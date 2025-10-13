Les 15 meilleurs outils de sondage de satisfaction des employés en 2026

Les sondages d'opinion auprès des employés ne visent bien sûr pas à vérifier si tout le monde a encore le cœur qui bat au travail (même si, lors d'un Monday difficile, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée !😊).

Mais qu'est-ce qu'un sondage d'opinion auprès des employés, exactement ?

Un sondage d'opinion auprès des employés consiste en une série de questions rapides envoyées aux employés à intervalles réguliers.

Tout comme la prise de votre pulsation vous donne un aperçu de votre état de santé physique, ces sondages réguliers aident les RH à évaluer le moral des employés et à identifier les points à améliorer.

Grâce à un logiciel de sondage de satisfaction des employés, ils peuvent recueillir efficacement les commentaires des employés sur des aspects tels que la satisfaction au travail, les relations au sein de l'entreprise et l'environnement général.

Ces outils de sondage auprès des employés sont essentiels pour créer un environnement de travail plus engageant et plus solidaire. Pour trouver la solution qui vous convient le mieux, découvrons ensemble les 15 meilleurs outils de sondage flash auprès des employés.

Lorsque vous recrutez un collaborateur, vous menez plusieurs entretiens pour trouver la personne idéale, n'est-ce pas ? Eh bien, il en va de même pour un outil de sondage auprès des employés dont l'objectif principal est de recueillir leurs commentaires.

Voici les critères à prendre en compte lors du choix d'un outil de sondage flash.

Personnalisation : la personnalisation est essentielle ! Les bons outils de sondage vous permettent de personnaliser les questions et les sondages en fonction de vos besoins, et même d'y ajouter votre logo pour rester fidèle à votre image de marque.

Données et analyses : recherchez des outils qui vous fournissent des informations précieuses. Des données et des analyses efficaces vous aideront à suivre les tendances, à mesurer l'engagement des employés et à orienter vos stratégies RH.

Facilité d'utilisation : les logiciels d'engagement des employés complexes ne sont pas les plus pratiques. Optez pour des outils dotés d'une interface simple et conviviale, ainsi que de modèles prêts à l'emploi, afin de pouvoir lancer vos sondages en un clin d'œil.

Automatisation : automatisez la distribution et le traitement des sondages, ce qui vous fait gagner du temps et vous garantit de toujours disposer d'informations récentes à portée de main

Bonus : Découvrez les 10 meilleurs logiciels de sondage auprès des employés destinés aux équipes RH, capables de transformer les retours en informations exploitables !

Bon, professionnels des RH et champions du bien-être au travail, il est temps de parler outils.

Prenez un café, installez-vous confortablement et découvrons ensemble les 15 meilleurs outils de sondage flash qui feront dire à vos employés : « Enfin, quelqu'un nous écoute ! »

1. ClickUp (Idéal pour créer et visualiser les données de sondage)

Les sondages d'opinion auprès des employés se déroulent en trois étapes : la conception, la réalisation et l'analyse.

Et ClickUp se charge de toutes ces étapes !

ClickUp Forms vous permet de recueillir les commentaires de vos employés sans les tracas habituels. Vous pouvez rapidement créer des sondages que les employés peuvent remplir en quelques minutes, ce qui est idéal pour les sondages ponctuels qui doivent être rapides et fréquents.

Créez et gérez facilement des formulaires de sondage dans ClickUp grâce à un menu simplifié

Vous pouvez personnaliser ces formulaires en y ajoutant des questions spécifiques adaptées aux besoins de votre organisation, par exemple pour évaluer l'engagement des employés ou mieux comprendre l'équilibre entre travail et vie privée.

Il y a aussi ClickUp Docs, qui simplifie la compilation et la présentation des résultats des sondages.

Collaborez efficacement sur des documents avec ClickUp Docs, en effectuant le suivi des modifications en temps réel

Ces documents vous permettent de mettre en forme les informations de manière claire et lisible, et de les partager en temps réel avec les autres parties prenantes.

Par ailleurs, les modèles prêts à l'emploi de ClickUp vous font gagner un temps considérable en matière de conception et de mise en forme, tout en vous offrant un excellent point de départ. Il vous suffit d'ajouter vos questions supplémentaires, et le tour est joué !

Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp

Télécharger ce modèle Améliorez la culture d'entreprise et renforcez la satisfaction des employés grâce au modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp

Le modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp est l'outil idéal pour obtenir une image précise de la satisfaction et de l'engagement des employés. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Obtenez des informations claires et exploitables sur le moral de votre équipe

Créez des sondages personnalisés avec des questions personnalisées

Recueillez les commentaires en temps réel de vos employés sur n'importe quel appareil

Ce formulaire simplifié vous permet de recueillir et d'analyser les commentaires globaux des employés, d'évaluer leur satisfaction et de mieux comprendre la culture d'entreprise.

