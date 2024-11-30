les 11 meilleurs outils d'IA pour la traduction en 2025

Les outils de traduction IA ont transformé la façon dont nous nous connectons en veillant à ce que la barrière de la langue soit réduite au minimum.
Ces outils peuvent déchiffrer, traduire et interpréter les langues en temps réel. Ils utilisent des techniques d'apprentissage automatique et de traitement de l'apprentissage naturel pour traduire le texte tout en gardant son sens et son contexte intacts.
Trouver le bon outil peut s'avérer difficile, car le marché fourmille d'outils divers, qui prétendent tous être les meilleurs. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous présenter les meilleurs outils de traduction IA du marché ainsi que la liste des fonctionnalités qui comptent le plus.
**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils d'IA pour la traduction ?
Lors de la sélection d'un outil de traduction IA, voici les éléments à prendre en compte :
- Exactitude: Recherchez des outils qui fournissent des traductions exactes et précises dans différentes langues et différents contextes. Une grande précision garantit que vos messages sont transmis correctement sans perte de sens ou de nuance
- Assistance linguistique: Vérifiez les langues prises en charge par l'outil. Les meilleurs outils de traduction IA proposent plusieurs langues pour répondre à des besoins de communication diversifiés
- Traduction en temps réel: Optez pour des outils qui offrent une traduction en temps réel dans les discussions, les réunions ou en déplacement
- Sécurité et confidentialité: Prêtez attention aux mesures de sécurité de l'outil pour protéger les données sensibles, en veillant à la conformité avec les réglementations sur la confidentialité des données et les normes de l'industrie
- Interface utilisateur: Évaluez l'interface utilisateur de l'outil pour en vérifier la facilité d'utilisation et la navigation intuitive. Une interface conviviale améliore la productivité et l'efficacité
- Tarification et évolutivité: Évaluez la structure tarifaire et les options d'évolutivité pour déterminer si l'outil s'aligne sur votre budget et vos forfaits de croissance
- Intégration: Si vous prévoyez d'utiliser l'outil dans le cadre de flux de travail ou d'applications existants, assurez-vous de sa compatibilité et de ses capacités d'intégration avec d'autres plates-formes ou logiciels
- Assistance client: Recherchez des outils de traduction IA qui offrent une assistance client fiable, y compris une assistance technique et des ressources de dépannage, afin de résoudre rapidement tout problème
11 meilleurs outils d'IA pour la traduction en 2025
Voici les meilleurs outils d'IA pour la traduction que vous devriez utiliser en 2025 :
1. ClickUp
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Traduire l'action en utilisant ClickUp AI https://clickup.com/ai /IA Essayez ClickUp /$$$cta/ ClickUp Brain est un hub de connaissances centralisé qui connecte tous vos documents, personnes et connaissances de l'entreprise avec l'IA pour vous offrir une expérience transparente et intelligente. Il est disponible à travers toutes les fonctionnalités de ClickUp, de sorte que vous pouvez l'utiliser de n'importe où et à tout moment.
Utilisez ClickUp Brain pour traduire vos notes, mémoires, rapports, et plus encore, afin d'assister les personnes de tous horizons au sein de votre entreprise. Qu'il s'agisse de rechercher et de créer du contenu, de résumer des données ou d'analyser des informations, ClickUp Brain a le pouvoir de révolutionner votre façon de travailler. Vous pouvez facilement transcrire des clips vocaux et traduire et localiser votre contenu.
Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez créer du contenu en saisissant des invitations personnalisées, en modifiant les entrées, en créant du contenu spécifique à un rôle, en modifiant le contenu existant, en rédigeant des mises à jour pour l'équipe, en résumant le contenu et les discussions, et même en répondant aux e-mails.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp Brain
- Traduisez et localisez votre contenu sans effort
- Créez du contenu en utilisantModèles d'invitations, instructions IA
- Répondez rapidement aux e-mails
- Intégrez-le à plus de 1 000 outils pour améliorer votre productivité
- Posez des questions et obtenez des réponses précises à partir de vos tâches, documents et informations stockés dans ClickUp
- Résumez vos discussions, vos commentaires et votre contenu
- Utilisez le correcteur orthographique et grammatical intégré pour rédiger sans erreur
- Créez des tableaux et des modèles pour organiser vos informations
- Ayez l'esprit tranquille grâce à des mesures strictes de confidentialité et de sécurité des données
- Créez du contenu spécifique à un rôle, comme des forfaits de projet, etc.
