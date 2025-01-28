les 12 meilleurs outils IA pour la modification en cours des vidéos en 2025

Découvrez les derniers outils d'IA qui vous permettent de créer des vidéos remarquables en toute simplicité !

Ces outils de modification en cours de vidéo de l'IA se chargent des tâches les plus lourdes : couper, découper et ajuster les couleurs, le tout en quelques clics. Ils vous permettent de modifier le contenu de vos vidéos sans avoir besoin de compétences techniques. Ils accélèrent également le processus de modification en cours, ce qui vous permet d'éviter les tâches fastidieuses et de vous concentrer sur la créativité.

J'ai passé des heures à tester les dernières Outils d'IA pour la modification en cours des vidéos afin de trouver ceux qui se démarquent vraiment. En m'appuyant sur mon expérience pratique et sur les idées de l'équipe ClickUp, j'ai dressé une liste des meilleurs outils d'IA. Les outils de cette liste ont toujours fourni des résultats de premier ordre et rationalisé mon processus de modification en cours.

Plongeons dans l'aventure ! 🎥

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils d'édition vidéo IA?

Lorsque vous choisissez des outils d'édition vidéo IA, recherchez la facilité d'utilisation, les fonctionnalités d'automatisation, les sorties de haute qualité, les options de personnalisation, les capacités d'intégration, la vitesse et une assistance fiable.

Voici quelques facteurs clés que j'ai pris en considération (et que vous devriez également prendre en compte) avant de sélectionner un outil d'édition vidéo IA :

Suggestions de modification en cours d'automatisation : Assurez-vous que l'outil d'édition vidéo IA peut analyser votre métrage et suggérer des modifications en cours optimales, des coupes et des transitions en fonction du contenu et du flux

: Assurez-vous que l'outil d'édition vidéo IA peut analyser votre métrage et suggérer des modifications en cours optimales, des coupes et des transitions en fonction du contenu et du flux Correction des couleurs alimentée par l'IA : Optez pour un logiciel capable d'ajuster automatiquement l'étalonnage des couleurs, d'équilibrer les teintes et d'améliorer les visuels pour qu'ils correspondent à une norme professionnelle

: Optez pour un logiciel capable d'ajuster automatiquement l'étalonnage des couleurs, d'équilibrer les teintes et d'améliorer les visuels pour qu'ils correspondent à une norme professionnelle La conversion du texte en parole et de la parole en texte : Choisissez un outil de modification en cours de vidéo qui peut convertir le texte en voix off au son naturel et transcrire le discours en texte, rationalisant ainsi le processus de narration

: Choisissez un outil de modification en cours de vidéo qui peut convertir le texte en voix off au son naturel et transcrire le discours en texte, rationalisant ainsi le processus de narration Reconnaissance des objets et des visages : Donnez la priorité aux outils d'édition vidéo dotés d'IA capables de reconnaître et de suivre des objets ou des visages, ce qui permet d'utiliser des techniques d'édition avancées telles que le zoom automatique ou la mise au point

: Donnez la priorité aux outils d'édition vidéo dotés d'IA capables de reconnaître et de suivre des objets ou des visages, ce qui permet d'utiliser des techniques d'édition avancées telles que le zoom automatique ou la mise au point Sous-titres et sous-titres automatisés : Sélectionnez un logiciel de modification en cours de vidéo qui génère automatiquement des sous-titres et des légendes précis

: Sélectionnez un logiciel de modification en cours de vidéo qui génère automatiquement des sous-titres et des légendes précis Amélioration de la voix et réduction du bruit : Assurez-vous que l'outil de modification en cours de la vidéo comprend des fonctionnalités de traitement audio pilotées par l'IA pour améliorer la clarté de la voix et réduire les bruits de fond

: Assurez-vous que l'outil de modification en cours de la vidéo comprend des fonctionnalités de traitement audio pilotées par l'IA pour améliorer la clarté de la voix et réduire les bruits de fond Création de vidéos à partir de modèles : Recherchez des outils d'éditeur vidéo IA proposant des modèles pilotés par l'IA qui vous permettent de créer rapidement des vidéos professionnelles

: Recherchez des outils d'éditeur vidéo IA proposant des modèles pilotés par l'IA qui vous permettent de créer rapidement des vidéos professionnelles Musique et effets sonores générés par l'IA : Choisissez un logiciel de modification en cours de vidéo IA qui peut générer ou suggérer une musique de fond et des effets sonores qui correspondent à l'ambiance et au ton de votre vidéo

Les 12 meilleurs outils d'édition vidéo IA

La modification en cours d'une vidéo traditionnelle implique souvent un travail manuel méticuleux : découper les clips, ajuster les transitions, étalonner les couleurs et synchroniser l'audio. Cela peut prendre beaucoup de temps et nécessite un niveau de compétence élevé.

