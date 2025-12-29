Top 10 des alternatives à Rask IA pour la traduction de vidéo

Rask IA est un choix populaire pour la traduction et le doublage de vidéos. Mais s'il présente des atouts, il a aussi ses limites.

Si vous l'avez déjà utilisé, vous avez peut-être remarqué que ses doublages en anglais peuvent sembler monotones et que certaines voix manquent d'un flux naturel, nécessitant souvent des modifications en cours supplémentaires. De plus, la traduction vers plusieurs langues avec Rask peut s'avérer coûteuse, car chaque langue est facturée séparément.

Après des recherches et des tests approfondis, j'ai découvert 10 alternatives à Rask IA riches en fonctionnalités pour la modification en cours de vidéos multilingues, la localisation et la création de contenu.

Dans cet article, nous passerons en revue leurs fonctionnalités, leurs limites, leurs tarifs et les avis des utilisateurs afin de vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Mais avant de commencer, abordons une question importante.

Mes alternatives préférées à Rask IA [Sélection des meilleurs outils]

Voici mes alternatives favorites à Rask IA, que je vais passer en revue en détail ci-dessous.

ClickUp: Idéal pour la gestion des flux de travail grâce à l'IA Idéal pour la gestion des flux de travail grâce à l'IA

Synthesia: Idéal pour la création de vidéos alimentée par l'IA Idéal pour la création de vidéos alimentée par l'IA

Descript : Idéal pour la modification en cours audiovisuelle avec doublage

VEED : Le meilleur choix pour la modification en cours de vidéo multilingue en ligne

Happy Scribe : Idéal pour la transcription et le sous-titrage

Vous souhaitez encore plus d'options ? Découvrez ci-dessous ma sélection complète de tous mes choix .

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Rask IA ?

Le marché regorge de nombreuses plateformes de communication vidéo basées sur l'IA. Cependant, avant d'investir, vous devrez vous concentrer sur des fonctionnalités spécifiques afin de vous assurer de sélectionner la bonne solution.

Fonctionnalités principales : L'outil que vous choisirez doit offrir les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin, telles que la transcription automatique, la traduction, la création de sous-titres, la génération de contenu et l'analyse basée sur l'IA.

Intégrations tierces : Assurez-vous de la compatibilité avec les autres logiciels que vous utilisez, tels que Assurez-vous de la compatibilité avec les autres logiciels que vous utilisez, tels que les Outils d'IA pour la modification de vidéos , les systèmes de gestion de contenu ou les plateformes de collaboration (par exemple, Slack, Google Workspace, OneDrive)

Coût et licence : certains outils facturent en fonction de la durée de la vidéo traitée, tandis que d'autres proposent des formules d'abonnement ; choisissez un outil dont la structure tarifaire correspond à votre budget et à votre volume.

Facilité d'utilisation : Une interface conviviale vous fait gagner du temps, vous permettant de vous concentrer sur les tâches créatives plutôt que sur le dépannage ; tenez compte de la courbe d'apprentissage pour votre équipe ou vos utilisateurs non techniciens

Sécurité et conformité : Assurez-vous que la plateforme respecte les normes et réglementations du secteur, telles que le RGPD ou la loi HIPAA, et qu'elle propose un système de chiffrement pour protéger votre contenu propriétaire.

Prise en charge linguistique : optez pour un outil offrant une assistance pour un large éventail de langues ; vous ne voulez pas être limité lorsque vous doublez du contenu destiné à différentes régions géographiques

Les 10 meilleures alternatives à Rask IA

Découvrons ensemble les 10 meilleurs outils que vous pouvez utiliser à la place de Rask IA pour votre travail sur les vidéos.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des flux de travail vidéo grâce à des analyses IA et des transcriptions)

Les projets de vidéo peuvent s'avérer complexes, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer du contenu en plusieurs langues, des campagnes, des délais et des équipes réparties sur plusieurs fuseaux horaires.

Mais c'est là que ClickUp se distingue.

Ce logiciel de gestion de projet offre de nombreuses fonctionnalités, telles que l'organisation des ressources, la gestion des tâches et l'automatisation des flux de travail, qui simplifient ce travail à chaque étape.

