficile, à savoir réfléchir.

2. Un cerveau qui vit sur le papier

Le bullet journal est en quelque sorte votre deuxième cerveau. Il est particulièrement utile pour gérer vos listes à faire et vos tâches à faire, et pour le suivi des dates importantes, des livrables et des nouvelles notes de projet.

Vous pouvez noter vos idées, vos tâches, vos échéances et même vos inspirations aléatoires à 3 heures du matin, le tout au même endroit. Pour les créatifs, les penseurs neurodivergents ou toute personne qui préfère la sensation tactile du stylo et du papier, ce système crée un sentiment de clarté mentale que les outils numériques ne parviennent parfois pas à offrir.

🧐 Le saviez-vous ? Une étude organisationnelle réalisée en 2024 a révélé que la tenue d'un journal améliorait de 22,8 % la perception des performances professionnelles chez plus de 50 000 employés.

3. Contrôle total de votre processus

Votre bullet journal peut contenir l'ensemble du processus de votre projet, de la conception à la mise en œuvre. Créez des calendriers, esquissez la feuille de route de votre prochain produit, dressez la liste des collaborateurs ou suivez les commentaires. Vous souhaitez utiliser un code couleur en fonction des phases du projet ou de la priorité ? N'hésitez pas. C'est vous qui formez le système.

🧐 Le saviez-vous ? Dans une méta-analyse réalisée en 2024, les personnes qui pratiquaient la journalisation expressive ont vu leur capacité d'attention augmenter de 25 % lors de tâches cognitives.

4. Productivité consciente

Contrairement aux applications de tâches qui vous alertent à toute heure, un bullet journal vous invite à ralentir. Chaque page est l'occasion de faire une pause, de réfléchir et de planifier de manière intentionnelle. Si vous essayez de construire une relation plus consciente avec votre travail, le bullet journaling peut vous offrir à la fois de l'assistance pour votre rendement et pour votre bien-être.

🎉 Anecdote amusante : de nombreuses personnes utilisent des techniques de journalisation telles que la boucle d'habitudes ou l'empilement d'habitudes dans leur bullet journal afin de renforcer des routines cohérentes et efficaces dans le cadre de plusieurs projets.

Méthodes de bullet journal clés pour gérer des projets

Quel est l'avantage d'utiliser un bullet journal pour la gestion de projet ? Vous pouvez combiner différentes méthodes jusqu'à trouver celle qui convient le mieux à votre façon de fonctionner. Vous n'avez plus besoin d'adapter votre flux de travail à des modèles logiciels standardisés. Passons en revue certaines des méthodes de bullet journaling les plus populaires qui permettent de mettre de l'ordre dans le chaos.

1. La méthode Alastair

via Source

Considérez cela comme un diagramme de Gantt minimaliste, sur papier. Vous listez les tâches verticalement et les dates horizontalement. Ensuite, vous indiquez quand chaque tâche est prévue ou achevée. C'est un excellent moyen de visualiser l'échéancier d'un projet sans vous perdre dans des feuilles de calcul.

Cas d'utilisation : planification d'un lancement ou de livrables échelonnés (comme une campagne marketing ou les étapes d'une thèse).

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez disposer du même échéancier visuel sous forme numérique ? Utilisez un diagramme de Gantt ClickUp pour glisser-déposer des tâches, ajuster les délais et collaborer en temps réel, sans rien réécrire.

2. Tableaux Kanban

Tableau Kanban BuJo via Source

Divisez votre page en colonnes telles que « À faire », « En cours » et « Terminé ». Ensuite, listez vos tâches dans chaque catégorie et mettez à jour leur statut au fur et à mesure de leur avancement. Vous resterez ainsi sur la même page sans avoir à passer à une nouvelle page à chaque fois que votre flux de travail change.

Simple ? Oui. Satisfaisant ? Oui, également. Voir les tâches évoluer sur le tableau est une véritable source de sérotonine.

🧐 Le saviez-vous ? ClickUp vous permet de transformer vos commentaires en tâches concrètes, afin que vos idées et vos retours ne restent pas lettre morte, mais soient mis en pratique.

Cas d'utilisation : gestion des flux de travail créatifs, des sprints de développement, ou de tout processus en plusieurs étapes.

💡 Conseil de pro : vous pouvez créer le même tableau glisser-déposer à l'aide de la vue Tableau de ClickUp pour gérer facilement les statuts de tous vos projets.

3. Calendriers de projet

Calendrier de projet BuJo via Source

Dessinez un calendrier mensuel ou hebdomadaire pour les échéances de vos projets. Vous pouvez mettre en évidence les tâches importantes, attribuer des codes couleur à vos plages horaires et définir des jalons sur plusieurs semaines. Vous pouvez bloquer du temps, ajouter des jalons avec des codes couleur ou marquer des points de révision clés.

Cas d'utilisation : idéal pour la planification d'événements, les calendriers éditoriaux et les échéanciers basés sur des objectifs.

4. Journaux de tâches

Journaux de tâches BuJo via Source

Un simple journal quotidien avec des puces (•), des cases à cocher (☐) ou des symboles pour indiquer la priorité. Vous pouvez déplacer des tâches vers l'avant, les annuler ou les achever.

Cas d'utilisation : toute personne qui jongle avec de nombreuses petites tâches dans le cadre d'un ou plusieurs projets.

5. Collections personnalisées

Calendrier de contenu BuJo via glaizajournals

Voici vos pages personnalisées : tableaux de bord de projet, suivi des commentaires, plans de contenu, et même journaux d'humeur si vos projets créatifs sont émotionnellement éprouvants (nous comprenons).

