21 modèles de tableaux gratuits pour gagner en efficacité

Vous vous sentez dépassé par des documents longs et encombrés ? Les tableaux sont un excellent moyen d'organiser les données dans une forme claire et structurée. Ils peuvent vous aider à comparer des produits, à suivre des projets, à traiter des rapports financiers, à gérer des stocks ou à analyser les résultats de sondages.

Mais la création d'un nouveau tableau pour chaque tâche peut prendre beaucoup de temps. En revanche, un tableau préconçu vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts, ce qui vous aide à vous concentrer sur les tâches importantes.

C'est là que les modèles de tableaux entrent en jeu !

Dans cet article de blog, nous avons rassemblé les 21 meilleurs modèles de tableau gratuits, entièrement personnalisables et conçus pour vous faciliter la vie. Prêt à réduire les efforts manuels et à devenir plus organisé ? C'est parti !

Qu'est-ce qu'un modèle de tableau ?

Les modèles de tableau sont des dispositions structurées de lignes et de colonnes utilisées pour enregistrer et présenter des informations de manière organisée, telles que les coordonnées des clients, les transactions financières, les tâches à effectuer, les budgets, etc.

Voici les éléments clés des modèles de tableau :

Rangée en-tête: Chaque colonne de la ligne supérieure d'un modèle de tableau comporte des libellés permettant de mettre en contexte les données fournies en dessous. Les libellés dépendent de l'objectif du modèle. Par exemple, si le modèle est destiné au suivi d'un projet, les libellés seront "Nom de la tâche", "Affecté à", "Date de début", "Date d'échéance", etc.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau ?

Un bon modèle de tableau organise les données et facilite leur lecture. Voici les fonctionnalités clés d'un bon modèle de tableau :

Structure effacée : Choisissez des modèles vierges avec des structures faciles à suivre et des titres, des lignes et des colonnes bien définis, ainsi qu'un format cohérent. Cela rend l'entrée des données intuitive et augmente la lisibilité

: Choisissez des modèles vierges avec des structures faciles à suivre et des titres, des lignes et des colonnes bien définis, ainsi qu'un format cohérent. Cela rend l'entrée des données intuitive et augmente la lisibilité Fonctions et formules intégrées : Choisissez des modèles de tableau avec des formules et des fonctions intégrées, en particulier lorsque vous travaillez avec des valeurs complexes. Elles permettent de réduire le travail manuel et les erreurs de calcul

: Choisissez des modèles de tableau avec des formules et des fonctions intégrées, en particulier lorsque vous travaillez avec des valeurs complexes. Elles permettent de réduire le travail manuel et les erreurs de calcul Évolutivité : Recherchez des modèles de tableau qui peuvent prendre en charge de grands volumes de données. Cela permet de s'assurer que le modèle reste utile au fur et à mesure que votre entreprise se développe, sans nécessiter de mises à jour et de refontes fréquentes

: Recherchez des modèles de tableau qui peuvent prendre en charge de grands volumes de données. Cela permet de s'assurer que le modèle reste utile au fur et à mesure que votre entreprise se développe, sans nécessiter de mises à jour et de refontes fréquentes Visuellement attrayant : Sélectionnez des modèles de tableau d'aspect professionnel à ajouter directement à votre rapport et à votre présentation. Ils permettent aux parties prenantes d'interpréter les informations en un coup d'œil

: Sélectionnez des modèles de tableau d'aspect professionnel à ajouter directement à votre rapport et à votre présentation. Ils permettent aux parties prenantes d'interpréter les informations en un coup d'œil Facilité d'utilisation : Obtenez des modèles de tableaux qui sont gratuits et intuitifs et qui offrent des guides de démarrage pour que votre équipe puisse les utiliser sans trop de formation