ClickUp Clips, par exemple, est la fonctionnalité d'enregistrement d'écran par excellence pour les équipes Agile.

Essayez ClickUp Clips dès aujourd'hui Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer une vidéo et partager vos idées en toute clarté

Je peux enregistrer un résumé de réunion, une session de brainstorming ou même un petit tutoriel pratique depuis la plateforme et les convertir directement en tâches ClickUp en un seul clic.

Cet outil facilite la communication vidéo asynchrone en me permettant d'attribuer des dates d'échéance, des propriétaires et des détails supplémentaires pour le contexte à ces tâches, afin que la bonne personne puisse agir au bon moment.

Et s'il existait un moyen de vous éviter de revoir une vidéo de formation dans son intégralité pour trouver un Clip de 10 secondes nécessaire à un projet ?

Chaque Clip est transcrit automatiquement par l'IA, ce qui facilite la consultation des moments forts, permet de cliquer sur les repères temporels pour se déplacer dans la vidéo et de copier des extraits à utiliser où vous le souhaitez.

Vous pouvez ensuite partager ce clip instantanément : l'intégrer directement dans ClickUp, envoyer un lien public ou télécharger le fichier vidéo. Cette flexibilité est essentielle si vous travaillez avec des équipes ou des clients internationaux. Le Hub Clips stocke également tous les clips au même endroit pour un accès facile et rapide.

Mais ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est son intégration avec ClickUp Brain. Grâce à sa recherche basée sur l'IA, vous pouvez parcourir les transcriptions de vos clips en quelques secondes. C'est un atout considérable pour recueillir des informations issues d'anciens projets ou pour retrouver des détails spécifiques enfouis dans des vidéos passées. Au lieu de passer des heures à fouiller dans des heures d'enregistrements, il vous suffit de rechercher les phrases clés, et tout est là.

Ça a l'air génial, n'est-ce pas ?

Optimisez vos processus de création, de modification en cours et de partage de vidéos avec ClickUp Brain

ClickUp Brain facilite la rédaction de scripts vidéo, de textes marketing et de contenus à traduire, garantissant un processus créatif fluide, de la préproduction à la publication. Il vérifie également automatiquement l'orthographe de vos documents et tâches sans avoir besoin de plugins ni d'extensions.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez ClickUp Objectifs pour définir vos objectifs de production vidéo, tels que la création d'une nouvelle série ou l'amélioration de l'efficacité de la modification en cours ; décomposez-les en étapes concrètes comme la planification de la préproduction, le tournage, la modification en cours et la révision en postproduction

Visualisez votre progression, célébrez vos jalons importants et restez motivé en effectuant le suivi de votre progression avec ClickUp Objectifs

Organisez vos scripts vidéo et vos storyboards à l'aide de ClickUp Docs ; collaborez avec votre équipe sur des idées créatives, définissez vos stratégies de contenu vidéo et liez facilement les Clips associés pour fournir du contexte lors des étapes de modification en cours ou de révision

Organisez tous vos documents et wikis en un seul endroit avec ClickUp Docs

Bénéficiez d'une assistance pour une large gamme d'outils vidéo tiers tels que Loom pour les enregistrements d'écran, Otter.ai pour la transcription et Fireflies.ai pour les notes de réunion grâce aux intégrations ClickUp

Utilisez la Recherche universelle de ClickUp pour trouver rapidement les ressources vidéo importantes dans votre environnement de travail. Recherchez d'anciens projets vidéo, des scripts, des transcriptions ou des extraits de commentaires

Protégez vos fichiers vidéo et les données associées contre toute utilisation ou tout accès non autorisé grâce aux fonctionnalités de sécurité des données robustes de ClickUp, qui garantissent une gestion sécurisée du contenu sensible lors de l'utilisation de la plateforme

Limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités de ClickUp ne sont pas encore disponibles sur mobile.