Cas d'utilisation : organisation spécifique à un projet qui ne correspond pas aux modèles traditionnels.

📮 ClickUp Insight : 63 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage classent leurs objectifs personnels par ordre d'urgence et d'importance, mais seulement 25 % les organisent par délai. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez ce qui est important, mais pas nécessairement quand. ⏳ ClickUp Goals, optimisé par l'assistance IA de ClickUp Brain, apporte ici plus de clarté. Il vous aide à décomposer les grands objectifs en étapes réalisables et limitées dans le temps. ClickUp Brain fournit des suggestions intelligentes pour les échéanciers et vous permet de rester sur la bonne voie grâce à des mises à jour en temps réel sur l'avancement et des changements de statut automatiques à mesure que vous achevez les tâches. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité après être passés à ClickUp.

Les défis de la gestion de projet avec le bullet journal

Nous adorons le bullet journaling. Les stylos, les pages, ce moment où l'on se dit « Ah, mon esprit est enfin organisé » après une bonne session de planification. Mais soyons réalistes, le papier a ses limites, en particulier lorsque vous gérez des projets complexes ou collaborez avec d'autres personnes.

Voici quelques obstacles que vous pourriez rencontrer sur la route du BuJo :

1. Tout dépend de vous, littéralement

Le bullet journal est une affaire individuelle. Il n'y a pas de synchronisation automatique, pas de notifications, pas de visibilité pour l'équipe. Si vous avez besoin de partager votre plan de projet ou de déléguer une tâche, vous devez soit photocopier les pages, soit prendre des photos de votre bureau sous un angle bizarre pour les envoyer par discuter.

Traduction : C'est idéal pour les flux de travail individuels, mais pas pour la collaboration en équipe.

2. Les tâches répétitives deviennent, eh bien, répétitives

Vous redessinez la même disposition semaine après semaine ? Vous réécrivez les tâches récurrentes chaque lundi ? C'est thérapeutique pour certains, mais cela prend beaucoup de temps pour d'autres.

3. Espace limité, évolutivité limitée

Les projets évoluent. Vous lancez un nouveau projet, ajoutez de nouvelles dépendances de tâches, et soudain, votre carnet papier ne suffit plus. Parfois, il explose. Et soudain, ce joli petit outil de suivi pour votre lancement en trois étapes compte désormais six membres de l'équipe, cinq dépendances et 12 sous-tâches... et plus de place sur votre petite page quadrillée.

Lorsque vous avez besoin d'un historique des versions, de pièces jointes ou de sous-tâches imbriquées, le papier peut commencer à vous sembler contraignant.

4. Pas de fonction de recherche (à moins de compter le fait de tourner les pages)

Bien sûr, vous pouvez nombre vos pages et tenir un index. Mais soyons honnêtes : essayer de retrouver « cette note du mois dernier sur les commentaires du client » peut ressembler à fouiller dans une capsule temporelle.

🚀 C'est là que ClickUp entre en jeu. Dans la section suivante, nous vous montrerons comment tirer le meilleur parti du bullet journaling dans un espace numérique, sans perdre la liberté créative que vous aimez tant.

📓 Productivité analogique vs numérique : comparaison côte à côte Découvrez comment la planification traditionnelle s'allie à la gestion moderne des flux de travail ! Image générée par IA via ClickUp Brain analogique vs numérique BUJO À gauche : une double page richement détaillée du Bullet Journal (BuJo), achevée avec des notes manuscrites, des surlignages à la couleur, des post-it et des gribouillages créatifs, qui illustre la flexibilité et la touche personnelle de la planification analogique. À droite : la vue Tableau ClickUp, qui affiche des fonctionnalités organisées, à savoir des tâches numériques, des étiquettes, des pièces jointes, des commentaires et une collaboration en temps réel, démontrant la puissance des outils numériques pour la productivité, le travail d'équipe et l'évolutivité. Pourquoi est-ce important ? Découvrez comment vos dispositions BuJo préférées peuvent être recréées et améliorées dans ClickUp. Découvrez les avantages du numérique : recherche, intégrations, notifications et collaboration. Laissez-vous inspirer pour combiner le meilleur des deux mondes dans votre flux de travail ! Utilisez ce visuel comme référence pour l'intégration, la formation ou les discussions d'équipe sur l'évolution de vos outils de productivité. Utilisez ce visuel comme référence pour l'intégration, la formation ou les discussions d'équipe sur l'évolution de vos outils de productivité.

📖 Pour en savoir plus : si vous souhaitez découvrir à quoi cela pourrait ressembler sous forme numérique, consultez ces applications de journal numérique qui permettent d'allier le même contrôle créatif à une structure consultable.

Comment numériser la gestion de projet avec un bullet journal dans ClickUp

Si vous utilisez déjà un bullet journal pour gérer vos projets, vous comprenez déjà l'intérêt de mettre vos idées sur papier. Cela permet de mettre de l'ordre dans le chaos, de faire avancer vos idées et de rester concentré sans perdre votre rythme.

Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez atteint le stade où tous les utilisateurs de carnets analogiques se retrouvent : lorsque le stylo et le papier ne suffisent plus.

« J'adore mon système, mais il devient difficile à adapter. »

Peut-être que votre équipe s'agrandit. Peut-être que vos projets deviennent plus complexes. Ou peut-être que vous en avez simplement assez de réécrire chaque semaine le même disposition ou de rechercher sans cesse ce post-it contenant un rappel important.