: Obtenez des modèles de tableaux qui sont gratuits et intuitifs et qui offrent des guides de démarrage pour que votre équipe puisse les utiliser sans trop de formation Personnalisable : Assurez-vous que les modèles que vous avez choisis peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins et de vos choix. Recherchez des options permettant d'ajouter des champs personnalisés et de modifier les couleurs, les bordures, l'affichage, le style, la disposition, etc

Avant d'aborder chacun des modèles de tableau de ClickUp, découvrons la fonctionnalité d'affichage des tableaux de ClickUp. La vue Tableur de ClickUp vous permet de visualiser des données et de gérer des budgets, des informations sur les clients, des inventaires, des finances, etc. Cette fonctionnalité vous permet de créer rapidement des feuilles de calcul efficaces avec des champs personnalisés.

Elle vous aide également à lier les tâches, les documents et les dépendances pour organiser votre travail et partager les tableaux avec les parties prenantes pour les tenir à jour.

Il convient de mentionner que tous les modèles ClickUp mentionnés ci-dessous assistent la vue Tableur. Cela signifie que vous pouvez accéder à plusieurs types de champs personnalisés, attributs, catégories, statuts et autres personnalisations. Quel que soit l'appareil ou le système d'exploitation que vous utilisez, les Tableurs ClickUp fonctionnent partout ✨

créez des feuilles de calcul personnalisées avec ClickUp Table View_

Top 21 modèles de tableaux gratuits

Des annuaires d'entreprises aux modèles de feuilles de calcul en passant par l'établissement de budgets, nous avons rassemblé ici une liste exhaustive de modèles de tableaux. Jetez-y un coup d'œil !

1. ClickUp Modèle de feuille de calcul modifiable

Si vous avez du mal à suivre le statut financier de votre entreprise, il est temps de prendre le contrôle avec le modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp . Vous pouvez utiliser ce modèle de tableau pour gérer les états financiers complexes de votre entreprise.

Il vous aide à suivre vos ventes brutes/nettes mensuelles, vos bénéfices et vos pertes, ainsi que les statuts d'approbation des états financiers. Avec ce modèle de tableau, vous pouvez gérer les états financiers complexes de votre entreprise modèle de feuille de calcul vous pouvez :

Automatiser la saisie des données

Créer des formules personnalisées pour calculer le chiffre d'affaires brut, la marge brute et le chiffre d'affaires net

Suivre la progression des projets et des investissements à l'aide de graphiques

Réduire les erreurs d'entrée de données

Assurer la cohérence des données dans tous les documents financiers

Ce que nous avons aimé: Le modèle permet d'ajouter des formules et des équations personnalisées pour calculer rapidement les nombres. De plus, vous pouvez suivre les investissements à l'aide de visuels intuitifs.

2. Modèle de feuille de calcul ClickUp

Jongler avec les clients existants et la chasse aux nouveaux prospects n'est pas chose aisée. Les Modèle de feuille de calcul ClickUp peut faciliter le processus.

Vous pouvez documenter toutes les informations importantes sur les clients, telles que le nom du client, le type d'entreprise, le secteur d'activité, l'adresse, l'e-mail, le nombre de contacts, etc. Vous pouvez également intégrer les sites Web des clients et synchroniser Google Agenda. Cela permet de rationaliser l'accueil des clients et d'améliorer les processus d'assistance aux clients.

Ce que nous avons aimé: Ce modèle de feuille de calcul est livré avec un affichage de formulaire qui aide à créer des formulaires à partir de zéro pour collecter des données. Vous pouvez l'utiliser pour générer facilement des formulaires d'admission pour recueillir des informations sur les clients et des formulaires de retour d'information pour recueillir des commentaires sur les processus actuels.

3. Modèle d'annuaire des entreprises ClickUp

Tout comme le format des Pages Jaunes, le format Modèle d'annuaire des entreprises ClickUp est destiné à la création d'une base de données de contacts où vous pouvez trouver des détails sur vos clients, prospects et fournisseurs

Par instance, si vous êtes une petite entreprise à la recherche de collaborations potentielles, vous pouvez utiliser ce modèle pour construire une liste organisée d'entreprises locales.