ClickUp Brain n'est pas inclus dans le forfait Free Forever

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

2. Synthesia (Idéal pour la création de vidéos alimentée par l'IA)

via Synthesia

Vous souhaitez créer une vidéo soignée dans une autre langue, comme le français, l'allemand ou l'espagnol, sans avoir à engager des acteurs ou à mettre en place toute une production ? J'ai trouvé que Synthesia changeait véritablement la donne dans ce domaine.

Il facilite la production de contenus vidéo localisés et professionnels grâce à des avatars et des voix off générés par l'IA. Synthesia prend en charge plus de 140 langues. De plus, si vous travaillez en équipe, vous pouvez partager vos vidéos directement et inviter d'autres personnes à les commenter et à donner leur avis.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Personnalisez vos vidéos avec les couleurs de votre marque, vos logos et vos avatars favoris

Parcourez, dupliquez et personnalisez facilement des modèles pour vos vidéos de marketing, d'éducation et de formation

Ajoutez automatiquement des sous-titres dans la langue de cible à votre fichier à l'aide du traducteur de vidéo

Limites de Synthesia

Les avatars IA actuels ne clignent pas des yeux, ce qui se remarque dans les scènes plus longues et nuit au naturel des vidéos

De nouvelles fonctionnalités et des modifications de l'interface sont introduites sans notification appropriée, obligeant les utilisateurs à découvrir eux-mêmes les changements

Tarifs de Synthesia

Free : 0 $/mois

Formule Starter : 18 $/mois

Créateur : 64 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 1 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 170 avis)

📮ClickUp Insight : Les données de notre sondage sur l'efficacité des réunions montrent que 25 % des réunions comptent en moyenne 8 participants ou plus. Nous avons également constaté qu'une réunion dure en moyenne environ 51 minutes. Ces réunions de grande envergure peuvent représenter au moins 6 à 8 heures de temps de réunion collectif par semaine à l'échelle de l'organisation. Et si vous pouviez réduire ce temps ? ClickUp transforme la façon dont les équipes communiquent ! Au lieu de longues réunions, collaborez directement au sein des tâches à l'aide de commentaires, de pièces jointes, de notes vocales, de clips vidéo et plus encore, le tout en un seul endroit. 💫 Des résultats concrets : les équipes internationales de STANLEY Security ont déjà gagné plus de 8 heures par semaine sur les réunions et les mises à jour grâce à notre application tout-en-un pour le travail !

3. Descript (Idéal pour la modification en cours audiovisuelle avec la technologie de doublage)

via Descript

Si vous avez déjà rêvé que la modification audio et vidéo puisse être aussi simple que la modification en cours d'un document Word, Descript rend cela possible. Vous avez besoin d'adapter les dialogues de votre vidéo pour un public francophone ? Il vous suffit de modifier la transcription, et l'audio s'ajuste en temps réel.

Ce que j'ai vraiment apprécié chez Descript, c'est la façon dont il utilise l'IA régénérative pour supprimer les bruits de fond et améliorer la qualité des voix. Vous n'avez pas besoin de microphones coûteux ni de salles insonorisées pour obtenir un son de haute qualité avec cette alternative à Rask AI.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Supprimez les mots de remplissage et les silences des messages vidéo

Transcrivez des fichiers audio dans plus de 20 langues et ajoutez des libellés pour identifier les locuteurs grâce à la fonctionnalité « Speaker Detective ».

Utilisez la fonctionnalité de clonage de voix : il vous suffit de taper du texte pour le faire prononcer avec votre voix.

Limites de Descript

Des ralentissements occasionnels ont été observés lors du travail sur des fichiers volumineux

Les fonctions de publication ne sont pas assez précises et ne permettent pas un contrôle réel

Tarifs de Descript

Free

Amateur : 19 $/mois par utilisateur

Créateur : 35 $/mois par utilisateur

Business : 50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 570 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

En savoir plus : Comment enregistrer une vidéo de soi en train de présenter un PowerPoint ?

4. VEED (Idéal pour la modification en cours de vidéo multilingue en ligne)

via VEED

Si vous avez besoin de publier rapidement des vidéos en plusieurs langues, VEED est là pour vous. Vous n'aurez pas besoin de télécharger de logiciel ni de vous lancer dans des installations compliquées : il vous suffit d'ouvrir votre navigateur, de télécharger votre vidéo et d'ajouter des sous-titres ou des voix off dans la langue de votre choix.