C'est là que les outils numériques cessent de remplacer votre journal et commencent à l'enrichir : grilles pointillées, tableaux de bord numériques, clarté totale.

🌼 N'oubliez pas : transférer votre système BuJo vers ClickUp n'est pas un abandon, mais une évolution (dans le bon sens du terme).

Lorsque vous jonglez avec les délais, collaborez entre équipes ou avez simplement besoin d'un système fiable, il ne s'agit pas d'abandonner votre processus. Il s'agit de faire évoluer votre système, pas de l'abandonner.

Voici comment passer du papier au numérique tout en restant fidèle à votre processus, tout en gagnant en puissance, en visibilité et en flux.

Étape 1 : Évaluez vos habitudes en matière de bullet journal

Avant de vous lancer dans un outil, faites le point sur ce qui constitue réellement votre travail.

🧠 Posez-vous la question suivante :

Quelles sont les pages ou les doubles pages que j'utilise le plus ? (Journaux quotidiens, Kanban, trackers, etc.)

Comment planifierais-je généralement : par jour, par semaine ou par projet ?

Qu'est-ce que je réécris souvent ? Qu'est-ce que j'oublie fréquemment ?

Dois-je suivre mes tâches de travail et personnelles ensemble ou séparément ?

À quel moment mon système commence-t-il à montrer des failles ?

💡 Conseil de pro : ouvrez votre journal actuel et parcourez une semaine. Où avez-vous passé du temps à réécrire ? Qu'est-ce qui vous a échappé ? Qu'est-ce qui vous a semblé facile ?

🎯 Votre objectif ici n'est pas de tout reproduire, mais de transférer intentionnellement les parties de votre système qui vous sont les plus utiles.

Étape 2 : Reconstruisez la structure de votre BuJo dans ClickUp

Au lieu d'imposer votre flux de travail dans le modèle de quelqu'un d'autre, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous permet de former votre espace de travail exactement comme votre bullet journal, avec des outils numériques qui mapper à vos pages.

Que vous transfériez une seule disposition de projet en ligne ou que vous organisiez plusieurs projets de travail en un seul endroit, les vues flexibles de ClickUp offrent l'assistance au fonctionnement de votre cerveau.

Vous pouvez glisser-déposer des tâches, suivre leur statut et adapter les échéanciers sans avoir à changer de page chaque semaine.

Listes à faire → Utilisez vue Liste → Utilisez la

Idéal pour les journaux rapides, les checklist hebdomadaires ou la répartition des tâches. Filtrez par date d'échéance, étiquette ou priorité, comme avec vos propres symboles bullet, mais avec la possibilité d'effectuer des recherches et des tris.

🎉 Anecdote amusante : le fait de rayer une tâche (oui, même numériquement) déclenche une libération de dopamine dans votre cerveau, ce qui procure une satisfaction immédiate !

Tableaux Kanban → Utilisez vue Tableau 🏗️→ Utilisez la

Suivez les phases de vos projets ou vos systèmes personnels tels que les pipelines de contenu, les flux de travail clients ou les devoirs scolaires. Tout comme les post-it dans votre journal, sauf que ceux-ci sont mis à jour en temps réel.

🧐 Le saviez-vous ? Vous pouvez faire glisser des tâches entre les vues ClickUp (par exemple, du calendrier vers le tableau) sans modifier leur structure, comme si vous passiez à une nouvelle page sans rien réécrire.

📅 Journaux mensuels ou hebdomadaires → Utilisez le Calendrier

Planifiez visuellement vos échéanciers, vos échéances et vos routines. Vous pouvez glisser-déposer des tâches ou zoomer pour voir comment se présente votre mois. Idéal pour les penseurs visuels.

Utilisez la hiérarchisation des priorités basée sur l'IA et les ajustements automatiques pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs avec le calendrier ClickUp.

📓 Spreads personnalisés (collections, objectifs, cartes mentales) → Utilisez Docs, Mind Maps et Tableau blanc.

ClickUp Document = Votre carnet de notes infini

Utilisez-le pour définir les grandes lignes de vos projets, prendre des notes lors de réunions ou même créer des tableaux de suivi des habitudes. Ajoutez des tâches, des titres, des signets ou intégrez tout ce qui peut donner vie à votre structure.

ClickUp document pour la tenue d'un journal

ClickUp cartes mentales = Vos idées, démêléesCartographiez la structure de votre projet, établissez visuellement la connexion entre vos idées ou planifiez vos flux de travail grâce à la fonctionnalité glisser-déposer. Idéal lorsque vos pensées ont besoin d'espace pour s'épanouir, tout en restant cohérentes.

Carte mentale pour Bullet Journal

Tableaux blancs ClickUp = votre terrain de jeu pour vos grandes idées

Tableau blanc pour bullet journal

Esquissez des stratégies, ajoutez des tâches et transformez le chaos des post-it en étapes claires. C'est là que la libre pensée rencontre l'action ciblée, le tout dans un espace collaboratif unique.

🎉 Anecdote amusante : ClickUp Docs enregistre automatiquement toutes les secondes, vous ne perdrez donc plus jamais vos idées géniales.

📊 Maîtrisez les aperçus → Créez des tableaux de bordDans votre BuJo, vous pouvez dessiner un suivi de progression. Dans ClickUp, créez des tableaux de bord en temps réel qui suivent automatiquement l'état d'avancement, les tâches en retard, la charge de travail de l'équipe ou les jalons du projet.

