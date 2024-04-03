Comment prévenir les démissions silencieuses et maintenir l'engagement des salariés ?

En tant que manager d'équipe, l'une de vos priorités est de faire en sorte que votre équipe soit heureuse, productive et loyale. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous devez vous méfier d'une menace silencieuse qui pourrait se cacher sur votre lieu de travail : la démission silencieuse.

D'après une étude de l'Institut de l'emploi et de la formation professionnelle (IEP) de l'Université d'Amsterdam, les départs volontaires constituent une menace silencieuse Sondage Gallup près de la moitié des travailleurs américains sont des démissionnaires silencieux. Cela signifie qu'ils ne sont pas engagés dans leur travail ou leur organisation. Cela peut avoir de graves conséquences pour eux et leurs employeurs - sous la forme de performances insatisfaisantes, d'un taux de rotation plus élevé et d'une diminution de l'innovation.

Alors, comment repérer, comprendre et prévenir les démissions silencieuses sur votre lieu de travail ? C'est l'objet de cet article. Nous nous pencherons sur les causes profondes, les signes communs et les bonnes pratiques pour faire face aux démissions silencieuses.

En suivant ces conseils, vous serez en mesure de créer une culture de travail plus positive, plus assistante et plus inspirante, dans laquelle vos employés se sentiront valorisés, motivés et engagés. C'est bon pour votre entreprise et pour vos résultats.

Qu'est-ce que la démission silencieuse ?

On parle de démission silencieuse lorsque les employés perdent l'intérêt, la passion et la validation de leur travail, mais n'expriment pas leur mécontentement ou ne quittent pas leur emploi. À la place, ils font le strict minimum pour s'en sortir tout en s'éloignant mentalement de leur rôle.

Les démissionnaires silencieux continuent à assumer leurs principales responsabilités. Cependant, ils sont moins enclins à s'engager dans des activités connues sous le nom de comportements citoyens : ils ne restent plus tard, ne se présentent plus tôt et n'assistent plus aux réunions non obligatoires.

À première vue, cette situation peut sembler gérable. Après tout, ces employés ne se désengagent pas de leurs tâches principales - ils refusent simplement d'aller au-delà.

Mais pour de nombreuses entreprises, une main-d'œuvre prête à aller au-delà de l'appel du devoir constitue un avantage concurrentiel essentiel.

La réalité est que la plupart des emplois ne peuvent pas être entièrement définis dans une description de poste ou un contrat formel, et les organisations comptent donc sur les employés pour s'engager à répondre aux demandes en fonction des besoins.

En outre, si le dépassement de soi peut avoir un coût pour les employés, dans une organisation saine, ces coûts sont généralement contrebalancés par des avantages tels que l'augmentation du capital social, du bien-être et de la réussite professionnelle.

Mais s'ils ne sont pas traités de manière appropriée, les départs discrets peuvent avoir de graves conséquences pour votre entreprise, telles que

Une baisse de la qualité de la production

Une faible satisfaction de la clientèle

Augmentation du taux de rotation et des coûts de recrutement

Une baisse de la créativité et de l'innovation

Baisse du moral et du travail d'équipe

Et ce n'est pas tout. Les démissions silencieuses peuvent également peser sur les autres employés ou membres de l'équipe qui peuvent être amenés à prendre le Slack des employés activement désengagés.

Quelles sont les causes de la démission silencieuse ?

Lorsqu'un employé est engagé, il est profondément investi dans son lieu de travail.

Son travail ne se limite pas à achever des tâches pour respecter les délais ; il est fier de ses projets parce qu'il est passionné par la mission de l'entreprise et par la manière dont son rôle contribue aux objectifs à court et à long terme.

Ils se sentent reconnus et valorisés par leurs dirigeants et se voient un avenir au sein de l'entreprise, que ce soit dans leur position actuelle ou dans un rôle différent. Essentiellement, leur style de travail s'investit pleinement dans son travail et se sent assisté par son employeur tout au long de sa carrière.