Si vous recherchez quelque chose d'un peu plus concret, ClickUp a l'outil qu'il vous faut : le modèle de plan d'action pour les sondages d'engagement de ClickUp. Il vous aide à identifier les facteurs clés d'engagement, à mettre en œuvre des changements significatifs et à garantir la responsabilité des résultats.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Form View : simplifie la création et la gestion des formulaires, facilitant ainsi la collecte de données

Générateur de questions de sondage : outil basé sur l'IA qui vous aide à créer des questions de sondage pertinentes et captivantes, adaptées à vos objectifs

Tableaux de bord ClickUp : les tableaux de bord ClickUp sont parfaits pour visualiser les données de sondage, grâce à des widgets personnalisés permettant de suivre des indicateurs spécifiques et de comparer les résultats au fil du temps

ClickUp Docs : idéal pour partager les résumés et les conclusions des sondages, avec des fonctionnalités de collaboration et de suivi en temps réel

La vue Diagramme de Gantt de ClickUp : elle est idéale pour définir des échéanciers, gérer les plannings des sondages et suivre la progression depuis le lancement jusqu'à l'achevement.

Les limites de ClickUp

Fonctionnalités de l'application mobile : l'application mobile de ClickUp n'offre pas encore toutes les fonctionnalités de la version pour ordinateur, ce qui peut poser quelques difficultés si vous devez effectuer des modifications lorsque vous êtes en déplacement.

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : à ajouter à tout forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. SurveySparrow (Idéal pour les sondages instantanés automatisés)

via SurveySparrow

SurveySparrow propose une plateforme intuitive pour réaliser des sondages auprès des employés, permettant ainsi aux organisations de mesurer facilement l'engagement de leur personnel.

L'une des fonctionnalités phares est la planification automatisée des sondages, qui vous permet de configurer des sondages et de laisser la plateforme s'occuper du reste.

La plateforme dispose également d'une interface conversationnelle qui rend les sondages plus personnels et plus attrayants, ce qui se traduit par une augmentation de 40 % du taux de réponse aux sondages.

Cependant, certains utilisateurs trouvent que la réorganisation des champs de texte dans les sondages est un peu compliquée, et ces fonctionnalités avancées peuvent avoir un coût.

Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Planification automatisée des sondages : mettez en place des sondages réguliers et laissez le système se charger des rappels, afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches

Interface conversationnelle : suscite l'intérêt des employés grâce à une expérience personnalisée, ce qui augmente les taux de réponse aux sondages

Tableau de bord de rapports complet : fournit des informations rapides et envoie des mises à jour en temps réel pour vous tenir informé des résultats des sondages

Collecte de données omnicanale : recueillez les commentaires provenant de multiples sources telles que les e-mails, le Web et les réseaux sociaux, le tout en un seul endroit

Logique conditionnelle avancée : adaptez les sondages en fonction des réponses, pour une expérience fluide et personnalisée pour les utilisateurs

Les limites de SurveySparrow

Difficulté à réorganiser les champs de texte : la disposition des champs de texte peut s'avérer délicate et avoir une incidence sur la disposition du sondage

Chargement lent des pages : certains utilisateurs signalent que les sondages intégrés ralentissent les pages web sur lesquelles ils se trouvent

Coût élevé des fonctionnalités avancées : l'accès aux fonctionnalités avancées nécessite un forfait supérieur, qui peut s'avérer plus coûteux que prévu

Tarifs de SurveySparrow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

À lire également : 8 modèles de questionnaires gratuits pour une collecte de données efficace

3. ThriveSparrow (Idéal pour les sondages ponctuels flexibles)

via ThriveSparrow

ThriveSparrow vise à favoriser l'engagement continu des employés en fournissant des sondages réguliers qui aident les organisations à comprendre les niveaux d'engagement et à répondre rapidement à l'évolution des besoins.

Avec ThriveSparrow, il est facile de personnaliser la fréquence de ces sondages : que vous souhaitiez des mises à jour hebdomadaires ou des tendances mensuelles, l'outil s'adapte à vos programmes RH.

Il convient toutefois de noter que ThriveSparrow n'est peut-être pas la solution idéale pour les grandes entreprises ; il est davantage adapté aux petites et moyennes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de ThriveSparrow

Planification flexible des sondages : choisissez la fréquence des sondages en fonction des besoins de votre organisation, qu'il s'agisse de sondages hebdomadaires ou d'analyses mensuelles des tendances

Sondages eNPS : sondages en une seule question qui mesurent l'engagement des employés et aident à identifier les domaines à améliorer

Rapports complets : fournissent des informations exploitables sur les tendances en matière d'engagement, permettant ainsi aux dirigeants de prendre des décisions fondées sur des données

Intégration transparente : s'intègre à Slack, Google Workspace et bien d'autres, ce qui facilite son intégration dans votre infrastructure technologique RH existante

Assistance multilingue : permet de réaliser des sondages en plusieurs langues, idéal pour les équipes internationales

Les limites de ThriveSparrow

Intégrations limitées : propose moins d'intégrations tierces que d'autres outils de sondage flash, ce qui peut restreindre son utilisation au sein d'un écosystème technologique plus large

Interface basique : bien que conviviale, l'interface manque de fonctionnalités avancées, ce qui peut ne pas répondre aux besoins des grandes entreprises.