Choisissez parmi des diagrammes de Gantt, des calendriers ou des tableaux de tâches pour suivre la progression de la manière qui vous convient le mieux avec ClickUp Views.

💡 Chaque double page de votre bullet journal devient une vue, un document ou un tableau de bord numérique, personnalisé en fonction du fonctionnement de votre cerveau, mais sans aucune limite de pages.

Étape 3 : Configurez des tâches récurrentes pour éviter les retouches constantes

Dans un journal, vous réécrivez votre installation hebdomadaire. Vous ré-listez vos habitudes. Vous établissez manuellement vos routines.

Sur le plan numérique, les tâches récurrentes de ClickUp font ce travail à votre place, sans sacrifier la visibilité ni le contrôle.

Effectuez l'installation de tâches récurrentes avec des échéances à l'aide de ClickUp.

🔁 Vous pouvez :

Définissez des tâches à répéter à des dates fixes (par exemple, tous les lundis).

Créez des sous-tâches checklist qui se répètent dans votre tâche principale.

Configurez les tâches pour qu'elles se régénèrent une fois achevées (idéal pour les habitudes ou les révisions récurrentes).

📝 Exemple : Dans votre BuJo, chaque Monday, vous :

Planifiez vos objectifs hebdomadaires

Passez en revue la semaine précédente.

Organisez les réunions avec les clients pour la semaine

Créez plutôt une tâche récurrente intitulée « Réinitialisation hebdomadaire » dans ClickUp avec ces trois sous-tâches déjà intégrées. Vous pouvez l'attribuer, l'étiqueter, le lien à des documents contenant les détails du projet et rester concentré sur la prochaine tâche importante au lieu de réécrire la même chose chaque Monday.

💡 Les flux de travail récurrents vous aident à préserver vos rituels tout en réduisant les répétitions. C'est le meilleur des deux mondes : la pleine conscience du BuJo et la productivité moderne.

Étape 4 : Remplacez votre journal futur par des rappels et des automatisations

Dans le monde analogique, votre journal futur est votre coffre-fort de souvenirs. Mais si vous oubliez de le consulter, cela ne vous sera d'aucune utilité.

Dans ClickUp, les rappels et les automatisations vous apportent activement votre système.

Configurez des tâches récurrentes sur ClickUp

⏰ Vous pouvez :

Définissez des rappels personnels ou d'équipe avec un contexte (pas seulement un « ping »).

Ajoutez des rappels aux tâches, aux commentaires ou aux documents.

Automatisez la création de tâches lorsque les dates changent ou que les statuts évoluent.

🧠 Cas d'utilisation réel : imaginons que vous assuriez toujours le suivi auprès d'un client après avoir créé une nouvelle tâche ou envoyé une proposition. Au lieu d'écrire « suivi » dans votre journal, vous pouvez automatiser une tâche dans ClickUp pour générer une notification ou un rappel exactement 3 jours plus tard, attribué, étiqueté et prêt à être envoyé.

💡 Il s'agit d'un bullet journal avec un assistant intégré qui n'oublie jamais rien.

📮 ClickUp Insight : 26 % des travailleurs affirment que le meilleur moyen pour eux de se déconnecter est de se plonger dans leurs loisirs ou leurs entraînements sportifs, tandis que 22 % ont recours à des rituels de fin de journée, comme fermer leur ordinateur portable à une heure fixe ou changer de vêtements lorsqu'ils travaillent à domicile. Mais 30 % ont encore du mal à se déconnecter mentalement ! Les rappels ClickUp vous aident à renforcer vos bonnes habitudes. Configurez une alerte de fin de journée, informez automatiquement votre équipe des tâches achevées grâce à l'IA, et utilisez ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, pour passer en revue vos tâches quotidiennes afin de toujours rester au fait des plus importantes. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Étape 5 : Transformez des idées éparses en résultats structurés grâce à ClickUp AI.

Les journaux sont volontairement désordonnés. C'est là que naît la créativité. Mais comment rendre ce désordre productif ? C'est là que la plupart des gens bloquent.

ClickUp AI comble cette lacune.

ClickUp AI transforme vos notes en commentaires simplifiés et suggère des tâches réalisables.

Vous pouvez :

Prenez des notes brutes et transformez-les en listes de tâches ou en plans de projet.

Résumer les sessions de brainstorming en étapes suivantes.

Organisez vos idées en plans, modèles ou procédures opératoires normalisées.

✨ Exemple : vous versez cinq pages de commentaires et d'idées sur un produit dans un document ClickUp. En un clic, l'IA les transforme en une liste de priorités et attribue les actions de suivi aux bons coéquipiers.

💡 Vos idées restent les vôtres, mais elles sont désormais prêtes à être mises en œuvre.

🧐 Le saviez-vous ? Vous pouvez utiliser l'IA dans ClickUp pour résumer automatiquement vos notes, esquisser un nouveau plan de projet ou organiser vos idées en une structure claire et agréable. Résumer vos discussions, vos notes de réunion et générez même du contenu alimenté par l'IA en quelques secondes grâce à ClickUp Brain, alimenté par l'IA.

Étape 6 : Suivi des progrès globaux que le papier ne peut pas gérer

Votre bullet journal vous aide à vous concentrer sur aujourd'hui. Mais qu'en est-il de tout le reste ?

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de tout voir en un seul endroit :

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour le suivi de la progression.

Statut des projets sur plusieurs échéanciers

Charge de travail et goulots d'étranglement de l'équipe

Progression vers vos OKR, les jalons pour vos clients, ou vos plans de lancement.