Ce modèle vous aidera à :

Collecter et stocker des informations sur des clients potentiels, des partenaires commerciaux et des vendeurs

D'établir des connexions avec d'autres entreprises de votre secteur d'activité et de nouer des relations

Organiser les informations de contact de manière à pouvoir les consulter facilement

Ce que nous avons aimé: Il peut s'agir d'un excellent point de départ pour les professionnels qui tentent d'organiser et de suivre les informations relatives à leurs clients ou à leurs fournisseurs. Vous pouvez remplacer votre Base de données Excel avec ce modèle gratuit pour maintenir une liste d'entreprises et de partenaires susceptibles d'avoir besoin de vos produits ou services.

4. Modèle d'annuaire des employés ClickUp

Comme le modèle d'annuaire des entreprises, le modèle d'annuaire des employés de ClickUp est un modèle d'annuaire Modèle d'annuaire des employés ClickUp centralise les données de vos employés, notamment leur rôle, leur emplacement, leur département, leur e-mail, leur téléphone, leur adresse, etc.

Le modèle de tableau facilite l'onboarding en fournissant des informations prestataires sur les managers, les pairs et les autres employés de l'organisation. De plus, le modèle de tableau modèle de répertoire permet une communication transparente et sécurisée avec les employés.

Ce que nous avons aimé: La maintenance de toutes les données des employés en un seul endroit peut vous aider à respecter la conformité et vous permet de rechercher rapidement des informations mises à jour sur les employés ou les collègues.

5. ClickUp Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet

Si vous gérez plusieurs projets simultanément, il y a de fortes chances que vous perdiez le fil des détails et que vous retardiez la livraison des projets.

Le Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp vous aide à achever tous les projets complexes avec succès. Il dispose de lignes et de colonnes personnalisables pour suivre les produits livrables au cours des différentes phases du projet

Avec ce modèle de tableau, vous pouvez :

Visualiser les échéanciers des projets

Forfait etgérer les budgets des projets* Tenir les parties prenantes informées

Suivre la progression en temps réel

Organiser toutes les informations relatives au projet en un seul endroit

Suivre les dépendances des tâches pour garantir la livraison du projet dans les délais impartis

Ce que nous avons aimé: Ce modèle est livré avec des vues Liste, Tableau et Calendrier afin que toutes les informations soient faciles à accéder et à organiser.

6. Modèle de feuille de calcul ClickUp pour l'immobilier

Si vous avez encore du mal à utiliser Google Sheets pour gérer votre entreprise immobilière, il est temps de changer- Modèle de feuille de calcul pour l'immobilier de ClickUp est le parfait alternative à Google Sheets .

Ce modèle fournit un aperçu complet de votre portfolio immobilier. Vous pouvez suivre les pistes de revenus, les convertir en clients et maintenir une liste à jour des propriétés à vendre.

Le modèle de tableur immobilier vous aide à :

Suivre les pistes de revenus et les affaires en cours

Suivre les transactions immobilières en détail, y compris les dates de fermeture, le prix de vente, les taxes, les commissions, les dépenses, etc.

Enregistrer les prix du marché pour analyser et estimer les retours sur investissement, les flux de trésorerie, etc.

Ce que nous avons aimé: Il est livré avec des affichages personnalisés comme Property View, All Properties View, Sold View, et Location View pour aider à gérer les flux de travail facilement.

7. Modèle de suivi des équipes commerciales ClickUp

La gestion de votre équipe commerciale nécessite une visibilité achevée sur les prospects, les réunions, les devis et les contrats. Vous devez suivre les noms des prospects, les contacts, l'étape commerciale, les appels de découverte, les dates de réunion, les affaires fermées/perdues, etc.

C'est là que l'outil Modèle de suivi des ventes ClickUp est là pour vous faciliter la tâche.