Évolutivité limitée : ThriveSparrow est conçu pour les petites et moyennes entreprises et peut ne pas s'adapter aussi efficacement aux grandes entreprises

Tarifs de ThriveSparrow

Performance : 5 $ par mois et par employé

Engage : 3 $ par mois et par employé

Kudos : 2 $ par mois et par employé

4. CultureMonkey (Idéal pour obtenir des informations complètes sur l'engagement des employés)

via CultureMonkey

CultureMonkey propose toute une gamme de fonctionnalités conçues pour favoriser une culture d'entreprise positive. Grâce à divers sondages sur l'engagement des employés et à la gestion des retours en temps réel, CultureMonkey aide les organisations à comprendre ce qui motive leurs employés.

L'un des atouts de CultureMonkey réside dans son utilisation des cartes thermiques et de l'analyse des sentiments. Ces outils permettent aux dirigeants d'identifier rapidement les tendances en matière d'engagement et de prendre des mesures concrètes.

Cependant, CultureMonkey s'adresse principalement aux moyennes et grandes entreprises, ce qui se reflète dans son modèle de tarification personnalisé et ses fonctionnalités adaptées aux besoins plus étendus des organisations.

Les meilleures fonctionnalités de CultureMonkey

Diverses options de sondage : comprend l'eNPS, des sondages personnalisés et des sondages flash pour répondre aux différents besoins de l'entreprise

Informations basées sur les données : fournit des cartes thermiques, des analyses de sentiment et des références pour identifier les points faibles et suivre les améliorations au fil du temps

Retour d'expérience anonyme : garantit un anonymat total, permettant ainsi un retour d'expérience sincère via des canaux sécurisés et conformes au RGPD

Outils de rapports complets : propose des options d'exportation au format CSV et PPT pour une analyse approfondie des données et la création de rapports personnalisés

Planification automatisée des sondages : vous permet de configurer des sondages en mode automatique, ce qui réduit l'effort manuel et optimise les taux de participation

Les limites de CultureMonkey

Modèle de tarification personnalisé : l'absence d'informations sur les tarifs dès le départ peut rendre plus difficile l'évaluation de la rentabilité, en particulier pour les petites entreprises

Complexité potentielle : la plateforme peut s'avérer plus complexe que nécessaire pour les petites équipes ou les start-ups en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Intégrations tierces limitées : bien que la plateforme offre un large éventail d'outils intégrés, les options d'intégration avec d'autres logiciels sont relativement limitées

Tarifs de CultureMonkey

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CultureMonkey

G2 : 4,7/5 (plus de 50 avis)

À lire également : 10 alternatives et concurrents de SurveyMonkey

5. 15Five (Idéal pour les sondages faciles à utiliser)

via 15Five

Conçu pour les responsables RH qui souhaitent avoir un impact concret, 15Five propose des sondages faciles à utiliser et fondés sur des données scientifiques, qui peuvent être lancés en seulement deux clics et dont les réponses sont recueillies en environ six minutes.

Grâce à des fonctionnalités telles que l'analyse comparative et des tableaux de bord RH détaillés, 15Five permet de mesurer l'engagement à tous les niveaux (entreprise, service ou équipe) et de suivre la progression au fil du temps.

Si les nombreuses fonctionnalités de la plateforme en font un outil idéal pour les moyennes et grandes entreprises, sa simplicité pourrait ne pas suffire à ceux qui recherchent des solutions hautement personnalisables.

Les meilleures fonctionnalités de 15Five

Tableau de bord des résultats RH : offre une vue d'ensemble des indicateurs d'engagement ainsi que d'autres données clés de l'entreprise, facilitant ainsi la prise de décisions fondées sur des données.

Sondages et références personnalisables : propose des modèles fondés sur des données scientifiques et des outils de benchmarking permettant de comparer l'engagement au fil du temps et entre différents secteurs d'activité

Coaching et conseil en interne : comprend de l'assistance fournie par des experts pour vous aider à élaborer des stratégies d'engagement et à développer l'efficacité des managers

Retour d'information en temps réel et analyse des sentiments : permet d'identifier rapidement les préoccupations des employés, du burn-out aux initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion

Intégration Slack pour la reconnaissance par les pairs : permet aux employés de féliciter leurs collègues et de célébrer leurs réussites, favorisant ainsi une culture d'entreprise positive

Les limites de 15Five

Perturbe le flux de travail : certains utilisateurs trouvent que les notifications fréquentes de la plateforme sont gênantes, en particulier lorsqu'elles s'intègrent à leur routine quotidienne

Personnalisation limitée : bien que convivial, cet outil peut s'avérer insuffisant pour les utilisateurs ayant besoin d'une personnalisation très spécifique ou d'outils supplémentaires

Fonctionnalités manquantes dans les forfaits de base : certaines fonctionnalités clés ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs, ce qui nécessite un investissement plus important pour bénéficier d'une expérience complète.