De plus, le service de transcription en ligne de VEED est plus polyvalent que la plupart des autres. Contrairement à de nombreux outils qui vous limitent à un seul format, il vous permet de transcrire des fichiers audio et vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de VEED

Transcrivez un fichier de 60 minutes en 10 minutes avec « Auto Transcribe » ; téléchargez-le dans tous les formats courants, y compris MP3, WAV et MOV

Modifiez le style, la police de caractère et les couleurs de vos sous-titres ; animez-les et mettez même en évidence des mots spécifiques pour un effet supplémentaire

Créez du contenu en utilisant plus de 2 millions de ressources audio et vidéo gratuites issues de la bibliothèque libre de droits de VEED.

Limites de VEED

La fonctionnalité « Text-To-Speech » ne permet pas de mettre en évidence des mots ou des expressions spécifiques.

Il manque des fonctionnalités avancées telles que la modification en cours multicaméra et les effets 3D

Tarifs de VEED

Free

Lite : 18 $/mois par utilisateur

Pro : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur VEED

G2 : 4,6/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 3,4/5 (plus de 50 avis)

5. Happy Scribe (Idéal pour la transcription et le sous-titrage dans plus de 120 langues)

via Happy Scribe

Si vous effectuez régulièrement du travail avec des sous-titres, des transcriptions et des traductions, cet outil ne vous décevra pas.

Vous avez besoin d'exporter vos fichiers au format TXT, Word, PDF ou même AVID ? C'est très simple avec Happy Scribe. Cet outil facilite également la collaboration avec les parties prenantes en vous permettant de partager des transcriptions et des sous-titres en mode Lecture seule ou en mode de modification en cours.

Ce qui m'a toutefois le plus marqué, c'est la précision et la rapidité de ce logiciel de reconnaissance vocale très performant, qui garantit des résultats d'une qualité irréprochable à chaque fois.

Les meilleures fonctionnalités de Happy Scribe

Faites appel aux transcripteurs de Happy Scribe pour relire vos transcriptions générées par l'IA dans plusieurs langues

Créez votre glossaire en y ajoutant de la terminologie spécialisée (marques, argot, acronymes) pour simplifier la traduction

Importez n'importe quel lien public et synchronisez l'outil avec votre infrastructure technologique actuelle, comme YouTube, Vimeo et Google Drive

Limites de Happy Scribe

Il n'existe pas d'option de partage de contenu par lots avec les équipes internes et les parties prenantes externes.

Certains utilisateurs ont noté que des fautes d'orthographe mineures ont tendance à se répéter dans les transcriptions de podcasts

Tarifs de Happy Scribe

Free

Forfait Basic : 17 $/mois

Pro : 29 $/mois

Business : 49 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 35 avis)

6. Lokalise (Idéal pour la gestion des traductions et les projets multimédias)

via Lokalise

Lokalise est un logiciel de localisation basé sur le cloud qui vous aide à adapter votre stratégie de contenu aux marchés locaux.

Vous pouvez facilement gérer des traductions multiplateformes simultanées et les exporter dans les fichiers appropriés, en respectant les conventions de nommage spécifiques à chaque plateforme.

Lokalise s'intègre également à des outils tels que Figma, GitHub, GitLab, Webflow et Jira, ce qui rend les flux de travail plus fluides et plus efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Lokalise

Traduisez des projets multilingues volumineux à l'aide de l'API RESTful de Lokalise, avec des guides simples et des modèles pour une installation plus rapide

Organisez vos tâches de localisation en pipelines afin que, lorsqu'une tâche est achevée, la suivante démarre automatiquement

Apportez des modifications directes à la traduction en temps réel tout en parcourant votre site web grâce à l'éditeur LiveJS

Limites de Lokalise

Les raccourcis clavier ne déplacent pas automatiquement le curseur vers le segment suivant, ce qui nécessite d'utiliser la souris pour chaque nouveau segment

Les traducteurs n'ont pas la possibilité de télécharger les comptes rendus de match, ce qui les oblige à dépendre de la direction pour connaître le calendrier de publication et le nombre de mots.

