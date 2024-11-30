les 11 meilleurs outils d'IA pour la traduction en 2025

Les outils de traduction IA ont transformé la façon dont nous nous connectons en veillant à ce que la barrière de la langue soit réduite au minimum.

Ces outils peuvent déchiffrer, traduire et interpréter les langues en temps réel. Ils utilisent des techniques d'apprentissage automatique et de traitement de l'apprentissage naturel pour traduire le texte tout en gardant son sens et son contexte intacts.

Trouver le bon outil peut s'avérer difficile, car le marché fourmille d'outils divers, qui prétendent tous être les meilleurs. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous présenter les meilleurs outils de traduction IA du marché ainsi que la liste des fonctionnalités qui comptent le plus.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils d'IA pour la traduction ?

Lors de la sélection d'un outil de traduction IA, voici les éléments à prendre en compte :

Exactitude: Recherchez des outils qui fournissent des traductions exactes et précises dans différentes langues et différents contextes. Une grande précision garantit que vos messages sont transmis correctement sans perte de sens ou de nuance

Recherchez des outils qui fournissent des traductions exactes et précises dans différentes langues et différents contextes. Une grande précision garantit que vos messages sont transmis correctement sans perte de sens ou de nuance Assistance linguistique: Vérifiez les langues prises en charge par l'outil. Les meilleurs outils de traduction IA proposent plusieurs langues pour répondre à des besoins de communication diversifiés

Vérifiez les langues prises en charge par l'outil. Les meilleurs outils de traduction IA proposent plusieurs langues pour répondre à des besoins de communication diversifiés Traduction en temps réel: Optez pour des outils qui offrent une traduction en temps réel dans les discussions, les réunions ou en déplacement

Optez pour des outils qui offrent une traduction en temps réel dans les discussions, les réunions ou en déplacement Sécurité et confidentialité: Prêtez attention aux mesures de sécurité de l'outil pour protéger les données sensibles, en veillant à la conformité avec les réglementations sur la confidentialité des données et les normes de l'industrie

Prêtez attention aux mesures de sécurité de l'outil pour protéger les données sensibles, en veillant à la conformité avec les réglementations sur la confidentialité des données et les normes de l'industrie Interface utilisateur: Évaluez l'interface utilisateur de l'outil pour en vérifier la facilité d'utilisation et la navigation intuitive. Une interface conviviale améliore la productivité et l'efficacité

Évaluez l'interface utilisateur de l'outil pour en vérifier la facilité d'utilisation et la navigation intuitive. Une interface conviviale améliore la productivité et l'efficacité Tarification et évolutivité: Évaluez la structure tarifaire et les options d'évolutivité pour déterminer si l'outil s'aligne sur votre budget et vos forfaits de croissance

Évaluez la structure tarifaire et les options d'évolutivité pour déterminer si l'outil s'aligne sur votre budget et vos forfaits de croissance Intégration: Si vous prévoyez d'utiliser l'outil dans le cadre de flux de travail ou d'applications existants, assurez-vous de sa compatibilité et de ses capacités d'intégration avec d'autres plates-formes ou logiciels

Si vous prévoyez d'utiliser l'outil dans le cadre de flux de travail ou d'applications existants, assurez-vous de sa compatibilité et de ses capacités d'intégration avec d'autres plates-formes ou logiciels Assistance client: Recherchez des outils de traduction IA qui offrent une assistance client fiable, y compris une assistance technique et des ressources de dépannage, afin de résoudre rapidement tout problème

11 meilleurs outils d'IA pour la traduction en 2025

Voici les meilleurs outils d'IA pour la traduction que vous devriez utiliser en 2025 :

1. ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Traduire l'action en utilisant ClickUp AI https://clickup.com/ai /IA Essayez ClickUp /$$$cta/ ClickUp Brain est un hub de connaissances centralisé qui connecte tous vos documents, personnes et connaissances de l'entreprise avec l'IA pour vous offrir une expérience transparente et intelligente. Il est disponible à travers toutes les fonctionnalités de ClickUp, de sorte que vous pouvez l'utiliser de n'importe où et à tout moment.