Limites de ClickUp Brain
- La courbe d'apprentissage est difficile à suivre
- Certains clients trouvent que les options de personnalisation sont trop nombreuses
Tarifs de ClickUp Brain
- Free Forever
- Unlimited : 7$/mois par utilisateur
- Business : 12$/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois
ClickUp Brain évaluations et critiques
- G2: 4.7/5 (9,400+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)
2. QuillBot IA
le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est en cours de développement Traducteur IA QuillBot Un ajout récent à la suite de services d'écriture Quillbot-Le traducteur QuillBot est un outil de traduction alimenté par l'IA introduit en 2023$a. Il propose des traductions dans plus de 40 langues et peut détecter automatiquement la langue d'entrée.
Il est particulièrement pratique pour les personnes qui l'utilisent à des fins de paraphrase ou de modification en cours, car elles peuvent traduire le texte sur la même plateforme.
Vous pouvez traduire jusqu'à 5 000 caractères à la fois. L'outil est achevé et gratuit, et de nouvelles langues sont achevées régulièrement, ce qui en fait l'outil idéal Outil IA pour les organisations à but non lucratif les particuliers et les entreprises.
Les meilleures fonctionnalités de QuillBot IA
- Traduisez des textes plus courts et plus longs dans votre langue cible
- Accédez à des traductions gratuites dans plus de 40 langues
- Modifiez, paraphrasez, citez et traduisez sur une seule et même plateforme
- Bénéficiez d'une interface conviviale pour les mobiles et facile à utiliser
- Traduisez dans de nouvelles langues car l'application ajoute continuellement des langues et des fonctionnalités
Les limites de l'IA de QuillBot
- Comme le produit en est encore à ses premières étapes, il assiste moins de langues que ses concurrents
- À ne fait pas l'option de traduire des documents
- Ne permet de traduire que 5 000 caractères à la fois
Tarifs de QuillBot IA
- Free
- Premium: 9,95 $/mois
- Forfait Teams:
- 5-10 places : 3,75 $/mois par place
- 11-50 places : 3,33 $/mois par place
- 51+ places : 2,91 $/mois par place
Évaluations et commentaires de QuillBot IA
- G2: 4.4/5 (20+ commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (130+ avis)
3. Copie.IA
il s'agit d'un outil d'aide à la traduction Traducteur Copy.IA Copy.ai s'appuie sur l'intelligence artificielle pour offrir des capacités de traduction exceptionnelles. Il fait ce que la traduction automatique rate souvent - traduire les mots tout en conservant leur nuance et leur intention. Vous pouvez l'utiliser pour créer des textes marketing, des articles de blog, des séquences d'e-mails à froid, et bien plus encore.
Il est particulièrement utile pour les équipes marketing et commerciales, car il travaille comme une Outil d'IA pour la rédaction de textes publicitaires pour transcréer et localiser vos messages. Les équipes peuvent ajouter le guide de la voix de leur marque pour s'assurer que les résultats sont aussi précis et pertinents que possible.
Il propose des traductions dans plus de 25 langues. La meilleure partie est sa politique de confidentialité des données zéro rétention. Et le seul inconvénient est qu'il ne s'agit pas principalement d'un outil de traduction.
Les meilleures fonctionnalités de Copie.IA
- Explorer plus de 25 langues
- Obtenez des traductions pertinentes et de haute qualité
- Améliorez vos traductions en ajoutant des guides vocaux de marque pour de meilleurs résultats
- Naviguez sans effort à travers une interface conviviale
- Utilisez des modèles de flux de travail prédéfinis
- Tirez parti de sa productivité pour rédiger et traduire des blogs, des descriptions de produits, des traductions de contenu, etc
- Assurez la sécurité et la confidentialité de vos données grâce à des mesures robustes
- S'intégrer de manière transparente à plus de 2 000 plateformes
Limites de Copie.IA
- Principalement pas un outil de traduction, donc les fonctionnalités sont limitées
- Certains utilisateurs se sont plaints d'une assistance client non réactive
Tarifs de Copie.ai
- Free
- Pro: 49$/mois
- Teams: $249/mois
Copy.ai évaluations et critiques
- G2: 4.7/5 (150+ commentaires)
- Capterra: 4.5/5 (60 commentaires)
4. Google Translate
Lancé comme un service de traduction automatique gratuit en 2006, Google Translate peut traduire facilement et avec précision du texte, des images, des documents et des sites web. En 2016, il est passé à la traduction automatique neuronale pour permettre des traductions plus naturelles et plus pertinentes.
L'outil est facilement accessible, avec une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de traduire dans plus de 130 langues.