Tarifs de Lokalise

Free

À partir de : 140 $/mois

Essential : 270 $/mois

Pro : 990 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lokalise

G2 : 4,7/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 90 avis)

7. HeyGen (Idéal pour les vidéos d'avatars générées par IA avec synthèse vocale)

via HeyGen

Si vous recherchez des alternatives à Synthesia AI pour générer des avatars de différentes origines ethniques, âges et styles pour vos vidéos, HeyGen vaut le détour. Il vous permet de créer du contenu dans plus de 175 langues à l'aide de plus de 120 avatars IA, ce qui est idéal pour toucher des publics variés.

Sa fonctionnalité de traduction de vidéo en un clic permet de traduire des vidéos dans plus de 40 langues et reconnaît même plusieurs locuteurs. Bien qu'elle ne reproduise pas la voix du locuteur d'origine, vous pouvez choisir parmi plus de 300 voix réalistes pour ajouter une voix off.

Les meilleures fonctionnalités de HeyGen

Si quelque chose ne sonne pas juste dans votre vidéo, téléchargez un enregistrement vocal pour apprendre à l'IA à le prononcer correctement.

Intégrez des fichiers SRT (texte brut) effectuant le suivi de vos sous-titres pour obtenir des traductions précises et ajuster vos scripts

Améliorez votre service client grâce à des avatars interactifs capables de dialoguer en temps réel avec les visiteurs de votre site web et de leur apporter l'aide dont ils ont besoin

Limites de HeyGen

L'assistance client est inégale, certains représentants fournissant des solutions génériques qui ne répondent pas aux problèmes spécifiques

La régénération répétée d'une même vidéo serait coûteuse en raison des frais de crédit

Tarifs HeyGen

Free

Créateur : 29 $/mois par utilisateur

Équipe : 89 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HeyGen

G2 : 4,8/5 (plus de 520 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 290 avis)

À lire : Les 10 meilleurs outils pour résumer des vidéos basés sur l'IA qui vous feront gagner un temps précieux

8. Wavel.ai (Idéal pour une narration audio générée par l'IA qui sonne comme une voix humaine)

Si vous avez besoin d'aide pour la synthèse vocale, le doublage vidéo par IA ou la génération de voix par IA, utilisez Wavel.ai. Il s'agit d'un logiciel tout-en-un qui offre une expérience immersive, bien plus qu'une simple voix off générique et monotone.

Pour toucher votre public multilingue, vous pouvez facilement traduire votre texte dans plus de 40 langues grâce à des outils d'IA pour les légendes et les sous-titres.

Ce qui m'a impressionné dans ce générateur de voix IA, c'est la possibilité d'ajouter des voix au son naturel avec des accents régionaux, notamment britanniques, australiens et indiens.

Les meilleures fonctionnalités de Wavel.ai / IA

Ajoutez une touche d'émotion à différentes parties de votre vidéo générée par IA grâce à une collection de plus de 1 000 voix expressives

Transformez vos vidéos longues en courts métrages YouTube captivants, traduits dans n'importe quelle langue avec des sous-titres

Ajoutez des annotations et des notes à vos enregistrements au fur et à mesure que vous les réalisez afin de faciliter la compréhension des spectateurs

Limites de Wavel.ai

Il se déconnecte parfois si la connexion Internet n'est pas stable

La structure tarifaire ne plaira peut-être pas à tout le monde, car certains utilisateurs pourraient préférer une formule avec moins de fonctionnalités mais plus abordable.

Tarifs de Wavel.ai / IA

Free

Formule Basic : 25 $/mois

Pro : 40 $/mois

Business : 80 $/mois

Évaluations et avis sur Wavel.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

9. Dubverse (Idéal pour le doublage vidéo automatisé avec des options de voix personnalisées)

via Dubverse

Si vous souhaitez ajouter des voix off au son authentique en plusieurs langues à vos vidéos, vous apprécierez Dubverse. Finis les enregistrements manuels et les modifications en cours fastidieuses : cet outil capture l'essence et l'émotion de votre contenu original.