Utilisez ClickUp Brain pour traduire vos notes, mémoires, rapports, et plus encore, afin d'assister les personnes de tous horizons au sein de votre entreprise. Qu'il s'agisse de rechercher et de créer du contenu, de résumer des données ou d'analyser des informations, ClickUp Brain a le pouvoir de révolutionner votre façon de travailler. Vous pouvez facilement transcrire des clips vocaux et traduire et localiser votre contenu.

Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez créer du contenu en saisissant des invitations personnalisées, en modifiant les entrées, en créant du contenu spécifique à un rôle, en modifiant le contenu existant, en rédigeant des mises à jour pour l'équipe, en résumant le contenu et les discussions, et même en répondant aux e-mails.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp Brain

Traduisez et localisez votre contenu sans effort

Créez du contenu en utilisant Modèles d'invitations, instructions IA Répondez rapidement aux e-mails

Intégrez-le à plus de 1 000 outils pour améliorer votre productivité

Posez des questions et obtenez des réponses précises à partir de vos tâches, documents et informations stockés dans ClickUp

Résumez vos discussions, vos commentaires et votre contenu

Utilisez le correcteur orthographique et grammatical intégré pour rédiger sans erreur

Créez des tableaux et des modèles pour organiser vos informations

Ayez l'esprit tranquille grâce à des mesures strictes de confidentialité et de sécurité des données

Créez du contenu spécifique à un rôle, comme des forfaits de projet, etc.

Limites de ClickUp Brain

La courbe d'apprentissage est difficile à suivre

Certains clients trouvent que les options de personnalisation sont trop nombreuses

Tarifs de ClickUp Brain

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp Brain évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,400+ reviews)

4.7/5 (9,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. QuillBot IA

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est en cours de développement Traducteur IA QuillBot Un ajout récent à la suite de services d'écriture Quillbot-Le traducteur QuillBot est un outil de traduction alimenté par l'IA introduit en 2023$a. Il propose des traductions dans plus de 40 langues et peut détecter automatiquement la langue d'entrée.

Il est particulièrement pratique pour les personnes qui l'utilisent à des fins de paraphrase ou de modification en cours, car elles peuvent traduire le texte sur la même plateforme.

Vous pouvez traduire jusqu'à 5 000 caractères à la fois. L'outil est achevé et gratuit, et de nouvelles langues sont achevées régulièrement, ce qui en fait l'outil idéal Outil IA pour les organisations à but non lucratif les particuliers et les entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot IA

Traduisez des textes plus courts et plus longs dans votre langue cible

Accédez à des traductions gratuites dans plus de 40 langues

Modifiez, paraphrasez, citez et traduisez sur une seule et même plateforme

Bénéficiez d'une interface conviviale pour les mobiles et facile à utiliser

Traduisez dans de nouvelles langues car l'application ajoute continuellement des langues et des fonctionnalités

Les limites de l'IA de QuillBot

Comme le produit en est encore à ses premières étapes, il assiste moins de langues que ses concurrents

À ne fait pas l'option de traduire des documents

Ne permet de traduire que 5 000 caractères à la fois

Tarifs de QuillBot IA

Free

Premium: 9,95 $/mois

9,95 $/mois Forfait Teams: 5-10 places : 3,75 $/mois par place 11-50 places : 3,33 $/mois par place 51+ places : 2,91 $/mois par place



G2: 4.4/5 (20+ commentaires)

4.4/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (130+ avis)

3. Copie.IA

il s'agit d'un outil d'aide à la traduction Traducteur Copy.IA Copy.ai s'appuie sur l'intelligence artificielle pour offrir des capacités de traduction exceptionnelles. Il fait ce que la traduction automatique rate souvent - traduire les mots tout en conservant leur nuance et leur intention. Vous pouvez l'utiliser pour créer des textes marketing, des articles de blog, des séquences d'e-mails à froid, et bien plus encore.