À l'inverse, un employé désengagé s'efforce généralement de faire juste ce qu'il faut pour ne pas attirer l'attention. S'il n'a pas commencé à chercher activement un autre emploi, il est probablement en train de réfléchir à ses options.

Les raisons de son désengagement peuvent varier considérablement, certaines d'entre elles étant

Le manque de retour d'information, de reconnaissance ou d'appréciation de la part de leurs responsables

Une autonomie, une responsabilisation ou une confiance réduites dans leur rôle

Manque d'alignement, d'objectif ou de sens dans leur travail

Des défis, une variété ou des possibilités d'apprentissage limités dans leur travail

Manque d'équilibre, de flexibilité ou de bien-être dans leur travail

Problèmes personnels, stress ou problèmes de santé mentale

Cependant, en surveillant leur niveau d'engagement et en identifiant toute baisse, les entreprises peuvent remédier aux conséquences des démissions silencieuses, tant sur le plan personnel que professionnel.

Stratégies de prévention de la démission silencieuse

La tendance à la démission silencieuse met en évidence un sentiment croissant parmi les employés selon lequel l'équilibre entre leurs efforts et ce qu'ils reçoivent en retour de leurs employeurs est devenu déséquilibré.

Les employeurs attendent de plus en plus de leurs employés sans investir suffisamment dans leur développement. Heureusement, les organisations et les dirigeants peuvent prendre des étapes proactives pour s'attaquer aux problèmes sous-jacents aux démissions silencieuses :

1. Réévaluer les responsabilités professionnelles

L'une des principales causes des démissions silencieuses est le glissement de poste, c'est-à-dire l'augmentation progressive de la charge de travail et des attentes d'un employé au fil du temps. Pauvre charge de travail peut faire en sorte que les employés se sentent dépassés, stressés et épuisés.

C'est le moment idéal pour les responsables de réévaluer et de redéfinir les tâches principales de leurs employés afin de refléter plus précisément les exigences réelles du poste et de faire la différence entre les tâches essentielles et celles qui sont vraiment supplémentaires.

2. Créer une culture de communication ouverte

La création d'une culture de communication ouverte est essentielle pour mettre un terme aux démissions silencieuses. Des contrôles réguliers, des sondages anonymes et des forums de discussion peuvent offrir aux prestataires un espace sûr pour exprimer leurs préoccupations et leurs suggestions.

A étude réalisée par Salesforce a révélé que les employés qui se sentent écoutés sont plus susceptibles de se sentir habilités à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail.

Pour créer un lieu de travail psychologiquement sûr, pensez à donner aux auteurs l'autorité et l'autonomie nécessaires pour évoquer les sujets et les problèmes inconfortables sans craindre d'être rabroués ou réprimandés. Vous pourriez avoir des canaux dédiés dans Slack pour aborder ces problèmes. Vous pourriez également organiser des sondages anonymes ou des enquêtes lors des réunions de tous les collaborateurs.

Vous pourriez aussi mettre en place une adresse e-mail à laquelle les employés peuvent écrire s'ils hésitent à parler de problèmes en face à face ou dans un paramètre de groupe directement avec leurs supérieurs. Gestion des e-mails par ClickUp de ClickUp facilite cette tâche. Elle permet aux employés d'envoyer et de recevoir des e-mails depuis ClickUp sans passer par une autre application. Vous pouvez également l'utiliser pour créer des tâches à partir des e-mails, garantissant ainsi la responsabilité de la résolution des problèmes soulevés.

Envoyez et gérez vos e-mails sans changer d'application grâce à la fonctionnalité de gestion des e-mails de ClickUp

Encourager un dialogue ouvert permet d'identifier et de traiter les problèmes à un stade précoce, de favoriser un sentiment d'appartenance et de respect parmi les employés, et de s'assurer que ces derniers sont en mesure de faire face à leurs responsabilités restent concentrés et disciplinés .

3. Offrir une compensation équitable

Une rémunération équitable est la pierre angulaire de la satisfaction des employés. En moyenne, les salariés qui estiment être rémunérés équitablement sont plus satisfaits de leur emploi et moins enclins à partir.