Il fournit les informations de base dont vous avez besoin pour la gestion de projet commerciale . Vous pouvez également suivre les performances de votre équipe en temps réel, améliorer la prise de décision et créer une stratégie commerciale basée sur les données

Pour commencer, téléchargez un modèle vierge et suivez les étapes suivantes.

Définissez des paramètres pour suivre les cibles commerciales, les taux de conversion, les commentaires des clients, etc

Commencez à suivre votre activité commerciale et définissez des rappels automatisés pour les suivis et les paramètres d'interaction avec les clients

Créez un fichierTableau de bord ClickUp pour suivre vos ventes actuelles et projetées ainsi que d'autres indicateurs, notamment le coût par vente, le chiffre d'affaires, etc.

Analyser les données commerciales pour identifier les tendances et les domaines à améliorer

Ce que nous avons aimé: Vous pouvez utiliser l'affichage du suivi des ventes et l'affichage du volume des ventes par mois pour suivre et analyser les performances commerciales. De plus, l'affichage du statut commercial par produit fournit des ressources et des informations pour la gestion des ventes.

8. Modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales ClickUp

Votre équipe prend du retard dans la réalisation de ses cibles commerciales ? Les Modèle de rapport hebdomadaire sur les équipes commerciales de ClickUp vous aide à suivre les objectifs hebdomadaires afin de maximiser les efforts de votre équipe.

Il vous permet de suivre les performances de vente hebdomadaires et les indicateurs clés de performance, y compris le taux de conversion des prospects, le volume des ventes par canal, les ventes totales, etc.

Vous pouvez modifier les cellules du modèle de tableau pour enregistrer vos appels à froid hebdomadaires, vos suivis, vos appels convertis, vos réunions programmées, etc. Ce modèle vous aide à :

Suivre les performances des équipes commerciales

Identifier les points à améliorer

Analyser et partager les informations sur les clients avec votre équipe

Ce que nous avons aimé: Vous pouvez tirer parti de la vue hebdomadaire et de la vue de la semaine en cours pour gérer les tâches liées au rapport de ventes hebdomadaire. De plus, l'affichage du rapport des ventes de fin de journée et l'affichage des rapports fournissent des outils pour le suivi et la création de rapports de ventes.

9. ClickUp Modèle de plan budgétaire personnel

Si vous avez du mal à suivre l'évolution de vos finances en dépit de diverses tentatives, il est temps d'agir outils de base de données il est temps de simplifier le processus avec l'outil Modèle de plan budgétaire personnel de ClickUp . Vous pouvez utiliser ce modèle pour noter vos dépenses dans différentes catégories, telles que " Dépenses d'Accueil ", " Frais de transport ", " Frais de subsistance " et " Assurance "

Le modèle vous aide à :

Suivre vos activités financières

Fixer des objectifs financiers

Identifier les dépenses qui peuvent être réduites ou supprimées pour améliorer le budget

Vous pouvez également afficher le résumé du budget mensuel et utiliser le champ personnalisé Écart pour identifier les dépenses supplémentaires.

Ce que nous avons aimé: Ce modèle vous aide à garder un onglet sur vos revenus et vos dépenses afin que vous puissiez développer un budget adapté à votre style de vie et atteindre vos objectifs financiers.

10. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Le moyen le plus efficace de forfaiter et d'exécuter des projets dans le respect du budget est de suivre et d'analyser régulièrement vos dépenses. Modèle de rapport budgétaire de ClickUp vient à votre rescousse ici !

Il vous fournit une disposition de tableau appropriée afin que vous obteniez une vue détaillée de vos performances financières passées et présentes. De cette façon, vous pouvez identifier les domaines pour réduire vos dépenses et créer des rapports budgétaires en moins de temps.