Il est particulièrement utile pour les équipes marketing et commerciales, car il travaille comme une Outil d'IA pour la rédaction de textes publicitaires pour transcréer et localiser vos messages. Les équipes peuvent ajouter le guide de la voix de leur marque pour s'assurer que les résultats sont aussi précis et pertinents que possible.

Il propose des traductions dans plus de 25 langues. La meilleure partie est sa politique de confidentialité des données zéro rétention. Et le seul inconvénient est qu'il ne s'agit pas principalement d'un outil de traduction.

Les meilleures fonctionnalités de Copie.IA

Explorer plus de 25 langues

Obtenez des traductions pertinentes et de haute qualité

Améliorez vos traductions en ajoutant des guides vocaux de marque pour de meilleurs résultats

Naviguez sans effort à travers une interface conviviale

Utilisez des modèles de flux de travail prédéfinis

Tirez parti de sa productivité pour rédiger et traduire des blogs, des descriptions de produits, des traductions de contenu, etc

Assurez la sécurité et la confidentialité de vos données grâce à des mesures robustes

S'intégrer de manière transparente à plus de 2 000 plateformes

Limites de Copie.IA

Principalement pas un outil de traduction, donc les fonctionnalités sont limitées

Certains utilisateurs se sont plaints d'une assistance client non réactive

Tarifs de Copie.ai

Free

Pro: 49$/mois

49$/mois Teams: $249/mois

Copy.ai évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (150+ commentaires)

4.7/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (60 commentaires)

4. Google Translate

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise https://www.google.com/search ?q=google+translate&rlz=1C1CHBF_enUS979US979&oq=google+translate&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyDwgAEEUYORiDARixAxiABDINCAEQABiDARixAxiABDINCAIQABiDARixAxiABDIHCAMQABiABDINCAQQABiDARixAxiABDINCAUQABixAxiABBiKBTINCAYQABiDARixAxiABDIKCAcQABixAxiABDIHCAgQABiPAjIHCAkQABiPAtIBCTM5MjVqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8 le site web de l'association a été créé en 2006. Il s'agit d'un site de référence /%href/

Lancé comme un service de traduction automatique gratuit en 2006, Google Translate peut traduire facilement et avec précision du texte, des images, des documents et des sites web. En 2016, il est passé à la traduction automatique neuronale pour permettre des traductions plus naturelles et plus pertinentes.

L'outil est facilement accessible, avec une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de traduire dans plus de 130 langues.

La particularité de cet outil est qu'il peut traduire des mots écrits, des sites web, divers documents, des discours, des images et des langues manuscrites. Il travaille également pour la traduction de discussions bilingues et en tant qu'outil d'aide à la traduction Outil de transcription IA .

Google Translate est parfait pour les particuliers, les apprenants de langues et les équipes qui ne font pas appel à des fonctionnalités de traduction étendues.

Les meilleures fonctionnalités de Google Translate

Profitez d'une expérience utilisateur simple et interactive

Accédez gratuitement à des traductions dans plus de 130 langues

Tirez parti de la fonctionnalité de détection de langue

Accédez à des traductions hors ligne dans l'application mobile

Traduisez directement en scannant le texte avec votre appareil photo

Téléchargez des langues pour des traductions hors ligne

Enregistrez des mots et des phrases pour une traduction plus rapide

Facilitez les discussions fluides entre personnes parlant des langues différentes

Les limites de Google Translate

Peut offrir des traductions inexactes

À ne pas garantir la confidentialité de l'entrée ou de la sortie partagée

Certains utilisateurs se sont plaints du fait que l'outil ne saisissait pas les nuances des langues

Tarification de Google Translate

Free

Google Translate évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (600+ commentaires)

5. Smartling

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil de traduction en ligne de la Commission européenne Smartling traduire Smartling est un outil de traduction basé sur l'IA qui offre des traductions et une localisation de contenu rapides et précises. Il offre plusieurs fonctionnalités, comme des tableaux de bord de performance et de progression, des outils de TAO contextuels et des intégrations préconstruites.