Tarifs de 15Five

Engage : 4 $ par utilisateur et par mois

Perform : 10 $ par utilisateur et par mois

Plateforme complète : 16 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur 15Five

G2 : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

6. Workleap Officevibe (Idéal pour obtenir des informations hebdomadaires et recueillir les commentaires des employés)

via Workleap Officevibe

Workleap Officevibe est un outil puissant de sondage de satisfaction des employés, conçu pour fournir aux dirigeants des informations exploitables avec un minimum d'efforts.

Parmi les fonctionnalités phares d'Officevibe, on trouve notamment son option de commentaires anonymes, qui encourage les employés à répondre en toute sincérité.

De plus, les intégrations d'Officevibe à Slack et Google simplifient le processus de sondage.

Cependant, les utilisateurs ont noté que l'intégration à Slack peut présenter des dysfonctionnements, perturbant parfois le flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Workleap Officevibe

Sondages hebdomadaires : posez cinq questions ciblées chaque semaine pour obtenir des informations en continu sans surcharger vos employés.

Retour d'expérience anonyme : recueille des réponses anonymisées pour encourager la franchise et améliorer la précision des données sur l'engagement

Rapports en temps réel : fournit des données claires et agrégées pour aider les RH et les managers à se concentrer sur les domaines clés à améliorer

Transparence totale : partagez les données des sondages avec l'ensemble de l'équipe, afin de permettre aux employés de contribuer à l'amélioration de la culture d'entreprise.

Intégrations Slack et Google : permet d'accéder facilement aux sondages et aux résultats directement depuis des plateformes familières

Les limites de Workleap Officevibe

Confusion lors de l'installation initiale : certains utilisateurs trouvent le processus d'installation déroutant, notamment en ce qui concerne la création de compte et la gestion des mots de passe

Problèmes d'intégration avec Slack : l'intégration avec Slack peut présenter des problèmes, ce qui peut amener certains utilisateurs à se connecter accidentellement avec Google à la place

Forfait Free limité : la version gratuite offre un historique des données restreint et ne prend en charge qu'une seule équipe, ce qui peut s'avérer insuffisant pour les grandes entreprises

Tarifs de Workleap et Officevibe

Free : 0 $

Essential : 3,50 $ par personne et par mois

Pro : 5 $ par personne et par mois

Module complémentaire de gestion des performances : 6 $ par personne et par mois

Évaluations et avis sur Workleap et Officevibe

G2 : 4,3/5 (plus de 700 avis)

7. TINYpulse (Idéal pour les retours d'expérience anonymes et la reconnaissance par les pairs)

via TINYpulse

Le principal atout de TINYpulse est qu'il permet aux employés de s'exprimer librement sans craindre d'être identifiés.

La fonctionnalité unique « Cheers for Peers » de la plateforme, qui permet aux collègues de se féliciter mutuellement, contribue également à favoriser une culture de la reconnaissance.

En revanche, certains utilisateurs trouvent la navigation un peu confuse, notamment en raison des mises à jour périodiques de l'application qui entraînent parfois des liens rompus.

De plus, les petites équipes peuvent être confrontées à des problèmes d'anonymat, car les employés se demandent parfois : « Qui a attribué cette note basse ? »

Les meilleures fonctionnalités de TINYpulse

Sondages personnalisables : permet aux administrateurs d'adapter les questions aux besoins spécifiques de l'organisation

Tendances en matière de bien-être et rapports : suivez l'évolution du moral des employés au fil du temps et identifiez les tendances qui pourraient nécessiter une attention particulière

Options de commentaires anonymes : favorise les réponses sincères, tout en permettant aux administrateurs de répondre en privé sans révéler l'identité des participants

Cheers for Peers : encourage la reconnaissance entre collègues, créant ainsi une culture d'entreprise plus connectée et plus valorisante

Recommandations concrètes : propose des suggestions fondées sur des données pour renforcer l'engagement des employés, éliminant ainsi toute approximation dans les améliorations

Les limites de TINYpulse

Problèmes de navigation dans l'interface : certains utilisateurs trouvent la disposition difficile à prendre en main, en particulier après les mises à jour de l'application

Problèmes d'anonymat dans les petites équipes : dans les petites équipes, il peut être difficile de garantir un véritable anonymat, ce qui suscite la curiosité quant à l'origine des commentaires

Confusion autour du modèle tarifaire : les utilisateurs signalent des changements dans la structure tarifaire au fil du temps, ce qui entraîne certains malentendus concernant les coûts pour l'utilisateur

Tarifs de TINYpulse

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TINYpulse

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 45 avis)

8. Culture Amp (Idéal pour l'engagement des employés basé sur les données et l'analyse des ressources humaines)

via Culture Amp

Culture Amp est une plateforme polyvalente dédiée à l'engagement des employés, conçue pour aider les organisations à prendre des décisions stratégiques grâce à des informations fondées sur des données.