Le modèle de rapport budgétaire vous aide à :

Suivre les dépenses dans les différents services

Identifier les problèmes financiers potentiels

Analyser et présenter les données financières aux parties prenantes

Ce que nous avons aimé: Le modèle permet de repérer plus facilement les problèmes financiers potentiels et d'éviter les dépenses excessives. Il permet également de prendre des décisions plus éclairées et d'allouer les ressources de manière plus efficace.

11. ClickUp Modèle de budget simple

Avec Modèle de budget simple de ClickUp vous pouvez arranger et suivre tous vos revenus et dépenses dans un tableau ordonné sans vous laisser submerger par un grand nombre de nombres.

Le modèle vous aide à :

Fixer des objectifs financiers

Identifier les domaines dans lesquels vous dépensez trop

Suivre les revenus et les dépenses mensuels

Identifier les domaines de croissance financière potentielle

Pour modifier ce modèle, entrez vos sources de revenus et vos dépenses. Utiliser Objectifs ClickUp pour paramétrer vos cibles budgétaires et suivre visuellement votre progression. Ensuite, exploitez les champs personnalisés pour totaliser vos revenus et vos dépenses et calculer le budget. Enfin, ajoutez des tâches récurrentes pour vous rappeler de vérifier le budget chaque mois.

Ce que nous avons aimé: Il vous aide à adopter une approche axée sur les objectifs pour gérer les finances.

12. Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Une gestion efficace du temps permet de stimuler la productivité et de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais si vous comptez encore sur de simples feuilles Excel pour suivre et gérer votre temps, il est temps de changer d'approche. Calculer le temps dans Excel nécessite l'utilisation de plusieurs formules, ce qui peut s'avérer compliqué. Au lieu de cela, nous avons une méthode plus simple, le Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp .

Ce modèle vous permet de fixer des paramètres, de suivre, de classer et de hiérarchiser les activités, et d'estimer la durée consacrée à chaque tâche. Vous pouvez obtenir un aperçu de vos tâches à l'aide de la fonction Tableaux Kanban et déterminer les activités qui prennent le plus de temps.

Ce que nous avons aimé: Il vous aide à suivre visuellement et à éliminer les obstacles à la productivité en utilisant des outils tels que les tableaux Kanban.

13. Modèle de feuille de commission ClickUp

Si vous traitez avec plusieurs équipes commerciales, consultants ou agents immobiliers, Modèle de feuille de commission de ClickUp est l'outil idéal pour le suivi et le calcul des commissions.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour enregistrer le total des ventes et des commissions gagnées par les représentants ou les agents individuels. De plus, il vous aide à suivre les primes des employés dans la même feuille.

Ce modèle de tableau vous aide à :

Suivre avec précision les commissions individuelles perçues

Assurer la définition et la réunion des objectifs commerciaux

Identifier les domaines d'amélioration

Améliorer les performances de l'équipe

Obtenir une visibilité sur la croissance et les tendances de l'entreprise

Ce que nous avons aimé: Le modèle de feuille de commission vous aide également à évaluer les tendances et les performances globales des ventes afin de calculer les commissions de vente de manière équitable.

14. Modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Lorsque vous traitez avec de multiples fournisseurs, le suivi des comptes fournisseurs sur papier devient un véritable casse-tête. Il est également facile de ne pas respecter les délais de paiement.

Mais avec le Modèle de compte à payer ClickUp avec ClickUp, le suivi des comptes fournisseurs est gratuit. Il vous aide à gérer les cycles de paiement de manière efficace et précise. Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivre les détails de la facture comme le montant de la facturation, les conditions de paiement, le type, le solde dû, la date d'échéance du paiement, etc.

Réduire les erreurs d'entrée de données

Afficher une vue d'ensemble des paiements en cours

Éviter les dates d'échéance de paiement non respectées

Améliorer la budgétisation et les prévisions de flux de trésorerie

Ce que nous avons aimé: Ce modèle affiche des vues personnalisées, notamment la vue des comptes fournisseurs, la vue du processus de paiement et la vue du type de paiement, pour vous aider à gérer efficacement les dépenses de votre entreprise.