Que vous souhaitiez une traduction humaine ou une traduction automatique neuronale, Smartling vous offre tout ce dont vous avez besoin. Il assiste les traductions dans plus de 150 langues et vous permet d'intégrer votre système de gestion de contenu pour une gestion fluide du contenu.

Vous pouvez traduire des tutoriels, des témoignages, des publicités, des vidéos, des interviews et bien plus encore dans votre langue cible. Smartling propose également des services de traduction vocale, de transcription et de sous-titrage.

Les meilleures fonctionnalités de Smartling

Traduire dans plus de 150 langues

Utilisation de la traduction humaine

Intégrer facilement Smartling à un CMS

Bénéficier d'un flux de travail entièrement transparent

Bénéficier d'une évaluation rigoureuse de la qualité des traductions

Développer des guides de style et des glossaires

Utiliser la mémoire de traduction et la gestion terminologique

Limites de la traduction

À ne fait pas de tarification transparente

La courbe d'apprentissage est abrupte

Tarification surprenante

Core: Non disponible

Non disponible Croissance: Non disponible

Non disponible Entreprise: Non disponible

Les évaluations et les critiques de Smartre

G2: 4.5/5 (350+ critiques)

4.5/5 (350+ critiques) Capterra: 3.5/5 (15+ avis)

6. DeepL

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement DeepL traducteur Parmi les nombreux outils de traduction automatique disponibles sur le marché, DeepL est réputé pour ses traductions précises et nuancées. Il s'attache à saisir les nuances et le sens des mots pour offrir les résultats les plus pertinents.

L'interface est intuitive et assiste 30 langues. Avec l'aide de réseaux neuronaux, l'outil crée des traductions précises et adaptées au contexte.

Vous pouvez l'utiliser pour traduire des PDF, des documents Word et des fichiers PowerPoint. Il vous permet également de sélectionner des mots ou des phrases alternatives et ajuste automatiquement les autres phrases en fonction de la sélection.

La version gratuite de DeepL vous permet de créer votre propre glossaire, offre un dictionnaire intégré et définit des paramètres concernant des traductions spécifiques.

Avec DeepL Pro, vous pouvez également ajuster le ton de vos traductions, l'intégrer à votre outil de TAO, etc.

DeepL meilleures fonctionnalités

Interface simple et conviviale

S'intègre de manière transparente à Windows, iOS et Chrome

Accédez à des experts et à une précision exceptionnelle dans les langues proposées

Définissez des paramètres pour les mots et les phrases

Traduisez facilement des fichiers volumineux grâce à la traduction linguistique simple

Maintenez la mise en forme originale du texte avec la version pro

Assurez une sécurité élevée des données pour vos entrées et sorties

DeepL limites

De nombreuses fonctionnalités ne sont disponibles que dans la version payante

La version gratuite ne permet de traduire que 1 500 caractères

Options de personnalisation limitées

DeepL prix

Free

Débutant: 10,49 $/mois par utilisateur

10,49 $/mois par utilisateur Avancé: $34.49/mois par utilisateur

$34.49/mois par utilisateur Ultimate: $68.99/mois par utilisateur

DeepL évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (130+ commentaires)

7. Microsoft Bing Translator

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une agence de voyage le traducteur Bing de Microsoft Microsoft Bing Translator est une partie de Microsoft Cognitive Services qui travaille avec Microsoft Office, Edge, Bing, Skype, et plus encore. Il propose du texte, de la parole, des conversations multi-appareils, des images et des traductions hors ligne (uniquement pour Android).

L'outil de traduction assiste plus de 100 langues. L'interface est conviviale. Il offre une intégration transparente avec les produits Microsoft. Vous pouvez ajouter le traducteur à votre Outlook si vous traduisez régulièrement des e-mails.