Les outils vidéo IA simplifient la modification en cours et vous permettent de créer des vidéos de qualité professionnelle en toute simplicité.

Découvrons les meilleurs outils IA pour la modification en cours des vidéos, chacun étant conçu pour rationaliser votre flux de travail et améliorer votre créativité :

1. Synthesia (le meilleur pour créer des avatars IA)

Synthesia est facile à utiliser : pas besoin d'être un expert en modification en cours de vidéo. Il suffit d'entrer votre script dans cet éditeur vidéo IA et de choisir un avatar. Synthesia génère une vidéo avec un caractère réaliste qui délivre votre message !

Vous pouvez choisir parmi une multitude de voix, de styles et même de langues. Cet éditeur vidéo IA en ligne m'a permis d'économiser beaucoup de temps et d'argent par rapport à la production vidéo traditionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Choisissez parmi un large intervalle de caractères réalistes et animés pour représenter votre marque

Transformez des scripts ou des articles en contenu vidéo attrayant sans effort

Créez des vidéos dans différentes langues avec une prononciation et une synchronisation labiale précises

Limites de Synthesia

Les utilisateurs peuvent rencontrer des contraintes lorsqu'ils ajustent les éléments visuels de leurs vidéos

Son forfait gratuit est limité, et l'accès aux fonctionnalités avancées et aux avatars de haute qualité nécessite souvent un abonnement

Tarification de Synthesia

Free

Débutant : 18 $/mois

: 18 $/mois Créateur : 59 $/mois

: 59 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Synthesia

G2: 4.7/5 (1500+ commentaires)

4.7/5 (1500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ commentaires)

Bonus: Voici quelques Alternatives à Synthesia pour vous !

2. InVideo IA (Le meilleur pour créer des vidéos marketing engageantes)

J'ai utilisé Runway pour transformer mes séquences brutes en une vidéo captivante. Grâce à ses fonctionnalités IA, j'ai pu facilement modifier les arrière-plans, supprimer les objets indésirables et animer les caractères en quelques clics.

Cet éditeur vidéo IA m'a permis d'améliorer la qualité de la vidéo et de rendre mes anciennes séquences plus nettes sans perdre de détails. Runway propose également une multitude d'effets créatifs. J'ai expérimenté différents styles de vidéo et de filtres, et les résultats étaient époustouflants.

Les meilleures fonctionnalités de Runway

Modifiez vos vidéos sans effort avec l'aide de l'IA

Amélioration de la qualité audio et création d'effets sonores

Générer des images de haute qualité à partir de descriptions textuelles

Limites de parcours

Les utilisateurs notent que son contenu généré par l'IA reflète les biais présents dans les données d'entraînement

L'accès aux fonctionnalités avancées de cet éditeur IA nécessite des frais d'abonnement élevés

Tarifs de Runway

Free Forever

Standard : 12$/mois

: 12$/mois Pro: 28$/mois

28$/mois Unlimited : 76 $/mois

: 76 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Runway

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Wondershare Filmora (Meilleur pour améliorer les vidéos avec de la musique, des filtres et des transitions)

Avec Wondershare Filmora, il est facile de découper, de diviser, d'ajouter des transitions et des superpositions de texte, de combiner des clips et d'ajouter des animations sympas. J'ai utilisé le générateur de vidéo IA pour modifier tout, des courts clips de médias sociaux aux vlogs plus longs.

Filmora est compatible avec de nombreux formats vidéo différents, ce qui m'a aidé à importer et à exporter des fichiers sans problème. Sa fonctionnalité d'écran vert est excellente pour créer des vidéos d'aspect professionnel. Les outils de modification en cours sont parfaits pour nettoyer les bruits de fond ou ajouter de la musique.

Les meilleures fonctionnalités de Wondershare Filmora

Accédez à une bibliothèque de musique, d'effets sonores et de graphiques

Insérer de la musique de fond et améliorer la clarté du son

Ajoutez diverses transitions, titres, filtres et superpositions aux vidéos

Limites de Wondershare Filmora

Comparé à un logiciel de qualité professionnelle, il peut manquer certains outils haut de gamme

Il peut être lent pour les vidéos en haute résolution

Tarifs deondershare Filmora

Forfait mensuel multiplateforme : 9,99 $/mois

9,99 $/mois Forfait annuel multiplateforme : 29,99 $/mois

29,99 $/mois Forfait perpétuel : 49,99 $/mois

Wondershare Filmora évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (300+ commentaires)

4.4/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

5. Descript (Meilleur pour la modification en cours et la transcription audio)

il s'agit d'un outil d'aide à la décision Description Descript est une plateforme d'édition audio et vidéo alimentée par l'IA qui offre une approche unique et intuitive de l'édition. Je l'ai utilisée pour éditer mes vidéos en modifiant la transcription - en supprimant les ums, ahs et autres mots et sons de remplissage d'un simple clic, ou même en remplaçant des phrases entières. La vidéo s'adapte automatiquement aux changements, ce qui me permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.