La particularité de cet outil est qu'il peut traduire des mots écrits, des sites web, divers documents, des discours, des images et des langues manuscrites. Il travaille également pour la traduction de discussions bilingues et en tant qu'outil d'aide à la traduction Outil de transcription IA .
Google Translate est parfait pour les particuliers, les apprenants de langues et les équipes qui ne font pas appel à des fonctionnalités de traduction étendues.
Les meilleures fonctionnalités de Google Translate
- Profitez d'une expérience utilisateur simple et interactive
- Accédez gratuitement à des traductions dans plus de 130 langues
- Tirez parti de la fonctionnalité de détection de langue
- Accédez à des traductions hors ligne dans l'application mobile
- Traduisez directement en scannant le texte avec votre appareil photo
- Téléchargez des langues pour des traductions hors ligne
- Enregistrez des mots et des phrases pour une traduction plus rapide
- Facilitez les discussions fluides entre personnes parlant des langues différentes
Les limites de Google Translate
- Peut offrir des traductions inexactes
- À ne pas garantir la confidentialité de l'entrée ou de la sortie partagée
- Certains utilisateurs se sont plaints du fait que l'outil ne saisissait pas les nuances des langues
Tarification de Google Translate
- Free
Google Translate évaluations et critiques
- G2: 4.6/5 (400+ commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (600+ commentaires)
5. Smartling
il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil de traduction en ligne de la Commission européenne Smartling traduire Smartling est un outil de traduction basé sur l'IA qui offre des traductions et une localisation de contenu rapides et précises. Il offre plusieurs fonctionnalités, comme des tableaux de bord de performance et de progression, des outils de TAO contextuels et des intégrations préconstruites.
Que vous souhaitiez une traduction humaine ou une traduction automatique neuronale, Smartling vous offre tout ce dont vous avez besoin. Il assiste les traductions dans plus de 150 langues et vous permet d'intégrer votre système de gestion de contenu pour une gestion fluide du contenu.
Vous pouvez traduire des tutoriels, des témoignages, des publicités, des vidéos, des interviews et bien plus encore dans votre langue cible. Smartling propose également des services de traduction vocale, de transcription et de sous-titrage.
Les meilleures fonctionnalités de Smartling
- Traduire dans plus de 150 langues
- Utilisation de la traduction humaine
- Intégrer facilement Smartling à un CMS
- Bénéficier d'un flux de travail entièrement transparent
- Bénéficier d'une évaluation rigoureuse de la qualité des traductions
- Développer des guides de style et des glossaires
- Utiliser la mémoire de traduction et la gestion terminologique
Limites de la traduction
- À ne fait pas de tarification transparente
- La courbe d'apprentissage est abrupte
Tarification surprenante
- Core: Non disponible
- Croissance: Non disponible
- Entreprise: Non disponible
Les évaluations et les critiques de Smartre
- G2: 4.5/5 (350+ critiques)
- Capterra: 3.5/5 (15+ avis)
6. DeepL
la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement DeepL traducteur Parmi les nombreux outils de traduction automatique disponibles sur le marché, DeepL est réputé pour ses traductions précises et nuancées. Il s'attache à saisir les nuances et le sens des mots pour offrir les résultats les plus pertinents.
L'interface est intuitive et assiste 30 langues. Avec l'aide de réseaux neuronaux, l'outil crée des traductions précises et adaptées au contexte.
Vous pouvez l'utiliser pour traduire des PDF, des documents Word et des fichiers PowerPoint. Il vous permet également de sélectionner des mots ou des phrases alternatives et ajuste automatiquement les autres phrases en fonction de la sélection.
La version gratuite de DeepL vous permet de créer votre propre glossaire, offre un dictionnaire intégré et définit des paramètres concernant des traductions spécifiques.
Avec DeepL Pro, vous pouvez également ajuster le ton de vos traductions, l'intégrer à votre outil de TAO, etc.