Microsoft Translator for Business offre des fonctionnalités de traduction personnalisées pour des traductions plus pertinentes et de meilleure qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Bing Translator

Traduire sans effort grâce à une interface conviviale

Participez à des discussions en temps réel et à la traduction vocale

S'intègre parfaitement aux applications Microsoft

Détection automatique de la langue pour une traduction rapide

Traduire rapidement en utilisant les phrases les plus courantes disponibles sur la plateforme

Traduire dans plus de 100 langues

Les limites de Microsoft Bing Translator

Des utilisateurs se sont plaints de l'imprécision de la traduction des langues dans les textes longs

La fonctionnalité d'expression orale n'est pas disponible pour toutes les langues

À ne fait pas de modification des mots traduits

Prix de Microsoft Bing Translator

Free

Payez au fur et à mesure* Traduction de texte: 10$/million de caractères Traduction de documents: 15 $/million de caractères Traduction personnalisée: 40 $/million de caractères pour la traduction de textes et la traduction de documents



Les évaluations et critiques de Microsoft Bing Translator

G2: 4.3/5 (90+ reviews)

4.3/5 (90+ reviews) Capterra: NA

8. Unbabel

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'un traducteur Unbabel Translator Unbabel est une plateforme LangOps qui propose une combinaison de traductions humaines et IA pour offrir des résultats très précis. Elle est la meilleure pour les entreprises et les équipes, car elle offre un ensemble complet de fonctionnalités avancées, notamment des rapports en temps réel, de la transparence et des flux de travail pilotés par l'IA qui permettent d'économiser du temps et des paramètres.

L'estimation de la qualité par l'IA offre un regard transparent sur les performances de vos traductions. De plus, elle est certifiée ISO 27001, ce qui en fait une plateforme sécurisée.

Les meilleures fonctionnalités d'Unbabel

Accès à des traductions dans 90 langues

Exploiter une combinaison d'IA et de traducteurs humains pour des traductions de haute qualité

S'intégrer à un large intervalle d'outils tels que Zendesk, Salesforce et HubSpot

Évaluer la qualité des traductions pour en garantir l'exactitude

Adapter les flux de travail de traduction à vos besoins

Utiliser des modèles prêts à l'emploi

Les limites d'Unbabel

Peut faire des erreurs dans les traductions

Certains utilisateurs se sont plaints du long délai de traduction

Tarification de l'étiquette

Débutant: Standard: A partir de 0,00050 $ par mot avec un engagement annuel minimum de 30 000 $

Standard: A partir de 0,00050 $ par mot avec un engagement annuel minimum de 30 000 $ Enterprise:À partir de 0,00046 $ par mot avec un engagement annuel minimum de 125 000 $

Évaluations et critiques d'Unbabel

G2: 4.6/5 (190 critiques)

4.6/5 (190 critiques) Capterra: 3.8/5 (4 commentaires)

9. Smartcat

Wikipedia

Smartcat est un outil de traduction IA qui propose des traductions contextuelles et une interface intuitive. Il offre des flux de travail collaboratifs et des traductions rapides, ce qui le rend parfait pour les entreprises et les équipes mondiales. Il vous permet d'ajouter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez.

La qualité et la précision de la traduction s'améliorent au fur et à mesure que vous continuez à l'utiliser. L'outil assiste plus de 280 langues et 50 formes de fichiers. Vous pouvez vous connecter avec 30+ intégrations pour rationaliser votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Smartcat

Accès aux glossaires et aux mémoires de traduction pour une meilleure cohérence

Affichez les évaluations de précision pour des paires de langues spécifiques

Traduire dans plus de 280 langues

Tirez parti d'une combinaison d'expertise humaine et de traductions IA

Exploiter la puissance de GPT-4 pour améliorer les capacités de traduction

Utilisez l'appariement IA pour trouver les meilleurs linguistes

Modifiez et vérifiez le contenu traduit dans l'éditeur Smartcat

Limites de Smartcat

Pas de version Free

Certains utilisateurs se sont plaints du manque de réactivité du service client

Tarifs de Smartcat

Débutant : 99$/mois (facturé annuellement)

: 99$/mois (facturé annuellement) Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Smartcat

G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

4.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (130+ commentaires)

10. Traduction Reverso

Reverso Translation

Reverso utilise des modèles neuronaux de traduction automatique pour fournir des traductions précises et naturelles dans plus de 25 langues. Vous pouvez taper le texte ou ajouter un document tel qu'un PPT, un document Word ou un PDF.