J'ai également apprécié la façon dont Dubverse génère automatiquement des sous-titres parfaitement synchronisés et précis, rendant les vidéos claires et accessibles à tous les spectateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Dubverse

Créez des voix off pour des scripts mélangeant plusieurs langues à l'aide d'un simple appel API

Générez plusieurs fichiers audio simultanément, qu'il s'agisse d'une série de démonstrations de produits, de podcasts ou de tutoriels

Faites votre choix parmi plus de 200 voix de différents âges, sexes, tonalités et dialectes, et sélectionnez la voix idéale pour vos vidéos

Limites de Dubverse

Le timing de la voix off traduite peut ne pas toujours correspondre à celui de la voix originale en raison des différences linguistiques

Les crédits s'épuisent rapidement sur les projets de grande envergure, et il n'est pas possible d'ajouter des crédits au-delà de la limite mensuelle.

Tarifs de Dubverse

Pro : 18 $/mois

Supreme : 30 $/mois

Évaluations et avis sur Dubverse

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Colossyan Créateur (Idéal pour générer des acteurs IA hyperréalistes)

via Colossyan

Vous avez besoin d'un présentateur capable de parler plus de 30 langues ? Avec Colossyan Creator, c'est possible. Cet outil utilise des avatars IA qui ressemblent à de vrais humains et parlent comme eux, ce qui le rend idéal pour les créateurs qui ont besoin de localiser rapidement leur contenu sans sacrifier la touche personnelle.

Vous pouvez créer des vidéos directement à partir de texte à l'aide d'avatars IA, en ajoutant de l'interactivité pour stimuler l'engagement.

L'assistant de script IA GPT-4 intégré vous aide même à trouver des idées, à améliorer votre écriture et à accélérer la production de vidéos.

Les meilleures fonctionnalités du créateur Colossyan

Personnalisez vos vidéos avec un avatar numérique de vous-même en filmant une vidéo de 20 secondes sous différents angles, dans divers paramètres et avec différentes tenues

Créez des vidéos générées par l'IA dans plus de 70 langues et transmettez vos messages plus efficacement dans la langue maternelle de votre public en quelques minutes seulement

Appliquez les éléments de votre marque (logos, couleurs, styles de texte et polices de caractère personnalisées) aux dispositions des scènes afin que chaque élément de contenu vidéo reste cohérent

Limites de Colossyan Créateur

Modification en cours du contenu à l'aide de modèles prédéfinis peut s'avérer fastidieuse, les animations ne s'affichant pas toujours correctement une fois appliquées

Les options de personnalisation avancées sont limitées pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques, notamment en matière de modification en cours de vidéo détaillée et d'intégration d'éléments personnalisés plus complexes.

Tarifs des créateurs de Colossyan

Formule Starter : 27 $/mois

Pro : 87 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Colossyan Créateur

G2 : 4,6/5 (plus de 410 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

💡Conseil de pro : utilisez une application d'assistant personnel basée sur l'IA et déléguez des tâches telles que la prise de rendez-vous et la gestion des relations clients pour augmenter votre productivité

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Prenez le contrôle de votre stratégie de vidéo

Pour trouver l'outil d'IA qui vous convient, il faut déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous. Avec autant d'options disponibles, le choix peut s'avérer difficile. Mais en vous concentrant sur vos priorités, telles que la précision des traductions, la création fluide d'avatars IA ou l'obtention d'une voix naturelle, vous pourrez affiner votre sélection.

En matière de gestion des flux de travail vidéo, rien ne vaut ClickUp. C'est le logiciel incontournable pour garder le contrôle sur tout.

Vous pouvez utiliser ClickUp Clips pour enregistrer des démonstrations de produits ou coordonner des équipes dispersées géographiquement autour des plans et des objectifs de projet. ClickUp Brain transcrit automatiquement tous les clips, ce qui facilite l'emplacement et l'accès à des informations spécifiques.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et transformez votre interaction avec votre public grâce à la vidéo.