Avec plus de 40 modèles de sondages couvrant des domaines tels que l'engagement, la diversité, l'inclusion et l'égalité, Culture Amp permet aux équipes RH d'adapter les sondages aux besoins spécifiques de leur organisation.

Cependant, bien que Culture Amp offre des fonctionnalités étendues, le modèle de tarification personnalisé et la complexité de la plateforme pourraient ne pas convenir aux petites entreprises ou à celles qui recherchent des solutions plus simples.

À lire également : 11 modèles gratuits de formulaires de commentaires

Les meilleures fonctionnalités de Culture Amp

Bibliothèque complète de sondages : propose plus de 40 modèles de sondages personnalisables et fondés sur des données scientifiques pour divers domaines liés à l'engagement

Analyses basées sur l'IA : fournissent des informations sécurisées et objectives qui aident à hiérarchiser les initiatives et à inspirer l'action

People analytics : fournit des outils d'aide à la décision basés sur les données pour les RH, permettant une meilleure compréhension du sentiment des employés

Plans d'action éprouvés : s'appuyant sur les enseignements tirés d'organisations de premier plan, ces plans vous aident à relever les principaux défis en matière d'engagement

Outils de rapports flexibles : permettent une analyse détaillée grâce à des fonctionnalités de segmentation et offrent des visualisations intuitives

Les limites de Culture Amp

Modèle de tarification personnalisé : les tarifs ne sont pas rendus publics, ce qui peut compliquer l'évaluation préalable des coûts pour les organisations

Complexité potentielle pour les petites équipes : avec son large éventail de fonctionnalités, la plateforme peut sembler trop complexe pour les petites entreprises ou les start-ups

Difficultés liées à l'intégration des plateformes : les utilisateurs ont noté que la gestion de plusieurs plateformes RH peut s'avérer fastidieuse et entraîner des difficultés au niveau des rapports

Tarifs de Culture Amp

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Culture Amp

G2 : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

9. Qualtrics (Idéal pour une planification flexible des sondages)

via Qualtrics

Réputé pour sa flexibilité, Qualtrics permet aux organisations de suivre l'engagement de leurs employés grâce à des sondages ponctuels adaptés.

Ils peuvent être adaptés pour se concentrer sur des domaines tels que le bien-être et la diversité, l'équité et l'inclusion sans avoir à lancer un tout nouveau programme.

Cependant, Qualtrics peut parfois s'avérer difficile à prendre en main pour les nouveaux utilisateurs, et les délais de réponse du service client ne répondent pas toujours aux attentes.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics

Planification flexible des sondages : permet d'ajuster rapidement les thèmes abordés dans les sondages, ce qui facilite le suivi de l'engagement en temps réel

Tableaux de bord basés sur l'IA : fournissent des informations spécifiques à chaque rôle pour faciliter la prise de décision en temps opportun et assurer un suivi efficace

Bibliothèque de sondages et références : propose plus de 300 questions prédéfinies et des références sectorielles pour une conception de sondage complète

Intégration au système RH : garantit la sécurité et la mise à jour des données des employés grâce aux outils RH existants

Hub d'aide aux managers : fournit aux managers de terrain des informations personnalisées pour combler les lacunes en matière d'engagement spécifiques à leur équipe

Les limites de Qualtrics

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs : la plateforme peut être difficile à prendre en main au début, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les logiciels d'expérience employé

Retards dans le service client : certains utilisateurs signalent de longs délais d'attente pour obtenir de l'assistance, ce qui peut être frustrant lorsqu'une assistance immédiate est nécessaire

Problèmes potentiels de livraison des e-mails : quelques utilisateurs ont rencontré des problèmes avec les e-mails de sondage qui ne parvenaient pas aux employés, peut-être en raison du filtrage anti-spam.

Tarifs Qualtrics

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qualtrics

G2 : 4,4/5 (plus de 500 avis)

10. Vantage Pulsation (Idéal pour les retours en temps réel)

via Vantage Pulsation

Idéal pour les organisations qui cherchent à renforcer l'engagement et la fidélisation de leurs employés, Vantage Pulse évite les sondages annuels et favorise à la place une écoute continue grâce à des retours en temps réel.