DeepL meilleures fonctionnalités
- Interface simple et conviviale
- S'intègre de manière transparente à Windows, iOS et Chrome
- Accédez à des experts et à une précision exceptionnelle dans les langues proposées
- Définissez des paramètres pour les mots et les phrases
- Traduisez facilement des fichiers volumineux grâce à la traduction linguistique simple
- Maintenez la mise en forme originale du texte avec la version pro
- Assurez une sécurité élevée des données pour vos entrées et sorties
DeepL limites
- De nombreuses fonctionnalités ne sont disponibles que dans la version payante
- La version gratuite ne permet de traduire que 1 500 caractères
- Options de personnalisation limitées
DeepL prix
- Free
- Débutant: 10,49 $/mois par utilisateur
- Avancé: $34.49/mois par utilisateur
- Ultimate: $68.99/mois par utilisateur
DeepL évaluations et critiques
- G2: 4.6/5 (40+ reviews)
- Capterra: 4.8/5 (130+ commentaires)
7. Microsoft Bing Translator
il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une agence de voyage le traducteur Bing de Microsoft Microsoft Bing Translator est une partie de Microsoft Cognitive Services qui travaille avec Microsoft Office, Edge, Bing, Skype, et plus encore. Il propose du texte, de la parole, des conversations multi-appareils, des images et des traductions hors ligne (uniquement pour Android).
L'outil de traduction assiste plus de 100 langues. L'interface est conviviale. Il offre une intégration transparente avec les produits Microsoft. Vous pouvez ajouter le traducteur à votre Outlook si vous traduisez régulièrement des e-mails.
Microsoft Translator for Business offre des fonctionnalités de traduction personnalisées pour des traductions plus pertinentes et de meilleure qualité.
Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Bing Translator
- Traduire sans effort grâce à une interface conviviale
- Participez à des discussions en temps réel et à la traduction vocale
- S'intègre parfaitement aux applications Microsoft
- Détection automatique de la langue pour une traduction rapide
- Traduire rapidement en utilisant les phrases les plus courantes disponibles sur la plateforme
- Traduire dans plus de 100 langues
Les limites de Microsoft Bing Translator
- Des utilisateurs se sont plaints de l'imprécision de la traduction des langues dans les textes longs
- La fonctionnalité d'expression orale n'est pas disponible pour toutes les langues
- À ne fait pas de modification des mots traduits
Prix de Microsoft Bing Translator
- Free
- Payez au fur et à mesure*
- Traduction de texte: 10$/million de caractères
- Traduction de documents: 15 $/million de caractères
- Traduction personnalisée: 40 $/million de caractères pour la traduction de textes et la traduction de documents
Les évaluations et critiques de Microsoft Bing Translator
- G2: 4.3/5 (90+ reviews)
- Capterra: NA
8. Unbabel
il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'un traducteur Unbabel Translator Unbabel est une plateforme LangOps qui propose une combinaison de traductions humaines et IA pour offrir des résultats très précis. Elle est la meilleure pour les entreprises et les équipes, car elle offre un ensemble complet de fonctionnalités avancées, notamment des rapports en temps réel, de la transparence et des flux de travail pilotés par l'IA qui permettent d'économiser du temps et des paramètres.
L'estimation de la qualité par l'IA offre un regard transparent sur les performances de vos traductions. De plus, elle est certifiée ISO 27001, ce qui en fait une plateforme sécurisée.
Les meilleures fonctionnalités d'Unbabel
- Accès à des traductions dans 90 langues
- Exploiter une combinaison d'IA et de traducteurs humains pour des traductions de haute qualité
- S'intégrer à un large intervalle d'outils tels que Zendesk, Salesforce et HubSpot
- Évaluer la qualité des traductions pour en garantir l'exactitude
- Adapter les flux de travail de traduction à vos besoins
- Utiliser des modèles prêts à l'emploi
Les limites d'Unbabel
- Peut faire des erreurs dans les traductions
- Certains utilisateurs se sont plaints du long délai de traduction
Tarification de l'étiquette
- Débutant: Standard: A partir de 0,00050 $ par mot avec un engagement annuel minimum de 30 000 $
- Enterprise:À partir de 0,00046 $ par mot avec un engagement annuel minimum de 125 000 $
Évaluations et critiques d'Unbabel
- G2: 4.6/5 (190 critiques)
- Capterra: 3.8/5 (4 commentaires)
9. Smartcat
Smartcat est un outil de traduction IA qui propose des traductions contextuelles et une interface intuitive. Il offre des flux de travail collaboratifs et des traductions rapides, ce qui le rend parfait pour les entreprises et les équipes mondiales. Il vous permet d'ajouter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez.
La qualité et la précision de la traduction s'améliorent au fur et à mesure que vous continuez à l'utiliser. L'outil assiste plus de 280 langues et 50 formes de fichiers. Vous pouvez vous connecter avec 30+ intégrations pour rationaliser votre travail.