J'ai exploité ses fonctionnalités IA pour supprimer les bruits de fond, ajuster les niveaux de volume et même générer des voix off réalistes. Mon travail s'appuie également sur de puissants outils de collaboration, qui me permettent de travailler en temps réel avec les membres de mon équipe et d'affiner les projets ensemble. Cette plateforme allie simplicité et fonctionnalités avancées, ce qui la rend idéale pour les modifications en cours et le travail de post-production détaillé.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Remplacez ou ajoutez de l'audio en tapant le texte et en laissant l'IA générer le script vidéo

Exportez des vidéos et de l'audio dans différents formats lors de la modification des cours

Accédez à des outils pour découper, couper et ajouter des éléments visuels

Descriptions des limites

Des utilisateurs ont rapporté que l'overdubbing et l'ajout d'images étaient difficiles à réaliser transcription sont parfois imprécises

Ses fonctionnalités de modification vidéo sont limitées par rapport à ses fonctionnalités de modification audio et texte

Tarification descriptive

Free Forever pour toujours

Hobbyiste: 12 $/mois

12 $/mois Créateur: 24$/mois

24$/mois Business: 40$/mois

40$/mois Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques descriptives

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

6. DeepBrain IA (Meilleur pour la modification en cours de vidéos d'humains générées par l'IA)

le projet de loi a été adopté par le Parlement européen en décembre dernier

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la société https://www.deepbrain.io/post/introducing-our-wiki-ai-video-generator DeepBrain AI /%href/

DeepBrain IA est l'un des meilleurs outils IA pour la modification en cours des vidéos. Il m'a aidé à créer une vidéo générée par l'IA pour des démonstrations de produits et.. vidéos de formation en quelques minutes. J'ai téléchargé un script, sélectionné un avatar IA et généré une vidéo d'apparence réelle. En utilisant ce générateur de vidéos IA, vous pouvez créer des vidéos explicatives, des tutoriels ou même des vidéos de têtes parlantes.

DeepBrain IA offre également de nombreuses options de personnalisation et m'a permis d'économiser des heures de tournage et de modification en cours de vidéo. Le résultat final est toujours de qualité professionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de DeepBrain IA

Créez des avatars IA qui ressemblent à des humains et se comportent comme tels

Permettre des discussions transparentes et engageantes avec les humains de l'IA

Adaptez les avatars humains IA aux besoins spécifiques de votre marque grâce à des modifications en cours de vidéo alimentées par l'IA

Les limites de l'IA de DeepBrain

L'outil alimenté par l'IA nécessite de nombreuses données pour créer des avatars d'IA précis et efficaces

L'outil aurait des difficultés à reproduire des interactions émotionnelles complexes

Tarifs de DeepBrain IA

Personnel: 24 $/mois

24 $/mois Teams: 72 $/mois

72 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (300+ reviews)

4.4/5 (300+ reviews) Capterra: N/A

7. Wisecut (Meilleur pour la création de contenu pour les médias sociaux)

J'ai expérimenté Aivo IA et l'ai utilisé pour transformer un article de blog en une vidéo en quelques clics. Il a généré automatiquement des visuels, ajouté une musique de fond et même créé une voix off en quelques minutes. Il me permet de tout personnaliser, des styles de texte aux transitions.

L'IA d'Aivo comprend le contenu et suggère des visuels pertinents pour générer des vidéos. La capacité de l'outil à créer rapidement différentes formes de vidéos pour les médias sociaux est un énorme gain de temps.

Les meilleures fonctionnalités d'Aivo IA

Accédez à une vaste collection d'images et de vidéos libres de droits pour créer des contenus époustouflants

Recevez des suggestions automatiques dans les vidéos pour les coupes, les transitions et les effets

Transformez facilement du contenu écrit en vidéos visuellement attrayantes

Limites de l'IA d'Aivo

La maîtrise de ses fonctionnalités d'édition vidéo alimentées par l'IA implique une courbe d'apprentissage

L'accès aux fonctionnalités avancées de l'éditeur vidéo IA nécessite un abonnement plus élevé

Prix de l'IA d'Aivo

Free Forever

Lite: 10 $/mois

10 $/mois Elite: 19$/mois

19$/mois Supreme: 99$/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Adobe Premiere Pro (le meilleur pour l'étalonnage des couleurs et la post-production)

générer un article de blog avec des invitations, instructions simples en utilisant ClickUp Brain_

J'apprécie également les résumés de projets automatisés. Au lieu de rédiger manuellement des mises à jour, ClickUp Brain les résume pour que je puisse les partager avec mon équipe.

résumez les notes de réunion sans effort grâce à ClickUp Brain_

Bonus: Pour explorer d'autres options, consultez le site Web de ClickUp Brain 10 meilleurs résumeurs de vidéos par l'IA qui vous feront gagner un temps précieux Je n'ai pas besoin de fouiller dans des documents ou des tâches interminables pour trouver des informations, car ClickUp Brain répond instantanément à mes questions en tirant le contexte de tous mes projets. Lorsque je travaille sur un projet complexe, j'utilise ClickUp Brain pour obtenir des mises à jour rapides sur la progression des tâches et même automatiser certains rapports de statut de routine.