La plateforme est dotée d'un tableau de bord convivial qui offre des visualisations intuitives des tendances et des références.

Cependant, certains utilisateurs ont noté que la plateforme gagnerait à proposer une plus grande variété de modèles de sondages et un catalogue de récompenses plus dynamique pour la reconnaissance par les pairs.

Les meilleures fonctionnalités de Vantage Pulse

Retour d'information en temps réel et visualisation des tendances : fournit des informations en continu grâce à un tableau de bord dynamique qui affiche les tendances en matière de sentiment et d'engagement des employés

Sondages entièrement anonymes : garantissent que les employés peuvent partager leurs commentaires en toute franchise, avec un anonymat assuré tout au long du processus

Rappels automatisés pour les sondages : configurez des rappels qui vous permettent d'augmenter le taux de participation aux sondages sans avoir à effectuer de suivi manuel.

Assistance multilingue : prend en charge plus de 14 langues, ce qui le rend accessible aux équipes internationales

Modèles de sondages prédéfinis : propose plus de 25 modèles adaptés à divers usages, notamment l'intégration, la diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I), ainsi que les sondages de départ

Les limites de Vantage Pulse

Options de personnalisation limitées : certains utilisateurs signalent que les modèles de sondage et le catalogue de récompenses peuvent sembler répétitifs à la longue

Problèmes occasionnels de suivi : les utilisateurs ont noté que le suivi des points pour les récompenses peut parfois présenter des incohérences

Interface déroutante pour les nouveaux utilisateurs : bien qu'elle soit généralement conviviale, certains trouvent parfois l'interface difficile à utiliser

Tarifs de Vantage Pulsation

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vantage Pulse

G2 : 4,7/5 (plus de 8 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 5 100 avis)

11. Glint (Idéal pour les sondages sur le cycle de vie des employés)

via Glint

Avec des options telles que les sondages trimestriels sur l'engagement, les sondages sur la diversité et l'inclusion et les sondages sur l'efficacité des managers, Glint fournit aux organisations les outils nécessaires pour recueillir les avis des employés dans différents domaines et à différentes étapes de leur parcours professionnel.

De plus, Glint propose des programmes de feedback à 360° et de feedback à tout moment, offrant ainsi une assistance pour la croissance et le développement continus à tous les niveaux.

Cependant, la plateforme peut être difficile à prendre en main, et les utilisateurs ont noté un manque de documentation détaillée, ce qui complique la prise en main pour les nouveaux utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Glint

Une offre variée de sondages : propose divers programmes de sondages, notamment sur l'engagement, la diversité, l'inclusion et l'équité (DE&I), l'efficacité des managers et la sécurité des patients, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation

Sondages sur le cycle de vie : recueille des commentaires lors des jalons clés de la carrière des employés, offrant des informations utiles, de l'intégration au départ, qui favorisent la fidélisation et l'engagement

Programmes de feedback à tout moment et à 360° : permettent un feedback continu et en temps réel pour le développement permanent des employés et l'efficacité de l'équipe

Sondages fondés sur la science des comportements : chaque programme bénéficie du soutien de l'équipe d'experts de Glint, garantissant ainsi que les sondages fournissent des informations exploitables.

Intégration aux systèmes RH : synchronise avec les plateformes RH existantes pour garantir l'exactitude et l'actualité des données sur les employés

Les limites de Glint

Navigation complexe : certains utilisateurs rapportent que la navigation sur la plateforme peut prêter à confusion, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les fonctionnalités de Glint

Documentation limitée : quelques utilisateurs ont noté un manque de ressources détaillées expliquant certaines fonctions, ce qui pourrait compliquer l'installation et l'utilisation

Préoccupations liées à l'anonymat : bien que Glint permette de donner des retours anonymes, certains utilisateurs estiment que les employés pourraient tout de même hésiter au partage de leurs opinions en toute franchise

Tarifs de Glint

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Glint

Capterra : 4,6/5 (plus de 25 avis)

12. Weekdone (Idéal pour l'alignement des OKR et les rapports hebdomadaires de progression)

via Weekdone

Avec Weekdone, les organisations peuvent aligner les objectifs de leurs équipes grâce aux Objectifs et Résultats Clés (OKR).

Cela permet à tous les membres de votre équipe de voir ce qui doit être accompli chaque semaine et chaque trimestre.

De plus, Weekdone propose des sondages de satisfaction et des retours individuels, offrant ainsi une assistance pour la gestion continue des performances et l'engagement des employés.

Bien que Weekdone soit convivial, certains utilisateurs ont noté des problèmes pour naviguer entre les onglets et accéder aux résumés hebdomadaires, ce qui peut nuire à l'expérience utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Weekdone

Alignement et suivi des OKR : organisez et alignez les objectifs individuels et ceux de l'équipe à l'aide d'une hiérarchie visuelle des OKR, afin d'aider les équipes à rester concentrées sur les objectifs de l'entreprise.