Les meilleures fonctionnalités de Smartcat
- Accès aux glossaires et aux mémoires de traduction pour une meilleure cohérence
- Affichez les évaluations de précision pour des paires de langues spécifiques
- Traduire dans plus de 280 langues
- Tirez parti d'une combinaison d'expertise humaine et de traductions IA
- Exploiter la puissance de GPT-4 pour améliorer les capacités de traduction
- Utilisez l'appariement IA pour trouver les meilleurs linguistes
- Modifiez et vérifiez le contenu traduit dans l'éditeur Smartcat
Limites de Smartcat
- Pas de version Free
- Certains utilisateurs se sont plaints du manque de réactivité du service client
Tarifs de Smartcat
- Débutant : 99$/mois (facturé annuellement)
- Entreprise: Tarification personnalisée
Évaluations et critiques de Smartcat
- G2: 4.6/5 (100+ commentaires)
- Capterra: 4.5/5 (130+ commentaires)
10. Traduction Reverso
Reverso utilise des modèles neuronaux de traduction automatique pour fournir des traductions précises et naturelles dans plus de 25 langues. Vous pouvez taper le texte ou ajouter un document tel qu'un PPT, un document Word ou un PDF.
L'application gratuite vous permet d'accéder à des fonctionnalités telles que les signets, les modes sombres, l'absence de publicité et les traductions en un clic. Vous pouvez utiliser le dictionnaire intégré pour modifier et affiner votre production, vérifier la grammaire à l'aide des contrôles grammaticaux intégrés et améliorer la prononciation en écoutant les textes.
L'application est disponible pour Mac, Windows, iOS, Android, Chrome et Firefox.
Les meilleures fonctionnalités de Reverso Translation
- Obtenez une traduction facile et rapide
- Créez du vocabulaire et apprenez avec des flashcards
- Accédez à des exemples dans le contenu
- Traduisez facilement des documents et des textes
- Bénéficier d'une solide protection des données
- Débloquez la traduction de textes plus longs, la traduction instantanée et l'absence de publicité avec la version payante
Reverso Limites de traduction
- De nombreuses fonctionnalités sont disponibles dans la version payante
- Assistance pour moins de langues que les alternatives
Prix de Reverso Translation
- Free
- Premium: 9,99 €/mois
- Traducteur d'entreprise: Tarification personnalisée
Traduction inversée : évaluations et commentaires
- G2: 5/5 (1 avis)
- Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)
11. Systran
Systran est un logiciel de traduction en temps réel parfait pour les entreprises qui cherchent à collaborer avec des clients et des employés internationaux. Il est utilisé par certains des plus grands noms de l'industrie, tels que Deloitte, Nestlé et La Poste Suisse.
Il assiste plus de 55 langues et offre jusqu'à 5 000 caractères de traduction dans la version gratuite. La version payante offre des fonctionnalités de traduction spécifiques à un domaine, la traduction illimitée de textes et la traduction de documents.
Les meilleures fonctionnalités de Systran
- Assure une politique de confidentialité robuste pour la protection des données
- Entraînez votre propre modèle d'IA pour de meilleurs résultats
- Obtenir des traductions spécifiques à l'industrie et au domaine
- Personnalisez les traductions pour répondre à vos besoins uniques
- Créez votre glossaire et votre mémoire de traduction
- Utilisez des dictionnaires utilisateurs avancés
- Spécifiez des règles personnalisées pour affiner le résultat de la traduction
Limites de Systran
- La traduction de documents n'est disponible que dans la version payante
- Courbe d'apprentissage abrupte
Tarification de Systran
- Free
- Pro Plus: €19.99/mois/utilisateur
- Pro Premium: €44.99/mois/utilisateur
- Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et critiques de Systran
- G2 : 4.8/5 (2 commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (6 critiques)
Harnessing the Power of IA Translation Tools (Exploiter la puissance des outils d'IA pour la traduction)
Des traductions en temps réel aux solutions personnalisables qui répondent à des besoins spécifiques, les outils d'IA pour la traduction peuvent tout faire. Ils permettent aux entreprises de pénétrer de nouveaux marchés, aux individus de naviguer dans des territoires inconnus et aux personnes de favoriser des connexions plus diversifiées.
Les processus de traduction linguistique alimentés par l'IA offrent une meilleure précision, une meilleure connaissance du contexte, des coûts réduits et des traductions rapides. Lorsque vous choisissez votre outil, recherchez la précision, la vitesse, une interface conviviale, des intégrations et le nombre de langues assistées.
Si vous recherchez un outil plus complet qui améliore vos processus à chaque étape, ClickUp ne vous décevra pas. Il s'adresse aux équipes de toutes tailles et améliore la collaboration comme jamais auparavant. Créez votre compte ClickUp gratuit aujourd'hui !