ClickUp Clips

Je peux enregistrer mon écran ou créer une vidéo rapide pour partager des idées avec mon équipe en utilisant ClickUp Clips . Au lieu de taper de longues explications ou de télécharger un outil vidéo alimenté par l'IA, j'utilise Clips pour m'enregistrer en train d'accomplir des tâches complexes, de décrire une expérience en ligne ou de fournir visuellement un retour d'information sur un projet. Clips est également parfait pour créer des vidéos explicatives.

Note: Consultez ce blog pour en savoir plus Comment s'enregistrer en vidéo lors d'une présentation PowerPoint

enregistrez des clips dans n'importe quelle discussion avec ClickUp Clips et partagez-les facilement avec vos équipes

ClickUp Clips s'intègre parfaitement à ClickUp Brain. Après l'enregistrement, ClickUp Brain transcrit automatiquement la vidéo, ce qui facilite la recherche d'informations spécifiques par la suite. Cela s'est avéré particulièrement utile lorsque j'ai eu besoin de revenir sur les détails d'un clip réalisé par un membre de l'équipe - plus besoin de parcourir des vidéos entières pour trouver ce dont j'avais besoin.

Transcrivez vos enregistrements en quelques minutes avec ClickUp Clips

En explorant Clips, j'ai été ravi d'apprendre que vous pouvez commenter directement la vidéo et transformer Clips en tâches exploitables.

Vous pouvez également tirer parti de la Modèle de production vidéo ClickUp pour organiser les projets de production vidéo. Grâce aux statuts personnalisés et aux champs personnalisés, vous pouvez suivre chaque étape de la production, du concept au montage vidéo final, vous appuyer sur la vue Gantt Chart View pour gérer les échéanciers et assigner des tâches à votre équipe sans effort.

Modèle de production vidéo de ClickUp

J'ai utilisé la vue Premiere Date pour coordonner le lancement d'une vidéo le mois dernier, en veillant à ce que tout se déroule dans les temps. La structure rationalisée du modèle a permis de réduire les risques d'oublier des étapes cruciales, de maintenir une communication claire et de gérer efficacement les ressources.

Bonus: Pour rationaliser davantage les communications, consultez ce blog sur Comment utiliser la communication vidéo asynchrone pour améliorer le travail télétravail ?

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Obtenez des réponses instantanées, générez du contenu et automatisez les mises à jour avec l'assistance de l'IA

Surveillez le temps passé sur les tâches avec le suivi du temps intégré

Collaborez sur des documents et des wikis liés aux tâches et aux projets au sein de ClickUp

Définir et gérer des objectifs, en les alignant sur les tâches et les projets pour mieux les cibler

Intégrer ClickUp à Slack, Google Drive et Zoom pour une collaboration transparente

Générer rapidement des résumés des commentaires sur les tâches et des mises à jour de projets pour faciliter la compréhension

Créer des tableaux de bord intelligents pour avoir un aperçu de la progression des projets et des performances de l'équipe

Traduire automatiquement le contenu et effectuer des vérifications orthographiques pour assurer la précision des documents et des tâches

Limites de ClickUp

Le paramétrage des flux de travail peut sembler un peu laborieux au départ, mais les utilisateurs le trouvent rapidement facile et intuitif

Certaines fonctionnalités avancées de ClickUp nécessitent une courbe d'apprentissage

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

Leverage IA to Transform Your Video Workflow (Tirez parti de l'IA pour transformer votre flux de travail vidéo)

Nous avons exploré les 12 meilleurs outils de modification en cours vidéo IA, en détaillant leurs fonctionnalités, leurs limites et les avis de sources fiables pour vous aider à faire un choix éclairé. Chaque outil apporte des capacités uniques pour améliorer votre processus de création vidéo.

Cependant, pour vraiment tirer le meilleur parti de vos vidéos, vous avez besoin de ClickUp. Avec lui, vous bénéficiez d'une suite complète de fonctionnalités IA intégrées, conçues pour améliorer la productivité dans tous les aspects de votre travail. S'inscrire à ClickUp et découvrez comment il peut optimiser votre processus de production vidéo et réimaginer la gestion de projet !