15. ClickUp Modèle simple de CRM

Pour qu'une entreprise réussisse, il faut connaître ses clients et les fidéliser. Mais lorsque le nombre de clients augmente, la gestion des relations devient difficile. C'est pourquoi vous avez besoin d'une base de données clients bien maintenue. Modèle de CRM simple de ClickUp vous permet de créer une source unique de vérité pour les informations de contact des clients. Vous pouvez suivre les clients, les fournisseurs, les ventes et d'autres données importantes dans un seul écran. De plus, il vous aide à d'analyser les commentaires et les tendances des clients .

Le plus beau, c'est que vous pouvez utiliser Automatisations ClickUp pour paramétrer des rappels pour les abonnements des clients. Vous êtes ainsi assuré de ne pas manquer de réunions et aucun de vos clients n'est à la traîne.

Ce que nous avons aimé: En utilisant ce modèle de tableau personnalisé, vous pouvez afficher une vue complète des interactions avec les clients. Il permet d'améliorer la prise de décision, de favoriser une meilleure expérience client et de rationaliser vos équipes commerciales.

16. Modèle de CRM ClickUp pour les ventes

La création d'un CRM efficace est la clé de la croissance de l'entreprise. Mais le créer à partir de zéro peut s'avérer compliqué. C'est pourquoi vous avez besoin de Modèles CRM . Ils offrent des cadres préconstruits pour rationaliser et automatiser les processus de CRM, notamment la gestion des données clients et le suivi du pipeline.

L'un de ces modèles est le modèle Modèle ClickUp pour les équipes commerciales qui vous **aide à visualiser les opportunités dans l'entonnoir des ventes. Vous pouvez utiliser ce modèle pour identifier les prospects, conclure des affaires, suivre les performances commerciales et découvrir des informations sur les clients.

Le modèle ClickUp Sales CRM vous aide à :

Organiser toutes les données clients en un seul endroit

Obtenir une visibilité sur les interactions avec les clients

Obtenir des informations sur l'entonnoir des ventes pour une prise de décision basée sur les données

Automatisation de l'entrée des données

Ce que nous avons aimé: Ce modèle de tableau offre des analyses en temps réel et une base de données sans code qui le rend super facile à personnaliser et à utiliser. De plus, vous pouvez utiliser Tâches ClickUp pour suivre les commentaires et les avis des clients.

17. Modèle de suivi des concurrents ClickUp

'Connaître son ennemi concurrent.' 🥷

Suivre de près vos concurrents vous permet d'identifier les lacunes du marché et de connaître les dernières tendances du secteur. Avec le Modèle de suivi des concurrents de ClickUp la tâche devient beaucoup plus facile.

Ce modèle de tableau vous permet également de créer un référentiel d'informations sur vos concurrents - leurs efforts de marketing, la position de leur marque, leurs stratégies et d'autres activités essentielles.

Ce que nous avons aimé: Le modèle donne une image achevée des actions et des stratégies de vos concurrents. Vous pouvez surveiller les opportunités et les menaces du marché afin d'améliorer vos stratégies et d'obtenir de meilleurs résultats.

18. Modèle de matrice des fonctionnalités des produits ClickUp

Que vous construisiez logiciel de planification de projet ou tout autre logiciel, il est difficile de trouver les bonnes fonctionnalités pour répondre aux besoins de votre public.

Les Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp peut vous aider à concevoir des produits de qualité. Ce modèle de matrice vous permet de comparer différentes fonctionnalités de logiciels, ce qui facilite le choix du produit qui correspond le mieux à vos objectifs et aux besoins de votre cible.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Comprendre les besoins des clients

Identifier les fonctionnalités importantes afin d'établir un ordre de priorité pour leur développement

Prioriser les ressources et les budgets pour les projets à fort impact

Suivre la progression du développement du produit

Ce que nous avons aimé: Le modèle permet d'identifier les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur aux clients, de prioriser vos ressources et de livrer des produits réussis.

19. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Le formulaire d'une nouvelle habitude exige de la constance et de la discipline. Vous avez besoin de quelque chose pour rester motivé. Un excellent moyen de stimuler la motivation est de suivre visuellement votre progression, et il n'y a pas de meilleure façon de le faire qu'en cochant des tâches chaque jour. Modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp est l'outil parfait pour suivre vos habitudes et vous assurer que vous les suivez assidûment. Ce modèle vous aide à :

Fixer des objectifs liés aux habitudes

Suivre la progression vers la maîtrise d'une nouvelle habitude

Afficher les réussites et les échecs en temps réel

Être mieux organisé et plus productif

Une fois que vous avez dressé votre liste de nouvelles habitudes, fixez des échéanciers pour le formulaire de chaque habitude Jalons ClickUp . Cela vous aidera à atteindre chaque habitude dans une période donnée.

Ce que nous avons aimé: Ce modèle vous aide à mieux comprendre votre routine. Vous pouvez catégoriser et ajouter des attributs personnalisés tels que "Lire 10 pages", "15 minutes de yoga", "5k étapes", et plus encore pour visualiser votre progression.

20. Modèle de grand livre ClickUp

Si vous faites partie de l'équipe chargée des comptes ou des finances et que vous cherchez des outils pour suivre les transactions financières, essayez Le modèle de grand livre de ClickUp . Il peut vous aider à suivre les transactions de débit et de crédit, à comparer l'actif et le passif, et à obtenir une image achevée des profits et des pertes de votre entreprise.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Maintenir un grand livre des transactions financières

Contrôler les dépenses, les revenus et les profits/pertes grâce à l'affichage des profits et des pertes

Suivre les actifs, les capitaux propres et les passifs avec l'affichage des bilans

Créer des rapports financiers personnalisés

Maintenir la cohérence et l'exactitude des rapports financiers

Ce que nous avons aimé: Le modèle vous aide à enregistrer toutes les transactions de l'entreprise en un seul endroit, ce qui facilite la réconciliation des comptes et le respect des exigences financières.

21. Modèle de relevé pro forma ClickUp

Un état pro forma est essentiel pour la planification financière stratégique des entreprises. Il s'agit d'un outil qui permet d'analyser les données financières actuelles d'une entreprise, de prévoir les performances futures et de forfaiter les éventualités Modèle d'état financier pro forma de ClickUp vous aide à créer un état financier pro forma sans trop d'efforts. Il vous fournit une disposition structurée afin que vous puissiez évaluer votre situation financière actuelle et prendre des décisions éclairées pour la croissance à long terme de votre entreprise.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Prévoir les dépenses, les recettes, les bénéfices, les flux de trésorerie et les pertes

Obtenir un aperçu de la santé financière de votre entreprise grâce à différents styles de tableaux et à des affichages personnalisés

Comprendre l'impact des changements du marché sur votre entreprise

Ce que nous avons aimé: Les propriétaires d'entreprise peuvent utiliser ce modèle pour suivre la santé financière de leur entreprise, prévoir les revenus et les dépenses futurs et atténuer les risques financiers.

L'organisation des données devient plus facile avec ClickUp !

Un stockage et une analyse efficaces des données sont la clé de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cela vous aide également à prendre des décisions d'entreprise éclairées. Et c'est exactement la raison pour laquelle vous avez besoin de modèles de tableaux.

Ils vous permettent d'organiser efficacement les données sans avoir à les entrer manuellement. ClickUp propose plusieurs modèles de tableaux que vous pouvez personnaliser dans différentes vues pour gérer facilement votre travail personnel et professionnel.

Vous pouvez utiliser les modèles prêts à l'emploi personnalisables, intuitifs et évolutifs de ClickUp pour tout - du suivi des tâches à accomplir à la gestion des budgets et à la visualisation des performances de l'entreprise.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à utiliser les modèles de tableaux !