Rapports hebdomadaires sur l'avancement : fournit des rapports d'état hebdomadaires automatisés, permettant aux employés de suivre leurs propres progrès et de hiérarchiser leurs tâches

Sondages instantanés et points de situation : propose des sondages avec évaluation sur 5 étoiles et des points de situation pour suivre l'engagement et le bien-être des employés

Discussions individuelles et annonces à l'équipe : facilite les discussions individuelles privées et les annonces à l'équipe, contribuant ainsi à améliorer la communication et le retour d'information

Outils de définition et de suivi des objectifs : comprend des outils permettant de définir et de suivre les OKR, les KPI et les initiatives, avec des modèles personnalisables pour plus de flexibilité

Les limites de Weekdone

Problèmes de navigation : certains utilisateurs ont du mal à naviguer entre les onglets, en particulier lorsqu'ils affichent les résumés hebdomadaires

Problèmes liés à la politique de remboursement : des utilisateurs ont signalé des problèmes avec les demandes de remboursement, ce qui peut nuire à la satisfaction client.

Service client limité : quelques utilisateurs ont noté que le service client pouvait manquer de réactivité dans les moments critiques

Tarifs de Weekdone

Gratuit pour un maximum de 3 utilisateurs : aucune carte de crédit n'est requise pour la version gratuite

4 à 10 utilisateurs : 108 $ par mois, facturés mensuellement, soit un coût par utilisateur de 10,80 $ pour les forfaits de 10 utilisateurs

Évaluations et avis sur Weekdone

G2 : 4,1/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

À lire également : 25 questions de sondage de satisfaction des employés pour évaluer le moral de votre équipe

13. Lattice (Idéal pour le retour d'information continu et la gestion des performances)

via Lattice

Les sondages d'engagement et les sondages ponctuels de Lattice aident les équipes à recueillir des commentaires en continu.

Par ailleurs, Analytics Explorer propose des visualisations de données détaillées pour offrir de l’assistance dans la prise de décision fondée sur les données.

De plus, Lattice intègre les réunions individuelles et les évaluations de performance à sa plateforme, aidant ainsi les managers à rationaliser leurs opérations et à tirer le meilleur parti du temps passé avec leurs subordonnés directs.

Cependant, certains utilisateurs trouvent la navigation dans Lattice difficile, en particulier lorsqu'ils accèdent à des fonctionnalités telles que les notes individuelles, ce qui peut nuire à la facilité d'utilisation globale.

À lire également : 8 modèles de questionnaires gratuits pour une collecte de données efficace

Les meilleures fonctionnalités de Lattice

Sondages d'opinion et d'engagement en temps réel : recueillez des commentaires en continu pour identifier et résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils n'affectent le moral des équipes

Suivi complet des objectifs et des OKR : aligne les objectifs individuels et ceux de l'équipe sur les priorités de l'entreprise, favorisant ainsi l'impact stratégique

Informations et analyses basées sur l'IA : fournit des données immédiates et exploitables pour éclairer les décisions et améliorer l'expérience des employés

Entretiens individuels et évaluations de performance intégrés : favorise des interactions constructives entre managers et employés grâce à des outils permettant un retour d'information continu et le développement des talents

Module complémentaire de gestion de la rémunération : centralise les révisions salariales et les analyses comparatives, garantissant ainsi des pratiques de rémunération équitables et cohérentes

Les limites de Lattice

Complexité de la navigation : certains utilisateurs ont du mal à naviguer entre les différentes fonctionnalités, par exemple pour trouver l’emplacement de notes individuelles spécifiques.

Limites de personnalisation des évaluations : les utilisateurs signalent que la personnalisation des évaluations de performance est limitée, ce qui rend difficile l'adaptation des évaluations à des besoins spécifiques

Retards occasionnels dans l'assistance : bien que l'assistance soit généralement réactive, certains utilisateurs ont noté des retards pendant les périodes de forte demande

Tarifs de Lattice

Gestion des talents : 11 $ par place et par mois

Module complémentaire Engagement : +4 $ par place et par mois

Module complémentaire Grow : +4 $ par place et par mois

Module complémentaire « Rémunération » : +6 $ par place et par mois ;

Évaluations et avis Lattice

G2 : 4,7/5 (plus de 3 800 avis)

14. Leena IA (Idéal pour l'analyse des sentiments basée sur l'IA)

via Leena IA

Axées sur la compréhension des facteurs d'engagement à chaque étape, de l'intégration au départ, les sondages de Leena AI utilisent une IA avancée pour analyser les commentaires ouverts.

De plus, grâce à une assistance multicanal et à des fonctionnalités multilingues dans plus de 100 langues, Leena IA garantit que les retours d'expérience sont accessibles et inclusifs pour un personnel international.