L'application gratuite vous permet d'accéder à des fonctionnalités telles que les signets, les modes sombres, l'absence de publicité et les traductions en un clic. Vous pouvez utiliser le dictionnaire intégré pour modifier et affiner votre production, vérifier la grammaire à l'aide des contrôles grammaticaux intégrés et améliorer la prononciation en écoutant les textes.

L'application est disponible pour Mac, Windows, iOS, Android, Chrome et Firefox.

Les meilleures fonctionnalités de Reverso Translation

Obtenez une traduction facile et rapide

Créez du vocabulaire et apprenez avec des flashcards

Accédez à des exemples dans le contenu

Traduisez facilement des documents et des textes

Bénéficier d'une solide protection des données

Débloquez la traduction de textes plus longs, la traduction instantanée et l'absence de publicité avec la version payante

Reverso Limites de traduction

De nombreuses fonctionnalités sont disponibles dans la version payante

Assistance pour moins de langues que les alternatives

Prix de Reverso Translation

Free

Premium: 9,99 €/mois

9,99 €/mois Traducteur d'entreprise: Tarification personnalisée

G2: 5/5 (1 avis)

5/5 (1 avis) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

11. Systran

Systran translator (traducteur en anglais)

Systran est un logiciel de traduction en temps réel parfait pour les entreprises qui cherchent à collaborer avec des clients et des employés internationaux. Il est utilisé par certains des plus grands noms de l'industrie, tels que Deloitte, Nestlé et La Poste Suisse.

Il assiste plus de 55 langues et offre jusqu'à 5 000 caractères de traduction dans la version gratuite. La version payante offre des fonctionnalités de traduction spécifiques à un domaine, la traduction illimitée de textes et la traduction de documents.

Les meilleures fonctionnalités de Systran

Assure une politique de confidentialité robuste pour la protection des données

Entraînez votre propre modèle d'IA pour de meilleurs résultats

Obtenir des traductions spécifiques à l'industrie et au domaine

Personnalisez les traductions pour répondre à vos besoins uniques

Créez votre glossaire et votre mémoire de traduction

Utilisez des dictionnaires utilisateurs avancés

Spécifiez des règles personnalisées pour affiner le résultat de la traduction

Limites de Systran

La traduction de documents n'est disponible que dans la version payante

Courbe d'apprentissage abrupte

Tarification de Systran

Free

Pro Plus: €19.99/mois/utilisateur

€19.99/mois/utilisateur Pro Premium: €44.99/mois/utilisateur

€44.99/mois/utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Systran

G2 : 4.8/5 (2 commentaires)

: 4.8/5 (2 commentaires) Capterra: 4.7/5 (6 critiques)

Des traductions en temps réel aux solutions personnalisables qui répondent à des besoins spécifiques, les outils d'IA pour la traduction peuvent tout faire. Ils permettent aux entreprises de pénétrer de nouveaux marchés, aux individus de naviguer dans des territoires inconnus et aux personnes de favoriser des connexions plus diversifiées.

Les processus de traduction linguistique alimentés par l'IA offrent une meilleure précision, une meilleure connaissance du contexte, des coûts réduits et des traductions rapides. Lorsque vous choisissez votre outil, recherchez la précision, la vitesse, une interface conviviale, des intégrations et le nombre de langues assistées.

Si vous recherchez un outil plus complet qui améliore vos processus à chaque étape, ClickUp ne vous décevra pas. Il s'adresse aux équipes de toutes tailles et améliore la collaboration comme jamais auparavant. Créez votre compte ClickUp gratuit aujourd'hui !