Au-delà du salaire, l'offre de primes basées sur les performances, de partage des bénéfices ou d'options d'achat d'actions peut inciter les employés à aller au-delà de leurs tâches principales.

Pour mettre en place des évaluations régulières des performances des employés afin de déterminer une rémunération équitable, il suffit de choisir et d'adopter un système d'évaluation des performances des employés modèle d'évaluation des performances. Ces évaluations des performances peuvent vous permettre d'ajuster régulièrement les indemnités pour les aligner sur les normes du marché et refléter votre appréciation de leur travail acharné.

4. Promotion de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des possibilités de travail télétravail

Les travailleurs qui ont la possibilité de travailler de manière flexible sont plus enclins à rester fidèles à leur employeur, car ils peuvent concilier leurs engagements professionnels et familiaux sans avoir l'impression de compromettre l'un pour l'autre.

Les fournisseurs prestataires d'options telles que le télétravail, les horaires flexibles et les semaines de travail comprimées peuvent aider les employés à gérer leur temps plus efficacement, quel que soit leur mode de travail ou leur habitudes de travail , la réduction du stress et l'augmentation de la productivité.

Encouragez les travailleurs à faire des pauses et à utiliser leurs vacances pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Assurez la collaboration et une communication transparente pour constituer des équipes réussies et engagées si vos employés travaillent à distance.

Des outils tels que ClickUp peuvent vous y aider en vous permettant de rationaliser la collaboration sur les projets avec des Documents ClickUp et la communication entre les équipes avec L'affichage du chat de ClickUp .

ClickUp Mon travail peut vous aider à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les options de travail télétravail en vous permettant de

Travailler de n'importe où et accéder à vos documents en ligne grâce au stockage cloud

Co-créer et co-éditer des documents pour être sur la même page, littéralement

Collaborer avec les membres de votre équipe sur des projets et partager des informations en temps réel

Créez et utilisez des modèles pour gagner du temps et maintenir la cohérence entre les projets et les missions

Importez et exportez facilement vos documents à partir d'autres applications et dans d'autres formes

Gérez les permissions et la sécurité de vos documents

Accédez et collaborez sur des documents importants depuis n'importe où grâce à ClickUp Docs

ClickUp Teams Équipe vous permet de communiquer avec les membres de votre équipe en temps réel, sans quitter votre environnement de travail :

Restez connecté et mis à jour avec votre équipe, quel que soit l'endroit d'où vous travaillez

Partagez avec votre équipe des liens vers des projets, des embeds, des pièces jointes, etc

Réduisez le nombre de réunions et d'e-mails grâce aux discussions asynchrones

Séparez votre travail de votre vie personnelle en désactivant les notifications lorsque vous en avez besoin

Amusez-vous et créez des liens avec votre équipe en utilisant des fonctionnalités de discussion telles que les gifs, les sondages et les commandes slash

Créez des canaux de discussion pour tous les sujets liés au travail, tels que les mises à jour concernant l'ensemble de l'entreprise, des équipes spécifiques ou des projets

Gérez les permissions et les notifications de vos discussions

Collaborez avec votre équipe à distance en toute simplicité grâce à ClickUp Chat View

5. Engager et assister les employés

Une assistance efficace commence par la compréhension des besoins des employés, ce qui oblige les dirigeants et les managers à engager des discussions constructives et à se tenir informés du bien-être de leur équipe.

En outre, il est essentiel de favoriser un environnement dans lequel les employés se sentent à l'aise pour exprimer leurs préoccupations. Logiciel RH outils tels que La plateforme de gestion des RH de ClickUp vous permettent de surveiller l'engagement des employés avec des affichages ajustables qui reflètent l'impact de vos politiques RH et mettent en évidence les domaines à améliorer, simplifiant ainsi l'alignement de vos effectifs.

Développez le système idéal pour suivre l'engagement des employés avec la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp

Cette fonctionnalité vous permet d'établir un référentielentiel central pour les informations relatives aux employés, comportant des rapports privés entre les managers et leurs subordonnés directs.