📈 Au lieu de redessiner les barres de progression, vous voyez les données en temps réel et pouvez agir instantanément.

Et comme vous pouvez intégrer ClickUp documents, Objectifs et même des discussions dans votre tableau de bord, celui-ci devient bien plus qu'un simple résumé : c'est votre centre de commande personnel.

🎉 Anecdote amusante : ClickUp ne jugera pas vos notes désordonnées, vos listes à moitié terminées ou vos noms de tâches chargés d'émotion (👀 « réparer toute ma vie AUJOURD'HUI »).

Étape 7 : Utilisez les modèles de productivité ClickUp

Prêt à donner vie à votre bullet journal, sans papier, sans encombrement et sans perdre vos notes autocollantes ?

Le modèle de productivité personnelle ClickUp vous aide à faire exactement cela. Il est conçu pour ressembler à votre BuJo préféré, mais en plus intelligent, plus flexible et adapté au fonctionnement de votre cerveau.

Voici comment cela fonctionne en pratique :

📝 Consignez vos pensées dans ClickUp Document

Échantillon de modèle de productivité personnelle document dans ClickUp

Utilisez votre Journal Doc pour noter vos réflexions quotidiennes, vos listes de gratitude ou vos idées mémorables. La structure Doc vous permet de créer des sous-pages mensuelles et même de convertir du texte en tâches ClickUp en un seul clic.

✨ Pourquoi ça travaille :

Sous-pages mensuelles pour rester organisé

Sélectionnez du texte pour créer instantanément des tâches.

Un espace calme et gratuit pour réfléchir, planifier ou vider votre esprit.

Idéal pour les journaux de gratitude, la définition d'intentions et le suivi des pensées.

ClickUp AI peut vous aider à résumer, à déduire des tendances et à synthétiser vos pensées.

🧠 Suivez vos apprentissages et vos projets grâce à la vue Tableau

Obtenez un modèle gratuit Votre centre de commande tout-en-un pour la gestion de projet avec le bullet journal est le modèle de productivité personnelle ClickUp. Il utilise une vue Tableau.

Que vous suiviez les livres à lire, les cours à suivre, ou les podcasts à écouter, la vue Tableau d'apprentissage vous permet de tout visualiser et de tout gérer facilement. Déplacez les éléments entre les statuts Non commencé, en cours et achevé, comme des notes autocollantes numériques qui restent là où vous les avez placées.

📌 Pourquoi ça travaille :

Disposition épurée de style Kanban pour les apprenants visuels

Chaque carte comprend des liens, des ressources et des notes.

Utilisez des indicateurs et des étiquettes pour hiérarchiser les tâches par type ou par urgence.

Gardez vos objectifs d'apprentissage réalisables et organisés.

💡 Conseil de pro : commencez avec seulement deux espaces principaux : Journal et À apprendre. Une fois que vous êtes dans le flux, ajoutez le suivi des objectifs, les journaux d'habitudes ou même un tableau de visualisation !

🎯 Voici comment Matt Ragland intègre son système de bullet journal dans ClickUp, en conservant la structure qu'il apprécie, avec la flexibilité et les fonctionnalités d'un outil numérique.

Conseils et idées pour la gestion de projet avec le bullet journal

Que vous soyez plutôt analogique, numérique ou entre les deux, une chose est sûre : le bullet journal ne fonctionne que s'il vous offre une assistance réelle dans votre façon de penser et de travailler.

Au lieu de vous donner des idées génériques telles que « utilisez un calendrier » ou « attribuez un code couleur à vos tâches » (ennuyeux), voici quelques méthodes stratégiques et réfléchies pour améliorer votre gestion de projet, accompagnées d'exemples concrets pour les mettre en œuvre dans ClickUp.

Créez un brainstorming général du projet (puis organisez-le plus tard)

Commencez par rassembler toutes vos idées (listes de tâches, obstacles potentiels, objectifs généraux) dans un seul et même espace. Ne filtrez ni n'organisez encore rien. Contentez-vous de tout noter.

Dans un journal : utilisez une double page vierge avec un titre « Project Brain » (Projet cérébral) et dressez la liste de tout ce qui vous passe par la tête.

Dans ClickUp : ouvrez un document ClickUp avec pour titre « Nom du projet : Brain Dump ». Tapez librement. Notez toutes les tâches à faire, le statut des tâches ou les idées pour un nouveau projet. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, convertissez n'importe quelle ligne en tâche en un seul clic et organisez-les par priorité, assigné ou échéancier.

💡 Cela permet de maintenir les idées et l'exécution liées, et vous évite de devoir retaper vos meilleures idées.

📖 En savoir plus : Vous pouvez également utiliser les modèles de brainstorming dans ClickUp si vous souhaitez donner un coup de pouce à la conception de vos projets.

2. Créez un journal hebdomadaire pour le suivi de votre progression à court terme.

Les utilisateurs du bullet journal s'appuient souvent sur des journaux hebdomadaires pour gérer leurs objectifs à court terme, mais réécrire la même structure chaque semaine peut devenir une corvée.

Dans un journal : configurez une disposition horizontale sur 7 jours et listez les tâches sous chaque jour, avec des symboles pour indiquer la priorité et l'achèvement.

Dans ClickUp : utilisez la vue Liste regroupée par date d'échéance. Vous verrez le planning de votre semaine s'afficher de manière dynamique et, contrairement au papier, vous pourrez :

Faites glisser les tâches d'un jour à l'autre.