Bien que la plateforme offre des fonctionnalités robustes, certaines organisations peuvent trouver le modèle de tarification personnalisé moins transparent.

Les meilleures fonctionnalités de Leena IA

Analyse du sentiment basée sur l'IA : utilise l'IA générative pour analyser les commentaires ouverts, révélant ainsi des informations sur le sentiment des employés et identifiant les domaines nécessitant une attention particulière

Planification des actions au sein de la plateforme : permet aux équipes RH de gérer des projets, de suivre les améliorations et d'attribuer des tâches directement dans la plateforme pour une gestion rationalisée de l'engagement

Informations en temps réel et tableaux de bord : propose des tableaux de bord intuitifs, basés sur l'IA, qui présentent les données d'engagement en temps réel, facilitant ainsi la prise de décision rapide

Assistance multicanal et multilingue : s'intègre aux canaux de communication existants et prend en charge plus de 100 langues, ce qui en fait la solution idéale pour les organisations internationales

Intégration avec d'autres systèmes RH : synchronise avec les systèmes de gestion des performances, d'intégration et autres pour offrir une expérience cohérente aux employés

Les limites de Leena IA

Modèle de tarification personnalisé : les informations sur les tarifs ne sont pas facilement accessibles, ce qui peut compliquer l'évaluation préalable de la viabilité financière pour les organisations

Complexité pour les petites entreprises : les fonctionnalités avancées d'IA et les analyses complètes risquent d'être superflues pour les petites équipes

Avis tiers limités : bien qu'elle bénéficie d'avis positifs, la plateforme compte moins d'avis d'utilisateurs que ses concurrents plus importants, ce qui pourrait affecter la confiance des acheteurs

Tarifs de Leena IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Leena IA

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

À lire également : 10 stratégies pour le bien-être des employés afin de garder votre équipe satisfaite

15. WorkTango (Idéal pour les sondages personnalisables tout au long du cycle de vie des employés)

via WorkTango

WorkTango permet aux organisations de recueillir des commentaires à différentes étapes, grâce à des modèles couvrant des domaines tels que l'engagement, la diversité, l'inclusion et l'intégration, ainsi que le départ des employés.

Les analyses basées sur l'IA et le Sentiment Cloud de la plateforme aident les équipes RH et les dirigeants à identifier rapidement les thèmes et les tendances à partir des réponses en texte libre, tandis que les discussions anonymes permettent d'approfondir l'analyse des préoccupations des employés.

Cependant, certains utilisateurs ont noté que les options d'analyse et le tableau de bord de la plateforme pourraient être plus intuitifs, et que l'interface peut être difficile à prendre en main pour les nouveaux utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de WorkTango

Sondages personnalisables illimités : déployez des sondages comprenant des questions et des modèles fondés sur des études pour chaque étape du cycle de vie des employés

Sentiment Cloud et analyses : visualisez les réponses en texte libre et accédez à des informations en temps réel pour identifier les tendances et faciliter l'assistance à la planification des actions

Discussions anonymes : engagez des discussions de suivi pour obtenir des informations plus approfondies tout en préservant la confidentialité

Reconnaissance et récompenses : Développez la reconnaissance des employés grâce à des programmes d’automatisation pour les jalons et les réalisations

Analyses prédictives pour les dirigeants : fournit de l’assistance aux managers en leur proposant des actions recommandées basées sur des informations prédictives, facilitant ainsi la prise de décision et le développement professionnel

Les limites de WorkTango

Navigation complexe : certains utilisateurs signalent des difficultés à passer d'un onglet à l'autre et à naviguer sur la plateforme, en particulier dans la section « Discussions ».

Personnalisation des analyses de base : bien que robustes, les options d'analyse et de tableau de bord peuvent sembler limitées et moins personnalisables que certains utilisateurs le souhaiteraient

Gestion des points : la politique trimestrielle « utiliser ou perdre » applicable aux points de récompense peut s'avérer restrictive pour certains utilisateurs

Tarifs de WorkTango

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WorkTango

G2 : 4,7/5 (plus de 850 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 100 avis)

Restez à l'écoute de la pulsation de vos employés avec ClickUp

Dans le cadre d'une étude à long terme, les entreprises dotées d'une culture d'entreprise forte, valorisant les employés, les clients et le leadership, ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires de 682 %.

Les sondages d'opinion auprès des employés peuvent vous aider à faire cet objectif : ils permettent de dresser un état des lieux de votre environnement de travail et vous donnent les moyens d'identifier les domaines à améliorer grâce à des stratégies efficaces.

Les fonctionnalités de ClickUp, telles que les modèles de sondage personnalisables, la collecte de commentaires en temps réel et les informations exploitables, vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour atteindre ce niveau d'engagement et de satisfaction des employés.

Prêt à obtenir des informations en temps réel sur les expériences de votre équipe ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!