Après avoir compris les divers besoins de leur main-d'œuvre, les gestionnaires et les dirigeants peuvent faire des investissements ciblés pour répondre à ces besoins, que ce soit par le biais d'opportunités de développement de carrière, d'horaires flexibles ou de structures de rémunération améliorées.

6. Offrir des avantages sociaux attrayants

Les avantages sociaux attrayants jouent un rôle crucial dans la fidélisation des employés. Selon Forbes 40 % des employeurs pensent que les travailleurs quittent leur emploi pour un autre qui offre de meilleurs avantages. Et un travailleur sur dix est prêt à accepter une baisse de salaire pour accéder à de meilleurs avantages.

Des avantages sociaux complets, tels que l'assurance maladie, les forfaits retraite et les congés payés, améliorent la satisfaction au travail et témoignent de l'investissement de l'entreprise dans le bien-être de ses salariés.

Les avantages sociaux peuvent également contribuer à donner aux employés un sentiment de sécurité financière. Cela réduit le stress et favorise un sentiment de loyauté envers l'entreprise. En outre, lorsque les employés se sentent valorisés et assistés par leur employeur, ils sont plus enclins à s'investir dans leur travail et moins susceptibles de subir le retrait émotionnel associé à un départ discret.

7. Améliorer le développement professionnel et les opportunités de croissance

Il est essentiel d'investir dans le développement professionnel, car les employés sont plus susceptibles de rester plus longtemps dans une entreprise qui investit dans leur développement de carrière.

En proposant des programmes de mentorat, des ateliers de formation et des voies de progression claires, vous pouvez aider les employés à se sentir motivés pour s'investir dans leur rôle et envisager un avenir à long terme au sein de l'entreprise.

Ces opportunités renforcent leurs compétences et encouragent un sentiment d'appartenance et d'engagement, réduisant ainsi la probabilité de démissionner discrètement et contribuant à une main-d'œuvre plus dynamique et plus innovante.

8. Mettre en œuvre des boucles de retour d'information et une amélioration continue

Il est essentiel d'instaurer une culture du retour d'information et de l'amélioration constante pour que les employés restent engagés et s'investissent dans la réussite de l'entreprise.

Les évaluations régulières des performances, les boîtes à idées et les défis en matière d'innovation offrent aux employés la possibilité de faire part de leurs idées, de se sentir écoutés et de voir l'impact tangible de leur travail sur l'évolution de l'organisation.

Des outils comme Affichage du formulaire ClickUp permettent aux employés de signaler facilement des problèmes, de soumettre des demandes ou de suggérer des améliorations. Ces réponses peuvent ensuite être automatiquement converties en tâches traçables et redirigées vers les équipes appropriées pour action.

Personnalisez facilement les formulaires pour acheminer le travail à la bonne équipe sans effort grâce à l'afficheur de formulaires de ClickUp

En outre, vous pouvez utiliser Le modèle de feedback des employés de ClickUp pour concevoir des boucles de retour d'information cohérentes qui vous aideront à recueillir et à gérer le retour d'information de vos employés.

9. Paramètres clairs pour le suivi des victoires

L'établissement d'objectifs et d'indicateurs clairs est crucial pour la maintenance l'attention et la motivation des employés sans faire de microgestion .

La communication transparente de ces cibles permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et travaille à la réalisation d'objectifs communs. Cela réduit la probabilité que les employés démissionnent discrètement en leur donnant un sens clair de l'objectif et de l'orientation.

Des outils tels que le Objectifs ClickUp vous permettent de lier les objectifs et les tâches. Les équipes peuvent se fixer des cibles numériques pour l'achèvement des tâches afin de suivre leur progression et de développer un sentiment d'accomplissement collectif.

Suivez votre progression et assurez-vous de terminer vos projets efficacement avec ClickUp Objectifs

Utilisez cette fonctionnalité pour établir des Échéanciers transparents pour les objets de votre équipe, maintenir des plannings pour les Sprints et les backlogs, et suivre la progression par le biais d'échéanciers hebdomadaires.