Filtrez par priorité ou par assigné.

Réduire les tâches achevées

Vous souhaitez une installation plus claire ? Créez une liste intelligente « Cette semaine » à l'aide de filtres afin que ClickUp n'affiche automatiquement que les tâches de cette semaine, sans installation supplémentaire.

3. Définissez la réussite grâce à une planification axée sur les résultats

Trop de journaux (et d'outils numériques) se concentrent sur ce qui doit être « terminé », et non sur ce qui doit être « accompli ».

Dans un journal : essayez de créer une double page avec une colonne « À quoi ressemble le succès » pour chaque projet.

Dans ClickUp : utilisez ClickUp Objectifs pour créer des objectifs mesurables liés aux tâches.

Définissez vos objectifs, tant personnels que professionnels, à l'aide de ClickUp.

Par exemple :

Projet : lancement du site web

Objectif : obtenir 5 inscriptions de clients au cours de la première semaine.

Objectif : achever toutes les tâches de développement de la phase 2 avant le 10 juin.

Vous pouvez suivre la progression vers ces objectifs en fonction des tâches achevées, du nombre de jalons ou des mises à jour manuelles.

💡 Cela permet à votre équipe (et à votre cerveau) de rester concentré sur les résultats, et pas seulement sur les cases à cocher.

4. Créez un outil de suivi des systèmes répétitifs

De la création de contenu à l'intégration des clients, de nombreux projets impliquent des routines. Ne partez pas de zéro à chaque fois.

Dans un journal : vous pouvez créer une page « Système » avec des checklists de modèle.

Dans ClickUp : utilisez les modèles et les tâches récurrentes ensemble. Par exemple :

Créez un modèle de tâche « Checklist pour la publication d'un podcast ».

Configurez-le pour qu'il se répète tous les mercredis.

Attribuez des sous-tâches telles que : Enregistrer → Modification en cours → Transcrire → Planifier → Promouvoir

Désormais, au lieu de redessiner les étapes, l'ensemble du flux de travail réapparaît, comme un suivi numérique des habitudes.

5. Tenez une page de réflexion visuelle

Les projets ne nécessitent pas seulement un suivi des tâches, ils nécessitent également une réflexion.

Remarquez la dynamique, les frictions et ce qui nécessite un léger changement.

Dans un journal : consacrez une double page à vos notes, croquis ou réussites chaque semaine ou après chaque jalon important d'un projet.

Dans ClickUp : créez une page dédiée dans ClickUp Docs à l'intérieur de chaque dossier de projet avec pour titre « Réflexions ». Ajoutez-y :

Apprentissages

Commentaires des clients

Succès et obstacles

Notes rétro

Mieux encore, enregistrez rapidement un partage d'écran de vos idées à l'aide de ClickUp Clips , puis intégrez-les dans votre document ou votre tableau de bord.

Utilisez un document ClickUp pour réfléchir aux réussites, aux obstacles ou aux progrès. Si vous débutez dans les pratiques de réflexion, ce guide sur la tenue d'un journal pour améliorer votre productivité peut vous aider.

🧐 Le saviez-vous ? 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête établissent des plans détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne font pas le suivi de ces plans à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. 👀 Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches réalisables, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code fournissent des représentations visuelles claires de vos progrès, vous permettant ainsi de mieux contrôler et de fournir une visibilité accrue à votre travail. Parce que « espérer que tout ira pour le mieux » n'est pas une stratégie fiable. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir assumer environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

6. Utilisez la couleur pour hiérarchiser visuellement vos projets

Dans le bullet journaling, des notes codées par couleur sont souvent utilisées pour différencier les catégories : travail, personnel, administrateur, créativité. Cela réduit la fatigue décisionnelle et vous permet de vérifier d'un seul coup d'œil l'état d'avancement de vos projets.

Dans un journal : vous pouvez utiliser des surligneurs, des onglets adhésifs ou des stylos de couleur pour séparer les types de tâches ou les phases du projet.

Dans ClickUp : utilisez des étiquettes personnalisées ou des étiquettes de couleur pour organiser visuellement votre environnement de travail.

Définissez des priorités de tâches codées par couleur dans ClickUp.

Étiquettes personnalisées avec code couleur

Exemples :

🔴 Rouge = Urgent

🔵 Bleu = Travail pour le client

🟢 Vert = projet interne

🟡 Jaune = En attente de commentaires

💡 Vous pouvez même créer des tableaux de bord ou des vues filtrées basées sur des étiquettes de couleur, exemple « Afficher uniquement les tâches marquées en rouge (urgentes) cette semaine » ou « Afficher uniquement les tâches créatives ».

Vous souhaitez aller plus loin ? Combinez les codes couleur avec les champs personnalisés pour ajouter encore plus de sens, comme les catégories budgétaires, les étapes d'approbation ou les niveaux d'effort.

7. Suivez vos habitudes, vos comportements et vos objectifs personnels

Les journaux comprennent souvent des suivis d'habitudes, des journaux d'humeur ou des pages consacrées au bien-être. Ce ne sont pas seulement des éléments « agréables à avoir », ils vous aident à gérer le côté émotionnel de la productivité.

Dans un journal : vous pouvez créer une grille où chaque ligne correspond à une habitude et chaque colonne à un jour.

Dans ClickUp : Utilisez les automatisations et les objectifs pour développer des habitudes durables, et Docs pour réfléchir de manière intentionnelle.