La réalisation des objectifs et le sentiment d'accomplissement stimulent le moral et renforcent la valeur de la contribution d'un employé à la réussite de l'entreprise.

10. Renforcer la collaboration et la cohésion des équipes

Un fort sentiment d'appartenance à une équipe peut créer un environnement propice à l'assistance et à l'intégration.

Combattre l'un des plus grands perte de temps au bureau -désorganisation-utilisation d'outils tels que ClickUp Teams qui peut favoriser la collaboration entre les équipes en intégrant des flux de travail, des documents, des tableaux de bord en direct et plus encore, ce qui permet aux équipes de améliorer la productivité et d'optimiser la gestion du temps.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Teams-feature-Dashboard-Image.png La fonctionnalité Teams de ClickUp /$$img/

Gérez les heures de travail de votre équipe grâce à la fonctionnalité Teams de ClickUp

En outre, l'organisation d'activités de renforcement de l'esprit d'équipe, de projets inter-équipes et de réunions d'équipe régulières peut favoriser un environnement d'assistance dans lequel les employés se sentent connectés et valorisés.

Renverser le cours des choses en matière de démissions silencieuses

Le phénomène des démissions silencieuses représente un défi complexe qui exige une réponse proactive et réfléchie de la part des organisations.

En adoptant une approche holistique allant au-delà des pratiques de gestion traditionnelles, les entreprises peuvent cultiver un environnement dans lequel les employés se sentent valorisés, assistés et motivés.

Des stratégies telles que l'encouragement d'une communication ouverte, l'offre d'une rémunération et d'avantages sociaux compétitifs, la mise à profit de l'expérience et de l'expertise de l'entreprise, la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines, etc des outils de suivi de la productivité des employés les outils de suivi de la productivité des employés, la promotion de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l'investissement dans le développement professionnel ne sont pas seulement des solutions aux démissions silencieuses, ce sont des éléments fondamentaux d'une culture d'entreprise prospère.

La mise en œuvre de ces stratégies, assistée par des outils tels que le La gestion de projet de ClickUp peut transformer le lieu de travail en un espace dynamique et engageant où les employés sont incités à donner le meilleur d'eux-mêmes dans chaque projet sur lequel ils travaillent.

En fin de compte, la réussite d'une organisation dans la réalisation de son Objectifs RH d'atténuer les démissions silencieuses résident dans sa validation de la création d'un environnement de travail qui donne la priorité au bien-être et à l'épanouissement de ses employés.

FAQ communes

1. Quelle est la solution à la démission silencieuse ?

La solution à la démission silencieuse consiste à traiter de manière proactive les problèmes sous-jacents qui conduisent au désengagement des employés. Il s'agit notamment d'encourager des canaux de communication ouverts, de garantir une rémunération et des incitations équitables et de promouvoir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

En créant un environnement de travail qui apporte assistance et épanouissement, les organisations peuvent réengager leurs employés et lutter contre les démissions silencieuses.

2. Quelle est la cause profonde de la démission silencieuse ?

Les démissions silencieuses résultent souvent d'une combinaison de facteurs qui contribuent à l'insatisfaction des employés. Il peut s'agir d'un manque de reconnaissance de leurs efforts, de possibilités limitées d'évolution de carrière, de pratiques de gestion inefficaces et d'un déséquilibre entre le travail et la vie personnelle. Il est essentiel de s'attaquer à ces problèmes pour maintenir une main-d'œuvre motivée et engagée.

3. À faire face à une démission silencieuse ?

Pour réagir à une démission silencieuse, il faut adopter une approche proactive et empathique. La première étape consiste à engager un dialogue ouvert avec l'employé concerné afin de comprendre ses préoccupations. Il est important de s'attaquer rapidement à tout problème identifié et de mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer l'expérience de travail et le niveau d'engagement de l'employé. Il peut s'agir d'adapter leur charge de travail, d'offrir des possibilités de développement professionnel ou d'améliorer les systèmes de reconnaissance et de récompense.