Exemple :

Fixez-vous un objectif pour votre habitude (par exemple, « Écrire dans mon journal 5 fois par semaine ») et divisez-le en cibles hebdomadaires plus petites.

Ajoutez une automatisation pour marquer les tâches comme achevées ou envoyer des rappels lorsque vous manquez une journée.

Créez un document personnel avec le titre « Victoires hebdomadaires » et ajoutez-y une nouvelle entrée chaque vendredi. Idéal pour approfondir votre réflexion.

Utilisez la vue Calendrier pour repérer les lacunes dans votre routine et planifier des journées de rattrapage.

Épingle votre liste d'habitudes sur votre Accueil pour la garder à l'esprit.

Vous souhaitez un suivi visuel ? Créez un tableau de bord qui affiche :

🧠 Temps consacré à la réflexion/à la tenue d'un journal à l'aide des champs de suivi du temps📈 Barres de progression des objectifs (mises à jour automatiquement avec les cibles achevées)✅ Widgets de réalisation des habitudes quotidiennes

Échantillon de modèle de suivi des habitudes

L'un de nos utilisateurs a réalisé une vidéo détaillée sur la façon dont il utilise ClickUp pour suivre ses habitudes personnelles!

🎯 Cela comble le fossé entre le développement personnel et les résultats professionnels, ce dans quoi le bullet journal excelle.

9. Recréez les dispositions BuJo populaires dans ClickUp

Vous aimez certaines pages du bullet journal ? Vous pouvez en recréer beaucoup dans ClickUp à l'aide de documents, vues Document ou modèles.

Voici quelques-uns de nos favoris :

Journal futur – planification globale Utilisez la vue Calendrier + Objectifs pour les forfaits trimestriels. Journal quotidien – tâches et évènements rapides Utilisez la vue Liste filtrée par « Aujourd'hui ». Suivi mensuel – diagramme des habitudes ou des jalons Créez un tableau Doc avec des tâches récurrentes intégrées. Collection de projets : toutes les notes/tâches en un seul endroit Créez un dossier contenant des listes, des documents et des tableaux de bord afin de pouvoir gérer plusieurs dispositions de projets en parallèle sans perdre le suivi des détails de chacun. Planificateur de contenu – idée > brouillon > publication Utilisez la vue Tableau + Modèles pour les étapes du pipeline.

💡 Essayez de combiner un document, une tâche et un calendrier dans un même projet pour reproduire numériquement vos pages personnalisées en placer dans les favoris. Vous conservez la liberté offerte par le BuJo, mais vous bénéficiez en plus d'une connexion totale, de la possibilité de modifier vos projets et d'un mode collaboratif.

Bonus : créez un rituel « Réflexion + Réinitialisation »

Tout comme de nombreux utilisateurs de bullet journal font une réflexion hebdomadaire ou une remise à zéro mensuelle, créez un rituel récurrent dans ClickUp qui vous aide à faire une pause et à planifier.

Créez une tâche récurrente tous les vendredis intitulée « Réinitialisation hebdomadaire. » Les sous-tâches peuvent inclure :

Passez en revue les tâches achevées.

Journalisez vos réussites et vos obstacles

Mettez à jour vos objectifs ou votre backlog.

Archiver les documents terminés

Vérifiez la charge de travail de votre équipe

Associez cela à un document intitulé « Réflexions hebdomadaires », dans lequel vous ajoutez une entrée datée à chaque fois. Vous disposez désormais d'un journal de croissance numérique que vous pouvez rechercher, filtrer et consulter sans avoir à tourner les pages.

Modèles ClickUp inspirés du bullet journal à essayer

Voici un ensemble de modèles de type bullet journal que vous pouvez recréer ou personnalisés dans ClickUp. Que vous soyez un créatif indépendant, un gestionnaire de projet ou simplement quelqu'un qui cherche à rester sain d'esprit, vous trouverez ici de quoi faire chanter votre BuJo numérique. 🎶

Obtenez un modèle gratuit Modèle de journal quotidien ClickUp

Recréez votre journal de tâches quotidiennes sans avoir à le redessiner chaque matin.

Utilisez-le pour :

Priorités quotidiennes

Tâches bloquées par blocs

Note de prise rapide

💡 Cela vous offre la flexibilité d'un journal quotidien sans le travail manuel.

📖 Pour en savoir plus : Vous souhaitez améliorer l'organisation de vos notes ? Consultez ce guide sur la manière d'organiser vos notes pour une meilleure clarté de vos projets.

🧠 Document de synthèse du projet

Si votre esprit est en ébullition, ceci est fait pour vous.

Pour créer un document de brainstorming dans ClickUp, ajoutez simplement un nouveau document, notez vos idées brutes et organisez-les comme vous le souhaitez. Utilisez @brain ou la barre d'outils IA pour résumer instantanément vos idées, générer des informations et transformer vos notes en tâches réalisables.

Document de brainstorming avec ClickUp

Cet échantillon de document de brainstorming a été créé dans ClickUp Docs , notre outil placé dans les favoris pour capturer des pensées désordonnées, structurer des idées et les mettre à faire. ✨ Vous pouvez vous inscrire gratuitement à ClickUp et commencer à créer des documents intelligents et flexibles comme celui-ci (et bien plus encore !).

Utilisez-le pour :

Pensée non structurée

Idées de projets

Saisie des tâches avant la planification

💡 C'est un journal qui commence par être désordonné, mais qui finit par être intelligent.

Obtenez un modèle gratuit Modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp

Basé sur la combinaison classique de la revue hebdomadaire et de la planification BuJo.

Utilisez-le pour :

Réfléchissez à vos réussites et à vos défis

Planifier la semaine à venir

Faites le vide dans votre esprit

💡 Ce modèle deviendra votre rituel pour rester organisé et proactif.

🎉 Fait amusant : les personnes qui notent leurs objectifs et les révisent chaque semaine ont 42 % plus de chances de les atteindre.

Basé sur le programme viral 75 Hard, axé sur l'état d'esprit et le bien-être.

Obtenez un modèle gratuit Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Utilisez-le pour :

Assurez la cohérence entre votre forme physique, votre hydratation, votre alimentation et vos lectures.

Suivi quotidien des tâches incontournables et discipline mentale

Restez responsable grâce à un journal de progression visuel

💡 Ce modèle vous aide à faire de l'autodiscipline un mode de vie, sans aucune approximation.

Obtenez un modèle gratuit Modèle de tableau d'ambiance ClickUp

Idéal pour les penseurs non linéaires ou les planificateurs visuels.

Utilisez-le pour :

Mapper les idées pour un travail créatif ou stratégique

Esquissez des forfaits de produits, des visuels de marque ou des flux de services

💡 Si vous aimez griffonner des cartes mentales dans votre journal, voici la version numérique qu'il vous faut.

🌼 Mieux vaut fait que parfait. Mais avec ClickUp, vous pouvez vous rapprocher un peu plus des deux. Vous y êtes presque : que vous feuilletiez un journal ou que vous cliquiez sur un tableau de bord, chaque petite étape compte. Votre façon de planifier est valable, votre progression est réelle et vos objectifs ? Tout à fait à votre portée.

Des croquis aux échéances, le suivi se fait selon ce qui compte vraiment.

Votre bullet journal est probablement bien plus qu'un simple carnet. C'est un espace de réflexion, un compagnon de projet et peut-être même une forme de bien-être personnel.

Mais à mesure que vos responsabilités augmentent ou que vos projets prennent de l'ampleur, vous ne devriez pas avoir à choisir entre créativité et efficacité.

ClickUp n'est pas là pour remplacer votre bullet journal. Il est là pour le compléter. Pour vous donner un espace de collaboration, automatiser ce que vous aviez l'habitude de réécrire et transformer votre magnifique flux analogique en quelque chose de consultable, traçable et évolutif.

Que vous commenciez modestement en numérisant un journal quotidien ou que vous vous lanciez à fond dans les tableaux de bord de projet, ClickUp vous aide à faire évoluer votre système sans perdre l'intentionnalité qui le rendait spécial.

Prêt à faire passer votre bullet journal à l'ère numérique ?

👉 Essayez ClickUp gratuitement et commencez dès aujourd'hui à créer votre BuJo numérique.

FAQ

Le bullet journal est-il adapté aux personnes atteintes de TDAH ?

Oui, de nombreuses personnes atteintes de TDAH trouvent le bullet journal particulièrement utile. La flexibilité du système permet une organisation visuelle et un enregistrement rapide des tâches, ce que le journaling adapté au TDAH fournit une assistance forte. Il peut également aider à extérioriser les pensées, à réduire la surcharge cognitive et à établir des routines cohérentes.

💡 Vous recherchez une alternative numérique offrant les mêmes avantages ? Les vues personnalisables, les tâches récurrentes et les tableaux de bord visuels de ClickUp prennent en charge les flux de travail neurodivergents, avec des rappels et des automatisations intégrés pour réduire les frictions.

Qu'est-ce que la méthode de planification bullet journal ?

Ryder Carroll a créé la méthode du bullet journal, un système minimaliste permettant d'organiser des tâches, des évènements et des notes à l'aide de symboles, d'une saisie rapide et de pages modulaires. Elle comprend des éléments tels que le journal quotidien, le journal mensuel, le journal futur et des collections personnalisées, offrant aux utilisateurs un contrôle total sur la manière dont ils assurent le suivi et la planification de leur vie.

Utilisé pour la gestion de projet, il permet de décomposer les grands objectifs en étapes réalisables tout en laissant de l'espace à l'exploration créative, au suivi des habitudes et à la réflexion.

Qu'est-ce qu'un journal de gestion de projet ?

Un journal de gestion de projet est un espace dédié, physique ou numérique, à la planification, au suivi et à la réflexion sur un projet. Il comprend généralement :

Échéanciers et échéances

Listes de tâches

Notes prises lors de réunions ou de séances de brainstorming

Obstacles, risques et résolutions

Mises à jour sur la progression et conclusions finales

Les bullet journals sont parfaitement adaptés à cette approche, car ils sont personnalisables. Vous pouvez créer des collections pour chaque projet, utiliser des symboles pour suivre leur statut et ajouter des suivis d'habitudes ou des rétrospectives.

Puis-je utiliser à la fois un bullet journal et ClickUp ?

Absolument ! De nombreux utilisateurs combinent les deux.

Utilisez votre bullet journal comme un espace dédié à la réflexion analogique, au dessin et aux rituels quotidiens.

Utilisez ClickUp pour le suivi de vos tâches, la collaboration avec d'autres personnes et l'automatisation de ce qui doit être terminé.

Vous pouvez même relier les deux systèmes en synchronisant les tâches récurrentes de BuJo avec les rappels ClickUp, ou en transférant des pages créatives dans des modèles réutilisables.

🧠 Il ne s'agit pas de remplacer votre journal. Il s'agit d'améliorer votre flux de travail en tirant le meilleur parti des deux mondes.